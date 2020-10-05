Военное обозрение
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Нагорный Карабах. Тактика сторон

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Сегодня в любом современном военном конфликте особенно эффектен и широко практикуется относительно новый вид фиксации результатов применения оружия — съемки с камер дронов и беспилотных летательных аппаратов. По видеосюжетам от азербайджанской стороны можно сделать некоторые выводы о тактике сторон: налицо калька с опыта боевых действий самой турецкой армии в Сирии и Ливии.


Это касается прежде всего применения разведывательных и ударных беспилотников, которые прибыли в Азербайджан из Турции вместе с опытными операторами. Кроме турецких, применяются израильские БПЛА, а также ПТРК «Спайк», ОТРК «LORA», барражирующие боеприпасы «IAI Harop», «Гермес 900». Сам Азербайджан с 2011 года производит БПЛА «Aerostar» и «Orbiter-2M», которые, очевидно, применяются.

Тактика азербайджанских сил определяется наличием перечисленных современных систем вооружений, которых нет у Армении. Главная особенность операции – массовое и эффективное применение высокоточного оружия, прежде всего ударных БПЛА. Основные их цели — танки, системы ПВО, артиллерия, РСЗО, пункты управления, склады боеприпасов, места дислокации частей, размещения личного состава, в том числе в блиндажах и укрытиях, на остановках, колонны техники на марше, мосты, объекты инфраструктуры, административные здания и сооружения. Первая задача – уничтожить систему ПВО и открыть небо для авиации. Под Степанакертом беспилотник якобы уничтожил армянский ЗРК С-300. До этого были видеоматериалы об ударе с использованием беспилотника-камикадзе, видимо, «IAI Harop», по С-300 возле Гориса на границе с НКР. Много четких видео об уничтожении ЗРК «Оса АКМ» и «Стрела-10» (основного средства ПВО армянских сил). Судя по кадрам, применялись в основном турецкие БПЛА «Bayraktar TB2».


Много кадров нанесения ударов по колоннам техники. Заметно, что техника в капонирах и на позициях стоит открыто, без маскировки. Есть видео поражения БПЛА движущейся РСЗО «Град».

Имеются кадры уничтоженной, вероятно, дроном-камикадзе, новейшей российской системы РЭБ «Репеллент», предназначавшейся для подавления небольших БПЛА.

Разрушается инфраструктура. С помощью израильского ОТРК «LORA» была осуществлена попытка уничтожить мост через реку Акар на дороге между Арменией и НКР. В Степанакерте выведено из строя электроснабжение. Непризнанная НКР в ответ на удар по Степанакерту ударила РСЗО «Смерч» по городу Гянджа.

Цель азербайджанской армии — практически полностью лишить ВС Армении боевой техники и материально-технических ресурсов и возможности для их восполнения, что приведет к невозможности вести боевые действия. В итоге армянские военнослужащие должны убедиться в обреченности своего сопротивления ввиду явного преимущества противника над ними. Через заявления Алиева, активно комментирующего и лично ведущего информационное сопровождение операции, им дают следующую альтернативу: либо уйти с азербайджанской земли, либо неизбежно погибнуть. Это тоже тактика. Во время «Бури в пустыни» иракская армия была настолько деморализована длительными бомбардировками коалиции, что утратила способность к сопротивлению, целые подразделения сдавались без боя.

Нет цели убить как можно больше вражеских солдат. По мере уничтожения техники, истощения и ресурсов, боеприпасов, продуктов и ГСМ постоянными точными ударами противник лишается возможности вести войну, происходит подавление его воли к сопротивлению, рушится оборона и происходит сдача позиций и территории.

Кратко: у Армении армия XX века, а у Азербайджана — с элементами XXI. Отсюда и разница в тактике боя.
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81 комментарий
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  1. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 12:04 Новый
    +13
    Заметно, что техника в капонирах и на позициях стоит открыто, без маскировки.

    Это первое,что в глаза бросилось..
    у Армении армия XX века, а у Азербайджана — с элементами XXI.

    Важно,у кого решимости больше будет.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:50 Новый
      +6
      Цитата: Рагнар лодброк
      Заметно, что техника в капонирах и на позициях стоит открыто, без маскировки.

      Это первое,что в глаза бросилось..
      у Армении армия XX века, а у Азербайджана — с элементами XXI.

      Важно,у кого решимости больше будет.

      А ещё поговаривают, что в Армении существует совместное с поляками предприятие по изготовлению надувной военной техники, поэтому открыто стоящая техника может оказаться простым муляжом.
      Автор статьи безаппеляционно утверждает в реальность видеокартинок с фронтов Нагорного Карабаха, а я например такой уверенностью похвастаться не могу, в силу того, что по ним невозможно определить ни место происходящего события, ни время, ни принадлежность к той или иной армии.
      Пропаганда на войне не маловажное оружие и думаю обе стороны конфликта этим пользуются.

