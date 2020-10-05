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Пашинян: Если не повлиять на Анкару, то армия Турции будет стоять у стен Вены как при султане Сулеймане

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Премьер-министр Армении сделал заявление по поводу продолжающегося вооружённого конфликта. Всю ответственность за боевые действия он традиционно возложил на противника, добавив в очередной раз, что азербайджанская армия поддерживает протурецкими боевиками, а также турецкими кадровыми военнослужащими. Напомним, что ранее Никол Пашинян заявил о том, что фактическое командование азербайджанскими войсками в зоне нагорно-карабахского конфликта осуществляется 150-ю турецкими офицерами.


На сей раз Никол Пашинян заявил о том, что турецко-азербайджанские войска поставили перед собой главную задачу – «армяне», руководствуясь «империалистической политикой Анкары».

Пашинян:

Армяне на Южном Кавказе являются последним барьером, который препятствует турецкой экспансии дальше, чем территория региона. Экспансионистская политика Турции распространяется и на другие регионы. Посмотрите на турецкие действия в Средиземноморье, Ливии, Сирии, Ираке.

Пашинян призвал международное сообщество повлиять на Анкару и добавил, что если этого не произойдёт, то «турецкая армия, как во времена султана Сулеймана, будет стоять у стен Вены».

Для справки: Сулейман I (1494-1566), прозванный Великолепным – десятый султан Османской империи. В 1529 году взял Буду (столицу Венгрии), осадил Вену и вторгся в Баварию. Взять Вену войскам Сулеймана не удалось, однако в итоге австрийцы всё равно оказались вынужденными платить османам дань. В 1552 году взял Ереван.

Тем временем пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала кадры, на которых показаны продолжающиеся боевые действия в зоне вооружённого конфликта.



Подпись к кадрам говорит о том, что запечатлено уничтожение машин, перевозящий солдат Азербайджана.
100 комментариев
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  1. demo
    demo Сегодня, 07:04 Новый
    -28
    В наш безумный век ничего нельзя отрицать.
    Так что с словам Пашиняна надо прислушаться.
    1. Грац
      Грац Сегодня, 07:13 Новый
      +32
      человек просто хочет решить проблемы своего народа за счет других. не более того,к примеру много он и его сторонники про Россию вспоминали и в каком ключе до всех этих проблем?
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 08:00 Новый
        +1
        Цитата: Грац
        решить проблемы своего народа за счет других

        Естественно. Но Пашинян конечно преувеличил роль Армении в Мире. Исчезновения Армении никто и не заметит wassat Да и была ли она? Территорию делили русские, турки и персы. А до этого римляне, македоняне и ... персы. А там был СССР, насоздавал нацреспублик и рухнул. Вот так с неба и свалилась государственность. И что? Не успели еще толком отделиться, давай бойню устраивать. Поэтому, что Армения, что Азербайджан доказали, что таких государств быть не должно.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 08:31 Новый
          +4
          Цитата: хрыч
          Но Пашинян конечно преувеличил роль Армении в Мире. Исчезновения Армении никто и не заметит Да и была ли она?

          Армения была, но вот когда турки захватили 2/3 Армении вместе с горой Арарат, вот этого до сих пор никто и не заметил, по крайней мере из 10 человек об этом знает не больше одного.
          1. Храмов
            Храмов Сегодня, 09:19 Новый
            +1
            Цитата: tihonmarine
            Армения была

            Ага, и Казахстан был и Таджикистан и остальные были. Но были лишь республиками в СССР. Норезали эти республики коммунисты.
            Цитата: tihonmarine
            турки захватили 2/3 Армении вместе с горой Арарат,

            Врёшь.

            Информация доступна и ни кто не скрывает реалии:

            После развала Российской Империина территории Эриванской губернии и Карской области в мае 1918 года появилось независимое государство – Республика Армения (или Араратская республика), которой правила социал-демократическая партия «Дашнакцутюн».
            В августе 1920 года османское правительство согласилось подписать Севрский мирный договор. Благодаря президенту США Вудро Вильсону Армения получила исторический шанс присоединить огромные земли в восточной Анатолии с Трапезундом, Эрзурумом и озером Ван. Однако этому помешало турецкое освободительное движение, поднятое Мустафой Кемалем Ататюрком.
            Турки отбили вторгшиеся армянские войска и сами перешли в наступление. Одновременно войну с дашнакской Арменией начали РСФСР и Азербайджанская ССР. В декабре 1920 года независимости Армении пришёл конец – на её месте образовалась Армянская ССР.

            Ленин отрезал часть земель туркам ибо повелся на Ататюрка, надеясь что Турция вольется республикой в новое советское государство.

            16 марта 1921 года в Москве состоялось подписание «договора о дружбе и братстве», установивший современную границу Турции и закавказских республик.

            Прощай Арарат и другие земли империи.

            Турки не нападали на Армению и не завоевывали Арарат.

            Не ври.

