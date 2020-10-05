В Иране считают, что по военным технологиям страна сравнима с Россией

Иранская армия является одной из самых сильных не только в регионе, но и в мире. Достичь этих высот ей позволила высокоразвитая оборонная промышленность.Такое мнение высказывается в иранской газете Hamshahri. При этом издание ссылается на публикации в израильских СМИ.Авторы статьи считают, что иранский военпром сумел создать образцы вооружений, которые сравнимы с продукцией, изготовленной в России. Также сравнима с продукцией Китая. "А некоторые из них даже лучше".В частности, подчеркиваются успехи Тегерана в производстве беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Авторы утверждают, что Иран превратился в одного из ведущих мировых производителей БПЛА, точно обойдя Россию.Израильская газета The Jerusalem Post упомянула выставку вооружений, которая проводилась недавно в Иране и продемонстрировала совершенные образцы современной военной техники, сравнимой с продукцией ведущих мировых производителей. Таким образом, Тегеран демонстрирует своим противникам, что страна способна существовать и развиваться, несмотря на наложенные на нее санкции.Упоминается также представленное на выставке ракетное вооружение и системы ПВО. Их наличие говорит о том, что Иран обладает всем необходимым и для наступления, и для обороны.Но изюминкой выставки авторы статьи назвали демонстрацию американского беспилотника RQ-170, захваченного иранским военными в 2011 году. Правда, они скромно умолчали о подробностях этой операции, в которой, вероятнее всего, применялись средства РЭБ российского производства.