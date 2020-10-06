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Тупой тупик для низшей касты России

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Итак, праздник отшептал. И был он если не со слезами на глазах, то с привкусом горечи точно. И вот специально, чтобы не портить его людям, я выскажусь после.


О каком празднике идет речь? Да все о том же: о дне Учителя. Именно так, не День учителя, а день Учителя.

Сегодня этот профессиональный праздник и не праздник вообще. Концертов не устраивают, незачем, да и ковид не дремлет.

Подарки? Не… Запрещено учителям дарить подарки. По закону.

Цветы… Ну да, особенно сейчас. Сейчас поп- и прочие «звезды» просто слезно умоляют не выкидывать денег на цветы, мотивируя это слоганом: «Чем учителю букет, который он выкинет через три дня, лучше переведите эти деньги на благотворительность!»

Заботливые такие все… Звезды, фонды (особенно фонды, конечно, они 25% собранных денег на себя могут тратить, а тратят и больше) – все готовы научить нас, как правильно потратить свои деньги.

Тупой тупик для низшей касты России

Фонды… Ну не государству же напрягаться лечением детей, правда? Государство у нас занято более полезными и важными делами вроде лечения чужих детей, кормления чужих детей путем прощения многомиллиардных долгов их родителям.

А на российских детей… да откуда деньги-то? Для этого есть кошельки всех россиян. Россияне же сильные, они соберут, вытянут, спасут. Пока государственные мужи будут вытягивать страны Африки, Кубу, Ирак, Киргизию, Монголию, Сирию, КНДР… За 18 лет простили 140 миллиардов долларов.

Чужим, замечу. Не своим. Со своих надо драть в три шкуры.

И вот пробито, наверное, последнее дно, под которым ничего уже не будет. Не будет атомных авианосцев и самолетов, танков и вертолетов, подводных лодок и магистральных лайнеров.

Ничего этого не будет. В лучшем случае – мультики, которыми мы так круто наловчились воевать в последнее время.

А почему не будет? А потому, что зарплата учителя на старте составляет все те же 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

И вот вам майские указы Путина, которые никому не указы, оказывается. И вот вам программы развития, и вот нам болтовня по телевизору.

7 мая 2012 года. Восемь с лишним лет назад были подписаны эти указы, которые сегодня по эффективности запросто можно сравнивать с Минскими соглашениями по Донбассу.

Согласно документам, которые есть в открытом доступе, уже с 2012 года зарплата учителей должна равняться средней по региону и не опускаться ниже этой планки. К 2018 году зарплата работников культуры и преподавателей колледжей должна достичь того же уровня, а у врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников — превысить среднюю по региону вдвое. В 2012 году разрыв между средней зарплатой этих категорий бюджетников и работников частного сектора составлял 30-40 %.

Год 2020-й – 12 000 рублей.

Понятно, что в 2012 году обещания давали одни, а сейчас у власти совсем другие люди, но это как бы указы президента. Который как бы в нормальной стране мог бы проследить за тем, как исполняются его указы.

Но это в нормальной. А у нас можно никак не исполнять, потому как есть дела поважнее. Газопроводы строить никому не нужные, например. Но о постройке очередной пустой трубы можно громко прокричать по телевизору, а вот повысить зарплаты учителям – оно того не стоит, совершенно очевидно.

Но это еще полбеды.

Как вы наверняка помните, когда бывший премьер-министр и правая рука Путина господин Медведев глумился над преподавателями на форуме «Территория смыслов» в 2016 году, он сказал просто основополагающую фразу:

Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот.

Прекрасно, мы видим, что сегодня учитель в школе – это узаконенный государством нищеброд. Человек, который в принципе не имеет права на хорошую жизнь по определению. Который не достоин уважения, почитания, даже цветов на 1 сентября и 5 октября.

А зачем? Он, учитель, он выбрал этот крест, так и пусть тащит!

Это ли не дно?

Я не за доходы продавцов цветов ратую, нет. Я за сам подход. Я не против того, чтобы учителей не заваливали цветами на эти два праздника, я против того, чтобы это делалось ТАК.


Я против того, чтобы учителя и дальше превращали в досадную помеху на жизненном пути, не достойную ничего, кроме поливания грязью.

