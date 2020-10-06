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События в Киргизии: Протестующие взяли под свой контроль несколько административных зданий в Бишкеке

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События в Киргизии: Протестующие взяли под свой контроль несколько административных зданий в Бишкеке

Постсоветское пространство продолжает лихорадить. Сценарий типичный для последнего времени: массовые протесты после объявленных ЦИК страны результатов выборов. Если одну или несколько политических сил эти результаты не устраивают, то они считают, что итоги должны быть непременно пересмотрены или объявлены новые выборы. Так действовали в своё время на Украине, так действуют в Белоруссии, для Киргизии такие выступления и акции протеста тоже сложно назвать новинкой.


На сегодняшний день, как сообщают местные информационные источники, беспорядки уже привели к тому, что, по меньшей мере, 13 человек находятся в реанимации, один человек скончался. В общей же сложности около 600 человек обратились за медицинской помощью.

Протестующие уже взяли под свой контроль несколько административных зданий в Бишкеке, включая так называемый Белый дом, где располагается как парламент Кыргызстана, так и администрация президента.

На этом фоне стало известно об освобождении из СИЗО государственного комитета безопасности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Он вышел из здания следственного изолятора под одобрительные крики толпы.

По заявлению пресс-секретаря президента Киргизии, глава государства (Сооронбай Жээнбеков) Бишкек не покидал. При этом здание администрации Жээнбеков был вынужден покинуть около 2 часов ночи по местному времени.

Сегодня, как сообщается, президент проведёт встречу с лидерами 16 партий, участвовавших в выборах. 12 из них заявили, что выражают недовольство итогами выборов.


48 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:14 Новый
    +7
    Похоже на внутренние разборки...какова степень участия там внешних сил это надо еще выяснить.Но когда практически синхронно начинает полыхать на границах России в соседних республиках невольно приходит на ум что это не случайно.
    1. Deniska999
      Deniska999 Сегодня, 06:27 Новый
      +20
      Все постсоветское пространство ждёт переформатирование, поскольку нигде не была предложена адекватная модель развития. Средняя Азия вообще в состояние ханств скатилась.
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 06:32 Новый
        +2
        Нас сия участь начала переформатирования ждет скорее всего в следующем году, после думских выборов, когда Едро снова ,,наберет,, большинство мест в думе.
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:47 Новый
          +3
          после думских выборов, когда Едро снова ,,наберет,, большинство мест в думе.

          Эта тема чувствительна для Едросов...не нервируйте их. smile
          1. Лоцман
            Лоцман Сегодня, 06:51 Новый
            -1
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            после думских выборов, когда Едро снова ,,наберет,, большинство мест в думе.

            Эта тема чувствительна для Едросов...не нервируйте их. smile

            И то верно, вон Грибок сразу заерзал.. laughing Лучше их успокоить..наглухо. yes
          2. zadorin1974
            zadorin1974 Сегодня, 08:09 Новый
            +2
            Приветствую Алексей.Тема будущих выборов жизненна.Вот кто может обьединить народ против едросов?ЛДПР и Коммунистов рассматривать не будем изночально-обе партии имеют свой кружок по интересам,но за почти 40 лет при реальной власти только себя уронили.Кто остается?Подвальный?Это недорозумение изначально пыталось взбаломутить молодежь,особенно ту часть,которая считает себя чибко-чибко умной и продвинутой,но не не реализовавшой себя выше манагера в "Эльдорадо"или "КФС".На службе и соревнованиях года четыре на зад общаясь с молодежью от них за Лешиньку только слюни летели.Сейчас сливаются с разговора молча-ответить не чем.Реальных,сильных политиков,не заморавших себя связью с "прозападниками"или действующей властью нет.Заметте,перед самыми выборами начнут гоношиться и пытаться запрыгнуть "В последний вогон" все спящие.Только будет опять уровень Ксюши Лошади.
            Так,что в очередной раз получим ФАРС и танцы с бубнами,а не выборы.
        2. халпат
          халпат Сегодня, 08:09 Новый
          +2
          Цитата: Лоцман
          Нас сия участь начала переформатирования ждет скорее всего в следующем году, после думских выборов, когда Едро снова ,,наберет,, большинство мест в думе.

          в Киргизии не ханство, там к власти приходят аульные шишкари, как я понимаю.
          У кого больше родичей тот и президент, на некоторое время, пока другие не договорятся и не скучкуются.
          Ну и пограбить очередной раз «белый дом» - оргтехника, мебель.
          А потом(при власти) порассовывать российские кредиты по карманам, быстрей-быстрей...
          русские ещё дадут, проверено многократно - отдавать ничего не надо.

