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Против манифестантов в Беларуси применили водометы, Тихановская собирается в гости к Меркель

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Неподалеку от резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске была замечена бронетехника. При этом площадь Государственного Флага в районе Дворца Независимости с утра оцеплена двойным кольцом правоохранителей и военных.


Кроме армейской техники, на площади появились грузовые автомобили с колючей проволокой.

Против участников протестов, чтобы разогнать их, белорусские силовики применили водометы. Это произошло возле Дворца спорта на проспекте Победителей. На кадрах, опубликованных белорусским изданием Tut.by, видно, как струя водомета сначала была направлена на остановку общественного транспорта, а затем на собравшуюся толпу. Спасаясь от напора воды, люди стали убегать. После этого белорусская милиция приступила к массовым задержаниям протестующих.

Кадры ресурса, подконтрольного Польше:


Акции протеста в Минске и других городах Беларуси начались 9 августа. Манифестанты выражают несогласие с официальными данными президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Участники протестов утверждают, что результаты были сфальсифицированы. Помимо этого, они выступают против нарушений прав человека в Белоруссии, а также превышения силовиками своих полномочий в ходе разгона демонстраций и задержаний участников.

Сегодня стало известно о том, что проигравшая выборы Светлана Тихановская собирается 6 октября посетить Германию и встретиться с Ангелой Меркель. Меркель готовность к встрече с Тихановской подтвердила, заявив, что восхищается женщинами, выходящими на протесты за справедливость. Вот только Меркель почему-то не восхищается женщинами, которые выходят на акции протеста за справедливость в Берлине. Этих женщин немецкая полиция скручивает и поливает слезоточивым газом, о чём бундесканцлерин, видимо, не особенно сожалеет.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/, Homoatrox
63 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:16 Новый
    +4
    Тихановская, пока не соберёт всю заразу с Европы и матрасии не уймется)
    1. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 18:18 Новый
      +4
      Цитата: Alien From
      Тихановская, пока не соберёт всю заразу с Европы и матрасии не уймется)

      Пускай у ее гинеколога об этом голова болит.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 18:21 Новый
        0
        Не в бровь, а в глаз))
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Сегодня, 18:25 Новый
          +6
          Вот истинное лицо предательницы, которая пытается все навредить своей стране и народу.
          1. СРЦ П-15
            СРЦ П-15 Сегодня, 18:32 Новый
            +3
            Меркель готовность к встрече с Тихановской подтвердила

            Встреча будет как с Навальным, в клинике Шарите? Вполне подходящее место для Тихановской. yes
            1. Николай Иванов_5
              Николай Иванов_5 Сегодня, 18:36 Новый
              +4
              Ещё пару месяцев по Европе покатается, как некое чудо, а потом о ней все забудут.
          2. frruc
            frruc Сегодня, 18:51 Новый
            0
            После встречи самой престарелой и молодой несостоявшейся опять будем слушать словесный понос.
    2. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 18:40 Новый
      +8
      Цитата: Alien From
      Тихановская, пока не соберёт всю заразу с Европы и матрасии не уймется)

      Судя по кадрам-уже собрала: мерзавцы бросаются на машины на проезжей части, машут женскими использованными прокладками, орут, пугают нормальных людей.

      Быстрей бы уже заработал новый Генпрокурор Белоруссии, утвержденный Парламентом позавчера, он заявил: "КАЖДЫЙ участник незаконной акции должен знать: это административное наказание, как минимум", "Все потери ЖКХ, транспорта аккумулируются, подсчитываются и виновные заплатят".

      Надо применять ЗАКОН в полной мере, без экивоков.

      Позор западным т.варям, подзуживащим протестунов, грубо вмешиваясь в внутренние дела Белоруссии, и МОЛЧАЩИМ о ТАКИХ же акциях в Болгарии, направленных против ЕГО ВОРОВ у власти
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 18:52 Новый
        -5
        Трудно с вами не согласится!
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:18 Новый
    +12
    Сегодня стало известно о том, что проигравшая выборы Светлана Тихановская собирается 6 октября посетить Германию и встретиться с Ангелой Меркель.
    Низко пала бабушка, уже до кухарки опустилась. И кстати сегодня 30 летие предательства ГДР.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 18:22 Новый
      +1
      Это вы верно подметили), стало забываться..
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 18:57 Новый
      +2
      Цитата: tihonmarine
      Низко пала бабушка, уже до кухарки опустилась

      А чем эта кухарка хуже Ходорковского, Навального?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 18:59 Новый
        +3
        Цитата: svp67
        А чем эта кухарка хуже Ходорковского, Навального?

