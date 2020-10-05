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Британия представила проект гибридного реактивного самолёта с вертикальным взлётом

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Недавно появившаяся на рынке компания Samad Aerospace из Великобритании продемонстрировала проект нового реактивного самолета Q-Starling. Это двухместное гибридное воздушное судно, способное выполнять вертикальный взлет и посадку.


Об этом сообщает издание FlightGlobal.

Британский стартап планирует начать производство в 2023 году и довести ежегодный выпуск таких самолетов до 500 единиц.

Летательный аппарат с Т-образным хвостовым оперением будет создан по схеме среднеплана, то есть моноплана, крыло которого пройдет через среднюю часть фюзеляжа. Q-Starling оснастят двумя двигателями турбореактивного типа. Их задействуют при горизонтальном полете для создания движущей силы.

Вертикальный взлет и посадка будут производиться при помощи электрического вентилятора, установленного под средней частью фюзеляжа. Еще четыре небольших электровентилятора установят на концах крыла и горизонтальной части хвостового оперения для стабилизации процесса.

При изготовлении самолета в основном будут использованы композитные материалы. Полностью технические характеристики Q-Starling производитель пока не раскрывает.

Предположительная цена за такой самолет составит около двух миллионов долларов.
37 комментариев
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  1. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 12:32 Новый
    +9
    Этой идее минимум 2 года. Задумка интересная. Но данный стартап скорее всего просто мошенники.
    Ссылка на саму презентацию: https://samadaerospace.co.uk/docs/brochure.html


    1. venik
      venik Сегодня, 12:43 Новый
      +4
      Цитата: OgnennyiKotik
      Этому проекту минимум 2 года. Но задумка интересная, дальнейшее развитие конвертопланов.

      =========
      Только что-то описание не соответствует "мультикам"!
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 12:47 Новый
        0
        У них несколько проектов. Этот третий.

    2. Сергей39
      Сергей39 Сегодня, 12:52 Новый
      +1
      Цитата: OgnennyiKotik
      Но данный стартап скорее всего просто мошенники.

      И цена как у обычного винтового самолетика.
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 12:56 Новый
        +2
        Сроки, стоимость, количество, название (намёк на Маска) все указывает что задача собрать деньги, а не сделать самолёт. Но в целом идея интересная.
        Что-то на типа Турки сделали.
        1. Cowbra
          Cowbra Сегодня, 13:11 Новый
          0
          Вот-вот, кстати намек на Маска - это вообще клеймо - "разводилово"! А еще маленький такой вопрос - кто конкретно это строить будет? Все в курсе, что в Англии конкретная нехватка рабочих рук в производстве? В сельхозе и рыболовстве вообще около 80% недостача, согласно Гардиан. Все в клерки да в обслугу ушли, работать некому. Да-да, по 500 штук будут клепать. Эльфы с гремлинами посреди Стоунхеджа
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 13:43 Новый
            +1
            Цитата: Cowbra
            Все в клерки да в обслугу ушли, работать некому.

            А гастарбайтеры на что?
            Улиц подметать,краны чинить, унитазы чистить, самое то.
            А вот самолёты мастерить им вряд ли кто доверит
            1. vVvAD
              vVvAD Сегодня, 16:26 Новый
              0
              В том-то и фишка, что своих специалистов такого профиля особо и нет - массовое образование там таких не выпускает. Так что только на квалифицированных кадрах из бывшего советского блока выезжать. Ну или привлекать западных специалистов и забыть про тёплые места для своих бездельников, ибо платить им придётся совершенно другие зарплаты. И стоить это чудо будет...
        2. Sergey_G_M
          Sergey_G_M Сегодня, 13:14 Новый
          +1
          Топливная эффективность и дальность полета у таких ЛА вызывает вопросы.
          А самое важное - эксплуатация ЛА во всех странах так законадательно зарегулированна (согласование маршрутов полета, времени, коридоров) что преимущество вертикального взлета теряется, просто законадательно запрещено где ни попадя и куда хочется летать. Где то попроще как в США, но все же для массовой эксплуатации подобных ЛА нужно серьезно дорабатывать законодательство и наземные службы контроля полетов.
          1. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Сегодня, 13:22 Новый
            0
            Цитата: Sergey_G_M
            эксплуатация ЛА во всех странах так законадательно зарегулированна (согласование маршрутов полета, времени, коридоров) что преимущество вертикального взлета теряется,

