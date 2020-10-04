«Мог собирать разведданные»: Япония поднимала в воздух два истребителя для «перехвата» российского Ми-8 близ Хоккайдо

Японская пресса со ссылкой на силы самообороны Японии публикует сообщение, в котором говорится, что российский вертолёт «вторгся в японское воздушное пространство». В сообщении говорится о том, что после появление вертолёта Ми-8 в районе полуострова Сиретоко поступил приказ поднять в воздух два истребителя японских ВВС.
Из сообщения информационного агентства Jiji News Agency:
Истребители японских сил самообороны вылетели в экстренном порядке на перехват и в итоге отогнали российский вертолёт, вторгшийся в воздушное пространство Японии. Министерство обороны Японии предположило, что этот вертолет может быть использован для сбора разведданных.
И то же информагентство сообщает, что на борту российского вертолёта был красный крест, что относит его к средствам санитарной авиации.
В японской прессе сообщают, что истребители ВВС Японии сделали предупреждение экипажу Ми-8, потребовав, чтобы борт покинул воздушное пространство в районе полуострова Сиретоко.
Из материала:
Вертолёт, который министерством обороны Японии подозревается в сборе разведданных, вынудили покинуть японское воздушное пространство в течение нескольких минут.
Для справки: полуостров Сиретоко – часть японского острова Хоккайдо. От него всего несколько километров до российского острова Кунашир. При этом в Токио и остров Кунашир продолжают считать собственной территорией, относя к так называемым "северным территориям".
О том, насколько близко российский вертолёт подходил к полуострову Сиретоко, в Минобороны Японии не сообщают.