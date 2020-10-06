Насколько защищен Северный морской путь в военном плане: оценки и проблемы

Северный морской путь (СМП) — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Длина СМП от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5600 км. Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири.
В 2014 году создано Объединенное стратегическое командование «Север», предназначенное для комплексного обеспечения безопасности арктического региона России. Среди главных задач этой безопасности — оборона Северного морского пути. В состав командования входят флот, морская авиация, береговые войска и ПВО. Главная сила — Северный флот, а его командующий возглавляет командование «Север». Но с флотом у нас большие и трудно решаемые проблемы.
Современных кораблей мало, строится тоже мизер от нужного количества. У нас фактически отсутствует авианосный флот. Один наш авианосец практически постоянно на ремонте. Так что рассчитывать на флот в случае серьезного конфликта с сильным противником, думаю, не особо стоит.
На недавней коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Арктике и восточном регионе необходимо усиливать и обновлять военный потенциал России. По его словам, до конца года Восточный военный округ получит свыше 500 единиц новой и модернизированной техники. Это позволит перевооружить 14 формирований, в частности, два зенитных ракетных полка на комплексы С-400 и два зенитных ракетных дивизиона – на комплексы «Бук-М1-2».
Северный флот оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых арктических условиях. В этом году он получит 179 единиц вооружения. Состав флота уже пополнили атомный подводный ракетный крейсер с баллистическими ракетами "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", морской танкер "Академик Пашин" и гидрографическое судно "Николай Скосырев". Северный флот в последние годы активно получает на вооружение ЗРК «Тор-М2ДТ», основная группировка которых развернута на Кольском полуострове.
Важную роль играют части истребительной авиации ПВО, имеющие самолеты МиГ-31 разных модификаций. Но есть проблемы. Так, бывший Командующий ВВС РФ генерал Виктор Бондарев в свое время заявлял о том, что МиГ-31, который раньше выдавал скорость до 2,83 М, не разгоняется и до 1,5М из-за проблем с надёжностью стекла фонаря кабины. Такое стекло в России не производится. Также он заявил, что элементная база бортовой электроники МиГ-31 базируется на технологиях 60-х годов и не поддаётся модернизации, «полностью устарела, программы поменять невозможно». Сказывается усталость металла. Северные рубежи прикрывают всего два ИАП с МиГ-31, в Перми и Канске. Считается, что этого достаточно, так как, по расчетам, группа из четырех самолетов контролирует воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км. Это на все 5500 км СМП!
Звучат заявления о проведенной глубокой модернизации этих машин. Но систематического обновления нет.
Кроме этого, устарел парк бомбардировочной, разведывательной авиации Северного флота. Пример тому — катастрофа 22.01.2019 г. Ту-22М3. При посадке на базе Оленья самолет разломился на части.
Развернуты новые РЛС, к примеру, «Небо-М». Создана арктическая группировка войск, оснащенная приспособленными к полярным условиям вооружением и техникой. Построена военная база на архипелаге Земля Франца-Иосифа на 150 человек, аэродром для приема всех типов самолетов. Строится инфраструктура, в том числе военного назначения, вдоль всего полярного побережья. Проводятся учения.
Создается впечатление, что СМП и вся наша Арктика надежно защищены. Но проблема в российского вооружения, его соответствии требованиям современной войны нового уклада. Способна ли армия России с его помощью обеспечить надежную защиту страны?
Сегодня конфликты ведутся с применением не только обычного вооружения. И мы здесь не всегда на высоте. Тут есть над чем подумать руководству страны и Вооружённых сил.
Так что, насчет надежной защиты СМП я бы не был столь категоричен. Одно успокаивает: маловероятно, что кто-то начнет войну за контроль над ним "здесь и сейчас". Вопрос в актуальности и экономической целесообразности его использования. Пока, откровенно говоря, не так много компаний, которые готовы менять традиционные маршруты для доставки грузов из Европы в Азию на Северный морской путь, даже при том, что он короче.