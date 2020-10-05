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В НКР заявили о первом применении ВС Азербайджана ударных вертолётов

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В НКР заявили о первом применении ВС Азербайджана ударных вертолётов

Из зоны армяно-азербайджанского вооружённого конфликта поступают заявления о том, что впервые в ходе острой фазы возобновившихся боестолкновений одной из стороны применила ударные вертолёты. Представители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявляют о том, что азербайджанские ВВС применили в зоне конфликта вертолёты Ми-35М.


Из сводки:

Азербайджан начал использовать ударные вертолёты в боевых действий в Нагорном Карабахе.

Утверждается, что Ми-35М военно-воздушных сил Азербайджана совершили обстрел территории НКР неуправляемыми авиационными ракетами. Использовались и ударные вертолёты Ми-24.



Для справки: базовой моделью для Ми-35 тоже является одна из модификаций вертолёта Ми-24 – Ми-24В/ВП.

По последним сведениям, в ВВС Азербайджана на сегодняшний день не менее 20 транспортно-боевых Ми-35М.

Заявлено, что ударные вертолёты азербайджанская армия применяет наряду с беспилотниками. Наиболее часто в небе используются БПЛА турецкого производства «Байрактар».

Вертолёт Ми-35М имеет максимальную взлётную массу 11,5 тонн, грузоподъёмность – 2,4 тонны, максимальная скорость полёта – 310 км/ч, практическая дальность – 435 км, вооружение: 23-мм авиапушка ГШ-23Л, НУРСы, противотанковые и противовоздушные управляемые ракеты.
45 комментариев
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  1. К-612-О
    К-612-О Сегодня, 09:37 Новый
    +4
    Ну про это вчера видос сирийский абрек снял, а ТГ каналы СНА радостно запостили.
    https://t.me/new_militarycolumnist/43620
  2. dgonni
    dgonni Сегодня, 09:40 Новый
    +1
    Это значит что ПВО уже кончилось.
    1. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 09:53 Новый
      +5
      Цитата: dgonni
      Это значит что ПВО уже кончилось.

      Тоже об этом подумал, но пзрк то у них должны быть
      1. К-612-О
        К-612-О Сегодня, 09:58 Новый
        +3
        Вербы, Иглы есть в достатке, но 35-ку тоже завалить трудно.
    2. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 09:56 Новый
      +5
      Цитата: dgonni
      Это значит что ПВО уже кончилось.

      Или беспилотники...
    3. loki565
      loki565 Сегодня, 10:21 Новый
      +1
      Интересно чем это так лупанули, похоже на кассетный боеприпасы? Спецы есть, как думаете что это?
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 10:36 Новый
        +1
        Вероятно осколочные БЭ 9Н235. Ими снаряжается, в том числе, реактивный снаряд "Смерча" 9М55К с кассетной головной частью 9Н139.
  3. Алена-Баку
    Алена-Баку Сегодня, 09:41 Новый
    -15
    в Армении поговаривают о побеге Пашиняна.
    1. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 09:43 Новый
      +6
      Хорошо бы, этот клоун угробит страну.
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:48 Новый
      +8
      Цитата: Алена-Баку
      в Армении поговаривают о побеге Пашиняна.

      В Закавказье происходит вообще что-то невообразимое,в Азербайджане поговаривают,что турецким спецназом президент Алиев отстранён от руководства страной, и вся полнота власти в республике перешла к Турции...

      Это правда ?
      1. Алена-Баку
        Алена-Баку Сегодня, 10:02 Новый
        -5
        Наврядли в Азербайджане с право и с лево все принца Калавы.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 10:03 Новый
          +9
          Цитата: Алена-Баку
          Наврядли в Азербайджане с право и с лево все принца Канавы.

          Как это перевести на русский ?
      2. Bakinec
        Bakinec Сегодня, 10:15 Новый
        +1
        Господи! Что армяне не выдумывают чтобы втянуть Россию в этот конфликт. Ну не будет Россия вмешиватся. Азербайджан воюет на своей теретории . Азербайджан полностью сломил сопротивление и уже освобождают города( вчера освободили Джабраиль) идут дальше. Вчера Алиев сказал все что нужно, теперь пусть ваш пашинян чешет репу - что делать. Ну не жилось вам тихо - вели бы бесконечные переговоры , ну нет же нужно было возникать, выпендриватся - мол Карабах армения, никаких районов не отдадим, заселим теретории сирийскими, ливанскими армянами, - теперь умоляйте Путина, Макрона чтобы остановили Баку.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 10:18 Новый
          -1
          Цитата: Bakinec
          Вчера Алиев сказал все что нужно


          Поясните ситуацию,ибо исходя из информации,Алиев действует под принуждением...

