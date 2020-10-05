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Конец «свободного Арцаха»? Что ждет Нагорный Карабах в случае победы Баку

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Конец «свободного Арцаха»? Что ждет Нагорный Карабах в случае победы Баку

Судя по всему, армия Азербайджана совершенно не собирается прекращать вооруженный натиск на Нагорный Карабах и поддерживающую его Армению. Президент страны Ильхам Алиев прямо заявил, что не согласен с тем, что «данный конфликт не имеет военного решения» и, похоже, твердо намерен разрешить его именно таким путем. Давайте на мгновение представим, что ему это удалось. Что в таком случае ожидает просуществовавшую почти 30 лет непризнанную республику?


Начать, пожалуй, следует с того, что согласно международному праву, а также резолюциям ООН и остановившему кровопролитие на этих землях Бишкекскому соглашению никакого территориально-государственного образования с названием «Республика Арцах» не имеется. Есть Нагорно-Карабахская автономная область в составе Азербайджана. Нравится это кому-то или нет, но таковы всеобщие договоренности, признанные и подписанные.

В реальности же дело обстоит таким образом, что более 99% населения этой местности составляют армяне. Во время проводившейся там в 2005 году переписи азербайджанцев удалось насчитать аж целых 6 человек… Вне всяких сомнений, в случае, если регион будет возвращен под власть Баку с помощью военной силы, если не всех его жителей, то абсолютное их большинство ожидает судьба беженцев. И это — в лучшем случае.

К сожалению, история нагорно-карабахского конфликта имеет столь глубокие и кровавые корни (ведь на самом деле он длится вовсе не с 90-х, а как минимум с 20-х годов прошлого столетия), что ни о каком мирном существовании на этой земле армянской и азербайджанской диаспор сегодня даже речи не может быть. Особенно с учетом того момента, что представители последней намерены прибыть на «исконно азербайджанские земли» на танках

Исходя из риторики того же Алиева, да и по аналогии с опытом множества подобных ситуаций, армянскому населению, для которого Нагорный Карабах является «свободным Арцахом», будет предложено убираться на историческую родину. В самом удачном варианте – с выплатами каких-нибудь чисто символических компенсаций за утраченное недвижимое имущество и с минимумом движимого. Впрочем, даже это маловероятно: кто же платит изгоняемым «оккупантам? Скорее всего, официальный Баку постарается удержать слишком горячие головы от расправ, но уж как получится на деле, неизвестно.

Увы, в истории армянско-азербайджанского противостояния (и не только в Нагорном Карабахе) слишком много страниц, которые нельзя с легкостью перевернуть и тем более переписать. Погромы, убийства на почве национальной розни и самые настоящие войны, число погибших в которых исчисляется тысячами человек с обеих сторон, – совершенно не та основа, на которой можно построить мир и взаимопонимание. Тем более на территории, которую каждая из сторон считает своей.

Опять же можно не сомневаться в том, что попытки армии Азербайджана утвердиться на земле Нагорного Карабаха будут сопровождаться неминуемыми в подобных случаях разрушениями и жертвами, в том числе среди мирного населения. Да, собственно, уже сопровождаются. Вот и повод для новой ненависти и жажды отомстить. Исходя из этого вполне можно предположить, что даже отвоевав Карабах, Баку столкнется там с достаточно мощным партизанским движением. И запасов оружия, и людей, прекрасно умеющих с ним обращаться, там хватает с лихвой.

При таком развитии событий и без того далеко не процветающий в экономическом плане регион неминуемо погрузится в полнейшую разруху и хаос. Азербайджанские власти наверняка постараются установить контроль над пригодными для эксплуатации его экономическими объектами и ресурсами (тем же медным месторождением Дрмбон), одновременно пытаясь максимально заселить своими соотечественниками завоеванную территорию.

Другой вопрос, захотят ли те ехать в места, которые могут оказаться далеко не гостеприимными. Разве что желающие могут найтись среди тех, кто действительно проживал на территории Нагорного Карабаха до войны 1992-1994 годов. Вот только привезут они с собой, помимо ностальгии по родным местам, скорее всего, давние ненависть и непримиримость. В любом случае, если Арцах уйдет в небытие под натиском азербайджанских солдат, мира и покоя этой земле все равно не видать.

Впрочем, произойти все это может лишь при том условии, что от разрешения конфликта полностью и окончательно самоустранится Россия. В реальности такой вариант представляется крайне маловероятным, поскольку это будет едва ли не самым тяжелым поражением нашей страны, полученным за последние годы не только на Кавказе, но, пожалуй, и на всем постсоветском пространстве.
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Использованы фотографии:
Википедия / Карабахский конфликт
25 комментариев
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  1. Алена-Баку
    Алена-Баку Сегодня, 10:10 Новый
    -7
    Что за проармянская статья у автора с совестью проблемы, спекулировать интересами России в пользу Армении за 30 серебриников.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 10:34 Новый
      0
      Цитата: Алена-Баку
      Что за проармянская статья у автора с совестью проблемы, спекулировать интересами России в пользу Армении за 30 серебриников.

