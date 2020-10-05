Белоруссия пересмотрит транзит грузов через Латвию и Литву. Новые перспективы для России

Претензии к Литве и Латвии и белорусский грузопоток

Как выиграет Россия от перераспределения белорусского грузопотока

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на транзит грузов из прибалтийских республик через территорию страны. Если Минск всерьез займется данным вопросом, Литва может лишиться четверти своих доходов от транзита.5 октября Александр Лукашенко провел встречу с председателем Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрием Сенько.Ключевым вопросом, который президент поднял во время беседы с главным таможенником страны, как раз и стал транзит грузов через Литву и Латвию.Отношения между Минском с одной стороны, Вильнюсом и Ригой с другой, особенно ухудшились после начавшихся в Белоруссии протестов оппозиции против избрания президентом Лукашенко на новый срок. Затем против белорусских властей были введены санкции, в связи с чем «батька» и решил продумать симметричный ответ Литве и Латвии. Как говорится, чтоб впредь неповадно было.Сейчас весомую часть своих доходов прибалтийские республики, и особенно Литва, получают от транзита через свою территорию грузов, следующих в Белоруссию и из Белоруссии. При этом это не только товары, произведенные в РБ или предназначенные для экспорта из нее, но и товары, следующие в страны ЕАЭС или в обратном направлении.По словам Лукашенко, через Литву проходит 40% всего грузового транспорта, следующего в Белоруссию. Если ограничить этот поток, Вильнюс понесет колоссальные финансовые убытки – сократится нагрузка на логистические мощности, а значит упадут и платежи в государственную казну, исчезнет потребность в части наемных работников, пострадает инфраструктура обслуживания логистических центров.В то же время, Белоруссия сама может превратиться в логистический центр для всего Евразийского экономического союза, если начнет вкладывать средства в развитие собственной соответствующей инфраструктуры. Этот момент Лукашенко также подчеркнул, обрисовав позитивные перспективы для белорусской экономики. Через Белоруссию в этом случае пойдут все те грузы, которые прежде следовали через литовскую логистическую инфраструктуру.Стоит отметить, что ухудшение отношений с Литвой заставило Минск обратить особое внимание на российский порт Усть-Луга. Именно его в Белоруссии называют альтернативой литовскому порту в Клайпеде, через который до последнего времени шла на экспорт значительная часть белорусских грузов, включая калийные удобрения и нефтепродукты. Порт Клайпеды действительно получал очень существенную часть своих доходов от обслуживания белорусского грузопотока.Если Лукашенко удастся переориентировать грузопоток на российские порты, по экономике Литвы и Латвии будет нанесен серьезный удар. Но сами Вильнюс и Ригу эта проблема, похоже, не столь и беспокоит: их власти куда больше, чем экономическим благосостоянием своей страны, озабочены верной службой «вашингтонскому обкому». Ради интересов США литовское руководство готово поступиться даже собственными национальными интересами.Что же касается России, то мы лишь однозначно выиграем, если грузопоток пойдет из Белоруссии не через Литву, а через российские порты. Это отличные перспективы. Ведь столь значительный объем грузов – это и затраты на логистическое обеспечение, а значит – дополнительные доходы для бюджета страны, появление новых рабочих мест.Например, 25 сентября Лукашенко говорил с Путиным о возможности строительства специального терминала для белорусских грузов в Ленинградской области, который мог бы стать прекрасной альтернативой белорусскому транзиту. То есть, экономические последствия отказа Белоруссии от использования Клайпедского порта, для России будут позитивными.Кроме того, если Белоруссия «замкнет» свой экспорт на российских портах, то и в политическом плане "деваться" ей будет уже некуда: придется повысить лояльность Москве. Впрочем, похоже, что в свете последних событий Лукашенко и так сделал определенные выводы, по крайней мере, на ближайшее время - если Запад вновь не подвинет ближе к Александру Григорьевичу "второй стул".