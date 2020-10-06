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Вашингтонские старцы: ждет ли США эпоха «пышных похорон»

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Оппозиция любит называть российскую власть геронтократией. Но возраст кандидатов в президенты США показывает: по возрасту нашим немолодым политикам еще очень далеко до американских коллег.


Владимиру Путину послезавтра исполнится 68 лет. Не так уж и мало, конечно. Но его американский коллега Дональд Трамп старше Путина на 6 лет: он родился в 1946 году, соответственно сейчас ему уже 74 года, а президентом Трамп стал в 71 год. Отметим, что это только первый срок Дональда Трампа в Белом доме, но он сейчас вновь идет на выборы. Если Трампа переизберут, то пост президента США он будет занимать до 78-летнего возраста.

От Демократической партии США у Трампа изначально было два основных конкурента. Первый – сенатор Берни Сандерс, известный деятель левого крыла демократов, отстаивающий вполне ожидаемую программу: защита прав национальных меньшинств, декриминализация марихуаны и так далее. Это понятно: Сандерс – бывший участник движения «новых левых» шестидесятых годов, не предавший идеалы молодости. Он был молодым мужчиной, когда в США проходили протесты против войны во Вьетнаме. Сейчас Берни Сандерсу 79 лет: он родился в 1941 году.

Если бы Берни Сандерс выиграл праймериз и затем президентские выборы, он был руководил США до 83-летнего возраста в случае одного срока президентства и до 87-летнего возраста в случае двух сроков президентства.

Но на праймериз демократов победил другой видный деятель партии – Джо Байден. Его называют главным конкурентом Дональда Трампа на предстоящих выборах. Джозефу Байдену через полтора месяца исполнится 78 лет. Он родился в далеком 1942 году, когда вовсю полыхала Вторая мировая война. Когда в 1972 году 20-летний Владимир Путин был еще студентом юрфака ЛГУ, 30-летний Джо Байден уже стал сенатором Сената США.


Если сейчас на президентских выборах победит 78-летний Байден, он будет править до своего 82-летия, а в случае избрания на второй срок – до 86-летия. Напомним, что «кремлевские старцы» до таких лет просто не доживали: Леонид Ильич Брежнев умер в 75 лет, Юрий Владимирович Андропов – в 69 лет, Константин Устинович Черненко – в 73 года.

В этой связи хочется отметить, что планы планами, а здоровье здоровьем. Это вино с годами только вкуснее, а человек, к сожалению, стареет и слабеет. Выбирая восьмидесятилетних людей на высший государственный пост, США рискуют сами получить череду «пышных похорон». Но самое интересное то, как отечественные либералы вслед за западной прессой обвиняют в геронтократии 68-летнего Путина и его 60-65-летних соратников, при этом совершенно не замечая возраста американских топовых политиков, которые в среднем на 6-12 лет старше российского президента.

Кстати, кроме кандидатов в президенты есть в США еще и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси. В марте текущего года она отметила юбилей – 80 лет. Политическую карьеру Нэнси начала в 1961 году, когда маленький Путин еще учился в средней школе. Верхняя палата американского Конгресса, как мы знаем, называется Сенат. Так вот, временным президентом Сената США с 3 января 2019 года, то есть уже почти два года, является Чак Грассли. Этот парень, как любят называть в США даже людей преклонного возраста, тоже давно вырос: 17 сентября текущего года ему исполнилось 87 лет. Чак Грассли родился в 1933 году. Его предшественник Оррин Хэтч был чуть помладше – 1934 года рождения.

Как видим, возрасту американских политиков первого эшелона могут позавидовать даже долгожители из Политбюро ЦК КПСС, что уж говорить про современное российское руководство. Но в США никого не смущает возраст ни Трампа, ни его соперника Байдена, ни других влиятельных политиков.

