Азербайджан показал видео обстрела противником своей территории: вторая неделя разгоревшегося конфликта

Как сообщает министерство обороны Республики Армения, утром 5 октября азербайджанские войска возобновили наступление на южном направлении фронта.Что интересно, в ночь с 4 на 5 октября, если верить сообщениям армянской стороны, обстановка на фронте была относительно спокойной. Как пишет пресс-служба МО Армении, азербайджанская армия, судя по всему, готовилась к утреннему наступлению.Утром 5 октября на странице Шушан Степанян – пресс-секретаря армянского военного ведомства, появилась информация о том, что азербайджанские войска наносят интенсивные ракетные удары по Степанакерту. В свою очередь, в Азербайджане пишут об обстрелах городов Бейлаган, Барда и Тертер.По сообщению министерства обороны Азербайджана, утром 5 октября средствами ПВО был зафиксирован пуск ракет с территории Бердского, Кафанского и Джермукского районов Армении. Одна из ракет упала у здания колледжа, другая – у школы в Барде. Также в Баку заявляют об обстрелах Гянджи армянскими ракетами.Обстрелы, по утверждению азербайджанского военного ведомства, длятся уже несколько дней, хотя в Ереване отрицают факт обстрелов. Но в Азербайджане представили видео ракетных обстрелов своих населенных пунктов, которое, по мнению военного ведомства, должно служить доказательством агрессивных действий армянской стороны.Кроме того, азербайджанские военные отчитались об освобождении населенного пункта Талыш и представили в социальных сетях соответствующее видео. На нем мы видим азербайджанских военных, находящихся в селении, и появившийся на одном из зданий государственный флаг Азербайджана. Село Талыш, напомним, по армянской версии относится к Мартакертскому району Нагорно-Карабахской Республики, а по версии Баку – к Тертерскому району Азербайджана. Проживает в нем около 180 человек.Как видим, обе стороны конфликта сохраняют традиционное для себя поведение: обвиняют друг друга в обстрелах территорий с мирным населением и утверждают, что именно их армиям сопутствует успех на линии фронта.В Ереване считают, что все обвинения в адрес армянской стороны Баку выдвигает целенаправленно, чтобы представить НКР и Армению агрессорами. Аналогичной позиции, но с противоположным раскладом ситуации, придерживаются в Азербайджане и, судя по всему, в Турции, которая сегодня выступает как однозначный союзник Азербайджана.Для поднятия боевого духа обе стороны регулярно вывешивают видео с передовой, где армянские или азербайджанские солдаты успешно громят противника. Вот, к примеру, видео со страницы Минобороны Армении:Впрочем, стоит понимать, что попытки азербайджанской стороны представить конфликт в Нагорном Карабахе как агрессию Армении против Азербайджана чреваты очень серьезными последствиями. Если боевые действия перейдут за пределы НКР, на территорию Армении, у страны будут все основания обратиться за помощью к другим участникам ОДКБ. Пока воюют в НКР, ОДКБ молчит, но сможет ли промолчать в случае азербайджанского вторжения уже собственно в Армению?