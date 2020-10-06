Военное обозрение
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Тяжёлый авианесущий крейсер Тихоокеанского флота

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Как автор, считаю своим долгом перед читателями сразу заявить свою позицию по вопросам строительства авианесущих кораблей для ВМФ Российской Федерации: во-первых, нет необходимости строительства аналогов многоцелевых атомных авианосцев американского типа «Нимиц» или «Форд» с катапультами; во-вторых, недопустимо повторение опыта постройки кораблей под использование самолётов укороченного или вертикального взлёта и посадки типа советского «Киева» или британского «Инвинсибла».


Как бы само собой разумеется, что не имеет смысла содержать тяжёлый авианесущий крейсер, в задачи которого заложено при проектировании обеспечение прикрытия района развёртывания и несения боевого дежурства стратегических подводных ракетоносцев и обеспечение боевой устойчивости отряда кораблей на переходе морем от атак с воздуха на Балтийском и Чёрном морях. Эти оперативно-стратегические формирования просто не обременены содержанием морской компоненты стратегических ядерных сил страны, а вторая задача ТАВКР на этих ТВД может быть успешно решена силами авиации самих этих формирований во взаимодействии с частями ВКС. Остаются два варианта: Северный флот, где в настоящее время числится проходящий модернизацию ТАВКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», и Тихоокеанский флот.

Сорок лет назад ещё существовала проблема с выходом в Атлантику из баз Северного флота подводных лодок с менее дальнобойными БРПЛ по сравнению с современными, и для её решения были созданы универсальные корабли — тяжёлые авианесущие крейсера (пр. 11431 «Киев»; пр. 11434 «Баку») с самолётами вертикального взлёта и посадки Як-38, которые ничего не могли противопоставить палубным перехватчикам с американских авианосцев 2-го флота F-14. Аналогичной была ситуация и на Тихом океане с систершипами ТАВКР пр. 11432 «Минск», пр. 11433 «Новороссийск».

В настоящее время ситуация сильно изменилась. Современным РПКСН России нет необходимости прорывать противолодочные рубежи, стремясь приблизиться к берегам Северной Америки. Они могли бы себя комфортно чувствовать себя под толщами вод и льда Баренцева и Охотского морей. Решается и проблема прикрытия с воздуха путём создания в Мурманской области полка истребителей перехватчиков на модернизированных МиГ-31. Эти самолёты, действуя в условиях Заполярья со стационарных оборудованных аэродромов, смогут эффективнее выполнить задачу по сравнению с палубными Су-33, которые даже находясь вместе с авианосцем в (или над) районом развёртывания РПКСН по погодным условиям не смогут подняться в воздух. Могут возразить, что и патрульные противолодочники Р-8 «Посейдон» в таких метеоусловиях тоже не смогут вести поиск подводных лодок. Да, но корень проблемы в том, что их полёты могут выполняться регулярно, чего не сможет обеспечить авианосец с ограниченной автономностью. Он у Северного флота всего один, и даже после модернизации вряд ли удастся довести коэффициент оперативного использования до 0,4. Видимо, это хорошо понимают и в командовании флота. Иначе как объяснить четырёхмесячный поход флагмана флота, авианесущего крейсера и двух БПК к берегам Сирии зимой 2016-2017 годов? Что, пожертвовали прикрытием боевого дежурства РПКСН ради демонстрации флага России и вымпелов кораблей, олицетворяющих мощь всего ВМФ, прибрежной Европе и разноса в пыль и прах казарм и сараев пресловутого ИГИЛ (запрещённого в РФ)? Да и пролистав историю службы корабля, нетрудно заметить, что выполнением этой задачи корабль практически не занимался, разве что на учениях. Для её решения командование флота вынуждено было привлекать более дешёвые и, не побоюсь сказать, наверное, более эффективные силы и средства, чем тяжёлый авианесущий крейсер в его нынешнем состоянии.

Поход отряда кораблей к берегам Сирии, по скромным подсчётам, обошёлся бюджету страны (или МО) в 7,5 млрд. рублей. Мы можем предположить, что после модернизации та же группа будет выполнять боевое патрулирование в Баренцевом море ежеквартально: 30 суток в море (на пределе автономности кораблей по запасам топлива и продовольствия) и 60 суток межпоходные ремонты и обслуживание, обучение, отпуска и прочие прелести береговой жизни. Я думаю, что и это нереально! Даже сторонники полноценных американских авианосцев для нашего флота предлагали на зимние месяцы выгонять авианосец в Средиземное море. Но страна готовится к войне. Но внятные, реально достижимые цели таких походов трудно придумать. Пройти вдоль недружественных берегов Европы туда и обратно, залезть по доброй воле в мышеловку Средиземноморья… Зачем? Предложу навскидку альтернативу. Создаётся военно-политическая ось: Москва – Гавана – Каракас (сокращённо по первым двум буквам столиц: МОГАКА)! Союзники выделяют и содержат по военно-морской базе, а мы отрядом кораблей во главе с авианосцем гарантируем «народную демократию и свободу судоходства»! Даже непосвящённому обывателю будет понятно, против кого дружим за такие деньги. Пока суд да дело, выйдут из модернизации оба тяжёлых крейсера («Кузнецов» и «Нахимов»), к ним добавить пару БПК-фрегатов пр. 1155 и всю зиму можно выписывать восьмёрки вокруг Кубы и Гаити…

И вот тогда-то с непревзойдённым приоритетом выйдет на авансцену вторая задача, под которую строился тяжёлый авианесущий крейсер: противовоздушная оборона группы кораблей на переходе морем, придание ей боевой устойчивости! Уже понятно, что для первой задачи, обеспечения безопасности района боевого патрулирования РПКСН в Баренцевом море (читай: на Северном флоте), существующий крейсер в настоящем виде не подходит. Как гласит армейская мудрость: не можешь – научим, не хочешь – заставим. Так вот, ни учить, ни заставлять его заниматься этим не хочет уже командование флотом, хлопотно это.

