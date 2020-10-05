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«Это воплощение британской морской мощи»: в Портсмуте формируют АУГ на основе авианосца Queen Elizabeth

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В Великобритании проводится формирование авианосной ударной группы, головным кораблём которой является авианосец «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth). К базирующемуся в Портсмуте авианесущему кораблю, как сообщает пресс-служба королевских ВМС, добавляется восемь кораблей других рангов.


В общей сложности, в составе авианосной ударной группы (помимо личного состава непосредственно авианосца) будет около 3 тысяч военнослужащих. При этом речь идёт о международном натовском контингенте. Это моряки и лётчики не только Великобритании, но также из США и Нидерландов.

На данном этапе АУГ, формируемая в Портсмуте, позиционируется как международная натовская. Планируется, что первым делом она должна себя проявить на учениях Североатлантического военного блока Joint Warrior, которые пройдут в Северном море.

Командир авианосной ударной группы Стив Мурхаус:

Новая авианосная ударная британская группа - это воплощением британской морской мощи. Она сегодня является центральным звеном всего британского флота.

По словам Мурхауса, HMS Queen Elizabeth будет защищён «кольцом эсминцев, фрегатов, подводных лодок». По словам командира авианосной группы, основой авиакрыла станут истребители пятого поколения.



Стив Мурхаус:

Мы готовы сражаться и побеждать, в том числе в самых сложных обстоятельствах.

Среди боевых кораблей АУГ – HMS Diamond и HMS Defender, HMS Northumberland, базирующиеся в Плимуте, HMS Kent, базирующиеся в Портсмуте, и HNLMS Evertsen ВМС Нидерландов. В группе присутствует и корабль ВМС США USS The Sullivans (DDG-68). Продовольствие, топливо и боеприпасы будут поставляться вспомогательными кораблями Королевского флота, RFA Tideforce и RFA Fort Victoria.
56 комментариев
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  1. Alex777
    Alex777 Сегодня, 17:06 Новый
    +3
    Воплощение мощи с вертолетами ДРЛО.
    Без Штатов далеко не уедут. Придаток.
    1. Сибирский цирюльник
      Сибирский цирюльник Сегодня, 17:18 Новый
      +1
      Варлне себе,и с " миру - по ните"!
      Могут решать пло/ про задачи,на ввереном участке, исходя из " декларивованных ттх"
    2. Avior
      Avior Сегодня, 18:02 Новый
      +2
      Даже с вертолетами возможности далеко превосходят любой другой надводный корабль
    3. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 18:08 Новый
      -1
      Авиагруппа состоит из летчиков Англии, США, Голландии. Один из кораблей охранения тоже голландский. Некогда могучий Королевский флот, не в состоянии сформировать одну АУГ. Замечательно, как говорится: "С миру по нитке, нищему веревка на шею"))))
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 18:42 Новый
        -2
        Цитата: ТермиНахТер
        Некогда могучий Королевский флот, не в состоянии сформировать одну АУГ.

        Вот такое "воплощение британской морской мощи" request
        Скорее воплощение британских морских мОщей...
      2. багатур
        багатур Сегодня, 20:30 Новый
        +1
        А флот великая Россия колко АУГ есть? И когда то имел в принципе хотя один, настоящий авионосец?
    4. антивирус
      антивирус Сегодня, 18:15 Новый
      -1
      наш Кузнецов- отстой , по их мнению, а ихнии легкие с трамплином --гуд?

      вранье на каждом шагу.
      отсутствие дальней авиации у бритов требует чегонить "крутого"
    5. Сергей39
      Сергей39 Сегодня, 18:21 Новый
      -1
      Цитата: Alex777
      Без Штатов далеко не уедут. Придаток.

      Учитывая, что этот авианосец находится в аренде у Пентагона...
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 18:59 Новый
        -1
        Учитывая, что этот авианосец находится в аренде у Пентагона...

        Я не в курсе аренды, но если так - то не удивительно.
        Самостоятельно эта АУГ далеко не уплывет. hi
    6. кредо
      кредо Сегодня, 19:09 Новый
      -3
      Цитата: Alex777
      Воплощение мощи с вертолетами ДРЛО.
      Без Штатов далеко не уедут. Придаток.

