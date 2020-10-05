Военное обозрение
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В польской прессе: Асад заявил, что Сирии нужны российские военные базы

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В европейской и американской прессе комментируют заявления сирийского президента Башара Асада, которые он сделал для российских журналистов.


Речь идёт о материале, вышедшем в программе «Главное» на ТК «Звезда». Башар Асад поделился свежей информацией о происходящем в Сирийской Арабской Республике и своими мыслями о сложившейся ситуации.

Интервью Асада российскому телеканалу привлекло внимание не только в России и Сирии, но и в других странах. Так, обзор этого интервью вышел в крупном польском издании Rzeczpospolita.

Основной упор это издание, как и целый ряд других СМИ стран Европы, сделали, как выясняется, на одном заявлении сирийского президента.

Польское издание:

Башар Асада заявил, что Сирии нужны российские военные базы. По его словам, присутствие в стране крупных российских военных баз помогает противостоять западному влиянию в регионе.

При этом в западных СМИ сама подача материала традиционно отличалась особым посылом. Например, пятилетие пребывания российских войск в Сирии, оказывающих помощь в борьбе с терроризмом, в СМИ Польши и США назвали «пятилетием российской военной интервенции». О том, что российские войска в Сирии находятся по приглашению правительства страны, а вот американские действительно осуществляют интервенцию и оккупацию части территорий, не говорится ни слова.

Башар Асад в своём интервью отметил нелегитимность американского военного присутствия, подчеркнув, что если бы не Россия, то терроризм победил бы в Сирии, а США продолжали бы доминировать в регионе и насаждать свою политику.

В польском СМИ также отметили, что Асад обвиняет Вашингтон, некоторые страны Европы, Саудовскую Аравию и Катар в финансировании и вооружении группировок боевиков в Сирийской Арабской Республике.
Использованы фотографии:
Минобороны России
54 комментария
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  1. KilleMall
    KilleMall Сегодня, 08:23 Новый
    +8
    Как говаривал классик: "Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон..."
    России тоже нужны базы в Сирии...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:36 Новый
      +4
      В польской прессе: Асад заявил, что Сирии нужны российские военные базы
      Цитата: KilleMall
      России тоже нужны базы в Сирии...

      good
      Российские военные базы нужны там, где заморские гости и их холуи пренебрегают правилами хорошего тона и норовят положить ноги на стол.
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 09:15 Новый
        +5
        Польши и США назвали «пятилетием российской военной интервенции»
        Что можно еще ожидать от запада, всё те же ложь и лицемерие.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 09:24 Новый
          +5
          Цитата: marchcat
          Польши и США назвали «пятилетием российской военной интервенции»
          Что можно еще ожидать от запада, всё те же ложь и лицемерие.

          Те же Польша, Трибалтика, Украина суют свои безмозглые головы в петлю добровольной оккупации, в которой уже находятся те же, например, Германия и Япония. А тут "интервенция"? Количество баз США вокруг России переходит все разумные пределы, а Россия, оказывается, "распускает щупальца по всему миру"?

          Поляки и всего-то сделали, что подтвердили свою репутацию высокомерных, лживых, агрессивных, но тупых шляхтичей.
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 09:26 Новый
            +2
            В польской прессе: Асад заявил, что Сирии нужны российские военные базы

            А у поляков сразу и "подгорело"... С чего бы ? Сирия,кажется это не Белоруссия feel ...
            1. Zoldat_A
              Zoldat_A Сегодня, 09:42 Новый
              +1
              Цитата: Инсургент
              В польской прессе: Асад заявил, что Сирии нужны российские военные базы
              А у поляков сразу и "подгорело"... С чего бы ? Сирия,кажется это не Белоруссия feel ...