А как сможет наш модернизированный тяжёлый авианесущий крейсер выполнить роль фундамента противовоздушной обороны ордера кораблей на предполагаемом переходе к берегам Кубы и Венесуэлы, надёжно или практически символически? В предполагаемом походе мы можем твёрдо рассчитывать на типовые боекомплекты ракет и снарядов средств ПВО кораблей сопровождения, на зоны обнаружения их РЛС и определённое количество стрельбовых каналов. А вот типовой состав авиакрыла нашего ТАВКР предугадать невозможно. С течением времени и от похода к походу оно видоизменялось непредсказуемо. Воспринимаю любую критику и варианты, и всё же рискну предположить состав авиагруппы корабля в следующем составе: 14 штук Су-33; 16 штук МиГ-29К; 2 штуки вертолётов ДРЛО Ка-31; 2 вертолёта Ка-27ПС; 6 вертолётов Ка-27ПЛ.

Чтобы создать интригу, лихо закручиваем сюжет! О преодолении Фареро-Исландского рубежа группой кораблей Северного флота Российской Федерации командование флота США в Атлантике узнаёт из утренних сообщений с пометкой «молния» западных средств массовой информации… На поиск КУГ (всё-таки «Кузнецов» — тяжёлый авианесущий, но крейсер) брошены силы базовой патрульной авиации и находящиеся в море корабли и ПЛ. Следуя курсом на юго-запад на крейсерской скорости в 18 узлов, ордер кораблей отрабатывает задачи противолодочной обороны и ведёт разведку надводной и воздушной обстановки с целью своевременного обнаружения сил противника. В воздухе в качестве самолёта-разведчика используется Су-33 с универсальным контейнером разведки – радиотехнической (УКР-РТ), который с максимально возможным запасом топлива взлетел с третьей стартовой позиции, и планово работает Ка-27ПЛ. На палубе крейсера находятся два МиГ-29К на 1-й и 2-й стартовых позициях в готовности к взлёту для выполнения задачи воздушного перехвата, поисково-спасательный вертолёт и готовые к смене воздушного патруля очередные Су-33 и Ка-27ПЛ. Остальные 33 летательных аппарата размещены в подпалубном ангаре. Если принять длительность патрулирования Су-33 и Ка-27ПЛ по три часа, то даже при круглосуточной организации полётов в таком составе их количество будет равно 16 вылетов в сутки – не самый напряжённый режим.

Реальных испытаний на максимальное количество вылетов наш авианесущий крейсер по не зависящим от него причинам благополучно избежал. Авторы статей, поднимающие данную тему, с маниакальным упорством делают попытки просчитать ударные возможности ТАВКР, естественно, принимая в состав его авиакрыла максимальное количество самолётов МиГ-29К и выходя соответственно на число в 48 самолётовылетов в сутки при ударах на максимальную дальность группами в 12 самолётов и до 52 самолётовылетов при ударах группами в 4-6 летательных аппарата. И мы будем ориентироваться на эти выкладки.

Так вот, рано или поздно один из патрульных «Посейдонов» наткнётся в Атлантике на ордер российских кораблей, пройдёт оповещение о составе, курсе и координатах. Получив подобную информацию, как поступят американские адмиралы, разогретые критикой демократических и республиканских масс-медиа, под пристальным взглядом администрации Белого дома? Правильно: неадекватно! Это не МРК вышел в Восточное Средиземноморье, это «русский медведь» ломится на задний двор американского ранчо! И на сопровождение и наблюдение будет отправлен не одиночный заштатный «Арли Бёрк» и не бестолковый «Замволт», а поднятая по тревоге полноценная авианосная ударная группа с задачей показать наглецам, кто в доме хозяин. Действуя по разведданным патрульных самолётов, американская АУГ выйдет в точку рандеву с нашей КУГ и начнётся какофония взаимной игры на нервах. Наша палубная авиагруппа сможет отработать возможность реального перехвата американского самолёта ДРЛО, возможности эшелонирования дальней ПВО ордера тяжёлыми и лёгкими истребителями, перспективы нанесения удара по АУГ как дальнобойными ПКР с кораблей так и различными ударными группами самолётов. Наконец-то тяжёлому авианесущему крейсеру и его экипажу придётся потрудиться на грани технических возможностей корабля и морально-физических качеств экипажа.

Сценарий встречи в море двух дружественных эскадр для нас предпочтителен, но нереален, а вот игра на нервах на грани фола с обеих сторон фатально предсказуема и выигрышна для американской стороны за явным преимуществом с целью демонстрации как явным противникам, так и сомневающимся союзникам своего превосходства и могущества. И тут очень важен будет то, чей палубный самолёт сможет первым пролететь над ордером или палубой авианосца противника, как бы отрабатывая задачу нанесения превентивного удара на максимальную дальность и возможность прорыва системы ПВО. Имея практически трёхкратное преимущество в количестве палубных самолётов и возможность обеспечить до 160 вылетов в сутки против наших теоретических около 50, наверное, не будет сверхзадачей добиться так называемого господства в воздухе американской палубной авиации. И всё же: есть ли варианты избежать позора поражения, хоть и условного?

