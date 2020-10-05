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NI: Британия выявила «прорехи» в системе ПВО России и способна блокировать ЗРК С-400

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В американских СМИ вышел материал, посвящённый российским ЗРК С-400 «Триумф». В частности, рассматривается возможность «нейтрализации и блокирования» этих высокоэффективных зенитных ракетных комплексов.


В статье информационного ресурса NI (National Interest) вышел материал, в котором говорится о том, что британская армия «развивает технологии и возможности, которые способны блокировать работу российских систем ПВО С-400».

В статье указывается на то, что «блокировать» российские ЗРК С-400 Великобритания может с помощью увеличения числа патрулирований вблизи границ Российской Федерации. Для этого используются боевые средства ВВС и ВМС страны, которые появляются у северных границ России, а также на Балтике.

Интенсификация британского патрулирования, как утверждают журналисты американского ресурса, позволила «уже сейчас выявить прорехи в системе противовоздушной обороны России, создаваемой такими средствами как ЗРК С-400».

В частности, указывается на то, что «выявленные прорехи» позволяют истребителям пятого поколения F-35, приближаться к границам России, оставаясь незамеченными.

При этом издание не рассматривает такой момент: обычно появление своих самолётов у границ России страны НАТО, включая США и ту же Британию, демонстрируют на кадрах, но вот снимки появления F-35 ВВС Соединённого королевства в непосредственной близости, например, от Калининграда, до сих пор продемонстрированы не были. Или выявление "прорех" и "блокировка" С-400 - это не более чем фантазии авторского коллектива NI?
76 комментариев
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  1. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 07:34 Новый
    +17
    Блажен кто верует, легко ему на свете.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:49 Новый
      +3
      Предлагаю англосаксам купить у нас все ЗРК оптом, и сказки выдумывать не придется winked
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 08:11 Новый
        +11
        В штанах у себя пусть прорехи ищут!

        Вот я удивлён - куда катится мир?
        Вероятный противник и враг пишет явную дезинформацию. Толпа экспертов это обсуждает.

        Неужели не понятно, что если есть у систем вооружения слабые места, то о них молчат.
        И враг молчит о слабых местах оружия, которое будет ему противостоять, в первую очередь.
        1. nov_tech.vrn
          nov_tech.vrn Сегодня, 08:34 Новый
          +5
          Какая информация такие и эксперты.
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 09:01 Новый
          +3
          Цитата: Ilya-spb
          Неужели не понятно, что если есть у систем вооружения слабые места, то о них молчат.

          Судя по статье в NI, Британия нашла главную "прореху" в С-400 - понагнать к нашим границам СТОЛЬКО патрулирующих самолётов, что у нас физически количества С-400 на всех не хватит. Других "прорех" не обнаружено.

          Сколько у нас С-400 стоИт и будет ещё стоять на БД - про то я не знаю, даже Интернет, наверное, не знают. В нашем Генштабе знают. Но, думаю, чтобы эффективно использовать найденную Британией "прореху", нужно нагнать к нашим границам одновременно не одну сотню "патрульщиков".

          Британские военные вовсю перенимают опыт у "британских учёных" и скоро фраза
          По мнению британских военных...
          будет восприниматься так же смешно, как сейчас воспринимается фраза
          По мнению британских учёных...
      2. хрыч
        хрыч Сегодня, 08:11 Новый
        +9
        Цитата: Теренин
        сказки выдумывать не придется

