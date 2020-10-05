Военное обозрение
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Азербайджан показал видео обстрела противником своей территории: вторая неделя разгоревшегося конфликта

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Как сообщает министерство обороны Республики Армения, утром 5 октября азербайджанские войска возобновили наступление на южном направлении фронта.


Что интересно, в ночь с 4 на 5 октября, если верить сообщениям армянской стороны, обстановка на фронте была относительно спокойной. Как пишет пресс-служба МО Армении, азербайджанская армия, судя по всему, готовилась к утреннему наступлению.

Утром 5 октября на странице Шушан Степанян – пресс-секретаря армянского военного ведомства, появилась информация о том, что азербайджанские войска наносят интенсивные ракетные удары по Степанакерту. В свою очередь, в Азербайджане пишут об обстрелах городов Бейлаган, Барда и Тертер.

По сообщению министерства обороны Азербайджана, утром 5 октября средствами ПВО был зафиксирован пуск ракет с территории Бердского, Кафанского и Джермукского районов Армении. Одна из ракет упала у здания колледжа, другая – у школы в Барде. Также в Баку заявляют об обстрелах Гянджи армянскими ракетами.


Обстрелы, по утверждению азербайджанского военного ведомства, длятся уже несколько дней, хотя в Ереване отрицают факт обстрелов. Но в Азербайджане представили видео ракетных обстрелов своих населенных пунктов, которое, по мнению военного ведомства, должно служить доказательством агрессивных действий армянской стороны.

Кроме того, азербайджанские военные отчитались об освобождении населенного пункта Талыш и представили в социальных сетях соответствующее видео. На нем мы видим азербайджанских военных, находящихся в селении, и появившийся на одном из зданий государственный флаг Азербайджана. Село Талыш, напомним, по армянской версии относится к Мартакертскому району Нагорно-Карабахской Республики, а по версии Баку – к Тертерскому району Азербайджана. Проживает в нем около 180 человек.


Как видим, обе стороны конфликта сохраняют традиционное для себя поведение: обвиняют друг друга в обстрелах территорий с мирным населением и утверждают, что именно их армиям сопутствует успех на линии фронта.

В Ереване считают, что все обвинения в адрес армянской стороны Баку выдвигает целенаправленно, чтобы представить НКР и Армению агрессорами. Аналогичной позиции, но с противоположным раскладом ситуации, придерживаются в Азербайджане и, судя по всему, в Турции, которая сегодня выступает как однозначный союзник Азербайджана.

Для поднятия боевого духа обе стороны регулярно вывешивают видео с передовой, где армянские или азербайджанские солдаты успешно громят противника. Вот, к примеру, видео со страницы Минобороны Армении:


Впрочем, стоит понимать, что попытки азербайджанской стороны представить конфликт в Нагорном Карабахе как агрессию Армении против Азербайджана чреваты очень серьезными последствиями. Если боевые действия перейдут за пределы НКР, на территорию Армении, у страны будут все основания обратиться за помощью к другим участникам ОДКБ. Пока воюют в НКР, ОДКБ молчит, но сможет ли промолчать в случае азербайджанского вторжения уже собственно в Армению?
50 комментариев
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 14:39 Новый
    +7
    Пока воюют в НКР, ОДКБ молчит, но сможет ли промолчать в случае азербайджанского вторжения уже собственно в Армению?

    Не думаю, что азербайджанцы не в своем уме и не понимают этого...
    1. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 14:45 Новый
      +3
      Пока за спиной Эрдоган (пастух), будут как овцы идти вперед... Подумаешь пару сотен овец погибнет
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 14:46 Новый
        +6
        Цитата: RVAPatriot
        Пока за спиной Эрдоган (пастух), будут как овцы идти вперед... Подумаешь пару сотен овец погибнет

        Алиев не похож на овцу..очень умный человек.. на мой взгляд.
        1. RVAPatriot
          RVAPatriot Сегодня, 14:48 Новый
          +5
          Да , это точно, но почему то играет уже как вассал Турции... Прокладка временная для Эрдогана
        2. Егоза
          Егоза Сегодня, 15:15 Новый
          +2
          Цитата: Svarog
          Алиев не похож на овцу..очень умный человек.. на мой взгляд.