Первое и самое простое, что приходит на ум, это попытаться использовать превосходство в скорости хода, чтобы оторваться от противника или хотя бы удерживать его на относительно безопасном расстоянии от себя. «Слётанность» американской АУГ в составе атомного авианосца и кораблей сопровождения типа «Тикондерога» и «Арли Берк» ни у кого сомнений не вызывает. Соединение способно осуществлять океанские переходы на крейсерской скорости в 20 узлов и при необходимости развивать максимальную скорость в 30 узлов. Стоит напомнить, что расстояние от Мурманска до Гаваны — не менее 4600 морских миль, не вызывает сомнения и тот факт, что атомный ракетный крейсер, прошедший модернизацию, уверенно справится с задачей перехода на крейсерской скорости в 18 узлов и при необходимости сможет превышать скорость в 30 узлов на значительном временном интервале. И погодные условия вряд ли смогут значительно повлиять на изменение этих параметров в сторону уменьшения. А как же тяжёлый авианесущий крейсер с котлотурбинной силовой установкой? Тактико-технические характеристики корабля утверждают о возможности достигать максимальной скорости в 29 узлов, да ещё и пролететь на ней 3800 миль! Как говорится, если бы молодость знала, если бы старость могла! Наверное, это было правдой не в нашем столетии и при попутном ветре и не встречном течении (помним, что Гольфстрим течёт с юго-запада на северо-восток). Наверное, успехом модернизации корабля надо будет считать достижение продолжительного боевого экономического хода в 18 узлов с возможностью разгоняться до 26 узлов во время выполнения взлётно-посадочных операций авиагруппы корабля. К сожалению, и это ещё не самое слабое звено в нашем гипотетическом ордере кораблей. Большие противолодочные корабли, они же эсминцы по классификации НАТО, они же будущие фрегаты дальней морской зоны и корабли первого ранга в родном ВМФ. Делая поправку на возраст, возьмём характеристики из открытых источников их далёкой молодости: максимальная скорость в 30 узлов с дальностью плавания (мили) / при скорости (узлы) – 6300/14 и 3500/18. Проще говоря, на 18 узлах они не смогут дойти от Мурманска до Гаваны без дозаправки, тем более делать рывки 30-узловым ходом наравне с крейсерами. С сожалением надо признать, что такая группа из четырёх кораблей советской ещё постройки на трёх различных типах двигателей не сможет ни оторваться от АУГ США, ни полноценно противостоять ей в воздухе. Жестом отчаяния может выглядеть попытка нанести согласованный удар одновременно с использованием ПКР с атомного ракетного крейсера и группы палубных истребителей. Но даже на учениях нашего флота такой сценарий развития событий не отрабатывался и вряд ли его импровизация с реальным противником будет удачной.

Не будем и дальше сгущать краски, углубляясь в сравнение ТТХ новейших американских F-35 и относительно свежих «Супер Хорнетов» с палубными изделиями советской авиационной промышленности. Не посыпая голову пеплом, но положа руку на сердце, признаем как неоспоримый факт, что в противостоянии с наиболее вероятным противником на Атлантике и в доступных для плавания арктических морях реальных шансов на равных соперничать с американской АУГ у нашей КУГ во главе с ТАВКР практически нет. Да, в мирное время предложенный поход реально осуществим, да, в море есть не только непобедимые американцы, но и чванливые британцы с «Элизабет», и задиристые французы с «Де Голлем». Просто за последние десятилетия изменился мир, изменился противник, поменялись обстоятельства, и, учитывая весь комплекс проблем и вызовов, надо изменить предназначение корабля.

Нам нужен авианосец ПВО! И если для Северного флота ещё можно пока использовать модернизированный ТАВКР «Кузнецов», то для просторов Дальнего Востока и Тихоокеанского флота он становится необходимым. Многоцелевые авианосцы США, китайские клоны советского «Варяга», авианесущие «эсминцы» Японии и даже Южная Корея планирует обзавестись лёгким авианосцем… Трудно опровергнуть аргумент, что такое дорогое удовольствие, как авианосец, может быть оправдан там и тогда, где по каким-либо причинам страна для защиты своих интересов не может получить или построить полноценный аэродром. Проведение Тихоокеанским флотом десантной операции или оборона островных территорий нашей страны будут невозможны без завоевания господства в воздухе хотя бы на время. К тому же авианосец — довольно гибкое оружие и универсальный инструмент в зависимости от того, собираемся мы его использовать в боевых действиях или в политических целях. Мы ещё помним американские авианосцы в ударной, противолодочной или многоцелевой комплектации палубной авиагруппы.

Предвосхищая вопрос о десантных операциях, отвечу: возврат России к естественным историческим границам в условиях всё более жёсткого противостояния со слабеющим мировым гегемоном потребовал бы возврата острова Святого Лаврентия (в 150 км от Чукотки), острова Святого Матвея, западной группы Алеутских островов (западнее пролива Амчитка, в полутора тысячах километров от Петропавловска-Камчатского), да хоть тот же Гуам! В противолодочном варианте сильно можно осложнить службу вражеских субмарин в Охотском море и на подходах к нему. Но все эти «хотелки» подразумевают прежде всего обеспечение господства в воздухе. Даже в противолодочном варианте авианосца ордер кораблей должен иметь и воздушную разведку, и воздушный патруль самолётов в варианте ПВО, и при необходимости «длинную руку» в ударном варианте истребителей.