Между тем столь пожилые руководители страны – это действительно риск ухода на «боевом посту», не говоря уже об общей стагнации страны. Так что не исключено, что при сохранении такого подхода к подбору руководителей США в обозримом будущем мы столкнемся с Америкой досрочных выборов и исполняющих обязанности президента вице-президентов. Право, последние все же помладше национальных лидеров: действующему вице-президенту Майку Пенсу только 61 год, а фаворитке Джо Байдена на этот пост Камале Харрис – 56 лет.
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 15:06 Новый
    0
    Но самое интересное то, как отечественные либералы вслед за западной прессой обвиняют в геронтократии 68-летнего Путина и его 60-65-летних соратников, при этом совершенно не замечая возраста американских топовых политиков, которые в среднем на 6-12 лет старше российского президента.

    Ничего тут интересного.. важен толк от управленца, а возраст вторичен. Если управленец бестолковый, то какая разница какого он возраста, а если от него есть польза, то разницы так же нет..
    Конечно, лично мне не понятно, зачем им миллиардерам, у которых все есть это нужно.. остаток жизни можно более интересно потратить..
    1. smel
      smel Сегодня, 15:11 Новый
      +4
      Согласен. От молодого горбатого толк был, но не для СССР и РФ
    2. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 15:12 Новый
      +1
      Вашингтонские старцы: ждет ли США эпоха «пышных похорон»
      нам не всё равно ? request это их похороны.
      1. Даниил Коноваленко
        Даниил Коноваленко Сегодня, 15:19 Новый
        +4
        Жаль, так бы гамбургеров,пирожков поели...на похоронах. smile
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 15:30 Новый
          +3
          Цитата: Даниил Коноваленко
          пирожков поели...на похоронах.

          ... порвали два баяна
          1. Даниил Коноваленко
            Даниил Коноваленко Сегодня, 15:36 Новый
            +2
            good Да два маловато будет... smile Тут с размахом необходимо laughing
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 15:52 Новый
              +2
              разбили на дрова 5 роялей?
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:23 Новый
      +2
      Цитата: Svarog
      Конечно, лично мне не понятно, зачем им миллиардерам, у которых все есть это нужно.. остаток жизни можно более интересно потратить..

      Надоело от безделья в жиру купаться, решили немного размяться.
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:29 Новый
      +1
      Цитата: Svarog
      Если управленец бестолковый

      а если управленец в маразме?
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 15:30 Новый
        -1
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: Svarog
        Если управленец бестолковый

        а если управленец в маразме?

        Тут проблема laughing Но маразм на прямую отражается на результате, а значит управленец бестолковый..
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 15:32 Новый
          +1
          а с чей позиции результат нужно оценивать? feel
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 15:38 Новый
            0
            Цитата: Василенко Владимир
            а с чей позиции результат нужно оценивать? feel

            В случае с американцами, результат оценивать нужно по предвыборным обещаниям, если выполняет, значит результат есть. В нашем случае, предвыборных прений и обещаний не было.. наш "гениален" и считает ниже своего достоинства заниматься планированием и отстаиванием своей позиции.. да и слово у него, как у дамы..сегодня так, а завтра прошу отнестись с пониманием. По этой причине, нашего нужно оценивать по следующим показателям:
            -Экономика
            -Демография
            -Уровень жизни населения
            -Развитие промышленности
            -Медицина, образование, наука
            Причем перечисленное в одном порядке приоритетов.
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 15:40 Новый
              +1
              Цитата: Svarog
              По этой причине, нашего нужно оценивать по следующим показателям:
              отправную точку задайте
              1. Svarog
                Svarog Сегодня, 15:43 Новый
                +1
                Цитата: Василенко Владимир
                Цитата: Svarog
                По этой причине, нашего нужно оценивать по следующим показателям:
                отправную точку задайте

                Если вы о самом главном, то я бы указал на демографию, так как именно демография в конечном счете отображает здоровья общества и остальные сферы.. Ну и демография будет определять будущее.. Если не будет развиваться промышленность, медицина, наука, образование, если уровень жизни будет уменьшаться, то мы обречены на вымирание.
                1. Василенко Владимир
                  Василенко Владимир Сегодня, 15:52 Новый
                  0
                  Цитата: Svarog
                  то я бы указал на демографию, так как именно демография в конечном счете отображает здоровья общества и остальные сферы..