        Забавно, особенно когда РФ построила ЗГРЛС Контейнер, как элемент СПРН, а по берегам у нас устанавливают ЗГРЛС Подсолнухи, кои радиус в почти 500 км наблюдают. И длина то волны у них неподходящая для невидимости и кривизна-то земли побоку. Так еще на Каспии отработали условное уничтожение противника по наведению ЗГРЛС. А еще С-400 обеспечили загоризонтной ЗУР. ЗГРЛС видит цель, дает команду С-400, ЗУР поднимается, заглядывает за горизонт .. вот он родимый, наш ф-35 wassat Привет от Кабанова, придумавшего ЗГРЛС, Уфимцеву, придумавшему Стелс good
      3. hydrox
        hydrox Сегодня, 08:40 Новый
        +2
        Нет уж, ЗРК продавать не будем, при этом можем продать один залп, но зато со всех ЗРК направления, однако при обязательном условии, что британцы совершат нападение не менее, чем полусотней самолётов (Ньюпорами и Харрикейнами эскадру нападения не комплектовать!!).
        Вот зенитчики побалдеют, учинивши себе такой праздник!
        Но с другой стороны, а где мириканы найдут ещё поле для пиара своих негодных Фушек, если эти Фушки как огня боятся приближения к нашим ЗРК на расстояние ближе 600 км.
      4. Serg Koma
        Serg Koma Сегодня, 08:58 Новый
        +3
        Цитата: Теренин
        купить у нас все ЗРК оптом

        Проще надо быть, проще...Пока контракты заключат, не один год пройдёт. Достаточно пролёта одного F-35 ( по аналогии с У-2 Паурса), а лучше десяти, над территорией России - пролетит, не работает С-400, не пролетит - работает. Пилот(ы) на суде расскажет об эффективности. Вот вам и «прорехи в системе противовоздушной обороны России, создаваемой такими средствами как ЗРК С-400».
        Да и НАШИ потренируются "на халяву", сэкономят на учебных целях.
    2. Руссобел
      Руссобел Сегодня, 08:08 Новый
      +1
      Британия выявила «прорехи» И на старуху бывает "прореха"
      А самолётов побольше, побольше, чтобы за ними не гоняться.
      Сами на ракету прилетят.
      Блажен кто верует, легко ему на свете.
      Какие они блаженные, калики они убогие!
    3. spectr
      spectr Сегодня, 09:22 Новый
      0
      Может быть что угодно. Турки могли дать ознакомиться с документацией по С-400.
    4. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 09:48 Новый
      +1
      Цитата: ВАШ
      Блажен кто верует, легко ему на свете.

      Как в том анекдоте про аутотренинг...я не хочу какать ,я не хочу какать...я не обос..ся,я не обос..ся. wassat
  2. nnm
    nnm Сегодня, 07:35 Новый
    +11
    Ну прорех в нашей системе ПВО после 90-ых море, особенно с севера, но вот то, что проведя с десяток полетов они вскрылии возможности всей нашей системы - ну очень сомнительно. Тем более, что будь это так - об этом бы не то, что не кричали, а держали в самой тайне до момента атаки.
    А так больше на саморекламу похоже .
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 08:57 Новый
      +3
      Цитата: nnm
      А так больше на саморекламу похоже

      Это и есть антиреклама. Слишком большая очередь образовалась из желающих приобрести С-400, вот англосаксы и стараются. Кроме того, бесконечные провокации у российских границ нужно как то оправдать перед своими избирателями и налогоплательщиками.
      Ни чего общего с разведданными полученными в результате провокаций самолетов разведчиков у границ России эта информация не имеет в принципе. Наставления по боевой работе всегда учитывают особенности боевой работы при пролете самолетов шпионов. Поэтому крайне сомнительно, что британцы и американцы смогли хоть раз зафиксировать включение излучения С-400, т.к. если бы они его зафиксировали, то это были бы последние 2 минуты полета в их жизни. Сейчас их просто гоняют с помощью стареньких Су-27 по данным наведения таких же устаревших РЛС типа 5н84 или П-37. И если британцам и удалось обнаружить какие то позиции С-400, то с большой вероятность они ложные.
  3. ФенХ
    ФенХ Сегодня, 07:36 Новый
    +11
    Боеголовка 1Мт по лондону нивелирует все выявленные прорехи в ПВО
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:05 Новый
      +1
      Цитата: ФенХ
      Боеголовка 1Мт по лондону нивелирует все выявленные прорехи в ПВО

