Военное обозрение
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В Иране считают, что по военным технологиям страна сравнима с Россией

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Иранская армия является одной из самых сильных не только в регионе, но и в мире. Достичь этих высот ей позволила высокоразвитая оборонная промышленность.


Такое мнение высказывается в иранской газете Hamshahri. При этом издание ссылается на публикации в израильских СМИ.

Авторы статьи считают, что иранский военпром сумел создать образцы вооружений, которые сравнимы с продукцией, изготовленной в России. Также сравнима с продукцией Китая. "А некоторые из них даже лучше".

В частности, подчеркиваются успехи Тегерана в производстве беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Авторы утверждают, что Иран превратился в одного из ведущих мировых производителей БПЛА, точно обойдя Россию.

Израильская газета The Jerusalem Post упомянула выставку вооружений, которая проводилась недавно в Иране и продемонстрировала совершенные образцы современной военной техники, сравнимой с продукцией ведущих мировых производителей. Таким образом, Тегеран демонстрирует своим противникам, что страна способна существовать и развиваться, несмотря на наложенные на нее санкции.

Упоминается также представленное на выставке ракетное вооружение и системы ПВО. Их наличие говорит о том, что Иран обладает всем необходимым и для наступления, и для обороны.

Но изюминкой выставки авторы статьи назвали демонстрацию американского беспилотника RQ-170, захваченного иранским военными в 2011 году. Правда, они скромно умолчали о подробностях этой операции, в которой, вероятнее всего, применялись средства РЭБ российского производства.
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/, Meghdad Madadi
24 комментария
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 09:16 Новый
    +1
    считать конечно можно всё что угодно ... но факты это не подтверждают ...
    1. nnm
      nnm Сегодня, 09:22 Новый
      +1
      А по мне, в нынешней ситуации,пусть для противовеса саудитам и Израилю у Ирана будет сильная армия. Ситуативно, но он пока что наш союзник в регионе
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 09:46 Новый
        +8
        Только две страны могут выпускать весь спектр вооружений США и Россия. Понемногу к этому приближается Китай. Иран даже рядом не стоял.
  2. nnm
    nnm Сегодня, 09:20 Новый
    0
    Правда, они скромно умолчали о подробностях этой операции, в которой, вероятнее всего, применялись средства РЭБ российского производства

    Помнится, речь шла о применении беларусской программы взлома. Но могу и ошибаться.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:03 Новый
      +1
      Цитата: nnm
      Правда, они скромно умолчали о подробностях этой операции, в которой, вероятнее всего, применялись средства РЭБ российского производства

      Помнится, речь шла о применении беларусской программы взлома. Но могу и ошибаться.

      Там проосто беспилотник грохнулся из-за отказа двигателя. У нас год назад так разбился самый большой израильский беспилотник над своей же авиабазой.
  3. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 09:22 Новый
    0
    Авторы статьи считают, что иранский военпром сумел создать образцы вооружений, которые сравнимы с продукцией, изготовленной в России, Китае или Северной Корее. А некоторые из них даже лучше.

    Ну, в том что кое-какие иранские разработки опережают КНДР я как бы и не сомневался...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:55 Новый
      +1
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Авторы статьи считают, что иранский военпром сумел создать образцы вооружений, которые сравнимы с продукцией, изготовленной в России, Китае или Северной Корее. А некоторые из них даже лучше.

      Ну, в том что кое-какие иранские разработки опережают КНДР я как бы и не сомневался...

      Сомали и Уганду забыли в тот же список. А если ВСЕ страны перечислить, кого Иран опережает - так у кого хочешь голова закружится... wassat
  4. Виталий Цымбал
    Виталий Цымбал Сегодня, 09:26 Новый
    +5
    Автор прошу уточнить: кто кого догонял, толи Иран Россию, толи Россия Иран??? От этого зависит кого комментаторы из Израиля будут АКТИВНО "мочить" - Иран или Россию!!!
    1. апро
      апро Сегодня, 09:33 Новый
      0
      Цитата: Виталий Цымбал
      Автор прошу уточнить: кто кого догонял, толи Иран Россию, толи Россия Иран??? От этого зависит кого комментаторы из Израиля будут АКТИВНО "мочить" - Иран или Россию!!!

