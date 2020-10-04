Военное обозрение
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Войска территориальной обороны обходятся Украине в 10 раз дешевле, чем регулярные

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По мнению министра обороны Украины Андрея Тарана, Киев должен создать полноценную и действенную территориальную оборону. Он считает, что в условиях, когда стране не хватает сил противостоять крупнейшей на континенте армии (подразумевается российская), которая, по его словам, уже вторглась на украинскую землю, это является единственным выходом.


Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Украины.

Система территориальной обороны на Украине должна получить второе дыхание.

- заметил министр во время выступления, посвященного празднованию Дня территориальной обороны.

Таран считает, что украинцы должны руководствоваться старинной народной поговоркой «Моя хата с краю – врага первым встречаю». Он также заявил о необходимости сделать выводы из событий начала войны на Донбассе, которую он назвал «вооруженной агрессией Российской
Федерации».

Министр отметил, что территориальный принцип комплектования подразделений опирается на хорошее знание территории, которую необходимо защищать от врага, и мощную заинтересованность местных жителей в защите своей родной земли. Применение этого принципа, по мнению Тарана, способно сократить время и средства, ведь места дислокации подразделений и расположение учебных центров находятся неподалеку от мест проживания бойцов.

Глава украинского оборонного ведомства сослался на зарубежный опыт экономии средств. В частности, он отметил, что содержание подразделений территориальной обороны обходится в США в 6 раз дешевле, чем содержание регулярных войск, а в Германии отмечается десятикратная разница.

В этом году День территориальной обороны на Украине отмечается впервые. Его будут праздновать ежегодно 4 октября.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
43 комментария
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  1. ANB
    ANB Сегодня, 14:35 Новый
    +3
    А от нацбатов, интересно, территориальная оборона защищаться будет?
    1. SAG
      SAG Сегодня, 14:46 Новый
      +6
      Войска территориальной обороны обходятся Украине в 10 раз дешевле, чем регулярные

      ...через 10 лет новости с руины: "народное ополчение обходится Украине в 10 раз дешевле, чем войска территориальной обороны, отстоим Житомир у поляков... Теперь точно!"
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 15:00 Новый
        +11
        Войска территориальной обороны обходятся Украине в 10 раз дешевле, чем регулярные

        Несоизмеримо дешевле было бы вообще, выставить Пугало огородное...

        1. фигвам
          фигвам Сегодня, 15:06 Новый
          +4
          ведь места дислокации подразделений и расположение учебных центров находятся неподалеку от мест проживания бойцов

          Каждый будет защищать свою хату.)
          1. poquello
            poquello Сегодня, 16:06 Новый
            0
            Цитата: фигвам
            ведь места дислокации подразделений и расположение учебных центров находятся неподалеку от мест проживания бойцов

            Каждый будет защищать свою хату.)

        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 15:50 Новый
          +1
          Цитата: Инсургент
          Несоизмеримо дешевле было бы вообще, выставить Пугало огородное...

          Кормить не надо, платить не надо, на пропитание грабежами заработают.
        3. poquello
          poquello Сегодня, 16:03 Новый
          0
          Цитата: Инсургент
          Войска территориальной обороны обходятся Украине в 10 раз дешевле, чем регулярные

          Несоизмеримо дешевле было бы вообще, выставить Пугало огородное...


          в Камбодже суровые чучела ставят около домов, чтобы отгонять нежеланных гостей и злых духов.

          http://www.adsl.kirov.ru/projects/pictures/201105/surovye_pugala_iz_kambodzhi/
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 14:58 Новый
      +2
      Цитата: ANB
      А от нацбатов, интересно, территориальная оборона защищаться будет?

      А она и опирается на них, так что как то так
      1. ANB
        ANB Сегодня, 15:08 Новый
        0
        А если власть в Киеве снова поменяется и нацбаты уже официально будут вражескими войсками, то что будет с ТО ?
    3. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 15:05 Новый
      +3
      Войска территориальной обороны обходятся Украине в 10 раз дешевле, чем регулярные

      Мирные землепашцы обойдутся в 100 раз дешевле. Даю идею бесплатно.
    4. халпат
      халпат Сегодня, 15:55 Новый
      +3
      Цитата: ANB
      А от нацбатов, интересно, территориальная оборона защищаться будет?

      Так это будут селюковские банды. Неужели непонятно?
      Сашко Билый удовлетворённо шевельнулся в гробу.

