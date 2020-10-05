Военное обозрение
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«Мы понимаем, что весь экипаж погиб в течение 90 секунд»: в США опубликовали разговор Путина и Клинтона о подлодке «Курск»

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Спустя годы после событий с атомным подводным ракетным крейсером «Курск» в Соединённых Штатах решили рассекретить стенограмму телефонных и личных переговоров межу тогдашними президентами РФ и США.


Стенограмма переговоров Владимира Путина и Билла Клинтона появилась на официальном сайте библиотеки 42 американского президента. Примечательно, что американцы сделали эту публикацию ещё в августе прошлого года, однако по разным причинам она весьма длительное время оставалась вне зоны внимания журналистов и заинтересованной общественности.

В стенограмме сообщается, что личный разговор Путина и Клинтона состоялся в начале сентября 2000 года в нью-йоркской гостинице «Уолдорф Астория».

Из материала:

Президент США выразил сожаление в связи с произошедшим с российской подводной лодкой и отметил, что в 1995 году ему тоже пришлось особенно переживать в связи с террористической атакой в Оклахома-Сити.

Клинтон, обращаясь к Путину, заявил, что если что-то подобное случается в той или иной точке мира, то люди представляют себя на месте тех, кто столкнулся с горем напрямую, включая родственников жертв.

Клинтон – Путину:

Думаю, вы столкнулись с серьёзной критикой. Но это происходит всегда.

Приводится и заявление Владимира Путина, где российский президент говорит о том, что никакого выбора у него не было: «разве что, между плохим и худшим вариантами».

Путин:

Кто-то говорит, что если бы я сразу отправил туда подводный аппарат и нам удалось спасти хотя бы пару жизней моряков, то мои рейтинги выросли. Но ведь нельзя всё делать ради пиара. И я очень опасаюсь, что нечто подобное может повториться.

В стенограмме сообщается о том, что Путин, по его словам, на тот момент чувствовал себя бессильным.

Путин 6 сентября 2000 года:

Сейчас мы понимаем, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать об этом родственникам.

По заявлению президента России, в корпусе субмарины была дыра диаметром до 2 метров, через которую произошло затопление трёх отсеков.

Разговор происходил до того, как АПРК был поднят на поверхность и были обнаружены важные элементы (включая записку), проливающие определённый свет на то, сколько продержались отдельные члены экипажа.
Использованы фотографии:
сайт президента России
118 комментариев
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  1. фигвам
    фигвам Сегодня, 13:42 Новый
    +13
    Узнаем ли мы когда нибудь правду, наверно нет.
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 13:47 Новый
      -26
      Цитата: фигвам
      Узнаем ли мы когда нибудь правду, наверно нет.

      1. nnm
        nnm Сегодня, 13:54 Новый
        +15
        Ну а вот этот ролик - вообще не к месту, когда посреди одной темы спросили о лодке. Или, что вы ожидали, что иностранному журналисту должен ход расследования пересказать ?
        1. Корона без вируса
          Корона без вируса Сегодня, 14:02 Новый
          +5
          Цитата: nnm
          Ну а вот этот ролик - вообще не к месту, когда посреди одной темы спросили о лодке. Или, что вы ожидали, что иностранному журналисту должен ход расследования пересказать ?

          Прошло 20 лет ... мне, как российскому гражданину, можно уже раскрыть, как на самом деле утонул Курск???... или ответ будет такой же, как в ролике?! am
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 14:09 Новый
            -5
            Цитата: Корона без вируса
            Прошло 20 лет ... мне, как российскому гражданину, можно уже раскрыть, как на самом деле утонул Курск???... или ответ будет такой же, как в ролике?!

            Ответ кроится в стенограмме..
            Клинтон – Путину:

            Думаю, вы столкнулись с серьёзной критикой. Но это происходит всегда.

            Критику Путин не любит, а потому ответ, пока он президент мы не узнаем.
          2. Сидор Аменподестович
            Сидор Аменподестович Сегодня, 14:58 Новый
            +4
            мне, как российскому гражданину, можно уже раскрыть, как на самом деле утонул Курск???... или ответ будет такой же, как в ролике?!

            Вам, как российскому гражданину, не стоило бы врать, хотя бы в комментариях.
            Однако Вы врёте. И не отвечаете на прямые вопросы.
            И после всего этого ещё хватает наглости на что-то претендовать?
            1. Корона без вируса
              Корона без вируса Сегодня, 15:06 Новый
              -2
              Цитата: Сидор Аменподестович
              мне, как российскому гражданину, можно уже раскрыть, как на самом деле утонул Курск???... или ответ будет такой же, как в ролике?!

              Вам, как российскому гражданину, не стоило бы врать, хотя бы в комментариях.
              Однако Вы врёте. И не отвечаете на прямые вопросы.
              И после всего этого ещё хватает наглости на что-то претендовать?

              Это когда же я врал в комментариях????!!!! am тыкните меня носом при всех!!!
              1. Сидор Аменподестович
                Сидор Аменподестович Сегодня, 15:09 Новый
                +8
                Цитата: Корона без вируса
                Это когда же врал в комментариях????!!!! тыкните меня носом при всех!!!

                Ваш вчерашний комментарий, сделанный в 19.23.
                Да Вы шо?! Вы этой весной точно в России жили?! Где даже сейчас за без маски Вас в метро в наручники закуют и изобьют?!

                Вас в той же теме спросили, почему Вы соврали?
                Но Вы предпочли слиться втихаря.
                1. Корона без вируса
                  Корона без вируса Сегодня, 15:12 Новый
                  -7
                  Цитата: Сидор Аменподестович
                  Цитата: Корона без вируса
                  Это когда же врал в комментариях????!!!! тыкните меня носом при всех!!!

                  Ваш вчерашний комментарий, сделанный в 19.23.
                  Да Вы шо?! Вы этой весной точно в России жили?! Где даже сейчас за без маски Вас в метро в наручники закуют и изобьют?!

                  Вас в той же теме спросили, почему Вы соврали?
                  Но Вы предпочли слиться втихаря.

                  ЛИЧНО!!! недели три назад в московском метро попал под режим усиления борьбы с безмасочниками, и при мне мужика скрутили и одели в наручники, из-за того, что он без маски пытался пройти через турникет!!! am
                  1. Сидор Аменподестович
                    Сидор Аменподестович Сегодня, 15:16 Новый
                    +1
                    ЛИЧНО!!! недели три назад в московском метро попал под режим усиления борьбы с безмасочниками, и при мне мужика скрутили и одели в наручники, из-за того, что он без маски пытался пройти через турникет!!!