Подарок учителю — это вымогательство и взятка. Прекрасно. Все равно дарят, но так… от класса и по минимуму, тайно, через родительский комитет. Иначе кто-то из недовольных родителей сможет накатать заявление в прокуратуру на тему того, что это взятка/подкуп за хорошие оценки.

И опять разговор идет не о подарках, а о том, во что превратили человека, который, по идее, несет ответственность за строительство нашего будущего. То есть за обучение детей.

Как прекрасен облик современного учителя, точнее, учительницы, потому что мужчин уже не загонишь в эту заводь, именуемую образованием.

Нищий, вечно недовольный вымогатель, за которым нужен глаз да глаз, поскольку все, на что он способен, – это только отрывать родителей от важных дел, мотивируя это тем, что их ненаглядное чадо должно все-таки учиться. Иногда.

Не самый замечательный образ, не так ли? Но другого у нас мало того что нет, так еще и не предвидится.

Уважать учителя? За что? За занудность? За постоянные сборы денег на всякие «школьные нужды» типа питания и охраны?

Вот, кстати, про охрану. Собирают на нее учителя. Тратят эти деньги директора. Тут да, во мне самом родитель говорит, который сдавал эти деньги, понимая, что да, надо охранять школу. Вот только все больше и больше информации возникает на то, что школы уже и так охраняют. За счет бюджета города или области. А эти сборы – это просто узаконенная кормушка для директоров и их начальства.

Не знаю, у кого как в стране это поставлено, вот в родном городе начинаю разбираться потихоньку. Интересно получается: детские сады охраняют, вузы охраняют, и почему-то там никому в голову не приходит собирать со студентов деньги. Потому как бесплатное образование у нас нынче все, умерло, и охрана вроде как входит в оплату за семестр. А вот со школы еще можно подкормиться, потому и поборы были, есть и будут.

К хорошему привыкают все быстро.

Что остается учителю? Ничего. Перспективы ноль.

Ученик реально может послать учителя, может отказаться выполнять задание – ему ничего за это не будет. Двойки ставить нельзя, на второй год оставлять нельзя, аттестат теперь получат все без исключения. А если добавить инклюзивное образование, когда умственно неполноценные ученики сидят в классе вместе с нормальными детьми и делают что хотят не потому, что им хочется сорвать урок, а просто потому, что они неполноценные…

При подготовке серии материалов о состоянии нашего образования я общался с несколькими учителями. Все в шоке от того, что представляет собой инклюзивка. Сидит в классе дегенерат и развлекается по мере возможности. Может тихо сидеть, рисуя что-то свое, а может запросто пойти по классу, помахивая своим хоботком…

Тьютор? Не смешите. Лучше посмотрите, сколько стоит такой специалист по сопровождению умственно отсталых в рублях, и прикиньте на себя роль и обязанности такого человека.


Это в Москве. В регионах желающих работать за соответствующим образом более низкую зарплату просто не найти.

В итоге подарки от инклюзивной системы сами толком не учатся, да еще и мешают это делать другим.

Большая часть учителей смирилась с таким положением, потому что стимула идти куда-то воевать за светлое будущее просто нет. Ну написали 580 педагогов письма Путину с напоминанием, что им обещали еще в 2012 году зарплаты не на уровне пособия по безработице… И что? Посмотрим, конечно. Уверен на 146%, что ничего не будет.

Я подговорил своих добровольных помощников провести опрос в их классах (три начальных в трех разных школах) насчет любимых героев. Героев, знаете ли, поставляет Интернет. И слава не знаю чему, но наши мультипликационные богатыри присутствуют. Не в топе, но есть. А так – полный набор от Человека-паука до Мстителей.

Хорошо хоть, что герои все такие… положительные. Воюющие со Злом. То есть русский дух еще присутствует пока. Но вот – разве что пока.

Но о детях вообще стоит поговорить отдельно, сейчас все-таки об учителях.

Кстати, у нас было в стране время, когда учитель получал столько же, сколько врач и командир РККА. Да, все в ту же сталинскую эпоху. Проклятую диссидентами и демократами. Но тогда товарищ Сталин понимал, на ком лежит ответственность за светлое завтра.

А вот дальше учитель оказался никому не нужен. Сейчас действительно ниже падать некуда. Потому что нет прав, только обязанности. Потому что нет перспектив. Есть 12 000 в месяц и в туманной дали можно увеличить эту цифру до 20 000.

