Войска территориальной обороны обходятся Украине в 10 раз дешевле, чем регулярные

Система территориальной обороны на Украине должна получить второе дыхание.

По мнению министра обороны Украины Андрея Тарана, Киев должен создать полноценную и действенную территориальную оборону. Он считает, что в условиях, когда стране не хватает сил противостоять крупнейшей на континенте армии (подразумевается российская), которая, по его словам, уже вторглась на украинскую землю, это является единственным выходом.Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Украины.- заметил министр во время выступления, посвященного празднованию Дня территориальной обороны.Таран считает, что украинцы должны руководствоваться старинной народной поговоркой «Моя хата с краю – врага первым встречаю». Он также заявил о необходимости сделать выводы из событий начала войны на Донбассе, которую он назвал «вооруженной агрессией РоссийскойФедерации».Министр отметил, что территориальный принцип комплектования подразделений опирается на хорошее знание территории, которую необходимо защищать от врага, и мощную заинтересованность местных жителей в защите своей родной земли. Применение этого принципа, по мнению Тарана, способно сократить время и средства, ведь места дислокации подразделений и расположение учебных центров находятся неподалеку от мест проживания бойцов.Глава украинского оборонного ведомства сослался на зарубежный опыт экономии средств. В частности, он отметил, что содержание подразделений территориальной обороны обходится в США в 6 раз дешевле, чем содержание регулярных войск, а в Германии отмечается десятикратная разница.В этом году День территориальной обороны на Украине отмечается впервые. Его будут праздновать ежегодно 4 октября.