Длительная тенденция развития ВМС США не предусматривает завоевания господства на море путём столкновения корабельных групп с приоритетным применением ПКР корабельного базирования и тем более артиллерийских дуэлей. Упор сделан на массированные удары палубной авиации с применением противокорабельных ракет массированно, с целью перегрузить возможности ПВО противника. А в условиях беспрецедентного роста корабельного состава ВМС НОАК к выполнению подобных ударов с воздуха планируется привлекать и самолёты Стратегического авиационного командования ВВС США. Так или иначе, главная угроза нашему флоту и береговой инфраструктуре будет исходить с воздуха – это ПКР и крылатые ракеты большой дальности, это палубные истребители-бомбардировщики и стратегические бомбардировщики со всем возможным арсеналом средств воздушного нападения, это базовая противолодочная авиация. Как мобильность и маневренность сухопутной системы ПВО является залогом устойчивости группировки войск на ТВД, так и наличие достаточно сильной авиагруппы тяжёлых истребителей ПВО на борту авианосца станет залогом успешного проведения любой операции на море с его участием. Наличие в составе корабельной ударной группы крейсера с одним ЗРК большой дальности (пр. 1164 «Атланты») или с двумя (пр. 1144 «Орланы») способно обеспечить поражение аэродинамических воздушных целей на дальности до 200 километров, в то же время уже устаревший Су-33 в варианте вооружения для воздушного боя способен два часа патрулировать на удалении в 250 километров. Причём учтём преимущество не только увеличения радиуса поражения, но и способность уничтожения потенциальных носителей ПКР до момента их пуска по цели, а также возможность обнаружения и поражения летящих на малой высоте ПКР ещё до их появления в зонах обнаружения корабельных РЛС.

Так каким же быть российскому авианосцу?..
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Использованы фотографии:
www.defenseimagery.mil, commons.wikimedia.org
71 комментарий
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  1. Naz
    Naz Сегодня, 10:23 Новый
    -2
    Любому, главное чтоб были.
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 10:34 Новый
      +1
      Любой - Точно не нужно! Есть на Флоте Умные головы. Нужно - качественные, способные вписаться во Флот, и выполнять задачи. Задачи могут быть Разные!
      1. Naz
        Naz Сегодня, 11:23 Новый
        +1
        Я же образно.
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 11:59 Новый
        +4
        бескатапультный и без полноценного самолета ДРЛО нахрен не нужен, курям на смех. Леша, привет hi
        1. Охотовед 2
          Охотовед 2 Сегодня, 12:52 Новый
          0
          Салют Ромыч soldier вот совсем согласен с тобой! Ты ещё и про полноценное подразделений Морпехов забыл! bully
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 13:27 Новый
            0
            и средства доставки
        2. Fizik M
          Fizik M Сегодня, 12:56 Новый
          0
          Цитата: роман66
          бескатапультный и без полноценного самолета ДРЛО нахрен не нужен, курям на смех

          очень неплохой РЛК можно было установить на Су-33КУБ, с значительными возможностями ДРЛО
          но,увы, это самолет "придушили"
      3. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 13:15 Новый
        0
        Цитата: Охотовед 2
        Задачи могут быть Разные!

        Да как бэ с этого и надо начинать.
        ЗАЧЕМ.
      4. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 13:18 Новый
        +1
        Тема поднятая в статье, как минимум сильно преждевременная. Во - первых, в ближайшем обозримом будущем, Россия не планирует и да и не сможет построить авианосец, в силу отсутствия компетенций. Все ТАВКР строились в Николаеве, ремонт и переделка "Горшкова" наглядный пример. Во - вторых авиагруппа,
        для нового авианосца - нет ни самолетов, ни летчиков. А в отдаленном будущем, ситуация может кардинально изменится, вот тогда и надо будет поднимать этот вопрос.
  2. Airdefense
    Airdefense Сегодня, 10:24 Новый
    +7
    Мое мнение конечно не популярное, но сейчас России не до авианосцев. Экономически это дорогое оружие, как минимум нужно два авианосца, поскольку всегда возможна ситуация когда один находиться в ремонте в идеале минимум 4, два в TOФ, два в БФ.
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 10:28 Новый
      +2
      Цитата: Airdefense
      Мое мнение конечно не популярное, но сейчас России не до авианосцев. Экономически это дорогое оружие, как минимум нужно два авианосца, поскольку всегда возможна ситуация когда один находиться в ремонте в идеале минимум 4, два в TOФ, два в БФ.

      Стесняюсь спросить, как вы на Балтике планируете разместить два авианосца? belay и что они там делать будут? Есть Калининград - есть непотопляемый Авианосец!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:15 Новый
        +1
        Цитата: Охотовед 2
        Есть Калининград - есть непотопляемый Авианосец!

        В Калининград он и не зайдёт, только Балтийск, просматриваемый со всех сторон.
      2. Fizik M
        Fizik M Сегодня, 11:51 Новый
        +1
        Цитата: Охотовед 2
        Есть Калининград - есть непотопляемый Авианосец!

        ничего что он простреливается дальнобойной артой (РСЗО)?
        1. Охотовед 2
          Охотовед 2 Сегодня, 13:01 Новый
          -1
          А ничего, что супостаты тоже и вдоль и поперёк простреливаются? Не так давно была новость о размещении в Калининграде Арты ( не детских калибров). Ещё если вдруг, там и Искандеры есть, да много есть чего. Люблю - Калининград! И окрестности тоже люблю, Раушен бывший - просто обожаю. hi
          1. Fizik M
            Fizik M Сегодня, 13:18 Новый
            0
            Цитата: Охотовед 2
            А ничего, что супостаты тоже и вдоль и поперёк простреливаются? Не так давно была новость о размещении в Калининграде Арты

            польские ВМБ простреливаеются нашей артой?
            или ВЫ про "Смерч"?
            но так мы первыми нападать на Польшу не собираемся
            в "отличии от"
            Цитата: Охотовед 2
            Ещё если вдруг, там и Искандеры есть

            суммарный ракетный залп поляков посчитатайте
      3. Fizik M
        Fizik M Сегодня, 11:52 Новый
        -1
        Цитата: Охотовед 2
        Стесняюсь спросить, как вы на Балтике планируете разместить два авианосца?

        размещать не надо, место ему на севере
        Цитата: Охотовед 2
        и что они там делать будут?