      Напрасный сарказм.
      Они для того и формируют группу, чтобы показать потенциальной жертве, что атаковать будут "волчьей стаей", как при Гитлере, собрав ударный кулак из всех союзников и прихлебателей ради лёгкой наживы.
      Многочисленные примеры последних десятилетий ярко показали общие интересы стран НАТО и примкнувшим к ним чуть позже бывших стран Варшавского договора в желании поживится за чужой счёт.
      Так что, такие группы по интересам нужно воспринимать серьезно ведь отрабатывать слаженность они будут ближе к арктическим просторам, значит потенциальной жертвой они видят Россию.
      Других вариантов нет.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 19:45 Новый
        -1
        Я следил за созданием этих кораблей с самого начала.
        Еще когда второй собирались кому-нибудь продать.
        Когда они достигнут боеготовности - тогда поговорим.
        То, что денег у бриттов на это не хватит - очень возможно.
        Пока договора с ЕС нет. Огромная проблема.
        Сотни миллиардов из-за Брекзита уходят.
        Коронавирус по Британии прошелся и идет.
        Так что не от хорошей жизни "волчьи стаи" лепят. hi
        https://vz.ru/economy/2020/10/5/1063689.html
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 21:37 Новый
          0
          Сегодня опубликовалм точную сумму,ушло1трлн 200 млрд фунтов и процесс не останавливается. good
      2. Борис Черников
        Борис Черников Сегодня, 20:08 Новый
        0
        наши и воспринимают в сурьёз..поэтому и говорят что жахнут с ходу батонами
    7. Victor67
      Victor67 Сегодня, 20:04 Новый
      +3
      Мы зато далеко уехали под черным дымом, про ДРЛО вообще речи нет от слова совсем, авиагруппа без радаров и боевой нагрузки))) Хорош стебаться над ними и чепчики вверх кидать, подумайте лучше, какую АУГ нашему авику дадут после ремонта, ну, помимо буксира. И чьим мы будем придатком, Китая или Индии?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:10 Новый
    +1
    Ну не в какую ни хотят идти в Южно Китайское море.Там Китай с Гонкогом их заждались.Балаболы! laughing
    1. Комментарий был удален.
    2. Сибирский цирюльник
      Сибирский цирюльник Сегодня, 17:27 Новый
      -1
      Чушь заболела...
      Куда хотят- туда идут, увы((
      Надежды на ПЛО,как на библейских мудрецов: ни того,ни другого
  3. bessmertniy
    bessmertniy Сегодня, 17:11 Новый
    +4
    Как ни пыжится Великобритания, но статус владычицы морей остался в ее прошлом. Более того, британская АУГ - под каблуком НАТО или США - с какой стороны посмотреть.
    1. Сибирский цирюльник
      Сибирский цирюльник Сегодня, 17:31 Новый
      -2
      Ей,ныне,и не надо!!
      Свои функции,в контексте, она ВПОЛНЕ,исполняет!
      Иконы приберите,до лучших времён!@@!!!
      МАССА неразрешимых вопросов,у ВМФ РФ...
      1. olegactor
        olegactor Сегодня, 18:03 Новый
        0
        Ей,ныне,и не надо!!
        Свои функции,в контексте, она ВПОЛНЕ,исполняет!

        КАКИЕ ФУНКЦИИ...насколько помнится северная корея отогнала авианосец матрасником вместе с сопровождением пуском одной ракеты над японским островом...а что будет если десяток ракет рядом с этой ауд пролетит...памперсов не хватит
        1. Храмов
          Храмов Сегодня, 18:27 Новый
          +7
          Цитата: bessmertniy
          Как ни пыжится Великобритания, но...

          Какая разница куда переместилась метрополия?
          Был Лондон, стал Вашингтон.
          Англосаксы главные на море как и предыдущие несколько столетий.
        2. Сибирский цирюльник
          Сибирский цирюльник Сегодня, 18:59 Новый
          +3
          Нет желания что- то доказывать,приводя качественные и количественные обоснования)
          Никто не запрещает пребывать Вам,в своих мриях,надеясь на " посейдон"))
        3. Сибирский цирюльник
          Сибирский цирюльник Сегодня, 19:06 Новый
          +2
          Цитата: olegactor
          Ей,ныне,и не надо!!
          Свои функции,в контексте, она ВПОЛНЕ,исполняет!