      Если догонялки.то россия бежит в другую сторну...а Иран целенаправленно укрепляет свою обороноспособность.без дефективных манагеров.без западных партнёров.и я так понимаю без живительной руки рынка...
      1. Виталий Цымбал
        Виталий Цымбал Сегодня, 09:45 Новый
        +3
        И в Иране есть успешные манагеры и иностранные партнёры - Китай например. Да и рука живительного рынка там тоже есть (технологии за продажу нефти)... но я больше переживаю за наших "коллег" из Израиля... уж очень пространная статья для меня из России, а что говорить про израильтян (не про евреев) у которых самые умные учёные и самое технологичное оружие. И опять всё сводится в статье к беспилотникам, как панацеи от всех бед. Вы не в курсе: может это скрытая реклама от фирм производителей БПЛА???
        1. апро
          апро Сегодня, 10:17 Новый
          0
          Иран под санкциями уже 50 лет.и расчитывать приходиться только на собственные силы.а это несколько стимулирует разумную деятельность.если страна не гробит свой авиапром.занимаеться образованием то результат всегда есть.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 10:00 Новый
        0
        Цитата: апро
        Иран целенаправленно укрепляет свою обороноспособность.без дефективных манагеров.без западных партнёров.и я так понимаю без живительной руки рынка...

        Вы прямо керосином по открытой ране - настолько в точку...
        Ничего, у меня болевой порог как у телеграфного столба - вытерплю. А вот с "партнёрами" и "манагерами" что делать?
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:26 Новый
    +5
    В Иране считают, что по военным технологиям страна сравнима с Россией

    Я считаю что в некоторых областях может и выше .На пример, Иране эксплуатируют Боинги уже лет 30,при полном эмбарго на запчасти .Научились делать расходники,проводить ТО ,для машин не самых простых
    1. Altona
      Altona Сегодня, 09:30 Новый
      +1
      Цитата: APASUS
      Я считаю что в некоторых областях может и выше .

      -----------------------------
      Вы случайно атомный ракетный крейсер иранского производства на Каспии не ожидаете? Или иранский аналог Ту-160 на худой конец? hi
      P.S. Вопрос риторический.
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 09:37 Новый
        +10
        Цитата: Altona
        Вы случайно атомный ракетный крейсер иранского производства на Каспии не ожидаете? Или иранский аналог Ту-160 на худой конец?

        А когда ожидать Российский атомный ракетный крейсер и аналог Ту-160?
        P.S. Вопрос не риторический.
    2. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Сегодня, 09:35 Новый
      +6
      Цитата: APASUS
      Научились делать расходники,проводить ТО ,для машин не самых простых

      Или контрабандные поставки наладили . Или частично и то , и то .. Да и Боинг наверное не особо против - для американских корпораций опосредованное сотрудничество с противником не в новинку .
  6. DiViZ
    DiViZ Сегодня, 09:34 Новый
    -3
    Если есть курдистан и большая часть азербайджанцев живет в иране то надо раскручивать этот маховик. Чем мы хуже американцев. Ну понятно что у нас у многих заначки в долларах.
  7. Алена-Баку
    Алена-Баку Сегодня, 09:38 Новый
    -3
    Чалмоголовые мечтают а мечтать не вредно.
  8. Hagen
    Hagen Сегодня, 09:51 Новый
    +1
    Это "догнать и обогнать" мы уже проходили. Вопрос в том, насколько это "обогнать" будет соответствовать вопросам национальной безопасности и интересам? Очевидно, такими заявлениями иранское руководство, а статья отражает мнение именно руководства Ирана, хочет вселить и поддержать у населения страны уверенность в могуществе страны и возможности противостоять основным противникам.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:56 Новый
    0
    То, что иранская армия не последняя в регионе об этом даже спорить не стоит. Но прихвастнуть персы тоже могут знатно
    иранский военпром сумел создать образцы вооружений, которые сравнимы с продукцией, изготовленной в России. Также сравнима с продукцией Китая. "А некоторые из них даже лучше"
    Дерзайте, возможно этим и сдерживаете возможное американское нападение.
  10. Larch
    Larch Сегодня, 10:07 Новый
    +1
    В Иране считают, что по военным технологиям страна сравнима с Россией

    Военным экспертам Ирана , наверное что то надуло в голову, иранцы не когда сами не чего не разрабатывали - или здерали криво гдето технологии или покупали, но факт остается фактом - более 10 лет ждали снятия санкций что бы получить С 300.
  11. 113262а
    113262а Сегодня, 10:20 Новый
    0
    То,что Иран сделал РФ по выпуску и применению БПЛА-факт! От мелочи типа квадриков и заканчивая сараями типа Шахида.. За гигантоманией не гонятся,но свою армию насытили. И успешно осваивают.
  12. Eskobar
    Eskobar Сегодня, 10:35 Новый
    -1
    Интересно, это наша оборонка деградирует или их на подъеме?
  13. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 10:36 Новый
    0
    Кстати, Иран реально недалеко. Беспилотники, активно-реактивные снаряды например для М-46, улетающие аж на 37 км - это уже не шутки