То есть можно дорасти аж до рабочего на складе «Магнита». А к пенсии догнать кассира в «Пятерочке».


Достойно, да?

У нас будут инженеры? У нас будут конструкторы? У нас будут талантливые физики? Химики? Врачи?

Нет. Ничего этого впереди у нас не будет. Да, будут очень талантливые управленцы страной, взращенные в той же Британии. Из числа «золотой» молодежи тех, кто сегодня хоронит образование как таковое.

Как господин Греф, высказывания которого мы еще будем цитировать.

Как господин Медведев, который на всю страну научил учителей, куда им стоит пойти.

Как господин Путин, которому все равно на то, что его указы не исполняются, а некоторые лица в государстве вообще смеют такое говорить.

Всех все устраивает. И голубая мечта Германа Грефа о том, что среднестатистический россиянин должен будет уметь поставить закорючку под кредитным договором и не более того, – не такая уж и фантастика.

Так что тупик – это еще слабо сказано. Расстрельная стена. Но стоит понять все-таки, что уничтоженная система образования – это уничтоженная страна. Это резервация по типу Украины, где тоже основательно переделали систему получения знаний. И в итоге? Мы знаем, что в итоге.

Сложно сказать, можно ли спасти то, что разваливается на глазах.

Учитель, некогда бывший кузнецом будущего, низведен в ранг «оказывающего образовательные услуги». За нищенскую зарплату. Будучи лишенным всего: уважения, почитания, понимания значимости его труда. Даже цветов лишили. Пока не на законодательном уровне, но думаю, это вот что есть пока.

Поневоле вспомнишь сперва «Генеральный план «Ост» господина Гиммлера и «План Даллеса». Но о них мы поговорим в следующей части.

Вот такие получились размышления после дня Учителя. Невеселые, но с перспективой на будущее.
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73 комментария
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:32 Новый
    +11
    Учителя это такой же пролетариат как и рабочие с крестьянами, эксплуатируемый класс, просто им не капиталисты напрямую платят,а господствующий класс из налогов собранных с таких же эксплуатируемых.
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 05:47 Новый
      +2
      А президент ждёт прорыва...
      1. Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:23 Новый
        +4
        А президент ждёт прорыва...

        smile Президент наконец разродился указом о запрете продажи необработанной древесины аж в 2024 году... belay 25 лет ее гнали за рубеж за бесценок уничтожая наш лес , а оттуда втридорога уже шла к нам мебель втридорога изготовленная из нашей же древесины...что такого могло произойти чтобы он наконец принял правильное решение...не понимаю и так по многим вещам в нашей экономике и политике.
        Поэтому такая неопределенность в нашей стране будет сохранятся долго. request .
        1. Варяг71
          Варяг71 Сегодня, 07:42 Новый
          0
          Да видимо поняли, что скоро вообще леса не останется.
          1. Тот же ЛЕХА
            Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:44 Новый
            0
            Да видимо поняли, что скоро вообще леса не останется.

            Вы хотите сказать что до президента дошло это спустя четверть века... belay
            1. Варяг71
              Варяг71 Сегодня, 08:10 Новый
              0
              Если он тугодум, то вполне возможно.
        2. Стирбьорн
          Стирбьорн Сегодня, 08:08 Новый
          +1
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Президент наконец разродился указом о запрете продажи необработанной древесины аж в 2024 году...
          И как обычно, это ничего не изменит. Просто чиновники увеличат размер мзды - за запрет так сказать.
        3. aybolyt678
          aybolyt678 Сегодня, 08:24 Новый
          0
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Президент наконец разродился указом о запрете продажи необработанной древесины

          больше было бы толку если бы родился Указ о расстреле за неисполнении Указов президента конкретных лиц
      2. Pilat2009
        Pilat2009 Сегодня, 06:43 Новый
        +3
        Если кто не заметил то Дно давно пробито.кризис идёт с 2009 года ,доллар вырос в 2 раза а зарплата не увеличилась.раньше хоть зарплаты индексировались регулярно.
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:45 Новый
          +3
          Кризис уважаемый ...кризис в одной точке нашего времени слились ряд объективных причин способствующих этому...я чрезвычайно рад что еще не началась Третья Мировая Война...Слава Богу что у нас достаточно ракет с ядерной начинкой не позволяющей этой войне начаться. hi
          1. URAL72
            URAL72 Сегодня, 08:26 Новый
            0
            В последние годы, после отказа США от договора по ПРО и РСМД, меня преследует навязчивая мысль,- 1700 боеголовок на стратегических носителях, для нас маловато будет... Частично решают проблемы Цирконы, Кинжалы и КР флота, в первую очередь подводного, но лишь частично...
      3. Svarog
        Svarog Сегодня, 07:50 Новый
        +3
        Цитата: фигвам
        А президент ждёт прорыва...