        Да в принципе ничем, в одном инкубаторе выведены.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 19:09 Новый
          +2
          Цитата: tihonmarine
          Да в принципе ничем, в одном инкубаторе выведены.

          Тогда чему удивляться?
  3. новичок
    новичок Сегодня, 18:18 Новый
    +3
    Не, Белоруссию они не смогли впрячь в огненный шар вокруг РФ и слава Богу. Меркель же, совсем обмельчала, на фоне вечного конкурента Макрона.
  4. Sergey_G_M
    Sergey_G_M Сегодня, 18:19 Новый
    +10
    Раньше было модно в Англию уезжать, теперь в Германию. Что то Англия резко теряет позиции по собиранию к себе оппозиционеров.
    Аааа так они же (Тихоновская, Навальный) не миллиардеры! тогда понятно почему их в Англию не пригласили! smile
    1. Комментарий был удален.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:04 Новый
      +4
      Цитата: Sergey_G_M
      Раньше было модно в Англию уезжать, теперь в Германию.
      Англия принимает только богатых, но не нищих. "Деньги есть, ты Вася Носов, денег нет носатый ... лёшик".
  5. Severok
    Severok Сегодня, 18:20 Новый
    +7
    Вот что интересно, а из женщин-политиков сколькие имеют своих детей??? Женщин, которые бездетные, близко к руководящим должностям подпускать нельзя, ибо те, которые не познали материнства, не способы сохранять и созидать.
  6. Andobor
    Andobor Сегодня, 18:20 Новый
    +2
    Так и надо скакунов тормозить, - давно пора.
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 18:36 Новый
      +6
      Цитата: Andobor
      Так и надо скакунов тормозить, - давно пор

      Обратил внимание, сплошной молодняк
      1. Sergey_G_M
        Sergey_G_M Сегодня, 18:46 Новый
        +4
        Так вперед идут подготовленные всякие ультрас.
        Большинство демонстрантов вот такие:
        https://vk.com/ruslankarmanov?z=video-197487820_456239285%2Fcc4d0fc6faae79ce6b%2Fpl_wall_288925483
        Девочкам в польской телеге не написали куда идти и они растерялись и революционный задор куда то делся smile
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 18:53 Новый
          0
          Цитата: Sergey_G_M
          Так вперед идут подготовленные всякие ультрас.

          Да нет там никого не середи не сзади.Молодняк по площади бегает и машину пинает
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:06 Новый
        0
        Цитата: Липчанин
        Обратил внимание, сплошной молодняк

        Молодняк на доллар жаден.
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 19:10 Новый
          +2
          Цитата: tihonmarine
          Молодняк на доллар жаден.

          И дурь свою показать.
          Вот мол я какой, ментов нннннее боюсь.
          Им по барабану выборы. Любой кипеш чтобы потом перед друзьями хвалиться
  7. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:21 Новый
    +2
    ". Манифестанты выражают несогласие с официальными данными президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Участники протестов утверждают, что результаты были сфальсифицированы. Помимо этого, они выступают против нарушений прав человека в Белоруссии, а также превышения силовиками своих полномочий в ходе разгона демонстраций и задержаний участников."
    Манифестантов надо бы "принять" и отправить- кого за станки стоять ( боюсь, там у многих- квалификации не хватит), тогда раздать лопаты, и под конвоем отправить- картофан в полях выкапывать. Причём- весь.
    Будет хоть какая-то польза.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 18:57 Новый
      +3
      Их этому не учили. У них на уме бубл-гум и дебильники в ушах.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:08 Новый
      0
      Цитата: Бензорез
      Участники протестов утверждают, что результаты были сфальсифицированы.

