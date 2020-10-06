Военное обозрение
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Насколько защищен Северный морской путь в военном плане: оценки и проблемы

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Северный морской путь (СМП) — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Длина СМП от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5600 км. Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири.


В 2014 году создано Объединенное стратегическое командование «Север», предназначенное для комплексного обеспечения безопасности арктического региона России. Среди главных задач этой безопасности — оборона Северного морского пути. В состав командования входят флот, морская авиация, береговые войска и ПВО. Главная сила — Северный флот, а его командующий возглавляет командование «Север». Но с флотом у нас большие и трудно решаемые проблемы.

Современных кораблей мало, строится тоже мизер от нужного количества. У нас фактически отсутствует авианосный флот. Один наш авианосец практически постоянно на ремонте. Так что рассчитывать на флот в случае серьезного конфликта с сильным противником, думаю, не особо стоит.

На недавней коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Арктике и восточном регионе необходимо усиливать и обновлять военный потенциал России. По его словам, до конца года Восточный военный округ получит свыше 500 единиц новой и модернизированной техники. Это позволит перевооружить 14 формирований, в частности, два зенитных ракетных полка на комплексы С-400 и два зенитных ракетных дивизиона – на комплексы «Бук-М1-2».

Северный флот оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых арктических условиях. В этом году он получит 179 единиц вооружения. Состав флота уже пополнили атомный подводный ракетный крейсер с баллистическими ракетами "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", морской танкер "Академик Пашин" и гидрографическое судно "Николай Скосырев". Северный флот в последние годы активно получает на вооружение ЗРК «Тор-М2ДТ», основная группировка которых развернута на Кольском полуострове.

Важную роль играют части истребительной авиации ПВО, имеющие самолеты МиГ-31 разных модификаций. Но есть проблемы. Так, бывший Командующий ВВС РФ генерал Виктор Бондарев в свое время заявлял о том, что МиГ-31, который раньше выдавал скорость до 2,83 М, не разгоняется и до 1,5М из-за проблем с надёжностью стекла фонаря кабины. Такое стекло в России не производится. Также он заявил, что элементная база бортовой электроники МиГ-31 базируется на технологиях 60-х годов и не поддаётся модернизации, «полностью устарела, программы поменять невозможно». Сказывается усталость металла. Северные рубежи прикрывают всего два ИАП с МиГ-31, в Перми и Канске. Считается, что этого достаточно, так как, по расчетам, группа из четырех самолетов контролирует воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км. Это на все 5500 км СМП!

Звучат заявления о проведенной глубокой модернизации этих машин. Но систематического обновления нет.

Кроме этого, устарел парк бомбардировочной, разведывательной авиации Северного флота. Пример тому — катастрофа 22.01.2019 г. Ту-22М3. При посадке на базе Оленья самолет разломился на части.

Развернуты новые РЛС, к примеру, «Небо-М». Создана арктическая группировка войск, оснащенная приспособленными к полярным условиям вооружением и техникой. Построена военная база на архипелаге Земля Франца-Иосифа на 150 человек, аэродром для приема всех типов самолетов. Строится инфраструктура, в том числе военного назначения, вдоль всего полярного побережья. Проводятся учения.

Создается впечатление, что СМП и вся наша Арктика надежно защищены. Но проблема в российского вооружения, его соответствии требованиям современной войны нового уклада. Способна ли армия России с его помощью обеспечить надежную защиту страны?

Сегодня конфликты ведутся с применением не только обычного вооружения. И мы здесь не всегда на высоте. Тут есть над чем подумать руководству страны и Вооружённых сил.