        Ничего он не ждет.. иначе Роснано во главе с Чубайсом давно бы уже посадили. На наши налоги мы содержим президента и стоит он нам 20 млрд. в год, а если с его обслугой, то 40 млрд.. Достаточно урезать свои аппетиты и деньги учителям нашлись бы... там еще думцы с ЗП ы 400 000 т.р, СФ и обслуга..
        В общем выстроена гнилая система и мы скоро будем африканским странам завидовать.. по многим показателям африканские страны нас уже опережают..
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:13 Новый
          0
          В общем выстроена гнилая система

          Тут согласен с вами на все 100 процентов hi ...и вопрос сколько протянет такая система до своего логического обрушения это всего лишь вопрос времени...надеюсь что хоть это господин-товарищ Путин должен понимать.
          Не может на гнилом фундаменте долго существовать государство...ждут нас новые революции и контреволюции.
  2. martin-159
    martin-159 Сегодня, 05:34 Новый
    +10
    Ни добавить ни убавить.
    1. Михаил Тында
      Михаил Тында Сегодня, 06:32 Новый
      +2
      Могу добавить.
      1. samarin1969
        samarin1969 Сегодня, 06:40 Новый
        +2
        30471...даже "грязными" - смешно. laughing
        В реальности на 5-6 тыс меньше + НДФЛ, профсоюзные. У тех у кого "голая ставка" - там просто "крохи".
      2. Михаил Тында
        Михаил Тында Сегодня, 07:18 Новый
        +3
        За что минус-то? За статистику?! Забыли дописать: ВЫФСЕВРЁТИ!
        1. Pike
          Pike Сегодня, 07:42 Новый
          +1
          Средняя, средняя зарплата! В среднем все учителя в школе едят голубцы. Статистика - она такая. За счёт директорских зарплат. (Не минусовал)
  3. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 05:42 Новый
    +18
    Готов, как учитель подписаться под каждым словом Романа! Ничего не преувеличено!

    А вот это самая большая проблема...
    "...Ученик реально может послать учителя, может отказаться выполнять задание – ему ничего за это не будет. Двойки ставить нельзя, на второй год оставлять нельзя, аттестат теперь получат все без исключения. А если добавить инклюзивное образование, когда умственно неполноценные ученики сидят в классе вместе с нормальными детьми и делают что хотят не потому, что им хочется сорвать урок, а просто потому, что они неполноценные…"

    Всё остальное, даже зарплата - проблемы довольно относительные. Жить можно... Но вот "неизбежные аттестаты" и беспредел ОВЗшников просто уничтожили образование!!!... Что-то в этом бардаке некоторые дети всё же учат. Но "болото" мстительно, каждый день пытается их "подравнять", чтобы были "как все". Учителя вполне изобретательно, за счет собственного здоровья и своих денег пытаются бороться со всеми бедами, которые перечислены в "Евангелие от Романа". Но хотелось бы не "бороться", а учить детей. bully soldier
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 05:51 Новый
      +9
      А зачем капиталистам и господствующему классу много умных и образованных людей? Они будут много знать,знать суть вещей и будут представлять угрозу для них и их наследников,начальное образование, небольшой кругозор,для обслуживающего персонала достаточно.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 07:44 Новый
        +1
        Цитата: Пессимист22
        А зачем капиталистам и господствующему классу много умных и образованных людей?