          Бегущая строка на России 24:
          Правительство Киргизии работает, но в «особом» режиме.

          Я так понимаю, вызвали своих родственников, вывозить что осталось от ночного грабежа, который традиционно провели представители(пехота) новой нестойкой аульной коалиции.
      2. Грибок
        Грибок Сегодня, 06:41 Новый
        +10
        На подсоветском пространстве в 4 странах были революции. А толку нету. Наоборот хуже стали жить...
        1. Дальний В
          Дальний В Сегодня, 07:29 Новый
          +4
          Это только название такое у них такое романтическое - "революция", а на деле - банальные перевороты, потому что общественное устройство не менялось.
          1. Тот же ЛЕХА
            Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:41 Новый
            -2
            на деле - банальные перевороты

            what А кто кого переворачивает?
            1. Дальний В
              Дальний В Сегодня, 07:46 Новый
              +4
              А им пофиг кто кого. Сегодня эти тех, завтра - те этих. Чо то анекдотец вспомнился.
              Батя: - где был всю ночь, сын?
              Сын: - у друга, в шахматы играли.
              Б.: - ну, и кто кого?
              С.: - никто никого, мы в шахматы играли!!! laughing
        2. К-612-О
          К-612-О Сегодня, 07:43 Новый
          +3
          Революции и перевороты были везде, кроме 4 сторан Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, и в Белоруссии чуть не прокатило
        3. халпат
          халпат Сегодня, 08:25 Новый
          +1
          Цитата: Грибок
          На подсоветском пространстве в 4 странах были революции. А толку нету. Наоборот хуже стали жить...

          Ну почему же нет. Для тех, кто прорывается к рулю на некоторое время наступает сладкий период набивания карманов, подготовки способа побега и места будущего проживания в тепле и довольстве.
          Не всем удается провернуть эту операцию полностью(все 3 части), но риск - благородное дело.
          А киргизия там или молдавия, украина или грузия - да какая нафиг разница.
    2. Дальний В
      Дальний В Сегодня, 06:30 Новый
      +4
      Все-таки скорее случайно. Для киргизов это что-то вроде национальной развлекухи в 21 веке сделалось. По количеству подобных заварух впереди всех республик быв. СССР (скоро можно будет добавлять - вместе взятых).
      1. vkl.47
        vkl.47 Сегодня, 06:37 Новый
        +1
        Планы дерутся а у холопов чубы трещат.
    3. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:12 Новый
      0
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      невольно приходит на ум что это не случайно.

      Случайно, это когда максимум два раза
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:17 Новый
      +3
      Национальная киргизская забава? Чтобы не мерзнуть дома, идут свергать власть которую сами выбрали, чтобы выбрать новую власть, которую потом, как замерзнут от сидения дома, также пойдут свергать! !!
    5. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 07:40 Новый
      +3
      Султан веселится продолжает. Все заявления о нарушениях были сделаны турецкими наблюдателями и дипломатам, а до этого было выделено 3 млн долларов, на обеспечение выборов и поддержку гражданского общества, это так на секунду.
      И первое, что сделали протестуны, освободили турецкого фанбоя Атамбаева.
  2. Avior
    Avior Сегодня, 06:17 Новый
    +5
    Ох уж эти выборы!
    Нужно, чтобы в списке был один кандидат от блока партийных и беспартийных, тогда и проблем не будет.
    Вот это выбор будет, другое дело. Нечего раскачивать....
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:19 Новый
    +1
    Киргизы, как и украинцы полюбили цветные революции. Как стало просто - не прошли на выборах те партии, которые не пользуются массовой поддержкой, значит выборы не признаем, народ на улицы, захват парламента, требования освободить ранее посаженных и т.д. Гуляй рванина, громи, круши, заграница нам поможет.
    1. Грац
      Грац Сегодня, 06:50 Новый
      +3
      это к сожалению классический признак несостоявшегося государства
    2. Serg65
      Serg65 Сегодня, 07:12 Новый
      -6
      Цитата: rotmistr60
      не прошли на выборах те партии, которые не пользуются массовой поддержкой

      А это так ли на самом деле?
    3. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 07:45 Новый
      +1
      Так она очень помогает, сначала полосатые пытались нас оттуда выдавить, теперь султан раздухарился и свою пешку обратно пытается засунуть
  4. military_cat
    military_cat Сегодня, 06:19 Новый
    0
    На этом фоне стало известно об освобождении из СИЗО государственного комитета безопасности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Он вышел из здания следственного изолятора под одобрительные крики толпы.
    Ну этот вполне пророссийский, удобный, классово близкий, договороспособный. Сделал своих охранников и водителей миллиардерами, давил пятую колонну, а почитаешь его конституционную реформу — https://ru.wikipedia.org/wiki/Конституционный_референдум_в_Киргизии_(2016) — так вообще полное ощущение, что читаешь про нашу (включая процент "за"). Так что если его снова приведут в кабинет, Россия только выиграет.
    1. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 07:47 Новый
      +1
      Пророссийский?!! Да он с султаном чуть не в гланды целовался.