            И сто лет назад было та же картина, что и сейчас - США яро поддерживали развал русского мира и целостность нашей страны Российской Империи.

            Армяне сейчас ведут себя так же как и сто лет назад.

            Даст Бог увидим чем закончится Пашинян и его сюсюканья с англосаксами.
            1. Храмов
              Храмов Сегодня, 09:41 Новый
              0
              Потом главный турок кинул Ленина.
              Коммунистов запретил.
              Сказал - Слава Аллаху, и Турция с тех пор владеет землями на которых ранее жили и армяне и русские.
              Сталин вроде заикнулся о возврате в 45-ом году. Но был послан. Ибо англоговорящие братья по разуму сказали, что это их корова.

              И ежели армяне думают, что смогут самостоятельно что либо отжать у турок, то они все там пашиняны.

              А азербайджанецы под шапкой турецкой.

              А Пашиняну остается звонить лично Соросу и говорить: что его обманули.
        2. К-612-О
          К-612-О Сегодня, 09:13 Новый
          -3
          Вы историю почитайте, хотя-бы про Тиграна Второго. Армянское царство было еще до всяких турок. Это дедушка Ленин напридумывал, всякие Азербайджаны, Казахстаны, Белоруссии, Украины и так далее, теперь расхлебываем это все.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 09:19 Новый
            -1
            Цитата: К-612-О
            Вы историю почитайте, хотя-бы про Тиграна Второго. Армянское царство было еще до всяких турок.

            Когда то город Карс основали армяне в IV веке. С 928 по 961 и с 963 по 1065 год он был столицей Армянского царства, Карс был столицей Армении. 6 ноября 1877 года российская армия штурмовала Карс, и он 41 год находился в составе России - с 1877 по 1918 год, когда правительство Ленина отдало его туркам по условиям «Брестского мира».
            1. Комментарий был удален.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 09:00 Новый
        +1
        У Пашиняна истерика. Он понял, что его слили.

        1) заявление Пескова (голос Путина): Россия введет миротворцев, в случае согласия и Армении, и Азербайджана. Обеих сторон.

        2) Заявление Алиева: переговоры возможны только в том случае, если Армения выведет (или напишет график вывода) войска из Нагорного Карабаха.

        3) заявление Эрдогана о полной поддержке Азербайджана .

        У меня ощущение, что ВВ поделил с султаном Закавказье. А американские марионетки напуганы.

        Грузия следующая?
        1. spectr
          spectr Сегодня, 09:12 Новый
          +1
          Скорее на пути к истерике. Сейчас делает публичные заявления и ищет кого они могут заинтересовать. Вот если поймет, что на выходе ноль и Нагорный Карабах отожмут, то тогда начнет истерить из-за того, что как политик он может оказаться похоронен.
        2. финиш
          финиш Сегодня, 09:38 Новый
          +1
          Если и поделил то не в свою пользу! Его провели.
      3. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 09:43 Новый
        +1
        Цитата: Грац
        человек просто хочет решить проблемы своего народа за счет других. не более того,к примеру много он и его сторонники про Россию вспоминали и в каком ключе до всех этих проблем?

        Хотел дружбы с НАТО,США и ЕС...получи и распишись. Теперь Пашинян типа так в сторону-Помогите,хулиганы зрения лишают!
        Теперь,все кто там скакал как макаки,склоняя Россию и Путина по падежам,дружно пусть берут руки в ноги и идут на передовую,защищать то,за что так самоотверженно голосовали.
    2. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 07:15 Новый
      +18
      Цитата: demo
      Так что с словам Пашиняна надо прислушаться.

      Конечно! Пашинян "прислушался" к своим друзьям из Вашингтона, а мы должны прислушаться к Пашиняну? Если мы и должны к чему то "прислушаться", то, только к праву людей жить мирно и умереть от старости, там, где их дом.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 07:40 Новый
      +13
      Цитата: demo
      Так что с словам Пашиняна надо прислушаться.

      Он, лично ОН сделал все, что бы ситуация так стала развиваться, а теперь спасите, помогите!!!
      Россия послала на фиг, так что решил теперь ЕС попугать...
      Ну, ну... Иди ты дорогой в ОТСТАВКУ и "соросят" своих с собой забери
    4. Венд
      Венд Сегодня, 09:57 Новый
      0
      Цитата: demo
      В наш безумный век ничего нельзя отрицать.
      Так что с словам Пашиняна надо прислушаться.

      Видно совсем тяжко Пашиняну, глупость сказал. Турция в НАТО, так что оказаться в Европе она может в любой момент по приглашению на совместные учения. Прошли те времена,
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 07:06 Новый
    +29
    Паразит...боролся за власть со своими военными и "партией Карабаха", упустил подготовку Азербайджана к наступлению... А теперь спасите-помогите, турецкая армия у стен Вены wassat А народ собственной кровью должен расплачиваться (как всегда) за некомпетентность руководства.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:37 Новый
      +11
      Цитата: Горный стрелок
      народ собственной кровью должен расплачиваться (как всегда) за некомпетентность руководства

      Всякий народ заслуживает то правительство, которое он имеет. Или которое имеет этот народ. tongue
    2. Владимир_6
      Владимир_6 Сегодня, 08:22 Новый
      +3
      Цитата: Горный стрелок
      Паразит...боролся за власть со своими военными и "партией Карабаха", упустил подготовку Азербайджана к наступлению..

