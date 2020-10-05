«Это будет большой скачок»: ВМС США модернизируют корабельные системы РЭБ

Значение систем радиоэлектронной борьбы растет день ото дня. Вот и в ВМС США решили озаботиться модернизацией корабельных средств РЭБ.
Автор издания The Drive Тайлер Роговей пишет о самом большом скачке, который ожидает американские системы радиоэлектронной борьбы, устанавливаемые на боевых кораблях ВМС. Хотя системы РЭБ, пишет американский аналитик, не столь интересны, как высокотехнологичные ракеты или лазеры, но именно они могут сыграть важнейшую роль в защите кораблей от ракетных ударов противника.
В настоящее время американские корабли используют последнюю версию давно существующей программы AN/SLQ-32 Surface Electronic Warfare Improvement Program (SEWIP), предназначенной для защиты от ударов противокорабельных атак. Новая версия этой системы получила название AN / SLQ-32 (V) 7 SEWIP Block III. По утверждению Роговея, эта версия отличается большей динамичностью в отражении электронных атак по сравнению с предыдущей, что было достигнуто за счет оптимизации программного обеспечения.
Обе версии программы SEWIP Block III и Block II являются частью инициативы военно-морского командования по созданию более цельной и удобной архитектуры радиоэлектронной борьбы на кораблях. В настоящее время ВМС США работают над проблемой обеспечения доминирования в электронном пространстве, для создания максимальных помех противнику в случае его попыток нанести удары по кораблям.
Для производства новых средств РЭБ Пентагон заключил базовый контракт на сумму более 100 млн долларов с корпорацией Northrop Grumman. Общая же сумма контракта превышает 1 млрд долларов, и готовность американского военного ведомства к таким затратам говорит об изменении отношения к средствам радиоэлектронной борьбы: они более не рассматриваются как нечто второстепенное по сравнению с наступательным оружием.
Первоначально новую систему РЭБ установят на эсминцах класса Arleigh-Burke, а уже затем будут адаптировать и для других боевых кораблей ВМС США. В Northrop Grumman говорят о революционных возможностях морской системы РЭБ, которые открываются в случае постановки на вооружение новой системы.
Мы пишем новую главу в истории системы AN/SLQ-32. Новация коренным образом изменит действия флота в сражениях ближайшего времени,
- подчеркнула вице-президент и генеральный директор по морским и наземным системам Northrop Grumman Ингрид Воган.
Пока еще не очень понятно, как будет выглядеть SEWIP Block III в своей окончательной конфигурации. Новый вариант системы РЭБ сможет подавлять коммуникации противника, каналы передачи данных, каналы управления беспилотными летательными аппаратами, предоставит возможности для прямых электронных атак на самолеты и корабли противника. Современное программное обеспечение позволит легко модифицировать систему к постоянному апробированию новых возможностей и технических решений.
Тайлер Роговей соглашается с мнением представителей корпорации и утверждает, что тот день, когда система SEWIP Block III будет установлена на кораблях ВМС США, станет началом новой эры в истории средств радиоэлектронной борьбы, применяемых на флоте.
Также нет никаких сомнений в том, что повышенное внимание Пентагона к модернизации систем РЭБ на кораблях ВМС США связано с той значимой ролью, которую предстоит играть флоту в случае обострения американо-китайских отношений и вероятного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.