События в Киргизии: Протестующие взяли под свой контроль несколько административных зданий в Бишкеке





Постсоветское пространство продолжает лихорадить. Сценарий типичный для последнего времени: массовые протесты после объявленных ЦИК страны результатов выборов. Если одну или несколько политических сил эти результаты не устраивают, то они считают, что итоги должны быть непременно пересмотрены или объявлены новые выборы. Так действовали в своё время на Украине, так действуют в Белоруссии, для Киргизии такие выступления и акции протеста тоже сложно назвать новинкой.На сегодняшний день, как сообщают местные информационные источники, беспорядки уже привели к тому, что, по меньшей мере, 13 человек находятся в реанимации, один человек скончался. В общей же сложности около 600 человек обратились за медицинской помощью.Протестующие уже взяли под свой контроль несколько административных зданий в Бишкеке, включая так называемый Белый дом, где располагается как парламент Кыргызстана, так и администрация президента.На этом фоне стало известно об освобождении из СИЗО государственного комитета безопасности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Он вышел из здания следственного изолятора под одобрительные крики толпы.По заявлению пресс-секретаря президента Киргизии, глава государства (Сооронбай Жээнбеков) Бишкек не покидал. При этом здание администрации Жээнбеков был вынужден покинуть около 2 часов ночи по местному времени.Сегодня, как сообщается, президент проведёт встречу с лидерами 16 партий, участвовавших в выборах. 12 из них заявили, что выражают недовольство итогами выборов.