      Паразит натуральный. Только сдается мне, что не упустил подготовку, а провоцировал начало войны.
      Теперь, когда Россия совместно с США и Францией призвали прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, стращает турками Европу. В растерянности Никол.
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 09:46 Новый
        +1
        Цитата: Владимир_6
        Только сдается мне, что не упустил подготовку, а провоцировал начало войны.

        Не упустил,а свято верил ,что Запад ему поможет. Да только вертел Запад его и его хотелки на Эйфелевой башне. И вот сидит сейчас Пашинян,и думает,с какой же мордой,после того,как поливал помоями РФ ,подойти к Кремлю то? А идти надо,так как ,если не пойдет,то проср-ет Карабах. И уж тогда ,народ его точно на глобус наденет.
        1. Владимир_6
          Владимир_6 Сегодня, 10:03 Новый
          +1
          Цитата: НЕКСУС
          Не упустил,а свято верил ,что Запад ему поможет.

          Сорос наверное "мамой клялся", что все будет в ажуре. Но не нашлось простачков, и теперь одна надежда на Россию, но "как подойти к Кремлю то?".
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:37 Новый
      +3
      Цитата: Горный стрелок
      А теперь спасите-помогите, турецкая армия у стен Вены

      До Вены ещё далеко, а вот до Еревана уже близко.
    4. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 09:00 Новый
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Паразит...боролся за власть со своими военными и "партией Карабаха", упустил подготовку Азербайджана к наступлению

      Все так.

      И что теперь-добить ?

      ЧТО неверно в этом:
      Армяне на Южном Кавказе являются последним барьером, который препятствует турецкой экспансии дальше, чем территория региона. Экспансионистская политика Турции распространяется и на другие регионы. Посмотрите на турецкие действия в Средиземноморье, Ливии, Сирии, Ираке


      Сирийские террористы -на южных границах России , привела их туда Турция и бьют их там сейчас именно армяне
  3. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 07:07 Новый
    +13
    Запел соловей, когда перца под хвост насыпали.
  4. Holsten
    Holsten Сегодня, 07:09 Новый
    +12
    Неужели Пашинян всерьёз думает , что Парижу или Берлину есть дело до стен Вены ? Ситуация с мигрантами показывает обратное - каждый сам за себя .
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 07:49 Новый
      +2
      А в ответ: потерпи дарогой, недели через две все приобретет вялотекущую форму
    2. Владимир_6
      Владимир_6 Сегодня, 08:31 Новый
      +2
      Цитата: Holsten
      Неужели Пашинян всерьёз думает , что Парижу или Берлину есть дело до стен Вены

      Берлину точно до стен Вены нет дела, ибо внутри Германии уже более 3 000 000 турок.
  5. Обычный
    Обычный Сегодня, 07:10 Новый
    +36
    Ну пока ты бесновался на митингах при захвате власти, пока ты отключал все русское у себя в стране, другие молча готовились, чтобы тебе наступила опа. А вот в Азербайджане между прочим, практически все русские школы сохранены. Вот ведь как бывает.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:39 Новый
      +3
      Цитата: Обычный
      А вот в Азербайджане между прочим, практически все русские школы сохранены. Вот ведь как бывает.

      Поддерживаю, здесь Вы правы.
  6. KCA
    KCA Сегодня, 07:12 Новый
    +5
    Если по Дунаю, то и пущщай, главное чтоб мимо России прошёл
  7. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 07:12 Новый
    +19
    Во-первых, тебе предстоит узнать, что Европа ни к кому никогда на помощ не приходила. Как и США. Так что после вашей русофобской истерики - теперь разгребай свое дерьмо своими собственными кривыми лапками.
    Во-вторых, Эрдогану нафиг не надо с армией приходить в Европу. В Германии турок и так больше, чем немцев - они уже лет 10 назад на матче Германия-Турция по всему Берлину уберменшей на пинках гоняли)))
    1. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 07:26 Новый
      +4
      Интересно, какой европеец мог бы поехать на помощь?

      Среди сербов поискать? Слишком гипотетически. Хотя в каждой нации можно найти «солдат удачи». Но здесь без пиастров уже не обойтись.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 07:44 Новый
        +2
        Цитата: Korsar4
        Интересно, какой европеец мог бы поехать на помощь?