        например обеспечение проводки конвоя в Калининград
      4. роман66
        роман66 Сегодня, 12:00 Новый
        +1
        как вы на Балтике планируете разместить два авианосца?

        предлагаю - поперек! lol перекрыть все возможности супостатам lol
        1. Fizik M
          Fizik M Сегодня, 12:28 Новый
          +1
          Цитата: роман66
          предлагаю - поперек! перекрыть все возможности супостатам

          после того как Сувалкинский коридор будет перекрыт дивизией США нам становится совсем не до смеха ...
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 12:32 Новый
            0
            а почему не нашей дивизией?
            1. Fizik M
              Fizik M Сегодня, 12:55 Новый
              +1
              Цитата: роман66
              а почему не нашей дивизией?

              см. карту
    2. Fizik M
      Fizik M Сегодня, 12:03 Новый
      +1
      Цитата: Airdefense
      Экономически это дорогое оружие, как минимум нужно два авианосца, поскольку всегда возможна ситуация когда один находиться в ремонте в идеале минимум 4, два в TOФ, два в БФ.

      вопрос в перераспределении расходов ВМФ
      сейчас все это "ТОПИТСЯ" в подплав
      который в реальной войне будут топить как котят
      1. Nehist
        Nehist Сегодня, 13:02 Новый
        0
        Ну так прикрыть то не чем!!! И народ не понимает что таже КУГ в ДМЗ отвлекает кучу сил противника
    3. ccsr
      ccsr Сегодня, 13:02 Новый
      -2
      Цитата: Airdefense
      Мое мнение конечно не популярное, но сейчас России не до авианосцев.

      Это адекватное мнение, а популярно оно или нет, зависит от того, насколько человек в теме.
      Цитата: Airdefense
      . Экономически это дорогое оружие,

      И не только само оружие, но и инфраструктура для его обеспечения также вылетает в копеечку.
      Цитата: Airdefense
      как минимум нужно два авианосца,

      Здесь я не согласен - нам вообще не нужны авианосцы, даже ПВО, потому что мы сейчас имеем развитые системы вооружения против массового пуска крылатых ракет морского базирования американцев. Наших разнообразных комплексов ПВО на мой взгляд вполне достаточно для прикрытия основных центров страны против КР, а размещать систему ПРО и ПВО на морских кораблях мы точно не потянем.
      Цитата: Airdefense
      в идеале минимум 4, два в TOФ, два в БФ.

      В идеале мы должны делать ставку только на наши СЯС, в том числе на войска РВСН и наши РПКСН, а все остальное лишь приложение к ним. По моему убеждению два закладываемых вертолетоносца наиболее подходят на замену авианосцам, если мы и в дальнейшем будем участвовать в делах других стран по сирийскому сценарию.
      1. Fizik M
        Fizik M Сегодня, 13:15 Новый
        -1
        Цитата: ccsr
        Это адекватное мнение,

        о неадекватная прапорщиЦА ЗадовА "нарисовалась" lol
        Цитата: ccsr
        потому что мы сейчас имеем развитые системы вооружения против массового пуска крылатых ракет морского базирования американцев

        fool
        "спой птичка, не стыдись" - с ФАКТАМИ и АРГУМЕНТАМИ
        а то ты все "в кустики" lol
        Цитата: ccsr
        В идеале мы должны делать ставку только на наши СЯС, в том числе на войска РВСН и наши РПКСН

        fool
        ну поясни Задова, как ты с Японией в этом случае воевать будешь?
        1. ccsr
          ccsr Сегодня, 13:23 Новый
          -1
          Цитата: Fizik M
          ну поясни Задова, как ты с Японией в этом случае воевать будешь?

          Проспись словоблуд - мы с Японией воевать не будем, мы будем воевать с США, потому что у них существует военный союз, и поэтому на японской территории находится американское ядерное оружие (или по крайней мере периодически там появляется) . А против США наши авианосные группы ничего не сделают - все произойдет быстрее. Впрочем иди играй в своей песочнице, строй авианосцы из песка - это дешевле стране обойдется.
          Цитата: Fizik M
          "спой птичка, не стыдись" - с ФАКТАМИ и АРГУМЕНТАМИ
          а то ты все "в кустики"

          Разуй глаза, умник, и хоть что-нибудь изучи из современных вооружений в качестве ликбеза:
          10 российских средств ПВО: ЗРК и ЗРС

          https://www.popmech.ru/weapon/256772-10-rossiyskikh-sredstv-pvo-zrk-i-zrs/
          1. Fizik M
            Fizik M Сегодня, 13:42 Новый
            0
            Цитата: ccsr
            мы с Японией воевать не будем,

            угу, "сразу сольем"
            Цитата: ccsr
            мы будем воевать с США, потому что у них существует военный союз

            Задова, ты с какого бодуна решила что при десанте на Курилы США буду открыто участвовать в боевых дейсвтиях на стороне Японии?
            Цитата: ccsr
            А против США наши авианосные группы ничего не сделают - все произойдет быстрее.

            это ты свой "грязный пальчик пососала"? ах, да у "прапорщицы Задовой" на сЭкрЭтной карте "все амЭприканские корабли и цели нарисованы" - это ж "стратегическая (!!!) развЭТка" wassat
            Цитата: ccsr
            10 российских средств ПВО: ЗРК и ЗРС

            Задова, ты в школе географию проходила или ты ее прогуляла?
            см.
  3. Selevc
    Selevc Сегодня, 10:32 Новый
    +5
    Пока здесь годами рассуждают - быть или не быть российскому авианосцу и каким ему быть ВВП уже сделал свой выбор давно !!! Широко финансируются проекты по созданию ракетных вооружений новых поколений - потому что эти проекты в тысячи раз дешевле строительства авианосца !!!
    И даже с кораблями класса вертолетоносец у России проблемы - пока раскручивалась вся эта политическая авантюра с Мистралями - Япония тихо и быстро построила свой полноценный аналог вертолетоносца !!! Потому что у Японии судостроительная инфраструктура на порядок более развита чем у РФ.
    Поэтому когда мы говорим о российских авиа- либо вертолетоносцах надо всегда добавлять приставку - когда-нибудь и может быть !!!

    И вообще надо ли строить эти огромные корабли стране которая явно отстает во всемирной гонке БПЛА ???
    1. KCA
      KCA Сегодня, 11:00 Новый
      -2
      Россия не отстаёт во всемирной гонке БПЛА, в некоторых вопросах даже обгоняет, С-70 совершил автономный взлёт, пролёт и посадку, летал под управлением с СУ-57, а то что не строят тысячами ударные БПЛА, так спрошу - а зачем? Россия с кем-то ведёт войну? Бармалеи в Сирии не в счёт, им по самые гланды хватает чугуняк с СУ-34 и СУ-25, испытываются, судя по сообщениям, десятки различных БПЛА и разведывательных и ударных, боеприпасы к ним так-же, если пока есть возможность выбрать лучшее, улучшить лучшее, почему-бы и не нет?
      1. Bez 310
        Bez 310 Сегодня, 11:04 Новый
        0
        Цитата: KCA
        С-70 ... летал под управлением с СУ-57

        Правильно писать так - Су-57 пролетел рядом с С-70.
        Все остальное - от лукавого телевизора.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 11:11 Новый
          -2
          Вы ещё про мультики Путина напишите, тоже в тему будет, а ещё что в 1988 году в "Буране" сидел карлик и педальки нажимал, по сигналам с ЦУПа
          1. Bez 310
            Bez 310 Сегодня, 11:14 Новый
            0
            Цитата: KCA
            Вы ещё про мультики Путина напишите...

            Лучше вы напишите, где нахватались глупостей
            про полеты С-70 под управлением Су-57.
            А если нечего сказать по теме, то не надо ничего
            писать, все военно-патриотические лозунги я уже
            выучил.
            1. KCA
              KCA Сегодня, 11:26 Новый
              -2
              А вы где нахватались глупостей, что такого полёта не было? Вы лично управляли С-70 во время совместного полёта с СУ-57?
              1. Bez 310
                Bez 310 Сегодня, 11:34 Новый
                -1
                Цитата: KCA
                такого полёта не было?

                Извините, я не готов общаться в таком ключе.
                На этом закончим.
        2. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 12:56 Новый
          0
          Цитата: Bez 310
          Все остальное - от лукавого телевизора.

          Тут таких фееричных уряклов полно. После фразы « Россия не отстаёт во всемирной гонке БПЛА, в некоторых вопросах даже обгоняет» даже сказать нечего.
          США использовали массово ударные беспилотники ещё во 2 мировой войне, все наши разработки их уровень 20-30 летней давности.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 11:28 Новый
        +2
        Цитата: KCA
        им по самые гланды хватает чугуняк с СУ-34 и СУ-25,

        Уже пять лет чугуняки скидывают на их бородатые головы, а конца и краю не видать что то. На одну голову бармалея приходится полвылета боевой авиации. Результат!
        1. KCA
          KCA Сегодня, 11:36 Новый
          -1
          США в Афгане с 2001 года, что, всех смогли бармалеев перебить? Нет? Ой, а у них-же лучшие ударные БПЛА, которые свадьбы бомбят, в Ираке с 2003, всех перебили? Нет? Как-же так? У них-же лучшие в мире Ф-35, и нивкак?
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 11:44 Новый
            +2
            Цитата: KCA
            США в Афгане с 2001 года, что, всех смогли бармалеев перебить?

            А они их перебивают, что ли? Сидят себе на базах, и все дела.
            Цитата: KCA
            У них-же лучшие в мире Ф-35, и нивкак?

            Плевать. У нас тоже были лучшие в мире самолеты, а где они были на площади Минутка? Один депутат Ковалев сильнее оказался.
            1. KCA
              KCA Сегодня, 11:50 Новый
              -3
              В 1992 году они над Минуткой на форсаже летали, прям сразу пустая площадь оказывалась, наводить там порядок в 92-93 ещё собирались, лично видел карты, всё было по уму, никаких 1-м ПДП, и РЭБ, и МИ-24, и СУ-25, всё планировалось, но не стали, видать кому-то денег заслали немало
              1. мордвин 3
                мордвин 3 Сегодня, 11:56 Новый
                +1
                Цитата: KCA
                всё планировалось, но не стали, видать кому-то денег заслали немало

                Она изначально была битва за трубу. Не понравилось нашим олигафренам, что Дудаев за транзит нефти по мировым ценам запросил.
          2. роман66
            роман66 Сегодня, 12:03 Новый
            0
            США в Афгане с 2001 года, что, всех смогли бармалеев перебить? Нет? Ой, а у них-же лучшие ударные БПЛА, которые свадьбы бомбят, в Ираке с 2003, всех перебили? Нет? Как-же так? У них-же лучшие в мире Ф-35, и нивкак?

      3. Fizik M
        Fizik M Сегодня, 11:58 Новый
        +2
        Цитата: KCA
        а то что не строят тысячами ударные БПЛА, так спрошу - а зачем? Россия с кем-то ведёт войну?

        fool
        ну чО "логично", войны нет ,поэтому и ракеты не надо производить, снаряды тоже
        а вообще и патронные заводы нужно зарыть belay
        1. KCA
          KCA Сегодня, 13:07 Новый
          -1
          А вы уверены, что ничего не производится? Если не показывают по ТВ и не пишут в интернетах, это ещё ничего не значит, вот, например, вчера на полигон "Алмаз-Антей" приезжал главком ПВО, не знаю, войск или страны, что ему там показывали? Тырнеты молчат, но не рыбу-же он приезжал половить, испытание чего-то весьма существенного, но тишина, в армии и флоте любят тишину
          1. Fizik M
            Fizik M Сегодня, 13:12 Новый
            -1
            Цитата: KCA
            А вы уверены, что ничего не производится? Если не показывают по ТВ и не пишут в интернетах, это ещё ничего не значит

            belay
            я ВАС понял
            у нас в ВМФ оказывается "сто-пиЦот" новейших тральщиков и подводных аппаратов
            просто они "в закромах Родины". ПРЯЧУТСЯ (от "ТВ и интернетов")
            lol
      4. Комментарий был удален.
      5. Vadim_888
        Vadim_888 Сегодня, 13:19 Новый
        -1
        И правда зачем возле Турции применять ударные БПЛА, у нас же полно квалифицированных летчиков, одним меньше одним больше, бабы если чо новых нарожают ?
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:09 Новый
      0
      Пока здесь годами рассуждают - быть или не быть российскому авианосцу и каким ему быть ВВП уже сделал свой выбор давно

      В общем то и Хрущев, в своё время делал примерно так же.
      Правда, развивал он одну компоненту вооруженных сил, в ущерб другим! Но в тот момент, такой подход не казался плохим. Всему, своё время и место!
    3. Fizik M
      Fizik M Сегодня, 11:53 Новый
      +3
      Цитата: Selevc
      Пока здесь годами рассуждают - быть или не быть российскому авианосцу и каким ему быть ВВП уже сделал свой выбор давно !!! Широко финансируются проекты по созданию ракетных вооружений новых поколений - потому что эти проекты в тысячи раз дешевле строительства авианосца !!!
      И даже с кораблями класса вертолетоносец у России проблемы

      Викра показал что НИКАКИХ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ ПО ЧАСТИ АВ У НАС НЕТ
      а вот то что тема была РЕАЛЬНО СЛИТА, причем с подачи США - это факт
  4. Наган
    Наган Сегодня, 10:45 Новый
    +2
    Про авианосец сразу скажу, что он должен быть атомным и катапультным. Но прежде чем строить авианосец, необходимо обзавестись к нему подходящим эскортом, а из этого все что есть это линейные крейсеры 1144, и то неизвестно, сколько их в итоге отремонтируют. А все остальное тупо не удержит скорость, как и сказано в статье. Так что пока не будет хоть пары штук ЭМ, и нескольких фрегатов поновее и посовременней откапиталенных БПК, нет смысла даже начинаться. И еще нужен реальный палубный самолет ДРЛО, а не вертолет и не истребитель с контейнером. А насчет предполагаемого противника, американцы не считают ДВ и Сибирь своими исконными территориями, а вот кое-кто поближе очень даже считает.
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 10:55 Новый
      +3
      Цитата: Наган
      американцы не считают ДВ и Сибирь своими исконными территориями

      Считать не считают, но об "общечеловеческом достоянии" нет нет да и заявят.
    2. Airdefense
      Airdefense Сегодня, 10:58 Новый
      +1
      Тот, кто поближе на ближайшие сто лет будет занят проблемами с Тайванем для этого Китай и строит свои авианосцы, АПЛ и пр, пока есть Тайвань есть угроза КПК, но понятно, что за Тайванем стоит США.
      Вторая головная боль того, кто поближе эта Индия уже больше полу века идет напряженное противостояние. Третья проблема это территориальные споры в Южно-китайском море, четвертая проблема уйгуры, Тибет, пятая Гонконг, шестая это Япония, ненависть и разногласия не слабее чему у армян с азербайджанцами.
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 11:28 Новый
        -2
        Для всех перечисленных проблем, авианосцы не нужны. Китаю они нужны чтобы противостоять США, не переходя к ядерному конфликту.
        Статья или бред, или фельетон. Сейчас нам важнее наращивать истребительную авиацию и приступить к производству беспилотных ударных комплексов стратегического назначения. Что то типа Охотника, но побольше. Это дешевле Ту-160, так как нет пилотов, нет налёта. Хватит тренажеров. Меньший вес, больше аэродромов, меньше топлива. Авианосец нам пока не по карману, есть другие проблемы.
        1. Fizik M
          Fizik M Сегодня, 11:59 Новый
          +3
          Цитата: URAL72
          Авианосец нам пока не по карману,

          по карману
          только вот бабло "ЗАПАХИВАЮТ" в подплав
  5. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 10:49 Новый
    +1
    А что?
    Интересно написано, живенько так, есть интрига и задел для продолжения.
    Весьма читабельно, и польза от этой статьи есть, примерно столько же, как
    от "Манифеста куртуазных маньеристов". Жду продолжения...
  6. Vadim_888
    Vadim_888 Сегодня, 11:26 Новый
    -1
    Ждём главного спеца по авианосцам Г-на Тимохина
    1. Fizik M
      Fizik M Сегодня, 11:56 Новый
      +2
      Цитата: Vadim_888
      Ждём главного спеца по авианосцам Г-на Тимохина

      https://www.vpk-news.ru/articles/58851
  7. Vadim_888
    Vadim_888 Сегодня, 11:27 Новый
    -3
    А Кузе пора на заслуженный отдых, продолжать работу музеем рядом с Авророй
  8. Vadim_888
    Vadim_888 Сегодня, 11:32 Новый
    0
    Китайцы переводят Ляонин в учебный корабль, они уже убедились в нецелесообразности эксплуатации кораблей в подобной конфигурации и сирийский поход Кузи это подтвердил, но руководство ВМФ России продолжает цеплятся за инвалида понимая что ничего даже подобного в ближайшие 10 лет не получат
  9. К-50
    К-50 Сегодня, 11:37 Новый
    -1
    Выбрать погоняло с фашистского крейсера, это нормально? belay fool
    Идиотизм процветает! negative
    1. Andy
      Andy Сегодня, 12:01 Новый
      0
      не подскажете- а погоняло фашистского крейсера с кого выбрано ?
      1. Andy
        Andy Сегодня, 12:17 Новый
        +1
        ясно. иди.от молча отминусовал... советую порвать учебник истории там немцы чувака в честь будущего фашистского линкора назвали... как знали в веке 19-м :))
  10. Fizik M
    Fizik M Сегодня, 11:54 Новый
    +3
    Цитата: Selevc
    Широко финансируются проекты по созданию ракетных вооружений новых поколений - потому что эти проекты в тысячи раз дешевле строительства авианосца !!!

    fool
    Во первых ВЫ ВРЕТЕ.
    Во вторых без "воздуха" у ВАС не будет ни ЦУ, ни БУ для любых "прекрасных ракет"
  11. Fizik M
    Fizik M Сегодня, 12:01 Новый
    0
    А вообще совет автору - прежде чем публично пороть чушь, все-таки взять и почитать ГосНИИ АСную книжку по морской авиации. Там далеко не во всем можно согласиться, но СТРУКТУРА ОБОСНОВАНИЯ ТАКИХ СИСТЕМ, моделирования их облика и применения вполне описаны
  12. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:13 Новый
    +1
    Э...
    А что, авианосцу уже быть?
    фигня какаято...

    Денег нет, но вы держитесь - помните?
  13. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 12:26 Новый
    -1
    А нужен ли ..? Сейчас положение дел таково - сейчас у нас не настолько сильная и здоровая экономика,чтобы позволять иметь крупные и мобильные силы. В ближ.перспективе -скорее всего все еще больше ухудшится -за счет возрастания трат на авиацию,пво/про, актуализацию спутниковой группировки и обновление ядерного щита. Для задач обороны - не проще ли нам опираться на островные аэродромы , ведь скорее всего мы в случае дня Х жестко завязнем в обороне ,по тактическим и материально-техническим обстоятельствам.
    1. Fizik M
      Fizik M Сегодня, 12:31 Новый
      +1
      Цитата: Knell Wardenheart
      Для задач обороны - не проще ли нам опираться на островные аэродромы , ведь скорее всего мы в случае дня Х жестко завязнем в обороне ,по тактическим и материально-техническим обстоятельствам.

      на просто навяжут драку там где таких аэродромов близко не будет (или их будут расстреливать артиллерией)
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 12:47 Новый
        -1
        Ну а так противник будет знать где болтается этот 1-2 ТАРКРа и просто подготовит тщательную операцию по их ликвидации. Учитывая размеры цели ,сами понимаете . И оперативность авианосца это весьма условная штука -учитывая протяженность наших морских границ .
    2. frog
      frog Сегодня, 12:36 Новый
      +2
      сейчас у нас не настолько сильная и здоровая экономика,чтобы позволять иметь крупные и мобильные силы.

      То есть проводить чемпионаты мира с заброшенными потом стадионами - она сильна? Олимпиады там разнообразные... Правда, потом медальки отсуживают, но то такое... Видимо, вменяемые "спортивные юристы" стоят слишком дорого. Кормить Молдавию, кормить Абхазию и прочих - вполне. А вот как насчет вменяемых ВС - так экономика не ахти. Какое горе, не правда ли? Как сказал один участник круглого стола на ТВ(в ту эпоху, кады еще не все там было срежиссировано)))) - а воровать меньше не пробовали? ИЧСХ, прошло лет как 20 и все традиционно....
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 12:57 Новый
        0
        Ну,не я строил стадионы и воровал тоже не я ;-) Большей частью все это было создано на то что называют "нефтедоллары" - а они сегодня есть, завтра нет. На этом трудновато выстраивать адекватную стратегию военного строительства - с проектированием и многолетними НИОКРами - возникнет перепад в цене и придется отрывать средства от гражданки .
        И в моменты этих перепадов нас очень круто колбасит -если нефть в потолок то мы ходим и пышем золотом и пафосом , если нет то у нас людишка за туалетной бумагой в очереди стоит.
        Нашей стране не хватает умения разумно экономить - и вот на мой взгляд авианосец это не то,что можно было бы отнести к разумной экономии.
        1. frog
          frog Сегодня, 13:03 Новый
          0
          В том, шо у вас есть правильный лобзик, именно вас я вроде не подозревал))) Однако никто не мешает суверенному))) государству заняться нормальной экономикой. Или таки рептилоиды все ж излучают? При наличии нормальной экономики и прочих огурчиков вполне можно и об всем прочем подумать. если желание, конечно, есть feel
    3. Vadim_888
      Vadim_888 Сегодня, 13:05 Новый
      -1
      Большинство комментаторов на данный момент слабо представляют современные задачи флота в увязке с ядерной триадой
      1. Fizik M
        Fizik M Сегодня, 13:10 Новый
        +1
        Цитата: Vadim_888
        в увязке с ядерной триадой

        как "ядерная триада" поможет в случае:
        1. Япония
        2. Польша
        3. Турция
        ?
  14. Fizik M
    Fizik M Сегодня, 12:54 Новый
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    Цитата: URAL72
    Для всех перечисленных проблем, авианосцы не нужны.

    у нас реальная военная опасность (по степени остроты)
    1. Япония
    2. Польша
    3. Турция
    и во всех этих сценариях АВ не просто "нужен", а без него будут "вилы"
    + фактор США - обеспечение БУ МСЯС и реализация ударного потенциала ПКР и КР