      Что касается наличия современного вооружения у той и другой стороны, но не вступая в дискуссии можно сказать лишь о том, что само по себе современное вооружение не является определяющем победу фактом, если нет хорошо обученного и мотивированного бойца. Война в Йемене достаточно красноречивый пример.
      1. алексеев
        алексеев Сегодня, 14:20 Новый
        +3
        Цитата: кредо
        Пропаганда на войне не маловажное оружие

        Это точно!
        Делать далеко идущие выводы сидя на диване и рассматривая видео просто ..неумно.
        Если вспомнить Великую Отечественную, то киноматериал снятый, скажем, после неудачного контрудара 5 гв. ТА под Прохоровкой, затмил по эффектности бы все современные видео с БПЛА.
        Но победа-то в Курской битве была за нами, несмотря на большие потери, ибо немецких солдат, танков и самолетов уничтожили тоже изрядно.
        Так и здесь, не имея информации кроме пропагандистских кадров, сложно сделать выводы про армию, XXI века она или XX. особенно, если сам далек от армии, как декабрист от народа. Даже с уверенностью сказать уничтожен образец вооружения или макет, чей он, когда поражен, нельзя.
        Когда турки применили БПЛА в Идлибе по, фактически не прикрытым войсковой ПВО войскам САР, тоже "отдельные штатские" офигевали от уровня ХХI века. Но стоило чуть организовать ПВО как сделался небольшой дронопад и все встало на места. Чтобы спасти бармалеев от полного разгрома туркам пришлось ввести в дело крупную группировку наземных войск, понести потери, а Эрдогану быстренько лететь в Москву для улаживания дел.
        Так и здесь, в сложной горной местности, вряд ли все потуги Азербайджана позволят разгромить армян наголову. Когда госпиталя и кладбища будут испытывать перегрузку начнутся поиски компромисса.А там и партизанская война... Армян это тоже касается на все 100%.
  2. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 12:10 Новый
    +17
    Кратко: у Армении армия XX века, а у Азербайджана — с элементами XXI. Отсюда и разница в тактике боя.

    Не прибавить не убавить.
    Кто то к войне готовился, а кто то в носу ковырялся. ЛС даже элементарным навыкам маскировки не обучили
    1. yehat2
      yehat2 Сегодня, 12:26 Новый
      +8
      не очень понял, почему БПЛА круче, чем ju-78 90 летней давности
      причина успехов Азербайджана - неготовность сил Армении к реальному конфликту
      Они не маскируют свои силы, не сооружают нормальные укрытия для войск, не эвакуируют вовремя гражданских, не оповещают начало обстрела, не ведут эффективно контрбатарейную борьбу и разведку и т.д.
      1. WeAreNumerOne
        WeAreNumerOne Сегодня, 12:37 Новый
        0
        не очень понял, почему БПЛА круче, чем ju-78 90 летней давности

        Тем что там нет пилотов, потеря не так страшна, и наличие корректируемого вооружения.
        1. yehat2
          yehat2 Сегодня, 12:39 Новый
          +1
          не принципиально. Наличие БПЛА - наличие и-15 бис в 1942 году. Нет никакой разницы.
          Это не дает никакого решающего преимущества.
          1. WeAreNumerOne
            WeAreNumerOne Сегодня, 12:42 Новый
            +2
            Не дает, но сохраняет жизнь, а жизнь каждого человека - ценность, дороже денег
            1. yehat2
              yehat2 Сегодня, 12:43 Новый
              +4
              скажите это тем, кто сейчас воюет в НК. Сколько там жизнь стоит.
              1. WeAreNumerOne
                WeAreNumerOne Сегодня, 12:45 Новый
                +10
                Лушче воевать в армии, где жизнь ценится, и вперед идут БПЛА. Потому что в любой войне нация теряет лучших, каждый из которых иначе жил бы счастливо.
                1. yehat2
                  yehat2 Сегодня, 12:49 Новый
                  +2
                  БПЛА экономят жизни, но в масштабах даже такого небольшого конфликта это не играет роли.
                  Кроме того, БПЛА стоят кучу денег и возможно, стоило потратить на что-то другое, что спасло бы больше жизней.
                  1. WeAreNumerOne
                    WeAreNumerOne Сегодня, 12:50 Новый
                    +1
                    Жизнь играет роль, моя жизнь играет роль.
                    Кроме того, БПЛА стоят кучу денег и возможно, стоило потратить на что-то другое, что спасло бы больше жизней.

                    Например? Просто интересно. Только не говорите - танки. Они нынче - мишени
                    1. Перейра
                      Перейра Сегодня, 12:58 Новый
                      +4
                      Как минимум, на маскировочные сети.
                      1. Pilat2009
                        Pilat2009 Сегодня, 13:26 Новый
                        +2
                        Цитата: Перейра
                        Как минимум, на маскировочные сети.