  2. апро
    апро Сегодня, 10:12 Новый
    -3
    поскольку это будет едва ли не самым тяжелым поражением нашей страны

    Я так понимаю россия участвует в этом конфликте?или это о какойто другой стране.русские политики за 30 лет ничего не сделали для решения.а только подкидывали дров в костёр....отношения с Баку никакие.т.к.там не верят россии.в Ереване.русское влияние тоже не очень.у них свои буржуи есть...и тоже кушать хотят.
    Будет ..что будет.не надо создавть себе лишних поблем в регионе.контроль за ситуацией в которой утрачен более 30 лет назад.
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 10:33 Новый
      -1
      Цитата: апро
      контроль за ситуацией в которой утрачен более 30 лет назад.

      Раз был утрачен, значит пора возвращаться и контролировать.
      1. апро
        апро Сегодня, 10:34 Новый
        0
        Цитата: neri73-r
        Раз был утрачен, значит пора возвращаться и контролировать

        С какой целью?
        1. neri73-r
          neri73-r Сегодня, 10:37 Новый
          0
          А тут всё просто, либо мы Великая страна с определёнными амбициями, либо обычная ("нормальная") страна, как Швеция или Польша, как говорили товарищи римляне и фашисты - каждому своё!
          1. апро
            апро Сегодня, 10:44 Новый
            0
            Цитата: neri73-r
            либо мы Великая страна с определённы

            ???по каким параметрам?тут надо точнее.великая в чём.и для кого...а то россия уже великая энергетическая держава...да так что нефть и нагибают.
  3. oleg123219307
    oleg123219307 Сегодня, 10:13 Новый
    +10
    Какая красивая статья... Какой классный завуалированный посыл - или Россия в очередной раз спасает армян, или это будет крупнейшее поражение России. Вы б господа об этом подумали когда русские школы закрывали. Или когда на митингах скакали - "пошли вон русские оккупанты". Или когда сами же за последние 2 года сломали все, что все, в том числе и мы 30 лет кропотливо строили в переговорном процессе... А теперь пожалуйста, мы должны гробить своих ребят за ваши интересы? Думается мне единственным достойным вариантом будет отставка Пашиняна с последующей просьбой республики Армения и карабаха о вхождении в состав РФ. Тогда еще можно будет подумать. А так, на кой оно нам сдалось наших ребят под пули кидать ради чужих нам людей, еще и называющих нас оккупантами?
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 10:22 Новый
      +2
      Цитата: oleg123219307
      с последующей просьбой республики Армения и карабаха о вхождении в состав РФ.

      Абсолютно согласен, это должен быть единственный вариант, при котором РФ будет посылать туда войска.
      Но боюсь дяденьки наверху придумают другую причину.
    2. bobwings
      bobwings Сегодня, 10:25 Новый
      +2
      А зачем вообще России эта дорогая и далеко не взаимная "дружба" с националистической Арменией, которая много берет и мало что дает. При этом строит памятник нацистским преступникам в центре своей столицы, закрывает русские школы и проводит массовые демонстрации с лозунгами типа "Долой российское присутствие". Не лучше ли предпочесть толерантный и многонациональный Азербайджан, где русских школ чуть ли не меньше чем в советские времена, где нет антироссийских выпадов, где образованный взращенный в русской культуре интеллектуал президент возлагает венок 9 мая к памятнику советского генерала Ази Асланова.
      1. oleg123219307
        oleg123219307 Сегодня, 10:33 Новый
        +1
        Цитата: bobwings
        А зачем вообще России эта дорогая и далеко не взаимная "дружба" с националистической Арменией, которая много берет и мало что дает. При этом строит памятник нацистским преступникам в центре своей столицы, закрывает русские школы и проводит массовые демонстрации с лозунгами типа "Долой российское присутствие". Не лучше ли предпочесть толерантный и многонациональный Азербайджан, где русских школ чуть ли не меньше чем в советские времена, где нет антироссийских выпадов, где образованный взращенный в русской культуре интеллектуал президент возлагает венок 9 мая к памятнику советского генерала Ази Асланова.