      Меня тоже это удивляет, ну откуда может знать простой обыватель, какие результаты выборов.
  8. TerribleGMO
    TerribleGMO Сегодня, 18:26 Новый
    -7
    В Минске была замечена бронетехника.

    Она там давно уже. Каждое воскресенье и субботу, включая дни до и после выборов. Чаще всего уйма БТР и БМП.
    Над городом ещё и вертолёты пускают и это не МИ-2/8.

    При этом площадь Государственного Флага в районе Дворца Независимости с утра оцеплена двойным кольцом правоохранителей и военных.

    "Дворец Независимости", стела и ещё несколько мест всё время оцеплены в эти дни, с подключением. Постоянно перекрывают обычные улицы колючкой.

    Кроме армейской техники, на площади появились грузовые автомобили с колючей проволокой.

    Каждую неделю привозят и не только в Минск.

    Против участников протестов, чтобы разогнать их, белорусские силовики применили водометы

    Опять же, каждую неделю выкатывают. Обычно используют в Минске, Бресте. Где нехватает водомётов, реквизируют пожарные машины (как в Лиде в день выборов).

    После этого белорусская милиция приступила к массовым задержаниям протестующих.

    Массовым избиениям. И ещё одно.
    На днях на Окрестина искалечили очередного человека, от полученных травм скончался в больнице. Переломаны рёбра с 2 по 12, двухсторонние гематомы на голове, плечах и другие травмы.
    По сообщениям "правоохранителей" упал со второго яруса койки.
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 18:42 Новый
      +12
      Цитата: TerribleGMO
      Массовым избиениям. И ещё одно.
      На днях на Окрестина искалечили очередного человека, от полученных травм скончался в больнице. Переломаны рёбра с 2 по 12, двухсторонние гематомы на голове, плечах и другие травмы.

      Вот как хочешь. Я не в восторге от ментов в любой стране, но я не разу не видел чтобы они просто так, не с того не с сего бросались на людей и массово всех подряд избивали.
      Ну вот не видел А вот как их провоцируют видел не один раз
      Никогда не забуду как "Беркут" избивали и жгли
      1. Deck
        Deck Сегодня, 19:01 Новый
        -2
        не с того не с сего бросались на людей и массово всех подряд избивали


        В основном за деньги и квартиры, но есть и "энтузиасты" своего дела, как "жемчужный прапорщик" а Питере
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 19:07 Новый
          +4
          Цитата: Deck
          В основном за деньги и квартиры

          Не видел я такого.
          Обычно стоят прикрывшись щитами. И тольпосле того как профессиональные провокаторы доводили их до "белога каления", вот тогда и начиналось
          И ещё, не один мент дубинку без команды никогда не поднимет
          1. Deck
            Deck Сегодня, 19:09 Новый
            -3
            Команды и психологическую обработку производят другие, а платить по счетам придется этим:
            Никогда не забуду как "Беркут" избивали и жгли
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:13 Новый
        +7
        Цитата: Липчанин
        но я не разу не видел чтобы они просто так, не с того не с сего бросались на людей и массово всех подряд избивали.

        Ну если хорошо попросишь, то отделают. Пройдёшь молча, и они тоже пройдут.
      3. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 19:23 Новый
        -2
        Цитата: Липчанин
        Цитата: TerribleGMO
        Массовым избиениям. И ещё одно.
        На днях на Окрестина искалечили очередного человека, от полученных травм скончался в больнице. Переломаны рёбра с 2 по 12, двухсторонние гематомы на голове, плечах и другие травмы.

        Вот как хочешь. Я не в восторге от ментов в любой стране, но я не разу не видел чтобы они просто так, не с того не с сего бросались на людей и массово всех подряд избивали.
        Ну вот не видел А вот как их провоцируют видел не один раз
        Никогда не забуду как "Беркут" избивали и жгли

        Да Вы шо?! belay Вы этой весной точно в России жили?! am Где даже сейчас за без маски Вас в метро в наручники закуют и изобьют?! laughing
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 18:44 Новый
      0
      Цитата: TerribleGMO
      Против участников протестов, чтобы разогнать их, белорусские силовики применили водометы

      Опять же, каждую неделю выкатывают. Обычно используют в Минске, Бресте. Где нехватает водомётов, реквизируют пожарные машины (как в Лиде в день выборов).