Так что, насчет надежной защиты СМП я бы не был столь категоричен. Одно успокаивает: маловероятно, что кто-то начнет войну за контроль над ним "здесь и сейчас". Вопрос в актуальности и экономической целесообразности его использования. Пока, откровенно говоря, не так много компаний, которые готовы менять традиционные маршруты для доставки грузов из Европы в Азию на Северный морской путь, даже при том, что он короче.
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Использованы фотографии:
Фейсбук/Росатом
28 комментариев
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  1. iouris
    iouris Сегодня, 12:08 Новый
    -2
    Насколько плохо защищён...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:17 Новый
      +4
      Вопрос - а кто подготовлен, хотя б не хуже, что б осуществить хоть какие то реальные действия в том регионе???
      Ответ то простой, пока никто, да и планы такие остаются планами на долго, до бесконечности!
      Есть, конечно аспект, которому следует уделить должное внимание, это защита от ракетного нападения!!!
      Но там такие просторы, дали, что все и вся перекрыть проблематично. Потом, пакетное нападение сдерживают не наличие ПВО - ПРО, а то, что подобное нападения станет конечным, для любого агрессора, что и заявлено в военной доктрине нашего государства.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 13:10 Новый
        +2
        Есть, конечно аспект, которому следует уделить должное внимание, это защита от ракетного нападения!!!

        Обсолютно солидарен с Вами.
        Если флоту не под силу прикрыть северную морскую границу и долго еще будет не под силу, то развивать новую и модернизировать существующую аэродромную сеть - вполне по силам. У русских летчиков богатейший опыт полетов в северных широтах. Нужна новая боевая авиация.
        А прикрывать эти аэродромы должны модернизированные Торы и Буки на арктических шасси.
        ...не разгоняется и до 1,5М из-за проблем с надёжностью стекла фонаря кабины. Такое стекло в России не производится. Также он заявил, что элементная база бортовой электроники МиГ-31 базируется на технологиях 60-х годов и не поддаётся модернизации, «полностью устарела, программы поменять невозможно»... 

        Правда, когда читаешь это, просто кричать хочется...
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 13:22 Новый
          +1
          Так то у нас считай все новые самолёты 1,5 маха дают и поболе, проблемы со стеклом решаются, как и многие другие! Нам из за бугра ничего поставлять не будут, придется самим все делать!
          Не буду говорить, что у нас всё хорошо ... проблем выше крыши, но время и упорный труд вылечивает все проблемы.
          Прорвёмся, не впервой!
  2. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 12:10 Новый
    +8
    "У нас фактически отсутствует авианосный флот. Один наш авианосец практически постоянно на ремонте."
    К чему, в статье о Северном Морском Пути, обсуждать тему строительства авианосцев?
    1. Карт
      Карт Сегодня, 12:17 Новый
      +2
      Потому что надо любой ценой набрать отрицательных посылов.
      Странно что про Рогозина и пенсионеров не упомянуто.
      1. stalkerwalker
        stalkerwalker Сегодня, 12:22 Новый
        -4
        Цитата: Карт
        Странно что про Рогозина и пенсионеров не упомянуто

        Ой.. Да ладно...
        laughing
        Там статью "про бедных учителей замолвите слово" выложили..
        Никто не забыт. Сайт медленно и уверенно ложится под Навального.
        laughing
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 12:59 Новый
        -2
        Цитата: Карт
        Странно что про Рогозина и пенсионеров не упомянуто.

        А оно тебе надо?
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 12:20 Новый
      0
      не5, ну а чего не пнуть-то? lol
    3. Советкин Сергей
      Советкин Сергей Сегодня, 13:37 Новый
      +1
      А вам больше по существу нечего сказать или лишь бы сказать?
  3. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 12:14 Новый
    0
    Пока, откровенно говоря, не так много компаний, которые готовы менять традиционные маршруты для доставки грузов из Европы в Азию на Северный морской путь, даже при том, что он короче.

