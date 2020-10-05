На ТВ Беларуси: мы не готовы выслушивать советы от страны, в которой генпрокурора назначают по звонку из Вашингтона

Мы готовы принимать советы, но только от той страны, которая закончит братоубийственную войну, которая не будет позволять снимать генпрокурора по звонку из Вашингтона в обмен на миллиард долларов, которая наконец-то начнет бороться с нацизмом.

В эфире информационной программы на белорусском телевидении ведущий призвал власти Украины сосредоточиться на решении внутренних проблем, которых у страны накопилось предостаточно, а уже затем учить белорусов "уму-разуму". Напомним, что после выборов 9 августа, прошедших в Беларуси, украинские власти фактически дали понять, что поддерживают белорусские протесты.Видео с отрывком из белорусской телепередачи вызвало ажиотаж в украинских СМИ.Журналист в РБ отметил, что его соотечественники всегда готовы выслушать советы от представителей страны, у которой есть чему поучиться. Но слушать поучения от «истерзанной демократией» Украины, неспособной решить собственные проблемы, он не видит смысла:Собственно, белорусы стараются не давать себя в обиду и не позволяют никому вмешиваться в свои дела. В частности, после того, как в украинском МИД решили называть Александра Лукашенко просто по фамилии, не упоминая его президентской должности, белорусский телеканал СТВ стал называть Украину «бывшей Украинской Советской Социалистической Республикой».