      А если сильный пожар, а резерва пожарных машин нет, хотя понятно, что у властей в приоритете, водомёты тоже ломаются.
    3. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 18:48 Новый
      +1
      Цитата: TerribleGMO
      На днях на Окрестина искалечили очередного человека

      А что этот человек там делал? Кидался на милиционера с палкой?
    4. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 19:51 Новый
      0
      Уймись, тролль. Польские деньги отрабатываешь?
  9. Sergey_G_M
    Sergey_G_M Сегодня, 18:27 Новый
    +5
    Что то на видео я не заметил разгона демонстрантов, по моему на видео стая диких бандерлогов нападает на полицейскую машину, что уже тянет на статью.
    1. g_ae
      g_ae Сегодня, 18:45 Новый
      +6
      Да вообще сегодня все как-то вяло. Без огонька. Обе стороны отрабатывают обязательную программу. Вышли, потолкались, разошлись. Чего выходили, спрашивается? Чего хотели? Сейчас двинут по районам "чай" пить, тортиками закусывать и песни горланить. А потом полночи слушай их пьяные вопли под окнами "жывебелыгусь". Задолбали, ушлепки.
      1. Sergey_G_M
        Sergey_G_M Сегодня, 18:58 Новый
        0
        Да и хорошо что без огонька, пора бы уже и успокоиться.
        С наступлением холодов водометы превратятся в супер оружие, похолодает и разгонять не придется - полил водичкой и сами разойдутся, сушиться, греться.
      2. МойВрач
        МойВрач Сегодня, 19:03 Новый
        +1
        Цитата: g_ae
        . А потом полночи слушай их пьяные вопли под окнами "жывебелыгусь". Задолбали, ушлепки.

        Да как всё меняется request А мы помню, под окнами "Золотые купала" горланили, как будто это было совсем недавно. request
        1. g_ae
          g_ae Сегодня, 19:17 Новый
          +3
          Ну, так то ж нормальные люди! А тут конченные "Воины Светы". Со своей дурью (теперь это гражданской позицией называется). Есть же разница.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:17 Новый
        +3
        Цитата: g_ae
        Вышли, потолкались, разошлись. Чего выходили, спрашивается?

        Денег ожидали, но лимит в ЕС закончился, в штатах свои выборы.
  10. likana
    likana Сегодня, 18:39 Новый
    +2
    Пора форсировать вхождение Белоруссии а состав Российской Федерации, чем она хуже, к примеру Татарстана? Государствообразующий народ ведь один и тот же в двух странах, об этом сам АГЛы говорит...
    1. vitvit123
      vitvit123 Сегодня, 19:01 Новый
      +5
      Вхождению Белоруссии в состав России раньше всячески препятствовал Лука , тщеславие , амбиции, властолюбие ... в свете последних событий Луку наверно можно продавить , но нужно ли это сейчас д.Вове , это вопрос..
  11. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 18:46 Новый
    0
    Не удивлюсь если и ее новичком траванут:))
  12. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 18:47 Новый
    +4
    По сравнению с американскими и европйскими разгонами прям верх гуманизма - ограды из колючки и водомёты . ПС Сколько ж всё же молодых бездельников ..
    1. Кузмицкий
      Кузмицкий Сегодня, 18:54 Новый
      +4
      Это да. Французская полиция более раскрепощенно себя ведет. Да и американская тоже.
      1. Deck
        Deck Сегодня, 19:03 Новый
        +4
        Там демонстранты более раскрепощенно себя ведут. В Минске не одного стекла не разбили, ни одной урны не перевернули.
      2. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 19:38 Новый
        +2
        Цитата: Кузмицкий
        Это да. Французская полиция более раскрепощенно себя ведет. Да и американская тоже.

        Прекращайте с Америкой сравнивать.При их количестве стволов на руках у населения.
  13. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 18:54 Новый
    -1
    пора уже заканчивать с протестантами ... применяя лучшие Европейские и американские практики по подавлению незаконных выступлений ... хватит уже этого цирка ...
  14. ЗЭМЧ
    ЗЭМЧ Сегодня, 18:59 Новый
    -2
    Вот только Меркель почему-то не восхищается женщинами, которые выходят на акции протеста за справедливость в Берлине. Этих женщин немецкая полиция скручивает и поливает слезоточивым газом, о чём бундесканцлерин, видимо, не особенно сожалеет.