              По привычке - вдруг Хозяин сахарную косточку бросит, заметит рвение? "Чаппи" полведра насыпет...
  2. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 08:25 Новый
    +14
    Асад просто вовремя понял с кем лучше дружить, а на кого полагаться не стоит, ударят ножом в спину.
    1. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 08:51 Новый
      -18
      Как-то не стыкуется с действительностью..
      Большая часть мира дружит именно с западом.. с нами дружат единицы.. по большей части "изгои" а-ля Мадуро, Ын, Асад и т.п..
      Выходит, что та самая бОльшая часть мира - .. и один Асад "просто вовремя понял"??
      Разве не смешно??)
      1. taiga2018
        taiga2018 Сегодня, 09:06 Новый
        +8
        Цитата: Роман13579
        . и один Асад "просто вовремя понял"??
        Разве не смешно??)

        Нет,мне не смешно,просто остальные предпочитают плыть по течению,живут по принципу "плетью обуха не перешибешь",особенно европейские страны,многие из которых и при Гитлере жили не плохо и с ним дружили,а с Советским Союзом и тогда мало кто дружил...
        1. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 10:16 Новый
          0
          остальные предпочитают плыть по течению

          Я же и говорю - бОльшая часть мира идиoты - и один Асад Дартаньян.. разбирается в течениях..))
          Правда Дартяньян он лишь потому и до тех пор, пока на нашей стороне выступает.. парадокс..))
      2. nnm
        nnm Сегодня, 09:07 Новый
        +4
        А что смешного? Времена распада СССР и последующей "дружбы с западом" бесследно не проходят. Как другие страны могли на нас полагаться, если мы сами были практически под управлением США ? Но времена меняются и сейчас уже очень многие страны присматриваются к альтернативе противовеса США - к России, к Китаю.
        А кто определил кто из стран "изгои", а кто нет? США , коллективный Запад, не так ли? Но это не делает их изгоями де факто. Ибо то, что ты не ложишься под США, не делает тебя хуже. Ну та же Украина - "легла и просют", а Барроу просто вытирает о нее ноги, отказывая в допуске к банкомата. Ну и кто после этого настоящий то изгой?
        А то, что страны ближнего востока, Африки, латинской Америки все чаще смотрят и идут в сторону России и Китая, так это факт. И чем больше стран выстоит под очередным американским пожеланием, тем больше стран будет уходить из под влияния запада.
        1. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 10:23 Новый
          0
          Ибо то, что ты не ложишься под США, не делает тебя хуже.

          Я не спорю с этой фразой!!

          Но выставлять Асада каким-то супер-умником.. который чего-то там сообразил. вовремя.. А полпланеты, принадлежащей к так называемому "западу" - полные дypaки..
          Нужно быть не здравомыслящим беспристрастным человеком, а полнейшим патриотом, чтобы такие басни нести..))

          И чем больше стран выстоит под очередным американским пожеланием

          Вот опять.. с чего вы взяли, что им нужно выстаивать перед кем-то?? И если нужно - то почему именно перед западом?? Вроде Америка не самая плохая страна.. и живут там не самые плохие люди.. и не плохо живут..
          Просто потому,, что ОНИ - не МЫ ??)
          И надо всё НАШЕ называть хорошим.. и всё ИХНЕЕ - плохим.. и бороться с этим..
          Говорю же - смешно..
      3. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 09:15 Новый
        +6
        Цитата: Роман13579
        Разве не смешно??)

        Смешон Ваш рейтинг, извините.
        Характеризует так то Вас.
        Договариваться не умеете. hi
        1. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 10:17 Новый
          0
          Я и не пишу ради рейтинга..))
      4. sabakina
        sabakina Сегодня, 09:18 Новый
        +1
        Цитата: Роман13579
        Большая часть мира дружит именно с западом.. с нами дружат единицы.. по большей части "изгои" а-ля Мадуро, Ын, Асад и т.п..

        Ну так всё по классике.

        И опять же, помнится, тем хулиганам впоследствии классически наваляли... wink
      5. APASUS
        APASUS Сегодня, 09:23 Новый
        +5
        Цитата: Роман13579
        Как-то не стыкуется с действительностью..
        Большая часть мира дружит именно с западом.. с нами дружат единицы.. по большей части "изгои" а-ля Мадуро, Ын, Асад и т.п..

