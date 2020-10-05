«Для нас он сегодня как Сталинград»: жители Нагорного Карабаха о значении Степанакерта

Город может превратиться в руины от обстрелов противника. И главное, что если он падёт, то под угрозой окажется вся Армения. Для нас сегодня это как Сталинград.

Из Нагорного Карабаха продолжают приходить тревожные сводки о продолжающихся боях и обстрелах. При этом отмечается, что с каждым днём интенсивность открываемого огня по административному центру непризнанной НКР только нарастает.По Степанакерту огонь ведётся из различных вооружений, включая тяжёлые. Это реактивные установки залпового огня, средства беспилотной ударной авиации , ствольная артиллерия.Журналисты, находящиеся на месте событий говорят о том, что в течение более чем 30 часов обстрел Степанакерта осуществляется практически непрерывно. При этом реактивные снаряды разрываются уже и в непосредственной близости от центра города.Ранее сообщалось, что вооружённые силы Азербайджана для обстрела Степанакерта и других населённых пунктов непризнанной республики применяли оперативно-тактические ракетные комплексы израильского производства.Вынужденные скрываться в подвалах местные жители в беседах с журналистами говорят о том, что для Армении и Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт сегодня – «это как Сталинград для СССР в годы Великой Отечественной войны».Из беседы журналистов с местными жителями:В свою очередь в Азербайджане говорят об освободительной войне – войне за «деоккупацию азербайджанских территорий». Если верить заявлениям официального Баку, то за неделю боёв войска республики заняли семь населённых пунктов и подняли над ними азербайджанский флаг.