В польской прессе: Асад заявил, что Сирии нужны российские военные базы

Башар Асада заявил, что Сирии нужны российские военные базы. По его словам, присутствие в стране крупных российских военных баз помогает противостоять западному влиянию в регионе.

В европейской и американской прессе комментируют заявления сирийского президента Башара Асада, которые он сделал для российских журналистов.Речь идёт о материале, вышедшем в программе «Главное» на ТК «Звезда». Башар Асад поделился свежей информацией о происходящем в Сирийской Арабской Республике и своими мыслями о сложившейся ситуации.Интервью Асада российскому телеканалу привлекло внимание не только в России и Сирии, но и в других странах. Так, обзор этого интервью вышел в крупном польском издании Rzeczpospolita.Основной упор это издание, как и целый ряд других СМИ стран Европы, сделали, как выясняется, на одном заявлении сирийского президента.Польское издание:При этом в западных СМИ сама подача материала традиционно отличалась особым посылом. Например, пятилетие пребывания российских войск в Сирии, оказывающих помощь в борьбе с терроризмом, в СМИ Польши и США назвали «пятилетием российской военной интервенции». О том, что российские войска в Сирии находятся по приглашению правительства страны, а вот американские действительно осуществляют интервенцию и оккупацию части территорий, не говорится ни слова.Башар Асад в своём интервью отметил нелегитимность американского военного присутствия, подчеркнув, что если бы не Россия, то терроризм победил бы в Сирии, а США продолжали бы доминировать в регионе и насаждать свою политику.В польском СМИ также отметили, что Асад обвиняет Вашингтон, некоторые страны Европы, Саудовскую Аравию и Катар в финансировании и вооружении группировок боевиков в Сирийской Арабской Республике.