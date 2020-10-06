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Пресса Франции: Западные лидеры никак не могут решить головоломку Путина

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В крупном французском издании Le Figaro вышел материал обозревателя Лор Мандевиль, в котором автор пытается ответить на вопрос, как Западу вести диалог с «путинской Россией».


В статье указывается на то, что такой диалог пытались выстраивать многие американские и европейские лидеры – от Джорджа Буша младшего и Николя Саркози до Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

В статье «Фигаро» говорится о том, что, по большому счёту, диалог с «путинской Россией» всякий раз превращается для глав западных государств в «настоящую головоломку».

Отмечено, что причиной тому может являться выбранный российскими властями антизападный курс. Этот курс Лор Мандевиль считается базисом легитимности российской власти. При этом стоит отметить, что антироссийский курс на Западе автор французского издания почему-то не рассматривает. В материале посыл примерно такой: Запад «старается наладить диалог, а антизападная Россия будет этому препятствовать, так как это выгодно власти для поддержания своей легитимности».

Приводится в пример ситуация с Навальным. Автор пишет, что Эммануэль Макрон обратился к Путину с просьбой предоставить разъяснения по «отравлению». Не поясняя того, а причём здесь вообще Макрон, во французском издании заявляют, что Путин «предоставить разъяснения отказался», заявив, что Навальный мог отравиться сам.

Из материала:

Обнаруживается то, что Путин практически не считается с мнением западных коллег, включая французского.

Вообще говоря, было бы странно это мнение принимать за основу, особенно если учесть, что западные лидеры фактически постоянно упражняются в том, какие санкции и ограничения ввести против России, не видя «бревна» в собственном глазу.

В статье говорится о том, что надежды Макрона на диалог с Путиным выглядят «всё бледнее», а Запад никак не может решить головоломку Путина.
Использованы фотографии:
сайт президента России
48 комментариев
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 06:53 Новый
    +12
    Антизападные настроения внутри России во все времена подогреваются самим западом, начиная от крестовых походов и многочисленных войн и заканчивая бесконечным санкционным давление, а также постоянным вмешательством во внутренние дела РФ.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:56 Новый
      +14
      Цитата: Федор Соколов
      Антизападные настроения внутри России во все времена подогреваются самим западом

      А тут уже классическое: "А нас за шо?" Они же со всей душой к нам и со всей демократией. А мы все не понимаем и не принимаем!
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 07:07 Новый
        +3
        Цитата: Егоза
        А тут уже классическое: "А нас за шо?" Они же со всей душой к нам и со всей демократией

        И как жест доброй воли САНКЦИИ
      2. Федор Соколов
        Федор Соколов Сегодня, 07:13 Новый
        +10
        А они спокон веков к нам с чем нибудь рвутся, то со своей католической верой, либо просто как завоеватели, или со своими западными "ценностями" чуждыми российскому обществу. Что характерно, всегда пытаются нас убедить что это для нашего же блага.
    2. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:58 Новый
      +9
      Согласен...прибавлю к вашему комментарию еще постоянную ложь которую льют западные политики в уши нашему народу и нашим политикам.
      Я уже перестал считать сколько раз Запад обманывал наших политиков начиная с Горбачева давая ложные обещания а потом нагло их нарушая.
      В итоге общение с Западом напоминает общение лохотронщика со своими жертвами.
      Путин просто по умнее оказался ...лохотрон похоже его любимая игра где шарики он сам гоняет по полю ...не всегда конечно успешно.
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 07:11 Новый
        +2
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        лохотрон похоже его любимая игра где шарики он сам гоняет по полю ...не всегда конечно успешно.
        laughing Получается жулики нарвались на жулика? wassat Трудно с вами не согласиться. yes
        1. Михаил Тында
          Михаил Тында Сегодня, 07:30 Новый
          +4
          Кто к нам с чем и зачем, тот у нас от того и того!
        2. Околоточный
          Околоточный Сегодня, 07:43 Новый
          +2
          Статья не «о коррупции в России», остынь, Алексий fool
    3. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:06 Новый
      +3
      Цитата: Федор Соколов
      начиная от крестовых походов и многочисленных войн

