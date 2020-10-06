Тупой тупик для низшей касты России

Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот.

Итак, праздник отшептал. И был он если не со слезами на глазах, то с привкусом горечи точно. И вот специально, чтобы не портить его людям, я выскажусь после.О каком празднике идет речь? Да все о том же: о дне Учителя. Именно так, не День учителя, а день Учителя.Сегодня этот профессиональный праздник и не праздник вообще. Концертов не устраивают, незачем, да и ковид не дремлет.Подарки? Не… Запрещено учителям дарить подарки. По закону.Цветы… Ну да, особенно сейчас. Сейчас поп- и прочие «звезды» просто слезно умоляют не выкидывать денег на цветы, мотивируя это слоганом: «Чем учителю букет, который он выкинет через три дня, лучше переведите эти деньги на благотворительность!»Заботливые такие все… Звезды, фонды (особенно фонды, конечно, они 25% собранных денег на себя могут тратить, а тратят и больше) – все готовы научить нас, как правильно потратить свои деньги.Фонды… Ну не государству же напрягаться лечением детей, правда? Государство у нас занято более полезными и важными делами вроде лечения чужих детей, кормления чужих детей путем прощения многомиллиардных долгов их родителям.А на российских детей… да откуда деньги-то? Для этого есть кошельки всех россиян. Россияне же сильные, они соберут, вытянут, спасут. Пока государственные мужи будут вытягивать страны Африки, Кубу, Ирак, Киргизию, Монголию, Сирию, КНДР… За 18 лет простили 140 миллиардов долларов.Чужим, замечу. Не своим. Со своих надо драть в три шкуры.И вот пробито, наверное, последнее дно, под которым ничего уже не будет. Не будет атомных авианосцев и самолетов, танков и вертолетов, подводных лодок и магистральных лайнеров.Ничего этого не будет. В лучшем случае – мультики, которыми мы так круто наловчились воевать в последнее время.А почему не будет? А потому, что зарплата учителя на старте составляет все те же 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.И вот вам майские указы Путина, которые никому не указы, оказывается. И вот вам программы развития, и вот нам болтовня по телевизору.7 мая 2012 года. Восемь с лишним лет назад были подписаны эти указы, которые сегодня по эффективности запросто можно сравнивать с Минскими соглашениями по Донбассу.Согласно документам, которые есть в открытом доступе, уже с 2012 года зарплата учителей должна равняться средней по региону и не опускаться ниже этой планки. К 2018 году зарплата работников культуры и преподавателей колледжей должна достичь того же уровня, а у врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников — превысить среднюю по региону вдвое. В 2012 году разрыв между средней зарплатой этих категорий бюджетников и работников частного сектора составлял 30-40 %.Год 2020-й – 12 000 рублей.Понятно, что в 2012 году обещания давали одни, а сейчас у власти совсем другие люди, но это как бы указы президента. Который как бы в нормальной стране мог бы проследить за тем, как исполняются его указы.Но это в нормальной. А у нас можно никак не исполнять, потому как есть дела поважнее. Газопроводы строить никому не нужные, например. Но о постройке очередной пустой трубы можно громко прокричать по телевизору, а вот повысить зарплаты учителям – оно того не стоит, совершенно очевидно.Но это еще полбеды.Как вы наверняка помните, когда бывший премьер-министр и правая рука Путина господин Медведев глумился над преподавателями на форуме «Территория смыслов» в 2016 году, он сказал просто основополагающую фразу:Прекрасно, мы видим, что сегодня учитель в школе – это узаконенный государством нищеброд. Человек, который в принципе не имеет права на хорошую жизнь по определению. Который не достоин уважения, почитания, даже цветов на 1 сентября и 5 октября.А зачем? Он, учитель, он выбрал этот крест, так и пусть тащит!Это ли не дно?Я не за доходы продавцов цветов ратую, нет. Я за сам подход. Я не против того, чтобы учителей не заваливали цветами на эти два праздника, я против того, чтобы это делалось ТАК.Я против того, чтобы учителя и дальше превращали в досадную помеху на жизненном пути, не достойную ничего, кроме поливания грязью.Подарок учителю — это вымогательство и взятка. Прекрасно. Все равно дарят, но так… от класса и по минимуму, тайно, через родительский комитет. Иначе кто-то из недовольных родителей сможет накатать заявление в прокуратуру на тему того, что это взятка/подкуп за хорошие оценки.И опять разговор идет не о подарках, а о том, во что превратили человека, который, по идее, несет ответственность за строительство нашего будущего. То есть за обучение детей.Как прекрасен облик современного учителя, точнее, учительницы, потому что мужчин уже не загонишь в эту заводь, именуемую образованием.Нищий, вечно недовольный вымогатель, за которым нужен глаз да глаз, поскольку все, на что он способен, – это только отрывать родителей от важных дел, мотивируя это тем, что их ненаглядное чадо должно все-таки учиться. Иногда.Не самый замечательный образ, не так ли? Но другого у нас мало того что нет, так еще и не предвидится.