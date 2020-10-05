В НКР заявили о первом применении ВС Азербайджана ударных вертолётов

Из зоны армяно-азербайджанского вооружённого конфликта поступают заявления о том, что впервые в ходе острой фазы возобновившихся боестолкновений одной из стороны применила ударные вертолёты. Представители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявляют о том, что азербайджанские ВВС применили в зоне конфликта вертолёты Ми-35М.
Из сводки:
Азербайджан начал использовать ударные вертолёты в боевых действий в Нагорном Карабахе.
Утверждается, что Ми-35М военно-воздушных сил Азербайджана совершили обстрел территории НКР неуправляемыми авиационными ракетами. Использовались и ударные вертолёты Ми-24.
Для справки: базовой моделью для Ми-35 тоже является одна из модификаций вертолёта Ми-24 – Ми-24В/ВП.
По последним сведениям, в ВВС Азербайджана на сегодняшний день не менее 20 транспортно-боевых Ми-35М.
Заявлено, что ударные вертолёты азербайджанская армия применяет наряду с беспилотниками. Наиболее часто в небе используются БПЛА турецкого производства «Байрактар».
Вертолёт Ми-35М имеет максимальную взлётную массу 11,5 тонн, грузоподъёмность – 2,4 тонны, максимальная скорость полёта – 310 км/ч, практическая дальность – 435 км, вооружение: 23-мм авиапушка ГШ-23Л, НУРСы, противотанковые и противовоздушные управляемые ракеты.