Наработки прошлого для пушки будущего: проект SLRC и предшественники

Информация по проекту SLRC. Фото Twitter.com/lfx160219

Сухопутные рекорды

Удлиненная гаубица M777ER на фоне серийного орудия. Фото US Army

Наработки для флота

Снаряд HVP. Графика BAE Systems

Технологии прошлого

HVP в ведущем устройстве для использования в 155-мм орудиях. Графика BAE Systems

Опыт и наработки

Одна из опытных пушек проекта HARP. Фото US Army

Макеты перспективных артиллерийских систем. Вероятно, между двумя САУ находится SLRC. Фото Twitter.com/lfx160219

Неизвестное будущее

В США ведется разработка перспективного артиллерийского комплекса SLRC (Strategic Long Range Cannon). В 2023 г. Пентагон планирует вывести на испытания пушку с дальностью стрельбы не менее 1000 морских миль (более 1800 км). Как сообщается, в основу проекта ляжет ряд современных технологий и решений, способных обеспечить достижение желаемых характеристик.В последние годы США активно занимаются проблемой повышения боевых качеств артиллерии и с этой целью разрабатывают несколько новых проектов. Так, SLRC создается в стратегической нише, а для тактического уровня предназначаются проекты ERCA, HVP и их производные. Часть новых изделий по этим проектам уже доведена до испытаний, однако полученные характеристики гораздо скромнее ожидаемых для SLRC.Результатом проекта ERCA (Extended Range Cannon Artillery) уже стала опытная 155-мм гаубица M777ER. Она отличается удлиненным 58-калиберным стволом (против 39 клб у оригинальной M777), а также предназначается для применения нового выстрела с усиленным зарядом и активно-реактивным снарядом XM1113. Улучшенная гаубица предлагается для использования в составе перспективных САУ.Основные решения проекта ERCA уже оправдывают себя. Весной состоялись очередные испытания со стрельбой на увеличенную дистанцию. На этот раз орудие M777ER на самоходной платформе смогло поразить цель на расстоянии 65 км. Для стрельбы использовались боеприпасы XM1113 и M982 Excalibur. Разработчики проекта уже говорят о принципиальной возможности выстрела на 100 км, но пока не уточняют, когда она получит практическое подтверждение.Для надводных кораблей разработана артиллерийская установка Mk 51 Advanced Gun System со стволом калибра 155 мм и длиной 62 клб. По своей конструкции это изделие в известной мере похоже на другие корабельные установки, но имеет ряд отличий. Установка Mk 51 может использовать разнообразные боеприпасы, в т.ч. перспективные снаряды Hyper Velocity Projectile (HVP) с увеличенными характеристиками.HVP представляет собой унифицированный управляемый снаряд для использования в системах разных типов и калибров. За счет оптимизации аэродинамики, наличия твердотопливного двигателя и средств управления обеспечивается рост дальности. При помощи разных ведущих устройств снаряд может использоваться с пушками калибра 127 и 155 мм, а также в рельсовых орудиях. Существующие 155-мм пушки способны отправить HVP на 80 км, а для длинноствольной AGS расчетная дальность достигает 130 км. Высокоэнергетические рейлганы должны обеспечивать дальность более 180 км.Изделие HVP прошло часть испытаний с применением разных систем. Выполняются самые разные задачи. Так, в начале сентября стало известно, что опытное орудие AGS при помощи HVP смогло поразить подлетающую крылатую ракету. При этом точные перспективы HVP до сих пор не определены. Испытания продолжаются, и армия или ВМС пока не готовы вынести окончательное решение.В контексте сверхдальнобойных орудий необходимо вспомнить американо-канадскую программу HARP (High Altitude Research Project), работы по которой велись в шестидесятых годах. В ее основе лежала идея запуска легких космических аппаратов при помощи особого артиллерийского комплекса. При этом ключевыми элементами проекта были специальные пушка и снаряд с высокими характеристиками.В рамках HARP создали несколько опытных гладкоствольных пушек калибром от 5 до 16 дюймов (от 127 до 416,5 мм). Так, 16-дюймовое орудие изготовили из двух серийных стволов путем их сварки и последующего высверливания канала для удаления нарезов. Такое орудие длиной более 36 м должно было вести огонь почти вертикально и обеспечивать начальную скорость снаряда свыше 2150 м/с. Один из опытных образцов в ходе развития получил ствол длиной 53,5 м.Для пушек HARP разработали специальный боеприпас под названием Marlet. На разных этапах программы использовалось несколько версий такого изделия, отличавшиеся своей конструкцией, характеристиками, полезной нагрузкой и т.