                        Тепловая сигнатура сетями не маскируется.на БПЛА ещё и тепловизоры есть,причем отлично видят человеческий силуэт за стеной
                      2. Перейра
                        Перейра Сегодня, 14:01 Новый
                        +1
                        Да, видят. Только с какого расстояния? С высоты 8 км увидят?
                      3. yehat2
                        yehat2 Сегодня, 15:05 Новый
                        +2
                        Цитата: Pilat2009
                        причем отлично видят человеческий силуэт за стеной

                        не мелите чушь
                  2. Виталий Цымбал
                    Виталий Цымбал Сегодня, 14:30 Новый
                    +2
                    Уважаемый вы на войне были? Думаю вряд ли. Даже грады и смерчи, хотя и бьют по площадям, наносят вреда больше чем БПЛА... А пулемётчик в бою уничтожает противников больше чем РСЗО. Не верите? Тогда вперёд за поиском истины на передовую в Карабах (хоть к армянам, хоть к азербайджанцам)....
                2. Krasnodar
                  Krasnodar Сегодня, 14:53 Новый
                  +1
                  Цитата: yehat2
                  БПЛА экономят жизни, но в масштабах даже такого небольшого конфликта это не играет роли.
                  Кроме того, БПЛА стоят кучу денег и возможно, стоило потратить на что-то другое, что спасло бы больше жизней.

                  Условно: Ракета для комплекса С-300 стоит сирийцам дороже, чем потерянный Ф-16 для израильтян. Несмотря на громадную разницу в цене. Потому что экономики несоразмерны. Ещё раз - условно, не учитывая факторы спонсорства сверхдержав, оценки человеческой жизни в разных обществах и т.д.
              2. sabakina
                sabakina Сегодня, 13:00 Новый
                0
                Цитата: WeAreNumerOne
                Лушче воевать в армии, где жизнь ценится, и вперед идут БПЛА. Потому что в любой войне нация теряет лучших, каждый из которых иначе жил бы счастливо.

                тепло нынче в Пентагоне? У нас тепло дали. А у вас? wink
              3. Товарищ Ким
                Товарищ Ким Сегодня, 13:33 Новый
                +3
                И та и другая стороны могут легко нарастить количество живой силы в своих рядах.
                Только в Московском регионе (Москва+МО) по официальным данным несколько сотен тысяч нелегалов из Арм. и Азр.
                Посольствам этих стран стоит обьявить таксу за указание адресов где проживают их соплеменники-нелегалы мужского пола в возрасте 18+.
                И пусть сами решают в какой армии и на каких дронах им воевать.
    2. Советкин Сергей
      Советкин Сергей Сегодня, 13:11 Новый
      +3
      Места не хватило для рассуждений о причинах сложившегося положения в отношении Армении. В полном тексте и это было. Да и задача стояла дать анализ тактике Азербайджанской армии
      1. Виталий Цымбал
        Виталий Цымбал Сегодня, 14:34 Новый
        +2
        Сергей не переживайте. Вы вообще не раскрыли заявленное в заголовке. Для начала посмотрите в словаре военных терминов что такое тактика, оперативное искусство и стратегия... Извините за прямоту.
    3. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 13:20 Новый
      0
      Так и я об том
    4. Мрачный скептик
      Мрачный скептик Сегодня, 14:37 Новый
      0
      Соглашусь с Вами. Такое впечатление, что на дворе 1941 год и вся техника и оборонительные сооружения находятся в растерянности, хотя простая маскировка, даже примитивная была бы очень эффективной.
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 12:55 Новый
    +7
    Цитата: Липчанин
    Кто то к войне готовился, а кто то в носу ковырялся.

    Они не ковырялись... они соросятские гранты "цивилизованно" осваивали, и по ним, в т.ч. русские школы в Армении закрывали.
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 12:58 Новый
      +4
      Сорос их и спасёт.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 13:06 Новый
        +1
        Цитата: Перейра
        Сорос их и спасёт.

        Когда это бандит, террорист и преступник кого то спасал? no
        1. oleg123219307
          oleg123219307 Сегодня, 13:50 Новый
          +1
          Цитата: Теренин
          Когда это бандит, террорист и преступник кого то спасал?

          То то и оно. Но уж нам то туда лезть после всей той грязи в которой они Россию поваляли зачем?
  4. кредо
    кредо Сегодня, 13:55 Новый
    +2
    Цитата: Липчанин
    Кратко: у Армении армия XX века, а у Азербайджана — с элементами XXI. Отсюда и разница в тактике боя.