        Если поискать среди болгар, греков, и прочих народов, которых турки веками кошмарили, то можно найти какое-то количество желающих отплатить туркам той же монетой, особенно за звонкую (а еще лучше приятно шуршащую) монету. А курдам и платить не надо, они сами приплатят за любую возможность сделать туркам бо-бо.
        1. Korsar4
          Korsar4 Сегодня, 08:02 Новый
          0
          О греках не могу сказать. А у болгар сейчас мешок своих проблем.
          Хотя, как и везде, очень симпатичные попадаются.
        2. Ros 56
          Ros 56 Сегодня, 08:20 Новый
          0
          Лучше застрелись, чем такую хрень писать, эти греко-болгары и прочие сами себя не могут защитить и куда-то поедут с турками бодаться? fellow
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 08:48 Новый
            0
            Цитата: Ros 56
            Лучше застрелись, чем такую хрень писать, эти греко-болгары и прочие сами себя не могут защитить и куда-то поедут с турками бодаться?


            1 октября 2020

            В Нагорный Карабах прибудут около 80 добровольцев из разных уголков Греции.

            По словам журналиста Пола Антонопулоса, они будут воевать на стороне Армении. В Нагорном Карабахе на стороне Греции будут воевать добровольцы из Греции. В зону боевых действий перебросят "50 армяно-греков и 30 "этнических" греков". Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист и эксперт по международным отношениям Пол Антонопулос.

            читайте подробнее на сайте "Российский Диалог": https://www.rusdialog.ru/war/202482_1601573743
      2. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 08:22 Новый
        -1
        Цитата: Korsar4
        Интересно, какой европеец мог бы поехать на помощь?

        Среди сербов поискать? Слишком гипотетически.


        1. Korsar4
          Korsar4 Сегодня, 08:42 Новый
          0
          Граффити запоминающееся. И судьбы территорий чем-то схожи. Но это только рисунок. Не более.
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 08:43 Новый
            0
            Цитата: Korsar4
            это только рисунок. Не более.

            Кто знает...
            1. Korsar4
              Korsar4 Сегодня, 08:46 Новый
              +2
              Христианский мир не един. А в этом конфликте когда Армению поддерживает шиитский Иран - не одна грань соприкосновения.
      3. К-612-О
        К-612-О Сегодня, 09:19 Новый
        0
        Ну греки, немного правда, но поехали. Добровольцы. А так вообще-то султан рискует, переругался со всеми с только мог, ведь вторую попытку переворота могут и получше подготовить.
  8. nnm
    nnm Сегодня, 07:12 Новый
    +15
    А что его спонсор - Сорос на это ответил? Наверное, стал во все колокола бить и требовать от всех мировых лидеров остановить Эрдогана ? Нет, наоборот, молчит как воды в рот набрал. А эти лупят друг друга от всей души. Снова - кровь, боль, беженцы, сироты в регионе.
    А всему миру просто плевать на это - у Меркель встреча с Навальным и кухаркой.
    Не смогли Россию втянуть в конфликт - все, тут же он сразу всем становится не интересным!
    Может это хоть кого то научит, что дружба с западом всегда заканчивается только деградацией страны и кровью. Как это уже было в Грузии, на Украине, в Нагорном Карабахе.... Хотя, вряд ли...
    1. киргиз
      киргиз Сегодня, 07:39 Новый
      -2
      Скорей всего Соросу надо избавить Армению от груза ввиде НКР чтоб этой картой можно было играть на более широких площадках, Армения хороший таран против Турции и Ирана при должных вложениях
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:10 Новый
      +1
      Цитата: nnm
      А что его спонсор - Сорос на это ответил?

      Вот к Соросу пускай за помощью и обращается .. За деньгами , военной помощью , политической и т.д. Может остальных соросяточек этот пример научит -" На сорос хорошего не посоветует , а ограбит до последней и нитки и ещё вторгнет в кровопролитную войну " Примеры -Украина , Югославия , Армения , ближний восток .." На подходе Беларусь ...?
    3. Владимир_6
      Владимир_6 Сегодня, 08:43 Новый
      +1
      Цитата: nnm
      А что его спонсор - Сорос на это ответил?

      Сорос в ступоре. Россия на войну с Турцией в очередной раз не пришла.
      Не смогли Россию втянуть в конфликт
    4. Обычный
      Обычный Сегодня, 08:59 Новый
      +1
      Соросу Армения нужна для противостояния к Росси, а не для процветания самой Армении. Поэтому поддерживать республику за счет конфликта с другой, которую тоже можно настроить против России, он не будет.
      1. Владимир_6
        Владимир_6 Сегодня, 10:37 Новый
        0
        Цитата: Обычный
        Соросу Армения нужна для противостояния к Росси,

        Непосредственно Армения ни коим образом не может противостоять России.
        Я считаю звеньями одной цепи сбитый СУ-24, убийство посла Карлова и Армяно-азербайджанский конфликт. Цель одна и та же - столкнуть в войне Россию с Турцией. Только не ведется Путин на эти разводы. Поэтому Пашинян остался без поддержки, и скорее всего его карта бита.
        а не для процветания самой Армении.

