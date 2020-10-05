Военное обозрение
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«Вещают об успехах армии и неудачах противника»: В прифронтовой части Азербайджана появились машины с громкоговорителями

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Руководство Азербайджанской республики распорядилось наладить пропагандистское вещание в населённых пунктах страны, посвящённое событие в Нагорном Карабахе. Причём термин «пропагандистское» используется непосредственно государственными структурами Азербайджана.


Вещание осуществляется в тех населённых пунктах, которые расположены в прифронтовой зоне.

На улицах городов и сёл республики появились автомобили с громкоговорителями. Через эти аудиосистемы идёт трансляция заявлений о том, каких успехов добиваются азербайджанские войска в зоне вооружённого конфликта.

Из заявления пресс-служба азербайджанского министерства обороны:

Неоспорима роль пропаганды в рамках мер по морально-психологической поддержке во время боевых действий. Целью этих мероприятий является дальнейшее укрепление Союза армии и народа, демонстрация силы и успеха нашей армии в сражениях, а также повышение боевого духа и решимости личного состава, чтобы передать поддержку и доверие нашего народа военным.

Через громкоговорители транслируются заявления президента страны Ильхама Алиева о том, что азербайджанская армия будет биться до тех пор, пока территории в зоне конфликта не вернуться под полный контроль Баку.

В сообщениях Минобороны Азербайджана говорится, что на улицах населённых пунктов через мобильные звуковые станции республики идёт вещание военно-патриотических песен, маршей. Также добавляется, что гражданское население прифронтовой зоны «с энтузиазмом встречает мобильные звуковые станции и сообщения об успехах армии страны».

Представленные кадры:


Через громкоговорители доводится информация (в том числе) о неудачах противника и о том, как продолжается наступление республиканской армии.

Тем временем из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики приходит сообщения о том, что столица республики, Степанакерт, непрерывно обстреливался более 24 часов. При этом использовалась тяжёлая военная техника, включая реактивные системы залпового огня. Фактически ни о каком переговорном процессе между сторонами конфликта уже не идёт речи, несмотря на все призывы международного сообщества и Совбеза ООН. И это можно считать очередным вызовом для того же ооновского Совета безопасности.
27 комментариев
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  1. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 06:20 Новый
    +2
    Мобильно-диванные войска быстрого реагирования
    1. Владимир_6
      Владимир_6 Сегодня, 06:31 Новый
      +2
      Цитата: Cowbra
      Мобильно-диванные войска быстрого реагирования

      Если не угомонятся, далее в ход пойдут "бульдозерные войска". Кто их знает, что они из Израиля на ИЛ76 доставляют?
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 07:49 Новый
        +2
        Душка уже не хватает, Инет отключили прислали громкоговоритель wassat Я бы сказал, что недобрый знак для населения.
  2. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 06:23 Новый
    +2
    Вообщем с такими заявлениями, конфликт никогда не прекратиться, и это слова политика безразличного к проблемам своей страны, которому глубоко до одного места благосостояние его народа.
  3. ВПП
    ВПП Сегодня, 06:27 Новый
    0
    Что не позволяет использовать СМИ (тв/радио)? Звуковещательные станции не по назначению используют.
  4. askort154
    askort154 Сегодня, 06:53 Новый
    +1
    Через эти аудиосистемы идёт трансляция заявлений о том, каких успехов добиваются азербайджанские войска в зоне вооружённого конфликта.

    Взяли на вооружение Геббельсовские методы.
  5. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 06:55 Новый
    +1
    несмотря на все призывы международного сообщества и Совбеза ООН. И это можно считать очередным вызовом для того же ооновского Совета безопасности.