                    Правила есть правила. Нечего было выёживаться и права качать.
                    Вы ещё приравняйте к произволу полиции, когда полицейские крутят пьяных водил.
                    Вы в магазине, когда Вас отказываются обслуживать без маски, тоже скандал устраиваете и начинаете руками махать?
          3. Alex777
            Alex777 Сегодня, 15:06 Новый
            +2
            Прошло 20 лет ... мне, как российскому гражданину, можно уже раскрыть, как на самом деле утонул Курск?

            Не приходит в голову, что эту тяжелую и непростую тему Штаты нам вновь подбросили удачно и вовремя?
            Что вы собственно узнать хотите?
            Что Штаты утопили лодку, а мы ничем не ответили тогда потому, что не могли?
            Что адмирал в это время новый китель купить не мог и ходил в штопанном?
            Что вы хотите узнать кроме того, что уже известно?
            Или ваша задача на вентилятор набрасывать?
            Где такие правдолюбы берутся... request
            1. Корона без вируса
              Корона без вируса Сегодня, 15:09 Новый
              -2
              Цитата: Alex777
              Прошло 20 лет ... мне, как российскому гражданину, можно уже раскрыть, как на самом деле утонул Курск?

              ...
              Что вы собственно узнать хотите?
              ...

              Я хочу узнать, как на самом деле погиб Курск... имею право!!! soldier
              1. Alex777
                Alex777 Сегодня, 15:11 Новый
                -1
                Обоснуйте это право.
                1. Корона без вируса
                  Корона без вируса Сегодня, 15:14 Новый
                  -3
                  Цитата: Alex777
                  Обоснуйте это право.

                  Я - гражданин России!!! good В этом мое ПРАВО!!! как и у любого другого гражданина России... не говоря уже о семьях погибших моряков...
                  1. Alex777
                    Alex777 Сегодня, 15:16 Новый
                    -3
                    Я не просто так задал вопрос про право...
                    Раз ваших родственников там не было - сидите спокойно.
                    И не надо народ баламутить из праздного любопытства. yes
      2. loki565
        loki565 Сегодня, 14:03 Новый
        +7
        Ларри Кинг сильный интервьюер, он спрашивает про семью про детей и когда человек расслабляется начинает улыбается, сразу переходит на резкие темы, это его излюбленная коронка
    2. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 13:49 Новый
      +1
      В 2024? Чтоб подпортить настроение американцы будут вбрасывать тонны провокаций, фейков с компроматом вперемешку.
      В бочке де..ма должна быть хоть одна ложка мёда чтобы обмануть обывателя все это сожрать.
    3. nnm
      nnm Сегодня, 13:50 Новый
      +1
      По крайней мере, это если и будет, то очень не скоро....
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:05 Новый
        0
        Цитата: nnm
        По крайней мере, это если и будет, то очень не скоро....

        Всегда две правды, одна для них, другая для нас. Но правды для всех не бывает.
    4. Fizik M
      Fizik M Сегодня, 13:58 Новый
      +13
      Цитата: фигвам
      Узнаем ли мы когда нибудь правду

      а общество хочет правды?
    5. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 14:39 Новый
      0
      Цитата: фигвам
      Узнаем ли мы когда нибудь правду, наверно нет.

      иногда лучше жить в неведении...
    6. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 15:19 Новый
      +1
      Гибель лодки и экипажа - это трагедия. Однако не важно, через 60 сек.погиб экипаж или через 60 мин. Большие проблемы вскрылись в системе спасения терпящих бедствие кораблей. Что-нибудь изменилось за эти 20 лет в лучшую сторону? В составе ВМФ есть специализированные суда-спасатели подводных лодок, которые работают не только на 100 метровых глубинах, но и на 300-500 метровых...? Какие эти суда, способны они выполнять свою работу в сложных климатических условиях, при сильном волнении? В составе ВМФ есть группа водолазов, способных работать на больших глубинах? Погибших не вернуть, но нужно сделать выводы и беречь живых. А бережем ли? И если, не дай Бог, повторится, сможем ли быстро организовать спасательную операцию для терпящих бедствие???
      1. Fizik M
        Fizik M Сегодня, 15:50 Новый
        +1
        Цитата: Doccor18
        В составе ВМФ есть группа водолазов, способных работать на больших глубинах?

        а оно надо!?!?! с учетом возможностей НПА
        Цитата: Doccor18
        Большие проблемы вскрылись в системе спасения терпящих бедствие кораблей. Что-нибудь изменилось за эти 20 лет в лучшую сторону?

        "Титис-Про" (и прикормленные им военные) бабла, да - напилили
        причем в подаляющем большинстве - НА ИМПОРТЕ
        Цитата: Doccor18
        В составе ВМФ есть специализированные суда-спасатели подводных лодок, которые работают не только на 100 метровых глубинах, но и на 300-500 метровых...?

        было сделано все что бы они не появились
        при активном СОУчастии "Тетиса" ...
    7. Маз
      Маз Сегодня, 15:36 Новый
      +1
      Насколько я знаю, то тема Курска запретна чисто по человечески среди всех подводников и моряков. Неписаный закон, правило. Как то Хотел в книгу вложить эпизод с Курском - на всякий случай посоветовался с представителем генштаба ВМФ. Он так примерно сказал - "Маз, Курск не трогай ни в каком варианте, это наше горе, это наша боль, вообще даже не упоминай." Мне даже не приказали меня так попросили, что самому стало стыдно, шо не сообразил сам. А американцы сделали подло, не по человечески , такие вещи можно выкладывать только с обоюдного согласия сторон. Ну, их поступком не удивлен. Мертвые их не простят. Позор.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 15:47 Новый
        0
        ...тема Курска запретна чисто по человечески среди всех подводников и моряков...

        По человечески все понятно.
        А с профессиональной точки зрения...очень хочется надееться, что в руководстве ВМФ сделали правильные выводы из этой трагедии.
      2. Fizik M
        Fizik M Сегодня, 15:48 Новый
        +2
        Цитата: Маз
        Насколько я знаю, то тема Курска запретна чисто по человечески среди всех подводников и моряков. Неписаный закон, правило

        что за чушь?!?!
  2. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 13:43 Новый
    +30
    Сейчас мы понимаем, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать об этом родственникам.

