Воспоминания красноармейца, сражавшегося на бронепоезде в годы Великой Отечественной

Ощутимый урон в живой силе и технике наносили врагу во времена Великой Отечественной войны не только средства артиллерии, авиация, боевые корабли и танковые соединения. Одно из обособленных направлений боевых операций Красной армии – применение бронепоездов.
Зачастую эти средства ведения боя создавали внушительный перевес и позволяли решить важную боевую задачу на определённом участке фронта и прифронтовой территории.
В личных и государственных архивах, в средствах массовой информации хранятся свидетельства участников Великой Отечественной войны, сражавшихся на бронепоездах с гитлеровскими оккупантами. Одним из таких людей был Константин Арефьев – Герой Советского Союза.
Константин Артемьевич оказался на фронте в самом начале войны – в 1941 году. Он входил в ополчение, которое противостояло противнику под Киевом. Воевал будущий Герой СССР на бронепоезде, который был построен железнодорожниками столицы УССР.
На одном из этапов боец оказался вместе с тысячами других красноармейцев в «Киевском котле», плена ему удалось избежать чудом.
О боевом пути Константина Арефьева рассказывается в сюжете «Я помню» на канале блогера Дмитрия Пучкова.
Материал на основе воспоминаний участника Великой Отечественной: