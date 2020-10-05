Пашинян: Если не повлиять на Анкару, то армия Турции будет стоять у стен Вены как при султане Сулеймане

Армяне на Южном Кавказе являются последним барьером, который препятствует турецкой экспансии дальше, чем территория региона. Экспансионистская политика Турции распространяется и на другие регионы. Посмотрите на турецкие действия в Средиземноморье, Ливии, Сирии, Ираке.

Премьер-министр Армении сделал заявление по поводу продолжающегося вооружённого конфликта. Всю ответственность за боевые действия он традиционно возложил на противника, добавив в очередной раз, что азербайджанская армия поддерживает протурецкими боевиками, а также турецкими кадровыми военнослужащими. Напомним, что ранее Никол Пашинян заявил о том, что фактическое командование азербайджанскими войсками в зоне нагорно-карабахского конфликта осуществляется 150-ю турецкими офицерами.На сей раз Никол Пашинян заявил о том, что турецко-азербайджанские войска поставили перед собой главную задачу – «армяне», руководствуясь «империалистической политикой Анкары».Пашинян:Пашинян призвал международное сообщество повлиять на Анкару и добавил, что если этого не произойдёт, то «турецкая армия, как во времена султана Сулеймана, будет стоять у стен Вены».Для справки: Сулейман I (1494-1566), прозванный Великолепным – десятый султан Османской империи. В 1529 году взял Буду (столицу Венгрии), осадил Вену и вторгся в Баварию. Взять Вену войскам Сулеймана не удалось, однако в итоге австрийцы всё равно оказались вынужденными платить османам дань. В 1552 году взял Ереван.Тем временем пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала кадры, на которых показаны продолжающиеся боевые действия в зоне вооружённого конфликта.Подпись к кадрам говорит о том, что запечатлено уничтожение машин, перевозящий солдат Азербайджана.