    1. Комментарий был удален.
    2. elai
      elai Сегодня, 13:47 Новый
      +11
      Да тоже сразу возник вопрос.... писали же и доказанный факт! Как в течении 90 сек.

      И второе, по поводу правды, если было столкновение с иностранной лодкой (США) то точно не узнаем, ради того что бы скандала не было это скроют, и нашей жизни точно не хватит что бы это узнать, возможно предки.
      1. Fizik M
        Fizik M Сегодня, 14:01 Новый
        +8
        Цитата: elai
        писали же и доказанный факт! Как в течении 90 сек.

        он про носовые отсеки сказал
        + возможны нюансы перевода
        а что касается записок, то главное в них - то что начали снаряжать В-64
        и есть "очень хреновый вопрос" - ЗАЧЕМ?!?!? - ибо никакой необходимости в этом не было ...
        ну и "совсем вопрос" - они ХОТЬ РАЗ до этого В-64 РЕАЛЬНО снаряжали?
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 15:13 Новый
          +2
          возможны нюансы перевода

          А возможна специальная провокация.
          На войне как на войне.
          1. Fizik M
            Fizik M Сегодня, 15:25 Новый
            +3
            Цитата: Alex777
            А возможна специальная провокация.

            да
      2. loki565
        loki565 Сегодня, 14:06 Новый
        +9
        Этот разговор был до того как подняли лодку и узнали, кто когда погиб.
        1. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 14:54 Новый
          -3
          Тогда зачем было говорить о том, о чём не знаешь?? Выходит - что балабол??
          Или же знал??

          Разговор про деревянный макинтош тоже был до того, как подняли пенсионный возраст..
      3. Per se.
        Per se. Сегодня, 16:33 Новый
        0
        Цитата: elai
        если было столкновение с иностранной лодкой (США) то точно не узнаем
        Мы уже знаем, что были "Мемфис" и "Толедо", это факт. Ещё факт, слова сказанные адмиралом Поповым с экрана на всю страну...
        Тогда, в августе 2000 года, командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов с экрана телевизора на всю страну выразил соболезнование семьям погибших подводников, извинился перед ними и пообещал посмотреть в глаза тому, кто виновен в трагедии «Курска»… Два года назад в администрации Североморска, выступая перед семьями погибших подводников атомохода, Вячеслав Алексеевич вспомнил: «Я выполнил своё обещание, посмотрел ему в глаза. Но назвать этого человека пока не могу…»

    3. Попуас
      Попуас Сегодня, 13:49 Новый
      +12
      Им(власти)верить,себя не уважать! Погибшим подводникам,земля пухом hi
      1. NEOZ
        NEOZ Сегодня, 14:40 Новый
        +1
        Цитата: Попуас
        Им(власти)верить,себя не уважать!

        а кому вы верите?
        1. Попуас
          Попуас Сегодня, 16:10 Новый
          -2
          Кому доверяю hi
    4. Варяг71
      Варяг71 Сегодня, 13:52 Новый
      0
      Этому обнуленному давно веры нет
      1. frruc
        frruc Сегодня, 13:58 Новый
        -2
        А кому вы верите?
      2. NEOZ
        NEOZ Сегодня, 14:41 Новый
        -1
        Цитата: Варяг71
        Этому обнуленному давно веры нет

        а кому есть?
    5. loki565
      loki565 Сегодня, 13:56 Новый
      +7
      Тут как бы не полный текст и как я понял этот разговор был до того как подняли лодку и обнаружили записку.
      Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться.
      РБК:
      https://www.rbc.ru/politics/05/10/2020/5f7ad8bb9a7947c8be3017b8?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
    6. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:21 Новый
      +4
      Правильно. А ДДТ рассказал об этом больше, чем все СМИ. Почитайте комменты:
       Показать / Скрыть текст
      1. Fizik M
        Fizik M Сегодня, 14:30 Новый
        +4
        Цитата: ROSS 42
        А ДДТ рассказал об этом больше, чем все СМИ.

        увы, если бы Шевчук знал правду, не думаю что эта песня бы появилась ...
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 14:43 Новый
          +3
          Цитата: Fizik M
          увы, если бы Шевчук знал правду

          В любой стране есть истина, официальное мнение и материал для СМИ и публики. Иногда даже рядовой стрелочник, даже пресс-секретарь, даже личный охранник или водитель знают больше, чем все вместе проводящие расследования.
          Но ситуация, когда информация одних не стыковывается (мягко говоря) с мнением других официальных лиц, говорит сама за себя. И высказанное здесь мнение:
          Цитата: nnm
          Или ложь заслужили семьи? Или это он сейчас признался, а не США опубликовали ? Или мы все ещё не готовы?

          меня устраивает вполне. Вопросы остались без ответа. А есть ли смысл продолжать держать людей в неведении? Или про отверстие в лодке такая же версия, какая заложена в речи про необходимость увеличения пенсионного возраста?
          Да сыты мы по горло этими сказками...
  3. Оператор
    Оператор Сегодня, 13:47 Новый
    +8
    Сам факт публикации подрывает репутацию США как ответственной стороны в межгосударственных отношениях - стенограммы двухсторонних переговоров публикуются только с согласия всех сторон.

    Вероятнее всего публикация сделана, чтобы блокировать личные переговоры Трампа и Путина, но заодно навсегда блокирована возможность для всех последующих президентов США вести личные переговоры с главами государств любой другой страны мира. С этого момента содержательные переговоры возможны только через представителей сторон более низкого уровня.

    Если Трамп захочет восстановить репутацию США, то он должен будет посадить пожизненно инициаторов данной публикации.
    1. Варяг71
      Варяг71 Сегодня, 13:56 Новый
      -12
      Осеннее обострение?
  4. nnm
    nnm Сегодня, 13:49 Новый
    +11
    Сейчас мы понимаем, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать об этом родственникам.

    ПОЧЕМУ???!!! Почему не могли?! Врать было - лучше? Рассказывать о стуках, привлекать спасателей, а кто тогда написал известную записку, которую выше коллега привел?!
    Люди же случали каждое слово и затаив дыхание несколько дней надеялись, что друзья, мужья, отцы вернутся.. - так что ли издеваться можно, а правду сказать - нельзя?!
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 13:56 Новый
      +6
      Цитата: nnm
      Почему не могли?

