Военное обозрение
Войти Регистрация

Воспоминания красноармейца, сражавшегося на бронепоезде в годы Великой Отечественной

10
Воспоминания красноармейца, сражавшегося на бронепоезде в годы Великой Отечественной

Ощутимый урон в живой силе и технике наносили врагу во времена Великой Отечественной войны не только средства артиллерии, авиация, боевые корабли и танковые соединения. Одно из обособленных направлений боевых операций Красной армии – применение бронепоездов.


Зачастую эти средства ведения боя создавали внушительный перевес и позволяли решить важную боевую задачу на определённом участке фронта и прифронтовой территории.

В личных и государственных архивах, в средствах массовой информации хранятся свидетельства участников Великой Отечественной войны, сражавшихся на бронепоездах с гитлеровскими оккупантами. Одним из таких людей был Константин Арефьев – Герой Советского Союза.

Константин Артемьевич оказался на фронте в самом начале войны – в 1941 году. Он входил в ополчение, которое противостояло противнику под Киевом. Воевал будущий Герой СССР на бронепоезде, который был построен железнодорожниками столицы УССР.

На одном из этапов боец оказался вместе с тысячами других красноармейцев в «Киевском котле», плена ему удалось избежать чудом.

О боевом пути Константина Арефьева рассказывается в сюжете «Я помню» на канале блогера Дмитрия Пучкова.

Материал на основе воспоминаний участника Великой Отечественной:

10 комментариев
Объявление

Нашим проектам требуются авторы в новостной и аналитический отделы. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно на политические и экономические темы. Работа оплачивается. Обращаться: editor@topcor.ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 14:21 Новый
    0
    Константин Артемьевич оказался на фронте в самом начале войны – в 1941 году. Он входил в ополчение, которое противостояло противнику под Киевом. Воевал будущий Герой СССР на бронепоезде, который был построен железнодорожниками столицы УССР.

    "Последний бронепоезд " наглядно показывает , как это было.. фильм с участием Андрея Панина.
    1. nnm
      nnm Сегодня, 14:28 Новый
      +5
      Ну, конечно....бывший генерал, пострадавший от репрессий - главный положительный герой, вечно всех спасающий. Вот именно так все и было. Красный комкор сам предает и даёт немцам расстрелять команду бронепоезда....
      Единственный правдивый фильм с участием Панина - о его любви к собакам.
      Да и весь наш современный кинематограф последних лет - сплошные помои на нашу историю .
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 14:30 Новый
        +1
        Цитата: nnm
        Да и весь наш современный кинематограф последних лет - сплошные помои на нашу историю .

        Речь не о сюжете.. сюжет ..согласен.. Я собственно о самом бронепоезде и о том, что он представлял серьезную угрозу для врага. Ну и как играл Панин мне очень нравится.
        1. nnm
          nnm Сегодня, 14:53 Новый
          +2
          Тогда понял вас, коллега. Да уж, какими тогда были люди, удержавшиеся в 41 даже представить трудно.
          1. ASAD
            ASAD Сегодня, 15:26 Новый
            0
            С собакой другой Панин !
            1. nnm
              nnm Сегодня, 15:36 Новый
              0
              Точно! Мне почему то понравилось то, как он в новой экранизации сериала о Шерлоке Холмсе сыграл. И, действительно, это Панин здорового человека.
              1. mat-vey
                mat-vey Сегодня, 16:30 Новый
                0
                Цитата: nnm
                Точно! Мне почему то понравилось то, как он в новой экранизации сериала о Шерлоке Холмсе сыграл. И, действительно, это Панин здорового человека.

                Ой,я вас умоляю.Всё у этого индивида как всегда - передрали один в один английский сериал "Улица потрошителя" ....
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:30 Новый
    +1
    История- продажная девка, политики. Поэтому, ее переписывают и будут переписывать. Важно-другое. Важно, чтобы бы сами, прежде всего, не продали память своих отцов, дедов, прадедов. Иначе, кастрюли на голову и скакать, как некоторые "соседние" народы.
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 16:21 Новый
      +1
      Есть такая когорта "историков", и не только за рубежом, девизом у которых является простая формула: "Будущее нам неподвластно, но прошлое зависит от нас." Вот они и работают исключительно на тех, кто им больше заплатит. request
  3. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 16:32 Новый
    +1
    В 1960-ом году вышел художественный фильм "Крепость на колёсах", видел в детстве,
    но фильм запомнился навсегда. Рекомендую тем, кто не смотрел.