                  без разницы нужна дата нулевой точки - с чем сравниваем
                  1. Svarog
                    Svarog Сегодня, 15:52 Новый
                    -1
                    Цитата: Василенко Владимир
                    без разницы нужна дата нулевой точки - с чем сравниваем

                    Возьмем период правления Сталина.
                    1. Василенко Владимир
                      Василенко Владимир Сегодня, 15:54 Новый
                      +1
                      не коректно, во первых какой из годов берем для сравнения демографической ситуации, во вторых сравнивать будем РСФСР или СССР?
                      1. Svarog
                        Svarog Сегодня, 15:59 Новый
                        -1
                        Цитата: Василенко Владимир
                        не коректно, во первых какой из годов берем для сравнения демографической ситуации, во вторых сравнивать будем РСФСР или СССР?

                        Любой период возьмите, который вам покажется более выигрышным, Сталин у власти столько же сколько Путин, более того, условия правления сильно разные.. У Путина они практически тепличные в сравнении с Сталиным..
                        А это демографические показатели..
                      2. Василенко Владимир
                        Василенко Владимир Сегодня, 16:05 Новый
                        0
                        это вообще не корректное сравнение, прирост по национальностям извините берд, здес все складывается в кучу
                        кроме того это сравнение РСФСР или СССР?!!
                      3. Svarog
                        Svarog Сегодня, 16:09 Новый
                        -1
                        Цитата: Василенко Владимир
                        это вообще не корректное сравнение, прирост по национальностям извините берд, здес все складывается в кучу
                        кроме того это сравнение РСФСР или СССР?!!

                        Так приведите пример корректного сравнения. На графике не прирост по национальностям, а общее число населения и доля русских в нем.. График хорош тем, что отвечает сразу на вопрос, который обычно либералы задают, что мол рост был не за счет русских.. Никакой кучи так что тут нет. А слив засчитан. hi
                      4. Василенко Владимир
                        Василенко Владимир Сегодня, 16:11 Новый
                        0
                        смешно оценивать предложили Вы а доказывать должен я
                        еще раз как Вы собираетесь оценивать деятельность ВВП
                        уточню, фиолетово положительно или отрицательно
                        скажите что с чем сравниваем и давайте сравним, только не синее с круглым
                      5. Svarog
                        Svarog Сегодня, 16:12 Новый
                        +1
                        Цитата: Василенко Владимир
                        смешно оценивать предложили Вы а доказывать должен я
                        еще раз как Вы собираетесь оценивать деятельность ВВП
                        уточню, фиолетово положительно или отрицательно
                        скажите что с чем сравниваем и давайте сравним, только не синее с круглым

