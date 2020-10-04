Против манифестантов в Беларуси применили водометы, Тихановская собирается в гости к Меркель

Неподалеку от резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске была замечена бронетехника. При этом площадь Государственного Флага в районе Дворца Независимости с утра оцеплена двойным кольцом правоохранителей и военных.Кроме армейской техники, на площади появились грузовые автомобили с колючей проволокой.Против участников протестов, чтобы разогнать их, белорусские силовики применили водометы. Это произошло возле Дворца спорта на проспекте Победителей. На кадрах, опубликованных белорусским изданием Tut.by, видно, как струя водомета сначала была направлена на остановку общественного транспорта, а затем на собравшуюся толпу. Спасаясь от напора воды, люди стали убегать. После этого белорусская милиция приступила к массовым задержаниям протестующих.Кадры ресурса, подконтрольного Польше:Акции протеста в Минске и других городах Беларуси начались 9 августа. Манифестанты выражают несогласие с официальными данными президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Участники протестов утверждают, что результаты были сфальсифицированы. Помимо этого, они выступают против нарушений прав человека в Белоруссии, а также превышения силовиками своих полномочий в ходе разгона демонстраций и задержаний участников.Сегодня стало известно о том, что проигравшая выборы Светлана Тихановская собирается 6 октября посетить Германию и встретиться с Ангелой Меркель. Меркель готовность к встрече с Тихановской подтвердила, заявив, что восхищается женщинами, выходящими на протесты за справедливость. Вот только Меркель почему-то не восхищается женщинами, которые выходят на акции протеста за справедливость в Берлине. Этих женщин немецкая полиция скручивает и поливает слезоточивым газом, о чём бундесканцлерин, видимо, не особенно сожалеет.