д. Проект начинался с применением стреловидных подкалиберных снарядов, а на поздних этапах использовались полноценные активно-реактивные и ракетные системы.Испытания пушек HARP с боеприпасами Marlet продолжались в течение нескольких лет. Проверялись разные снаряды с отличающимся метательным зарядом. Изучались различные комбинации заряда, угла возвышения и т.д. В ходе таких экспериментов была получена максимальная высота траектории в 180 км – 16-дюймовая пушка стреляла почти вертикально.Таким образом, энергетика орудия при использовании оптимальных углов позволяла отправлять снаряд на дальность в сотни километров. Однако такой режим огня не считался основным, поскольку проект имел иные задачи. Стрельба с малыми углами осуществлялась только несколькими опытными орудиями в порядке отдельных экспериментов.Таким образом, в прошлом и настоящем специалисты США успели провести массу экспериментов и накопить солидный опыт в области дальнобойной и сверхдальнобойной артиллерии. В разное время разрабатывались и испытывались различные системы и отдельные компоненты – и все эти наработки могут найти то или иное место в современной программе SLRC.Очевидно, что для выполнения поставленных требований комплекс SLRC должен включать несколько компонентов с особыми характеристиками. Основа комплекса – орудие большого калибра, способное обеспечить первоначальный разгон снаряда до высокой скорости. Также требуется особый снаряд, способный максимально эффективно использовать свою начальную энергию, дополнительно разгоняться на траектории и точно поражать удаленную цель. Большое значение в таком комплексе имеют средства управления огнем, системы связи и целеуказания и т.д.Опыт проекта HARP показывает, что даже на технологиях середины прошлого века можно создать орудие с дальностью стрельбы в сотни миль. Впрочем, заимствование готовой конструкции не представляется возможным. Этому мешает моральное устаревание опытных систем, сложность их производства и эксплуатации, а также недостаточные для армии эксплуатационные качества. Развитие современного изделия ERCA тоже нецелесообразно из-за недостаточного уровня исходных характеристик. По сути, сверхдальнобойную пушку приходится разрабатывать с нуля.Возможно, SLRC в будущем сможет использовать управляемый «гиперскоростной» снаряд HVP, доработанный необходимым образом. Однако неясно, сможет ли такое изделие обеспечить требуемую дальность стрельбы в 1000 миль. Возможно, требуется разработка нового изделия, в т.ч. на основе тех же технологий.Едва ли не самой простой задачей становится создание комплекса средств связи и управления. США имеют большой опыт в этой сфере, а кроме того, на вооружении уже состоят разнообразные системы такого назначения. Вероятно, комплекс SLRC без особых затруднений удастся интегрировать в существующие контуры управления, что упростит взаимодействие артиллеристов с разведкой и штабами – и выведет эффективность огня на нужный уровень.Следует напомнить, что к настоящему времени о программе SLRC известно не слишком много. Оглашены только самые основные требования и некоторые особенности будущей эксплуатации. Точный состав, внешний вид и т.д. пока не раскрыты, хотя на мероприятиях фигурировали некие макеты и плакаты.Если они отражают действительность, то в будущем армия США получит орудие на платформе с возможностью перевозки при помощи тягача. Обслуживать его будет расчет из восьми человек, а в батарею включат четыре пушки. Также в такое подразделение должны входить командный пункт, средства связи и различные машины обеспечения. Комплекс будет авиатранспортабельным, хотя и потребует самолеты тяжелого класса.При помощи SLRC американская армия планирует взламывать оборону противника. Снаряды с дальностью более 1800 км должны будут поражать ключевые объекты обороны на большой глубине, упрощая дальнейшую работу других родов войск. Сверхдальнобойные пушки возьмут на себя часть задач оперативно-тактических ракет, но смогут использовать более простые и дешевые боеприпасы – с очевидными выгодами.На данный момент проект SLRC находится на стадии разработки, а появление опытного образца и первые стрельбы ожидаются в 2023 г. Как видим, к настоящему времени США накопили солидный опыт в деле развития артиллерии и повышения дальности стрельбы. Удастся ли с его помощью решить новую сверхсложную задачу по созданию сверхдальнобойного орудия, станет известно в обозримом будущем.