                        То есть вы не знаете, как оценивать деятельность Путина и как к результатам его деятельности относиться?
          2. tatra
            tatra Сегодня, 16:06 Новый
            +1
            Вот , например ,советские коммунисты сравнивали результаты своей работы с лучшим для России 1913 годом ,потому что в отличии от врагов коммунистов было людьми с чувством собственного достоинства и чувством ответственности . Они гордились тем ,что они сделали полезного для своей страны и народа по сравнению с Российской Империей . А хотя могли бы сравнивать и объективно -с тем ,в каком состоянии им досталась страна после двух войн -Первой мировой и Гражданской . А вы ,враги коммунистов ,БОИТЕСЬ сравнивать результаты вашей работы за 30 лет с 1991 годом .
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 16:08 Новый
              0
              вы не пробовали думать прежде чем писать?
              еще раз, я ни чего не боюсь, но для ЛЮБОГО сравнения нужны даты, что с чем сравниваем, назовите и будем сравнивать
              1. tatra
                tatra Сегодня, 16:48 Новый
                0
                Вы читать не умеете ,или не способны понять прочитанное ? Я ясно написала точки отсчета у советских коммунистов и у вас , их врагов ,30 лет назад захвативших Россию , И вы все сравниваете только то ,что у вас было при СССР ,и что вы ПОИМЕЛИ после захвата вами России ,а результаты РАБОТЫ советских коммунистов -и ваши ,вы боитесь сравнивать ,потому что сами признаете ,что результаты вашей работы чудовищные для России и российского народа . И не надо "якать ", как злобствовать против всего ,что сделали большевики -коммунисты ,исходить маниакальным критиканством того ,как они работали и воевали ,так враги коммунистов все вместе ,а как нести ответственность за все что вы сами сделали -так начинается "а вот я ,мне ,у меня ,а я ни при чем ".
            2. nnm
              nnm Сегодня, 17:09 Новый
              +1
              Уважаемая Татра, думаю, правильнее было бы сравнивать темпы роста основных показателей.
              Спорить с тем, что СССР стал промышленным и социальным гигантом нелепо, но мне кажется, что правильнее и нагляднее было бы сопоставить динамику + сравнить ее с динамикой других экономик.
              1. tatra
                tatra Сегодня, 17:14 Новый
                0
                А давайте Вы честно признаете ,что результат захвата России врагами коммунистов -это тотальная деградация во ВСЁМ по сравнению с советским периодом ,начиная с качества власти ,Системы в стране ,экономики ,демографии ,социальной сферы ? И конечно ,менталитета тех ,кто владеет страной ,их лексикона ?
              2. nnm
                nnm Сегодня, 17:17 Новый
                +1
                Ну с этим и спорить даже глупо. Точнее, с результатами сопоставления по основным показателям. А вот про то, кто там захватил (не товарищи ли с партбилетами из высших эшелонов), думаю спорить бесполезно, ибо в этой части вы не готовы воспринимать контрдоводы.
              3. tatra
                tatra Сегодня, 17:20 Новый
                0
                Ха ,то есть Вы оцениваете идейные убеждения людей исключительно по их партбилетам ? Вот Жириновский для Вас либерал и демократ ? И если бы у Вас был друг ,который много лет говорил ,что он Ваш друг ,а потом предал Вас ,начал клеветать на Вас ,обвинять Вас в преступлениях ,Вы так до конца жизни и считали бы его своим другом ?
              4. nnm
                nnm Сегодня, 17:28 Новый
                0
                Уважаемая коллега, предлагаю прислушаться к тому, ЧТО я пишу, а не решать за меня просто так, кого и кем я считаю. А то я вас спрошу, почему вы не руководствуетесь тезисами ленинской статьи "Задачи отрядов революционной армии", а довольствуетесь борьбой на просторах интернета. Надеюсь, знакомы с тезисами данной работы ? bully
                Потому, давайте откажемся от спора ради спора, а перейдем к сути при обсуждении вопросов.
              5. tatra
                tatra Сегодня, 17:34 Новый
                0
                Враги коммунистов на территории СССР уникальное явление в человечестве ,в них нет ни то ,что ничего хорошего ,а просто нормального . Вот ,российские враги коммунистов благодарят за "свободу " члена КПСС Горбачева ,30 лет навязывают во власть России членов КПСС Ельцина ,Путина ,Медведева ,на выборах голосовали за членов КПСС Явлинского и Прохорова , и тут же подбрасывают всех их сторонникам коммунистов "а они не наши ,они ваши коммунисты ".