          Эх! Был среди нас Аполлон....царство ему небесное. Вот он бы вам объяснил КАКОЙ человек Алиев
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 15:20 Новый
            0
            Цитата: Егоза
            Цитата: Svarog
            Алиев не похож на овцу..очень умный человек.. на мой взгляд.

            Эх! Был среди нас Аполлон....царство ему небесное. Вот он бы вам объяснил КАКОЙ человек Алиев

            Любопытно, а Вы не расскажете. У меня впечатление, что Алиев далеко не глуп.
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg Сегодня, 15:29 Новый
              +1
              Цитата: Svarog
              Цитата: Егоза
              Цитата: Svarog
              Алиев не похож на овцу..очень умный человек.. на мой взгляд.

              Эх! Был среди нас Аполлон....царство ему небесное. Вот он бы вам объяснил КАКОЙ человек Алиев

              Любопытно, а Вы не расскажете. У меня впечатление, что Алиев далеко не глуп.


              Согласен.Может дело дойдёт до перемирия? А то жарковато стало.Ещё и Иран готов Армении помочь.Гладко было на бумаге,да забыли про авраги, а по ним ходить.
              Оборонное ведомство Азербайджана подтвердило факт применения армянскими военными тактического ракетного вооружения, а именно – российских ОТРК «Искандер». Всего лишь через несколько часов после удара этими комплексами, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что намерен начать вести диалог с Ереваном о перемирии.

              Ракетные удары Армении по гражданскому населению Азербайджана и гражданской инфраструктуре:

              1. Гянджа: более четырёх ракет Смерч с кассетными боеприпасами. 2-й по величине город.

              2. Хызы и Апшеронский район: две ракеты средней дальности до 300 км.

              3. Мингячевир: 2 ракеты. Водохранилище и Электростанция

              , - об этом сообщил помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в «Твиттер».

              https://avia.pro/news/iran-perebrosil-na-zashchitu-armenii-200-tankov
            2. Егоза
              Егоза Сегодня, 15:33 Новый
              +3
              Цитата: Svarog
              Любопытно, а Вы не расскажете. У меня впечатление, что Алиев далеко не глуп.

              Аполлон - на гражданке - юрист, азербайджанец, кристально честный и прямой человек. Так вот еще 7 лет назад он тут высказывал свое мнение о том, что семья Алиевых (что отец, что сын), хотя и не глупые, но подлые люди, которые доведут Азербайджан до беды и даже до войны. У нас тогда тоже были тут споры об Азербайджане и Армении, и Аполлон так всех сражал фактами и документами, что нынешним "выступающим" и не снилось.
              1. Ингвар 72
                Ингвар 72 Сегодня, 16:00 Новый
                +2
                Цитата: Егоза
                Аполлон так всех сражал фактами и документами, что нынешним "выступающим" и не снилось.

                Да и модерил хорошо, не спешил "преды" выносить, удаляя не весь комментарий, а только спорную часть. Жестко наказывал только после 2-3 замечаний. Царство небесное Азиру. hi
                П. С. Про Алиева слышал нелестные отзывы от других азербайджанцев
        3. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 15:24 Новый
          +3
          Цитата: Svarog
          Алиев не похож на овцу..очень умный человек..

          Очевидно от большого ума он дал согласие на переброску подконтрольных Турции боевиков из Сирии в Азербайджан ,и публично лжёт об неучастии ВС Турции в конфликте ?

          Хотя what ... Возможно и умный,но при этом не самостоятельный...
        4. Oden280
          Oden280 Сегодня, 16:40 Новый
          0
          Ага, как торговец помидорами на рынке.
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 15:03 Новый
        +5
        Цитата: RVAPatriot
        Подумаешь пару сотен овец погибнет

        Тем более, что к ним еще и "боевых баранов" из Сирии Эрдоган подвез...а тех то точно не жаль
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:47 Новый
      +5
      Сварог -вторжение в Армению выгодно эрдогаду, но опасно для Азербайджана как государства. ..
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 14:49 Новый
        +1
        Цитата: Бережливый
        Сварог -вторжение в Армению выгодно эрдогаду, но опасно для Азербайджана как государства. ..