          Цитата: Алена-Баку
          в Армении поговаривают о побеге Пашиняна.



          Цитата: Инсургент
          В Закавказье происходит вообще что-то невообразимое,в Азербайджане поговаривают,что турецким спецназом президент Алиев отстранён от руководства страной, и вся полнота власти в республике перешла к Турции...
          1. Bakinec
            Bakinec Сегодня, 10:25 Новый
            0
            Держи:

            «В переговорах основным и обнадёживающим для нас фактором было поэтапное возвращение оккупированных территорий Азербайджану. Мы дали согласие, чтобы земли были возвращены поэтапно мирным путем. На первом этапе вернули бы пять районов, на втором еще два района, а потом азербайджанцы вернутся в Нагорный Карабах, в Шушу, после этого азербайджанский и армянский народы жили бы вместе, как когда-то жили. Это справедливая позиция, которая соответствует всем нормам международного права. Мы желали этого и имели на это право». Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации.


            Ильхам Алиев
            «Но что мы увидели? Увидели, что хотят сломать волю. Увидели, что против нас открывают новую войну, угрожают нам новой войной. Я неоднократно говорил сопредседателям Минской группы, другим международным организациям, представителям Евросоюза, чтобы повлияли на Армению, ввели санкции и оказали давление. Так нельзя. Если не будет сильного воздействия, то Армения еще больше обнаглеет, выставит новые условия. Они не услышали меня. Я хотел, чтобы этот вопрос решился мирным путем. Не услышали. Считали, что азербайджанский народ и я – президент Азербайджана смиримся с этой ситуацией? Считали, что наш священный город Шуша останется под пятой армян и я с этим смирюсь? Разве мы должны вести переговоры с армянскими палачами, которые нанесли удар по истории азербайджанского народа? Азербайджанский народ был оскорблен, глава сепаратистского режима провел в Шуше «инаугурацию». Посмотрим, где он теперь проведет церемонию инаугурации. Он проведет траурное мероприятие. Сейчас сбежал, спрятался как мышь. Пусть выйдет.

            Премьер-министр Армении идет и танцует в Шуше и на Джыдыр дюзю. Он считает, что мы с этим смиримся? Он ошибается. Мы никогда не смиримся с этим. Что означает перенос парламента сепаратисткой «Нагорно-карабахской республики» в Шушу? Очередная попытка оскорбить азербайджанский народ. Что означает прокладка новой дороги из Армении в Джебраил? Это означало, что там будет проводиться незаконное заселение. Они привозят из Ливана и других мест армян и поселяют их в нашем древнем городе Шуша. Они показывают их по телевизору, нарушают международные конвенции. Они растоптали Женевскую конвенцию. Кто-нибудь им что-то говорит? Я дал поручение всем нашим иностранным дипломатическим органам, чтобы поднимали вопрос в ООН, ОБСЕ, Евросоюзе и других организациях, чтобы они указали на незаконный характер. Незаконное поселение является преступлением. Была ли реакция на это? Выступила ли Минская группа с каким-нибудь заявлением? Не выступила. А Евросоюз? Не выступил. Сказали, что это их не интересует. Если их не интересовало это, то пусть и сегодня не интересует. Против Азербайджана выдвигают клевету, некоторые страны, европейские страны обвиняют нас. Пусть посмотрят в зеркало. Нагорный Карабах наш, это наша земля, мы должны туда вернуться и мы возвращаемся», - сказал он.
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 10:27 Новый
              0
              Цитата: Bakinec
              Держи:

              Что это ? Где подтверждение того,что Алиев остался независимым руководителем Азербайджана и действует не по принуждению Турции ?

              Я ведь просил именно об этом...
        2. yehat2
          yehat2 Сегодня, 10:28 Новый
          +2
          обе стороны ведут себя как питекантропы. Что армяне, что Азербайджан.
          Там нету хороших.
      3. Комментарий был удален.
    3. Перейра
      Перейра Сегодня, 09:48 Новый
      +11
      Он не убежал, а поехал в посольство США раздавать автоматы.
      В посольстве из сотрудников сейчас формируется мотострелковый полк. Он будет защищать молодую армянскую демократию.
    4. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 09:52 Новый
      -4
      Цитата: Алена-Баку
      в Армении поговаривают о побеге Пашиняна.

      Куда? В Ростов? :D
      1. Виктор Черненко
        Виктор Черненко Сегодня, 09:57 Новый
        +4
        Не на соросятину- страну предков.
      2. taiga2018
        taiga2018 Сегодня, 09:57 Новый
        +1
        Цитата: Vol4ara
        В Ростов?

        Нет уж,майдаунам место где-нибудь в Херсоне...
      3. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 09:57 Новый
        -1
        в Сочи конечно же
      4. Shuttle
        Shuttle Сегодня, 10:21 Новый
        +2
        Цитата: Vol4ara
        Цитата: Алена-Баку
        в Армении поговаривают о побеге Пашиняна.