          КАКИЕ ФУНКЦИИ...насколько помнится северная корея отогнала авианосец матрасником вместе с сопровождением пуском одной ракеты над японским островом...а что будет если десяток ракет рядом с этой ауд пролетит...памперсов не хватит

          Как понимаю,Вы имеете отношение к ВМФ... Просто удивляет Ваш оптимизм,по поводу усиления супостата в сев.Атлантике
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:11 Новый
    0
    У семи нянек дитя без глаза. Много шума из ничего.
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 17:14 Новый
    -1
    У флота США добавляется авианосец для действий в северной Атлантике . Палубные ДРЛО и заправщики у США купят ?
    1. ЗЭМЧ
      ЗЭМЧ Сегодня, 17:27 Новый
      +2
      Цитата: КВУ-НСвД
      У флота США добавляется авианосец для действий в северной Атлантике . Палубные ДРЛО и заправщики у США купят ?

      Палубные ДРЛО и заправщики США не взлетят с этого авианосца, т.к. он не оснащён катапультами и тормозными тросами и рассчитан на использование самолётов укороченного взлёта и вертикальной посадки (V/STOL). Авиакрыло, базирующееся на корабле, будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B и вертолётов Merlin для ДРЛО и ПЛО.
      1. Крабонг
        Крабонг Сегодня, 17:36 Новый
        -1
        ДРЛО с баз будут оперировать, без проблем.
    2. Цой
      Цой Сегодня, 17:27 Новый
      -1
      У флота США добавляется авианосец для действий в северной Атлантике . Палубные ДРЛО и заправщики у США купят ?


      Катапульты нет так что зачем? В проекте предусматривалась переделка в классический авианосец аля нимиц, денег не хватило. Теперь только кввп f-35 и вертолеты. И да половина авиагруппы пока состоит из самолетов сша.
    3. Сибирский цирюльник
      Сибирский цирюльник Сегодня, 19:13 Новый
      -1
      Цитата: КВУ-НСвД
      У флота США добавляется авианосец для действий в северной Атлантике . Палубные ДРЛО и заправщики у США купят ?

      Оно надо??
  6. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 17:21 Новый
    +3
    ВМС НАТО увеличивают свой состав.
    К моему большому сожалению, нам
    нечего этому противопоставить.
    1. Владимир_6
      Владимир_6 Сегодня, 17:53 Новый
      +1
      Цитата: Bez 310
      ВМС НАТО увеличивают свой состав.
      К моему большому сожалению, нам
      нечего этому противопоставить.

      А что, просматриваются предпосылки к морским баталиям? Ни ВМС единым, как говорится.
      Россия не находится в безнадежном и в беспомощном состоянии. hi
      1. Сибирский цирюльник
        Сибирский цирюльник Сегодня, 19:51 Новый
        0
        Цитата: Владимир_6
        Цитата: Bez 310
        ВМС НАТО увеличивают свой состав.
        К моему большому сожалению, нам
        нечего этому противопоставить.

        А что, просматриваются предпосылки к морским баталиям? Ни ВМС единым, как говорится.
        Россия не находится в безнадежном и в беспомощном состоянии. hi

