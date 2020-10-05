Военное обозрение
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«Для нас он сегодня как Сталинград»: жители Нагорного Карабаха о значении Степанакерта

89

Из Нагорного Карабаха продолжают приходить тревожные сводки о продолжающихся боях и обстрелах. При этом отмечается, что с каждым днём интенсивность открываемого огня по административному центру непризнанной НКР только нарастает.


По Степанакерту огонь ведётся из различных вооружений, включая тяжёлые. Это реактивные установки залпового огня, средства беспилотной ударной авиации, ствольная артиллерия.

Журналисты, находящиеся на месте событий говорят о том, что в течение более чем 30 часов обстрел Степанакерта осуществляется практически непрерывно. При этом реактивные снаряды разрываются уже и в непосредственной близости от центра города.

Ранее сообщалось, что вооружённые силы Азербайджана для обстрела Степанакерта и других населённых пунктов непризнанной республики применяли оперативно-тактические ракетные комплексы израильского производства.

Вынужденные скрываться в подвалах местные жители в беседах с журналистами говорят о том, что для Армении и Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт сегодня – «это как Сталинград для СССР в годы Великой Отечественной войны».

Из беседы журналистов с местными жителями:

Город может превратиться в руины от обстрелов противника. И главное, что если он падёт, то под угрозой окажется вся Армения. Для нас сегодня это как Сталинград.

В свою очередь в Азербайджане говорят об освободительной войне – войне за «деоккупацию азербайджанских территорий». Если верить заявлениям официального Баку, то за неделю боёв войска республики заняли семь населённых пунктов и подняли над ними азербайджанский флаг.
89 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 12:04 Новый
      +5
      Азербайджан готов сровнять с землей Степанокерт.
      Отчасти для того, что бы облегчить предстоящие бои в городской застойке.
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 12:11 Новый
        +8
        Цитата: Livonetc
        Азербайджан готов сровнять с землей Степанокерт.

        Обстрелы Степанокерта 04.10.2020





        1. Храмов
          Храмов Сегодня, 12:14 Новый
          +19
          И одна и вторая сторона конфликта решили жить независимо в 91 году.
          Вот и живут как могут.

          Почему нужно принимать чью-то сторону в данному конфликте?
          У каждого своя правда.

          Война это всегда плохо.
          1. К-612-О
            К-612-О Сегодня, 12:38 Новый
            +7
            А*рцах не много по раньше, пользуясь законом о национальных автономиях провел референдум о независимости и объявил ее еще до 91, но так как армяне не прибалты всем было на это плевать. Да и больше ереванские власти хотели их в свой состав засунуть
            1. Svidetel
              Svidetel Сегодня, 13:41 Новый
              -2
              Не знаю, слышали ли вы об острове Даманский, в силу вашего возраста, но, на сегодняшний день он принадлежит Китаю. Когда то, в во времена СССР, этот остров был захвачен силой оружия у Страны Советов, не смотря на огромные потери со стороны КНР. Сегодня Китай говорит, что это исконные земли Китая, хотя по факту это Российская территория. Вопрос только в том, что для России этот клочок земли никак не является стратегическим. Для Азербайджана "НКР" является стратегическим участком! Не смотря на фейковые заверения армянской стороны, эта земля всегда принадлежала нынешнему Азербайджану, как бы он раньше не назывался! Если у вас отхватывают законные квадратные метры жилплощади, вы начинаете определенные процессы. То же происходит в Азербайджане, в 90е, Армения захватила "НКР", подспудно оккупируя 7 районов Азербайджана, никак не входящих в состав "НКР". На сегодняшний день ни сама Армения, ни кто либо другой в мире, не признал самостийность вышеуказанной "республики". РФ признает эту территорию за Азербайджаном. Это азербайджанский "Даманский"! Они хотят его вернуть! У них есть на это все права и полномочия! А Пашинян может обратится к Соросу, для благовременной помощи, посмотрим, что из этого получится...
              1. Безработный
                Безработный Сегодня, 14:02 Новый
                +2
                Цитата: Svidetel
                Не знаю, слышали ли вы об острове Даманский, в силу вашего возраста, но, на сегодняшний день он принадлежит Китаю. Когда то, в во времена СССР, этот остров был захвачен силой оружия у Страны Советов, не смотря на огромные потери


                Не знаю, слышали ли вы об острове Даманский, в силу вашего возраста, но я там учавствовал. Даманский был сдан Китаю в начале 2000-х "господином солнцеликим". Генерал погранвойск из протеста подал в отставку. Отставка была принята.
                1. Svidetel
                  Svidetel Сегодня, 14:05 Новый
                  +1
                  Это ли повод считать его Китайским??????? До ких пор??????
                  1. Безработный
                    Безработный Сегодня, 15:28 Новый
                    0
                    Про Курск просто новость обидела. мы - то знаем. А на сайте нет пока. Пусть ребятам ...
                2. CSKA
                  CSKA Сегодня, 15:04 Новый
                  +2
                  Цитата: Безработный
                  Даманский был сдан Китаю в начале 2000-х "господином солнцеликим".

