NI: Британия выявила «прорехи» в системе ПВО России и способна блокировать ЗРК С-400

В американских СМИ вышел материал, посвящённый российским ЗРК С-400 «Триумф». В частности, рассматривается возможность «нейтрализации и блокирования» этих высокоэффективных зенитных ракетных комплексов.В статье информационного ресурса NI (National Interest) вышел материал, в котором говорится о том, что британская армия «развивает технологии и возможности, которые способны блокировать работу российских систем ПВО С-400».В статье указывается на то, что «блокировать» российские ЗРК С-400 Великобритания может с помощью увеличения числа патрулирований вблизи границ Российской Федерации. Для этого используются боевые средства ВВС и ВМС страны, которые появляются у северных границ России, а также на Балтике.Интенсификация британского патрулирования, как утверждают журналисты американского ресурса, позволила «уже сейчас выявить прорехи в системе противовоздушной обороны России, создаваемой такими средствами как ЗРК С-400».В частности, указывается на то, что «выявленные прорехи» позволяют истребителям пятого поколения F-35, приближаться к границам России, оставаясь незамеченными.При этом издание не рассматривает такой момент: обычно появление своих самолётов у границ России страны НАТО, включая США и ту же Британию, демонстрируют на кадрах, но вот снимки появления F-35 ВВС Соединённого королевства в непосредственной близости, например, от Калининграда, до сих пор продемонстрированы не были. Или выявление "прорех" и "блокировка" С-400 - это не более чем фантазии авторского коллектива NI?