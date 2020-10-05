«Т-90 стали звёздами партийного съезда»: современные танки Вьетнама на одном снимке

В рамках очередного съезда коммунистической партии Вьетнама для широкой публики был организован показ современных образцов оружия, состоящего на военном балансе. «Изюминкой» выставки стали наиболее выдающиеся образцы танковой техники.
«Звездой» в вышеупомянутом событии являются два основных боевых танка Т-90С (в том числе командирский вариант Т-90СК)
- поясняет издание BaoDatViet, указывая, что они были официально приняты на вооружение, о чём свидетельствует нанесение на борт номерных индексов.
Помимо наиболее современных образцов ОБТ в лице приобретенных в России Т-90, вьетнамские военные продемонстрировали Т-62, Т-54/55 и Т-54М.
Изюминкой Т-54М является защита машины дополнительной композитной броней, размещенной в коробках вокруг башни, носовая часть покрыта взрывчатыми реактивными бронеплитами производства Вьетнама, система управления огнем разработана Испанией на уровне, соответствующем современным ОБТ
- отмечает BaoDatViet, указывая, что работы по модернизации Т-54 ведутся «в срочном порядке по израильской технологии для передачи линейным подразделениям».
Получил новый камуфляж Т-62. Как ожидается, он пройдёт модернизацию, аналогичную проведённой на Т-54.