              6. nnm
                nnm Сегодня, 17:39 Новый
                0
                Хотите цитаты из работы "Новое мышление" ВАШЕГО Горбачева? Почитайте....прямо верный ленинец до мозга костей - прямо спит с партбилетом у сердца. Так, что не надо тут открещиваться от "героев" - именно советской партийной номенклатуре и стало мало ее приведений, активов и тп. Именно ВАМ захотелось большего для себя любимых. Так что давайте, не надо по поводу того, что они не ваши. Это целиком и полностью заслуга именно ваших перерожденцев.
              7. tatra
                tatra Сегодня, 17:46 Новый
                0
                То есть ,Вы не хотели ,но на примере Горбачева всё равно ответили на мой вопрос . Если человек сначала называл себя Вашим другом ,а потом доказал ,что он Ваш лютый враг, Вы все равно будете считать его своим другом . Это идиотизм .
              8. nnm
                nnm Сегодня, 17:52 Новый
                0
                Нет, это вы хотите мне сказать, что когда вам удобно - он коммунист, а когда не удобно - нет, он предатель! Как удобно - если он , Королев, - правильный, хороший , то он коммунист! А когда его перед этим судили - враг народа и никакой не коммунист . Сегодня, передовик производства - ура! Коммунист! Завтра изнасиловал, убил кого то - враг!!!! И никакой не коммунист. Очень удобно. Извольте нести ответственность за тех, кого вы сами приняли в партию. Вы давали ему рекомендации, вы за его прием голосовали, за выдвижение вы голосовали! Вы, а не беспартийные. Так что ответственность на вас в полной мере. И аналогия с другом не верна , ибо дружба - эмоциональная категория, а не формализированная. должна быть аналогия с членом рабочего коллектива. Или что, если директор хищение допустил, то все, будете всех уверять, что на самом деле никогда и не был сотрудником вашего завода?
              9. tatra
                tatra Сегодня, 18:01 Новый
                0
                А Вы из тех ,кто 30 лет клевещет на большевиков-коммунистов , разрушает ,уничтожает все советское ,обогащается ,распинается ,как "а сейчас лучше ,чем при коммунистах ", и трусливо сваливает на коммунистов и ответственность за захват и расчленение СССР ,и за все ,что враги коммунистов сотворили с захваченными ими республиками СССР и их народами . Как хорошо устроились враги коммунистов ,сначала вместе с Ельциным сваливали вину за то ,что сотворили с Россией и российским народом -на советских коммунистов ,потом вместе с Путиным ,включая его "калоши ". А сами "при чем " только иметь большие и огромные -по сравнению с народом ,зарплаты и доходы ,паразитировать за счет чужого труда ,насаждать злобную антисоветчину ,восхвалять врагов коммунистов .
              10. nnm
                nnm Сегодня, 18:08 Новый
                -1
                Думаю, что вы установили мировой рекорд в упоминании слов "коммунист" и "враг" в одном тексте, переплюнув Ленина, Сталина и даже приговоры врагам народа )))
                А на деле, если честно, то у вас очень слабая теоретическая подготовка в вопросах теории марксизма-ленинизма и истории КПСС. Без обид и с уважением, коллега.
                Вот знаете, я с большим интересом отношусь к идее социализма, но стоит только представить, что к власти снова придёте вы и подобные вам "верные ленинцы".... stop
                Ведь вы же пойдете по костям людей, доказывая, что ваш коммунизм правильнее коммунизма других людей. Вы же превратите страну в Китай времён культурной революции и в режим красных кхмеров...
              11. tatra
                tatra Сегодня, 18:15 Новый
                0
                Ну куда уж мне до врагов коммунистов ,которых самих у себя нет ,нет вас самих себя в истории советского и постсоветского периодов ,и впадающих в истерику ,когда вас так называют . У вас и в советский период ,и в постсоветский -есть только коммунисты . Вы 30 лет после захвата вами СССР каждый день самозабвенно "обсасываете " всё ,что сделали коммунисты ,как они работали и воевали , и категорически не хотите обсуждать самих себя , все ,что вы сделали в советский и постсоветский периоды .
  • Aleksandre
    Aleksandre Сегодня, 16:14 Новый
    +1
    Цитата: Svarog
    Ничего тут интересного.. важен толк от управленца, а возраст вторичен. Если управленец бестолковый, то какая разница какого он возраста, а если от него есть польза, то разницы так же нет..

