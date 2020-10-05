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«Чтобы Турция могла развязать себе руки на Кавказе»: Турецкое буровое судно покинуло экономическую зону Кипра

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Буровое судно Yavuz, принадлежащее Турции, покинуло кипрскую морскую экономическую зону. До этого оно находилось к юго-западу от побережья острова.


Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. По данным Refinitiv Eikon shipping, оно достигло берегов Турции.

Этот шаг, несомненно, является фактором, способствующим снижению напряженности в восточной части Средиземного моря.

По сообщению газеты Yeni Safak (Турция), покинувшее этот район в середине сентября турецкое исследовательское судно Oruc Reis завершило техническое обслуживание в порту Анталии и готово приступить к работе, если такая появится.

Бурение скважин для добычи нефти и газа вблизи Кипра Анкара начала в прошлом году. Турецкое судно Yavuz приступило к работам в июле 2019 года. Вчера оно покинуло район на юго-западе от Кипра. Сегодня, по данным слежения, оно было замечено неподалеку от порта Тасуку в турецкой провинции Мерсин.

Можно предположить, что уступки Анкары в Восточном Средиземноморье помогут "развязать ей руки на Кавказе", где она оказывает поддержку Азербайджану в его конфликте с Арменией. Турцию обвиняют в том, что ее самолеты и беспилотники участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе на стороне Баку, а также в том, что 150 её офицеров фактически руководят боевыми действиями азербайджанской армии.

Напомним, что ранее Кипр призывал ввести санкции против Анкары именно за то, что турки проявляют активность в Восточном Средиземноморье - пытаясь организовать добычу углеводородов на шельфе. Если решение Анкары "успокоит" Кипр, то Турция может ещё более активно начать действовать на Южном Кавказе без боязни санкций со стороны ЕС "на основании позиции Кипра".
50 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:53 Новый
    +10
    Может ответ простой,ни чего не нашли ,чтобы добывать с прибылью. hi
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:20 Новый
      +1
      Это очень, очень хорошо! wink
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 15:54 Новый
        +2
        Цитата: Alex777
        Это очень, очень хорошо! wink

        Да как бы ничего хорошего. По сути позиция Кипра тормозила принятие пакета санкций ЕС против Белоруссии (и России до кучи с Навальным), требуя от ЕС санкций в отношении Турции за то, что она претендует на углеводороды возле Кипра. Теперь Анкара этот "гвоздь" убрала и санкционная повестка против России и Белоруссии "заиграла новыми красками". Одновременно он частично снял напряжение в отношениях с Францией и США возникшие из за тёрок Анкары с Грецией. По ходу Эдик решил, что бакинская нефть и газ лежат ближе и он может укрепиться на своём "заднем дворе" с гораздо меньшими издержками, нежели где то в Ливии или бодаясь с Грецией, тем более тут, за его хотелки, гибнут азербайджанцы и армяне, а не турки.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 16:17 Новый
          0
          Позиция Кипра ничего не тормозила уже 2 дня.
          Санкции ЕС против РБ приняли.
          Против Турции не стали.
        2. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 16:28 Новый
          0
          Цитата: Ныробский
          еперь Анкара этот "гвоздь" убрала и санкционная повестка против России и Белоруссии "заиграла новыми красками".

