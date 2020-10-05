Британия представила проект гибридного реактивного самолёта с вертикальным взлётом

Недавно появившаяся на рынке компания Samad Aerospace из Великобритании продемонстрировала проект нового реактивного самолета Q-Starling. Это двухместное гибридное воздушное судно, способное выполнять вертикальный взлет и посадку.Об этом сообщает издание FlightGlobal.Британский стартап планирует начать производство в 2023 году и довести ежегодный выпуск таких самолетов до 500 единиц.Летательный аппарат с Т-образным хвостовым оперением будет создан по схеме среднеплана, то есть моноплана, крыло которого пройдет через среднюю часть фюзеляжа. Q-Starling оснастят двумя двигателями турбореактивного типа. Их задействуют при горизонтальном полете для создания движущей силы.Вертикальный взлет и посадка будут производиться при помощи электрического вентилятора, установленного под средней частью фюзеляжа. Еще четыре небольших электровентилятора установят на концах крыла и горизонтальной части хвостового оперения для стабилизации процесса.При изготовлении самолета в основном будут использованы композитные материалы. Полностью технические характеристики Q-Starling производитель пока не раскрывает.Предположительная цена за такой самолет составит около двух миллионов долларов.