      Не зря Путин говорил про "центры принятия решений".
      Допрыгаются - как они будут выполнять решение о патрулировании, если решения принимать некому будет? wink
  4. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 07:37 Новый
    +7
    Англосаксы совсем обнаглели постоянно шакалят у наших границ проверяя реакцию наших средств обнаружения воздушных целей, а потом Россию называют агрессивной и вводят против нас санкции.
    1. SSR
      SSR Сегодня, 08:36 Новый
      +1
      Цитата: Федор Соколов
      Англосаксы совсем обнаглели постоянно шакалят у наших границ

      Англосаксы жили хорошо, грабили народы и страны и жили богато без нужды, потом лишилсь колоний, потом надутые финансовые пузыри и смещение финансовых центров в АТР, ещё больше ущемило их благосостояние. Ресурсов нет, высокотехнологичный сектор начинает уменьшаться из-за бурного развития стран АТР и за ресурсами им лезть некуда кроме как на Восток и может быть если разожгут Восточную Европу, то смогут поиметь какие-то дивиденты и острочить свое угасание, вот и трепыхаются.
    2. hydrox
      hydrox Сегодня, 08:47 Новый
      +1
      Пора привыкнуть и отвечать тем же, делая упор на "фейконосность" западных СМИ и судиться с этими негодяями постоянно.
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 07:38 Новый
    +12
    Ну конечно травоядное! ( Цитата из мультика)... Нечего бояться С-400. Купил F-35 и можешь не бояться, летай где хочешь, бомби, кого хочешь... Какая "тонкая" реклама...плохо берут? tongue
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:13 Новый
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Купил F-35 и можешь не бояться, летай где хочешь, бомби, кого хочешь... Какая "тонкая" реклама...плохо берут? tongue

      Представляете розовую мечта Америки - во всём мире только F-35. И все куплены у Америки - это ключевое.
      Ничего не будет — ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. ...
      Бедный Рудик...

      А что будут делать, когда некому продавать F-35 будет - у всех, кроме России, F-35? На F-55 переводить весь мир начнут?
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:38 Новый
    +6
    Успокаивают народ сказками. да и потом денежку на самолеты попросить можно
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 07:43 Новый
    +11
    Или выявление "прорех" и "блокировка" С-400 - это не более чем фантазии авторского коллектива NI ?

    Вопросительный знак зря поставили. Глупо полагать, что при приближении к российским границам их разведчиков,
    ПВО срочно включают С-400. Как правило всё наоборот - вводится режим "молчания", а их полёты отслеживаются с момента взлёта с аэродромов, спутниковыми системами и другими системами дальней связи.
    1. егерь650
      егерь650 Сегодня, 08:10 Новый
      0
      Работают РЛС кругового обзора, наверное. На мирных "волнах".
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:11 Новый
        0
        Работают РЛС кругового обзора, наверное. На мирных "волнах"......на фиг париться. включил ресурс в нете авиарадар и отслежуй, у всех гражданских и боевых трекеры работают что б отследить если чё район пропажи
  8. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 07:50 Новый
    -7
    Как то все самоуверенно насмехаются над статьей .А ведь в Турции есть экземпляр который можно реально изучать вдоль и поперек .Или у кого то прям уверенность что с натовскими коллегами турки не поделятся информацией ?А вполне может там с американцами ее давно вместе потихаря обнюхивают.
    1. nnm
      nnm Сегодня, 07:55 Новый
      +5
      Экспортный вариант, как понимаю, изначально поставляется в урезанном варианте. Да и вопрос то именно во вскрытии всей системы, в управлении ей, взаимодействии, времени реагирования и тд. Мало знать ТТХ отдельного образца - надо понимать то, на что она по-максимуму будет способна при умном командовании в умелых руках.
      А с этим, как понимаю, у турок большие проблемы - много пишут о том, что без наших спецов турки так и не смогли интегрировать с400 в свою систему ПВО.
      1. Pashhenko Nikolay
        Pashhenko Nikolay Сегодня, 08:06 Новый
        -8
        Ну про урезанность с-400 никакой инфы небыло .А про проблемы турок-я их не очень заметил при работе как против Армянской ПВО так и в Ливии и Сирии .А в реальном бою с-400 еще не проявлял себя .И кто знает какие там подводные камни возникнуть могут.
        1. Airdefense
          Airdefense Сегодня, 08:14 Новый
          +1
          За то турки заметили особенно в Сирии, после чего гордому Сутану пришлось лететь в Москву договариваться о мире и оставлять за Ассадом огневой контроль над стратегическими трассами.
          1. Pashhenko Nikolay
            Pashhenko Nikolay Сегодня, 08:32 Новый
            -1
            Даже не знаю о чем вы .Наступление Асада он остановил .Итлибская зона под его контролем .Что там дальше будет даже богу не известно.
            1. Airdefense
              Airdefense Сегодня, 08:35 Новый
              +1
              Идлибская зона существенно сократилась, Серакиб Эрдоган клялся не отдать Ассаду ни когда ни при каких условиях.
              1. g1washntwn
                g1washntwn Сегодня, 09:35 Новый
                0
                Цитата: Airdefense
                Серакиб Эрдоган клялся не отдать Ассаду ни когда ни при каких условиях.