        Естественно.
  9. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:14 Новый
    +4
    Ну, да. Повлияйте на султана, а заодно и нам помогите.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:37 Новый
      0
      Это слишком коротко и просто.
  10. Ставрос
    Ставрос Сегодня, 07:16 Новый
    +7
    Цитата: Горный стрелок
    Паразит...боролся за власть со своими военными и "партией Карабаха"

    Не будь "партия Карабаха" партией воров и жуликов, у Пашиняна не было бы никакого шанса, взять власть в свои руки. Серж Саргсян со своей ОПГ, просто довели народ.
    1. киргиз
      киргиз Сегодня, 07:37 Новый
      +1
      А кто лучше "жулики" или "неудачники"?
    2. user1212
      user1212 Сегодня, 07:57 Новый
      +4
      Цитата: Ставрос
      Не будь "партия Карабаха" партией воров и жуликов, у Пашиняна не было бы никакого шанса, взять власть в свои руки. Серж Саргсян со своей ОПГ, просто довели народ.

      Что конкретно украли у армян? Что у них такого было, что украла "партия Карабаха"? Конкретно партия Пашиняна украла у армян военную помощь России, факт, а что украла партия Саргсян?
      Разве до Саргсяна не разворовывали бюджет Армении? Напомните когда вообще в "независимой" Армении не воровали? А сейчас что не воруют? Не смешите.
      1. unhappy
        unhappy Сегодня, 08:12 Новый
        +5
        Любое правительство (любая элита) в любой стране по сути воры, это давно отметил князь Кропоткин. Люди должны принимать это как данность(воры бывают скромные, наглые и даже патриоты).
        Вчерашние революционеры, их дети и внуки становятся такими же уродами, каких они свергали. Нынешние элиты,олигархи это наследники партийных деятелей bully
  11. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 07:18 Новый
    +8
    Николя переживает что турки подойдут к Вене. А европейцы думают: "прежде посмотрим, как возьмут Ереван"
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:12 Новый
      0
      Цитата: 7,62х54
      Николя переживает что турки подойдут к Вене. А европейцы думают: "прежде посмотрим, как возьмут Ереван"
      Турки и так живут в европе, в Вене и Австрии в том числе.В Австрии турки составляют примерно 1,5% населения.Даже журнал стали выпускать "Турки в Вене"
  12. апро
    апро Сегодня, 07:21 Новый
    +4
    Пророк нашёлся...решил под красивой фразой спрятать своё поражение.там нет ни правых ни виноватых.обе стороны достойны друг друга.в провокациях.в пренебрежении интересами населения.ставя интересы бабла выше человеческой жизни.
  13. ASAD
    ASAD Сегодня, 07:21 Новый
    +5
    Мне интересно,нынешнее руководители Армении подчинются США. Когда были переговоры с Баку и Азербайджан был послан в эротическое путешествие , наверное Ереван надеялся на помощь США? А те кинули?
  14. 210окв
    210окв Сегодня, 07:21 Новый
    +7
    Смешно слушать... Международная общественность... Дуй к ним, ты очень хотел "западных ценностей". Огребай по полной.
  15. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:23 Новый
    +11
    Пашинян всё больше напоминает ПотрошенкУ. Тот тоже со своей "сильнейшей армией на континенте" "защищал" Европу. Правда он от России "защищал", а этот от Турции.
  16. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 07:30 Новый
    +5
    Если перестать лизать Вашингтону, то и на Ереван Анкара будет смотреть с опаской.
  17. киргиз
    киргиз Сегодня, 07:33 Новый
    +3
    Если действительно такова цель Эрдогана, то надо чтоб он согласовал маршрут и нормально посчитал сколько ему для этого надо ГСМ и боеприпасов, и задепонировал средства по этому контракту)))
  18. Moskovit
    Moskovit Сегодня, 07:35 Новый
    +3
    Из-за одного кое-как отравленного, но живого, уже задумывается пакет санкций. Списки людей составляются. А здесь гибнут уже тысячи, наносятся удары по мирному населению и молчок. Только писульки. Вот она суть политики "коллективного запада".
    А Пашиняну хочется сказать как муравей стрекозе, ты пел, теперь попляши.
  19. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 07:38 Новый
    +3
    Пашинян хочет таскать каштаны из огня чужими руками...русофоб хренов и адепт сороса bully
  20. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 07:39 Новый
    +1
    "Ну что, сынку? Помогли тебе твои матрасники?" laughing Нехер было проводить русофобскую политику и быть марионеткой Вашингтона. Путин не , чтобы помогать соросенку Пашиняну.
  21. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 07:45 Новый
    +2
    Если не повлиять на Анкару, то армия Турции будет стоять у стен Вены как при султане Сулеймане..

    Забавно как армянский лидер восхваляет своего недруга, сравнивая его с великим полководцем прошлого, причем незаслуженно...
    ...десятый султан Османской империи. В 1529 году взял Буду (столицу Венгрии), осадил Вену и вторгся в Баварию...

