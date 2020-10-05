Нагорный Карабах. Тактика сторон

Сегодня в любом современном военном конфликте особенно эффектен и широко практикуется относительно новый вид фиксации результатов применения оружия — съемки с камер дронов и беспилотных летательных аппаратов. По видеосюжетам от азербайджанской стороны можно сделать некоторые выводы о тактике сторон: налицо калька с опыта боевых действий самой турецкой армии в Сирии и Ливии.
Это касается прежде всего применения разведывательных и ударных беспилотников, которые прибыли в Азербайджан из Турции вместе с опытными операторами. Кроме турецких, применяются израильские БПЛА, а также ПТРК «Спайк», ОТРК «LORA», барражирующие боеприпасы «IAI Harop», «Гермес 900». Сам Азербайджан с 2011 года производит БПЛА «Aerostar» и «Orbiter-2M», которые, очевидно, применяются.
Тактика азербайджанских сил определяется наличием перечисленных современных систем вооружений, которых нет у Армении. Главная особенность операции – массовое и эффективное применение высокоточного оружия, прежде всего ударных БПЛА. Основные их цели — танки, системы ПВО, артиллерия, РСЗО, пункты управления, склады боеприпасов, места дислокации частей, размещения личного состава, в том числе в блиндажах и укрытиях, на остановках, колонны техники на марше, мосты, объекты инфраструктуры, административные здания и сооружения. Первая задача – уничтожить систему ПВО и открыть небо для авиации. Под Степанакертом беспилотник якобы уничтожил армянский ЗРК С-300. До этого были видеоматериалы об ударе с использованием беспилотника-камикадзе, видимо, «IAI Harop», по С-300 возле Гориса на границе с НКР. Много четких видео об уничтожении ЗРК «Оса АКМ» и «Стрела-10» (основного средства ПВО армянских сил). Судя по кадрам, применялись в основном турецкие БПЛА «Bayraktar TB2».
Много кадров нанесения ударов по колоннам техники. Заметно, что техника в капонирах и на позициях стоит открыто, без маскировки. Есть видео поражения БПЛА движущейся РСЗО «Град».
Имеются кадры уничтоженной, вероятно, дроном-камикадзе, новейшей российской системы РЭБ «Репеллент», предназначавшейся для подавления небольших БПЛА.
Разрушается инфраструктура. С помощью израильского ОТРК «LORA» была осуществлена попытка уничтожить мост через реку Акар на дороге между Арменией и НКР. В Степанакерте выведено из строя электроснабжение. Непризнанная НКР в ответ на удар по Степанакерту ударила РСЗО «Смерч» по городу Гянджа.
Цель азербайджанской армии — практически полностью лишить ВС Армении боевой техники и материально-технических ресурсов и возможности для их восполнения, что приведет к невозможности вести боевые действия. В итоге армянские военнослужащие должны убедиться в обреченности своего сопротивления ввиду явного преимущества противника над ними. Через заявления Алиева, активно комментирующего и лично ведущего информационное сопровождение операции, им дают следующую альтернативу: либо уйти с азербайджанской земли, либо неизбежно погибнуть. Это тоже тактика. Во время «Бури в пустыни» иракская армия была настолько деморализована длительными бомбардировками коалиции, что утратила способность к сопротивлению, целые подразделения сдавались без боя.
Нет цели убить как можно больше вражеских солдат. По мере уничтожения техники, истощения и ресурсов, боеприпасов, продуктов и ГСМ постоянными точными ударами противник лишается возможности вести войну, происходит подавление его воли к сопротивлению, рушится оборона и происходит сдача позиций и территории.
Кратко: у Армении армия XX века, а у Азербайджана — с элементами XXI. Отсюда и разница в тактике боя.