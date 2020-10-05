«Вещают об успехах армии и неудачах противника»: В прифронтовой части Азербайджана появились машины с громкоговорителями

Неоспорима роль пропаганды в рамках мер по морально-психологической поддержке во время боевых действий. Целью этих мероприятий является дальнейшее укрепление Союза армии и народа, демонстрация силы и успеха нашей армии в сражениях, а также повышение боевого духа и решимости личного состава, чтобы передать поддержку и доверие нашего народа военным.

Руководство Азербайджанской республики распорядилось наладить пропагандистское вещание в населённых пунктах страны, посвящённое событие в Нагорном Карабахе. Причём термин «пропагандистское» используется непосредственно государственными структурами Азербайджана.Вещание осуществляется в тех населённых пунктах, которые расположены в прифронтовой зоне.На улицах городов и сёл республики появились автомобили с громкоговорителями. Через эти аудиосистемы идёт трансляция заявлений о том, каких успехов добиваются азербайджанские войска в зоне вооружённого конфликта.Из заявления пресс-служба азербайджанского министерства обороны:Через громкоговорители транслируются заявления президента страны Ильхама Алиева о том, что азербайджанская армия будет биться до тех пор, пока территории в зоне конфликта не вернуться под полный контроль Баку.В сообщениях Минобороны Азербайджана говорится, что на улицах населённых пунктов через мобильные звуковые станции республики идёт вещание военно-патриотических песен, маршей. Также добавляется, что гражданское население прифронтовой зоны «с энтузиазмом встречает мобильные звуковые станции и сообщения об успехах армии страны».Представленные кадры:Через громкоговорители доводится информация (в том числе) о неудачах противника и о том, как продолжается наступление республиканской армии.Тем временем из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики приходит сообщения о том, что столица республики, Степанакерт, непрерывно обстреливался более 24 часов. При этом использовалась тяжёлая военная техника, включая реактивные системы залпового огня. Фактически ни о каком переговорном процессе между сторонами конфликта уже не идёт речи, несмотря на все призывы международного сообщества и Совбеза ООН. И это можно считать очередным вызовом для того же ооновского Совета безопасности.