    Не прибавить не убавить.
    Кто то к войне готовился, а кто то в носу ковырялся. ЛС даже элементарным навыкам маскировки не обучили

    Не стоит быть таким доверчивым, полагаясь лишь на непонятно где снятое видео. Судя по тому как трудно продвигается (если конечно продвигается вообще) армия Азербайджана, армяне Нагорного Карабаха сложа руки не сидели, поэтому не надо делать такие поспешные выводы.
  • Airdefense
    Airdefense Сегодня, 12:11 Новый
    +28
    Тогда вопрос почему саудиты с техникой из 22 века не могут справиться с бородачами в сланцах в Иемене, тоже самое относиться к Афганистану, США самой современной техникой не могут с справиться с талибами.
    Все же “красивые” кадры от БПЛА делают свое дело в лучших традициях Голливуда.
    1. TechPriest
      TechPriest Сегодня, 12:35 Новый
      +7
      Потому, что чтобы справиться с талибами придётся там просто всё население вырезать, или загнать в фильтрационные лагеря. Как ты отличишь мирного человека от боевика? А никак, пока в спину не получишь.
      Почитай воспоминания афганцев.
      1. Airdefense
        Airdefense Сегодня, 13:27 Новый
        +2
        А что же супер БПЛА не барражируют круглосуточно и не отстреливают любого похожего на военного с автоматом? Я все к тому что идет какое-то нездоровое “фапание” на дроны, хотя если посчитать потери со всех выложенных видео, вычесть одни и те же удары, снятые с разных ракурсов, удары по макетам и есть подозрение что некоторые танки тоже выполняли роль таких макетов, то потери будут не такие “ужасные”.
        Но вот в чем я уверен, БПЛА это угроза ближайшего будущего если ПВО и РЭБ останутся на текущем уровне, потому что уже сейчас экономика в пользу БПЛА.
      2. Pilat2009
        Pilat2009 Сегодня, 13:32 Новый
        +1
        Цитата: TechPriest
        Потому, что чтобы справиться с талибами придётся там просто всё население вырезать, или загнать в фильтрационные лагеря. Как ты отличишь мирного человека от боевика? А никак, пока в спину не получишь.
        Почитай воспоминания афганцев.

        Синяк на плече или пороховой нагар на лице в век толерантности доказательствами не являются.англичане тоже с бурами не могли справиться пока семьи в концлагеря не посадили
    2. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 15:28 Новый
      0
      Хуситы с Армянами вообще ни в какое сравнение не идут.
  • Sentinel-vs
    Sentinel-vs Сегодня, 12:16 Новый
    +19
    Название не совпадает с содержанием. Отметили применение бпла азербайджаном. И всё? А где тактика пехоты, тактика использования артиллерии, бронетехники. Автор из восторженных поклонников бпла? Думаете одними бпла войны выигрывают?
    Про армянскую сторону вообще практически ничего не сказано.
    Слабый обзор
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 12:31 Новый
      +5
      Все, о чем вы спрашиваете, в статье есть. Так и сказано, тактика пехоты и прочее - на месте сидеть и ждать, пока у армян техника закончится. Так как экономика Азербайджана не сравнится с армянской, то результат полностью предсказуем. Судя по всему, американские армяне по полной программе подставили своих "братьев" в Армении, пообещав им золотые горы и реки поддержки. Что убедительно доказывает в очередной раз - у американца не может быть никаких братьев и никаких друзей в принципе. Любое проявление американских "дружбы и братства" есть просто проявления предательства.
      Из ситуации следует два вывода. Первый. Любую половину армянского генеральского корпуса следует расстрелять. Собственно говоря, расстрелять следует всех, но тогда воевать некому будет. Как известно, победа в современной войне начинается с захвата господства в воздухе. Не приняв во внимание опасность БЛА (хотя возможностей не просто добиться хорошего матобеспечения в этом вопросе, но и сколько хочешь тренироваться, так как БЛА-мишень стоит несравнимо дешевле мишени-самолета), генералитет Армении совершил самое настоящее военное преступление.
      И второе. Единственный шанс для армян - немедленное широкомасштабное наступление. Причем наступление успешное. Конечно, г-н Пашинян рассчитывает, что за него, в который раз, станут воевать русские. На то же рассчитывают и американцы, заварившие кашу и с Пашиняном, и с этой войной. Однако, эти ребята кое чего не учли...
    2. Albay
      Albay Сегодня, 12:36 Новый
      +4
      Согласен,не отмеченно что азербайджанская армия активно освобождает господствующие высоты и берет под контроль дороги обходя населенные пункты.
    3. Советкин Сергей
      Советкин Сергей Сегодня, 13:24 Новый
      +2
      Про армянскую заказа не было. А что про артиллерию и танки - тоже самое - задача была дать анализ по имеющимся в сети видео. Само собой , что большинство виден именно с беспилотников, и большинство поражений уедет тоже с них произведено. И пока в целом, погоду и результат делают именно они, а не артиллерия и танки, и жадеите пехота и спецназ. Хотя, думаю, применяется и ствольная артиллерия, и РСЗО. А том числе и высокоточные боеприпасы. И авиация немного участвует тоже. Но речь о тактике, а не о применяемом оружии. А тактика построена прежде всего на применении БПЛА и сохранении людей.
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 15:29 Новый
        0
        Вот интересно а Азербайджан Спайки вообще применял?
  • Cowbra
    Cowbra Сегодня, 12:21 Новый
    +6
    ...а контрбатарейной борьбы нет у обоих))) 20-ый век, 21-ый век... А техника в руках дикаря так и осталась грудой металлолома
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 15:31 Новый
      0
      У Азербайджанцев такие системы скорее всего есть и вроде как Железный Купол у Израиля заказывали.
  • Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 12:26 Новый
    +3
    Армяне знают, что их ждет или изгнание из Карабаха или..об этом турки могут рассказать,опыт большой в этом деле или все вместе. Этот фактор надо учитывать. Это как в Судане: арабы-мусульмане, против негров-христиан.
  • Livonetc
    Livonetc Сегодня, 12:32 Новый
    +6
    "Нет цели убить как можно больше вражеских солдат. По мере уничтожения техники, истощения и ресурсов, боеприпасов, продуктов и ГСМ постоянными точными ударами противник лишается возможности вести войну, происходит подавление его воли к сопротивлению, рушится оборона и происходит сдача позиций и территории"

