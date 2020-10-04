Эксперты: Заявления Еревана и Баку о потерях за неделю таковы, что они «приближаются к афганским»

Представитель администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на сегодняшнем брифинге, что глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян был тяжело ранен во время визита на передовую. В Нагорном Карабахе заявляют, что это неправда.
Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян сообщил, что Арутюнян прибыл с линии фронта целым и невредимым, а вскоре после этого выступил в прямом эфире.
Ранее в ряде закавказских СМИ сообщалось об аресте начальника Генштаба Азербайджана генерала Наджмеддина Садыкова. Утверждалось, что высокопоставленный военный был якобы завербован сотрудниками российских спецслужб и передавал секретную информацию своим кураторам. Также было добавлено, что он активно выступал против наступления.
Пресс-служба министерство обороны Азербайджана опровергло эту информацию. Генерал в данное время находится на службе, занимаясь планированием и организацией боевых операций. Помимо этого, на сайте ведомства появилась фотография с военного совещания в режиме видеоконференции, в котором участвует и Садыков.
Если говорить о сообщениях по поводу потерь, то складывается впечатление, что стороны упражняются в том, чтобы как минимум на порядок преувеличить реальные цифры.
Как справедливо отмечают эксперты, если учитывать данные армянской и азербайджанской сторон о потерях за неделю, то окажется, что они "приближаются к афганским".
Буквально ежедневно противоборствующие стороны заявляют о сотнях, а то и тысячах погибших и раненых.
Таким образом, в армяно-азербайджанском конфликте в качестве оружия полным ходом используется дезинформация. Причем это оружие активно применяют оба противника.
Нужно отметить следующее: сегодня министр обороны Армении Давид Тоноян выступил с заявлением о том, что обстрелы вооруженными силами Азербайджана населенных пунктов в Нагорном Карабахе приведут к «ужасным последствиям» для Баку. Он также опроверг информацию Баку насчет ударов по азербайджанским населенным пунктам с территории Армении. Министр заявил, что ракеты или дальнобойную артиллерию Ереван отсюда не применял.