      "Турция-звезда, сияющая далеко в небе для киргизов. Мы знаем, что звезда сияет за облаками, даже если небо закрыто, эта звезда-наш брат, наш друг Турция" - Атамбаев, 2012 год.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:21 Новый
    +8
    Пусть ставят своих наблюдателей и пересчитывают бюллетени. Зачем же до таких противостояний доводить? А вот это и есть неучет той самой горизонтали, о которой я писала. Ну все же видят, что в одной, второй, третьей стране несанкционированные митинги проходят. Причем разгонять надо силой, с многими пострадавшими. Так что б не задуматься, а как этого не допустить? Ведь не бывает так, чтобы человек прочитал в газете или прослушал по ТВ результаты выборов, пошел к соседу и сказал: "Эй! Сосед! Не нравится мне этот результат. Пошли завтра на площадь и митинг устроим". Все эти митинги готовятся заранее, есть организаторы, есть и финансовые потоки, которые эти митинги снабжают. Вот это-то и надо перекрывать заранее. А не потом полицию подставлять.
    1. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 06:32 Новый
      +5
      Цитата: Егоза
      Ведь не бывает так, чтобы человек прочитал в газете или прослушал по ТВ результаты выборов, пошел к соседу и сказал: "Эй! Сосед! Не нравится мне этот результат. Пошли завтра на площадь и митинг устроим". Все эти митинги готовятся заранее, есть организаторы, есть и финансовые потоки, которые эти митинги снабжают.

      Вот именно! hi
      Все революции и "революции" вполне себе планируются. Судя по пассивности МВД всё давно порешали на байском междусобойчике.

      п.с. "Бюджет" "парламентских революций в Молдавии, Грузии и Киргизии наверняка меньше стоимости автопарка "депутатов". laughing
    2. Avior
      Avior Сегодня, 06:56 Новый
      -2
      Это бывает так- спрашиваете у всех кого знаете- ты за кого?
      И выясняет, что все за кандидата А.
      А потом внезапно выясняется, что выиграл кандидат Б. Который совершенно случайно smile или сам власть или ей поддерживается.
      И если таких как вы много, протест и получается smile
      1. vitvit123
        vitvit123 Сегодня, 07:28 Новый
        +2
        --Это бывает так- спрашиваете у всех кого знаете- ты за кого?--
        И все так просто ?
        1. Avior
          Avior Сегодня, 07:29 Новый
          -1
          Просто, если не дочитать мой пост до конца.
          1. vitvit123
            vitvit123 Сегодня, 07:33 Новый
            0
            Еще раз прочёл до конца ваш комментарий и еще раз улыбнуло !
      2. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 08:15 Новый
        0
        Цитата: Avior
        И если таких как вы много, протест и получается

        О как! Как просто, оказывается. Спросил соседей, решил протестовать, а тебе уже в "телеграмм" написано - куда идти, где сложены камни, палки и плакаты...где и когда собираться, знаки опознания для "единомышленников" и бригадиров... И все само собой за несколько часов "самоорганизовалось"?
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 06:26 Новый
    +5
    Пора заканчивать эти игрища в якобы свободный выбор-ввести коллегию из представителей каждого сообщества( политики,производственники,сельхоз и тд)-и выбирать голосованием. А так этот бардак будут использовать все у кого хавальник громче и наглости много.Всегда найдется группа кому чтото не нравится и это не оправдание действий по ущемлению выбора большенства в угоду горластому меньшенству на основании что те орут громче и мутят круче.
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:31 Новый
      +6
      Большинство как правило пассивно и меньшниство этим пользуется в полной мере...яркий пример Тихановская и Гуайдо объявившие себя президентами...если так дело пойдет дальше я объявлю себя президентом США и буду требовать от мировой общественности признания в этом...и еще напишу жалобу в ООН на притеснение моих прав быть избранным президентом Польши.
    2. Avior
      Avior Сегодня, 07:00 Новый
      +2
      Очень грамотное решение!
      Купить нескольких членов коллегии гараздо проще , чем всех.
      Только вот вас не смущает, что беспорядки начнутся ещё при создании этой коллегии