    Ну это ещё по привычке старыми путями ходят. Да как мне кажется опасаются северных путей. Но всё равно когдато посчитают всё и экономический эффкт скажет сво слово
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:21 Новый
      +1
      а ледокольная проводка тоже денежек стоит!!! привед, дружище hi
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 12:24 Новый
        0
        Цитата: роман66
        а ледокольная проводка тоже денежек стоит!!! привед, дружище

        Знаешь, как то трудно ответить на этот вопрос не зная всего.
        Но раз так остро стоитвопрос о защите, значит всё таки выгодно по нему ходить.Привета дружище smile hi
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 12:56 Новый
          -1
          как раз по экономике однозначно выигрывает Суэц.. в СМП еще вкладываться и развиваться не одно десятилетие, чтобы более-менее заметную долю забрать и стать конкурентом.. пока разница в 100 раз между ними..
          1)нужны деньги за проводку, за страховку, обеспечение судов в пути, бюрократия у нас дикая-там согласование несколько часов, у нас до месяца иногда, возможность ремонта в пути, остановок..
          2)кроме того, на пути например в Японию через Суэц 14 из 20 крупнейших портов мира, т.е. им туда просто ближе через Суэц везти груз, т.е. через СМП они не пойдут никогда! У большинства крупных корабельных компаний в этих портах есть свои "стоянки": реммастерские, склады и т.д. По маршруту СМП просто НЕТ крупных портов и уж тем более иностранных стоянок.
          Получается физически невозможно отжать больше 25 процентов рынка у Суэца, даже если устранить все, что я написал выше.. а чтобы это устранить- надо ОЧЕНЬ СИЛЬНО вложиться.. и окупаться будет много-премного лет это, если вообще окупится.. канал то жарком климате полегче и подешевле содержать будет...
          Вывод: надо вложить денег, больше чем стоит Суэц, а получишь (если еще Суэц например демпингом не займется)- максимум! 25 процентов от его прибыли.. Как итог- мягко говоря-слабенький проект - коммерческое использование СМП.. только если в Египте, например, война начнется или канал взорвут.. но в расчете на это строить проект, который скорее всего никогда не окупится- стоит ли?
          1. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 13:47 Новый
            0
            Цитата: советник 2 уровня
            как раз по экономике однозначно выигрывает Суэц..

            Я ещё раз повторяю. Мне трудно судить. У меня нет много информации. Я исхожу из того, раз обеспокоились безопасностью судоходства по этому пути, то значит это для чего то надо
    2. Советкин Сергей
      Советкин Сергей Сегодня, 13:36 Новый
      0
      А вот насчёт этого большие сомнения имеются даже среди наших экономистов и специалистов по логистике. . И практика подтверждает сомнения - путь почти не востребован как транспортная артерия. Много минусов. Плюс один - короче и быстрей. Но это как эксплуатация техники и работа экипажа на ней летом или в лютый мороз. Плюс, для грузов, которые требуют тепла, нужно создавать микроклимат, особые суда нужны с тёплыми грузовыми помещениями. А лёд колоть - ледоколы нужны. Они только у нас. А с нашими то тарифами на их услуги, перевозка даже дороже, чем по югу обойдётся. Плюс, нужны порты вдоль пути - для ремонта, пополнения запасов, да мало ли что в дороге может случиться. И ещё много нюансов. Ну и есть железнодорожные маршруты. И не только через Россию. И уже прошли составы через Среднюю Азию. И проект Китая по созданию нового Шёлкового пути не отменён. Так что не все так просто. И СМП нам нужен бывает , в основном, в период летней навигации для завоза грузов на зиму для наших сибирских и других поселений и предприятий в местах не столь отдаленных. Ну а борьба за ресурсы Арктики, это другой разговор. Мы сами уже не знаем как и кому эти наши ресурсы пристроить по любой цене. Сами видите, что творится на мировом рынке. И какой смысл кому то воевать за наше Заполярье и Арктику, чтобы в жутких условиях там что-то добывать, когда россияне сами все добудут и привезут? Да, на Ямале Новотэк построил свой завод по производству СПГ. Вот под него сейчас госресурсы и брошены на освоение СМП. А это, к слову, частная лавочка, даже не Государственная. Да и нужен ли этот газ кому? Проект то давний, а времена сильно изменились. Потенциальные клиенты сейчас склоняются в сторону Америки. Даже Китай туда смотрит, несмотря на все их склоки и ругачки, которым наши руководящие кадры придают неоправданно большое значение.
      1. Fizik M
        Fizik M Сегодня, 13:52 Новый
        0
        чутка реалий
        Реальные угрозы в Арктике: из-под воды и с воздуха
        https://topwar.ru/157104-byt-gotovym-v-arktike-k-realnym-ugrozam-s-vozduha-i-iz-pod-vody-lda.html
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 12:19 Новый
    +2
    Так что, насчет надежной защиты СМП я бы не был столь категоричен