                  Да вы что? Точно? После боев российские пограничники контролировали подходы к острову снайперами и пулеметами. Но 10 сентября 1969 г. они получили приказ огонь не открывать. Китайцы сразу же переправились на остров и находились там уже до официальной передачи Даманского КНР в мае 1991 г.
                  А вы можете и дальше враньем заниматься.
              2. mark2
                mark2 Сегодня, 15:17 Новый
                +1
                И что, из-за этого надо воевать? У армян а азербайджанцев было 30 лет, чтобы договориться как совместно управлять этой землей. По факту же там непризнанная НКР? Правильно?
                30 лет на этой территории шли какие-то совместные дела. А потом что-то сломалось. Кто-то кому то чем-то не угодил. Вот что сломалось, понять бы.
                1. Svidetel
                  Svidetel Сегодня, 15:27 Новый
                  -2
                  Не было никаких совместных дел. Была планомерная "арменизация" оккупированных территорий Азербайджана. В том числе, на территории РФ. Съездейте в Краснодарский/Ставропольский края, поспрашивайте у местных, скоро и там будет свой "Карабах", скоро и там армяне заявят о том, что эти земли веками принадлежали "древнейшему" из народов. Заметьте, что где бы ни жили армяне, в первую очередь они строят свои церкви и школы. Это определенная политика. Через какое то время они заявляют свои права на территорию, указывая на "древнейшие" постройки.
              3. Ланнан Ши
                Ланнан Ши Сегодня, 16:14 Новый
                0
                Цитата: Svidetel
                Не смотря на фейковые заверения армянской стороны, эта земля всегда принадлежала нынешнему Азербайджану

                Слово всегда оно такое, несколько расплывчатое. Всегда это с какого момента? С Большого взрыва? С того времени как там тиранозавры обосновались? С библейского потопа? Нельзя ли уточнить конкретную дату. Когда оно началось это ваше - всегда?
                Вот насколько я знаю, до 1750х годов азербайджанцами там и не пахло. Потом НК завоевали. И что забавно не азербайджанцы. Афшары. Не, тут конечно можно говорить, что азербайджанцы и афшары суть одно. Да вот беда. В иране живут себе афшары, и азербайджанцами себя отнюдь не считают. Как и те, что в афганистане обитают. Тоже в азербайджанцы записываться не спешат. В 1813 году карбах присоединила Российская империя. И я как то не готова соглашаться с версией, что РИ и азербайджан это одно и то же. В 1922 году да, азербайджан получил таки нк. На том условии, что он будет состоять в составе СССР.. Из которого свалил первым. Ну если прибалтов не считать. Почему то прихватив то, что дали на условиях именно нахождения в СССР. Когда же оно наступило, это ваше "всегда"?
                А если по мне, то ситуация как с косово. Когда находники оттяпывают у хозяев исконное. Только с той разницей, что в косово албанцы были хотя бы большинством, в отличие от нкр, где азербайджанцы отродясь титульной нацией не были.
          2. Keyser Soze
            Keyser Soze Сегодня, 13:48 Новый
            -1
            Почему нужно принимать чью-то сторону в данному конфликте?


            Да потому что если падет Армения вы OUT из Закавказья и из Средней Азии вообще то.
            Второе - чтоб не утвердились прочно как страна "1001-вой русской озабоченостью". Турки действуют нагло, открыто и им наплевать на вас.
            Третье - у вас нет союзников. Уберите Армению и Белорусь и конец.
            Четвертое - никто не возьмет вас всерьез в мире и никто, никогда не захочет союз с вами. Потому что каждый может обтереть попу русскими союзниками, что и делают турки сейчас.

            Так что сейчас то еще время сердится на армян, пашинян и приплести еще и сороса и марсиян. А, да - еще хотите выбить Турцию из НАТО... да вы сделаете НАТО огромнейшею услугу, ибо и без того спят и думают, как сумасшедшего недосултана выгнать подальше.

            А греки уже масово отстраивают сотрудничество с американцами - базы, вооружение и т. д. Ето и мы начнем делать ибо против султана нужна серьезная военная поддержка и современное вооружение. Сместят Инджирлик в Грецию и Болгарию и все.
            1. Храмов
              Храмов Сегодня, 14:42 Новый
              0
              Цитата: Keyser Soze
              Да потому что если падет Армения вы OUT из Закавказья и из Средней Азии вообще то.

              С чего ты взял?
              Посмотри сколько туристов из России в Грузии.
              Посмотри сколько туристов из России в Турции.

              Союзников нет и не может быть у страны подобной России.
              Нет союзников ни у США ни у Китая.

              У великих стран есть интересы.
              Кавказ входит в зону интересов России.

              Украина и Белорусия тоже в зонах интересов России.

              А ваши домыслы есть результат промывания мозгов либеральными СМИ.

              Нет ни какого "свободного" мира.

              ЕС зона интересов США.
              Там и пукнуть без разрешения не смогут.

              Если не понимаешь, то посмотри, что Меркель вытворяет. Разумный человек по собственному желанию так опускаться не может. Она это делает. И ее действия показывают остальным в ЕС кто хозяин, а кто подчиненный.