        Куда? В Ростов? :D

        Помилосердствуйте! Ростов-то не резиновый!
        Уверен что ни Чалтырь, ни Нахичевань, ни Крым, ни Салы, ни Султан-Салы, ни Абрамовка этого Пашиняна не примут. Ох, не примут.

        P/S для не ростовчан - это всё названия н/п вблизи Ростова-на-Дону и частей самого города входивших ранее в состав Нахичеванского армянского округа.

    5. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 09:56 Новый
      +4
      И кстати доиграется ваш Ильхам тоже, если дальше с турками будет таскать на фронт сирийских фанбоев.
      Видео 18+
      https://t.me/rybar/14669?single
      Россия может и КТО организовать, а Иран шиитский переворот.
      Нельзя же так торговать суверенитетом своей страны, хотя бородатый гном его пока с запасом опережает.
      1. Алена-Баку
        Алена-Баку Сегодня, 10:00 Новый
        -6
        ильхам не мой, а с бородачами здесь не пахнет.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 10:06 Новый
          +6
          Цитата: Алена-Баку
          ильхам не мой, а с бородачами здесь не пахнет.

          В Баку ? Возможно yes Их реэкспортируют сразу на фронт...

          Собственно,это оставляет вам лазейку, как для населения разгромленной фашистской Германии - "А мы не знали"...
        2. К-612-О
          К-612-О Сегодня, 10:11 Новый
          +3
          Правильно, уже не пахнет, а воняет.
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 10:20 Новый
            +1
            Цитата: К-612-О
            Правильно, уже не пахнет, а воняет.

            yes На обще-забивающей вони, тонких оттенков "ароматов" уже не уловить...
      2. taiga2018
        taiga2018 Сегодня, 10:05 Новый
        +1
        Цитата: К-612-О
        И кстати доиграется ваш Ильхам тоже, если дальше с турками будет таскать на фронт сирийских фанбоев.
        Видео 18+
        https://t.me/rybar/14669?single
        Россия может и КТО организовать, а Иран шиитский переворот.

        Ну это вряд ли,а вот отправить их обратно может стать проблематично...
      3. Vol4ara
        Vol4ara Сегодня, 10:41 Новый
        0
        Цитата: К-612-О
        И кстати доиграется ваш Ильхам тоже, если дальше с турками будет таскать на фронт сирийских фанбоев.
        Видео 18+
        https://t.me/rybar/14669?single
        Россия может и КТО организовать, а Иран шиитский переворот.
        Нельзя же так торговать суверенитетом своей страны, хотя бородатый гном его пока с запасом опережает.

        Куда стрелял вертолёт на последнем видео? По армянский спутникам?
        1. К-612-О
          К-612-О Сегодня, 10:44 Новый
          0
          Ну почему, могли на максимальную дальность стрелять, но для этого оператор должен быть асом
    6. maiman61
      maiman61 Сегодня, 10:03 Новый
      0
      Хорошая новость! Пора очистить от соросят Армению!
  4. stalki
    stalki Сегодня, 09:55 Новый
    0
    максимальная скорость полёта – 310 км/ч, практическая дальность – 435 км,
    в некоторых источниках с.п. до 340км/ч, п.д. до 480 - 550км, плюс с птб до 1000км. А в некоторых меньше. Кому верить?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:00 Новый
    +5
    Алена-Баку
    в Армении поговаривают о побеге Пашиняна.
    А в Азербайджане наверное о том, что Алиев срочно уехал в "гости" к Эрдогану? Ну зачем откровенную чушь писать хоть и из Баку.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:39 Новый
      0
      Цитата: rotmistr60
      зачем откровенную чушь писать хоть и из Баку.

      ИНФОВОЙНА.
  6. oleg123219307
    oleg123219307 Сегодня, 10:02 Новый
    +2
    Вот интересно, что теперь Армения делать то станет со всей ситуацией? Их потихонечку выдавливают из Карабаха, они этот процесс замедляют, но остановить не могут и не смогут, слишком несравнимы потенциалы ВПК у них с обеспечивающими Азербайджан турками. С нами армянские власти разосрались ради Америки, причем до такой степени, что даже проигрывая, теряя кучу людей и техники им претит обратится за помощью. Единственный шанс что то изменить в стратегическом плане - оставить Азербайджан без техники и турецких поставок. Может это Армения сделать? Да может в принципе то. 30-50 ракет ОТРК по основным аэродромам, энергостанциям, складам ГСМ и боеприпасов, нефтянке, штабам и узлам связи, центрам принятия решений... И Азербайджану резко станет не до войны, а прямого вмешательства Турции мы все таки наверное не допустим, бо база, да и стратегически нам только турок на Кавказе и не хватало. А вместо этого идет слив техники, ПВО, людей в заведомо проигрышных оборонительных боях против технологически более оснащенного противника. Чего они ждут спрашивается? Третий день предупреждения кричат что вот вот будем бить по целям в глубине обороны, а единственный удар - 6 ракет РСЗО с точностью плюс минус трамвайная остановка... Понятно ведь что такими темпами победить не выйдет, и надо либо переводить это все в реальную войну на территории противника, где шансы на победу будут, либо сдаваться и не гробить людей. Странная политика...
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:19 Новый
      +1
      Азербайджану резко станет не до войны


