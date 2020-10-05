«Чтобы Турция могла развязать себе руки на Кавказе»: Турецкое буровое судно покинуло экономическую зону Кипра

Буровое судно Yavuz, принадлежащее Турции, покинуло кипрскую морскую экономическую зону. До этого оно находилось к юго-западу от побережья острова.Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. По данным Refinitiv Eikon shipping, оно достигло берегов Турции.Этот шаг, несомненно, является фактором, способствующим снижению напряженности в восточной части Средиземного моря.По сообщению газеты Yeni Safak (Турция), покинувшее этот район в середине сентября турецкое исследовательское судно Oruc Reis завершило техническое обслуживание в порту Анталии и готово приступить к работе, если такая появится.Бурение скважин для добычи нефти и газа вблизи Кипра Анкара начала в прошлом году. Турецкое судно Yavuz приступило к работам в июле 2019 года. Вчера оно покинуло район на юго-западе от Кипра. Сегодня, по данным слежения, оно было замечено неподалеку от порта Тасуку в турецкой провинции Мерсин.Можно предположить, что уступки Анкары в Восточном Средиземноморье помогут "развязать ей руки на Кавказе", где она оказывает поддержку Азербайджану в его конфликте с Арменией. Турцию обвиняют в том, что ее самолеты и беспилотники участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе на стороне Баку, а также в том, что 150 её офицеров фактически руководят боевыми действиями азербайджанской армии.Напомним, что ранее Кипр призывал ввести санкции против Анкары именно за то, что турки проявляют активность в Восточном Средиземноморье - пытаясь организовать добычу углеводородов на шельфе. Если решение Анкары "успокоит" Кипр, то Турция может ещё более активно начать действовать на Южном Кавказе без боязни санкций со стороны ЕС "на основании позиции Кипра".