    ой, проблема-то! вместо атомных ледоколов строим атомные морозилки и в угрожаемый период нахрен замораживаем весь СМП
  5. JD1979
    JD1979 Сегодня, 12:20 Новый
    +1
    Здесь и сейчас СМП надежно защищен от угроз со стороны США и НАТО в силу отсутствия у них как нужного количества ледоколов, так и судов ледового класса. Только АПЛ могут доставить неприятностей. Ну а дальше... если сохранятся нынешние темпы обновления, то танкер и гидрограф конечно покажут силу российского флота, но это неточно.
    1. Nehist
      Nehist Сегодня, 12:54 Новый
      0
      Вот как раз МАПЛ там и достовляют проблеммы!!! Нам их парировать не чем!! Климов не однократно этотвопрос подымал.
  6. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 12:24 Новый
    -2
    Надо переселить в Арктику пенсионеров, как предлагал рупор Кремля Жириновский. И потом опираясь на это местное население создавать отряды территориальной обороны.
    Каждому по гектару арктической землицы!
  7. Умальта
    Умальта Сегодня, 12:28 Новый
    +1
    Вопрос, озвученный в статье о необходимости авианосцев спорен. Можно таковые обнаружить имеющимися средствами до того момента, когда суша будет доступна для его авиакрыла, надеюсь никто не будет оспаривать тот факт, что таковые средства есть, как и средства утопить это авианосное корыто. Угроза от авианосцев может исходить только с двух направлений восточного или западного это тоже неоспоримый факт и там у нас есть чем ответить. Гораздо серьезнее угроза АПЛ с севера, но надеюсь, что наши всё-таки сподобяьтся построить ледокольный БПК и усилить все это многоцелевыми АПЛ. Возможно, а даже скорее точно кое-что упустил.
  8. Комментарий был удален.
  9. Every
    Every Сегодня, 12:40 Новый
    +4
    У нас фактически отсутствует авианосный флот.

    Какие, блин, авианосцы на севере? Обледенение палубы, неустойчивая погода, льды наконец.
    К чему это было приплетено?
    1. Советкин Сергей
      Советкин Сергей Сегодня, 13:43 Новый
      0
      А Вы не пробовали этот вопрос насчёт базирования «Кузнецова» направить Шойгу или в главный штаб ВМФ? Да и Президенту не помещает, а то идут разговоры про необходимость строительства новых авианосцев. И где их базировать? Опять ведь на север на мороз придётся. Так что пишите, пока не поздно.
      1. Fizik M
        Fizik M Сегодня, 13:48 Новый
        0
        Цитата: Советкин Сергей
        Опять ведь на север на мороз придётся.

        надо шубу выдать
        lol
  10. mark1
    mark1 Сегодня, 12:50 Новый
    +1
    Оценки странные, проблемы надуманные ...
  11. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 13:11 Новый
    -1
    Способна ли армия России с его помощью обеспечить надежную защиту страны?
    Со стороны Арктики?! wassat А кто оттуда собирается нападать? Или армады боевых натовских ледоколов окружили?! Надо определится с возможностями вероятного противника и противодействию ему. Исходя же из статьи, порой кажется, что автор предлагает глубокоэшелонированную оборону построить, вдоль всего северного побережья
  12. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 13:30 Новый
    +1
    Очень слабая статья, набор компелированных кусков из публикаций СМИ , своих выводов автор к сожалению не привел, самый главный вопрос не раскрыт: кто и какими силами будет отбирать у нас Севморпуть?