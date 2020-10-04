«Мог собирать разведданные»: Япония поднимала в воздух два истребителя для «перехвата» российского Ми-8 близ Хоккайдо

Истребители японских сил самообороны вылетели в экстренном порядке на перехват и в итоге отогнали российский вертолёт, вторгшийся в воздушное пространство Японии. Министерство обороны Японии предположило, что этот вертолет может быть использован для сбора разведданных.

Вертолёт, который министерством обороны Японии подозревается в сборе разведданных, вынудили покинуть японское воздушное пространство в течение нескольких минут.