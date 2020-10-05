«Это воплощение британской морской мощи»: в Портсмуте формируют АУГ на основе авианосца Queen Elizabeth

Новая авианосная ударная британская группа - это воплощением британской морской мощи. Она сегодня является центральным звеном всего британского флота

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В Великобритании проводится формирование авианосной ударной группы, головным кораблём которой является авианосец «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth). К базирующемуся в Портсмуте авианесущему кораблю, как сообщает пресс-служба королевских ВМС, добавляется восемь кораблей других рангов.В общей сложности, в составе авианосной ударной группы (помимо личного состава непосредственно авианосца) будет около 3 тысяч военнослужащих. При этом речь идёт о международном натовском контингенте. Это моряки и лётчики не только Великобритании, но также из США и Нидерландов.На данном этапе АУГ, формируемая в Портсмуте, позиционируется как международная натовская. Планируется, что первым делом она должна себя проявить на учениях Североатлантического военного блока Joint Warrior, которые пройдут в Северном море.Командир авианосной ударной группы Стив Мурхаус:По словам Мурхауса, HMS Queen Elizabeth будет защищён «кольцом эсминцев, фрегатов, подводных лодок». По словам командира авианосной группы, основой авиакрыла станут истребители пятого поколения.Стив Мурхаус:Среди боевых кораблей АУГ – HMS Diamond и HMS Defender, HMS Northumberland, базирующиеся в Плимуте, HMS Kent, базирующиеся в Портсмуте, и HNLMS Evertsen ВМС Нидерландов. В группе присутствует и корабль ВМС США USS The Sullivans (DDG-68). Продовольствие, топливо и боеприпасы будут поставляться вспомогательными кораблями Королевского флота, RFA Tideforce и RFA Fort Victoria.