    Кстати и Мюнхену тоже стоит призадуматься wassat laughing
  22. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:49 Новый
    +2
    Пашинян: Если не повлиять на Анкару, то армия Турции будет стоять у стен Вены как при султане Сулеймане
    fool fool Он защищает Европу от Турции. request Заодно и многовекторность. fool Никто в Европе не поможет и с Турцией связываться не будет. В Германии турецкие позиции сильны.
  23. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:51 Новый
    +2
    Клоун обращается к ЕС? Да плевать они хотели на Армению. Поставили Пашиняна, получите. Армяне могу Вас поздравить с отличным президентом. России главное не вмешаться, пусть сам разбирается и просит так любимый им запад ему помочь. Сколько можно помогать тем, кто готов ударить в спину?
  24. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 08:02 Новый
    +3
    Складывается ощущение,что этот тип был специально поставлен,чтобы Армения проиграла войну,в будущем
    В перспективе,просматривается выдавливание РФ,из того региона,при любом исходе нынешнего конфликта
  25. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 08:04 Новый
    -2
    Пока то что я вижу это 20 человек с помощью китайских игрушек гоняет армию Армении построенную по лучшему образцу советской мысли, но без атомного оружия. Также я вижу бездарные движения Азербайджанской армии. Дальше либо эти 20 человек методично разгромят всю армию Армении, либо армия Армении применит смекалку и нейтрализует дроны и тогда исход не ясен. Как нейтрализовать дронов пока не придумал никто, вернее есть только один вариант, это клепать дронов своих и больше. Любые ПВО бесполезны.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 09:41 Новый
      0
      Цитата: imobile2008
      Любые ПВО бесполезны.

      Да не скажите... Есть такие. Но они все у России. А армяне таких не закупили. Видимо не верили, что Азербайджан пачками закупает БПЛА. Наивные горцы...
  26. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 08:08 Новый
    +1
    главное никаких "беженцев" из Армении не принимать ... для этого есть Франция и США ... вот все туда ... нам уже хватит этой "небратской" любви ... не хотят строить и развивать/защищать свою страну ... здесь в России точно не нужны ...
  27. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 08:11 Новый
    +2
    Займут Карабах азербайджанцы, армян-то выгонят, в лучшем случае. В Россию поедут.
  28. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:15 Новый
    +1
    Пашинян: Если не повлиять на Анкару, то армия Турции будет стоять у стен Вены как при султане Сулеймане

    Посыл, в общем то, ожидаемый. В нужную, для этих деятелей, сторону.
    Только хочется спросить, а кому помогли "ля/Х/и, австрияки, шв/А/бы и прочие гейропейские .... когда???", не их это "барское" дело!
    Вон как хранцузские морские, от турка тикали!!! это разве не показатель, намек ... конкретный такой.
  29. dgonni
    dgonni Сегодня, 08:21 Новый
    +5
    Судя по всему дела у Армении на фронтах идут неважнецки! Ибо если посмотреть всё выступление Пашиняна, то складывается ощущение панической истерии.
  30. uran
    uran Сегодня, 08:21 Новый
    +4
    Великий армянский дух испустил свой дух без русского солдата laughing
  31. Karabin
    Karabin Сегодня, 08:25 Новый
    +2
    Пашинян призвал международное сообщество повлиять на Анкару и добавил, что если этого не произойдёт, то «турецкая армия, как во времена султана Сулеймана, будет стоять у стен Вены».

    Косвенно сие подтверждает, что дела у армян не очень и потеря Карабаха возможна. Судя по всему вступаться за армян по серьезному никто не спешит.
  32. Алена-Баку
    Алена-Баку Сегодня, 08:29 Новый
    -2
    Пашинян на все пойдет что бы власть сохранить даже на геноцид собственного народа, зная что Россия за секунду может спасти Армению при условие его отставки он зубами вцепился в кресло премьера.
  33. Stils
    Stils Сегодня, 08:35 Новый
    +2
    У Соросяна видать сильно подгорает, околесицу уже несет.
    А вообще желательно остановить бойню. В мире десятки территориальных споров, конфликтов. Что будет если все начнут решать таким образом, как это пытается делать Азербайджан?
  34. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:47 Новый
    +1
    Прямо по одной инструкции говорят ! Что Зеленский воюет с Россией за всю Европу ,вот теперь Пашинян воюет с Турцией защищает южные рубежи ЕС.
  35. Мисак Хананян
    Мисак Хананян Сегодня, 08:57 Новый
    -6
    Цитата: хрыч
    Цитата: Грац
    решить проблемы своего народа за счет других

    Естественно. Но Пашинян конечно преувеличил роль Армении в Мире. Исчезновения Армении никто и не заметит wassat Да и была ли она? Территорию делили русские, турки и персы. А до этого римляне, македоняне и ... персы. А там был СССР, насоздавал нацреспублик и рухнул. Вот так с неба и свалилась государственность. И что? Не успели еще толком отделиться, давай бойню устраивать. Поэтому, что Армения, что Азербайджан доказали, что таких государств быть не должно.