      Как в старом анекдоте. Дед поливает клумбу машинным маслом.
      - Диду, квитки ж загинуть.
      - Та нехай, тильки б кулемёт нэ заржавив.
    5. новичок
      новичок Сегодня, 16:02 Новый
      0
      От же ж змеи. Мало того, что через так называемый АТО прогнали 300тыс. молодняка , замарав их кого кровью, кого просто участием, теперь хотят цивильных запрячь. Только вот, как сама идея, так и её воплощение (особливо в понимании территориальной общественности) приведёт Украину в состояние Судана, ну плюс/минус. laughing
      1. кредо
        кредо Сегодня, 16:22 Новый
        0
        "...Таран считает, что украинцы должны руководствоваться старинной народной поговоркой «Моя хата с краю – врага первым встречаю»..."
        --------------------------------
        Не слышал такой народной поговорки, но предполагаю, что она в случае чего будет звучать так - "Моя хата с краю - врага первым с хлебом-солью встречаю".
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:38 Новый
    +8
    Нормально...раздать оружие териториалам...или как? Во разгуляево! Батька Махно от зависти в гробу перевернется!
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 14:54 Новый
      +3
      Оружия с 14 года на руках хватает...думаю,что даже оружие им выдавать не будут,со своим bully
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 14:58 Новый
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Нормально...раздать оружие териториалам...или как?

      Да у них уже своего "выше бровей"
  3. sabakina
    sabakina Сегодня, 14:41 Новый
    +4
    Войска территориальной обороны обходятся Украине в 10 раз дешевле, чем регулярные
    Как говорила моя бывшая,
    Флаг тебе в руки и барабан на шею.

    старинной народной поговоркой «Моя хата с краю – врага первым встречаю»
    Дико извиняюсь, но походу они не в курсе, что Земля круглая...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:45 Новый
      +2
      Цитата: sabakina
      Дико извиняюсь, но походу они не в курсе, что Земля круглая...

      laughing Вспомнилась любимая книга
      - Ну его к чёрту! - с неожиданной злостью сказал Остап. - Всё это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 15:57 Новый
      +1
      Цитата: sabakina
      Как говорила моя бывшая,
      Флаг тебе в руки и барабан на шею.

      Жёсткая очевидно была wassat laughing
  4. nnm
    nnm Сегодня, 14:43 Новый
    +1
    Идея ТРО, конечно не нова, но честно говоря, по опыту эксперимента по ее организации в РФ как то не особо в наших реалиях реализуема.
    А, возможно, просто пока недоценена и поэтому не особо и стараемся не развивать.
    Но в реалиях Украины, либо просто все останется на стадии "хотелок", либо свои карательные батальоны изобразят в виде ТРО.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 15:30 Новый
      +3
      Цитата: nnm
      либо свои карательные батальоны изобразят в виде ТРО

      Скорее всего это и хотят сделать.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 16:17 Новый
      0
      Цитата: nnm
      Идея ТРО, конечно не нова, но честно говоря, по опыту эксперимента по ее организации в РФ как то не особо в наших реалиях реализуема.
      А, возможно, просто пока недоценена и поэтому не особо и стараемся не развивать.
      Но в реалиях Украины, либо просто все останется на стадии "хотелок", либо свои карательные батальоны изобразят в виде ТРО.

      В реалиях Украины, при сокращении самого госбюджета и как следствие всего, что финансируется за счёт бюджета, это способ повесить на области допрасходы за счёт местного населения.
      Тенденция давно прослеживается в этом направлении. ВСУ начали сокращать ещё до 2014 года, потом пришли "благодетели" из США и ЕС и начали сокращать медицину и прочие статьи расходов, а из последнего сообщили о прекращении выплаты пенсий на Украине через 15 лет.
      Так что это просто очередная "ласточка" для кастрюлеголовых, на которых повесят оплату всех "удовольствий" вместо государства.
  5. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 14:47 Новый
    +4
    Войска территориальной обороны обходятся Украине в 10 раз дешевле, чем регулярные

    Конечно дешевле. Нациков кормить не надо, они там сами помарадёрничают.
  6. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 14:50 Новый
    0
    Когда-то, в советские времена, призывников даже намеренно засылали подальше от родных мест. Это чтобы не поощрять так называемое местничество. Мол, не станет обычный человек защищать кого-то ещё кроме жителей своей деревни, или там, райцентра если будет служить слишком близко. Врагов отгонит и остановится. Домой вернётся. Такие вот были нравы, мнения, суждения...
    1. nnm
      nnm Сегодня, 15:01 Новый
      0
      Вы о разных вещах говорите. В армии и сейчас применяется экстерриториальный принцип комплектования (кроме Крыма, по-моему), а роты ТРО и сейчас комплектуются именно по территориальному принципу .
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:58 Новый
      0
      Цитата: А. Привалов
      Когда-то, в советские времена, призывников даже намеренно засылали подальше от родных мест. Это чтобы не поощрять так называемое местничество.

      Я про эту теорию слышал, но причина была в том варианте, который я слышал, другая. Чтобы призывник из, допустим, средней полосы России мог попробовать "на зуб" тайгу, степь, горы или пустыню. Чтобы, в случае войны, климат в районе ведения боевых действий не был для солдата неожиданностью.