          Привет Дмитрий!
          Санкций бояться, в лес не ходить.
          Этими санкциями не мы, а они отрезают с нами общение.
          Я этим санкциям только радуюсь.
          ЕС невольно, таким образом воспитывают у нас национально мыслящую элиту.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:57 Новый
        0
        Посмотрите ленту новостей,там много интересного.Тольько в руках ни чего не держите. hi
    2. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 15:43 Новый
      0
      Турцию и Иран пока что успешно сталкивают лбами из-за конфликта в Нагорном Карабахе.Израиль не зря вооружал Азербайджан ,подстрекая таким образом его к войне с Арменией. Иран не может себе позволить поражение Армении и усиление роли Турции в регионе из-за многочисленности азербайджанского населения Ирана и поэтому стягивает войска к Карабаху. Дальше конфликт Турции и Ирана,выгодный Израилю.Израиль с арабами вроде как договорился,а вот с Турцией и Ираном ,входящими наравне с Россией в клуб гарантов по Сирии, нет.Конфликт, а тем более война между главными конкурентами Израиля в регионе Турцией и Ираном самому Израилю очень выгоден.Не зря он подбрасывает в костёр войны дрова,везя сейчас в Азербайджан все больше оружия.Главное заставить Иран вмешаться из-за поражения Армении,а там уже начнется цепная реакция в регионе.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:53 Новый
    +3
    Сегодня судно ушло, а завтра вернется в сопровождении турецких фрегатов, и эрдогад будет бурить скважины, а возмущения и протесты ему до фонаря, ибо вжился он в роль султана, грезит халифатом. ..
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 14:56 Новый
      +2
      Цитата: Бережливый
      Сегодня судно ушло, а завтра вернется в сопровождении турецких фрегатов, и эрдогад будет бурить скважины, а возмущения и протесты ему до фонаря, ибо вжился он в роль султана, грезит халифатом. ..

      Если бы за сбитый самолет рассчитался не помидорами, а потерей звена самолетов или аэродрома.. то сейчас бы прыти такой не демонстрировал..
      1. bessmertniy
        bessmertniy Сегодня, 15:04 Новый
        +3
        Эрдоган просто нарывается на то, чтобы получить по помидорам. negative
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:15 Новый
        +2
        Так автобус с летчиками взорвали и вроде в Стамбуле.Другой как будто курды не могли взорвать!Пустой например! wassat
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 15:23 Новый
          0
          А этому гражданину аргументы бесполезно приводить.
          Он их не хочет видеть. Везде у него один ВВП виноват.
          Ваш аргумент актуален. Да и в Сирии их покрошили...
      3. RVAPatriot
        RVAPatriot Сегодня, 15:34 Новый
        0
        согласен, на грубость надо отвечать грубостью
    2. Garris199
      Garris199 Сегодня, 15:26 Новый
      0
      Вжиться он может хоть в роль Господа Бога, пока это соответствует интересам великих держав, как только полезность его упадет, засунут быстро ему его амбиции в одно место.
  3. iouris
    iouris Сегодня, 14:56 Новый
    -1
    США запретили Турции воевать с ЕС. Теперь поддержка Эрдогану гарантирована. Эрдоган будет выгрызать "своё" в Закавказье. А что Москва?
    1. bessmertniy
      bessmertniy Сегодня, 15:09 Новый
      +2
      Лояльность Закавказья появилась в свое время как раз через агрессию Турцию против народов Кавказа. Сейчас они в основном забыли как в прошлом с ними обходились турки. Что ж - повторение -мать учения.
  4. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 14:56 Новый
    +12
    Каким образом это "развязывает" Анкаре руки?
    Два раза перечитал и не понял.
    1. Gato
      Gato Сегодня, 15:04 Новый
      +9
      Два раза перечитал и не понял

      Аналогично. Видимо, теперь он сможет не опасаться конфликта с воинственными греками и отправить фрегаты к берегам Армении.
    2. LinxS
      LinxS Сегодня, 15:06 Новый
      -1
      Следите за темой, ООН и резолюциями, а также правом вето.
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 15:07 Новый
        +3
        Цитата: LinxS
        Следите за темой, ООН и резолюциями, а также правом вето.

        Вы очень строги к нам Сергей джан.
        Вкратце поясните пожалуйста.
        Заранее Благодарен.
        hi
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 15:06 Новый
      +2
      Кипр там против Белорусских санкций выступал, чуть ли не в одиночку в Европе.
      Мотивировал тем, что сначала санкции против Турции надобны... А что сейчас..? Успокоятся киприоты? Увидем. Если успокоятся, то на коне Эрдоган будет..
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 15:10 Новый
        +3
        Так санкции против Республики Беларусь уже введены.
        Разве что договорились с Кипром об инициации более серьезных санкций в отношении Республики Беларусь, дабы надавить на Москву.
        Однако вышеуказанная версия маловероятна.
        1. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 15:30 Новый
          +1
          Мы согласовали подход, который открывает двойную стратегию. Мы решили, что хотим дать шанс политическому диалогу в общих интересах. С другой стороны, мы выразили приверженность нашим ценностям и полную солидарность с Грецией и Кипром

