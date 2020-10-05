Военное обозрение
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«Т-90 стали звёздами партийного съезда»: современные танки Вьетнама на одном снимке

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В рамках очередного съезда коммунистической партии Вьетнама для широкой публики был организован показ современных образцов оружия, состоящего на военном балансе. «Изюминкой» выставки стали наиболее выдающиеся образцы танковой техники.


«Звездой» в вышеупомянутом событии являются два основных боевых танка Т-90С (в том числе командирский вариант Т-90СК)

- поясняет издание BaoDatViet, указывая, что они были официально приняты на вооружение, о чём свидетельствует нанесение на борт номерных индексов.

Помимо наиболее современных образцов ОБТ в лице приобретенных в России Т-90, вьетнамские военные продемонстрировали Т-62, Т-54/55 и Т-54М.

Изюминкой Т-54М является защита машины дополнительной композитной броней, размещенной в коробках вокруг башни, носовая часть покрыта взрывчатыми реактивными бронеплитами производства Вьетнама, система управления огнем разработана Испанией на уровне, соответствующем современным ОБТ

- отмечает BaoDatViet, указывая, что работы по модернизации Т-54 ведутся «в срочном порядке по израильской технологии для передачи линейным подразделениям».

Получил новый камуфляж Т-62. Как ожидается, он пройдёт модернизацию, аналогичную проведённой на Т-54.
Использованы фотографии:
https://baodatviet.vn
10 комментариев
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  1. Эррр
    Эррр Сегодня, 06:36 Новый
    +5
    Интересное это, всё же, явление - фактическая международная кооперация посредством "сделай сам". smile Таким образом можно много чего "наконструировать".
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 07:47 Новый
      +4
      «Т-90 стали звёздами партийного съезда»: современные танки Вьетнама на одном снимке


      Всем особо памятен снимок советского Т-55 с северовьетнамским экипажем и десантом на борту, врывающегося в ворота президентского дворца в Сайгоне...

      КУЛЬМИНАЦИЯ...

      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 08:58 Новый
        +1
        А хорошее время для Т-55 в Сайгоне было! Ни ПТУРов тебе, ни дронов-камикадзе....
      2. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 10:06 Новый
        0
        В парке возле дворца стоит не Т-55, а китайский тип-69.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 10:10 Новый
          0
          Цитата: Пиджак в запасе
          В парке возле дворца стоит не Т-55, а китайский тип-69.


          Нюанс,сути исторической не меняющий.

          Есть и другие фото

          "Тип 63" въезжает на территорию президентского дворца в Сайгоне. На башне флаг Вьетконга. В армии Вьетнама этот танк именовался ПТ-85.

  2. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 06:56 Новый
    0
    система управления огнем разработана Испанией

    «в срочном порядке по израильской технологии

    С мира по нитке?
  3. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:45 Новый
    +1
    А кондишен поставили, а то в условиях Вьетнама там можно запросто замариноваться.
    1. unhappy
      unhappy Сегодня, 08:23 Новый
      0
      Когда работал в институте, у нас в отдельном помещении спектрометр с длинной оптической базой стоял (большая труба метров пять). Там всегда круглый год контроль заданной температуры проводился. Люди - хрен с ними, сопли осенью на кулак наматывают (живём в заполярье), главное прибор в порядке.
      Так и в танке - главное что СУО в порядке! laughing
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:52 Новый
    0
    По итогам боев в Карабахе, боюсь все танки сейчас претерпят глобальную модернизацию .Слабое место у наших танков ,оказалась верхняя протекция ,при ударе БПЛА
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 10:12 Новый
      0
      Лучшая защита верхней проекции от БПЛА - нормальная ПВО.
      Танк, он же воюет не сам по себе. Он часть войскового подразделения, в котором обязательно должны быть и зенитные средства и, что еще лучше, дроны-перехватчики.