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Белоруссия пересмотрит транзит грузов через Латвию и Литву. Новые перспективы для России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на транзит грузов из прибалтийских республик через территорию страны. Если Минск всерьез займется данным вопросом, Литва может лишиться четверти своих доходов от транзита.


5 октября Александр Лукашенко провел встречу с председателем Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрием Сенько.

Ключевым вопросом, который президент поднял во время беседы с главным таможенником страны, как раз и стал транзит грузов через Литву и Латвию.

Претензии к Литве и Латвии и белорусский грузопоток


Отношения между Минском с одной стороны, Вильнюсом и Ригой с другой, особенно ухудшились после начавшихся в Белоруссии протестов оппозиции против избрания президентом Лукашенко на новый срок. Затем против белорусских властей были введены санкции, в связи с чем «батька» и решил продумать симметричный ответ Литве и Латвии. Как говорится, чтоб впредь неповадно было.



Сейчас весомую часть своих доходов прибалтийские республики, и особенно Литва, получают от транзита через свою территорию грузов, следующих в Белоруссию и из Белоруссии. При этом это не только товары, произведенные в РБ или предназначенные для экспорта из нее, но и товары, следующие в страны ЕАЭС или в обратном направлении.

По словам Лукашенко, через Литву проходит 40% всего грузового транспорта, следующего в Белоруссию. Если ограничить этот поток, Вильнюс понесет колоссальные финансовые убытки – сократится нагрузка на логистические мощности, а значит упадут и платежи в государственную казну, исчезнет потребность в части наемных работников, пострадает инфраструктура обслуживания логистических центров.

В то же время, Белоруссия сама может превратиться в логистический центр для всего Евразийского экономического союза, если начнет вкладывать средства в развитие собственной соответствующей инфраструктуры. Этот момент Лукашенко также подчеркнул, обрисовав позитивные перспективы для белорусской экономики. Через Белоруссию в этом случае пойдут все те грузы, которые прежде следовали через литовскую логистическую инфраструктуру.

Стоит отметить, что ухудшение отношений с Литвой заставило Минск обратить особое внимание на российский порт Усть-Луга. Именно его в Белоруссии называют альтернативой литовскому порту в Клайпеде, через который до последнего времени шла на экспорт значительная часть белорусских грузов, включая калийные удобрения и нефтепродукты. Порт Клайпеды действительно получал очень существенную часть своих доходов от обслуживания белорусского грузопотока.

Как выиграет Россия от перераспределения белорусского грузопотока


Если Лукашенко удастся переориентировать грузопоток на российские порты, по экономике Литвы и Латвии будет нанесен серьезный удар. Но сами Вильнюс и Ригу эта проблема, похоже, не столь и беспокоит: их власти куда больше, чем экономическим благосостоянием своей страны, озабочены верной службой «вашингтонскому обкому». Ради интересов США литовское руководство готово поступиться даже собственными национальными интересами.

Что же касается России, то мы лишь однозначно выиграем, если грузопоток пойдет из Белоруссии не через Литву, а через российские порты. Это отличные перспективы. Ведь столь значительный объем грузов – это и затраты на логистическое обеспечение, а значит – дополнительные доходы для бюджета страны, появление новых рабочих мест.

Например, 25 сентября Лукашенко говорил с Путиным о возможности строительства специального терминала для белорусских грузов в Ленинградской области, который мог бы стать прекрасной альтернативой белорусскому транзиту. То есть, экономические последствия отказа Белоруссии от использования Клайпедского порта, для России будут позитивными.

Кроме того, если Белоруссия «замкнет» свой экспорт на российских портах, то и в политическом плане "деваться" ей будет уже некуда: придется повысить лояльность Москве. Впрочем, похоже, что в свете последних событий Лукашенко и так сделал определенные выводы, по крайней мере, на ближайшее время - если Запад вновь не подвинет ближе к Александру Григорьевичу "второй стул".
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Использованы фотографии:
Фейсбук/Порт Усть-Луга
9 комментариев
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  1. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 16:25 Новый
    +10
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на транзит грузов из прибалтийских республик через территорию страны. Если Минск всерьез займется данным вопросом, Литва может лишиться четверти своих доходов от транзита.

    Это надо было сделать еще вчера.
    1. Правдаруб
      Правдаруб Сегодня, 16:29 Новый
      +4
      Лучше поздно чем никогда winked
    2. Перейра
      Перейра Сегодня, 16:30 Новый
      +3
      Цитата: Рагнар лодброк
      Это надо было сделать еще вчера.


      Согласен. На прошлых выборах.
      1. bessmertniy
        bessmertniy Сегодня, 16:39 Новый
        +1
        Правильно - надо отрезвить, чтобы понимали за счет кого они там в Прибалтике богатели все прошлые годы.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:30 Новый
    0
    Кто то договорился,!Лучше поздно ,чем никогда.И это правильно! fellow
  3. maktub
    maktub Сегодня, 16:37 Новый
    0
    Т.к Турция убрала из экономической зоны Кипра корабли, следует ожидать согласованных санкций со стороны ЕС
  4. КОТ БАЮН
    КОТ БАЮН Сегодня, 16:40 Новый
    -1
    Ну вот , по всей видимости, и последствия для всего этого польско-литовского цирка со злобными клоунами.
    Забавно то, что Польша еще как-то спокойно это переживет.... А вот прибалтийские карманные тигры со скрипом.
    Уже в Литве подали в суд, насколько я помню в Клайпеде, на тамошнего главнюка страны по поводу трат на белорусскую оппозицию и дальнейшего финансирования проекта порта в Клайпеде. Там реально грустно будет без белорусского грузопотока. Кроме того, если мне память не изменяет, часть акций этого порта принадлежит белорусам.... кто-то купит... я так понимаю bully
  5. grigorii
    grigorii Сегодня, 16:41 Новый
    +1
    Жду с нетерпением когда же это произойдет.Скорей бы уж.Пусть почувствуют разницу с кем им было лучше.
  6. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 16:41 Новый
    +1
    Главное , чтобы перенаправление грузов в наши порты не привело к удорожанию ни белорусских , ни транзитных товаров . Есть у нас любители навариться на монопольном положении . Всё должно быть по-чесноку с учётом белорусских интересов - иначе это неизбежно приведёт к возникновению напряжённости в краткой и падению грузопотока в долгой перспективе . А так то да - об этом стоило Лукашенке задуматься раньше , чем стул под ним заскрипел и покосился ..