      То есть Алиев получив масштабный урон по своим стратегическим объектам и инфрастурктуре капитулирует?

      Мне кажется, он напротив, ударит всем чем есть, по Армении. И у Алиева в разы больше средств для ударов в глубину Армении (а не карабаха) накоплено. И они в основном новые. Отличие от основной массы советских Точек у Армян. Гомеопатические Искандеры не решат исход в неограниченном конфликте.
      1. oleg123219307
        oleg123219307 Сегодня, 10:38 Новый
        0
        Цитата: donavi49
        То есть Алиев получив масштабный урон по своим стратегическим объектам и инфрастурктуре капитулирует?

        Мне кажется, он напротив, ударит всем чем есть, по Армении. И у Алиева в разы больше средств для ударов в глубину Армении (а не карабаха) накоплено. И они в основном новые. Отличие от основной массы советских Точек у Армян. Гомеопатические Искандеры не решат исход в неограниченном конфликте

        Вопрос концентрации удара. Чтоб Алиеву бить по Армении надо два условия - чтоб было чем бить, и чтоб был Алиев. В рамках того о чем я написал выше оба вопроса решаемы, хоть и не без трудностей. Средства ударов вглубь Армении сейчас то в основном на складах лежат... Да и мы вряд ли оставим без внимания массированный удар по Армении. А вот так, тяня резину, армяне доиграются до истощения армии до уровня, когда стратегический ущерб противнику нанести станет невозможно.
  7. Avior
    Avior Сегодня, 10:19 Новый
    +1
    ПВО Карабаха ослабло, похоже.
    с ПЗРК такой вертолет как ми-24 или 35 сбить непросто.
    1. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 10:26 Новый
      0
      Так а в горы кроме шилок, торов, панцирей ничего не протащишь, а с этим у А*рцаха ничего, совсем
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:32 Новый
      0
      Цитата: Avior
      с ПЗРК такой вертолет как ми-24 или 35 сбить непросто


      Глупости. Применение ПЗРК у нас показало их высокую эффективность против укропских Ми-24...

      Летали,летали, и больше не можется...

      Собственно,в общем о применении ПЗРК... Их массовое применение в районе Белояровки (до 7 одновременных пусков по одной цели Су-25) последним,никаких шансов уйти не оставляли.
      Пилоту укролюфтваффе только и оставалось,что "выходить из кабинета"...

    3. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 10:33 Новый
      0
      Цитата: Avior
      ПВО Карабаха ослабло, похоже.

      А оно прямо такое мощное было... "Осы" повыбили беспилотниками, а было ещё что? Что то там про С-300 говорили, но одним дивизионом весь район не перекроешь, а при том головотяпство и разгильдяйства могли и это потерять, если и было.
  8. Oquzyurd
    Oquzyurd Сегодня, 10:33 Новый
    -1
    У ВВС Азербайджана находиться 38 шт МИ-24 в разных исполнениях,и 24 шт МИ-35 М.
  9. 416D
    416D Сегодня, 10:33 Новый
    -1
    Цитата: Инсургент
    Цитата: Bakinec
    Держи:

    Что это ? Где подтверждение того,что Алиев остался независимым руководителем Азербайджана и действует не по принуждению Турции ?

    Я ведь просил именно об этом...


    Там же где подтверждение того что Путин остался независимым руководителем РФ и действует не по принуждению Ангелы Меркель.

    Такой ответ Вас устроит
  10. 416D
    416D Сегодня, 10:33 Новый
    -1
    Цитата: Инсургент
    Цитата: Алена-Баку
    в Армении поговаривают о побеге Пашиняна.

    В Закавказье происходит вообще что-то невообразимое,в Азербайджане поговаривают,что турецким спецназом президент Алиев отстранён от руководства страной, и вся полнота власти в республике перешла к Турции...

    Это правда ?


    Да, по телеканалу ОБС передавали (одна бабка сказала). А если серьезно здесь все под контролем: президент вчера выступил с обращением к народу, обявил о возвращении города Джабраил и озвучил условия для мирных переговоров.