                Ну по Курилам один тоже клялся себя японским ножичком чик-чик... Языком чесать можно сколь угодно, он без костей.
            2. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 10:08 Новый
              -4
              пол идлиба турция потеряла
    2. leks
      leks Сегодня, 07:57 Новый
      +2
      Так полюбому уже изучают, спецы натовские и амеровские.
    3. oleg123219307
      oleg123219307 Сегодня, 07:58 Новый
      +1
      Цитата: Pashhenko Nikolay
      Как то все самоуверенно насмехаются над статьей .А ведь в Турции есть экземпляр который можно реально изучать вдоль и поперек .Или у кого то прям уверенность что с натовскими коллегами турки не поделятся информацией ?А вполне может там с американцами ее давно вместе потихаря обнюхивают.

      Ну пусть изучают, чем оно им поможет? ЭПР кардинально снизится или самолет с живым пилотом на 30G маневрировать научат? У НАТО есть сравнимые по эффективности системы, тот же THAAD, так что технологии экспортной версии вряд ли дадут им что то принципиально новое, вопрос только в том что за цену одного THAAD можно три полка С400 купить, из за чего у НАТО и мало таких систем, но чтобы это преимущество повторить господам из НАТО придется не С400 турецкий изучать, а весь наш ВПК...
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:51 Новый
    +3
    Видать совсем туго стало с впариванием Patriotов и F-35х.
  10. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:53 Новый
    +1
    Это все в стиле хайли-лайкли написано? Пусть не забывают, что бьют по морде, а не по паспорту(в смысле, по написанной галиматье). А для этого пары Ту-160 вполне хватит и будет там необитаемый остров, но не вновь открытый, а вновь закрытый. negative
  11. СерегаБосс
    СерегаБосс Сегодня, 07:55 Новый
    +2
    Всё ясно, понятно.
    Из серии "Британские учёные" доказали...
  12. Hog
    Hog Сегодня, 07:55 Новый
    +1
    Не ну в принципе правильно, посылайте сотню другую самолётов, кто-то по-любому прорвется.
  13. leks
    leks Сегодня, 07:55 Новый
    0
    Зря всё таки туркам с 400 продали ох зря.
    Эрдоган опять нож в спину воткнет еще и плюнит.
  14. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 07:59 Новый
    +1
    очередной опус британских учёных ... ну что посоветовать ... пошлите самолёты к Москве и проверьте опытным путём ... практика критерий истины)) ... общем флаг им в руки
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:18 Новый
      +1
      Цитата: silberwolf88
      ну что посоветовать ... пошлите самолёты к Москве и проверьте опытным путём ... практика критерий истины)) ... общем флаг им в руки