            В Европе все крайне либерально, летать можно без проблем. Количество вертолетов и самолетов запредельное. Интересное видео на данную тему:
            1. Sergey_G_M
              Sergey_G_M Сегодня, 13:27 Новый
              0
              Вот только полет был согласован заранее, для туризма это норм, а для обычной ситуации когда надо куда то добраться и время на согласование в пять раз больше чем доехать на машине не очень.
              1. Avis
                Avis Сегодня, 16:42 Новый
                0
                Цитата: Sergey_G_M
                Вот только полет был согласован заранее, для туризма это норм, а для обычной ситуации когда надо куда то добраться и время на согласование в пять раз больше чем доехать на машине не очень.

                Теперь даже у нас ФПЛ можно подать за час до вылета. Если ФПЛ подан накануне, то в день вылета план можно зафигачить за полчаса до вылета, пока завтракаешь. Посадки с подбором практикуются с советских времён. Вы слишком застряли в 1990-ых. :)
          2. orionvitt
            orionvitt Сегодня, 14:29 Новый
            +1
            Цитата: Sergey_G_M
            Топливная эффективность и дальность полета у таких ЛА вызывает вопросы

            Конечно. Тут вам и турбовинтовые, и электрические движки. Помимо топливных баков, нужно и аккумуляторы где то размещать. Ещё бы ракетный двигатель прособачили. laughing По мне, так фигня это всё, исключительно в целях рекламы и повышения капитализации пустоты. В штатах тоже, компания разрекламировала электрогрузовик, который в одном макетном экземпляре и даже не ездит. Зато сама компания стоит больше миллиарда. Вот это понимаю, бабки пилят на пустом месте. А потом удивляются, почему это лопаются финансовые рынки.
            1. Piramidon
              Piramidon Сегодня, 14:40 Новый
              0
              Цитата: orionvitt
              Тут вам и турбовинтовые, и электрические движки. Помимо топливных баков, нужно и аккумуляторы где то размещать.

              Считаете, что эл.двигатели будут питаться от аккумуляторов? Это вряд ли. Для этого на основных движках генераторы есть.
              1. orionvitt
                orionvitt Сегодня, 15:00 Новый
                +1
                Цитата: Piramidon
                Это вряд ли. Для этого на основных движках генераторы есть.

                Мощности генераторов (10-20 КВт), хватает исключительно на питание бортовых систем, а ни как не для взлёта или посадки. Поинтересуйтесь на досуге, что бы не писать, мягко говоря глупости.
      2. venik
        venik Сегодня, 13:25 Новый
        +5
        Цитата: Сергей39
        И цена как у обычного винтового самолетика.

        =======
        Ну так речь то идет о ДВУХ-местной модели! Хотя и в этом случае цена кажется излишне оптимистичной!
        P.S. А если честно - данная разработка вызывает чрезмерного энтузиазма: слишком уж много там принципиально новых (не проверенных временем) конструктивных решений! У конструкторов даже есть такое (неофициальное или скорее полу-официальное) понятие "критический коэффициент новизны" (кажется так), суть которого сводится к тому, что если в конструкции слишком много "нетрадиционных" (не проверенных временем) конструктивных решений, то такая конструкция с большой степенью вероятности окажется неудачной! А тут - можно сказать ВСЯ конструкция базируется на "нестандартных" решениях! Да и сроки и стоимость - какие-то нереальные!
        Короче: "Пожуём" - увидим!!!
        1. vVvAD
          vVvAD Сегодня, 16:29 Новый
          +1
          Как говорится: не гоори "гоп", пока не перепрыгнешь wink
          1. venik
            venik Сегодня, 16:36 Новый
            0
            Цитата: vVvAD
            Как говорится: не гоори "гоп", пока не перепрыгнешь wink

            ========
            Типа того! drinks
            Из "бородатого" анекдота: ...Попугай: " - Пусть мне свернут шею, но я обязательно хочу посмотреть КАК ЭТО у них получится!..." laughing
      3. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 14:15 Новый
        +1
        Цитата: Сергей39
        И цена как у обычного винтового самолетика.