    А эта контора вообще давно уже в основном для обслуживания интересов гегемона служит.
  6. armenk
    armenk Сегодня, 07:10 Новый
    +1
    За все придется заплатить - за срыв переговоров, за обстрелы мирной инфраструктуры ракетами и кассетными боеприпасами, за терроризм и международных террористов, за погибших мирных и наших героических воинов и даже за горы трупов у наших границ, которые никому оказались не нужны..
    1. nnm
      nnm Сегодня, 07:22 Новый
      +2
      Коллега, расскажите , пожалуйста, по вашей информации какая сейчас обстановка в регионе ? А то со стороны Армении очень мало источников информации. Мардакерт удерживаете?
      Остановлен ли ввод в бой под Физули азербайджанского танкового резерва из состава 4 корпуса ?
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 07:31 Новый
        +2
        Вы надеетесь что он ответит не предвзято?
        1. nnm
          nnm Сегодня, 07:37 Новый
          +5
          Конечно, нет. Любое личное мнение субъективно. Но всегда лучше иметь по пусть и предвзятому, но мнению с обеих сторон. А истина, как говорится, окажется где-то по середине.
          1. Oquzyurd
            Oquzyurd Сегодня, 08:00 Новый
            -3
            Реально,без преувеличения,освобождены суммарно 16 деревень и поселков и 1 районный центр (Джебраил).Кроме,заняты много стратегических всот в районе Муровдаг,высоты в виде вильки слева и справа от города Физули.Скорее всего будет продвижения на юге,вдоль границы Ирана,в сторону Зангилан,еще ожидается взятия Физули и Агдере(мардакерт)
      2. armenk
        armenk Сегодня, 07:59 Новый
        +4
        Обстановка на передовой боевая, армия обороны уверенно сдерживает врага. Заявления турков о взятии населенных пунктов враньё. Масштабы побоища трудно представить - горы трупов и подбитой техники. Вчера четыре бойца были награждены званием Герой Арцаха - суммарно только эти ребята уничтожили больше 30 танков.
        БПЛА вчера почти не было, то ли непогода, то ли уничтожение аэропорта в Гяндже армией обороны, то ли дроны заканчиваются..
        В тылах обстановка так себе, но паники нет. Степанакерт, а со вчерашнего дня и Шуши под постоянными обстрелами. Пытаются вынести как можно больше гражданских, работают кассетными боеприпасами.
  7. Pavlos Melas
    Pavlos Melas Сегодня, 07:44 Новый
    +3
    Непонятно зачем эти станции не 40-е же на дворе . Кто хочет получить информацию о ходе боев ее может получить и по теле-радио каналам . Эти прапогандомобили явное излишество .
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 08:05 Новый
      +2
      В сети информация подается по разному.
      А из этих систем только "единственно верная".
      Хотя, такая же"единственно верная" информация и на радио и телевидкнии.
    2. Avior
      Avior Сегодня, 08:25 Новый
      +1
      Пропаганда - это не для тех, кто хочет.
      это для тех, кто не хочет.
      как и реклама.
      1. Pavlos Melas
        Pavlos Melas Сегодня, 08:28 Новый
        0
        Да я не говорю о пропаганде просто сейчас примерно могу представить что будут две стороны конфликта показывать и по радио крутить . Там я думаю война везде с передовиц газет и до самых последних желтых передач типо за стеклом ....не понятно зачем еще и на машинах по городу ездить .
        1. Avior
          Avior Сегодня, 09:22 Новый
          0
          Атмосферу создают. Обычное явление.
  8. мыслитель
    мыслитель Сегодня, 08:00 Новый
    +2
    Цитата: nnm
    А то со стороны Армении очень мало источников информации.

    Тут дело не в количестве, а в достоверности. request
    Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян:
    "Примечательная особенность: летчики всех сбитых азербайджанских самолетов падают камнем на землю вместе с самолетом. Никто не катапультируется. Возникает вопрос: а, быть может, не могут, потому что катапульта отключена? То есть Азербайджану плевать не только на войска, но и на самых ценных военных специалистов. Эта точка зрения подкрепляется тем, что тела пилотов остаются на полях"

    https://ru.armeniasputnik.am/politics/20201004/24763861/Pochemu-piloty-VS-Azerbaydzhana-ne-katapultiruyutsya-MO-Armenii-o-primechatelnoy-detali.html
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 08:24 Новый
      0
      )) Они сбивают беспилотные АН-2,приманку для ПВО.Приманка для засекания их место,для понимания где муляж и где настоящий ПВО.Уже 6 таких приманок сбили,понятно без пилота и нет катапульты.Таких приманок штук 50 готовили заранее,чтоб радовать Арцруна и окончательно печалить ПВО до секунды своего уничтожения.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 08:58 Новый
        +2
        Цитата: Oquzyurd
        Таких приманок штук 50 готовили заранее,чтоб радовать Арцруна и окончательно печалить ПВО до секунды своего уничтожения.

        Идея, конечно, интересная. Но ведь их можно спокойно и из ПЗРК вынести, не засвечивая позиции более серьёзного ПВО. А 50 штук могут быстро кончиться. Хотя... что то в этом есть. Зачем нужен сельскохозяйственный самолет для мирного времени, если нет сельского хозяйства и самого мирного времени?....
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 09:08 Новый
          -1
          Эти самолетики старые и дешевые.На рынке в среднем стоят 20 тыс.долларов.Колдуя немного они превращается беспилотную приманку.Если не собьют,то направляют на позицию в виде камикадзе.То есть,в любом случае противник должен реагировать-собьют,значит,выдать себя настоящим беспилотникам из далека наблюдающим,не собьют,тогда получат таран на бункер,на танк,на позицию.и.т.д.
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:26 Новый
    +2
    Азербайджанцы и армяне вполне уживаются на территории России, но готовы убивать друг друга у себя в независимых государствах! Возможно было самой большой ошибкой для этих народов именно получение своей независимости? А когда-то их предки плечём к плечу защищали общее государство. recourse
    1. егерь650
      егерь650 Сегодня, 08:44 Новый
      0
      Нужно каждому азербайджанцу в жены армянку и наоборот. Тогда кровь смешается и конфликт погаснет.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:43 Новый
    0
    "Нигде так не врут, как на войне и охоте" (с) what Лучше бы на охоту ходили. Для всех лучше, кроме кабанов и козлов разумеется.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:36 Новый
    0
    появились машины с громкоговорителями
    В советской армии имелись взвода "психологической обработки" (осназ), которые были оборудованы записывающей и ретранслирующей аппаратурой. Правда задача была - психологическая обработка противника, но при необходимости могли использоваться и для информирования населения. Поэтому ничего удивительного не вижу. Тем более при боевых действиях необходимо поднимать и дух гражданского населения. Армянская сторона могла бы этим тоже воспользоваться.
  12. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 09:56 Новый
    -4
    а народ хлопает в ладоши