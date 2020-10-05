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На ТВ Беларуси: мы не готовы выслушивать советы от страны, в которой генпрокурора назначают по звонку из Вашингтона

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В эфире информационной программы на белорусском телевидении ведущий призвал власти Украины сосредоточиться на решении внутренних проблем, которых у страны накопилось предостаточно, а уже затем учить белорусов "уму-разуму". Напомним, что после выборов 9 августа, прошедших в Беларуси, украинские власти фактически дали понять, что поддерживают белорусские протесты.


Видео с отрывком из белорусской телепередачи вызвало ажиотаж в украинских СМИ.

Журналист в РБ отметил, что его соотечественники всегда готовы выслушать советы от представителей страны, у которой есть чему поучиться. Но слушать поучения от «истерзанной демократией» Украины, неспособной решить собственные проблемы, он не видит смысла:

Мы готовы принимать советы, но только от той страны, которая закончит братоубийственную войну, которая не будет позволять снимать генпрокурора по звонку из Вашингтона в обмен на миллиард долларов, которая наконец-то начнет бороться с нацизмом.

Собственно, белорусы стараются не давать себя в обиду и не позволяют никому вмешиваться в свои дела. В частности, после того, как в украинском МИД решили называть Александра Лукашенко просто по фамилии, не упоминая его президентской должности, белорусский телеканал СТВ стал называть Украину «бывшей Украинской Советской Социалистической Республикой».
Использованы фотографии:
https://www.tvr.by
12 комментариев
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  1. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 16:13 Новый
    +6
    Собственно, белорусы стараются не давать себя в обиду и не позволяют никому вмешиваться в свои дела.
    ....и правильно, потому что не фик..
    1. bessmertniy
      bessmertniy Сегодня, 16:27 Новый
      +3
      Не все белорусы такие, как этот ведущий. Думаю, что лидеры оппозиции Лукашенко не против, чтобы другие страны вмешивались в дела Белоруссии - лишь бы власть им передали. what
  2. Skay
    Skay Сегодня, 16:14 Новый
    +7
    Молодцы белорусы!
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 16:15 Новый
    +4
    Мы готовы принимать советы, но только от той страны, которая закончит братоубийственную войну, которая не будет позволять снимать генпрокурора по звонку из Вашингтона в обмен на миллиард долларов, которая наконец-то начнет бороться с нацизмом.
    Ну, что очередной "виток" белорусских "пытляний" или действительно решили занять конкретную позицию...Время покажет
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:16 Новый
    +2
    Новость для гуайдихи.Бомба.У Гуайдо отобрали золото Банка Венесуэллы хронящегося в Англии.Единственный владелец банк Венесуэллы,решение англицкого суда.Смотрю мозги начали становиться на место.Гуайдиха после таких новостей долго не продержится,спинным мозгом чувствую.
  5. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 16:22 Новый
    +2
    частности, после того, как в украинском МИД решили называть Александра Лукашенко просто по фамилии, не упоминая его президентской должности, белорусский телеканал СТВ стал называть Украину «бывшей Украинской Советской Социалистической Республикой».

    Вероятно,это лучший троллинг,по отношению к действующему режиму русофобов!
    Фэйс ,об тэйбл..)))
  6. serzh.kost
    serzh.kost Сегодня, 16:22 Новый
    +3
    раздался неуверенный писк. где же вы до этого были, почему раньше всецело поддерживали украину?...
  7. gurzuf
    gurzuf Сегодня, 16:23 Новый
    +4
    Лучше бы белорусы признали Крым территорией РФ и тогда рядовые граждане этой страны смогли бы как и прежде наслаждаться летним Крымом.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:30 Новый
      +1
      Цитата: gurzuf
      Лучше бы белорусы признали Крым территорией РФ

      Надеюсь, что это в ближайшем будущем.
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 16:40 Новый
      +1
      Мысль про признание Крыма хорошая. Пора бы уже и признать!

      Но ведь в политике есть ряд "но". Например, минский формат по Донбассу. Его многие не поддерживают, но он является в том числе российско-белорусским политическим инструментом, весьма многогранным. И с точки зрения отношений с европейскими политиками, и он как комплекс мирных инициатив признан Совбезом ООН. Подрыв в явной форме "территориальной целостности" участника формата приводит к его разрушению. Что и происходит сейчас, но не раньше.

      То при этом через Белоруссию некоторое время шла не только подсанкционная продукция (продовольствие, которое в ограниченном варианте было нужно РФ, на креветки и прочие закрывали глаза), но и изделия двойного назначения, которые не поставляли нам из-за санкций, но продавали туда. Вспомним про французские матрицы к тепловизорам в белорусских прицелах и т.д. (Т-72Б3 до 2019 года...)

      То есть политические шахматы имеют богатый арсенал ходов. Иногда жертвуются пешки и теряются ферзи. Но цель - мат королю!
  8. maktub
    maktub Сегодня, 16:30 Новый
    -2
    Следовало ожидать, после того как белоруссы уволились.
    Лука заявлял что"пригласил" лучших российских журналистов для работы на гос. ТВ и сразу стало видно "самостоятельность" белорусских СМИ laughing
    1. Нормаль ок
      Нормаль ок Сегодня, 16:42 Новый
      0
      RT рулит в Белоруссии.