        Согласен, по этому и считаю, что Алиев на это не пойдет. Алиев будет добиваться своей цели но за черту не пойдет.. Это его погибель и он это понимает.
        1. venik
          venik Сегодня, 15:04 Новый
          +3
          Цитата: Svarog
          Согласен, по этому и считаю, что Алиев на это не пойдет. Алиев будет добиваться своей цели но за черту не пойдет.. Это его погибель и он это понимает.

          =======
          Вопрос в том, что его могут и не спросить!
        2. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 15:05 Новый
          +4
          Согласен, по этому и считаю, что Алиев на это не пойдет. Алиев будет добиваться своей цели но за черту не пойдет.. Это его погибель и он это понимает.


          Да и тонну народа говорили Наполеону и Гитлеру, что не надо идти на Россию и там их погибель. Ан не.... пошли.... Ердогаду моча ударила в мозг и остановится он уже не в етой жизни. Да и понимает он только если кулаком в морду, все другое он игнорирует и воспринимает как слабость.
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 15:06 Новый
            0
            Цитата: Keyser Soze
            Да и понимает он только если кулаком в морду, все другое он игнорирует и воспринимает как слабость.

            Именно.. после того, как сбил нашего летчика, должен был получить ботинком в морду.. но отделался помидорами, вот и несет его сейчас.
      2. bessmertniy
        bessmertniy Сегодня, 14:50 Новый
        0
        Есть смысл отозвать нашего посла в Азербайджане пока Алиев не прекратит войну и не сядет за стол переговоров.
    3. Одиссей
      Одиссей Сегодня, 15:01 Новый
      +2
      Цитата: Svarog
      Не думаю, что азербайджанцы не в своем уме и не понимают этого...

      Они 150 раз подтвердили. У них нет военных целей относительно Армении.С их стороны безумием будет вторгаться туда.
      Тут опасно другое. Вчера Армения атаковала Мингечевир с ключевой ТЭЦ и ГЭС. Причем еще и умудрилась отрицать это. Только после видео последствий все стало ясно. Хорошо,что Смерч немного промазал,а часть ракет не разорвалось( ракеты старые). Если ,не дай Бог попадут, Азербайджан начнет атаковать Полонезом,Лорой и Смерчем АЭС и города в Армении.
      Так нас могут втянуть в конфликт.
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 15:04 Новый
        +3
        Цитата: Одиссей
        Так нас могут втянуть в конфликт.

        И Пашинян этого явно желает.. По этому такой расклад очень вероятен.
      2. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 15:07 Новый
        0
        АЭС Азербайджан атаковать не будет.
        1. Одиссей
          Одиссей Сегодня, 15:11 Новый
          +4
          Цитата: Вадим237
          АЭС Азербайджан атаковать не будет.

          Будем надеяться. Но если разрушат плотину,там пол Азербайджана смоет. Плюс перебои с электричеством.
          Тогда Баку явно ответит из всего что имеет. Без ограничений.
          1. bessmertniy
            bessmertniy Сегодня, 16:31 Новый
            0
            Если бомбанут АЭС, fool то и Азербайджану от АЭС достанется своя доза радиации.
  2. seti
    seti Сегодня, 14:40 Новый
    +4
    Опять слышим типо " главное " -"Если боевые действия перейдут за пределы НКР, на территорию Армении, у страны будут все основания обратиться за помощью к другим участникам ОДКБ. Пока воюют в НКР, ОДКБ молчит, но сможет ли промолчать в случае азербайджанского вторжения уже собственно в Армению?"