    Не могу вспомнить ни одного шахматиста, ставшего чемпионом мира в 60 лет. Обычно вообще прекращают карьеру лет так в 40. Почему, спросите Вы ? Да потому, что природа беспощадна, и к этому времени даже у лучших из лучших межушный ганглий постепенно превращается в твердую известку, и соревноваться с более молодыми и не менее способными они уже не в состоянии. Так что возраст имеет значение, да еще какое.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 16:23 Новый
      +1
      Цитата: Aleksandre
      Так что возраст имеет значение, да еще какое.

      Отчасти согласен с вами. Но и в старости есть плюсы, гормоны не мешают принимать трезвые решения. Тут больше от конституции человека зависит.. Мозг конечно уже не такой пластичный да и память не та.. Но опять же, есть результат -значит есть своя стратегия, виденье и воля для осуществления цели. Нет результата -на пенсию..
      Но если предложат когда то ограничить правление президентов пенсионным возрастом, я только ЗА. Прежним имею ввиду..
      1. nnm
        nnm Сегодня, 17:15 Новый
        +2
        Совершенно верно. Вы практически процитировали тезисы из "Государство" Платона, относительно возраста. Но думается, есть более важный вопрос - команда. Кто в нее входит, ведь лидер самостоятельно мало что значит. Кем был бы Рузвельт без Уоллеса, или Сталин без такого управленца как Берия. А ведь их - один на миллион. И в итоге, команда может начать потихоньку подбираться к власти лидера, как с тем же Сталиным, или использовать его, как ширму, за которой можно творить что угодно. И верно это как в отношении престарелого дорогого Леонида Ильича, и молодого Зеленского. Таким образом, думается, важнее направление настроя верхушки политической, экономической, промышленной элиты. Если это люди живущие и интересами своей страны, то особо не дадут разгуляться маразму властителя. Как с тем же Хрущевым...
    2. nnm
      nnm Сегодня, 17:31 Новый
      0
      Коперник, кстати, свою теорию в 60 сформулировал )))
  • инженер74
    инженер74 Сегодня, 15:15 Новый
    +1
    В американской геронтократии свои плюсы - любого можно удавить подушкой, не вызвав лишних подозрений, и выдвинуть "молодого энергичного лидера", а-ля Горбачев. wink
  • Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 15:15 Новый
    +3
    Но в США никого не смущает возраст ни Трампа, ни его соперника Байдена, ни других влиятельных политиков.
     laughing Меня тож возраст не смущает ни Трампа ,ни Байдена, ни Путина ни его соратников.Огорчает, что нет молодых перспективных ни в США ни в РФ. Удивляет одно, как при Сталине наркоматы возглавляли достаточно молодые люди под сорок и успешно справлялись. А сейчас ,получается ни у них, ни у нас таких кадров нет.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:31 Новый
      0
      Цитата: Даниил Коноваленко
      как при Сталине наркоматы возглавляли достаточно молодые люди под сорок и успешно справлялись

      то же не всегда
      1. Даниил Коноваленко
        Даниил Коноваленко Сегодня, 15:37 Новый
        +2
        Если сравнивать с сегодняшним днем,то справлялись..
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 15:43 Новый
          -1
          тухачевский, хрущев
          1. Даниил Коноваленко
            Даниил Коноваленко Сегодня, 15:46 Новый
            +2
            Я о наркомах говорю, о министрах..Байбакове,Устинове и других...Тухачевский замнаркома,Хрущев и наркомом не был, по партийной линии..
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 15:55 Новый
              0
              можно привести примеры наркомов разваливших и заваливших
  • iouris
    iouris Сегодня, 15:31 Новый
    +1
    И совсем уже наша победа... Надо дождаться уже меньше месяца остаётся.
    1. Даниил Коноваленко
      Даниил Коноваленко Сегодня, 15:40 Новый
      +1
      И совсем уже наша победа...
      ...."да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш"(с)
  • Rudkovsky
    Rudkovsky Сегодня, 15:35 Новый
    -2
    При чем тут возраст советских правителей которые в свои 70 уже не могли с бумажки текст прочитать? Другое государство, другая эпоха, другая медицина. Посмотрите дебаты хотя бы, как эти "старики" бойко друг с другом дискутировали. Даже если тела их обмякли с годами, то разум вполне на месте и этого достаточно.