      Во время гражднской войны они не хило Россию пограбили
    4. Эррр
      Эррр Сегодня, 07:15 Новый
      +4
      Ощущение такое, что по другому и быть не может:
      "Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать,
      Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
      Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
      Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
      Иван Андреевич Крылов, 1808 год
  2. Дальний В
    Дальний В Сегодня, 06:53 Новый
    +8
    диалог с «путинской Россией» всякий раз превращается для глав западных государств в «настоящую головоломку»
    Ну, такой диалог в настоящую головоломку и для самих жителей России давно превратился, чо там какие-то западные государства. Сами разобраться не можем.
    1. Рагнар лодброк
      Рагнар лодброк Сегодня, 07:07 Новый
      +10
      Точно!Самим понять бы всю глубину глубин и постичь хитрых планов громадье)))
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 07:09 Новый
      +6
      Цитата: Дальний В
      такой диалог в настоящую головоломку и для самих жителей России давно превратился...Сами разобраться не можем.

      Главное, чтобы Путин сам разобрался в своей головоломке, а то такой цугцванг наступит, что грустно становится.
    3. Per se.
      Per se. Сегодня, 08:12 Новый
      0
      Цитата: Дальний В
      Сами разобраться не можем.
      Есть занятный эпизод в фильме "Реальный папа" ("феня" с переводом). https://www.youtube.com/watch?v=MmY4nQpk4sE
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:56 Новый
    +5
    Что-то я не заметил "антизападный курс".... нам бы параллельно
  4. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 07:00 Новый
    +3
    Ну,запад опять лапшу на уши, мол Путин великий, всемогущий, многоходовочник, и т.д. и т.п., составитель хитрых планов и нам сильно повезло, что у нас такой президент! А страну оплевали со всех сторон. Тактика однако.
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:04 Новый
      -4
      Путин великий, всемогущий, многоходовочник, и т.д. и т.п., составитель хитрых планов и нам сильно повезло, что у нас такой президент!

      Ну Крым то наш...успех конечно половинчатый...незакрепленный ...что прозорливого политика не похоже.
    2. oracul
      oracul Сегодня, 07:56 Новый
      -1
      Оплевали это тогда, когда ты утираешься и терпишь. В нашем случае не подходит, поскольку Запад в силу многовековой привычки пытается плевать в нашу сторону, но сами и оказываются оплеванными.
  5. Грибок
    Грибок Сегодня, 07:01 Новый
    +1
    Путин правильно сказал. Навального подружка отравила.
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:06 Новый
      -2
      Навального подружка отравила.

      Ага самогон разбавленный Новичком вместе пили а отравился Новичком только Навальный...крепка подружка...да и Навальный ожил уже ...спрыгнул со смертного одра и бегает как ни в чем не было...чудеса.
    2. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:10 Новый
      +2
      Цитата: Грибок
      Навального подружка отравила.

      Жаль не до конца
      1. Михаил Тында
        Михаил Тында Сегодня, 07:31 Новый
        +3
        Клавка - клофелиньщица! winked
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 07:41 Новый
          +2
          Цитата: Михаил Тында
          Клавка - клофелиньщица!

          Звучит как Манька аблигация laughing
      2. Dimy4
        Dimy4 Сегодня, 07:37 Новый
        -1
        Жаль не до конца

        Видно чем-то все же зацепил. wink
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 07:42 Новый
          +1
          Цитата: Dimy4
          Видно чем-то все же зацепил

          А мож "Новичёк" просроченным оказался request lol
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:04 Новый
    0
    выбранный российскими властями антизападный курс.
    ...Все? Западных инвестиций не будет? smile
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:21 Новый
      +2
      Да вы че ,на святое посягаете.Санкции это для всех,какие мы крутые.А сами тихим сапом инвестируют,да и рынок наших акций на низах ,заходи не хочу.Чет я не видел что 2 пенсионных фонда вышли с наших рынков. hi
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 07:25 Новый
        0
        Да вы че ,на святое посягаете.
        ...Упаси, бог.Мы же партнеры, как нам говорят. lol hi
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 07:40 Новый
          +3
          Санкции это расчистка рынка от конкурентов.Сименс убрали ,а Дженирал Электрик зашел,Свято место пусто не бывает.Что то вон китаец тяжеловоз в Мурманск завез,вчера у Рыбачьего шарился.Обычно он буровые таскает.СМП китайцы начали потихому нагружать. good
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:41 Новый
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Чет я не видел что 2 пенсионных фонда вышли с наших рынков

        А как это увидеть? Я тоже хочу в курсе быть!))
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 07:47 Новый
          0
          Читайте коментарии на торгах,там за прибыль "мать родную "продадут. hi
    2. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:25 Новый
      +5
      ..Все? Западных инвестиций не будет?