    Когда Армения державой была, вы еще жили на деревьях как макаки. Учи историю
    1. сет сетов
      сет сетов Сегодня, 09:29 Новый
      +1
      Армения была державой? )))))

      Это типа как древние украинцы выкопали Чёрное море. ))))
  36. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 08:59 Новый
    +1
    Интересна смена тенденции в отношении к происходящему.
    В начале подавляющее большинство комментариев были в поддержку Армении и с резким осуждением Азербайджана.
    Сейчас ситуация значительно изменилась, причем это чувствуется не только в сети но и в СМИ.
    Стало гораздо больше материалов с "погружением" в мотивацию Азербайджана.
    Что это?
    Попытка умиротворерия побеждающуей сторону.
    Или нечто иное, из серии, "пусть проигравший плачет".
    Кто как предпологает.
    Сколько сможет удерживаться в Карабахе армия Армении без серьезного вмешательтва третьих сторон?
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 09:45 Новый
      +1
      В мире происходит геополитический сдвиг и изменении.Этого знают главные управленцы государств и они настраивают свою политику,выбирают боле выгодную для себя и страны варианты,и СМИ во многом отстает от понимания реально происходящего,так как в любом случае у них инфо меньше,чем у правителей стран.Потому,СМИ повторяет старую мантру в какое то время,не видя изменений от незнания.Потом уже,догоняя меняют курс,освещая происходящего.Так же с комментами здесь,одинаковое тенденция однако.
    2. Грица
      Грица Сегодня, 09:48 Новый
      0
      Цитата: Livonetc
      Интересна смена тенденции в отношении к происходящему.
      В начале подавляющее большинство комментариев были в поддержку Армении и с резким осуждением Азербайджана.

      Есть некое раздвоение и у меня, и, думаю, у многих. С одной стороны, большинство русских все же всем сердцем за Армению. Но. Как только вспоминается, как они прыгали на "майдане" вместе со своим Пашиняном, как закрывали русские школы, как требовали ухода русских "оккупантов", так сразу пропадет всякое желание "топить" за Армению. Несколько лет назад тут на ВО было бы подавляющее единодушие.Сейчас уже не так. Всё благодаря новому главе Армении и некоторым оголтелым её представителям. А предатели никому не нравятся.
      Все же, думаю, что большинство тут не за армян, а против турок. Так будет правильнее.
  37. сет сетов
    сет сетов Сегодня, 09:00 Новый
    +1
    Как говорится: за что боролись , на то и напоролись.
    Пашинян со своими товарищами из Вашингтона устроили в стране прозападноамериканский переворот. Чем неприменула воспользоваться Турция и Азербайджан.
    Это можно было предвидеть.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 10:01 Новый
      +1
      Цитата: сет сетов
      Это можно было предвидеть.