        Никто не говорит про баталии)) конечно,РВСН на страже!!))
        " зачем нам Армения. Зачем нам Флот?)) ...РВСН... есть...
        Может, стоИт чуть "шире" размышлять? Не исходя из краеугольного камня..
        Тут,на страницах ВО, были приведены масса примеров,когда " дубина" может не сработать
        По- моему,всё логично было расписано,не?)
        ...." зачем украинцы- трлько кормить"
        . Потом сетуем,что до Садового" рукой подать", летают тут....
    2. Volder
      Volder Сегодня, 18:17 Новый
      -1
      Цитата: Bez 310
      ВМС НАТО увеличивают свой состав.
      Страны НАТО не обязаны вступать в войну, если одна из стран НАТО ввяжется в эту войну. В уставе НАТО написано об оказании помощи, но какой - это решать каждой из стран. То есть гуманитарная помощь тоже сканает. И это речь про войну. А когда речь про вооружённый региональный конфликт (локального характера), то обязательств ещё меньше. Это я к тому, что ВМС НАТО - это не обязательно все страны НАТО вместе взятые. Получить ядерный удар по своей стране от России мало кто захочет...
      К моему большому сожалению, нам нечего этому противопоставить.
      Не переживайте, мы их ракетами закидаем. У России самые лучшие ракеты.
      1. AndyLW
        AndyLW Сегодня, 18:24 Новый
        0
        у одних только Штатов Томагавков в 16,5 раз больше, чем у России калибров
        1. Paul Zewike
          Paul Zewike Сегодня, 19:01 Новый
          -3
          В 16,543 раза, но это не точно.
        2. kventinasd
          kventinasd Сегодня, 20:42 Новый
          -4
          Цитата: AndyLW
          у одних только Штатов Томагавков в 16,5 раз больше, чем у России калибров

          А тебе Минобороны лично отчитался о количестве калибров?
          А может подскажешь сколько кинжалов, авангардов, посейдонов у тех и других? А то я в недоумении.
      2. Bez 310
        Bez 310 Сегодня, 18:48 Новый
        +1
        Цитата: Volder
        мы их ракетами закидаем. У России самые лучшие ракеты.

        У нас самые лучшие шапки.
    3. Комментарий был удален.
      1. Bez 310
        Bez 310 Сегодня, 19:02 Новый
        +5
        Цитата: Васян1971
        МКРЦ Лиана, Оникс, Калибр, Циркон...

        Ну да...
        "Циркона" нет, "Калибр" и "Оникс" ничего не могут без ЦУ,
        "Лиана" в зачаточном состоянии, "Кинжал" по кораблям не
        работал никогда.
        Но у нас большой запас шапок...
  7. yehat2
    yehat2 Сегодня, 17:31 Новый
    -6
    британская ауг - это воплощение британского пафоса
    потому, что боеготовность этого соединения под большим вопросом
    и речь не только об авике - там и пл постоянно в ремонте и корабли охранения
    1. Vadim_888
      Vadim_888 Сегодня, 17:42 Новый
      +6
      А сколько у нас авианосцев стоит на боевом дежурстве?
      1. Чарик
        Чарик Сегодня, 18:06 Новый
        0
        А сколько у Вас -вообще авианосцев
      2. Machete
        Machete Сегодня, 18:12 Новый
        -2
        А что авианосцы смогут вообще сделать на воде при большом конфликте равных противников?

        Правильно: мало что. Мишень номер один и от КР точно не отобьётся. И смысл? Торчать за пределами сил ВВС врага и КР? Тогда их авиакрыло вообще бесполезно.
      3. yehat2
        yehat2 Сегодня, 21:11 Новый
        -1
        столько же - ноль.
        их авик нужно понимать, еще долго не будет боеготов.
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:32 Новый
    -3
    Да, от былой мощи британского флота остались только мощи. ...даже своего палубного истребителя создать не могут, купили что янки подсуетили.
  9. KCA
    KCA Сегодня, 17:38 Новый
    -2
    На сколько миль от Портсмута рискнёт отойти Куин? Или в составе АУГ 3-4 буксира имеется? Ну так, чтоб из Суэца вытаскивать, или ещё откуда
    1. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Сегодня, 18:21 Новый
      +1
      В ближайшие годы узнаем. В любом случае "Квин" - новый, газотурбинный, "Кузя" старый, с изначально сомнительными котлами. Но "все равно его не брошу, потому что он хороший!". А то тут некоторые умники предлагают списать его поскорее. Бритты в 60-70 е списали все свои авианосцы, и очень быстро поняли, что были не правы.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 18:28 Новый
        -3
        Кузя пыхтел, дымил, но шёл, а тут новенький, на днище водоросли ещё не проросли:

        Авианосец стоимостью 3,1 млрд фунтов (более 4 млрд долларов США) дал течь из-за некачественного сальника гребного вала, функция которого - предотвращать попадание воды в отсек. Как пишет газета Sun, из-за брака авианосец набирает до двухсот литров морской воды каждый час.