        А зачем СССР и господствовавшему тогда классу "Слава КПСС" были нужны умные- если и тогда учителям платили 90 рублей???? Отчего тогда говорили- "Не будешь учится- пойдешь в пед!!! "... Не вчера- сегодня когда все знают доходы, а тогда???? Это те преподаватели
        90-рублевые вырастили нынешних наших руководителей...
        Сейчас скажут- " Да на те 90 можно было жить счастливо тогда! "... Можно- только вот в тогдашних фильмах про учителей напирали на идейность- а в остальных прямо говорили про мизерные зарплаты, тяжелый труд и тяжелые сумки с общим посылом- " Ты хочешь как учителка в одном платье всю жизнь ходить и тетрадки таскать?"
        У нас директор школы, заслуженный учитель, орденоносец с войны со всеми доплата получал 152 рубля...
        Кто из мужчин в школе водился? НВПшник с военной пенсией и трудовик( которого в обычные организации уже не брали), все...
        А когда в организации хоть сейчас хоть тогда работают одни женщины - это железной признак бедности такой конторы. Библиотеки, клубы, школы- много там мужчин было?

        З. Ы. Автор одной рукой пишет про "отобрали цветы/подарки" - другой про то что учителя собирают деньги. .. Тут или то или другое, вместе не бывает...
        И да, интернет очень быстро прекращает поборы - мамочки пишут ролики и все вываливают в сеть практически онлайн с собраний... У нас единожды родители заикнулись мол у классной юбилей- так директор школы на следующий день сама лично всех об звонила и предупредила- не дай бог- преподавателя уволит сразу же
    2. Hagen
      Hagen Сегодня, 07:36 Новый
      +1
      Цитата: samarin1969
      Двойки ставить нельзя, на второй год оставлять нельзя, аттестат теперь получат все без исключения.

      Почему? Чем установлены такие запреты? А может это такая практика сложилась, что проще поставить троечку и за уши дотянуть недотепу до аттестата в 9 классов. И эта политика продолжается не федеральным законодательством, а теми же учителями, ставшими директорами школ и департаментов образования субъектов. ОВЗшники, конечно, не простой контингент. Но ведь там и не только отстающие в умственном развитии. Вы предлагаете разогнать их по домам, в хрущевки без лифта на 5 этаж. Чтобы они в своих колясках на улице нашу психику не травмировали? Они есть. Что с ними делать? Изолировать от нас, чтобы они и вовсе одичали? На то у вас и конференции научно-практические проводятся, чтобы решать эту не простую задачу. В конце концов, и тут с Медведевым вы не поспорите, каждый человек выбирает свою профессию сам, добровольно. К профессии учителя не приговаривают. Чувствуешь, что нести этот крест уже совсем невмоготу, смени профессию. Пока находятся люди, согласные "пахать" за 12 000 рублей в описанных вами условиях, такие предложения и рабочие места будут. А автор, как всегда в своем репертуаре. Но у него иммунитет, он вне критики laughing
  4. Dim2017
    Dim2017 Сегодня, 05:51 Новый
    +9
    Отличная статья!
  5. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 05:52 Новый
    +11
    Учитель, некогда бывший кузнецом будущего, низведен в ранг «оказывающего образовательные услуги». За нищенскую зарплату.

    Прав автор - зачем сейчас учить и воспитывать,достаточно
    уметь поставить закорючку под кредитным договором и не более того
  6. Van 16
    Van 16 Сегодня, 05:52 Новый
    +5
    "Но тогда товарищ Сталин понимал, на ком лежит ответственность за светлое завтра"
    Те, кто сегодня у руля государства очень часто путают свое личное " светлое завтра" со " светлым завтра" страны. Отсюда все и идёт.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 05:57 Новый
      +1
      Понимал,а зачем зачистил идейных и поставил вокруг себя подхалимов,которые его же предали,как и идеи коммунизма?
      1. Van 16
        Van 16 Сегодня, 06:15 Новый
        +5
        Мне кажется, любую ситуацию, любое решение нужно рассматривать в контексте времени. Того времени . Нужно было восстанавливать и двигать страну дальше, нужны были хозяйственники, а идейные думали то о мировой революции, то ещё о чем. Как то так, если коротко, но я не историк, личное мнение.
    2. mihail_mihail0620
      mihail_mihail0620 Сегодня, 06:49 Новый
      +1
      Цитата: Van 16
      Но тогда товарищ Сталин понимал, на ком лежит ответственность за светлое завтра

      Сталин ввел платное обучение для учеников старших классов средних школ и студентов ВУЗов в 1940 году, и это продолжалось до 1956 года.
      1. Птолемей Лаг
        Птолемей Лаг Сегодня, 07:30 Новый
        -1
        "Сталин ввел платное обучение для учеников старших классов средних школ и студентов ВУЗов в 1940 году, и это продолжалось до 1956 года." ГНУСНАЯ ЛОЖЬ!
        1. mihail_mihail0620
          mihail_mihail0620 Сегодня, 07:33 Новый
          +1
          Цитата: Птолемей Лаг
          " ГНУСНАЯ ЛОЖЬ!