              Так, что как не печально для тебя, но Россия будет и на Кавказе и в средней Азии и в Сирии и уж тем паче в Белоруссии и на Украине.
            2. serzh.kost
              serzh.kost Сегодня, 14:44 Новый
              0
              респект, согласен на все 100%. у России напрочь отсутствует внятная последовательная внешняя политика. и этой политикой она поставила себя в положение цугцванг, где любой последующий ход ведет к ослаблению позиции. Россия пытается быть со всеми хорошей, усидеть на всех стульях и имхо на мой взгляд у России есть боязнь конфликтов, одно дело грозить Америке в стиле Жириновского
              но доказывать на деле это другое. Крым, Сирия конечно хорошо, но это эпизодические успехи. Нужно побороть этот комплекс неполноценности, не закапывать голову в песок, обозначить свои красные линии и последовательно отстаивать их.
              1. CSKA
                CSKA Сегодня, 15:27 Новый
                +1
                Цитата: serzh.kost
                Россия пытается быть со всеми хорошей, усидеть на всех стульях

                Пример приведете?
                Цитата: serzh.kost
                у России есть боязнь конфликтов

                Чего?)))))) Это участие в 3 военных конфликтах за последние 12 лет это боязнь? Бред не несите. У нас внятная внешняя политика, но вам же диванным войскам все шашкой помахать хочется. Вы же мегавойны у компов только войны развязывать и хотите, правда потом воевать нам приходиться, а вы и дальше сидите у компов и бредовой критикой занимаетесь.
            3. CSKA
              CSKA Сегодня, 15:18 Новый
              0
              Цитата: Keyser Soze
              Да потому что если падет Армения

              )))) А вы думаете Азербайджан хочет захватить Армению?
              Цитата: Keyser Soze
              и из Средней Азии вообще то

              С чего вдруг?
              Цитата: Keyser Soze
              Турки действуют нагло, открыто и им наплевать на вас.

              Открыто? По этому оправдываются, что не сбивали Су-25?
              Цитата: Keyser Soze
              Третье - у вас нет союзников. Уберите Армению и Белорусь и конец.

              А кто их уберет и как? А Казахстан и КНР не союзники?
              Цитата: Keyser Soze
              Четвертое - никто не возьмет вас всерьез в мире и никто, никогда не захочет союз с вами. Потому что каждый может обтереть попу русскими союзниками, что и делают турки сейчас.

              Просто бред. Турки не об кого ничего не обтирают. А не расскажете умник почему они до сих пор об Сирию ничего не вытерли? И не вам покорным вассалам нам про союзников рассказывать. Мы в 2008 за маленькую Южную осетию ноги об грузию вытерли.
              Цитата: Keyser Soze
              Ето и мы начнем делать ибо против султана нужна серьезная военная поддержка и современное вооружение

              )))) Кому вы нужны? Вы мега войны только на кого то и рассчитываете. США не будет за вас с Турцией случись, что воевать и тем более Европа. И база на востоке Турции им намного нужнее чем у вас в Болгарии.
            4. orionvitt
              orionvitt Сегодня, 15:20 Новый
              0
              Цитата: Keyser Soze
              Третье - у вас нет союзников.

              Это у вас в Европе, отношения типа хозяин-холоп, а у России, представьте себе, союзники есть. Один Китай чего стоит (хоть ситуативный, но союзник). А таких союзников как беларуссия и армения, так и врагов не надо. Одна головная боль, полу государства, с претензиями на "мировое величие". .По большому счёту, если отбросить проамериканские союзы, то с остальным миром, у России, вполне себе нормальные отношения. Что касается Греции, то пусть выстраивают что хотят, только потом как всегда плакать будут. Толку от них, как с козла молока. Как и с Болгариии впрочем.
            5. Владимир_6
              Владимир_6 Сегодня, 15:48 Новый
              0
              Цитата: Keyser Soze
              Турки действуют нагло, открыто и им наплевать на вас.

              Похоже на фразу из мультфильма: "Они называли тебя пятнистой лягушкой. А ещё – земляным червяком!".
              Израиль тоже действует открыто, но Вы этого "не заметили". Пашинян пугая Европу турками, тоже не озвучил участие Израиля поставками оружия Азербайджану. Закрытая тема.
              Третье - у вас нет союзников

              Они нам не нужны. Наши надежные союзники - Армия, Авиация и Флот.
              А греки уже масово отстраивают сотрудничество с американцами - базы, вооружение и т. д.

              Грузины тоже "массово отстраивали сотрудничество с американцами". Не помогло.
              Ето и мы начнем делать ибо против султана нужна серьезная военная поддержка и современное вооружение.

              Вы бы лучше занялись восстановлением тех предприятий, которые вам создал СССР.
              Будет хоть какой то результат.
          3. Владимир_6
            Владимир_6 Сегодня, 15:08 Новый
            0
            Цитата: Храмов
            И одна и вторая сторона конфликта решили жить независимо в 91 году.
            Вот и живут как могут.

            Интересно, как определяли границы Нагорно-Карабахской Республике?
            Территория – 11 458 км², население – 151 000 человек.
        2. g1v2
          g1v2 Сегодня, 12:27 Новый
          +7
          Психологическое давление - пытаются поставить армянский мирняк на тапки. Чтобы не устраивать чистку напрямую - заставляют армян уходить в Армению.
        3. Комментарий был удален.
          1. akropin
            akropin Сегодня, 13:10 Новый
            +1
            Там нет ни с одной стороны добродетелей. Обстрел Арменией Гянджи подтверждает это.
        4. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:33 Новый
          +6
          Цитата: Инсургент
          Обстрелы Степанокерта 04.10.2020

          Захватничество.
          Свои освобождаемые города так не уничтожают.
        5. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Сегодня, 13:58 Новый
          0
          Цитата: Инсургент
          Обстрелы Степанокерта 04.10.2020

          23.08.1942 силами немецкого 4-го воздушного флота началась массированная бомбардировка Сталинграда. За один только день:
          - было совершено около 2 тысяч вылетов;
          - город был разрушен практически на 90%, превратившись в руины;
          - было убито более 90 тысяч человек.

