Вашингтонские старцы: ждет ли США эпоха «пышных похорон»

Оппозиция любит называть российскую власть геронтократией. Но возраст кандидатов в президенты США показывает: по возрасту нашим немолодым политикам еще очень далеко до американских коллег.Владимиру Путину послезавтра исполнится 68 лет. Не так уж и мало, конечно. Но его американский коллега Дональд Трамп старше Путина на 6 лет: он родился в 1946 году, соответственно сейчас ему уже 74 года, а президентом Трамп стал в 71 год. Отметим, что это только первый срок Дональда Трампа в Белом доме, но он сейчас вновь идет на выборы. Если Трампа переизберут, то пост президента США он будет занимать до 78-летнего возраста.От Демократической партии США у Трампа изначально было два основных конкурента. Первый – сенатор Берни Сандерс, известный деятель левого крыла демократов, отстаивающий вполне ожидаемую программу: защита прав национальных меньшинств, декриминализация марихуаны и так далее. Это понятно: Сандерс – бывший участник движения «новых левых» шестидесятых годов, не предавший идеалы молодости. Он был молодым мужчиной, когда в США проходили протесты против войны во Вьетнаме. Сейчас Берни Сандерсу 79 лет: он родился в 1941 году.Если бы Берни Сандерс выиграл праймериз и затем президентские выборы, он был руководил США до 83-летнего возраста в случае одного срока президентства и до 87-летнего возраста в случае двух сроков президентства.Но на праймериз демократов победил другой видный деятель партии – Джо Байден. Его называют главным конкурентом Дональда Трампа на предстоящих выборах. Джозефу Байдену через полтора месяца исполнится 78 лет. Он родился в далеком 1942 году, когда вовсю полыхала Вторая мировая война. Когда в 1972 году 20-летний Владимир Путин был еще студентом юрфака ЛГУ, 30-летний Джо Байден уже стал сенатором Сената США.Если сейчас на президентских выборах победит 78-летний Байден, он будет править до своего 82-летия, а в случае избрания на второй срок – до 86-летия. Напомним, что «кремлевские старцы» до таких лет просто не доживали: Леонид Ильич Брежнев умер в 75 лет, Юрий Владимирович Андропов – в 69 лет, Константин Устинович Черненко – в 73 года.В этой связи хочется отметить, что планы планами, а здоровье здоровьем. Это вино с годами только вкуснее, а человек, к сожалению, стареет и слабеет. Выбирая восьмидесятилетних людей на высший государственный пост, США рискуют сами получить череду «пышных похорон». Но самое интересное то, как отечественные либералы вслед за западной прессой обвиняют в геронтократии 68-летнего Путина и его 60-65-летних соратников, при этом совершенно не замечая возраста американских топовых политиков, которые в среднем на 6-12 лет старше российского президента.Кстати, кроме кандидатов в президенты есть в США еще и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси. В марте текущего года она отметила юбилей – 80 лет. Политическую карьеру Нэнси начала в 1961 году, когда маленький Путин еще учился в средней школе. Верхняя палата американского Конгресса, как мы знаем, называется Сенат. Так вот, временным президентом Сената США с 3 января 2019 года, то есть уже почти два года, является Чак Грассли. Этот парень, как любят называть в США даже людей преклонного возраста, тоже давно вырос: 17 сентября текущего года ему исполнилось 87 лет. Чак Грассли родился в 1933 году. Его предшественник Оррин Хэтч был чуть помладше – 1934 года рождения.Как видим, возрасту американских политиков первого эшелона могут позавидовать даже долгожители из Политбюро ЦК КПСС, что уж говорить про современное российское руководство. Но в США никого не смущает возраст ни Трампа, ни его соперника Байдена, ни других влиятельных политиков.Между тем столь пожилые руководители страны – это действительно риск ухода на «боевом посту», не говоря уже об общей стагнации страны. Так что не исключено, что при сохранении такого подхода к подбору руководителей США в обозримом будущем мы столкнемся с Америкой досрочных выборов и исполняющих обязанности президента вице-президентов. Право, последние все же помладше национальных лидеров: действующему вице-президенту Майку Пенсу только 61 год, а фаворитке Джо Байдена на этот пост Камале Харрис – 56 лет.