    Уничтожение живой силы, такая же значимая цель как и уничтожение техники.
    Технику при необходимости Армения получит из тех или иных источников.
    А вот безвозвратныц захват территорий не возможен без зачистки.
    Да и применение систем залпового огня и огнеметных систем, нельзя относить к тактике точечных ударов.
  • certero
    certero Сегодня, 12:58 Новый
    +1
    Цитата: Airdefense
    почему саудиты с техникой из 22 века не могут справиться с бородачами в сланцах в Иемене, тоже самое относиться к Афганистану, США самой современной техникой не могут с справиться с талибами.

    Потому что как сказано у кого-то из классиков только та территория будет нашей где ступает сапога нашего пехотинца.
  • КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:59 Новый
    +4
    Нагорный Карабах. Тактика сторон
    Какое громкое название заметки на тему - "Азербайджанские беспилотники рулят , а потому армянам кирдык "
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 15:34 Новый
      -1
      Да всем понятно что Карабахским ВС как и Армянским кирдык - беспилотники скоро всю технику и ПВО из строя выведут если будет продолжаться такими темпами как сейчас.
  • Selevc
    Selevc Сегодня, 13:01 Новый
    +2
    Есть одна географическая особенность конфликта - территория боевых действий практически полностью голая безлесная холмистая или горная местность - с каждой сопки можно обозревать вокруг на километры !!!
    В таких условиях любая более менее крупная техника - идеальная мишень для ударов с воздуха !!! Поэтому в таких условиях нужна особенно тщательная маскировка позиций - с этим у армян явно проблемы...

    Сегодня в любом современном военном конфликте особенно эффектен и широко практикуется относительно новый вид фиксации результатов применения оружия — съемки с камер дронов и беспилотных летательных аппаратов.
    Вообще-то съемки с беспилотников практикуются еще со времен Бури в пустыне - то сеть уже 30 лет !!! И просто удивительно как беспилотные технологии туго и долго приживаются в России !!!
    1. Pilat2009
      Pilat2009 Сегодня, 13:37 Новый
      0
      Цитата: Selevc
      Есть одна географическая особенность конфликта - территория боевых действий практически полностью голая безлесная холмистая или горная местность - с каждой сопки можно обозревать вокруг на километры !!!
      В таких условиях любая более менее крупная техника - идеальная мишень для ударов с воздуха !!! Поэтому в таких условиях нужна особенно тщательная маскировка позиций - с этим у армян явно проблемы...

      Сегодня в любом современном военном конфликте особенно эффектен и широко практикуется относительно новый вид фиксации результатов применения оружия — съемки с камер дронов и беспилотных летательных аппаратов.
      Вообще-то съемки с беспилотников практикуются еще со времен Бури в пустыне - то сеть уже 30 лет !!! И просто удивительно как беспилотные технологии туго и долго приживаются в России !!!

      Мне кажется у нас можно начинать расстреливать уже сейчас.и не только представителей генералитета
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 14:58 Новый
      0
      Беспилотники - с 1982-го, арабо-израильской войны в Ливане
  • Дмитрий Владимирович
    Дмитрий Владимирович Сегодня, 13:08 Новый
    +1
    Заметно, что техника в капонирах и на позициях стоит открыто, без маскировки


    Армянские военные, готовились к прошлой войне... а точнее не готовились.
    Не секрет, что Азербайджан готовился к войне загодя, поставки вооружений не скрыть.
    И не принять контр меры заранее - это раздолбайство.
    Поражение армянского ПВО и колонн еще на марше - до подхода к районам развертывания, говорит о том, что с аналитиками в армянской армии, все очень плохо.

    Снова исход будет решаться кровью и мужеством отдельных бойцов, а как единый механизм, армянская армия не функционирует.
    1. Feliks m
      Feliks m Сегодня, 13:17 Новый
      +1
      И с маскировочной сеткой тоже очень плохо .
    2. DED_peer_DED
      DED_peer_DED Сегодня, 14:06 Новый
      +1
      Цитата: Дмитрий Владимирович
      И не принять контр меры заранее - это раздолбайство.

