«Для нас он сегодня как Сталинград»: жители Нагорного Карабаха о значении Степанакерта

Из Нагорного Карабаха продолжают приходить тревожные сводки о продолжающихся боях и обстрелах. При этом отмечается, что с каждым днём интенсивность открываемого огня по административному центру непризнанной НКР только нарастает.
По Степанакерту огонь ведётся из различных вооружений, включая тяжёлые. Это реактивные установки залпового огня, средства беспилотной ударной авиации, ствольная артиллерия.
Журналисты, находящиеся на месте событий говорят о том, что в течение более чем 30 часов обстрел Степанакерта осуществляется практически непрерывно. При этом реактивные снаряды разрываются уже и в непосредственной близости от центра города.
Ранее сообщалось, что вооружённые силы Азербайджана для обстрела Степанакерта и других населённых пунктов непризнанной республики применяли оперативно-тактические ракетные комплексы израильского производства.
Вынужденные скрываться в подвалах местные жители в беседах с журналистами говорят о том, что для Армении и Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт сегодня – «это как Сталинград для СССР в годы Великой Отечественной войны».
Из беседы журналистов с местными жителями:
Город может превратиться в руины от обстрелов противника. И главное, что если он падёт, то под угрозой окажется вся Армения. Для нас сегодня это как Сталинград.
В свою очередь в Азербайджане говорят об освободительной войне – войне за «деоккупацию азербайджанских территорий». Если верить заявлениям официального Баку, то за неделю боёв войска республики заняли семь населённых пунктов и подняли над ними азербайджанский флаг.