    Ну как хочется все таки втянуть "поиграть в войнушку" РФ. Нас спросите, а нам оно надо ?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:50 Новый
      +1
      Пашинян эту песню поет вечно, он и Лаврову уже напоминает постоянно что мы Армению должны защитить "если что"!А сам на это "если что "молиться !
    2. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 14:53 Новый
      +3
      Так втягивает то султан с "партнерами" . Я не удивлюсь кстати, что за сегодняшним киргизским движем торчит MIT и западные НКО.
      Но зато, внимание! У Ирана уже план урегулирования созрел, султан похоже муллу достал.
      А Бебе Нетаньяху уже обещал прекратить поставки оружия в Азербайджан.
      Что то у султана пошло не так.
    3. bessmertniy
      bessmertniy Сегодня, 14:58 Новый
      +1
      Завкавказью надо интегрироваться, а они сегодня друг друга рвут. fool И когда окажутся истощены и разбиты, им ничего другого не останется как стать турецкими, иранскими или российскими окраинами. request
    4. Revival
      Revival Сегодня, 15:00 Новый
      +2
      Если армения будет бить по азербайджану со своей территории, то удар по армении никак не должен вызвать применение одкб
    5. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 15:22 Новый
      +1
      Я думаю Алиев представляет сколько дней нужно нашим ВКС чтобы помножить на ноль его армию. Так что врятли он что-то подобное выкинет,что позволит нам вмешаться.
      1. Redline
        Redline Сегодня, 16:37 Новый
        0
        Ваши ВКС картонные тигры, это доказали турки сбив истребитель
  3. Airdefense
    Airdefense Сегодня, 14:55 Новый
    +10
    На армянских форумах, например, https://openarmenia.am/, уже во всю винят Россию и союзник плохой и оружия Азербайджану продавали и вообще как все кончиться нужно уходить от России.
    Вот удивительно как люди бывают слепы, Армения сам не признает Карабах, юридически это территория Азербайджана. Армяне сами проспали подготовку, но хотят, чтобы Россия послать солдат воевать за эту непризнанную территорию.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 15:05 Новый
      +3
      Вячеслав.
      Я не учитель словесности, но ваш русский хромает.
      Просто иные ожидания от имени Вячеслав.
      Извиняюсь за мелкую придирку.
      hi
      А насчет ухода от России так никто никого не держит.
      Да и Россия вполне состоявшееся государство, что бы решать когда и куда посылать войска.
      В Сирию послали, никого не спрашивали, кроме сирийцев.
      Путин уже сказал.
      Российские миротворцы могут вмешаться в конфликт, только при решении обеих сторон конфликта.
      1. Svidetel
        Svidetel Сегодня, 15:16 Новый
        0
        У вас, сударь, тоже не все знаки препинания на месте. Так вы за правильную орфографию на Топворе, или как?
        1. Livonetc
          Livonetc Сегодня, 15:26 Новый
          0
          Согласен.
          Но там далеко не знания препинания.
          Да и я извинился.
          На самом желе интересно было русский ли это гражданин азербайджана или этнический азербайджанец.
          А я сейчас работаю удаленно, да еще успеваю участок косить и на форум заглядывать.

          Кстати, исправил бы многие грамматические просчеты, Однако возможность редактирования поста небольшая по времени.
          Да и иногда возможности интернета не позволяют не только отредактировать, но и просто отправить пост.
      2. Airdefense
        Airdefense Сегодня, 15:25 Новый
        +3
        Не претендую на 100% грамотность. Насчёт позиции России в текущем конфликте, считаю, что максимум можно помощь армянам с вооружением за их счет естественно. Ребята хотели обхитрить “систему“ не признавали Карабах, не получали ни каких санкций за “оккупацию”, но теперь требуют, чтобы Россия непременно вмешалась в их территориальный конфликт.
        1. Livonetc
          Livonetc Сегодня, 15:29 Новый
          +1
          Хотеть, не значит получить.
          hi
  4. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 15:00 Новый
    +3
    "Одна из ракет упала у здания колледжа, другая – у школы в Барде."
    Забыли наверняка про разрушенный роддом и дом престарелых.
    Ну и среди военных Азербайджана "потерь нет".
  5. maktub
    maktub Сегодня, 15:04 Новый
    -4
    Гаджиев заявил что Арутюнян тяжело ранен day.az.Цитирую:-" Я хочу отсюда обратиться к Араику Арутюняну: ты спрятался в бункере, азербайджанская армия нашла тебя и там».
    1. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 15:07 Новый
      +3
      Угу, и Арутюнян сегодня же обращение к Арца*ху записал
      1. maktub
        maktub Сегодня, 15:13 Новый
        -2
        Ещё не видел
        1. К-612-О
          К-612-О Сегодня, 15:19 Новый
          0
          И вот еще ссылка:

