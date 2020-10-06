Опытная бронемашина FFG Genesis. Новый вариант немецкой электротрансмиссии

Отложенная премьера

Модульный подход и электродвижение

Демонстрация технологий

Неопределенное будущее

Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) представила свою новую разработку – дизель-электрическую бронемашину Genesis. В этом инициативном проекте прорабатываются основные пути развития сухопутных колесных платформ, пригодных для создания образцов различного назначения.FFG сообщает, что разработка проекта Genesis велась с 2018 г. и к настоящему времени достигла определенных успехов. В частности, был построен первый опытный образец. Его первый публичный показ должен был состояться в ходе выставки Eurosatory 2020 этим летом – но мероприятие отменили, и FFG пришлось пересматривать свои планы.22-23 сентября сухопутные войска Бундесвера провели конференцию, посвященную вопросам сохранения и развития малых и средних предприятий оборонной промышленностью. Площадку для мероприятия предоставил завод FFG в г. Фленсбург. В рамках конференции прозвучали различные доклады, а организации-участники показали свои новые разработки. Одной из них стала опытная машина FFG Genesis.Специалисты FFG раскрыли основные особенности нового проекта, огласили характеристики и возможности перспективной машины. Кроме того, рассказали о своих планах. Так, уже этой осенью опытный образец выходит на полномасштабные испытания, в ходе которых пройдет отработка и доводка оригинальной энергоустановки. Производитель называет ее гибридной, но фактически речь идет об электрической трансмиссии.В предлагаемом виде изделие FFG Genesis представляет собой четырехосную колесную бронемашину с возможностью установки различного оснащения для решения тех или иных задач. Так, опытный образец выполнен в конфигурации бронетранспортера с пушечно-пулеметным боевым модулем – пока он выполняет функции демонстрационного макета.По аналогии с проектом GTK Boxer используется модульная архитектура машины. Имеется универсальное колесное шасси, на котором могут монтироваться различные модули нагрузки и боевые отделения. По очевидным причинам, наибольший интерес в проекте Genesis представляет модуль шасси и его компоненты – ему же будет уделено основное внимание при последующих мероприятиях.Опытная машина имеет характерные обводы, образованные крупными пересекающимися плоскостями. Кроме того, использована яркая окраска. Обращает на себя внимание удлиненная клиновидная носовая часть корпуса с крупным верхним лобовым листом. Корпус отличается большой высотой, обеспечивающей значительные объемы для размещения необходимых агрегатов и рабочих мест экипажа. В представленном виде центральная и кормовая части корпуса вмещают десантное отделение.В носу корпуса размещаются основные элементы «гибридной» силовой установки. Там находятся дизель-генератор мощностью 1368 кВт и аккумуляторная батарея для накопления энергии. Моторный отсек изолирован от обитаемых объемов, что снижает риски для экипажа при его повреждении. Энергоустановка выдает ток на ходовые электродвигатели и на прочие бортовые потребители. Заявлена возможность использования бронемашины в качестве «зарядной станции».За движение отвечает восемь электродвигателей, помещенных внутри корпуса и связанных с собственными полуосями. Каждое колесо имеет собственный привод и индивидуальную подвеску. Такая силовая установка развивает на колесе крутящий момент более 15600 Нм. При движении двигатель может выполнять функции генератора и помогать в заряжании аккумуляторов. В случае повреждения полуось переводится на свободный ход.Энергетическая и силовая установки могут работать в двух режимах. В первом используется дизель-генератор и моторы на полуосях; второй предусматривает питание электродвигателей от аккумуляторов. В первую очередь, это снижает уровень шума и вероятность обнаружения.Механик-водитель контролирует дизельный агрегат и ходовые моторы исключительно при помощи электродистанционных систем управления. Часть процессов автоматизирована. В ходовой части машины отсутствует рулевой механизм – маневрирование осуществляется за счет изменения оборотов на колесах разных бортов.Собственный экипаж Genesis в конфигурации бронетранспортера включает двух человек с размещением в передней части обитаемого отсека. Десантное отделение с кормовой аппарелью и верхними люками вмещает до 10 чел.Представленный опытный образец получил ДУБМ от компании Kongsberg. Он несет 30-мм пушку и 7,62-мм пулемет, а также оптико-электронные приборы наблюдения и наведения. Как утверждается, модуль пока полностью не подключен и выполняет функции макета.Длина бронемашины достигает 8,25 м, ширина – 2,25 м. Высота зависит от типа установленного модуля. Прототип-бронетранспортер имеет высоту 2,4 м. Максимально допустимая масса – 40 т.Заявлены достаточно высокие ходовые характеристики; в этом отношении Genesis не должен уступать другой современной технике. Максимальная скорость на шоссе, по расчетам, превысит 100 км/ч. Запас хода при использовании дизель-генератора – 600 км при скорости 60 км/ч. Аккумуляторы позволят пройти 150 км на 40 км/ч. Возможность плавания отсутствует.Бронетранспортер FFG Genesis пока рассматривается в качестве платформы для отработки новых технологий и решений, в т.ч. разработанных компанией FFG самостоятельно. Успешное прохождение испытаний и доводки позволит изменить проект с учетом дальнейшего продвижения на рынке либо создать на его основе новые образцы бронетехники.Готовый образец, прошедший все этапы доработки, как утверждается, будет иметь ряд важных преимуществ перед техникой с двигателями внутреннего сгорания. Полное электродвижение улучшает скоростные, маневренные и динамические характеристики шасси. Кроме того, появляется возможность тихого перемещения без использования двигателя. Наличие мощного дизель-генератора расширяет возможности по интеграции специализированного электрооборудования.Предложенная архитектура энергоустановки допускает достаточно простое масштабирование. На основе имеющегося прототипа с шасси 8х8 могут создать унифицированные машины 6х6 или 4х4 – в зависимости от пожеланий заказчика. Все эти образцы могут получать то или иное оснащение, соответствующее поставленным задачам.Этой осенью должны начаться полномасштабные испытания опытной машины Genesis. Они покажут, насколько удачным получился прототип, а также позволят оценивать будущее проекта в целом. Как скоро завершатся все необходимые мероприятия – неизвестно. Общая сложность проекта, ограниченные возможности FFG и другие факторы, включая продолжающуюся пандемию, могут негативно повлиять на ход работ и сроки их выполнения.Успешное завершение проекта позволит вывести на рынок готовый образец, но его коммерческие перспективы останутся неопределенными. Несмотря на очевидные преимущества, бронетехника с электротрансмиссией или гибридной силовой установкой имеет существенные недостатки, из-за которых не пользуется особой популярностью среди армий. Изделие FFG Genesis, попав на рынок, может получить специфический статус интересной и передовой разработки без будущего.Тем не менее, компания-разработчик проявляет оптимизм и намерена завершить опытно-конструкторскую работу. Пока основной задачей является проведение испытаний и доводка конструкции. Чем они завершатся, и сможет ли проект оправдать надежды своих создателей, покажет время.