        Было б может и лучше, не будь у Азербайджана в военных союзниках Турции. Мы можем с турками торговать, можем делить сферы влияния, но дружить - никогда. Турция - враг. Сильный, подлый, опасный, только и ждущий малейшего проявления нашей слабости. Если б не Турция то многие тут наверное и поддержали б Азербайджан, а так - друг врага к сожалению...
  4. nnm
    nnm Сегодня, 10:13 Новый
    +5
    В лучшем случае - выселение армян. В худшем - геноцид.
    И "лучший " случай - это не потому, что он такой хороший, а потому, не станут устраивать резню. В любом случае, хорошего в этом конфликте нет ничего.
  5. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 10:13 Новый
    +1
    Каким образом поражение Армении в Карабахе станет поражением России?
    Россия однозначно защитит территориальную целостность Армении при возникновении подобной угрозы.
    1. Хагалаз
      Хагалаз Сегодня, 10:37 Новый
      0
      Не дать туркам закрепиться в Азербайджане, вот главная цель России в этой ситуации, а не участие на чьей либо стороне. Получится это или нет, увидим. И тогда уж скажем о поражении или победе.
  6. yehat2
    yehat2 Сегодня, 10:14 Новый
    0
    мне кажется, единственное, что можно было сделать для НК, это сделать демилитаризованную зону нейтралитета с упрощенным налогообложением, где осуществляется исключительно поверхностный контроль полиции и местного самоуправления под военным протекторатом обеих сторон, где может жить кто угодно. За любой эпизод проявления непримиримого национализма с любой стороны - выселение или уголовка. И лет через 30-40 эта территория станет нормальной.
  7. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 10:15 Новый
    +2
    Единственное,что можно написать, этот конфликт надолго.Есть конечно условия для примирения, но стороны на это не пойдут.Тут или мы или они...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:25 Новый
      0
      Цитата: Даниил Коноваленко
      Единственное,что можно написать, этот конфликт надолго.

      Похоже на всё оставшееся время. Примирения не будет никогда.
  8. Arzt
    Arzt Сегодня, 10:18 Новый
    +2
    Другой вопрос, захотят ли те ехать в места, которые могут оказаться далеко не гостеприимными.

    Ждите в Москве, Ростове и Краснодаре.
    Еще и с подъемными из Российского бюджета.
  9. ASAD
    ASAD Сегодня, 10:19 Новый
    0
    А какой выход у Армении? Покаится перед Россией ? И что дальше , как мы сможем помочь?
  10. BAI
    BAI Сегодня, 10:29 Новый
    0
    Давайте на мгновение представим, что ему это удалось. Что в таком случае ожидает просуществовавшую почти 30 лет непризнанную республику?

    Геноцид армянского населения. Армяне там живы, пока способны сопротивляться. И именно потому, что у них нет другого выхода, война будет идти до изгнания Азербайджана из Нагорного Карабаха. Не смотря на любые договоренности.
    Есть еще один вариант - приходит лесник и выгоняет всех из леса. Это когда Азербайджан и Армения в составе одного государства.
  11. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 10:36 Новый
    0
    После выхода на государственную границу с Арменией азербайджанские войска остановятся, Алиев не будет выступать в конфликт с членом ОДКБ и РФ, Пашиняну надо уже сейчас заранее эвакуировать выходцев из НКО, дабы избежать жертв среди мирного населения, по окончанию конфликта мы в итоге получим кратное усиление позиций Турции в Азербайджане, следующий президент Азербайджана будет полностью протурецкий, усиление антироссийских течений в Армении, так как не вступились за НКО, чем умело воспользуется вашингтонский обком, в долгосрочной перспективе турки и США выдавят нас с Закавказья, единственное что нас там держит это наша база в Гюмри и наши пограничники, охраняющие армяно- турецкий участок государственной границы
  12. Avis
    Avis Сегодня, 10:36 Новый
    0
    Партизанская война? Автор в уме? Кто её будет поддерживать деньгами и матчастью?
  13. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:37 Новый
    0
    Чего тут гадать ? Победит Армения , то сохранится статус-кво , победит Азербайджан - НКАО уйдёт в прошлое , а останется регион (или несколько районов) Азербайджана . Поначалу будет партизанская война , но с перекрытием границ быстро затухнет . Геноцид и беженцы сто процентов . Но не думаю , что безоговорочная победа возможна для Азрбайджана - такое усиление турецкого влияния в регионе никому , кроме турок не нужно и Армения свою помощь получит . Скорее всего наступательный порыв азербайджанцев закончится с накопленным покупным оружием и конфликт сначала перейдёт в вялотекущую фазу по примеру Сирии и Ливии , а затем рано или поздно в переговоры . результатом их станет сохранение сторонами того , что они имеют на момент начала этих переговоров , а конфликт опять приморозят и стороны начнут опять копить силы .
  14. 3vs
    3vs Сегодня, 10:41 Новый
    0
    Тогда уж менять Нахичеванскую Автономную Республику Азербайджана на Карабах,
    чтобы не было анклавов.
    Если уж дойдёт до крайностей...
  15. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 10:42 Новый
    0
    Гораздо интересней, что будет с русофобией в Армении и не только. Не дойдет ли наконец, что это всегда - очень дорого, причем плату всегда берут тушками русофобов? И совсем не мы))) Ну на крайняк могут взять развалом страны - как в Триболтийских Вымиратах