    Это же "демократический" слезоточивый газ, он одобрен для применения против беременных женщин и детей)))
    Это сарказм!
    В чужом глазе соринку вижу, в своем бревно не замечаю)))
  15. Оператор
    Оператор Сегодня, 19:02 Новый
    -3
    Милиция и КГБ РБ тормозят - давно пора всех участников беспорядков арестовать, засудить на несколько лет и послать на строительство канала Днепр-Дон для переброски воды в Крым.

    Махание лопатами и перевозка земли тачками на свежем воздухе по технологии строительства Беломорканала - самая доходчивая мера по отрезвлению экстремистов.
    1. karpusha
      karpusha Сегодня, 19:49 Новый
      +1
      Неймется все россиянам что Лукашенко проиграл и теперь борется с собственным народом.
  16. Izotron 3-150
    Izotron 3-150 Сегодня, 19:28 Новый
    +1
    Разобрали люди этот водомет
  17. businessv
    businessv Сегодня, 19:38 Новый
    +2
    Сегодня стало известно о том, что проигравшая выборы Светлана Тихановская собирается 6 октября посетить Германию и встретиться с Ангелой Меркель
    Ага, поболтать о своём, о девичьем. Лукашенко не может перекрыть каналы поступления средств для протестующих? Или меня сейчас начнут убеждать, что все протестующие - обманутые бацькой работяги, выходящие за свои кровные, не оглядывающиеся на своих голодных деток? Тогда почему ими руководят из польши? Почему не подают в суд с требованием пересчёта голосов, чтобы снять вопрос? Или боятся получить реальный, а не виртуальный проигрыш?
    1. karpusha
      karpusha Сегодня, 19:53 Новый
      0
      Вы серьезно? Подать в суд в Беларуси на государство? Вы от куда такой сказочный? Люди собирали жалобы в цик - сразу заезжали в изолятор. Пересчитать говорите, а ничего что бюллетени все сожгли в тот же день что и голосование. Их даже никто не считал, нарисовали нужную цифру и все. Имеено по этому народ и вышел. Подумайте зачем проводить тайную инагурацию если у вас 80% поддержки. И где митинги поддерживающих Лукашенко 80%?
  18. Игорь Литвин
    Игорь Литвин Сегодня, 19:46 Новый
    -2
    Цитата: TerribleGMO

    ...Массовым избиениям. И ещё одно.
    На днях на Окрестина искалечили очередного человека, от полученных травм скончался в больнице. Переломаны рёбра с 2 по 12, двухсторонние гематомы на голове, плечах и другие травмы.
    По сообщениям "правоохранителей" упал со второго яруса койки.

    Бесполезно русским это объяснять, они живут категориями Рашитудей
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 19:56 Новый
      0
      Бесполезно русским это объяснять, они живут категориями Рашитудей

      Если бесполезно, то чего вылез? Странно, что русский язык ещё не забыл.
  19. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 19:48 Новый
    -1
    Водометы? И правильно. Надо брать пример с просвещенной Европы, как беломайданники призывают. Макрону ведь можно? Почему Луке нельзя?
    Или начнется "Что позволено Юритеру ..."
  20. Кокос
    Кокос Сегодня, 19:48 Новый
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    А Тихановская это кто..? политик..?...губернатор..?..директор школы в конце концов..??...нет..это тетка которой жалко мужа..я не против...но ее в президенты страны????!!!..ужос нах.. soldier
  21. Oberleutnant
    Oberleutnant Сегодня, 19:51 Новый
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    У нас в Германии никто не знает про Тихановскую. И нас совсем не волнует тема Белароссий. У нас хватает своих проблем. Пусть Меркель встретится с такой женщиной. Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Ничего не изменится. (Перевод: собаки лают но караван идёт дальше).
  22. Сергей Никифоров
    Сергей Никифоров Сегодня, 19:55 Новый
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    Всем присутствующие Кто живёт в Белоруссии.?