«Мы понимаем, что весь экипаж погиб в течение 90 секунд»: в США опубликовали разговор Путина и Клинтона о подлодке «Курск»

Президент США выразил сожаление в связи с произошедшим с российской подводной лодкой и отметил, что в 1995 году ему тоже пришлось особенно переживать в связи с террористической атакой в Оклахома-Сити.

Думаю, вы столкнулись с серьёзной критикой. Но это происходит всегда.

Кто-то говорит, что если бы я сразу отправил туда подводный аппарат и нам удалось спасти хотя бы пару жизней моряков, то мои рейтинги выросли. Но ведь нельзя всё делать ради пиара. И я очень опасаюсь, что нечто подобное может повториться.

Сейчас мы понимаем, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать об этом родственникам.

Спустя годы после событий с атомным подводным ракетным крейсером «Курск» в Соединённых Штатах решили рассекретить стенограмму телефонных и личных переговоров межу тогдашними президентами РФ и США.Стенограмма переговоров Владимира Путина и Билла Клинтона появилась на официальном сайте библиотеки 42 американского президента. Примечательно, что американцы сделали эту публикацию ещё в августе прошлого года, однако по разным причинам она весьма длительное время оставалась вне зоны внимания журналистов и заинтересованной общественности.В стенограмме сообщается, что личный разговор Путина и Клинтона состоялся в начале сентября 2000 года в нью-йоркской гостинице «Уолдорф Астория».Из материала:Клинтон, обращаясь к Путину, заявил, что если что-то подобное случается в той или иной точке мира, то люди представляют себя на месте тех, кто столкнулся с горем напрямую, включая родственников жертв.Клинтон – Путину:Приводится и заявление Владимира Путина, где российский президент говорит о том, что никакого выбора у него не было: «разве что, между плохим и худшим вариантами».Путин:В стенограмме сообщается о том, что Путин, по его словам, на тот момент чувствовал себя бессильным.Путин 6 сентября 2000 года:По заявлению президента России, в корпусе субмарины была дыра диаметром до 2 метров, через которую произошло затопление трёх отсеков.Разговор происходил до того, как АПРК был поднят на поверхность и были обнаружены важные элементы (включая записку), проливающие определённый свет на то, сколько продержались отдельные члены экипажа.