      У нас тогда там НЕБЫЛО не одного спасательного аппарата
      1. nnm
        nnm Сегодня, 13:57 Новый
        +8
        Почему не могли сказать правду.
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 14:02 Новый
          +2
          Цитата: nnm
          Почему не могли сказать правду.

          Люди были все на взводе. Его бы просто никто не понял.
          Я помню кадры когда он пришёл на встречу с родственниками и какая там было атмосфера
          В стенограмме сообщается о том, что Путин, по его словам, на тот момент чувствовал себя бессильным.

          Ну как то так
          1. nnm
            nnm Сегодня, 14:05 Новый
            +2
            Напомнить, ЧТО ОН ИМ ГОВОРИЛ?
            Путин, 22 августа 2000 года: "Военные считали, что у них в руках есть все средства спасения. Потому что они полагали, что у них в руках есть эти все средства спасения. Так как лодка, повторяю, конструировалась с ними сразу. И эти оба аппарата на Северном флоте есть. Вот из этого они исходили. Сразу же, как только иностранная помощь была предложена — это было 15-го числа,— так сразу же с ней Куроедов согласился. <…> Нельзя сказать, что они обманули... Ведь они правду сказали. Эти спасательные средства были. Но не сработали".
            1. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 14:10 Новый
              0
              И что он не так сказал?
              Он людей таким образом успокаивал
              Сейчас мы понимаем, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать об этом родственникам.
          2. nnm
            nnm Сегодня, 14:08 Новый
            +4
            Это почему же? Это члены семей военных. И то, что отец может не вернуться домой - знают все. Тем более у подводников. Или ложь заслужили семьи? Или это он сейчас признался, а не США опубликовали ? Или мы все ещё не готовы?
            1. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 14:27 Новый
              -3
              Цитата: nnm
              Или ложь заслужили семьи?

              Есть такое понятие, как ложь во спасение
              а не США опубликовали ?

              А это уже не аргумент
              Недавно трампушка с одним президентом поговорил и тут же весь разговор журналистам выложил
              1. nnm
                nnm Сегодня, 14:56 Новый
                +1
                Цитата: Липчанин
                Есть такое понятие, как ложь во спасение

                И как, уважаемый коллега, многих эта ложь спасла ? Думается, не здоровье и жизни людей та ложь оберегала, а нечто иное...
          3. Варяг71
            Варяг71 Сегодня, 14:26 Новый
            +5
            А я помню, как жены и матеря задавали вопросы, и к ним внезапно подбегали сотрудники госбезопасности и быстренько делали укольчики, а потом вытаскивали людей
            1. Fizik M
              Fizik M Сегодня, 15:06 Новый
              +2
              Цитата: Варяг71
              и к ним внезапно подбегали сотрудники госбезопасности и быстренько делали укольчики

              а может просто врачи?
      2. Fizik M
        Fizik M Сегодня, 14:01 Новый
        +12
        Цитата: Липчанин
        У нас тогда там НЕБЫЛО не одного спасательного аппарата

        были
        просто присосаться не могли
        из-за ОТКРЫТОГО КЛАПАНА в 9 отсеке
        но живых к ому моменту на К-141 уже не было ...
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 14:04 Новый
          -1
          Цитата: Fizik M
          просто присосаться не могли
          из-за ОТКРЫТОГО КЛАПАНА в 9 отсеке

          Цитата: Fizik M
          просто присосаться не могли
          из-за ОТКРЫТОГО КЛАПАНА в 9 отсеке

          А шведы смогли
          1. Fizik M
            Fizik M Сегодня, 14:14 Новый
            +5
            Цитата: Липчанин
            А шведы смогли

            не надо путать "сесть" и "присосаться"
            1. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 14:29 Новый
              -1
              Цитата: Fizik M
              не надо путать "сесть" и "присосаться"

              Так шведы и сели и присосались
              1. Fizik M
                Fizik M Сегодня, 14:41 Новый
                +2
                Цитата: Липчанин
                и присосались

                насчет присоса - ХЗ
                хотя дело моглом быть в производительности насоса
                трубка по которой поступала вода (открытй клапан), по памяти диаметром менее 0,5 см
        2. водяной
          водяной Сегодня, 14:18 Новый
          +5
          Цитата: Fizik M
          Цитата: Липчанин
          У нас тогда там НЕБЫЛО не одного спасательного аппарата

          были
          просто присосаться не могли
          из-за ОТКРЫТОГО КЛАПАНА в 9 отсеке
          но живых к ому моменту на К-141 уже не было ...

          На счёт: были к тому времени живые люди в 9-ом отсеке - это вопрос. А вот на счёт: ОТКРЫТОГО КЛАПАНА в 9 отсеке - это бред.
          1. Fizik M
            Fizik M Сегодня, 14:20 Новый
            +3
            Цитата: водяной
            А вот на счёт: ОТКРЫТОГО КЛАПАНА в 9 отсеке - это бред.

            это факт
      3. ANB
        ANB Сегодня, 15:04 Новый
        0
        Были. Гражданские. И водолазы были. Тоже гражданские, недавно уволенные со службы. И они просили, чтобы их отправили. Не пустили, как и норвежцев поначалу.
    2. Fizik M
      Fizik M Сегодня, 13:56 Новый
      +6
      Цитата: nnm
      ПОЧЕМУ???!!! Почему не могли?! Врать было - лучше?

      Путин в той ситуации поступил ВЕСЬМА ДОСТОЙНО
      и как государственный деятель,и как человек

      Простой вопрос, а общество, семьи погибших готовы были услышать правду? Я имею в виду именно объективные факты, и очень неприятные выводы? В т.ч. о "некоторых погибших"
      1. nnm
        nnm Сегодня, 14:00 Новый
        +4
        А вот не надо за семьи решать ! За родители, которые сутками слушали слова о стуках, о том, что вот вот спасатели придут. Не фиг играть чужими жизнями в таком вопросе. Или что,маленький ребенок через несколько дней примет лучше новость о гибели отца ?
        Или вот это вот вспомнил:
        Путин, 22 августа 2000 года: "Военные считали, что у них в руках есть все средства спасения. Потому что они полагали, что у них в руках есть эти все средства спасения. Так как лодка, повторяю, конструировалась с ними сразу. И эти оба аппарата на Северном флоте есть. Вот из этого они исходили. Сразу же, как только иностранная помощь была предложена — это было 15-го числа,— так сразу же с ней Куроедов согласился. <…> Нельзя сказать, что они обманули... Ведь они правду сказали. Эти спасательные средства были. Но не сработали".
        Это нормально? Как так можно с людьми то поступать? Давать надежду и каждый день ее снова и снова забирать.
        1. Fizik M
          Fizik M Сегодня, 14:07 Новый
          +10
          Цитата: nnm
          А вот не надо за семьи решать !