          И это было только начало той великой истории.

          Когда кто-то целенаправленно обстреливает дома мирных жителей - он заслуживает соответствующего приговора военного трибунала. Мирным жителям - нельзя не сопереживать в подобной ситуации.

          Но когда кто попало называет оборону любого города "своим Сталинградом" - это не может не вызывать отвращения к говорящему так. Кто обрушил на армян такую силу, которую обрушили немцы на наш Сталинград? Что сделали армяне, чтобы ставить себя в один ряд с героическими защитниками Сталинграда?

          Подобные сравнения - не более чем нелепое хвастовство, которое, повторяясь периодически, постепенно способно девальвировать в умах современников само имя Сталинграда.
      2. Грица
        Грица Сегодня, 13:18 Новый
        +5
        Цитата: Livonetc
        Азербайджан готов сровнять с землей Степанокерт.

        Азербайджан утверждает, что это их земля. Значит это их город. И люди, населяющие этот город - их люди. Получается, что азербайджанцы обстреливают свой город со своими людьми (как Украина). Соответственно, это уже можно расценивать, как геноцид собственного народа.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 12:05 Новый
    +15
    Освободительная война? Покажите "радостно встречающих освободителей" мирных жителей!
    1. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 12:09 Новый
      +21
      Показали заход в Талыш, никого в селе нет все ушли до прихода азервоинов. Наверно на радостях сбежали.
      1. g1v2
        g1v2 Сегодня, 12:29 Новый
        +8
        Ну так помнят как сами азеров оттуда выгоняли и понимают, что ничем хорошим для них это не кончится. Если азери победят, то армянам придется бросая все , бежать в Армению. Все как обычно. Лучше надо было к войне готовиться. request
        1. yehat2
          yehat2 Сегодня, 12:37 Новый
          +3
          я в 90-е был знаком с беженцем из НК, армянином.
          Он до сих пор живет в Сибири. Так что оттуда не только азербайджанцы бежали.
        2. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Сегодня, 14:07 Новый
          +5
          Цитата: g1v2
          помнят как сами азеров оттуда выгоняли

          С того момента выросло целое поколение людей (да и не одно, строго говоря), которые никаких азеров ни откуда не выгоняли. Они там родились и выросли. И их дети, которые спят в их домах - там родились. Теперь рядом с теми домами рвутся снаряды. Теперь пришли какие-то азербайджанцы и принесли им горе, страдания и смерть.
    2. sabakina
      sabakina Сегодня, 12:35 Новый
      +1
      Цитата: Егоза
      Освободительная война? Покажите "радостно встречающих освободителей" мирных жителей!

      Елена, массовка пока за кадром. Вы чё, кина не бачили? с) Брат-2
    3. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 12:38 Новый
      +8
      Цитата: Егоза
      Освободительная война? Покажите "радостно встречающих освободителей" мирных жителей!

      Аналогичных "визволителiв" мы видели у себя... Апрель 2014 и далее...



      В Широкино на один дом меньше! ГЫ-ГЫ! А потом пойдём мародёрничать! (ВИДЕО 2015)

    4. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 14:54 Новый
      +1
      Там освобождение территории от армян.
  3. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 12:05 Новый
    +4
    «Для нас он сегодня как Сталинград»: жители Нагорного Карабаха о значении Степанакерта

    В свою очередь в Азербайджане говорят об освободительной войне – войне за «деоккупацию азербайджанских территорий».

    Две точки зрения на одни события.
    И всё это обильно смачивается кровушкой...
    1. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 15:33 Новый
      0
      Цитата: Victor_B
      Две точки зрения на одни события.

      Этой точке зрения, столько же лет, сколько существует человечество. Как только человек взял камень в руки, пошло-поехало. "Это не твоё, это моё". У одних это проявляется меньше, другие наоборот, без этого жить не могут. В конце концов, всё упирается в одно, кто сильнее. Ещё в способность выбирать себе друзей и при этом самому быть другом. У кавказа с этим проблемы, с их то гонором. Так что, хотели независимости, хлебайте теперь ложками. Независимость, это не просто политическая абстракция, это ещё способность и готовность, её защитить.
  4. yehat2
    yehat2 Сегодня, 12:05 Новый
    +1
    пока в этом конфликте в основном достигаются задачи устрашения и дезинформации, причем обеими сторонами.
    посмотрим, что будет дальше.
    1. SSR
      SSR Сегодня, 12:40 Новый
      +3
      Цитата: yehat2
      пока в этом конфликте в основном достигаются задачи устрашения и дезинформации, причем обеими сторонами.
      посмотрим, что будет дальше.