    Ну а "стагнация" США это вообще такой мем для жителей государств третьего мира, их отрада в жизни и лучик надежды для нищих и ленивых.
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:35 Новый
    0
    Вашингтонские старцы: ждет ли США эпоха «пышных похорон

    Почему нет, мы такое уже проходили.
  • U-58
    U-58 Сегодня, 15:36 Новый
    -2
    Это автор нам втирает про молодость и неисчерпаемые резервы действующего президента или пророчит стагнацию и загнивание Запада?
  • Рокамболь
    Рокамболь Сегодня, 15:40 Новый
    0
    Как-то не интересен их возраст. Интересно какую политику они будут проводить в мире. Оставят прежний империализм или ужесточат свое насаждение демократии в разных странах.
  • reeston
    reeston Сегодня, 15:44 Новый
    +1
    Цитата: Svarog
    Но самое интересное то, как отечественные либералы вслед за западной прессой обвиняют в геронтократии 68-летнего Путина и его 60-65-летних соратников, при этом совершенно не замечая возраста американских топовых политиков, которые в среднем на 6-12 лет старше российского президента.

    Ничего тут интересного.. важен толк от управленца, а возраст вторичен. Если управленец бестолковый, то какая разница какого он возраста, а если от него есть польза, то разницы так же нет..
    Конечно, лично мне не понятно, зачем им миллиардерам, у которых все есть это нужно.. остаток жизни можно более интересно потратить..

    Деньги хороши до определенного момента дальше только власть !
  • Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 16:11 Новый
    0
    Надо их проверять на уровень тестостирона.
  • yehat2
    yehat2 Сегодня, 16:22 Новый
    +1
    Цитата: smel
    горбатого

    у Гоблина на канале разбирали, что Горбачев говорил перед перестройкой.
    оказалось, что он вообще марксизм не знал. Практически ничего. Отсюда его реально искренние заблуждения и непонятки. Как такой человек смог стать во главе СССР?
    Причем не только неуч (окончивший МГУ!!!), но и тряпка как человек.
    Вот как так деградировала верхушка, а люди этому потворствовали.
  • Vanches
    Vanches Сегодня, 16:22 Новый
    -1
    Ну и сравнение, у них то хоть выборы из двух и более кандидатов, без чернухи и "системной оппозиции" типа ЛДПР И СР, хоть интрига есть. Если пенсионер одержал убедительную победу в выборах, в настоящих выборах) то не вижу в этом ничего плохого.
    1. nnm
      nnm Сегодня, 17:42 Новый
      0
      Вот так и хочется спросить - назовите третьего)))
      "Без чернухи"- серьезно ?!)))) Да таких помоев, как в последних кампаниях в США и не найти. Это еще если не вдаваться в нюансы массовых "самоубийств" аудиторов и юристов проверяющих фонды Клинтонов...
      А в чем интрига, по сути то??? Назовёте с хода десять пунктов отличия слонов и ослов ?
  • УэйКхеТхуо
    УэйКхеТхуо Сегодня, 16:26 Новый
    +1
    Старость не прибавляет ни ума, ни опыта, ни здоровья.
    После 65-ти лет будьте добры идти на пенсию, пожалуйста.
    И это правило должно распространяться на всех без исключения руководителей высшего и среднего уровней государственного аппарата управления.
    Дело даже не в том, что возраст, а в том, что не надо быть камнем на дороге молодых, не надо быть тромбом в кровеносной системе государства. Надо понимать, когда уже "пора", но раз понимания нет - будьте добры в соответствии с пенсионным возрастом - на выход.
    Нет замены? Ну значит ты был плохим руководителем, раз замену себе не подготовил. Ведь именно по ученикам судят об учителях.
    Чем заниматься, если сил ещё полно? Дел - уйма. Начиная от консультаций, заканчивая лекциями и написанием мемуаров. Опять же с внуками, если таковые образовались, самое время потетешкаться.
    Короче, правило простое и достойное занесения в Конституцию: 65? Ты студент, браток, опять!
    Я так думаю.