          да без проблем:
          В приборе управления выпуском, изъятом из завалов третьего отсека, отсутствует на штатном месте ключ пуска, что и явилось основной причиной несрабатывания аварийно-сигнального буя.
          Впоследствии проведенной по делу судебно-технической экспертизой всего выпускного аварийно-информационного устройства было подтверждено, что в момент катастрофы его приборы находились в положении, не обеспечивающем возможность отделения сигнального буя от подлодки и передачи им аварийной информации.
          При этом открылась картина откровенно удручающая.
          Пускового ключа на штатном месте не оказалось, зато в том же приборе, в приемном отверстии датчика затопления, обнаружена неснятая технологическая заглушка, что исключило возможность выдачи автоматического сигнала при затоплении третьего отсека на глубину 85 метров.

          ...
          Как установлено в ходе административного расследования, злополучный прибор поступил на ПО "Севмашпредприятие", где строился "Курск", в собранном и опломбированном виде. Перед установкой на штатное место прошел входной контроль и стендовые проверки. На этапе швартовных и ходовых испытаний полагающиеся работы выполнены в полном объеме. Все виды испытаний предъявлены ОТК и приняты. Изделие было опломбировано и установлено на заказе.
          Как указано в эксплуатационной документации на устройство В-600, непременным условием является ежегодное, с обязательным снятием прибора, техническое обслуживание в условиях береговой мастерской с привлечением представителей промышленности.
          Однако за весь период его эксплуатации на "Курске" (с 1994 г. по 2000 г.) подобное ТО ни разу не проводилось. Весной 2000 года произведено продление срока службы комплекса до 1 апреля 2001 г. Но так как во время освидетельствования вскрытие самого прибора не проводилось, сделан вывод о том, что обнаруженная в пироголовке пневматического антенного устройства предохранительная чека была установлена еще на заводе (ФГУП "Электроприбор", Москва).
          Одновременно выяснилось, что этим же изготовителем установлена и упомянутая технологическая заглушка на прибор, которая исключила возможность выдачи на всплывающий буй автоматического сигнала "Затопление".
          Также установлено, что все виды испытаний и приемка выпускного аварийно-информационного устройства произведены в 1994 году 376-м Военным представительством Минобороны РФ.
          На основании материалов административного расследования сделан вывод о том, что технологическая заглушка и предохранительная чека не были сняты по халатности представителей промышленности при проведении окончательной сборки устройств. В ходе этого же административного расследования осмотрены аналогичные приборы на других подлодках Северного и Тихоокеанского флотов, однако подобных нарушений не выявлено.
          Нельзя замолчать и самое горькое обстоятельство в истории с аварийным буем.
          Согласно выписке из Типовых корабельных расписаний для личного состава крейсерских подводных лодок проекта 949А, к которым принадлежал "Курск", обязанность по подготовке к работе изделия В-600 в момент приготовления корабля к бою и походу возложена на командира группы связи боевой части связи (БЧ-4). О готовности к бою и походу командир группы связи докладывает командиру боевой части.
          Место командира группы связи БЧ-4 по расписанию находится в третьем отсеке. И именно командир группы связи перед выходом АПРК "Курск" в поход десятого августа обязан был вставить на штатное место в выпускном приборе ключ пуска, который при нахождении корабля в базе хранится в сейфе командира боевой части. По неустановленным причинам этого сделано не было.
          - Может, я знаю причину, - с болью в голосе отозвался на мой звонок Анатолий Павлович Рудаков, отец погибшего на "Курске" Андрея Рудакова, капитана 3 ранга, командира БЧ-4. - Этот самый буй попортил им крови, еще когда в Средиземку ходили. Та еще техника! Только и думали, чтобы ненароком не потерять. Про эту старую болячку вам любой подводник расскажет.Случалось, буй даже приваривали, какая уж тут автоматика...
          Так ли было на "Курске", как говорит потерявший сына отец, тоже в прошлом моряк, судить не берусь. Во всяком случае, допрошенный
          Допрошенный по делу в качестве свидетеля начальник управления связи Северного флота контр-адмирал В. Соколов не смог объяснить причин грубейших нарушений порядка проведения регламента и ремонта изделия В-600, равно как и его эксплуатации на АПРК "Курск".
          Допрошенный по делу в качестве свидетеля начальник 376-го Военного представительства МО РФ капитан 1 ранга И.Яковлев сообщил, что документы об испытаниях и приемке комплекса В-600 для АПРК "Курск" уничтожены по акту в 1999 году в связи с истечением срока их хранения. Причины выявленных нарушений приемки и эксплуатации изделия, заявил свидетель, ему неизвестны...

          при этом отец Рудакова, мягко говоря говорит неправду ...

          желаете продолжения? там очень ТЯЖЕЛЫЕ вопросы будут
          в т.ч. к офицерскому составу оставшемуся в живых в кормовых отсеках
          1. nnm
            nnm Сегодня, 14:10 Новый
            +1
            Но видите, все это "может я знаю"....
            1. Fizik M
              Fizik M Сегодня, 14:13 Новый
              +6
              Цитата: nnm
              все это "может я знаю"....

              да без проблем ...
              - почему не проверили арматуру АСЛ в 9 отсеке (уж если накосячили на приготовлении)
              - нахрена начала снаряжать В64, при том что никакой потребности в этом не было ,и л/с был к этому, скорее всего ,неподготовлен
              - выход наверх был вполне возможен, во всяком случае "надутый" ССП с запиской выбросить наверх через АСЛ было возможно
              и т.д.
              1. uhu189
                uhu189 Сегодня, 15:09 Новый
                +1
                Извиняюсь, что вмешиваюсь, но подскажите, что такое В64?
                1. Fizik M
                  Fizik M Сегодня, 15:21 Новый
                  +3
                  Цитата: uhu189
                  В64?