        А когда предварительная цена была равна окончательной?
    3. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 15:03 Новый
      -1
      Очень перспективная разработка если всё пойдёт по плану спрос на такой самолёт по миру будет бешенным.
  2. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:34 Новый
    +1
    Ну болтуны островные, за два года, от начала проекта до серийного производства? Где это видано, где это слыхано, кто-то задумал, а кто-то приврет.
    1. LifeIsGood
      LifeIsGood Сегодня, 12:43 Новый
      +5
      Да ладно что там проект за 2 года ... это ещё цветочки, а вот
      довести ежегодный выпуск таких самолетов до 500 единиц
      это вообще laughing
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:48 Новый
      +1
      Цитата: Ros 56
      Ну болтуны островные

      А, я им твердо верю в... вертикальную посадку yes
      1. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 14:33 Новый
        0
        Цитата: Теренин
        в... вертикальную посадку

        Что бы сесть, нужно для начала, хоть как нибудь взлететь. laughing
  3. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 12:43 Новый
    0
    Британский стартап планирует начать производство в 2023 году и довести ежегодный выпуск таких самолетов до 500 единиц.
    ....Видимо и покупатели уже появились....Если такое количество..
    1. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 13:13 Новый
      +2
      Цитата: Даниил Коноваленко
      Видимо и покупатели уже появились....Если такое количество..

      Заявляются производственные мощности.
      Там всего 2 места и минимум багажа. За такие деньги можно 5 тарахтелок Цессна взять с вторички. Разве что вип-аэротакси для сити и пригорода где запрет на шум и кроме крыши небоскреба никаких площадок... Если только пролоббируют (по-русски на лапу дадут) чтоб в каком-нибудь городе образцово-показательный экологический Эдем демонстрировать (с миллиардными костылями на его поддержку).
    2. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 14:40 Новый
      +1
      Цитата: Даниил Коноваленко
      ...Видимо и покупатели уже появились....Если такое количество.

      Зачем покупатели? Нынешняя западная экономика, расчитана вовсе не на покупателей, а на банковские кредиты и конъюктуру финансовых рынков. В наше удивительное время, уже вовсе не обязально что то производить. Показал мультик, провёл рекламную компанию, Банки выдали кредиты, на биржах выросла капитализация и прядок. Дальше можно смело играть на курсе акций и нафиг то производство.
  4. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:48 Новый
    +1
    Это двухместное гибридное воздушное судно, способное выполнять вертикальный взлет и посадку.


    Об этом сообщает издание FlightGlobal.

    Британский стартап планирует начать производство в 2023 году и довести ежегодный выпуск таких самолетов до 500 единиц.
    А зачем ? в двухместном варианте это игрушка для миллионеров со сферой распространения меньше чем у штучных суперкаров .
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:51 Новый
    +1
    Это двухместное гибридное воздушное судно, способное выполнять вертикальный взлет и посадку.

    Вот еще проблема переживать ,на чем будет летать долларовые миллионеры ? На гибриде или может на солнечных батареях и как они там с посадкой .............
  6. vvnab
    vvnab Сегодня, 12:57 Новый
    +3
    Не взлетит.
    Плохая идея использовать отдельный двигатель для взлёта/посадки. Проходили уже...
  7. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 13:16 Новый
    +2
    Двухместный реактивный?
    Это наркоту перевозить что ли?
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:17 Новый
    0
    Полет фантазии не имеет границ ... впрочем, жадность тоже пределов не имеет.
    Из всех этих проектов, хорошо если один к тысячи реализуется!
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:18 Новый
    0
    Очередной бизнес джет-в таком форм формате думаю хоть с подводным взлетом сделать можно.Серия от 1единицы и как повезёт
  10. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:35 Новый
    0
    Бритов тоже стартапы преследуют...
  11. Ivan Tixiy
    Ivan Tixiy Сегодня, 14:21 Новый
    0
    Теперь осталось проект воплотить в жизнь да что б он ещё полетел, хоть как то... Последние годы Англию стала копировать Украина, рождая проекты один за одним но забывая их воплощать в жизнь
  12. мыслитель
    мыслитель Сегодня, 14:50 Новый
    +1
    Цитата: venik
    ВСЯ конструкция базируется на "нестандартных" решениях!

    Есть ещё интересная фишка good
    На случай отказа всех систем во время взлета или посадки, компания предусмотрела баллистический парашют, который медленно опустит легкий самолет на землю.

    https://hightech.plus/2020/10/05/samad-aerospace-predstavila-koncept-reaktivnogo-vtol-samoleta-biznes-klassa
  13. keeper03
    keeper03 Сегодня, 16:03 Новый
    0
    Ну что я могу сказать... нам нужно объявить им санкции, чтобы это самолёт так и остался концептом! request