      Так ведь не только предвиделось - это было понятно изначально. Ведь говорилось армянам - опомнитесь, болезные, вы что творите? Вы кусаете руку, вас защищающую. Ведь азербайджанцы не преминут воспользоваться этим. Но армяне скакали.... почти СУГС кричали.
  38. Роман13579
    Роман13579 Сегодня, 09:00 Новый
    +2
    На планете осталось лишь две армии, которые защищают Европу..
    Украинцы, сдерживающие российскую агрессию, без которых мы бы уже прошлись по всей Европе, и мыли сапоги в Атлантическом океане..
    И армяне, защищающие европейцев от турок..
    )))
  39. михаил3
    михаил3 Сегодня, 09:01 Новый
    0
    Однако г-н Пашинян абсолютно точно при этом будет стоять на ступенях Госдепа, выпрашивая очередной транш для "армянского правительства в изгнании". Армяне погибнут. Пашинян процветет. Для того то все и задумано.
  40. lopuhan2006
    lopuhan2006 Сегодня, 09:01 Новый
    0
    Просто факты:
    1. Наступление Баку готовил давно(интенсивная закупка вооружения всегда происходит не просто так).
    2. Ереван это прощелкал.
    3. Беспилотники очень эффективны и как разведка, и как ударники, и как медийное воздействие.
    4. Ереван не смотря на опыт последних лет это проигнорировал ( надеюсь наш Генштаб сделает определённые выводы тк это уже не особенность, а реальность нынешних войн).
    5. Этот конфликт не имеет одного решения ( либо выдавливают армян из Карабаха, либо армяне его отжимают, что навряд ли). Значит надо договариваться.
    6. Труба Южного потока пустая. Из Баку мимо границы Армении и Карабаха идёт в нескольких километрах практически полная труба в Анкару.
    7. У Алиева был кризис власти и критика снизу. Эту силу нужно спроецировать ему от себя. Ереван идеален для этого( аналогии с Саакашвили, Обамой и тд прям под копирку).
    8. Москве косвенно выгодна конфронтация ( проучить Ереван и определиться с Баку).
    9. Впрягаться в Карабах Москва и ОДКБ не будут ибо это аналогия с Абхазией, Ю.Осетией и тд. Тут нет угрозе целостности Армении( аналогии Карабаха с ЛНР и ДНР прямые те проживание части своего этноса в чужом государстве).
    10. Скорее всего Баку не сможет довести войну до полного захвата Карабаха. Но в несколько заходов вполне. На оставшийся век Алиеву этого задела хватит.
    11. Пашинян получит по щам и как политическая и народная фигура будет слит. Для России эта война в геополитическом контексте проигрыш в любом раскладе ибо в Армению не впряглись. А с Баку были по другую сторону забора.
    12. По результатам войны посольство США увеличится в Ереване ещё в два раза. Везде куда влазит Пинд...СШАй кровь и разруха.
    13. Народ как был , так и остаётся безграмотным и тёмным, а соответственно управляемым.
    14. Те кто говорит, призывает и посылает на войну в ней сами не участвуют!)
    15. Продолжать можно до бесконечности, как и войну между армянами и азербайджанцами. К СОЖАЛЕНИЮ!!!
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 09:09 Новый
      +2
      Ереван не "прощелкал" наступление.
      Он просто ничего не смог противопоставить.
      Серьезные ыортификационные меры, как мы видим, не спасают, только замедляют продвижение армии Азербайджана, действующей более современными методами и средствами.
      Ереван прощелкал окно переговорных возможностей.
      Скорее даже цинично проигнорировал.
      Теперь расплачиваетсч.
      1. lopuhan2006
        lopuhan2006 Сегодня, 09:26 Новый
        +1
        У вас получилось это точнее подметить!) Хотя напрашивается не проигнорировали , а проеб.... Это и самоуверенность, и увлечение внутренней политической борьбой, и политическая незрелость и просто гордыня руководства Армении.
  41. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 09:04 Новый
    0
    А вы знаете, что после трогательной речи Пашиняна, из Европы в Армению двинулись колонны военной техники, пошли эшелоны с солдатами и полетели боевые самолёты?
    Нет?
    Вот и я не знаю!
    Похоже друзья Пашиняна на Западе, только "улыбаются ему и машут".
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 09:13 Новый
      -1
      Главное теперь, не упустить саму Армерию, да и Азербайджан, как упустили Украину.
      Да и Белоруссия была на волоске.
      Россия смогла спасти Сирию.
      Сможет ли спасти ближайших соседей.
      1. сет сетов
        сет сетов Сегодня, 09:22 Новый
        0
        Спасти можно тех, кто этого желает. А Россия для них оккупант . А они независимое государство. Поэтому,видимо, помочь мы мало , чем сможем.
  42. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 09:16 Новый
    0
    Сейчас смотрю по каналу Культура азербайджанский фильм советского периода.
    "Учитель музыки".
  43. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 09:17 Новый
    0
    На него самого надо влиять, чтобы забыл, что такое прислуживать ФША.
  44. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 09:18 Новый
    0
    Цитата: Горный стрелок
    А народ собственной кровью должен расплачиваться (как всегда) за некомпетентность руководства.


    Ну не даёт ему покоя слава Ильича!
    Главное пристроить пятую точку на трон, а там трава не рости.

    То, что потом будут течь реки крови и все кому не лень будут рвать землицу отчизны себе, его не волнует.
    Ленин то-же прос-ал Польшу с Финляндией, положил в могилы цвет Русской нации, заввлил города беспризорниками.
    Зато получил власть в свои руки.
  45. Оператор
    Оператор Сегодня, 09:50 Новый
    0
    «турецкая армия, как во времена султана Сулеймана, будет стоять у стен Вены» - это оптимальный вариант, который развяжет России руки для действий на западном направлении bully
  46. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 09:51 Новый
    0
    Цитата: Грица
    Цитата: imobile2008
    Любые ПВО бесполезны.

    Да не скажите... Есть такие. Но они все у России. А армяне таких не закупили. Видимо не верили, что Азербайджан пачками закупает БПЛА. Наивные горцы...

    Да, конечно мы про другому и не могли заявить. на какой длине волны вы хотите обнаружить пластик. Мелкие круглые металлические изделия легко рассеивают и не в счет. Можно ловить было радиосигнал, но антенны направленные, но теоретически можно. Но это в плохих погодных условиях, и при условии, что источников не несколько. а если обмен данными происходит по оптическому каналу, по лазеру например?
  47. Мисак Хананян
    Мисак Хананян Сегодня, 10:21 Новый
    0
    Цитата: сет сетов
    Армения была державой? )))))

    Это типа как древние украинцы выкопали Чёрное море. ))))


    Это типа, что иногда надо историю изучать. Хотя в твоем случае это непостижимая задача
  48. iouris
    iouris Сегодня, 10:44 Новый
    0
    Вены... Москва полностью утратила влияние а Закавказье. Капитал, Российской Империи и сталинского СССР, прям-таки героически израсходован. При том, что по крайней мере два министра иностранных дел РФ - уроженцы Закавказья. Вот вам и генетика. Ку-ку!