Военное обозрение
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Эксперты: Заявления Еревана и Баку о потерях за неделю таковы, что они «приближаются к афганским»

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Представитель администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на сегодняшнем брифинге, что глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян был тяжело ранен во время визита на передовую. В Нагорном Карабахе заявляют, что это неправда.


Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян сообщил, что Арутюнян прибыл с линии фронта целым и невредимым, а вскоре после этого выступил в прямом эфире.

Ранее в ряде закавказских СМИ сообщалось об аресте начальника Генштаба Азербайджана генерала Наджмеддина Садыкова. Утверждалось, что высокопоставленный военный был якобы завербован сотрудниками российских спецслужб и передавал секретную информацию своим кураторам. Также было добавлено, что он активно выступал против наступления.

Пресс-служба министерство обороны Азербайджана опровергло эту информацию. Генерал в данное время находится на службе, занимаясь планированием и организацией боевых операций. Помимо этого, на сайте ведомства появилась фотография с военного совещания в режиме видеоконференции, в котором участвует и Садыков.

Если говорить о сообщениях по поводу потерь, то складывается впечатление, что стороны упражняются в том, чтобы как минимум на порядок преувеличить реальные цифры.

Как справедливо отмечают эксперты, если учитывать данные армянской и азербайджанской сторон о потерях за неделю, то окажется, что они "приближаются к афганским".

Буквально ежедневно противоборствующие стороны заявляют о сотнях, а то и тысячах погибших и раненых.

Таким образом, в армяно-азербайджанском конфликте в качестве оружия полным ходом используется дезинформация. Причем это оружие активно применяют оба противника.

Нужно отметить следующее: сегодня министр обороны Армении Давид Тоноян выступил с заявлением о том, что обстрелы вооруженными силами Азербайджана населенных пунктов в Нагорном Карабахе приведут к «ужасным последствиям» для Баку. Он также опроверг информацию Баку насчет ударов по азербайджанским населенным пунктам с территории Армении. Министр заявил, что ракеты или дальнобойную артиллерию Ереван отсюда не применял.
Использованы фотографии:
Минобороны Азербайджана
11 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 16:08 Новый
    +3
    Очередной Транспортник из Израиля летит в Баку. ⚡️Закончилось бк для «Лоры», донов-камикадзе, БПЛА или других израильских РСЗО, которыми обкладывают мирные кварталы Степанакерта? Шестой с начала прошлой недели. Шо, айзеровские деньги кровью иудеев не пахнут?
    1. новичок
      новичок Сегодня, 16:14 Новый
      0
      Вполне возможна правдивость данных о потерях с обеих сторон, так плюс/ минус. Интенсивность боёв, потерь в броне, бк "для Лоры", как точно вы выразились.
    2. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 16:15 Новый
      0
      Им платят....они поставляют.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 16:19 Новый
      0
      Там вполне себе обыденная перестрелка Смерчами идет. Особенно сегодня. Когда пакетами начали перекидываться по городам.


      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 16:24 Новый
        0
        Фотки последствий обстрелов по ссылке ниже.Похоже на кассетные снаряды от РСЗО Смерч по Гяндже работала.
        Азербайджану прилетела ответка за обстрелы Степанакерта. Ночью ударам подвергся второй по величине город Азербайджана.
        Армяне насыпали ракетами по военному аэродрому в Гяндже, где базируются в числе прочего турецкие F-16. Попутно часть прилетов пришлась на жилые кварталы. В городе есть разрушения, началась эвакуация жителей.
        Армения заявляет, что уничтожен военный аэродром в Гяндже.

        https://colonelcassad.livejournal.com/6217028.html
  2. Кокос
    Кокос Сегодня, 16:08 Новый
    +1
    Враки с обеих сторон... winked
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 16:14 Новый
      0
      Ну так что вы хотите?Восточные сказки.
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 16:13 Новый
    +1
    "...нигде так не врут, как на войне и на охоте" Бисмарк.
    1. новичок
      новичок Сегодня, 16:20 Новый
      0
      Дезинформация и есть оружие для войны, я б сказал даже ОМП.
    2. Sergey_G_M
      Sergey_G_M Сегодня, 16:21 Новый
      +1
      Пока слабенько, украинцы посерьезней воевали, там были и псковские десантники, и орды бурятских танкистов да и много еще чего, так что армянам и азербайджанцам еще воевать и воевать до украинских показателей уничтоженных врагов.
    3. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 16:22 Новый
      0
      Цитата: Горный стрелок
      "...нигде так не врут, как в любви, на охоте и на войне.

      Не так давно статья на ВО была как залужники преуменьшали потери свои самолётов и преувеличивали потери нашив во время войны в Корее
      И делают это до сих пор