        Помню мы как то" дружили "тоже с Западом !!
        В результате нас кинули ,рездели под видом строительства демократии .До сих пор разгребаем .............
        Современный пример Украины очень показателен
        Цитата: Роман13579
        Разве не смешно??)

        И действительно ,ржу не могу ! Дружат они с Западом laughing laughing laughing
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 09:45 Новый
          +4
          Цитата: APASUS
          Помню мы как то" дружили "тоже с Западом !!

          Только к ночи не вспоминайте... crying "Надружились" по самые "не хочу"...

          Цитата: APASUS
          И действительно ,ржу не могу ! Дружат они с Западом laughing laughing laughing
          Это как волк с овцой "дружит" - пока время обеда не подошло.
        2. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 10:27 Новый
          0
          Современный пример Украины очень показателен

          Что с Украиной то не так??
          Как они жили - так и живут..
          У нас бакс вырос - в 2,5 раза.. цены взлетели, уровень упал.. и там такая же фигня..
          Прям послушаешь народ - будто они там реально замёрзли все..
          Опять же.. приличная часть страны оттяпана нами.. война развязана..
          Понятно, что для нас этот выгодно.. чем хуже там - тем проще нашим властям..
      6. Владимир_6
        Владимир_6 Сегодня, 09:28 Новый
        +1
        Цитата: Роман13579
        Большая часть мира дружит именно с западом.

        Нет в мире ни какой дружбы. Есть геополитические интересы.
        У Запада самого полный раздрай. Даже Франция, Британия и ФРГ не поддержали США в продлении санкций против Ирана. Только Польша и Прибалты верные xолопы.
        Китай, Турция, Иран - сами себе друзья.
        1. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 10:28 Новый
          0
          Нет в мире ни какой дружбы. Есть геополитические интересы.
          У Запада самого полный раздрай.

          Слова можно любые подставлять.. тут не терминологии ради пишу..
          У нас как бы тоже раздрай.. От РБ до Армении..
          И уж до западного "содружества" нам далеко..
      7. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 09:36 Новый
        +4
        Цитата: Роман13579
        Большая часть мира дружит именно с западом..

        А Вы спросите про дружбу с Западом у Каддафи и Саддама. Они рассказали бы, как с Америкой чуть не в дёсны целовались. И Асада США официально поздравляли с избранием на пост президента - где здесь "нелигитимность и диктаторство"? А про бОльшую часть мира - так время Саддама и Каддафи пришло, а время "бОльшей части мира" ещё впереди.

        Конечно, не хотелось бы такого развития событий, но я Вам могу сказать, когда придёт время "бОльшей части мира".
        Для Америки эти "друзья" - всего лишь плацдарм, стартовая площадка для нанесения ракетно-ядерного удара по России. И вот когда придёт время ответного удара по местам непосредственного старта ракет - вот тогда "бОльшая часть мира" вспомнит и про дружбу с Америкой, и про Саддама, и про Каддафи.

        Только зря Америка надеется, что мы будем мешать с навозом "большую часть мира", а США отсидятся за океаном. Путин предельно ясно сказал об ударах "по центрам принятия решений". А решения, как известно, не в Польше и даже не в Германии принимаются.
        1. Владимир_6
          Владимир_6 Сегодня, 09:47 Новый
          +3
          Цитата: Zoldat_A
          А Вы спросите про дружбу с Западом у Каддафи и Саддама.

          Приветствую, Игорь. hi
          Эти уже ничего не расскажут. Но живой друг Запада Янукович может поделиться впечатлениями.
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 10:05 Новый
            +2
            Владимир, hi !
            Цитата: Владимир_6
            живой друг Запада Янукович может поделиться впечатлениями.

            Да уже и Лукашенко может кое-что порассказать... К его, Лукашенко, счастью, не успел "в дёсны" подружиться - так, прыгал с одной табуретки на другую. "Подружился" бы - рассказ был бы не менее увлекательный, чем у Януковича.
            1. Владимир_6
              Владимир_6 Сегодня, 10:12 Новый
              0
              Цитата: Zoldat_A
              Да уже и Лукашенко может кое-что порассказать...