      Есть такое понятие: "Армянский вариант".
      Это значит сделать тяп-ляп, некачественно, непродуманно, хозспособом и главное, как можно подешевле.
  • AndyLW
    AndyLW Сегодня, 13:10 Новый
    +5
    Очень поучительная война для РФ.
    Армянские ВС - калька с ВС РФ
    Вооружение похожее.
    Наплевательское отношение МО РФ к БПЛА и современным методам ведения войны.
    В плане оснащения ударными БПЛА РФ проигрывает не только Израилю и США, но и турции, ирану еще и азербайджану.
    Наши ВС живут стандартами армий холодной войны.
    Сейчас эти танки, РСЗО, стрелы и тд - только мишени в тире...
    Хваленые РЭБы Репеллент уничтожаются БПЛА, с которыми они призваны бороться...
    Мы опять не готовы...
    Позор.
    1. Airdefense
      Airdefense Сегодня, 13:38 Новый
      +3
      Опять какое-то нездоровое влечение к БПЛА. И в России их так же используют в Сирии, но только для разведки и корректировки артиллерии, насчет ударных в России решили не мелочится на всякие Bayraktar TB2 с грузоподъёмностью 55 кг и максимальной скоростью 220 км/ч, а пилят сразу С-70, грузоподъемность от 2.5 до 8 тонн по разным данным и крейсерская скорость 1400-1000 км/ч. Что получиться я не знаю, надеюсь смогут сделать и принять на вооружение.
      1. AndyLW
        AndyLW Сегодня, 13:58 Новый
        +4
        К сожалению таких людей, как вы, которые не понимают разницы между различными типами БПЛА, их назначением и тактикой применения, очень много в России...
        и от этого еще печальнее (((
        1. Airdefense
          Airdefense Сегодня, 14:07 Новый
          +5
          Я не настаиваю уверен что у вас есть большой опыт использования БПЛА в боевых операциях, просто помню, как "всепропальшики" заявляли, что все Ассаду "конец", после первых дней работы турецких БПЛА в Идлибе. Так же и сейчас, это очень напоминает бокс, стоит проспекту эффектно нокаутирвоать ноумена, так же тысячи кричать что это новый “аллтаймер” пришел.
          Более того вы же наверняка знаете, что хваленый Репеллент был поврежден вероятно артилерийским огнем, а потом уже добит дроном, но зачем-то пищите в ином контексте.

          И что вы хотите сейчас от России, повторюсь Россия использует БПЛА для разведки и корректировки артиллерийского огня, для подсветки целей. Ударных дронов у России на вооружении нет, работы идут, и пока Россия справляется “обычной” авиацией.
          1. AndyLW
            AndyLW Сегодня, 14:45 Новый
            0
            работа у нас идет уже лет 10. а воз и ныне там.
            а в штатах ударные дроны 30 лет как на вооружении.
            И еще, неужели непонятно, что можно гонять за 200 км су-34 с бомбами, что бы уничтожить джип с бармалеями, а можно пустить дрона, который будет патрулировать весь район сутки и при необходимости наносить удар.
            Есть разница?
            Во всем мире уже ее увидели и приняли меры по оснащению ударными БПЛА.
            кроме МО РФ
            1. Airdefense
              Airdefense Сегодня, 14:53 Новый
              +1
              И еще, неужели непонятно, что можно гонять за 200 км су-34 с бомбами, что бы уничтожить джип с бармалеями, а можно пустить дрона, который будет патрулировать весь район сутки и при необходимости наносить удар.

              Согласен, вопрос лишь, что чаще возникает погоня за одним джипом, или необходимость тяжелых авиаударов, судя по действиям России в Сирии второе возникает чаще.
              Еще раз я не против дронов и считаю, что ударные дроны так же нужны России, я лишь совершенно не разделяю крики “ай ай все пропало”. Что конкретно то пропало, Россия не умеет сбивать БПЛА да нет умеет и в Идлибе сбивали и базу свою в Сирии защищает.
              Ну а будущее я виду как раз за БПЛА, когда будут проработаны алгоритмы коллективного управления роем дронов, и один оператор будет вести десятки дронов, но над этим работают все включая Россию.
              1. AndyLW
                AndyLW Сегодня, 15:01 Новый
                0
                вопрос лишь, что чаще возникает погоня за одним джипом, или необходимость тяжелых авиаударов

                кадры уничтожения гаубиц, танков и РСЗО, пусковых установок Стрела в Карабахе - это тяжелые авиаудары? или из категории погони за джипами?
                1. Airdefense
                  Airdefense Сегодня, 15:09 Новый
                  +2
                  Ну как то так


                  есть еще такое
                  1. AndyLW
                    AndyLW Сегодня, 15:25 Новый
                    -1
                    смешно. дальность действия артиллерии какая? 100 км?
                    А дальше что?
                    Поднимать Су-34?
                    Так все таки, кадры уничтожения гаубиц, танков и РСЗО, пусковых установок Стрела в Карабахе - это тяжелые авиаудары? или из категории погони за джипами?
                    1. Airdefense
                      Airdefense Сегодня, 15:29 Новый
                      +1
                      Так все таки, кадры уничтожения гаубиц, танков и РСЗО, пусковых установок Стрела в Карабахе - это тяжелые авиаудары? или из категории погони за джипами?

