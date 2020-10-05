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Танки Т-90 Индия собирается вооружить своими противотанковыми ракетами

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Танки Т-90 Индия собирается вооружить своими противотанковыми ракетами

За последние две недели на основном боевом танке «Арджун» Вооруженных сил Индии были проведены два успешных испытания противотанковой управляемой ракеты с лазерным наведением индийского производства. Теперь разрабатываются планы сделать этот боеприпас способным использоваться на танках Т-90 российского происхождения.


Об этом сообщает индийское издание The Print.

Сложность заключается в том, что на танках «Арджун» и Т-90 установлены разные типы пушек.

После двух успешных испытаний нового ПТРК Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) запланировала еще раз испытать его в феврале следующего года. Источники издания в министерстве обороны страны сообщили, что до этого испытания проводились на танках «Арджун» на дальности полета 3-4 километра. Теперь DRDO хочет протестировать ПТУР на 5 км, чтобы оценить их эффективность.

В ПТУР используется тандемная тепловая боеголовка для поражения бронированной техники, защищенных взрывчато-реактивной броней, на расстоянии от 1,5 до 5 километров. Она разработана с возможностью запуска с нескольких платформ.

В настоящее время ПТУР проходит технические испытания с использованием 120-миллиметровой нарезной пушки «Арджун». DRDO стремится также сделать ее совместимой со 125-мм гладкоствольной пушкой российского танка Т-90С.
13 комментариев
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  1. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 11:24 Новый
    +2
    ...За последние две недели на основном боевом танке «Арджун» Вооруженных сил Индии были проведены два успешных испытания противотанковой управляемой ракеты с лазерным наведением индийского производства.

    Ну что, учитывая результаты наши летние стрельб ракетами, как бы нам у индусов их закупать не пришлось! Если конечно они не врут...
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:28 Новый
      -1
      Цитата: Jovanni
      Если конечно они не врут...

      Конечно не врут ! У них «Арджун» заткнул Т-90 за пояс ,по результату испытаний !
      Танк индийской разработки Arjun признан победителем в поединках с российским Т-90. Неделя сравнительных испытаний прошла в районе хребтов Махаджана вблизи Биканера (штат Раджастан), но конкретные результаты по каждому виду испытаний остаются тайной. Газета Business Standard получила информацию от нескольких источников, которые принимали непосредственное участие в испытаниях, и они говорят о превосходстве индийского танка над Т-90 во всех важнейших параметрах испытаний. По условиям испытаний каждому эскадрону (роте) Arjun (14 машин) противостояла рота Т-90 (также 14 танков). Каждая рота получила три тактические задачи, согласно которым три раза преодолевает дистанцию 50 км по пустынной местности, затем производит стрельбы. На каждом этапе каждый танк должен выполнить, по меньшей мере 10 выстрелов, как на ходу, так и на стоянке. Таким образом, танки в общей сложности проехали по 150 км и произвели 30-50 выстрелов. Также были проверены возможности танков преодолевать водные преграды глубиной 3-5 футов. Все наблюдатели согласились с тем, что Arjun проявил себя превосходно и продемонстрировал явное преимущество над хваленым (vaunted) Т-90.
      Источник: http://bastion-karpenko.ru/arjun/ ВТС «БАСТИОН» A.V.Karpenko

      Только вот на границу с Китаем почему то перекидывают наши Т-90 и т-72 ,а не хваленые «Арджуны»
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 16:10 Новый
        0
        Цитата: APASUS
        Конечно не врут !

        Еще как врут...
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 16:11 Новый
      0
      Цитата: Jovanni
      Ну что, учитывая результаты наши летние стрельб ракетами, как бы нам у индусов их закупать не пришлось!

      Простите, но в результатах тех стрельб вина не ракет , а людей. Их тоже предложите закупить?
      1. Jovanni
        Jovanni Сегодня, 16:27 Новый
        0
        Да? Вон оно что... Провели расследование какое-то? И что с ними со всеми случилось? (Ну, с людьми) Если такое дело. надо покупать! Предлагаю этого сразу купить:
        "...Как сообщает Минобороны Армении, военнослужащий срочной службы Арсен Маркарян сбил два Су-25, принадлежащих ВС Азербайджана. Проявив потрясающую выдержку и профессионализм, зенитчик при помощи системы «Игла» проследил за полетами азербайджанских самолетов, осуществляющих бомбардировку, после чего, произведя сложные расчеты, поразил азербайджанские Су-25."
        Источник: https://infosmi.net/society/181650-armyanskiy-voennosluzhaschiy-sbil-dva-boevyh-samoleta-azerbaydzhana/
  2. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 11:27 Новый
    0
    Не надо Т-90 портить! Играйте в эти игры со своими «Арджунами»! А то потом: че -то ствол порвался, то да се...
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 11:36 Новый
      0
      Цитата: Сибиряк 66
      Не надо Т-90 портить

      Да пусть хоть что с ними делают.
      Танки уже ихние и мы за них не отвечаем.
      А так... Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:31 Новый
    +2
    Да, это надо было быть очень мудрым иметь не только несколько типов танков, но и еще 2 типа танковых пушек.
  4. мастер 52
    мастер 52 Сегодня, 11:33 Новый
    0
    я бы после этого не спешил ими стрелять,они не убиваю технику умудряются угробить а тут еще и непонятную ракету свою в боекомплект добавить
  5. Andy
    Andy Сегодня, 13:10 Новый
    0
    своими снарядами вы их уже оснащали. стволы перепортили и стали опять у РФ заказывать. как на данный момент- не знаю
  6. Mytholog
    Mytholog Сегодня, 13:23 Новый
    -1
    Мужики, я вот чего-то недопонял... Индусы ракету запускали из НАРЕЗНОЙ пушки?
    Я вообще не понял глубины замысла,- в XXI веке ставить нарезную пушку на танк. Но это - такое, колониальное - подражание "белым людям" англичанам.
    Но САМОНАВОДЯЩАЯСЯ ракета... Зачем так усложнять-то? У нарезного орудия - свои преимущества же...
    1. Григорий_45
      Григорий_45 Сегодня, 15:38 Новый
      +1
      Цитата: Mytholog
      Индусы ракету запускали из НАРЕЗНОЙ пушки?

      а в чем проблема то? На Арджуне применен комплекс управляемого вооружения с израильской ПТУР LAHAT
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 16:13 Новый
      +1
      Цитата: Mytholog
      Зачем так усложнять-то?

      А что усложненно то? В танке Т-55 тоже нарезная стояла и ничего, ПТУР нормально так применялся