          Правда будет если написать в период правления Сталина?
          1. Птолемей Лаг
            Птолемей Лаг Сегодня, 07:36 Новый
            0
            "Правда будет если написать в период правления Сталина?"
            В период правления П...а ...
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 07:55 Новый
        0
        Цитата: mihail_mihail0620
        Сталин ввел платное обучение для учеников старших классов средних школ и студентов ВУЗов в 1940 году, и это продолжалось до 1956 года.


        Действительно, образование 7 классов было бесплатным, но почему это было сделано? Да стране были нужны рабочие руки...НО!!! При всей величине платы в то время цены были:

        И это введение - вынужденная мера, - была оправдана последующими годами.
        А сколько было выучено академиков, учёных, конструкторов? Сейчас вся ВША не может выучить ни одного толкового экономиста...
    3. Hagen
      Hagen Сегодня, 08:09 Новый
      0
      Цитата: Van 16
      Но тогда товарищ Сталин понимал, на ком лежит ответственность за светлое завтра

      А сегодня те, кто рожает, не понимают, на ком что лежит? Может не только государство обязано, а еще и родители что-то должны со своими чадами делать?
  7. фа2998
    фа2998 Сегодня, 05:57 Новый
    +5
    12 тыс.-это,что проблема? В этой стране,все считают СРЕДНЕ.По стране,отрасли.Скинули зарплату министров,сотрудников гороно и прочих-и получился замечательный результат. hi
  8. Avior
    Avior Сегодня, 06:09 Новый
    +3
    Вот они, главные коррупционеры

    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 06:39 Новый
      0
      И те и эти редисы.
  9. fif21
    fif21 Сегодня, 06:10 Новый
    +6
    Пора школы сделать платными ( по совету Медведева) Высчитать стоимость обучения 1 ученика (достойная зарплата учителя , аренда помещения , жкх , содержание помещения ....) и выставить счет. За малоимущих пусть платит государство , а не бедные платят сами за своих чад. Бизнес так бизнес , и пусть идут лесом со своим министерством образования ( рабский труд не вписывается в рыночную экономику) hi
    1. ANB
      ANB Сегодня, 07:31 Новый
      0
      . За малоимущих пусть платит государство , а не бедные платят сами за своих чад. Бизнес так бизнес

      Небедные и так платят, так как их дети ходят в частные школы. И им плевать на то, что происходит в государственных.
  10. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:11 Новый
    +4
    Роман! Подписываюсь под каждым словом! Не хотят у нас вспоминать, что
    XII съезд РКП(б) подчеркнул в своих решениях
    неуклонно продолжать и усиливать начинающуюся работу по улучшению материального положения учительства,

    Видимо считают, что талант только тогда творит, когда он голодный. Вот и имеем "сереньких" учителей и "сереньких" учеников.
  11. Vadim_888
    Vadim_888 Сегодня, 06:18 Новый
    +1
    Статьи Романа как всегда на высоте
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 07:48 Новый
      0
      А ваш язык, как всегда в тепле
  12. багатур
    багатур Сегодня, 06:33 Новый
    +5
    12000 рубли, ето 133 евро. Если ето так можно только молчат. С 01.01.2021 стартова зарплата молодого упителя в Болгария 1260 лева, 630 евро..
    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 06:42 Новый
      -2
      Так объясните местным товарищам, что это благодаря плоскому налогу в 10%. А тут все хотят прогрессивный налог ввести, чтобы башковитые и трудолюбивые бежали отсюда а бОльших количествах и раньше планируемого.
      1. багатур
        багатур Сегодня, 07:07 Новый
        +4
        10% налоги не имеет значение... Важна политика государство. Когда средна заплата уже 700 евро, если не платиш не будут учители!Можно водит кого угодно за каждая работа, но учители не найдеш! Они създатели все пеофесии!
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 07:11 Новый
          -3
          Как не имеют? laughing Страна привлекательна для бизнеса, значит больше рабочих мест, следовательно, можно держать з/п на уровне 700€ в месяц.
          1. багатур
            багатур Сегодня, 07:20 Новый
            +3
            Плоский налог уже исчерпал себе... Ето по сути дотация богачей. В ЕС только у нас такое. Если нет прсвосудие и закон, нет инвестиции.
            1. Krasnodar
              Krasnodar Сегодня, 07:39 Новый
              -1
              Без закона и правосудия - понятно, что нет инвестиций. Насчёт богачей - а кто места работы обеспечивает со средней з/а в 50 тыс рублей? laughing
  13. полярный лис
    полярный лис Сегодня, 06:41 Новый
    +4
    знакомая картина...пришёл к выводу(почитав учебники, посетив школу,мой младший в о 2м классе) учить надо на дому и по старым учебникам.знаний будет больше.или платить учителю,что бы приходил и учил(собрав соседских и других желающих)...подругу "ушли" из школы,теперь по интернету учит.в школу не хочет.
  14. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:45 Новый
    +2
    Кстати, у нас было в стране время, когда учитель получал столько же, сколько врач и командир РККА.
     " и цены снижали"(с)....Все верно в статье...Приятель, преподает, все жилетки в слезах.А податься не куда, даже рабочим на склад,там зарплаты ниже тех, которые указаны в статье.Что вы хотели , уезд.
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 08:21 Новый
      0
      Цитата: parusnik
      Что вы хотели , уезд.