Уважать учителя? За что? За занудность? За постоянные сборы денег на всякие «школьные нужды» типа питания и охраны?Вот, кстати, про охрану. Собирают на нее учителя. Тратят эти деньги директора. Тут да, во мне самом родитель говорит, который сдавал эти деньги, понимая, что да, надо охранять школу. Вот только все больше и больше информации возникает на то, что школы уже и так охраняют. За счет бюджета города или области. А эти сборы – это просто узаконенная кормушка для директоров и их начальства.Не знаю, у кого как в стране это поставлено, вот в родном городе начинаю разбираться потихоньку. Интересно получается: детские сады охраняют, вузы охраняют, и почему-то там никому в голову не приходит собирать со студентов деньги. Потому как бесплатное образование у нас нынче все, умерло, и охрана вроде как входит в оплату за семестр. А вот со школы еще можно подкормиться, потому и поборы были, есть и будут.К хорошему привыкают все быстро.Что остается учителю? Ничего. Перспективы ноль.Ученик реально может послать учителя, может отказаться выполнять задание – ему ничего за это не будет. Двойки ставить нельзя, на второй год оставлять нельзя, аттестат теперь получат все без исключения. А если добавить инклюзивное образование, когда умственно неполноценные ученики сидят в классе вместе с нормальными детьми и делают что хотят не потому, что им хочется сорвать урок, а просто потому, что они неполноценные…При подготовке серии материалов о состоянии нашего образования я общался с несколькими учителями. Все в шоке от того, что представляет собой инклюзивка. Сидит в классе дегенерат и развлекается по мере возможности. Может тихо сидеть, рисуя что-то свое, а может запросто пойти по классу, помахивая своим хоботком…Тьютор? Не смешите. Лучше посмотрите, сколько стоит такой специалист по сопровождению умственно отсталых в рублях, и прикиньте на себя роль и обязанности такого человека.Это в Москве. В регионах желающих работать за соответствующим образом более низкую зарплату просто не найти.В итоге подарки от инклюзивной системы сами толком не учатся, да еще и мешают это делать другим.Большая часть учителей смирилась с таким положением, потому что стимула идти куда-то воевать за светлое будущее просто нет. Ну написали 580 педагогов письма Путину с напоминанием, что им обещали еще в 2012 году зарплаты не на уровне пособия по безработице… И что? Посмотрим, конечно. Уверен на 146%, что ничего не будет.Я подговорил своих добровольных помощников провести опрос в их классах (три начальных в трех разных школах) насчет любимых героев. Героев, знаете ли, поставляет Интернет. И слава не знаю чему, но наши мультипликационные богатыри присутствуют. Не в топе, но есть. А так – полный набор от Человека-паука до Мстителей.Хорошо хоть, что герои все такие… положительные. Воюющие со Злом. То есть русский дух еще присутствует пока. Но вот – разве что пока.Но о детях вообще стоит поговорить отдельно, сейчас все-таки об учителях.Кстати, у нас было в стране время, когда учитель получал столько же, сколько врач и командир РККА. Да, все в ту же сталинскую эпоху. Проклятую диссидентами и демократами. Но тогда товарищ Сталин понимал, на ком лежит ответственность за светлое завтра.А вот дальше учитель оказался никому не нужен. Сейчас действительно ниже падать некуда. Потому что нет прав, только обязанности. Потому что нет перспектив. Есть 12 000 в месяц и в туманной дали можно увеличить эту цифру до 20 000.То есть можно дорасти аж до рабочего на складе «Магнита». А к пенсии догнать кассира в «Пятерочке».Достойно, да?У нас будут инженеры? У нас будут конструкторы? У нас будут талантливые физики? Химики? Врачи?Нет. Ничего этого впереди у нас не будет. Да, будут очень талантливые управленцы страной, взращенные в той же Британии. Из числа «золотой» молодежи тех, кто сегодня хоронит образование как таковое.Как господин Греф, высказывания которого мы еще будем цитировать.Как господин Медведев, который на всю страну научил учителей, куда им стоит пойти.Как господин Путин, которому все равно на то, что его указы не исполняются, а некоторые лица в государстве вообще смеют такое говорить.Всех все устраивает. И голубая мечта Германа Грефа о том, что среднестатистический россиянин должен будет уметь поставить закорючку под кредитным договором и не более того, – не такая уж и фантастика.Так что тупик – это еще слабо сказано. Расстрельная стена. Но стоит понять все-таки, что уничтоженная система образования – это уничтоженная страна. Это резервация по типу Украины, где тоже основательно переделали систему получения знаний. И в итоге? Мы знаем, что в итоге.Сложно сказать, можно ли спасти то, что разваливается на глазах.Учитель, некогда бывший кузнецом будущего, низведен в ранг «оказывающего образовательные услуги». За нищенскую зарплату. Будучи лишенным всего: уважения, почитания, понимания значимости его труда. Даже цветов лишили. Пока не на законодательном уровне, но думаю, это вот что есть пока.Поневоле вспомнишь сперва «Генеральный план «Ост» господина Гиммлера и «План Даллеса». Но о них мы поговорим в следующей части.Вот такие получились размышления после дня Учителя. Невеселые, но с перспективой на будущее.