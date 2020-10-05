«Не может быть интегрирован в систему ПВО НАТО»: Столтенберг уговаривает Анкару отказаться от ЗРК С-400

Анкара не должна создавать проблем авиации Североатлантического блока. Поэтому ей нужно найти альтернативный вариант поставкам российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Анкаре, которую он проводил сегодня совместно с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
С-400 не может быть интегрирована в систему ПВО НАТО, и я приглашаю наших турецких партнеров искать альтернативу.
- подчеркнул генсек альянса.
В ходе пресс-конференции он также напомнил, что, покупая у России оружие, Анкара попадает под действие американских санкций.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства, в свою очередь, заметил, что Анкаре пришлось закупить комплексы ПВО у России, так как ей отказывались поставить американские ЗРК Patriot или что-то подобное для защиты своего воздушного пространства.
Когда в 2019 году Россия начала поставлять Турции зенитные ракетные комплексы С-400, американцы стали уговаривать и запугивать Анкару, чтобы она отказалась от сделки и закупила комплексы ПВО Patriot производства США. Турция отказалась идти на уступки.
Сейчас глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг находится в Анкаре с рабочим визитом. Он уже провел переговоры с главой МИД Мевлютом Чавушоглу и теперь собирается встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.