                      Нет почему же вполне работа для БПЛА.
                      Но повторюсь Россия в текущей вполне доктрине справляется с поставленными целями за приемлемую цену. Допилят ударные БПЛА будут их по мере возможности использовать.
                      1. AndyLW
                        AndyLW Сегодня, 15:37 Новый
                        0
                        насчет приемлемой цены - спорно. Бить авиацией всегда сильно дороже.
                        А так да. ждем, пока в МО поумнеют и, наконец, начнут чесаться
                      2. Airdefense
                        Airdefense Сегодня, 15:49 Новый
                        +1
                        Бить авиацией всегда сильно дороже.
                        Смотря кого, в Идлибе "неизвестная" авиация сбросила на турецкий штаб КАБ-500 убив несколько десятков турецких офицеров.

                        А так да. ждем, пока в МО поумнеют и, наконец, начнут чесаться

                        Да чешутся они, не стоит паниковать раньше времени.
                      3. AndyLW
                        AndyLW Сегодня, 15:55 Новый
                        0
                        "Смотря кого, в Идлибе "неизвестная" авиация сбросила на турецкий штаб КАБ-500 убив несколько десятков турецких офицеров."
                        это задача для беспилотника.
  • Виталий Цымбал
    Виталий Цымбал Сегодня, 14:47 Новый
    +2
    Кому позор? Комментаторам которые ничего в военном деле не смыслят, но зато спецы по лозунгам и навешиванию ярлыков? Наша РОССИЙСКАЯ армия во всём мире признаётся одной из БОЕСПОСОБНОЙ, а кото поиграв в компьютерные стрелялки истерично кричит на весь ВО - мы опять не готовы... позор!!! Вы сначала расшифруйте кого вы имеете в виду под словом "Мы".
    1. AndyLW
      AndyLW Сегодня, 15:15 Новый
      0
      кото поиграв в компьютерные стрелялки истерично кричит на весь ВО - мы опять не готовы

      те армяне, которым в башню танка прилетела бомба с беспилотника, с вами наверняка не согласятся
      кстати, Буденный и Ворошилов в 1941-м докладывали Сталину, что "Наша РОССИЙСКАЯ (Красная)армия во всём мире признаётся одной из БОЕСПОСОБНОЙ" и что наша кавалерийская лава всех врагов в капусту порубит... а вышло совсем нет так
      1. Виталий Цымбал
        Виталий Цымбал Сегодня, 15:37 Новый
        +2
        Летом 1984 года в наш ЗИЛ 130 в гератской зелёнке летел выстрел из РПГ, но к нашему, с водителем, счастью дух промазал, так как второй выстрел ему не дали сделать сарбозы правительственной армии открыв быстро огонь из миномёта... но приехав на ДП севернее Герата мы обнаружили, что у нас пробито колесо и 4 пулевых пробоины в борту на кузове... Так что то, что чувствует армянский или азербайджанский танкист когда в него летит выстрел я знаю - ничего не чувствует, всё происходит так быстро что даже испугаться не успеваешь... Именно поэтому я за то что бы эта война в Карабахе прекратилась. А юнцы переростки лучше бы в комментариях давали оценки красоткам из различных "плейбоев", а не армии о которой не имеют представления!!!
        1. AndyLW
          AndyLW Сегодня, 15:41 Новый
          -1
          :)))
          выстрел из РПГ....))) с какого расстояния?
          Вам показывают кадры ударов с беспилотников в тылу армянских войск! что, разницы не видите????
          а про боеготовность уровня 1941 сказать вам нечего
      2. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 15:44 Новый
        0
        Те армяне, которым в башню танка прилетела бомба с беспилотника, с вами наверняка не согласятся" Вы их ПВО с нашим не сравнивайте у нас она современная и единая а у них раздробленная да ещё и устаревшая все радары ещё 80ых годов выпуска как и ракеты ко всем комплексам и по факту отсутствие ВВС ПВО - по этому ударные беспилотники у которых максимальная скорость не превышает 300 километров в час их технику и долбят круглые сутки седьмой день к ряду.
        1. AndyLW
          AndyLW Сегодня, 16:03 Новый
          -1
          боюсь вас расстроить, но относительно современная у нас только ПВО дольнего радиуса действия - С-300В3+С-400 прикрывающие стратегические объекты. Войсковое ПВО у нас это до сих пор в основном старые Торы, Буки и Тунгуски. Панцирей мало.Тор-М2 и Бук-М3 тоже... Новые поставки крайне ограниченные
      3. Нагайбак
        Нагайбак Сегодня, 16:41 Новый
        0
        AndyLW"кстати, Буденный и Ворошилов в 1941-м докладывали Сталину, что "Наша РОССИЙСКАЯ (Красная)армия во всём мире признаётся одной из БОЕСПОСОБНОЙ" и что наша кавалерийская лава всех врагов в капусту порубит... а вышло совсем нет так."
        1.Чего они там докладывали?))) Это очередной миф. Читайте выступление Сталина по итогам финской войны. Там все сказано. Какая должна быть армия и так далее.
        2. Советская кавалерия особенно в 41-42 года проявила себя блестяще. Потом конечно тоже. Но в эти гоы кавалерия оставалась зачастую единственными подвижными соединениями.В кавалерийском корпусе было 100 орудий поэтому про шашки вы зря написали.)))) Хотя и ими рубили немцев было дело...
  • TAMBU
    TAMBU Сегодня, 13:42 Новый
    0
    Имеются кадры уничтоженной, вероятно, дроном-камикадзе, новейшей российской системы РЭБ «Репеллент», предназначавшейся для подавления небольших БПЛА.