          Шарль Мишель, председатель Европейского совета

          Чиновник отметил, что ЕС готов ввести экономические и политические ограничения против Анкары в любой момент. Это произойдет, если Реджеп Тайип Эрдоган не откажется от односторонних провокаций в отношении Кипра.
          PITER.TV

          Эрдоган пошел на уступки в Европе, чтобы спокойно сосредоточиться на Сирии, Ливии и Армяно-Азербайджанском конфликте.
          1. Livonetc
            Livonetc Сегодня, 16:05 Новый
            0
            Ясно.
            Но Эрдоган понимает, что как только он залезет в тему на Кавказе, получит новые санкции.
            Да и нам ли не знать, что для санкций и повод не нужен.
            Единственное, что реально удерживает Евросоюз от санкций Турции, это владение Эрдоганом "шлюза", на плотине великого беженцехранилища.
  5. serzh.kost
    serzh.kost Сегодня, 15:01 Новый
    +1
    интересно, а если США признают независимость Нагорного Карабаха и окажут ей помощь? ведь так она может убить двух зайцев - насолить Пердагану и прибрать к рукам Армению. ведь в глазах армян Америка станет спасителем и героем.
    1. malyvalv
      malyvalv Сегодня, 15:12 Новый
      +3
      Тогда Россия откажется от Армении и рано или поздно турки её сожрут и никакая Америка не спасёт.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 16:28 Новый
        0
        И Россия наконец сможет Донбасс признать.
    2. Кушка
      Кушка Сегодня, 15:14 Новый
      +1
      Выборы у них там, во-первых, да и
      в палате они (номер запамятовал),
      не досуг, в общем.
    3. Selevc
      Selevc Сегодня, 15:18 Новый
      0
      Цитата: serzh.kost
      ведь в глазах армян Америка станет спасителем и героем.

      Армения сегодня подобна человеку стоящему на табуретке с петлей на шее !!! И этот человек вместо того чтобы снять петлю и слезть с табуретки - еще себе старается себе и пистолет к виску приставить !!!

      Этот самоубийца (Армения) конечно может делать разные красивые телодвижения (революции, заявления, переговоры с договорами...) но приведут они лишь к одному печальному результату - смерти !!! И чтобы не повесится нужно будет рано или поздно слазить с табуретки и больше никак !!!
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:03 Новый
    +1
    Очень зря поступит Эрдоган, если на несколько фронтов позарится.
    1. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 15:27 Новый
      +1
      Так а сейчас у него их сколько? Ирак, Ливия, Сирия, А-рцах. И так 4, ну да 5 наверно перебор yes
  7. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 15:10 Новый
    0
    Новость, как предположение и вариантов много..
  8. Рокамболь
    Рокамболь Сегодня, 15:14 Новый
    0
    Если решение Анкары "успокоит" Кипр

    Если Кипр устроит такое решение, то ЕС, возможно, удастся принять, ввести, санкции в отношении Белоруссии.
  9. Рокамболь
    Рокамболь Сегодня, 15:16 Новый
    +1
    Турция может ещё более активно начать действовать на Южном Кавказе

    Активнее? Свои вооруженные силы пошлет на фронт?
    Турки уже в Закавказье. И если Азербайджан победит, нам придется уйти из Закавказья. Вместо нас в Армению придут уже США.
    1. Pavlos Melas
      Pavlos Melas Сегодня, 16:39 Новый
      0
      И если Азербайджан победит, нам придется уйти из Закавказья. Вместо нас в Армению придут уже США.
      Вместо России прийдет не США а неоосманская Турция .
  10. VictorM
    VictorM Сегодня, 15:16 Новый
    -1
    Цитата: Livonetc
    Каким образом это "развязывает" Анкаре руки?
    Два раза перечитал и не понял.
    И из Анкары, как из шарика раздули сверхдержаву, и тень на плетень вся "новость".
    Турецкая Республика мечтает стать самодостаточным государством, региональным лидером, но до этого и то далеко.
    Безусловно Турецкая республика поддерживает Азербайджанскую Республику, в том числе и по линии ВТС, но не более того. Может делать и что-то большое, но только если Хозяин позволит.
    Турки годами рвались в ЕС, при том же Эрдогане у него так пар из одного места шел. Хозяин и у Турции, и у ЕС один и тот же, но Хозяин не позволил и турки ничего не добились.

