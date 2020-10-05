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«Не может быть интегрирован в систему ПВО НАТО»: Столтенберг уговаривает Анкару отказаться от ЗРК С-400

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Анкара не должна создавать проблем авиации Североатлантического блока. Поэтому ей нужно найти альтернативный вариант поставкам российских зенитных ракетных комплексов С-400.


Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Анкаре, которую он проводил сегодня совместно с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

С-400 не может быть интегрирована в систему ПВО НАТО, и я приглашаю наших турецких партнеров искать альтернативу.

- подчеркнул генсек альянса.

В ходе пресс-конференции он также напомнил, что, покупая у России оружие, Анкара попадает под действие американских санкций.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства, в свою очередь, заметил, что Анкаре пришлось закупить комплексы ПВО у России, так как ей отказывались поставить американские ЗРК Patriot или что-то подобное для защиты своего воздушного пространства.

Когда в 2019 году Россия начала поставлять Турции зенитные ракетные комплексы С-400, американцы стали уговаривать и запугивать Анкару, чтобы она отказалась от сделки и закупила комплексы ПВО Patriot производства США. Турция отказалась идти на уступки.

Сейчас глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг находится в Анкаре с рабочим визитом. Он уже провел переговоры с главой МИД Мевлютом Чавушоглу и теперь собирается встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Использованы фотографии:
Минобороны России
46 комментариев
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  1. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 19:21 Новый
    0
    «Не может быть интегрирован в систему ПВО НАТО»: Столтенберг уговаривает Анкару отказаться от ЗРК С-400
    И что Анкара????Генсек альянса это просто генсек альянса.А что Анкара???? bully
    1. кредо
      кредо Сегодня, 19:30 Новый
      +4
      Цитата: Наблюдатель2014
      «Не может быть интегрирован в систему ПВО НАТО»: Столтенберг уговаривает Анкару отказаться от ЗРК С-400
      И что Анкара????Генсек альянса это просто генсек альянса.А что Анкара???? bully

      Анкара показала плохой пример для остальных стран блока и мира, поэтому США, через говорящую голову, даёт понять что просто так этот вопрос не спустит с тормозов.
      За доллары, уходящие в Россию из Турции, и за товары приходящие из России в Турцию, США борются как за своё личное добро, поэтому этот вопрос будет подниматься снова и снова.
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 19:36 Новый
        +3
        Цитата: кредо
        Анкара показала плохой пример для остальных стран блока и мира

        Вообще-то это американцы показали плохой пример. Сняв с Турции зенитный "зонтик"
        С чего, собственно, всё и началось.
        1. СРЦ П-15
          СРЦ П-15 Сегодня, 19:47 Новый
          +8
          С-400 не может быть интегрирована в систему ПВО НАТО, и я приглашаю наших турецких партнеров искать альтернативу.

          С-400 не для интеграции, а для кастрации натовской авиации! yes
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 19:55 Новый
            +4
            Цитата: СРЦ П-15
            С-400 не для интеграции, а для кастрации натовской авиации!

            Советские/российские средства ПВО есть на вооружении многих стран НАТО.
            К примеру, С-300 это Греция, это Словакия, это Болгария.

            У вероятного противника Турции- Греции комплексы С-300 давно и успешно интегрированы в национальную систему ПВО

            И когда этот персонаж выдаёт такие перлы, турки начинают сосредоточено скрести в затылке... "А что это, блин, было".
            И самое смешное, что потом этот же Столтенберг будет ныть на тему того, что это Россия "разрушает единство НАТО".
          2. Наблюдатель2014
            Наблюдатель2014 Сегодня, 19:57 Новый
            -6
            Цитата: СРЦ П-15
            С-400 не может быть интегрирована в систему ПВО НАТО, и я приглашаю наших турецких партнеров искать альтернативу.

            С-400 не для интеграции, а для кастрации натовской авиации! yes

            А если ночью сегодня Анкара "кастрирует"Российский самолёт при помощи С-400.Вы что напечатаете?Может узнаем сначала ответ Анкары на заявления генсека НАТО?
            1. Горный стрелок
              Горный стрелок Сегодня, 20:13 Новый
              +1
              Цитата: Наблюдатель2014

              А если ночью сегодня Анкара "кастрирует"Российский самолёт при помощи С-400

              Вот что то мне подсказывает, что ракеты комплекса С-400 по российским самолётам работать не будут!
              1. Наблюдатель2014
                Наблюдатель2014 Сегодня, 20:27 Новый
                -1
                Цитата: Горный стрелок
                Цитата: Наблюдатель2014

                А если ночью сегодня Анкара "кастрирует"Российский самолёт при помощи С-400

                Вот что то мне подсказывает, что ракеты комплекса С-400 по российским самолётам работать не будут!

                Что? закладки в сам комплекс? winkЛичные отношения глав государств? Или меж государственные договорённости?
                Так что вам лично что подсказывает?
                1. Горный стрелок
                  Горный стрелок Сегодня, 20:42 Новый
                  +4
                  Цитата: Наблюдатель2014
                  Так что вам лично что подсказывает

                  Вы сами и ответили. Экспортный вариант. Закладки. Ну просто обязаны они там быть. Причем могут быть и в комплексе, и в ГСН ракет. Я бы даже заложил такие, чтобы пуск производился, но на последнем участке подрыв происходил не ближе 100 м от цели. По сигналу автоответчика...
                  Возможно, и НАТОВцы истерят, что у них в ихние комплексы заложены такие же. Чтобы по натовским не срабатывали! Но русские то по натовским СРАБОТАЮТ! И пока С-400 в Турции стоят - натовские и амеровские самолёты над Турцией - в опасности laughing
                  1. Наблюдатель2014
                    Наблюдатель2014 Сегодня, 21:01 Новый
                    0
                    Цитата: Горный стрелок
                    Цитата: Наблюдатель2014
                    Так что вам лично что подсказывает

                    Вы сами и ответили. Экспортный вариант. Закладки. Ну просто обязаны они там быть. Причем могут быть и в комплексе, и в ГСН ракет. Я бы даже заложил такие, чтобы пуск производился, но на последнем участке подрыв происходил не ближе 100 м от цели. По сигналу автоответчика...
                    Возможно, и НАТОВцы истерят, что у них в ихние комплексы заложены такие же. Чтобы по натовским не срабатывали! Но русские то по натовским СРАБОТАЮТ! И пока С-400 в Турции стоят - натовские и амеровские самолёты над Турцией - в опасности laughing

                    Да ответил.Сам себе.Но не уверен сам в своём ответе.Бывает же такое.Есть ли реальное подтверждение таким закладкам в российской боевой техники экспортируемую за границу?
            2. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 21:03 Новый
              -2
              Цитата: Наблюдатель2014
              А если ночью сегодня Анкара "кастрирует"Российский самолёт при помощи С-400

              А что он там сегодня ночью будет там делать?
              Вот почему вы себя считаете умнее других?Вот вы подумали, что если вам такие мысли в голову приходят они не приходят другим людям которые занималис этим вопросом?
              И они ну ничего не сделали чтобы эти комплексы НИКОГДА не смогли сбить наш самолёт?
              Вот прям навскидку.
              Маленькая закладочка в комплексе. Только решили пульнуть по нашему самолёту, сигнал из космоса и от комплекса ничего не осталось
              Может такое быть?
              Может узнаем сначала ответ Анкары на заявления генсека НАТО?

              Уже ответили

              Глава турецкого внешнеполитического ведомства, в свою очередь, заметил, что Анкаре пришлось закупить комплексы ПВО у России, так как ей отказывались поставить американские ЗРК Patriot или что-то подобное для защиты своего воздушного пространства
              1. Наблюдатель2014
                Наблюдатель2014 Сегодня, 21:05 Новый
                0
                А что он там сегодня ночью будет там делать?
                В Липецк через Анкару полетит из Сирии например wassat
                1. Липчанин
                  Липчанин Сегодня, 21:07 Новый
                  -1
                  Цитата: Наблюдатель2014
                  В Липецк через Анкару полетит из Сирии например

                  Спорим не полетит
                  1. Наблюдатель2014
                    Наблюдатель2014 Сегодня, 21:09 Новый
                    0
                    Цитата: Липчанин
                    Цитата: Наблюдатель2014
                    В Липецк через Анкару полетит из Сирии например

                    Спорим не полетит

                    Вы сами видите кто это..О чем и как дальше говорить? negative
        2. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 Сегодня, 20:38 Новый
          -3
          Цитата: Лопатов
          Цитата: кредо
          Анкара показала плохой пример для остальных стран блока и мира

          Вообще-то это американцы показали плохой пример. Сняв с Турции зенитный "зонтик"
          С чего, собственно, всё и началось.

          Почему плохой пример?Прекрасный пример.Иначе бы мы так сейчас эту тему не обсуждали бы. yes Это по самой меньшей мере..Замечу коллега. hi
  2. ArioN
    ArioN Сегодня, 19:23 Новый
    -10
    Эрдоган почувствовал вкус неуязвимости протестировав С-400....Но это все временно !
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 19:31 Новый
      +1
      Цитата: ArioN
      Эрдоган почувствовал вкус неуязвимости протестировав С-400....Но это все временно !

      Нет, это навсегда.
      "Союзники" Турции по НАТО повели себя очень непорядочно. И теперь пожинают плоды.

      Ну а Генсек НАТО, хлопающий глазками и делающий вид, что ничего не произошло- по крайней мере странный персонаж. Впрочем, он наварное уже давно привык так позориться.
    2. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 21:08 Новый
      -1
      Цитата: ArioN
      Эрдоган почувствовал вкус неуязвимости протестировав С-400....Но это все временно !

      Да вы правы. Я бы добавил, вкус ЛИЧНОЙ неуязвимости.
      Для тех кто забыл.
      В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота.
      На здание парламента был совершен авианалет. Участники переворота также нанесли авиаудары самолетами F-16 по резиденции президента Эрдогана в Анкаре.
      У мятежников, пытавшихся совершить переворот в Турции, была возможность сбить самолет Эрдогана, летевший из Мармариса в Стамбул. По его словам, минимум два самолета F-16 следили за бортом Эрдогана, пока он направлялся в Стамбул.
      Только эта одна причина, сберечь себя любимого, султана. А для этого, каких то 2 миллиарда$ из которых 50% кредит, для него это как пыль придорожная. Для сбережения себя, система ПВО "Patriot" не подходит, она не работает по самолетам производства США.
  3. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ_2
    АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ_2 Сегодня, 19:27 Новый
    0
    Генсек Нато,говорящая голова.Эрдоган я думаю припомнит им недавний неудавшийся переворот,и кто за ним стоял.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 19:34 Новый
      +1
      Штаты всё-ещё держат Гюлена в кармане, вот прям не знаю, сдадут его Турции, там его четвертуют, с Эрдоганом, немножко, улучшат отношения, а со всеми остальными гейропами и прочими?
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:29 Новый
    +1
    Всё таки собака где-то в этом деле глубоко порылась, раз "партнёры" так долго воняют......
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 19:31 Новый
    +1
    У Турции свои интересы.Не запугают. smile
  6. Harry.km
    Harry.km Сегодня, 19:41 Новый
    +2
    Не может быть интегрирована в ПВО НАТО, пусть скромно стоит сбоку и контролирует ПВО НАТО и ВВС НАТО.
  7. Avis
    Avis Сегодня, 19:43 Новый
    -1
    Что аффтырь курит?
    НАТО в восторге от возможности изучить всю начинку С-400. Не важно — опасен им комплекс или нет, н они о нём узнают ВСЁ и определятся — страшно им или можно игнорить.
    1. Кузмицкий
      Кузмицкий Сегодня, 19:54 Новый
      +4
      Афтырь давно не курит - бросил лет десять назад. Просто факты - вещь упрямая. Если бы в НАТО хотели заполучить С-400 так сильно, то еще бы денег добавили туркам на закупку. А они вместо этого давят на Турцию, чтоб от сделки отказалась. С чего бы это? Видно, есть на то причина.
    2. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 19:57 Новый
      -1
      Цитата: Avis
      НАТО в восторге от возможности изучить всю начинку С-400

      Конечно в восторге.
      Вот только Турция не согласна.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 19:43 Новый
    0
    «Не может быть интегрирован в систему ПВО НАТО»: Столтенберг уговаривает Анкару отказаться от ЗРК С-400

    проблема не технической части,проблема в производителе !Я думаю будь С-400 китайской,проблемы были те же
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 19:58 Новый
      -1
      Цитата: APASUS
      Я думаю будь С-400 китайской,проблемы были те же

      Уже были.
  9. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 19:45 Новый
    +3
    Етот Столтенберг в полном неадеквате. Я начинаю думать, что у него проблема с сложным латинским наименованием. Какие С400, какая интеграция и оборона с НАТО?! Турцию надо вышвырнуть вон из блока и кончать с етим недосултанчиком.
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 19:58 Новый
      +2
      Цитата: Keyser Soze
      Турцию надо вышвырнуть вон из блока

      Адназначно.
      Ваш агрессивный военный блок не должен контролировать Проливы
      1. Keyser Soze
        Keyser Soze Сегодня, 20:02 Новый
        +3
        Ваш агрессивный военный блок не должен контролировать Проливы


        Не мой... laughing Будь он моим уже бы бомбил Анкару, Константинополь и еще десятки городов.

        А сейчас серьезно - Проливы контролирует не НАТО, а ердоган. А у него с лекарствам туго и надеюсь не думаете, что вне НАТО он по мановению ока станет адекватным? Вчера обьявил, что Ерусалим турецкий город, а завтра одна медицина знает куда его крышу понесет....
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 20:06 Новый
          -1
          Цитата: Keyser Soze
          Не мой...

          Ваш, именно ваш...

          Цитата: Keyser Soze
          Будь он моим уже бы бомбил Анкару, Константинополь и еще десятки городов.

          То есть вместо главной цели- России бомбить собственного союзника?
          Всецело одобряю.
          Можно ещё по Берлину, Лондону и Оттаве жахнуть.

          Цитата: Keyser Soze
          А сейчас серьезно - Проливы контролирует не НАТО, а ердоган.

          Конечно.... И Евросоюз и НАТО так долго кидали Турцию, что тамошние жители решили, что с вашей публикой каши не сваришь. Одни лгуны да лицемеры. Эрдоган хотя бы врёт меньше.
          1. Keyser Soze
            Keyser Soze Сегодня, 20:12 Новый
            +1
            Ваш, именно ваш...


            Спасибо вам дорогой Лопатов. Авиация поднимается в воздух. Северный зверек пришел к туркам.... laughing

            Одни лгуны да лицемеры. Эрдоган хотя бы врёт меньше.


            Я вижу вы почитатель ердогана - запомню и заехидничаю, когда он вам на голову пописает.

            То есть вместо главной цели- России бомбить собственного союзника?
            Всецело одобряю.
            Можно ещё по Берлину, Лондону и Оттаве жахнуть.


            Тамбовский волк союзник ердогану. Хотел жахнуть по Лондону, но телефон перегрел - позвонил весь ваш кооператив Озеро и попросил по Воронежу, если можно.... laughing
            1. Лопатов
              Лопатов Сегодня, 20:13 Новый
              -2
              Цитата: Keyser Soze
              Я вижу вы почитатель ердогана

              Я почитатель любого, кто вставляет палки в колёса вашему агрессивному военному блоку.

              Цитата: Keyser Soze
              Тамбовский волк союзник ердогану.

              Как там у вас в НАТО миленько.... Продолжайте в том же духе laughing
              1. Keyser Soze
                Keyser Soze Сегодня, 20:25 Новый
                +2
                Как там у вас в НАТО миленько.... Продолжайте в том же духе


                Да Лопатов.... всем наблюдателям, вне России ясно, что НАТО ето опереточный, аморфный, бесполезный и несостоятельный блок. Единственая его польза ето не дать туркам и грекам подратся. И как видим справляется он с етой задачей на уровне ООН.

                НАТО нужно вам - чтоб имели внешнего врага. Иначе половина ваших ТВ звезд без хлеба останется. Нужно Польше, чтоб имели и они внешнего врага и им давали денег на отличное перевооружение. И Прибалтике - чтоб чувствовали себя защищенными. НАТО нужен амерам, чтоб сидеть в Европе и давить на вас. И все. Всем другим НАТО до фонаря.... с ним, без него - все равно.

                Даже мне не нужно НАТО, если не могу разбомбить Анкару.... laughing

                Приятного вечера
                1. Лопатов
                  Лопатов Сегодня, 20:30 Новый
                  -1
                  Цитата: Keyser Soze
                  опереточный, аморфный, бесполезный и несостоятельный блок.

                  Ну да.
                  Единственное, что вы можете хорошо делать это грабить и поддерживать террористов.

                  Цитата: Keyser Soze
                  НАТО нужно вам - чтоб имели внешнего врага.

                  Нам за глаза на это хватает США


                  Цитата: Keyser Soze
                  Даже мне не нужно НАТО

                  Никто не будет спрашивать.
                  Мобилизуют и отправят убивать русских
                  1. Keyser Soze
                    Keyser Soze Сегодня, 20:33 Новый
                    +1
                    Никто не будет спрашивать.
                    Мобилизуют и отправят убивать русских


                    Нас Гитлер не успел мобилизовать и отправить убивать русских, а он немного покруче Столтенберга был.
                    1. Лопатов
                      Лопатов Сегодня, 20:38 Новый
                      0
                      Цитата: Keyser Soze
                      Нас Гитлер не успел мобилизовать и отправить убивать русских,

                      Американцы пожёстче будут.
                      Ну хорошо, отправят жечь сербские деревни, а освободившихся от этого хорватов отправят воевать с Россией
            2. Чарик
              Чарик Сегодня, 20:36 Новый
              +3
              По Воронежу-хрен у вас получится
              1. Лопатов
                Лопатов Сегодня, 20:40 Новый
                0
                Цитата: Чарик
                По Воронежу-хрен у вас получится

                Но они надеются... Тренируются каждый день под мудрым руководством американцев.
      2. Сибирский цирюльник
        Сибирский цирюльник Сегодня, 20:11 Новый
        0
        Пока наши мальчишки не остудят ноги в Босфоре( а так оно и будет), будем " дружить"
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:49 Новый
    -1
    Они там не торговлю затеяли в свете последних событий в Карабахе? Или это просто дежурная попытка стреножить Эрдогана?
    1. fn34440
      fn34440 Сегодня, 20:03 Новый
      0
      Я так и думала,шо турецкие С-400,на двойном управлении.
      Если ученик закосячит,инструктор с Ашулука,берёт бразды управления на себя.
  11. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 20:07 Новый
    -1
    Кто бы что не говорил,а эта сделка заставила " искрить" мозгами ВСЕХ!!!)))
    Как ни пародоксально,но этот финт, весьма импозантен,если хотите))
    И никто,из нас- " смердов"( пардон), не сумеет предсказать его последствия!)))
    Хотя... по- мне, турок как гос- во, не будет..)))
    Измышлизмы....
  12. Чарик
    Чарик Сегодня, 20:29 Новый
    -1
    Может Турция и не собирается С400 интегрировать в натовское пво
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:33 Новый
    -1
    Вот пусть Столтенберг представит как в небе европы за ним летает какой нибудь ф 16 с целью завалить самолет с его персной,зрк почемуто все сломались а поднять на перехват второй ф16 ,как то сыкотно,а вдруг он к первому присоедениться.Тогда он сразу поймет Эрдогана,наверно мысля к нему пришла купить у насС400 когда он в ночном небе Стамбула от своего.же Ф 16 ,во время переворота прятался.