      Может и нам такая проверка была бы полезна.
      Ну, как напоминание о Русте... hi
      1. hydrox
        hydrox Сегодня, 08:55 Новый
        0
        Тогда возьмите Ан-2 и попробуйте сами. laughing
  15. Dikson
    Dikson Сегодня, 07:59 Новый
    -3
    Терпение и труд всё перетрут.. - массированное и постоянное бороздение воздушного пространства в непосредственной близости наших границ рано или поздно даст свои плоды и уж точно позволит выявить слабые места и прорехи.. Всем ужасно ехидно настроенным комментаторам - вам свежевший пример Карабаха с Осой и БПЛА ни о чём не говорит? Комплекс ПВО , достаточно новый , оказался не в состоянии бороться с техникой уровня 2- мировой ... В ситуации с англичанами и С-400.. Турки уже давно разобрали свой комплект по винтикам наверняка.. вместе с другими спецами из НАТО.. С С-300 Израильтяне ведь разобрались? Нашли к нему ключики? Вот и к С-400 найдут... Не надо строить себе иллюзий, думая, что противник и неумный человек малограмотный...
    1. Maverick1812
      Maverick1812 Сегодня, 08:18 Новый
      -1
      Абсолютно верное замечание. Уря-патриоты совсем не учат историю! Хватит шапкозакидательством заниматься. Сирия, а теперь Карабах показали, что не все так гладко!
      Некоторые так прям Альбион бомбить собираются! Кто. простите будет бомбить, и кого? Наши "победители печенегов"? Так у них там дворцы и дети!
      Не смотрите путивизор, думайте своей головой!
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 08:27 Новый
        -1
        Сейчас поговорку переиначили:"Против роя дронов-нет приема". С-400 и прочая ПВО банально давятся массовым применением дронов, причем даже не в управляемом варианте- против мало подвижных и полу-стационарных комплексов достаточно программируемых дронов, которые могут программироваться в рое немногими "ведущими" дронами с элементами ИИ-попробуй их вычислить. Дроны массово могут запускаться с кораблей, ПЛ и даже самолетов.....а еще проще с территории разных, бывших "братьев" и "друзей", которые опоясали нашу страну по периметру....
        1. hydrox
          hydrox Сегодня, 08:59 Новый
          -2
          Весьма поспешное утверждение:: современные дробовики, работающие по дронам, сводят к нулю преимущество "стаи дронов" (если дроны не ударные самоубийцы, владеющие сверхзвуком).
    2. akarfoxhound
      akarfoxhound Сегодня, 08:22 Новый
      +3
      Какие ключики евреи нашли к С-300? Долбить дальними АУРами, не входя в зону действия комплекса или лупить по обьектам, не входящим в задачу прикрытия?
      1. Dikson
        Dikson Сегодня, 08:30 Новый
        +1
        А что это по-вашему, как не обесценивание средства ПВО? В итоге сирийский С-300 пылится в пустыне, а израильтяне лупят ракетами, куда захотят.. По-моему это как раз похоже на историю с С-400 и англичанами.. Точно так же наощупь выявляют реальные зоны покрытия, ищут проходы на стыках...
    3. KCA
      KCA Сегодня, 08:33 Новый
      +3
      Это "Оса" новый комплекс? Нюню, выпуск последней модификации прекращён в 1988 году, модернизацию серийно проводят только белорусы, сомневаюсь, что в Армении модернизированные Осы
    4. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 08:35 Новый
      +2
      Комплекс ПВО , достаточно новый , оказался не в состоянии бороться с техникой уровня 2- мировой