                  комплекс пластин химической регенерации
                  установливаются в РДУ - регенеративную двухярусную установку
                  на атомоходах 2 и 3 поколений, с электролизными установки использовался как аварийный запас кислорода
                  наглядно (КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ), короб В-64 там в левом нижнем углу фото

                  Пример 2 (дизельная подлодка Северного флота). На фото газеты «Страж Балтики» «корсары океанских глубин», снаряжая регенерацию в грязных и засаленных китайских перчатках пытается устроить взрыв и пожар в торпедном отсеке. Палубой выше – боезапас, в т.ч. кислородные торпеды 53-65К!
                  Повторюсь, вопрос не к этим матросам (их просто не научили), а к крайне низкому уровню офицерского состава, и их начальников, и видевших это фото и не заметивших грубейших предпосылок к катастрофе.

                  https://topwar.ru/156337-kuda-bezhit-admiral-evmenov.html
                  1. Fizik M
                    Fizik M Сегодня, 15:28 Новый
                    +4
                    Цитата: Fizik M
                    наглядно (КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ)

                    у старых и нормально подготовленных подводников это фото вызывает поток мата и клокочущую ярость
        2. NEOZ
          NEOZ Сегодня, 14:59 Новый
          -1
          Цитата: nnm
          А вот не надо за семьи решать ! За родители, которые сутками слушали слова о стуках, о том, что вот вот спасатели придут. Не фиг играть чужими жизнями в таком вопросе. Или что,маленький ребенок через несколько дней примет лучше новость о гибели отца ?

          мне кажется вы гипертрофируете проблему... если она есть...
          пс
          поступили так, как считали наилучше в данной ситуации.
          ппс
          или вы считаете, что сразу не сказали из за того, что хотели посмотреть на переживания родственников?
          1. nnm
            nnm Сегодня, 15:02 Новый
            +1
            Уважаемый коллега, я понял ваше мнение. И, извините, просто не хочу отвечать на тему, что я думаю о причинах этой лжи.
            Цитата: nnm
            Честно говоря, после прочтения эмоции накатили, а сейчас даже ничего писать не хочется.
            Вечная память погибшим воинам и счастливой и долгой жизни тем, кто не дождался своих родных и близких из похода.
            А все остальное - пусть останется на совести принимавших решение. Как себя мы сами повели в той ситуации - никто не знает.
    3. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 13:57 Новый
      +11
      А кто вам сказал, что эта стенограмма не отредактирована нашими "партнерами"?
      1. Fizik M
        Fizik M Сегодня, 14:08 Новый
        +3
        Цитата: К-612-О
        А кто вам сказал, что эта стенограмма не отредактирована нашими "партнерами"?

        может и не отредактирована
        - потому что это лишь малый фрагмент ЗАКРЫТОЙ картины
        но который устраивает американскую сторону
        1. g1washntwn
          g1washntwn Сегодня, 14:26 Новый
          +3
          Цитата: Fizik M
          может и не отредактирована- потому что это лишь малый фрагмент ЗАКРЫТОЙ картины но который устраивает американскую сторону

          Это смотря какие цели. В белые и пушистые вообще не верится. Я скорее поверю в их признания о причастности к катастрофе, лишь бы против ВВП хоть что-нибудь да вывалить. Третий раз над анекдотом про Новичок никто смеяться не будет.
  5. Unknown
    Unknown Сегодня, 13:54 Новый
    +1
    всегда догадывался , что адмиралам С.Ф., и руководству страны все подробности взрыва на курске, были известны . путин знает , что все погибли куроедов координаты затонувшей лодки. но самого главного, почему был взрыв, не узнает ни кто. тайна за семью печатями. поэтому носовую часть и оставили на дне. вечная память подводникам.
    1. Fizik M
      Fizik M Сегодня, 13:57 Новый
      +7
      Цитата: Unknown
      самого главного, почему был взрыв, не узнает ни кто. тайна за семью печатями

      кто в теме знали об этом практически сразу
      1. Bez 310
        Bez 310 Сегодня, 14:28 Новый
        +1
        Цитата: Fizik M
        кто в теме знали об этом практически сразу

        Так почему же был взрыв?
        Или вы не в теме?
        1. Fizik M
          Fizik M Сегодня, 14:39 Новый
          +1
          Цитата: Bez 310
          Так почему же был взрыв?

          от того что взрыв вызывает
          ну Вы же военный профессионал
          1. Bez 310
            Bez 310 Сегодня, 15:04 Новый
            0
            Это не ответ...
            1. Fizik M
              Fizik M Сегодня, 15:14 Новый
              +1
              Цитата: Bez 310
              Это не ответ...

              такой ответ как "мощный интенсивный источник энергии" Вас устроит?
              1. Bez 310
                Bez 310 Сегодня, 15:59 Новый
                0
                Не хотите говорить - не напрягайтесь.
                1. Fizik M
                  Fizik M Сегодня, 16:03 Новый
                  0
                  Цитата: Bez 310
                  Не хотите говорить - не напрягайтесь.

                  я уже сказал
                  просто "кто-то" не хочет напрягаться думать
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:01 Новый
    -3
    Очень похоже на договорняк. Никто так и не объяснил в суде происхождение дыры с загнутыми краями внутрь
    1. Fizik M
      Fizik M Сегодня, 14:11 Новый
      +9
      Цитата: APASUS
      Никто так и не объяснил

      ПРОРЕЗАЛИ
    2. loki565
      loki565 Сегодня, 14:14 Новый
      +5
      Так эта вмятина после того как носовые отсеки отрезали. Легкий корпус могли замять когда отрезали, или при подъеме. В носу была дыра 2 м и неразорвавшееся торпеды. Поэтому было принято решение его отпилить.
      1. Fizik M
        Fizik M Сегодня, 14:17 Новый
        +2
        Цитата: loki565
        неразорвавшееся торпеды. Поэтому было принято решение его отпилить.

        угу
        но "почему-то" наличие других неразорвавшихся торпед в корпусе лодки не помешало ее подъему
        1. loki565
          loki565 Сегодня, 14:22 Новый
          +5
          угу
          но "почему-то" наличие других неразорвавшихся торпед в корпусе лодки не помешало ее подъему

          Так нос был сильно поврежден и не знали о состоянии этих торпед. А остальной корпус практически не получил повреждений.
          1. Fizik M
            Fizik M Сегодня, 14:24 Новый
            +2
            Цитата: loki565
            А остальной корпус практически не получил повреждений.