    печаль...
    1. DED_peer_DED
      DED_peer_DED Сегодня, 14:10 Новый
      0
      Цитата: TAMBU
      печаль...

      Данная "печаль" ничего не подтверждает и ничего не опровергает. Жизнь вообще, странная штука. Те кто пожил в этой жизни, те это понимают.
      И - наоборот...
  • Комментарий был удален.
    1. DED_peer_DED
      DED_peer_DED Сегодня, 14:19 Новый
      +2
      Цитата: Svidetel
      А еще, нет цели уничтожить гражданское население

      Степанокерт армяне, тоже сами обстреливают ?
      Все там "белые и пушистые", пробы негде ставить. Обе стороны. Вот поэтому эту войну "Великой Отечественной...." и не назовут.
      1. Svidetel
        Svidetel Сегодня, 14:31 Новый
        0
        Тёзка, вы видели кадры армян из Степанакерта? Подожженные машины прошитые пулями! Ни одного поврежденного здания, ни одной воронки! Посмотрите кадры обстрела Гянджи, армяне по детям стреляют! https://minval.az/news/124039361 Ничего человеческого у них не осталось! Хотя....чего ждать от поклонников Нжде...они ему памятники ставят, и в России пытаются провернуть свою политику https://www.kuban.kp.ru/daily/26711.5/3735485/
  • Комментарий был удален.
  • алпамыс
    алпамыс Сегодня, 14:33 Новый
    -1
    Имеются кадры уничтоженной, вероятно, дроном-камикадзе, новейшей российской системы РЭБ «Репеллент», предназначавшейся для подавления небольших БПЛА


    и ломаються байки о неимеющихвмиреаналогоффвмире технике..когото надо расстрелять с трансляцией по ОРТ
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 15:47 Новый
      -1
      , "Предназначавшейся для подавления небольших БПЛА" - Турецкие и Израильские явно к ним не относятся и атакуют с большой высоты управляемыми ракетами.
  • Одиссей
    Одиссей Сегодня, 14:43 Новый
    +2
    Не все так радужно для Азербайджана как описал автор статьи.
    1) Азербайджан даже при поддержки Турции это далеко не США с коалицией в 1991 году. Одними бомбежками волю к сопротивлению они не подавят.
    2) Карабах это не Кувейт. Это горный укрепрайон который 25 лет готовили к обороне. Взять его трудно даже для сильной армии. По сути взять его быстро сможет либо армия с очень хорошей общевойсковой подготовкой и нечувствительная к потерям типа армии КНДР или армия с абсолютным превосходством в воздухе и в технике,типа США.
    3) Судя по видео и фактам с поля боя,качество подготовки пехоты у Азербайджана не впечатляет,оно ниже средней Советской мотострелковой дивизии 70-80-х годов. Хотя,конечно,намного выше чем в середине 90-х. Говорят они не массируют наступление ожидая полного выбытия противника с воздуха. Но потери уже сейчас весьма велики.
    4) Для ведения интенсивных боевых действий в течении длительного времени нужны запасы боеприпасов и ремонтная база.У Азербайджана в этом плане все лучше чем у Армении,но хватит ли для длительного наступления это вопрос.
    Одним словом Карабах они взять могут,но ценой очень больших потерь и месяца за 2-3. Одними беспилотниками войну они не выиграют.
  • AntonR7
    AntonR7 Сегодня, 15:15 Новый
    0
    Вопрос, а где-то ведётся статистика уничтоженных бпла? Они ведь у азербайджанцев не бесконечные, а как известно - деньги нерв войны.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 15:54 Новый
      -1
      Учитывая что они их давно производят сами а ещё Турция и Израиль даже сейчас поставляют - надеяться на то что у Азербайджана беспилотники закончатся вообще не стоит. А помимо БПЛА у Азербайджана имеются сотни ПТРК Спайк в том числе с самой дальнобойной модификации NLOS с 25 километровой зоной поражения как в режиме пустил забыл так и в ручном и тысячи ракет к ним. Так что вся бронетехника Карабаха и Армении как их системы ПВО по факту обречены.