      Не знаю, может я зашквариваюсь но мне показалось, что когда показывали азербайджанский город после бомбежки и показали Степанакерт, то машины в НКО побогаче будут.
      По статье, в общем обе стороны уже не скрываясь лупят чем могут по мирняку.
      1. yehat2
        yehat2 Сегодня, 12:42 Новый
        +7
        ну, все-таки Азербайджан с его высокоточными дронами, первым начал РСЗО лупить по городу.
  5. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 12:06 Новый
    +4
    "Де юре" Карабах принадлежит Азербайджану, но "де факто" карабахцы "ждут своих освободителей с распростертыми объятиями".
  6. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ_2
    АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ_2 Сегодня, 12:07 Новый
    +15
    На рынке в Ростове,армян стало еще больше,действительно он для армяней Сталинград?Или опять русский солдат должен идти спасать Нагорный Карабах.
    1. Варяг71
      Варяг71 Сегодня, 12:14 Новый
      +11
      Конечно, Русский Иван должен. А эти будут сидеть в Краснодарском крае и греть свои пятые точки на пляже.
    2. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 12:18 Новый
      +8
      Несколько чартеров из России в Армению улетело, так что не все сидят.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:28 Новый
      +5
      А в Мурманске армян нет почему то,там азербайджанцы уже как местный этнос.
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:11 Новый
    +13
    Что-то они про Сталинград не думали, когда Пашиняна намайданили да русофобией увлекались.. Начали Западу сапог облизывать - и как, много им он помог? Не слыхать громких выступлений за Армению-то.. Что - неясно было, что Азербайджан так просто не отступит? И чем все эти годы занимались, вместо того чтобы к войне готовиться? Зато как всегда - Россия теперь обязана помочь.. Мы-то может и поможем, а дальше что? Снова даже спасибо не услышим?
    1. venik
      venik Сегодня, 12:27 Новый
      +7
      Цитата: paul3390
      Начали Западу сапог облизывать - и как, много им он помог?

      =========
      Да уж! Просчитались хитроумные армянские политиканы - как-то не подумали, что если отношения между Россией и Арменией "остынут" до такого уровня, что РФ не станет "вписываться" за Армению, Азербайджан сразу же "ломанется" территории "отвоевывать"! А "дядя Сэм" за них никак не "впишется", даже и не собирается! Разве только "обещанками" кормить будет.....
    2. Servisinzhener
      Servisinzhener Сегодня, 12:40 Новый
      +9
      Что то не слышно о введении ЕС и США санкций против Азербайджана. Только мелькают новости о звонках Пашиняна по всему миру. И похоже в этих телефонных разговорах ему рассказывают как "важен его звонок" и "мы вам обязательно перезвоним".
      Кстати вы не в курсе как там с построением второй Швейцарии в Армении. Уже много построили?
    3. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 12:57 Новый
      -7
      Начали Западу сапог облизывать

      А чем плохо облизывать сапог Западу, а не нам??)

      Не слыхать громких выступлений за Армению-то..

      Выступления как раз были.. и от Макрона, и от Трампа.. Но что в них толку..

      Мы-то может и поможем, а дальше что?

      А дальше тогда нужно нам на себя будет обижаться.. Ибо нефиг в каждую бочку затычкой лезть..
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:03 Новый
        +2
        А чем плохо облизывать сапог Западу, а не нам??)

        Тем, что за помощью как припекло бегут к нам, а не к Западу.. От тех-то даже протухщего патрона времён ПМВ хрен дождутся..
        1. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 13:11 Новый
          -3
          за помощью как припекло бегут к нам

          Ну и пусть бегут..

          От тех-то даже протухщего патрона времён ПМВ хрен дождутся..
          И кто в этой ситуации дypaк ??
  8. iouris
    iouris Сегодня, 12:17 Новый
    +2
    Боевые действия имеют направленность. Они имеют целью устранить влияние РФ в регионе окончательно. А страдания жителей - это для руководителей необходимые издержки. В этой форме проблема Карабаха не решаема. Относительно мирное решение проблемы (не через геноцид) - вхождение Азербайджана и Армении в одну империю. Таких империй две.
    1. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 12:24 Новый
      +8
      На минутку их там 3. Иран то тоже не из любви к искусству поддерживает армян, хиленько конечно но все таки.
      Суннит Алиев им как то не импанирует и сценарий шиитского переворота, если позиции президента пошатнутся, тоже боюсь имеется. А перспектива легализовать свою нефть через Баку и отодвигание султана с Кавказа очень заманчива, а персы, в отличии от турок, суетиться не любят.
      1. iouris
        iouris Сегодня, 12:26 Новый
        -5
        Иран не рассматривается. Когда Турция захватит Закавказье, оттуда ударят по Ирану.
        1. К-612-О
          К-612-О Сегодня, 12:32 Новый
          +6
          Вы это у Ирана сначала спросите. Они истерику не поднимают, никогда. А при наличии 20 млн азербайджанцев населения у себя, можно и ресурс подобрать и вести надо с Баку тихо и тонко.
          Да и не де в Иране, чтобы не понимать чем может обернутся появление турок на Каспии
          1. iouris
            iouris Сегодня, 12:39 Новый
            0
            Одно дело понимать, совсем другое - иметь возможность противодействовать.
            1. К-612-О
              К-612-О Сегодня, 12:52 Новый
              +3
              В Латинской америке они действовать возможности находят, а на своей границе нет? Я то как раз подозреваю, что оппозиция Алиева, с Тегераном вполне взаимодействует, а персы в удобный момент(особенно если военных успехов не будет) будут раскачивать ситуацию, особенно через шиитов, талышей и лизгинов.
              1. iouris
                iouris Сегодня, 14:24 Новый
                -1
                Не преувеличивайте значение религиозного фактора в этой войне. В ней "национальные устремления" правящих элит Азербайджана и Армении играют второстепенную роль.
    2. unhappy
      unhappy Сегодня, 12:35 Новый
      +9
      Вы на сайте не новичок и должны были услышать: России выгодна агрессия Азербаджана. Пашинян это "соросёнок" и хорошо что он сейчас получает по морде! У армян выбор один - прогнать американского ставленника и тогда новый адекватный президент запрсит и получит нашу помощь. Алиев не умалишённый и "быковать" против Путина не станет hi
      1. iouris
        iouris Сегодня, 12:38 Новый
        +1
        Цитата: unhappy
        России выгодна агрессия Азербаджана.