            это Вы про проломанные переборки и "спрессованное" оборудование и тела людей?
            1. loki565
              loki565 Сегодня, 14:25 Новый
              +1
              Это я про вооружение которое находилось в своих шахтах и не было повреждено.
              1. Fizik M
                Fizik M Сегодня, 14:37 Новый
                +2
                Цитата: loki565
                Это я про вооружение которое находилось в своих шахтах и не было повреждено.

                ну если бы пилить начали по шахтам, то и народ и специалисты "совсем бы не поняли"
    3. водяной
      водяной Сегодня, 14:28 Новый
      0
      Цитата: APASUS
      Очень похоже на договорняк. Никто так и не объяснил в суде происхождение дыры с загнутыми краями внутрь

      Ровная дыра, надо полагать - осталась на лёгком корпусе, в месте вырезанного водолазами куска со следами удара предположительно чьим-то кормовым стабилизатором. Вырезанного и видимо, направленного на экспертизу.
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:33 Новый
      +1
      Да дыра конечно "интересная,"тоже на нее грешил,но есть фотография отсека с левого борта,пробития нет,корпус цел.Если торпеда была с инертной частью она бы прочный корпус не пробила бы.Фото наших и американских подводных лодок с учебными торпедами в легких,наружных корпусах в тырнете достаточно.Что было ,в Североморске точно знают в верхах.Там много но,необьясненых.До 2007 года был Мурманчанином.Мой вариант что не разошлись под водой с американцем.Была фотография ам.подводной лодки в доке с развороченым легким корпусом в носу,если это не фейковая фотография в доке в Норвегии. hi
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:04 Новый
    +5
    Лучше уже не ворошить эту тему. Скорбь и боль по погибшим подводникам((((
  8. гильза
    гильза Сегодня, 14:09 Новый
    +4
    Мы даже толком оригинала не увидели в нормальном переводе. А зачем? Надо "цитировать и ссылаться". Есть там выражение "практически весь экипаж погиб за 90 секунд"? А есть фраза "...чувствовал бессилие от невозможности помочь сею секунду". Зато про "плотву" прям дословно. Ну а как ещё? Борцы ж с Теснейшим,Тулы их в качель. Да и логика при анализе на не нужна. Ну зачем считать объем кислорода и т.д? Как то на второй план уже отходит сама мысль,что профессия защитника Родины смертельно опасна даже в мирное время. А насчёт веры властям? Да и правильно. За 2 недели в два раза темп заражения вырос. "Антимасочники" противостоят. Молодцы...что тут скажешь.
    1. sgapich
      sgapich Сегодня, 15:07 Новый
      +1
      Цитата: гильза
      ...Мы даже толком оригинала не увидели...

      Оригинал здесь:
      https://clinton.presidentiallibraries.us/items/show/100505
      Желательно заходить через VPN, с российских IP могут быть проблемы («Превышено время ожидания ответа от сайта» ERR_CONNECTION_TIMED_OUT).
      Документ в формате PDF, ≈8Мб, 225 страниц (там "расшифровка" с 01.1999 по 12.2000, некоторые участки "расшифровки" закрыты цензурой).
  9. Мрачный скептик
    Мрачный скептик Сегодня, 14:18 Новый
    +1
    Цитата: фигвам
    Узнаем ли мы когда нибудь правду, наверно нет.

    Узнаем, как только будет изобретена машина времени!!!
    1. пищак
      пищак Сегодня, 16:04 Новый
      0
      Цитата: Мрачный скептик
      Цитата: фигвам
      Узнаем ли мы когда нибудь правду, наверно нет.

      Узнаем, как только будет изобретена машина времени!!!

      hi Даже без будущей "машины времени( которая, несомненно, будет создана)", ещё большее Всезнание( в том числе и научно-технические предпосылки к созданию "машины времени") обеспечат методики надёжного сознательного доступа к Всеобщему Информационному Полю( там никаких "секретов" нет-всё мыслимое и немыслимое[ прошлое, настоящее и будущее!] уже известно!), к которому все мы и так подсознательно присоединены! yes
      Вопрос лишь в том, какой стране удастся первой дорваться к этим Безграничным Знаниям и как поступит, распорядится, с этим страна-первопроходец, а затем и Человечество??!
      Ведь за этим Всезнанием, ставшим доступным каждому человеку, последует крах основ господства нынешних паразитирующих "элит" и негодных власть предержащих!
  10. nnm
    nnm Сегодня, 14:19 Новый
    0
    Честно говоря, после прочтения эмоции накатили, а сейчас даже ничего писать не хочется.
    Вечная память погибшим воинам и счастливой и долгой жизни тем, кто не дождался своих родных и близких из похода.
    А все остальное - пусть останется на совести принимавших решение. Как себя мы сами повели в той ситуации - никто не знает.
    1. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 15:02 Новый
      -1
      Цитата: nnm
      Честно говоря, после прочтения эмоции накатили, а сейчас даже ничего писать не хочется.

      да выт уже достаточно комментов написали....
      пс
      эмоции отключают разум...
  11. ELEZKIY
    ELEZKIY Сегодня, 14:25 Новый
    +4
    Цитата: Fizik M
    Путин в той ситуации поступил ВЕСЬМА ДОСТОЙНО
    и как государственный деятель,и как человек

    когда враньё было достойно? по традиции катастрофу пытались "замолчать". я по радио каждый час слушал - " местонахождение установлено. с лодкой поддерживается связь", потом говорить стало нечего, мямлить начали, и тут у многих нехорошее чувство возникло, что кое- кто хороший повар по лапше. точно так же и шестую роту огласке не собирались подвергать. не по официалу инфа просочилась, поэтому пришлось властям по полной раскрываться. про Сирию ещё не всё знаем.... да этих событий тыща! при любой власти, в принципе, стараются косяки "закрывать", какой бы открытой она себя не заявляла. жить по правде очень трудно, и не стырить ничего то ж
    1. Fizik M
      Fizik M Сегодня, 14:34 Новый
      +4
      Цитата: ELEZKIY
      шестую роту огласке не собирались подвергать. не по официалу инфа просочилась,

      да не "просочилась", а опубликована
      акт судебно-медицинской экспертизы ...
      Цитата: ELEZKIY
      когда враньё было достойно? по традиции катастрофу пытались "замолчать". я по радио каждый час слушал - " местонахождение установлено. с лодкой поддерживается связь", потом говорить стало нечего, мямлить начали

      это "пламенный привет Дыгало и Ко"
      а теперь сравните как было с "Лошариком" , где в начале тоже было "невнятное жевание и отрицание" ,но потом и Шойгу и Путин выступили ясно и исчерпывающе
    2. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 15:03 Новый
      -1
      Цитата: ELEZKIY
      когда враньё было достойно?

