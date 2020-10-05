Конец «свободного Арцаха»? Что ждет Нагорный Карабах в случае победы Баку

Судя по всему, армия Азербайджана совершенно не собирается прекращать вооруженный натиск на Нагорный Карабах и поддерживающую его Армению. Президент страны Ильхам Алиев прямо заявил, что не согласен с тем, что «данный конфликт не имеет военного решения» и, похоже, твердо намерен разрешить его именно таким путем. Давайте на мгновение представим, что ему это удалось. Что в таком случае ожидает просуществовавшую почти 30 лет непризнанную республику?
Начать, пожалуй, следует с того, что согласно международному праву, а также резолюциям ООН и остановившему кровопролитие на этих землях Бишкекскому соглашению никакого территориально-государственного образования с названием «Республика Арцах» не имеется. Есть Нагорно-Карабахская автономная область в составе Азербайджана. Нравится это кому-то или нет, но таковы всеобщие договоренности, признанные и подписанные.
В реальности же дело обстоит таким образом, что более 99% населения этой местности составляют армяне. Во время проводившейся там в 2005 году переписи азербайджанцев удалось насчитать аж целых 6 человек… Вне всяких сомнений, в случае, если регион будет возвращен под власть Баку с помощью военной силы, если не всех его жителей, то абсолютное их большинство ожидает судьба беженцев. И это — в лучшем случае.
К сожалению, история нагорно-карабахского конфликта имеет столь глубокие и кровавые корни (ведь на самом деле он длится вовсе не с 90-х, а как минимум с 20-х годов прошлого столетия), что ни о каком мирном существовании на этой земле армянской и азербайджанской диаспор сегодня даже речи не может быть. Особенно с учетом того момента, что представители последней намерены прибыть на «исконно азербайджанские земли» на танках…
Исходя из риторики того же Алиева, да и по аналогии с опытом множества подобных ситуаций, армянскому населению, для которого Нагорный Карабах является «свободным Арцахом», будет предложено убираться на историческую родину. В самом удачном варианте – с выплатами каких-нибудь чисто символических компенсаций за утраченное недвижимое имущество и с минимумом движимого. Впрочем, даже это маловероятно: кто же платит изгоняемым «оккупантам? Скорее всего, официальный Баку постарается удержать слишком горячие головы от расправ, но уж как получится на деле, неизвестно.
Увы, в истории армянско-азербайджанского противостояния (и не только в Нагорном Карабахе) слишком много страниц, которые нельзя с легкостью перевернуть и тем более переписать. Погромы, убийства на почве национальной розни и самые настоящие войны, число погибших в которых исчисляется тысячами человек с обеих сторон, – совершенно не та основа, на которой можно построить мир и взаимопонимание. Тем более на территории, которую каждая из сторон считает своей.
Опять же можно не сомневаться в том, что попытки армии Азербайджана утвердиться на земле Нагорного Карабаха будут сопровождаться неминуемыми в подобных случаях разрушениями и жертвами, в том числе среди мирного населения. Да, собственно, уже сопровождаются. Вот и повод для новой ненависти и жажды отомстить. Исходя из этого вполне можно предположить, что даже отвоевав Карабах, Баку столкнется там с достаточно мощным партизанским движением. И запасов оружия, и людей, прекрасно умеющих с ним обращаться, там хватает с лихвой.
При таком развитии событий и без того далеко не процветающий в экономическом плане регион неминуемо погрузится в полнейшую разруху и хаос. Азербайджанские власти наверняка постараются установить контроль над пригодными для эксплуатации его экономическими объектами и ресурсами (тем же медным месторождением Дрмбон), одновременно пытаясь максимально заселить своими соотечественниками завоеванную территорию.
Другой вопрос, захотят ли те ехать в места, которые могут оказаться далеко не гостеприимными. Разве что желающие могут найтись среди тех, кто действительно проживал на территории Нагорного Карабаха до войны 1992-1994 годов. Вот только привезут они с собой, помимо ностальгии по родным местам, скорее всего, давние ненависть и непримиримость. В любом случае, если Арцах уйдет в небытие под натиском азербайджанских солдат, мира и покоя этой земле все равно не видать.
Впрочем, произойти все это может лишь при том условии, что от разрешения конфликта полностью и окончательно самоустранится Россия. В реальности такой вариант представляется крайне маловероятным, поскольку это будет едва ли не самым тяжелым поражением нашей страны, полученным за последние годы не только на Кавказе, но, пожалуй, и на всем постсоветском пространстве.