        Я не знаю, кого Вы имеете в виду под понятием "Россия". Оперируя таким понятиями, нельзя исключить, что и "Армении" выгодна агрессия. Объективно война - это утрата влияния, а утрата влияния в Закавказье очень опасно. Территория РФ очень проходима.
        1. unhappy
          unhappy Сегодня, 12:51 Новый
          +3
          [quoteЯ не знаю, кого Вы имеете в виду под понятием "Россия".][/quote]belay
          Страна такая, государство. Есть такие понятия - государственная политика, государственные интересы. Нашей стране нужно чтобы народ Армении выгнал американских ставленников, чтобы не строили иллюзий - помощь с Марса или Америки они не получат! Только Россия!
          1. Задира
            Задира Сегодня, 13:24 Новый
            +3
            России выгодна агрессия Азербаджана

            Не выгодна ни разу. У Пашиняна задача простая - поссорить армян и русских. В случае поражения армян (очень не хотелось бы), будет сделан уверенный шаг в этом направлении. Думаете против нас играют дети неразумные? Выбор такой оставляют: прямо пойдешь - плохо, направо или налево - еще хуже. Пашиняны приходят и уходят, а вражда будет витать не одно поколение. Смотрите, какая ненависть к нам у украинцев, а ведь братский народ - вместе воевали плечом к плечу во время ВОВ. Теперь им америка ближе
          2. iouris
            iouris Сегодня, 14:25 Новый
            -1
            Ну, тогда у "России" есть имя и фамилия, адреса, пароли, явки.
      2. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 13:01 Новый
        -7
        России выгодна агрессия Азербаджана. Пашинян это "соросёнок" и хорошо что он сейчас получает по морде!


        А в чём нам выгода??
        Нам важно, где границы государств будут проходить, или просто то, что какой-то Пашинян получит по морде??)

        У армян выбор один - прогнать американского ставленника и тогда новый адекватный президент запрсит и получит нашу помощь.

        Ну не прогонят..
        Ну не получат..
        Дальше что?? Где наша выхода будет??)

        Алиев не умалишённый и "быковать" против Путина не станет

        Да и Путин никуда не будет быковать.. Турки ясно заявили о намерениях.. это их регион.. как наш Донбасс.. И никакой Путин там воевать ни с кем не станет..
        У Эрдогана и авторитета не меньше, и армия не хуже.. и они у себя дома там..
        1. unhappy
          unhappy Сегодня, 13:12 Новый
          +4
          У Эрдогана и авторитета не меньше, и армия не хуже..

          Это вы серьёзно belay
          Турки ясно заявили о намерениях.. это их регион..

          Судя по их намерениям они возрождают Османскую империю, по вашему Все вокруг должны в страхе склонить головы? Не обольщайтесь, им объяснят кто есть кто...
          1. Роман13579
            Роман13579 Сегодня, 13:22 Новый
            -4
            Это вы серьёзно

            Серьёзно..
            А в чём сомнения?? Что в стычке с Турками и им и нам досталось бы мама не горюй?? Это не Украина, и не Грузия.. Это уже автоматом на 3 МВ тянет..

            Судя по их намерениям они возрождают Османскую империю

            А я и написал - авторитета у Эрдогана не меньше..
            Он и с Европой бодаться не боится, и со Штатами кусается.. и Путина в Сирии не шугается.. И в Карабахе не стесняется намерения озвучивать..
            Вполне себе такой лидер.. как бы это кому не нравилось..

            по вашему Все вокруг должны в страхе склонить головы?

            А почему в страхе??
            Вон мы тоже последние годы кричим, что однополярный мир кончился.. что мы теперь крутые.. везде лезем, острова возвращаем.. с соседями воюем.. не стесняемся, что нас всё чаще называют ведущим игроком на мировой арене.. И что?? Нам можно, а туркам нет??
            Мы всем говорим - не бойтесь нас.. и удивляемся, что они боятся..
            А сами боимся, что турки у себя дома что-то решают аналогичным образом..

            Не обольщайтесь, им объяснят кто есть кто...

            Я не обольщаюсь.. мне они параллельны..
            Если кому-то это спать мешает - пусть идут, да объясняют..))