      Вы ,извините, о чем сейчас?
      1. kit88
        kit88 Сегодня, 08:51 Новый
        +3
        Ну, как о чем.
        Товарищ уверен, что Оса это новейшая разработка российского ВПК, а дроны массово применялись во время ВМВ. request
  16. Светлан
    Светлан Сегодня, 08:00 Новый
    +3
    Летают и выясняют радиолокационное покрытие образованное дежурными и постоянно работающими станциями. Это да. Но причем здесь те или иные зенитные комплексы? И что конкретно видят российские военные, это тоже кроме самих военных никто не знает.
    1. егерь650
      егерь650 Сегодня, 08:12 Новый
      +1
      На понт берут!
  17. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 08:06 Новый
    +1
    Прям вот Британия взяла и выявила ? Прям британцы передовики технической разведки у наших границ ? Прям вот так всё взяли и раскрыли ? Требую доказательств от британских учёных .. winked
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 08:52 Новый
      +3
      У них джентельменам верят на слово.
  18. сталевар
    сталевар Сегодня, 08:08 Новый
    +3
    Вот нация зацев. Их же никто не трогает. Сами нарываются. Вот урок нам современникам. Врагов перевоспитать нельзя, их надо всегда добивать!
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:08 Новый
    +3
    Успокояшка, разводяшка, для внутреннего использования ....
    Кого ещё можно пристроить в рядок с британскими учёными, политиками, военными? Их експертеметов от разведки???
    Похоже выделится, пристроится в этот рядок больше некому.
    П. С. по теме ... не бывает абсолютно непроницаемого ПВО, бывает недостаточно средств нападения!
    Всё равно, не проверишь, не узнаешь! А вот желающих проверить не найдется, потому как СТРАШНО!
  20. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 08:12 Новый
    +2
    В частности, указывается на то, что «выявленные прорехи» позволяют истребителям пятого поколения F-35, приближаться к границам России, оставаясь незамеченными

    И сбить их не получиться, патамучто они невидимые! Антисайенсфикшн от Дмитрия Саймса
  21. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:13 Новый
    +2

    В частности, указывается на то, что «выявленные прорехи» позволяют истребителям пятого поколения F-35, приближаться к границам России, оставаясь незамеченными
    Факты в студию! А "прореха" у наглов в голове! laughing
  22. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 08:15 Новый
    -1
    Первые выводы после изучения С-400, поставленных в Турцию? laughing
  23. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 08:18 Новый
    +1
    Чем то на балабольство конторы геббельса смахивает, трындят самозабвенно.
    Ситуация, как в одесском анекдоте
    "-Изя, а когда вас нет, вы знаете какие гадости о вас говорят?
    -Я вас умоляю, когда меня нет - пусть они меня даже бьют!"
  24. Pacifist
    Pacifist Сегодня, 08:24 Новый
    +2
    Сегментированное сознание это такая забавная штука. Как в "Джентельменах удачи", тут помню, тут не помню. Т.е. то, что мы предупредили Иран о приближении к их границам F-35, по данным радаров находящихся от точки событий примерно в 2500 тыс.км., это они не помнят, а про С-400 помнят, но почему-то считают, что они работают одни. Ну, ну... действительно, блажен кто верует, у него потом сильнее всех задница болит и дольше синяки проходят.
  25. мыслитель
    мыслитель Сегодня, 08:25 Новый
    0
    это не более чем фантазии авторского коллектива NI?
    Классический британский стиль - «Хайли лайкли»
    Если это соответствует действительности, то можно сделать вывод....Сейчас вопрос заключается в том, действительно ли королевские ВВС отыскали у С-400 недостатки, которые позволят F-35 и другим самолетам-невидимкам сохранить свое преимущество малозаметности.
    https://inosmi.ru/military/20201002/248234642.html
  26. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:33 Новый
    +4
    В частности, указывается на то, что «выявленные прорехи» позволяют истребителям пятого поколения F-35,