        Я понимаю, 200л в час на такую лохань ни о чём, но, я как человек наблюдательный, заметил, что если вода проникает через маленькую дырочку под давлением, то эта дырочка с каждым литром на микрон, но становится больше, через 3 месяца похода был-бы уже алес капут
        1. Сергей Сфыеду
          Сергей Сфыеду Сегодня, 18:33 Новый
          +2
          А насосы то на что? Откачают. Вообще, все что может ломаться, обязательно рано или поздно сломается. Опыт утрачен - британцы не строили подобных кораблей ... в общем последние "Арк Ройал" и "Игл" были заложены в... 1943 году.. Поставят в ремонт и исправят. Про "Кузю" в начале 2000х писали, что у него в трюме бултыхалось воды водоизмещением с эсминец. Ничего, ликвидировали.
          1. KCA
            KCA Сегодня, 18:38 Новый
            -3
            Посмотрим, но, что-то мне кажется, что Британия окончательно потеряла компетенцию в строительстве кораблей, и после формирования АУГ и похода, выплывет столько всего, что год в доке обеспечен
            1. Сергей Сфыеду
              Сергей Сфыеду Сегодня, 18:44 Новый
              +2
              Лучше иметь два "Квина", чем одного "Кузю". Авианосцы вообще часто и подолгу ремонтируются. По мнению, западных специалистов, для более-менее регулярной службы нужно иметь не менее трех авианосцев - один в строю, один в текущем ремонте, один в капитальном ремонте. Все таки это сложная техника. "Кузнецов" то же в доках не слабо ошивался с самого своего рождения. И не он один, другие большие корабли - ТАРК "Киров", например. Или ПЛАРБ класса "Тайфун". И у янки все время проблемы с боеготовностью авианосцев. А один УДК вообще сгорел.
              1. KCA
                KCA Сегодня, 18:57 Новый
                -1
                Да Кузю заморозят на ремонте лет на 10, потом тихонько спишут, ну накой он? Один в море не воин, собрать под него АУГ нереально, по Баренцеву или Средиземному морю кругами ходить?
          2. Alexey RA
            Alexey RA Сегодня, 18:50 Новый
            -1
            Цитата: Сергей Сфыеду
            Опыт утрачен - британцы не строили подобных кораблей ... в общем последние "Арк Ройал" и "Игл" были заложены в... 1943 году.

            У них ещё "Кентавры" были 1944-1945 г.г. закладки.
            Ну и про троицу "крейсеров управления со сквозной палубой" забывать не надо. smile
  10. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 18:33 Новый
    0
    Вспоминаю анекдот. Он заканчивается словами Ильи Муромца :"...а ну ка Алешенька, посыпь его мелом!"
  11. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 18:40 Новый
    0
    Мы готовы сражаться и побеждать

    Ну, это-то понятно. А по соплями получать готовы?
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:57 Новый
    -1
    Скопом их всё равно много.
    Другое дело, что шкурка у каждого своя и они о ней в первую очередь думать будут.
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 19:47 Новый
    -3
    Новая авианосная ударная британская группа - это воплощением британской морской мощи. Она сегодня является центральным звеном всего британского флота.

    А при чем тут мощь британского флота ?
    В общей сложности, в составе авианосной ударной группы (помимо личного состава непосредственно авианосца) будет около 3 тысяч военнослужащих. При этом речь идёт о международном натовском контингенте. Это моряки и лётчики не только Великобритании, но также из США и Нидерландов.

    Мелкобритании уже не хватает сил собрать АУГ самостоятельно , дожили ,только победные речи в СМИ ...........
  14. Комментарий был удален.
  15. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 21:24 Новый
    0
    " К базирующемуся в Портсмуте авианесущему кораблю, как сообщает пресс-служба королевских ВМС, добавляется восемь кораблей других рангов."
    "По словам Мурхауса, HMS Queen Elizabeth будет защищён «кольцом эсминцев, фрегатов, подводных лодок»."
    То есть будет "кольцо" из 8 "эсминцев, фрегатов, подводных лодок"? Или в эти "8 кораблей" включаются и суда обеспечения?
    Жиденькая какая-то группёшка... Непонятно, на что она рассчитана.