    Турции не по силам бодаться с ЕС и тем более с Хозяином. Перекроют кислород и Турция за пол года сдуется. Эрдоган очень честолюбив, его предшественники очень многое сделали чтобы Турция стала как можно более независимой, но не все успели. А исламисты сейчас торопятся и по моему скромному мнению ничем хорошим это для Турции не закончится.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:16 Новый
    +2
    Вот и ответ ... сейчас Кипр снимет свои хотелки и на бацку посыпятся "гейропейские плюшки, как из рога изобилия!!!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:23 Новый
      +1
      Цитата: rocket757
      Вот и ответ ... сейчас Кипр снимет свои хотелки и на бацку посыпятся "гейропейские плюшки, как из рога изобилия!

      У меня такая же самая мысль.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:40 Новый
        0
        Ну как же-ж, консенсус должен быть!
        Тут и к гадалке ходить не надо.
    2. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 15:30 Новый
      +1
      Так уже же полетели, не ввели общие, так все в ЕС навводили свои.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:38 Новый
        +1
        Цитата: К-612-О
        Так уже же полетели, не ввели общие, так все в ЕС навводили свои.

        А теперь, т.с. единение проявят!
        Фиг то один, но под другим углом!!! Теперь их отменить не смогут НИКОГДА! потому как все заодно.
        1. К-612-О
          К-612-О Сегодня, 15:41 Новый
          +1
          А кто думает, что их отменят? Мы под Веником до Магнитского сидели
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 15:46 Новый
            0
            Санкции это как дрын об двух концах!
            Получить по башке, больно ... зато если/когда перехватил, можно и отмахаться, от многого/их!
            Нет единого мнения и не будет ... однако выживем, что очевидно.
    3. cniza
      cniza Сегодня, 16:13 Новый
      0
      Цитата: rocket757
      Вот и ответ ... сейчас Кипр снимет свои хотелки и на бацку посыпятся "гейропейские плюшки, как из рога изобилия!!!


      Да , Кипр скорее всего снимет все претензии...
  12. Garris199
    Garris199 Сегодня, 15:17 Новый
    -1
    Эдик думает, что играет свою собственную партию, возомнив себя большой шишкой, но по сути является если и не пешкой, то конем в этой партии. Скачет по доске, попеременно усложняя позиции то одним, то другим. Могли и съесть, но решили, что пока целесообразнее, чтобы прыгал еще.
  13. malyvalv
    malyvalv Сегодня, 15:17 Новый
    +2
    Скорее всего ничего не нашли. Если бы нашли то факел от испытаний скважины был бы виден на десятки километров и об этом бы знали. Уйти без испытаний тоже нельзя. Это всё равно что и не бурили. Если бурили с июля 19го то это более чем достаточное время пробурить и испытать.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:28 Новый
      0
      Раз вы в курсе как бурят,а там глубоко или норгов будут звать.Чет я не слышал что турки в море кроме рыбы что то добывали? hi
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:50 Новый
    0
    Марин трафик великая весчь,жалко только северный полюс не показывает! hi drinks
  15. maktub
    maktub Сегодня, 15:51 Новый
    0
    Да все просто,вы наверное забыли что недавно Эрдоган заявил что они разведали богатое месторождение в Черном море ,вот и перенаправляют судно
    Здесь вроде бы и уступка,а на самом деле корректировка планов.
  16. cniza
    cniza Сегодня, 16:11 Новый
    0
    Если решение Анкары "успокоит" Кипр, то Турция может ещё более активно начать действовать на Южном Кавказе без боязни санкций со стороны ЕС "на основании позиции Кипра".


    Маневры Султана дают пищу для размышления...