          https://t.me/new_militarycolumnist/43671
  6. JcVai
    JcVai Сегодня, 15:06 Новый
    +1
    Цитата: Airdefense
    юридически это территория Азербайджана

    Все зависит от юристов. Если брать, например, за основу где-нибудь 1700 годы, то это будет территория Турции, если 1800е - территория России...
    1. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 15:12 Новый
      +3
      Не Турции, а Персии. По Гюлистанскому договору эти земли отошли на вечные времена от шаха к России, 1813 год.
      1. Xenofont
        Xenofont Сегодня, 15:39 Новый
        0
        Окончательно закрепил эти земли плюс Ереванское и Нахичеванское ханства только Туркменчайский договор после персидской войны 1826-28 годов.
  7. Викторио
    Викторио Сегодня, 15:16 Новый
    0
    каждый в своем праве, теперь будут молотить города друг-друга
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:24 Новый
    0
    Очень правильно сказано....
    Оба народа справедливо считают Нагорный Карабах своим: азербайджанцы акцентируют внимание на государственном суверенитете, армяне – на праве на самоопределение. Оба подхода юридически верны, но неизвестно, сколько крови прольётся за эту правоту, а главное, сколько ещё раз ситуация будет повторяться.
  9. Шарнхорст
    Шарнхорст Сегодня, 15:28 Новый
    0
    Надо создать бесполётную зону над обоими государствами и спорным карабахом. А на земле пусть мутузят друг друга хоть до последнего закавказца...
  10. Sovpadenie
    Sovpadenie Сегодня, 15:44 Новый
    0
    "Алиев заявил, что Турция должна участвовать в урегулировании в Карабахе "- РИА Новости. Почему? Если рассуждать о полной независимости Азербайджана и его президента, то напрашивается вопрос. Почему?
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:54 Новый
    0
    А в новостях такие "бомбы"рвутся.Ждем когда ВО отреагирует.Понедельник прекращает быть" томным". hi
  12. VictorM
    VictorM Сегодня, 15:56 Новый
    -1
    Цитата: Svarog
    Пока воюют в НКР, ОДКБ молчит, но сможет ли промолчать в случае азербайджанского вторжения уже собственно в Армению?

    Не думаю, что азербайджанцы не в своем уме и не понимают этого...
    Предлагаю разговор вести откровенный, мы не политики и не МИД одной из стран.

    Армении надеяться можно только на Россию и ее двухсторонние договора с ней, больше не на кого, никто больше не рискнет становиться соучастником и подельником армян, и к нам не полезет.

    По уставу ОДКБ, зарегистрированному как и положено в ООН, решения принимаются коллегиально и в случае решения, оно так же будет доведено до международных организаций. Теперь с этого места и по подробнее.
    На сегодняшний день члены ОДКБ - Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Таджикистан и Киргизия. Назовите мне среди участников ОДКБ государства которые нетолько проголосуют за Армению, пусть и под давлением, но и готовы будут поддержать ее на поле боя - ???
    Все может быть в нашей жизни, но как-то сложно представить атаку ВВС Казахстана на Азербайджан...

    Максимально возможное критическое и острое развитие ситуации это агрессия России против Азербайджана, но это изначально обречено на провал и этого не могут не понимать российские власти. Что еще может быть и кто еще может быть, марсиане, лунатики или австрийцы и венгры напуганные Пашиняном laughing