    Опять эти сказки о превосходстве F-35 всего и вся .Теперь союзники подключились к рекламе ,что бы оправдать свои затраты
    1. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 09:41 Новый
      0
      Через пару-другую деньков в СМИ: Дожди смыли дорогое стэлс-покрытие F-35 в Темзу. Дайте денег не внеплановое ТО.
  27. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:33 Новый
    0
    Впринципе способ блокирования чего угодно прост-закидать единомоментно мясом.
  28. Крабонг
    Крабонг Сегодня, 08:37 Новый
    -1
    Зря смеётесь! Не надо их принимать за тупых. Забыли как Руст на красной площади приземлился?
    1. silberwolf88
      silberwolf88 Сегодня, 09:15 Новый
      0
      не надо тут передёргивать однодневка вы наша на сайте ... Руст приземлился из-за паралича принятия решения времён горби/предателя ... а вовсе не из-за слабости ПВО
      Для всех диванных экспертов ПВО ... применяется и строится эшелонировано ... это и панцири (ответ дронам и прочей мелочи) средний радиус и собственно С400 ... плюс системы РЭБ (и кстати оптика тоже) и много чего ещё ... импульсные источники ЭМИ выводят из строя электронику Дронов любых (опробовано уже для защиты объектов Росатома и прочих хим. заводов) ... и неважно какой огромный там рой ...
    2. Rafale
      Rafale Сегодня, 09:27 Новый
      +1
      ПВО как раз Руста увидела, но принять решение на перехват/уничтожение не смогла оперативно, т.к. ответственное лицо поехало разъ..бывать другое подразделение. Время потеряли, цель ушла (слышал от ПВОшников).
  29. Hagen
    Hagen Сегодня, 08:37 Новый
    +2
    В частности, указывается на то, что «выявленные прорехи» позволяют истребителям пятого поколения F-35, приближаться к границам России, оставаясь незамеченными.

    В переводе на русский это означает - "F-35 отличная машина, надо не скупиться и закупать её еще и еще. Деньги на оборону тратятся эффективно, есть прекрасные результаты. Но надо еще добавлять...."
  30. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:39 Новый
    +1
    Подозреваю, что американское издание "NI (National Interest)", имеет целевую аудиторию в виде глупеньких, прыщавых американских подростков, иначе, где ещё может проканать такая наивность переходящая в глупость!
    При чём тут вообще С400? Задача отслеживать летательные объекты приближающмеся к границам России, это вообще функция возложенная на многочисленные радиолокационные станции.
    Не переживайте, если не прилетит ракета с земли, то всегда сможете получить себе в корму залп от истребителя ПВО России! laughing
  31. Paul Zewike
    Paul Zewike Сегодня, 08:40 Новый
    +1
    Интересно, как они поняли, что остались незамеченными?
  32. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:48 Новый
    +1
    Цитата: Улиточник N9
    Сейчас поговорку переиначили:"Против роя дронов-нет приема". С-400 и прочая ПВО банально давятся массовым применением дронов

    Банально, это когда дроны направлены на территорию какой-нибудь банановой республики, пытающейся только защищаться, т.к. массовое применение может обернуться ответным точечным воздействием и не факт, что именно по местам дислокации или управления этими самыми волшебными дронами. Да и средства РЭБ вероятно частично отфильтруют.
  33. Виталий Цымбал
    Виталий Цымбал Сегодня, 09:21 Новый
    +1
    Пусть проверят прорехи практикой... Британия страна богатая: одним самолётом больше, одним меньше - роли не играет. Вот по числу открытий английскими учёными - да!!!! Тут у нас не просто прорехи, а огромная дырища)))
  34. Ivan Tixiy
    Ivan Tixiy Сегодня, 09:23 Новый
    0
    Британия сейчас способна в основном "подгавкивать" США
  35. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 09:40 Новый
    0
    «блокировать» российские ЗРК С-400 Великобритания может с помощью увеличения числа патрулирований вблизи границ Российской Федерации

    По этому поводу вождь мирового пролетариата сказал бы следующее: "Товагищи, я съем свою кепку, если у английских империалистов получится реализовать пгинцип пегехода количества в качество".