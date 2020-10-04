Военное обозрение
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«Мог собирать разведданные»: Япония поднимала в воздух два истребителя для «перехвата» российского Ми-8 близ Хоккайдо

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Японская пресса со ссылкой на силы самообороны Японии публикует сообщение, в котором говорится, что российский вертолёт «вторгся в японское воздушное пространство». В сообщении говорится о том, что после появление вертолёта Ми-8 в районе полуострова Сиретоко поступил приказ поднять в воздух два истребителя японских ВВС.


Из сообщения информационного агентства Jiji News Agency:

Истребители японских сил самообороны вылетели в экстренном порядке на перехват и в итоге отогнали российский вертолёт, вторгшийся в воздушное пространство Японии. Министерство обороны Японии предположило, что этот вертолет может быть использован для сбора разведданных.

И то же информагентство сообщает, что на борту российского вертолёта был красный крест, что относит его к средствам санитарной авиации.

В японской прессе сообщают, что истребители ВВС Японии сделали предупреждение экипажу Ми-8, потребовав, чтобы борт покинул воздушное пространство в районе полуострова Сиретоко.

Из материала:

Вертолёт, который министерством обороны Японии подозревается в сборе разведданных, вынудили покинуть японское воздушное пространство в течение нескольких минут.

Для справки: полуостров Сиретоко – часть японского острова Хоккайдо. От него всего несколько километров до российского острова Кунашир. При этом в Токио и остров Кунашир продолжают считать собственной территорией, относя к так называемым "северным территориям".


О том, насколько близко российский вертолёт подходил к полуострову Сиретоко, в Минобороны Японии не сообщают.
28 комментариев
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  2. новичок
    новичок Сегодня, 17:40 Новый
    +7
    Мутно как то всё. Наша санитарная вертушка, в этой узкой полосе между островами.
    Да вообще, чё за шум япы? Хоккайдо наш! laughing
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:45 Новый
      +2
      Япошки видно нюх потеряли.
      1. новичок
        новичок Сегодня, 17:47 Новый
        +4
        Ну да. Для "перехвата" вертушки два ястребка_ сильно. laughing
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 17:52 Новый
          +3
          О том, насколько близко российский вертолёт подходил к полуострову Сиретоко, в Минобороны Японии не сообщают.
          вот насколько "нокиа 3310" позволяла,на столько и подходил,ещё место присмтривал, куда выгрузить 60 танков,и три дивизии ВДВ,томящихся на борту.
          1. новичок
            новичок Сегодня, 17:57 Новый
            +1
            Да вообще, хохма и только. Япы самоутверждается, что ли?
            1. Johann Klassen
              Johann Klassen Сегодня, 18:18 Новый
              +1
              Украинцам можно.
              А японцам нет?
              "Квантунская Армия",капитулировала семьдесят четыре года назад, вместе с японским народом.
              1. новичок
                новичок Сегодня, 18:20 Новый
                0
                Коллега, вы это сейчас о чём? Разверните смысл, раз уж адресовали мне.
            2. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 18:25 Новый
              +1
              Цитата: новичок
              Япы самоутверждается, что ли?

              Ещё как. Даже "фирменный знак" влупили
              Министерство обороны Японии предположило, что этот вертолет может быть использован для сбора разведданных.
              1. новичок
                новичок Сегодня, 18:28 Новый
                +3
                Йэх, совсем обмелчал Япостан. Когда то интересовался их культурой.. На бумаге гладко, в деле_ подкаблучники янковские.
        2. Sergey_G_M
          Sergey_G_M Сегодня, 17:56 Новый
          +1
          Да Ми-8 это супер разведчик!
          А так это Японская пресса, сейчас там у них всякие выборы и политическая борьба, срочно надо показать силу и победить кого то, вот и побеждают и показывают силу как могут успокаивая своих избирателей.
          1. новичок
            новичок Сегодня, 18:03 Новый
            +3
            Ах да, ё моё! Как я мог забыть! Ведь всюду, по Шарику, стимулятором электората является Россия! laughing
            Вспомнил: давече в инете вычитал, что конгресс русских подал жалобу с требованием снять баннер с какого то здания в Нью_ Йорке, который гласит: "Голосуй за демократов, учить русский дорого". fool
          2. svp67
            svp67 Сегодня, 18:24 Новый
            +4
            Цитата: Sergey_G_M
            Да Ми-8 это супер разведчик!