              Кстати, да. Про Батьку я совсем запамятовал. good
        2. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 10:29 Новый
          0
          Для Америки эти "друзья" - всего лишь плацдарм, стартовая площадка для нанесения ракетно-ядерного удара по России.

          Имхо, это глупо..
          Не стоило ради этого столько писать..
      8. Weimar Maslou
        Weimar Maslou Сегодня, 09:47 Новый
        +1
        будет Россия валюту печатать так "друзей" будет вагон и маленькая тележка!
  3. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 08:28 Новый
    +11
    Слушал интервью - всё правильно говорил . И про базы тоже - ибо без нас его давно бы ушли . Лишь бы в дальнейшем также думал и благодарность испытыывал , а то перья после войны почистит . жирком обрастёт и начнёт в многовекторность играть под мелодию , что " Сирия извечно на перекрёстке востока и запада и должна смотреть в обе стороны"
    1. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 08:56 Новый
      -15
      Ничего там правильного.. Вся суть в этих словах:
      присутствие в стране крупных российских военных баз помогает противостоять западному влиянию в регионе.
      :

      А вот представьте на секунду.. в мире куда больше стран, которые поддерживают это, так называемое, западное влияние..
      Исходить в первую очередь нужно из этого!! Какое влияние "верное"..
      А так, мы топим за Асада лишь потому, что он поддерживает "наше" влияние.. А он топит за это за нас..

      Сама по себе необходимость "противостоять западному влиянию" не является какой-то аксиомой..
      Напротив, мы ежедневно пользуемся результатами этого влияния.. и оно повсюду нас окружает.. Но.. зачем-то продолжаем с этим бороться.. как с "бабайкой"..))
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:29 Новый
    +12
    В Польше как то не принято вспоминать ,что американские войска в Сирии являются интервентами .Союзника надо лизнуть аккуратно ,перенося акцент на другие темы
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:32 Новый
      +2
      Цитата: APASUS
      В Польше как то не принято вспоминать ,что американские войска в Сирии являются интервентами

      Ну что Вы! Там же "кольт-миротворец"! Какие интервенты!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:49 Новый
        +4
        Цитата: Егоза
        Ну что Вы! Там же "кольт-миротворец"! Какие интервенты!

        Везде эти "миротворцы" мир принесли, и в Корее, и во Вьетнаме, и в Сербии с Ливией, а дальше если писать то не комент, а роман получится.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 09:00 Новый
      +3
      Цитата: APASUS
      В Польше как то не принято вспоминать ,что американские войска в Сирии являются интервентами

      В западной интерпретации они называются - "носители демократии" и "борцы со злом"
  5. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:30 Новый
    +3
    Башар Асад в своём интервью отметил нелегитимность американского военного присутствия, подчеркнув, что если бы не Россия, то терроризм победил бы в Сирии, а США продолжали бы доминировать в регионе и насаждать свою политику.

    Да и в Польше присутствие наших военных баз помешало бы США доминировать и насаждать свою политику.
    Жаль просьбы пока не поступает...
  6. новичок
    новичок Сегодня, 08:34 Новый
    +8
    А ляхи то тут каким боком? Типа шакальчика рядом с Шерханом потявкивает?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:51 Новый
      +5
      Цитата: новичок
      А ляхи то тут каким боком? Типа шакальчика рядом с Шерханом потявкивает?

      А ляхи всю жизнь, из под забора тявкают.
      1. новичок
        новичок Сегодня, 09:04 Новый
        +3
        Оправдывают своё назначение : европейские шакалы.
  7. KCA
    KCA Сегодня, 08:40 Новый
    +2
    Логика отсутствует напрочь, президент страны даёт интервью интервентам и говорит о необходимости их присутствия в стране
  8. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 08:42 Новый
    +9
    Встречный вопрос, а зачем Польше американские базы? Игиловцам противостоять? laughing
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:53 Новый
      +7
      Цитата: Даниил Коноваленко
      а зачем Польше американские базы?

