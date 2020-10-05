Танки Т-90 Индия собирается вооружить своими противотанковыми ракетами

За последние две недели на основном боевом танке «Арджун» Вооруженных сил Индии были проведены два успешных испытания противотанковой управляемой ракеты с лазерным наведением индийского производства. Теперь разрабатываются планы сделать этот боеприпас способным использоваться на танках Т-90 российского происхождения.
Об этом сообщает индийское издание The Print.
Сложность заключается в том, что на танках «Арджун» и Т-90 установлены разные типы пушек.
После двух успешных испытаний нового ПТРК Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) запланировала еще раз испытать его в феврале следующего года. Источники издания в министерстве обороны страны сообщили, что до этого испытания проводились на танках «Арджун» на дальности полета 3-4 километра. Теперь DRDO хочет протестировать ПТУР на 5 км, чтобы оценить их эффективность.
В ПТУР используется тандемная тепловая боеголовка для поражения бронированной техники, защищенных взрывчато-реактивной броней, на расстоянии от 1,5 до 5 километров. Она разработана с возможностью запуска с нескольких платформ.
В настоящее время ПТУР проходит технические испытания с использованием 120-миллиметровой нарезной пушки «Арджун». DRDO стремится также сделать ее совместимой со 125-мм гладкоствольной пушкой российского танка Т-90С.