      Не знаю, насколько Ваше или моё объяснение имеет место быть, только из всех моих друзей и знакомых самое близкое место службы было у моего школьного друга (папа - большой начальник по интендантской службе) - за 400 километров от дома. Меня с Волги, где родился и вырос, отправили в Среднюю Азию - за 3500 вёрст. Основная масса знакомых служила ~1000-2500 километров от дома.
  7. iouris
    iouris Сегодня, 14:52 Новый
    +1
    Экономика должна быть экономной. От кого оборона?
  8. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 14:53 Новый
    +1
    Касательно Украины, то тут дело не в территориальном делении, а в мотивации украинцев воевать и умирать за такое конченное государство.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 15:05 Новый
      0
      Цитата: Федор Соколов
      Касательно Украины, то тут дело не в территориальном делении, а в мотивации украинцев воевать и умирать за такое конченное государство.

      По моими "прикидкам" в зоне АТО(ООС) ошивается контингент воюющий в 20-30 процентах случаев "из чувства глубокого патриотизма",а в остальном,за бабло,которое для них не пахнет ...

      Вот такая мотивация...
      1. Федор Соколов
        Федор Соколов Сегодня, 15:35 Новый
        0
        Это серьёзная мотивация! Но украинский бюджет тоже не резиновый и бесконечно материально подпитывать хероев не может, разве что украинские олигархи возьмут на довольствие.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 15:38 Новый
          0
          Цитата: Федор Соколов
          Это серьёзная мотивация! Но украинский бюджет тоже не резиновый и бесконечно материально подпитывать хероев не может, разве что украинские олигархи возьмут на довольствие.

          Вы помните выкрики Мамчура в Крыму - "Америка с нами!" ? Для США относительно малозатратная война "До последнего украинца" не обременительна ...
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 16:05 Новый
            0
            Цитата: Инсургент
            Вы помните выкрики Мамчура в Крыму - "Америка с нами!" ?

            Вспомнилось -

            Всему Советскому Союзу смешно было. И только в Киеве в 2014 году всерьёз поверили.
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 16:07 Новый
              +1
              Цитата: Zoldat_A

              Всему Советскому Союзу смешно было. И только в Киеве в 2014 году всерьёз поверили.

              "Без лоха любая афера плоха"
  9. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 14:57 Новый
    -1
    По доброму лицу из фото к статье, товарищ не прочь возглавить подразделения ТО Украины....если Нач. Фином войск ТО сделать свою жену, то можно жить, как в Щвейцарии...
  10. askort154
    askort154 Сегодня, 15:11 Новый
    +1
    В частности, он отметил, что содержание подразделений территориальной обороны обходится в США в 6 раз дешевле, чем содержание регулярных войск, а в Германии отмечается десятикратная разница.

    Гениально ! Не голова, а настоящий "таран" - украинской армии.
  11. Welldone
    Welldone Сегодня, 15:14 Новый
    0
    Упырей подобных ему гораздо больше, вдоль наших границ. Для того и РА. "Мы их душили, душили...".
  12. fn34440
    fn34440 Сегодня, 15:17 Новый
    0
    Вся окраина,вместе с Куевом превратится в Гуляй-Поле.
    Да,собственно,уже.
  13. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:26 Новый
    +1
    Войска территориальной обороны обходятся Украине в 10 раз дешевле, чем регулярные

    Совет украинскому правительству: господа, если вы сравните свой бюджет на медицину и на содержание кладбищ, вас ждет удивительное открытие. Это не значит..., впрочем, у вас свой ум, для других дикий.
  14. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 15:47 Новый
    +1
    ведь места дислокации подразделений и расположение учебных центров находятся неподалеку от мест проживания бойцов
    Территориальные формирования в регионах Окраины - это хорошо . Теперь у регионов будет силовой рычаг для большей децентрализации - широкий шажок к развалу . А ежели ещё и оружие на дому будут хранить , то ..ууу..красота .
  15. NF68
    NF68 Сегодня, 15:51 Новый
    0
    А тачанки в стиле батьки Махно раз в 100 дешевле танков и БМП?
  16. Кокос
    Кокос Сегодня, 15:54 Новый
    0
    Клоуны проматрасовые...тьху request
  17. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 16:12 Новый
    0
    "Министр отметил, что территориальный принцип комплектования подразделений опирается на хорошее знание территории, которую необходимо защищать от врага, и мощную заинтересованность местных жителей в защите своей родной земли. Применение этого принципа, по мнению Тарана, способно сократить время и средства, ведь места дислокации подразделений и расположение учебных центров находятся неподалеку от мест проживания бойцов."
    Мысль возможно и здравая в целом. Хотя, что тут нового? Так ранее и служили в основном.
    Хрошее знание территории... Вопрос- спорный весьма.
    Грубо говоря, я сорок пять лет живу в Крыму. Я не могу сказать, что у меня хорошее знание территории.
    Я в Феодосии- половина улиц не знаю, как называются.
    Так как ориентируюсь не по названиям, а по обьектам расположенных на них.
    В других населенных пунктах- вообще будет торба! Если мне доверят командование кем-то в количестве чуть больше меня самого... request
  18. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 16:22 Новый
    0
    Таран считает, что украинцы должны руководствоваться старинной народной поговоркой «Моя хата с краю – врага первым встречаю»

    Какое грязное надругательство над народной мудростью.. Не так всё звучало, совсем не так