      а что,обычно, было/есть достойно?
  12. Fizik M
    Fizik M Сегодня, 14:26 Новый
    +5
    Цитата: nnm
    Это члены семей военных. И то, что отец может не вернуться домой - знают все.

    плохо знают
    например вот у этих - ТОЧНО НЕ ЗНАЮТ
    Пример 2 (дизельная подлодка Северного флота). На фото газеты «Страж Балтики» «корсары океанских глубин», снаряжая регенерацию в грязных и засаленных китайских перчатках пытается устроить взрыв и пожар в торпедном отсеке. Палубой выше – боезапас, в т.ч. кислородные торпеды 53-65К!

    Мусор на заднем плане (коробки и сохнущие носки) это не только показатель крайне низкой «морской культуры», но и прямая предпосылка к забиванию приемного кингстона и невозможности орошения боезапаса «по кольцу»!
    Повторюсь, вопрос не к этим матросам (их просто не научили), а к крайне низкому уровню офицерского состава, и их начальников, и видевших это фото и не заметивших грубейших предпосылок к катастрофе.
    Примечание: нормы содержания кислорода на фото «Боевой вахты» указаны устаревшие, отменены как один из «уроков «Комсомольца» (видимо забытым, при том, что именно повышенное содержание кислорода в кормовых отсеках стало причиной интенсивного пожара на «Комсомольце»).
    https://topwar.ru/156337-kuda-bezhit-admiral-evmenov.html

    как и у их начальников
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:31 Новый
    0
    Цитата: nnm
    Или, что вы ожидали, что иностранному журналисту должен ход расследования пересказать ?

    Или сказать правду АПЛ потопили США и еще не расплатились. "Пепел Курска" стучит в моем сердце.(Легенда о Тиле)
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 14:36 Новый
      -1
      Цитата: Mavrikiy
      Или сказать правду АПЛ потопили США и еще не расплатились. "Пепел Курска" стучит в моем сердце.(Легенда о Тиле)

      Даже тон опубликованной стенограммы косвенно на это указывает..
      Думаю, вы столкнулись с серьёзной критикой. Но это происходит всегда

      С чего бы Клинтону рассказывать, как происходит в таких случаях..
      Я тоже склонен к версии, что тут не обошлось без США или натовской подлодки..
      1. Pilat2009
        Pilat2009 Сегодня, 14:48 Новый
        +2
        Цитата: Svarog
        Цитата: Mavrikiy
        Или сказать правду АПЛ потопили США и еще не расплатились. "Пепел Курска" стучит в моем сердце.(Легенда о Тиле)

        Даже тон опубликованной стенограммы косвенно на это указывает..
        Думаю, вы столкнулись с серьёзной критикой. Но это происходит всегда

        С чего бы Клинтону рассказывать, как происходит в таких случаях..
        Я тоже склонен к версии, что тут не обошлось без США или натовской подлодки..

        Когда турки наш самолёт сбили обошлось без третьей мировой.почему все считают возможный инцидент с американской лодкой чем то из ряда вон выходящим?
  14. askort154
    askort154 Сегодня, 14:46 Новый
    0
    Выдержка из официального заключения следственной комиссии :
    Причина гибели К-141 "Курск" в 2000 г. - взрыв торпеды 65-76 ПВ, серийный номер № 1336 А ( "Кит" ).
    Эта трагедия стала потрясающим ударом для всех нормальных жителей страны, в том числе и для начинающего свою карьеру - президента. И паралельно стала - поводом "критиканства" для злопыхателей и русофобов, рьяно размножающим домыслы и фейки , своей фальшивой озабоченности. Как говорится, устроили танец на костях.
    1. Fizik M
      Fizik M Сегодня, 14:52 Новый
      +5
      Цитата: askort154
      После этого снята с вооружения, как не надёжная (снаряжалась перекисью водорода)

      мусье, выкиньте ВАШУ методичку
      ЯКОБЫ "ненадежность" 65-76 - это следствие применения короткоресурсного двухкомпоентного насоса (с ракет), ресурса которого не хватало на НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ выстрелов (но замена которого не предусматривалась)
      на БОЕВОЙ - такой проблемы не было
      1. ANB
        ANB Сегодня, 16:28 Новый
        0
        С 298 проблема была другой.
        1. Кончились хорошая перекись
        2. Приходилось постоянно мониторить состояние перекиси. Причём если на пл для этого были все устройства, то на ттб приходилось сажать дежурного для контроля.
        Да и завод остался в Алма-Ате.
        Это всем надоело, вот 298 и убрали под это дело.
  15. Fizik M
    Fizik M Сегодня, 14:48 Новый
    +2
    Цитата: ROSS 42
    с мнением других официальных, говорит сама за себя.


    скажите, а если бы мы "врезали ненароком" полным залпом "Малахитов" по АВУ США (что едва не случилось как-то в середине 70х), то что, США обязаны были "в ответ" "потопить "Киев" с "Москвой" и "Ленинградом" впридачу?
  16. Fizik M
    Fizik M Сегодня, 15:10 Новый
    +4
    лучше бы они вахтенные журналы "Толедо" и "Мэмфис" рассекретили
  17. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 15:37 Новый
    0
    Власти ждали, когда погибнут все подводники, чтобы никто не узнал всей правды.
    1. Fizik M
      Fizik M Сегодня, 15:45 Новый
      0
      Цитата: Dimy4
      Власти ждали, когда погибнут все подводники, чтобы никто не узнал всей правды.

      угу
      "лично Путин" (в акваланге) им В64 в РДУ "снаряжал" ...
  18. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 16:26 Новый
    0
    Кто виноват- тот знает,хоть и персоналии тут не уместны
    Это- квинтэссенция того,что творилось, везде!