      Чтобы помогли ляхам пол Белорусии оттяпать.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:44 Новый
      0
      Цитата: Даниил Коноваленко
      Встречный вопрос, а зачем Польше американские базы? Игиловцам противостоять? laughing

      Когда американских войск и ракет в Польше не было, когда наши из Польши только-только ушли и американцы только собирались свои "ништяки" размещать в Польше - тогда Америка говорила Ельцину, что ПРО в Польше не против России, а против Ирана. Тогда они измеряли наше знание географии по своим школам и не учли, что в наших школах тогда учителя были ещё советские и у нас все, кроме пьяного Ельцина, над таким пониманием географии смеялись. Сейчас выросло поколение ЕГЭ, которому по фигу - где Польша, где Иран, где ИИЛ... Да и новое поколение учителей выросло, которые не знания дают, а учат в "угадайку" на ЕГЭ правильно играть.

      Так что, в свете сегодняшнего дня, про американские базы в Польше и Трибалтике и про ИГИЛ вполне правдоподобно.
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:48 Новый
    +2
    laughing Пусть поляки заодно подсчитают во сколько им встанет амеров у себя кормить, и научатся не лезть не в свои дела.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:30 Новый
      +1
      Цитата: Пленник
      laughing Пусть поляки заодно подсчитают во сколько им встанет амеров у себя кормить, и научатся не лезть не в свои дела.


      Такое впечатление , что они просчитали , а теперь бояться об этом говорить...
  10. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:03 Новый
    0
    Например, пятилетие пребывания российских войск в Сирии, оказывающих помощь в борьбе с терроризмом, в СМИ Польши и США назвали «пятилетием российской военной интервенции».
    Аналогично можно сказать про пшеков что они уже давно под "военной интервенцией мерикатосов".
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:07 Новый
    +2
    Ничего нового, в общем ....
    Если где нужно гуано навалить/размещать побольше, жди там посполитых или прибалт сестричек.
    Бол о ольшие специалисты в этом деле.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:27 Новый
      0
      Можно сказать шире - нагадить это к Западу , а помочь и разрулить это Россия...
  12. Владимир_6
    Владимир_6 Сегодня, 09:10 Новый
    +1
    В европейской и американской прессе комментируют заявления сирийского президента Башара Асада, которые он сделал для российских журналистов.

    Прогресс однако. Начали комментировать заявления Асада. Мантру "Асад должен уйти" уже забыли.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:26 Новый
      +1
      Им бы хотелось , но уже бесполезно...
      1. Владимир_6
        Владимир_6 Сегодня, 09:32 Новый
        +1
        Цитата: cniza
        Им бы хотелось , но уже бесполезно...

        Постепенно привыкают к новым реалиям.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 09:33 Новый
          +1
          Их в эти реалии мордой тыкнули и заставили принять...
  13. Олег Быков
    Олег Быков Сегодня, 09:22 Новый
    +2
    А в чём проблема? Польша ведь тоже хочет увеличить американское присутствие на своей территории.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:40 Новый
      0
      Так это же они , а так нельзя никому...
  14. cniza
    cniza Сегодня, 09:25 Новый
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    Башар Асада заявил, что Сирии нужны российские военные базы. По его словам, присутствие в стране крупных российских военных баз помогает противостоять западному влиянию в регионе.


    Он очень мягко сказал ... , противостоять не влиянию , а разорению и порабощению...
  15. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:40 Новый
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    На сегодня наличие базы РФ или Китая это защита от интервенции.
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:44 Новый
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    пятилетие пребывания российских войск в Сирии, оказывающих помощь в борьбе с терроризмом, в СМИ Польши и США назвали «пятилетием российской военной интервенции»
    Эти не упустят возможность в очередной раз соврать, фальсифицировать истину, выставить нашу страну в неприглядном свете. Рожденный шакалам шакалам и сдохнет. Имеем базы в Сирии - отлично и не Европе, а тем более Польше скулить на эту тему. В отличии от поляков Россия не зазывает военных из других стран, которые вроде как "союзники" на свою территорию да еще и за свои деньги.