            Ну, Ми-8РТР, по прозвищу "Ухо", вполне нормальный такой разведчик...
            1. sabakina
              sabakina Сегодня, 19:23 Новый
              +1
              Цитата: svp67
              Цитата: Sergey_G_M
              Да Ми-8 это супер разведчик!

              Ну, Ми-8РТР, по прозвищу "Ухо", вполне нормальный такой разведчик...

              Сергей, только ради Бога не показывай им наши мультики! Не так поймут и развяжут третью мировую! wink
              1. svp67
                svp67 Сегодня, 19:30 Новый
                +1
                Цитата: sabakina
                Сергей, только ради Бога не показывай им наши мультики! Не так поймут и развяжут третью мировую!

                У них своих мультов хватает, где она уже идет и даже прошла...
        3. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 18:31 Новый
          +2
          Цитата: новичок
          Ну да. Для "перехвата" вертушки два ястребка_ сильно.

          В этот день решили самураи
          Обо...раться с ног до головы
          1. sabakina
            sabakina Сегодня, 19:50 Новый
            0
            Сергей, извини, что без традиционного прЮвет....Никогда не понимал ихнего аниме....А это можно им показать. Я так думаю!!!
  3. Кокос
    Кокос Сегодня, 17:43 Новый
    0
    два истребителя для «перехвата» российского Ми-8
    ..перехватили..? вот и пусть дышат в трубочку тихонько..маленькая Япония.. laughing
  4. Руссобел
    Руссобел Сегодня, 17:45 Новый
    +3
    Экстренно подняли два истребителя для перехвата санитарного вертолёта?!?!
    Самураи совсем обмельчали духом...
    По поводу и без повода истерика!
    P. S. Чаще без...
  5. Комментарий был удален.
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 18:00 Новый
    +1
    Сейчас модно перехватывать ну хоть что-то, и японцам, видимо, было обидно, что вот все перехватывают, а они все никак, отстают от всеобщего тренда.
    Перехватить поезд в районе Южно-Сахалинска как-то было бы не совсем правильно, а тут вот вертушка подвернулась с Кунашира, уже что-то похожее на попытку глубокой разведки системы ПВО.
    1. Sergey_G_M
      Sergey_G_M Сегодня, 18:10 Новый
      +2
      Да пусть берут пример со Шведов и Норвегов они постоянно видят русские подводные лодки, но никак найти не могут. Беспроигрышный вариант, просто объявляешь что где то здесь страшная русская подводная лодка и все - агрессия доказана 100-500%.
    2. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 18:28 Новый
      +1
      Цитата: Романенко
      Сейчас модно перехватывать ну хоть что-то, и японцам, видимо, было обидно, что вот все перехватывают, а они все никак, отстают от всеобщего тренда.

      Скоро рыболовецкие сейнеры перехватывать начнут
  7. Welldone
    Welldone Сегодня, 18:03 Новый
    +1
    Грандиозно! Интересно, а Ми-8 их вообще заметил?
    1. новичок
      новичок Сегодня, 18:05 Новый
      0
      Так пацаны просто решили поздороваться с нашими, а японо командование раздуло "перехват". laughing
  8. Aleksandre
    Aleksandre Сегодня, 18:06 Новый
    0
    Авиаторы, а на истребителях вообще реально "перехватить" МИ-8 ? Они ж вокруг него будут просто гигантские круги наматывать, скорости слишком уж разные.
  9. Старый26
    Старый26 Сегодня, 18:06 Новый
    0
    Цитата: Руссобел
    Экстренно подняли два истребителя для перехвата санитарного вертолёта?!?!

    А что, авиаполк надо поднимать? Подняли дежурную пару, как делают все, в т.ч. и мы. А тип летательного аппарата, приближающегося к твоей территории - не имеет значения
  10. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 18:09 Новый
    +1
    И тогда лихие самураи.
    Обмочились лишь увидев МИ.
  11. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:20 Новый
    +1
    Никак япы не поймут, ну не их это дело....) территории блин, ню ню......
  12. Tusv
    Tusv Сегодня, 18:21 Новый
    +2
    Господа потомки самураев и поддатые императором Микадо. Во первых не над Хоккайдо, а над Южным Сахалином. И хорош перехватывать транспортники над Нашими "Южными" территориями. Я ж в ЁЁН обращусь. Абарзели в конец drinks