            зы.. в ЛДНР тоже много объясняльщиков по первой ехало из наших.. и в ВК целые группы были по набору.. И что?? Доказали они себе этим что-то??
            1. unhappy
              unhappy Сегодня, 14:01 Новый
              0
              Как Вам объяснить what
              Когда говорят о многополярном мире то подразумевают мировые центры: Америка, Китай, Россия, Евросоюз возможно Индия. Турция одна из региональных держав, ну как Израиль или Бразилия какая. Ну уже стало понятнее кто есть кто?
              Соответственно можно говорить об авторитете главы центра силы. Эрдоган, авторитет у него no Может у тюркских народов, но не у всех.
              зы: добровольцы ехали не говорить и не чего то доказывать, они защищали русское население от бандерлогов. А если бандеровцы чего то не поняли, то поймут позже, когда будут вопить "не убивайте нас, нас обманули!"
              1. Роман13579
                Роман13579 Сегодня, 14:37 Новый
                +1
                Когда говорят о многополярном мире то подразумевают мировые центры: Америка, Китай, Россия, Евросоюз возможно Индия. Турция одна из региональных держав, ну как Израиль или Бразилия какая. Ну уже стало понятнее кто есть кто?
                Соответственно можно говорить

                Не надо мне это объяснять..))
                Говорить можно что угодно.. а по факту Эрдоган делает то, что ему нужно.. и ничем в этом плане Путину не уступает..

                Эрдоган, авторитет у него no Может у тюркских народов, но не у всех.
                А у кого он у всех?? Может Трамп у всех в авторитете?? Его тоже многие пинают.. в том числе и свои.. Но менее значимой США на арене не стала.. Меркель, Макрон?? Си ?? Прям любой вышел - сказал.. и все присели? Да нифига..
                И Путина так же в половине стран чмырят.. и кто есть кто??
                Я писал, как есть по факту.. а по факту Эрдоган сейчас фигура - с которой нельзя не считаться.. Можно что угодно писать - но без встреч с ним, без договорённостей - ничего в том регионе не делается.. И веса у него никак не меньше, Евросоюзовского или Индийского..
                Ну а то, что он за пределы региона не лезет - это дело другое.. Ему оно значит и не надо.. Не Мексикой же заниматься..

                они защищали русское население от бандерлогов.

                Ну теперь могут поехать защитить нас от Эрдогана.. ))
      3. Комментарий был удален.
      4. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:27 Новый
        +1
        Цитата: unhappy
        Алиев не умалишённый и "быковать" против Путина не станет

        Ну как то с предыдущим армянским лидером они всё решали полюбовно, а вот у Пашиняна не вышло, или не захотел. Но если турки войдут в Карабах, то это уже, не есть хорошо для всех.
  9. TechPriest
    TechPriest Сегодня, 12:26 Новый
    +1
    Цитата: iouris
    Относительно мирное решение проблемы (не через геноцид) - вхождение Азербайджана и Армении в одну империю. Таких империй две.

    Это не решение проблемы, а очередная заморозка конфликта. Межэтнические распри там никуда таким образом не исчезнут.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 12:35 Новый
      +4
      Думаю, Эрдоган начал наступление, чтобы пробить коридор в Азербайджан. Смена режима в Баку, по-видимому, для Эрдогана не вопрос. Израиль и НАТО поддержат. Им нужен Азербайджан. Москва "красные линии" не нарисовала. Или я что-то пропустил?
      1. К-612-О
        К-612-О Сегодня, 12:57 Новый
        0
        После заявлений о турецком Иерусалиме, да и Ганц тут осуждать турок и азербайджанцев взялся + плюс газовый вопрос в средиземке, поддержки от Израиля туркам можно не ждать
        1. iouris
          iouris Сегодня, 14:20 Новый
          0
          Это вопрос приоритетов. Уничтожение Ирана (минимум режима) - главный приоритет для Израиля и Турции. И у них есть "старший брат" - США.
      2. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 13:03 Новый
        -4
        Смена режима в Баку, по-видимому, для Эрдогана не вопрос.

        Алиев воюет за то, чтобы его сменили??)
        1. К-612-О
          К-612-О Сегодня, 13:18 Новый
          +6
          А такой вариант в турецкой повестке исключать нельзя. Асада султан тоже братом называл, отдыхали вместе, семьями, а результат? Да и еще раз повторюсь, при малейшем шухере, там и персы своего человека будут стараться пропихнуть и вернуть контроль над бывшими территориями
          1. Роман13579
            Роман13579 Сегодня, 13:27 Новый
            -2
            персы своего человека будут стараться пропихнуть

            Персы будут стараться.. все всегда стараются везде своего пихнуть..
            Но Алиев вроде как раз для турок есть уже свой..
            1. К-612-О
              К-612-О Сегодня, 13:41 Новый
              0
              Алиев хоть и зависит сильно от Турции, но пока самостоятелен, насколько может и от отношений с Россией не откажется, да и с Ираном не конфликтует. А совсем свой и демарш нам устроит и все связи разорвет, да и религию насаживать в жизнь пойдет. Чем не вариант?
              1. Роман13579
                Роман13579 Сегодня, 14:40 Новый
                0
                Да придумать вариантов можно кучу..
                Устроить нам демарш, разорвать связи.. Дык чего Алиев не рвёт?? Может в экономике дело?? Народ тоже может "демарш" устроить такому правителю.. когда жрать станет меньше.. Сама Турция с нами ничего не рвёт, а захватить Азербайджан - чтобы порвать связи.. Л - логика..))
                Религия.. я не знаю.. далёк.. разве она там у них не одна и та же..
            2. К-612-О
              К-612-О Сегодня, 14:06 Новый
              +1
              И вот кстати и мягко улыбаясь персы вышли из за угла:

              Иран предложил план по урегулированию конфликта в Карабахе

              Официальный представитель МИД Саид Хатибзаде заявил, что Иран внимательно следит за развитием событий у своих северо-восточных границ, и находится на связи с обеими сторонами конфликта

              "Иран подготовил подробный план, и он будет предлагаться обеим сторонам конфликта и странам региона"

              @SputnikArmenia
            3. iouris
              iouris Сегодня, 14:28 Новый
              +1
              Цитата: Роман13579
              Алиев вроде как раз для турок есть уже свой

              У Эрдогана есть ценности, интересы, стратегия и ресурсы. Насколько в эту рамку вписывается Алиев и до какого момента? Помните: "Скрипач уже не нужен. Я его скатапультировал".
              1. Роман13579
                Роман13579 Сегодня, 14:43 Новый
                0
                Насколько в эту рамку вписывается Алиев и до какого момента?


                Вот все пишут - Пашинян - соросовский ставленник и т.д..
                Насколько вписывается Пашинян в планы амеров, и до какого момента??
                А вдруг?? А если?? Вопросы про сферического коня..
                С чего решили, что Алиев вообще чем-то не вписывается.. Фантазии..
        2. iouris
          iouris Сегодня, 14:18 Новый
          +1
          Если позиции Алиева были бы прочны, то война и не началась бы.
          1. Роман13579
            Роман13579 Сегодня, 14:44 Новый
            -1
            Ну я и говорю - он начал войну, чтобы в итоге Эрдоган его свергнул..))
  10. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:29 Новый
    +4
    Флаг поднять, конечно нужно потрудиться, но удержать его там, это ещё тот головняк.
  11. север 2
    север 2 Сегодня, 13:01 Новый
    +4
    какую главную и первую проблему нашёл Пашинян , когда при помощи тихого переворота он пришёл к власти в Армении ? Правильно- старую и главную проблему НК . И он знал , что это может взорваться любой день и даже погубить весь армянский народ не только в НК , но и в самой Армении.. То что Турция давно заговорила , что турки и азербайджанцы есть один народ , Пашинян об этом знал и слышал не раз . Пашинян знал и то , что Эрдоган на столько себя возомнил , что ему не указ ни Вашингтон ,ни Москва ,ни Брюссель . Пашинян знал , как Москва Эрдогану щёлкнула
    по -носу , не дав уничтожить Асада и освободив Сирию от ИГИЛ и прекратив контрабанду сирийской нефти в карман семьи Эрдогана. А в чём и где Эрдоган мог отыграться , как не подчиняя Азербайджан и не направляя Азербайджан на тотальное обострение в НК , Пашиняну ,видите ли , не дошло. Ну да , заигрывание с Западом , а бедой НК пусть позаботится Россия . При том , за эти два года что Пашинян у власти, ещё и явная русофобская и антирусская политика в пашинянской Армении . Чего стоит лишь одна антирусская провокация с русскими школами в Армении . И ещё очень важно , что те лидеры которых сверг Пашинин и та часть армянского народа которое было предано этим свергнутым лидерам , эта часть армянского народа и те лидеры пойдут воевать иумирать за армянский народ и за Армению в окопы под Степанакертом и под Ереваном . А вот я сомневаюсь , что так же поступит и армянская либерстия и либерастная элита Армении, которая преклоняется перед Западом и поддерживает Пашиняна. Ведь и российская либерастия сокрушается и не понимает , зачем , мол , надо было умирать ,но не сдать ,врагу Ленинград и Сталинград ... Так что Пашинян и эго антирусская политика ещё и раскололо армянский народ . А этого армянского народа и так немного . И я Пашиняну не верю . Так Россия ему то по борту , а как пришла беда , так Россия спасай нас...
  12. Tneбурашка
    Tneбурашка Сегодня, 13:10 Новый
    0
    Бывшим республикам СССР похоже независимость нужна ,чтоб дру дружу почикать,
  13. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 13:14 Новый
    0
    Ага, Курская дуга.
    1. Mayor Lee
      Mayor Lee Сегодня, 13:37 Новый
      -2
      Согласен)))
  14. Дачник452
    Дачник452 Сегодня, 13:25 Новый
    +1
    Армения без Карабаха= Россия без Армении.
  15. Mayor Lee
    Mayor Lee Сегодня, 13:45 Новый
    0
    Как Сталинград?)) В этом городе сражались советские войска насмерть, уничтожая супостата. А степанакерте( Ханкенди) военных не видно, миняк уезжает из города
  16. Dave36
    Dave36 Сегодня, 14:40 Новый
    0
    Россия полностью не дееспособна, и зависит как от Ирана так и от Турок. азербайджанцам не нужен НК- горы, ничего нет, жить там не планируют, но вот военным там самое место. И да, думаю Туркам нужен коридор и ресурсы Азербайджана. Эрдоган по крайней мере бьется за то что бы турки жили сытнее..что тут плохого? Войны начинают, что бы заработать, либо территории, либо деньги, но для того, что бы свой народ жил лучше! Ну а мы, ну хоть кто бы нибудь сказал- мы один народ и два государства?! Все быстро вспомнили- что они не русские...может наше руководство что то делает не так? А за Армян впрягаться не стоит...они скулят на весь мир- а сами НК не признали... да и зачем из урагана мирняк обстреляли поставив знак равенства между друг другом...