      Когда мне в "большом" уезде стало голодно жить с моей тамошней зарплатой, я сменил уезд и профессию. Не горюю....
  15. Baron Pardus
    Baron Pardus Сегодня, 06:48 Новый
    +5
    Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:

    1)Приравняйте коррупцию к измене Родины, а коррупционеров к предателям вплоть до седьмого колена.

    2) Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это военные, учителя и врачи.

    И самое главное работайте, работайте, и работайте, потому как никто кроме вас не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит вы добились своего....

    Голда Меир
    1. 72jora72
      72jora72 Сегодня, 07:44 Новый
      +1
      Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это военные, учителя и врачи.
      Извините, но уважаемыми должны быть все профессии, и так же хорошо оплачиваемыми.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 07:47 Новый
      0
      Цитата: Baron Pardus
      Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это военные, учителя и врачи.

      А жрать, пардон- кушать что эти 3 класса будут? А операции делать и воевать чем?
      Я думал- она умная, а она так себе....
    3. Варяг71
      Варяг71 Сегодня, 08:00 Новый
      +1
      Кроме этих профессий есть и другие, не менее важные.
  16. nnm
    nnm Сегодня, 06:54 Новый
    +1
    Интересная и нужная статья и хотелось бы разобрать ее куда более подробно, но остановлюсь на одном моменте:
    "И опять разговор идет не о подарках, а о том, во что превратили человека, который, по идее, несет ответственность за строительство нашего будущего. "
    Без формирования идеологии, без формирования на уровне государства целостной концепции развития личности гражданина своей страны учитель, как это произошло сейчас, становится лишь ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, озвучивающий темы из учебника.
    Как корабль в незнакомых водах без лоцмана. Государство обязано само для себя понять, сформулировать и всеми доступными методами реализовать целый комплекс мер по формированию личности человека, в том числе и через школу.
    А теперь давайте спросим себя - а какой образ гражданина, как идеал, в настоящий момент может сформировать наша власть ? Человек труда, ответственный гражданин, думающий и сомневающийся в непогрешимости верхов или бизнесмен , идущий вверх по трупам за счёт бюджета страны ?
    И дело тут не только и не столько в зарплате, ибо вспомним, что на призыв о ликвидации безграмотности, в деревни шли студенты вообще без оплаты, причем, шли массово. А в отсутствии понимания у самих учителе - куда и зачем мы идём. А нет у самого учителя этого понимания, то кого же он этому научит ? А ответа на этот вопрос, похоже, нет ни у кого в стране.
    И огромная проблема в том, что сейчас система воспроизводит этих самых преподавателей, но не учителей и очень скоро и у преподавателя тоже главным героем в жизни будет Тор и Супермен и уже некому будет задаться вопросом о том, чему мы учим детей.
    С уважением...
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 07:30 Новый
      0
      Без формирования идеологии
      ..."Наша идеология, патриотизм"(с) ВВП... smile
  17. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 07:05 Новый
    +2
    С давних времен авторитет учителя никем не обсуждался. Да и шли в учителя люди с другим подходом к делу. Психологически воспитанные.Сейчас многих учителей,выучившихся в 90 годы,впору самих воспитывать.Еще до революции учитель тратил свое скудное жалованье отнюдь не на питание.В сельской местности обязаны были обеспечить продуктами учителя бесплатно.Почему сегодня учитель в таком положении.Он не выгоден бизнесу. Врач, работая по рекламным рекомендациям, получает за это свою долю.Учителю в этом случае трудно.Но здесь есть палка с другим концом.Случайным учителем легко манипулировать в гуманитарных предметах.Так что историю,как не знали дети,так и будут знать в извращенном виде.