      Её кстати как создавать - тоже выборами или просто назначит кто то?
  7. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 06:45 Новый
    +5
    Ещё один союзничек дуркует. Штормит ОДКБ со всех сторон сначала Белоруссия, теперь война в Карабахе, революция в Киргизии и всё это неспроста, таких совпадений не бывает.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 07:23 Новый
      0
      там такое постоянно, просто совпадение, во всем мире все бунтуют против власти
  8. Грац
    Грац Сегодня, 06:48 Новый
    0
    интересно в киргизии хоть одна смена власти без майданов и около криминальной обстановки обходилась?
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 07:14 Новый
      0
      Цитата: Грац
      в киргизии хоть одна смена власти без майданов и около криминальной обстановки обходилась?

      В 2017 году вполне цивильно прошла!
  9. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:53 Новый
    +1
    В Киргизии, уже не первый раз...подобные мероприятия...зато стабильно... laughing
  10. ASAD
    ASAD Сегодня, 06:57 Новый
    +2
    Кто на очереди? Казахстан?
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:15 Новый
      0
      Кто на очереди? Казахстан?

      Да вроде он последний в очереди. what
    2. К-612-О
      К-612-О Сегодня, 07:52 Новый
      0
      Ближайшая дискотека будет в Молдове, там выборы скоро
  11. Klingon
    Klingon Сегодня, 07:13 Новый
    +2
    весь этот бардак происходит из-за того что в своё время в СССР решили ввести заполните понятие "Президент" и его выборы по трафарету Полосатых. , это и было большой ошибкой а нужно было оставить систему характеристик, выдвижения и назначений на руководящую должность.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 07:31 Новый
      +1
      Вы не поверите, но выборы у "полосатых" проходят по совершенно другому " трафарету". Там штаты выбирают.
  12. avia12005
    avia12005 Сегодня, 07:18 Новый
    +1
    Демократия по западным образцам - это фантом, позволяющий Западу устанавливать свою власть во всём мире. Хочешь истинной независимости - создавай свою демократию.
  13. 501Legion
    501Legion Сегодня, 07:26 Новый
    +1
    Никчемные силовики даже не смогли ни чего отстоять, хотя и толпы как в прошлые годы не было. сдали абсолютно все позиции. только ночью гоняли светошумовыми этих а толку. А мырки эти ни чему не учатся страну ниже плинтуса опускают, если недовольны стойте да митингуйте. При чём тут захват Кенеша и Белго дома, . Зачем грабить и жечь, так ещё и на скорые и пожарки нападали. конченная толпа, чтоб они все коронавирусом заболели.
    Кучка оголтелых идиотов, решает за страну, так большинство тех кто был на площади сами на выборы явно не ходили. Тем более что большинство это молодчики от 20-30 лет, которым до фанаря на выборы они по угару на улицу выходят да ещё и за частую накуренные и бухие.
  14. ALSur
    ALSur Сегодня, 07:27 Новый
    +1
    Цитата: Егоза
    Пусть ставят своих наблюдателей и пересчитывают бюллетени. Зачем же до таких противостояний доводить? А вот это и есть неучет той самой горизонтали, о которой я писала. Ну все же видят, что в одной, второй, третьей стране несанкционированные митинги проходят. Причем разгонять надо силой, с многими пострадавшими. Так что б не задуматься, а как этого не допустить? Ведь не бывает так, чтобы человек прочитал в газете или прослушал по ТВ результаты выборов, пошел к соседу и сказал: "Эй! Сосед! Не нравится мне этот результат. Пошли завтра на площадь и митинг устроим". Все эти митинги готовятся заранее, есть организаторы, есть и финансовые потоки, которые эти митинги снабжают. Вот это-то и надо перекрывать заранее. А не потом полицию подставлять.

    Всё равно проигравшие будут недовольны. Если в РБ Франция и Германия, страны с устоявшнйся демократией, их президент и премьер министр, настаивают на проведение повторных выборов, до получения нужного результата, не имея мведегтйн о фальсификациях на выборах, не отправляю на выборы в РБ наблюдателей. Они уже заранее сделали ставку. Почему то длительным нахождение Меркель у власти, Макрон не возмущëн, это выбор немецкого народа.. А как проходили выборы никого не интересует. То же самое было на Украине, Армении и многих других странах. Если Запад будет назначать глав таких государств, проблем у этих стран не будет.