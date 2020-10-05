«Это воплощение британской морской мощи»: в Портсмуте формируют АУГ на основе авианосца Queen Elizabeth

В Великобритании проводится формирование авианосной ударной группы, головным кораблём которой является авианосец «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth). К базирующемуся в Портсмуте авианесущему кораблю, как сообщает пресс-служба королевских ВМС, добавляется восемь кораблей других рангов.
В общей сложности, в составе авианосной ударной группы (помимо личного состава непосредственно авианосца) будет около 3 тысяч военнослужащих. При этом речь идёт о международном натовском контингенте. Это моряки и лётчики не только Великобритании, но также из США и Нидерландов.
На данном этапе АУГ, формируемая в Портсмуте, позиционируется как международная натовская. Планируется, что первым делом она должна себя проявить на учениях Североатлантического военного блока Joint Warrior, которые пройдут в Северном море.
Командир авианосной ударной группы Стив Мурхаус:
Новая авианосная ударная британская группа - это воплощением британской морской мощи. Она сегодня является центральным звеном всего британского флота.
По словам Мурхауса, HMS Queen Elizabeth будет защищён «кольцом эсминцев, фрегатов, подводных лодок». По словам командира авианосной группы, основой авиакрыла станут истребители пятого поколения.
Стив Мурхаус:
Мы готовы сражаться и побеждать, в том числе в самых сложных обстоятельствах.
Среди боевых кораблей АУГ – HMS Diamond и HMS Defender, HMS Northumberland, базирующиеся в Плимуте, HMS Kent, базирующиеся в Портсмуте, и HNLMS Evertsen ВМС Нидерландов. В группе присутствует и корабль ВМС США USS The Sullivans (DDG-68). Продовольствие, топливо и боеприпасы будут поставляться вспомогательными кораблями Королевского флота, RFA Tideforce и RFA Fort Victoria.