  18. Odu1
    Odu1 Сегодня, 07:08 Новый
    +2
    Супруга - учитель. ЗП 70 тыр. Меньше 50 даж после университета пришедшие не получают. Плюс счас за классное руководство около 10 стали доплачивать. Никаких сборов на охрану и тд. В праздники дома ёмкостей не хватает букеты ставить. Правда, бюрократии все больше и больше становится.
    1. nnm
      nnm Сегодня, 07:20 Новый
      -1
      Ну тут Роман несколько лукавит, приводя цифры зарплаты учителей в Югре. Даже лет десять назад классный руководитель там получал порядка 90 тыс. И если бы хоть кто то в ХМАО заикнулся о сборе на шторы или учебники - департамент образования просто рубил голову директору. Но , возможно, при Комаровой что то изменилось, возможно и что то другое, но, по сути, вопрос в другом. Ок, завтра учитель начинает получать 150 тыс. . Но что это, в принципе изменит в системе образования? Это как то изменит ценности для детей, это как то определит ориентиры для всего комплекса образования, это как то поможет в формировании личности ребенка ? Ну ок, можно считать, что придут более профессиональные ПРЕПОДАВАТЕЛИ.. но как перед ними никто не ставил цели быть инженерами человеческих душ, так никто и не ставит. Да и целей то подобных не сформировано.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 07:28 Новый
        -1
        Вы уверены, что задача формирования личности учащегося в школе перед учителем не ставится?
        1. nnm
          nnm Сегодня, 07:30 Новый
          +1
          Буду рад ошибиться. Могу узнать, какие именно целеполагания, в данном контексте, сформированы обществом, каким документом они формализованы и доведены до учителей Минобразованием?
    2. Рагнар лодброк
      Рагнар лодброк Сегодня, 07:28 Новый
      +10
      Цитата: Odu1
      Супруга - учитель. ЗП 70 тыр.

      Маскваабад?На Урале 15-25.А средняя по больнице в пределах нормы,ессно)))
      1. Odu1
        Odu1 Сегодня, 07:36 Новый
        0
        Нет, как раз город, откуда в статье приказ Департамента. Про цветочки)
    3. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 07:58 Новый
      +2
      Денис, а где живете и на сколько ставок она работает?
      1. Odu1
        Odu1 Сегодня, 08:05 Новый
        0
        Сургут. Не скажу насчёт ставок, по моему, 27 часов.
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 08:19 Новый
          0
          ставка 18 часов, значит 27 часов- 1,5 ставки, соответственно ставка-49 т.р.. (т.е. про 50 тыс. Вы погорячились hi )
          хотя на северах с МСК- и дворники больше учителя средней полосы зарабатывают.. если он конечно на 2-3 ставки не пашет..
  19. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:30 Новый
    +3
    Роман! 12 000 рублей - я и не знаю,есть ли такие зарплаты у учителей (у самого сын учитель химии - зарплата за 20 000). Вот выписка по Кемерово:

    Иное дело, что условия труда и такая зарплата не могут считаться достойной для Учителя. Им (учителям) даже не разрешается обедать в школьной столовой (за свои деньги, под запись или ещё как), а нужно искать место, где можно перекусить в ущерб здоровью.
    В одном вы правы. Мерзкое отношение власти к учителям сквозит на каждом шагу...И на пенсии они не будут освобождены от обязанности добывать хлеб унизительным для человека с высшим образованием и стажем работы способом.
  20. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 07:42 Новый
    +1
    Очень печально, Роман! Спасибо, что хоть кто то помнит о наших дорогих учителях...Сытый голодного не разумеет. Не достучаться, не докричаться. Как же жалко внучку...