      Все западные инвестиции направлены на вывоз наших ресурсов...например того же необработанного леса...не будут же американцы делиться с нами своими высокими технологиями. smile
      Лучше бы не было этих западных инвестиций...слишком уж зависимой становится наша страна от прихотей Запада после этого...кончается это всегда плохо для нас.
      Нам исторически придется самим развиваться под внешним давлением.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:43 Новый
        +2
        Посмотрим как с лесом очередная компания закончится.Сколько уже их было, как везли кругляк и доски та к и везут! hi
      2. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 07:44 Новый
        +3
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        .например того же необработанного леса...

        Ну ВВП тут уже начал им кислород перекрывать
      3. parusnik
        parusnik Сегодня, 07:54 Новый
        0
        Нам исторически придется самим развиваться под внешним давлением.
        ..Лет 10 будем переваривать эту мысль, а на 40 году существования "новой демократической" России начнем...До этого , понимания не существовало и не существует ...Глазоньки , только сейчас открываться начинают?..А зачем многочисленные экономические форумы на которые слетаются западные инвесторы, и о результатах радостно пишут на какие лярдные в долларовом эквиваленте заключены контракты?.Отдавать чем будем? Березовым соком?. smile
    3. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:42 Новый
      +3
      Цитата: parusnik
      Западных инвестиций не будет?

      Будут. Новые санкции
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 08:00 Новый
        0
        Будут. Новые санкции
        ..Так это же хорошо.Пойдет импортзамещение.Российский бизнес, крупный , деньги будет вкладывать в российское производство, настроит заводов, предприятий, российскими айфонами Китай закидаем.Национализируем Рено-Ниссан-ВАЗ, выгонят иностранных директоров из одноименных советов газовых и нефтяных компаний, отожмем Русал обратно... smile
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 07:09 Новый
    +6
    ....Путин "представить разъяснения отказался", заявив, что Навальный мог отравится сам....

    Что-то разъяснять можно, только по факту представленных материалов произошедшего, и совместном расследовании. Но этого упорно не дают сделать, что со Скрипалём, что с Навальным. Так что, идёт наглая игра в одни ворота. Порою кажется, что это всё происходит не на уровне государств, а в детском саду. Деградирует международная политика, изо дня, в день. Поэтому, правильно Путин ему ответил , что он мог отравится сам , а вы докажите что это не так.
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:45 Новый
      +4
      Цитата: askort154
      Деградирует международная политика, изо дня, в день

      Потому что в неё идут не профессионалы, а блаблаболы. Кто больше наобещает, тот и на коне
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:13 Новый
    +5
    Умом Россию не понять, а если ума вообще-то нету, так и понимать ничего не получается! !!В этом весь запад!
  9. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 07:19 Новый
    +4
    Западные лидеры никак не могут решить головоломку Путина

    Это типа новость?
  10. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 07:23 Новый
    +1
    Статья рассчитана на западного обывателя, живущего в другом информационном поле. Какой смысл ее здесь обсуждать?
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:30 Новый
    +2
    Пусть начнут себя ,исключительные! Между собой пусть со всей дури разбираются у кого для нетрадиционной ориентации прав больше.А к нам надо обращаться:Чего изволите!Вежливо и с почтением,а то историю забыли!Мы тут сами разобраться не можем ,чем у нас власть занимается.Но альтернативы у нас нет.Слушайте пока Лукашенко АГон вам без дипломатических реверансов свою и нашу точку зрения доводит на ваше мерзопакостное поведение. hi feel
  12. Анджело Проволоне
    Анджело Проволоне Сегодня, 07:33 Новый
    +3
    Никогда ничего не замышляйте против России, ибо на любую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью
    1. askort154
      askort154 Сегодня, 08:07 Новый
      0
      Анджело Проволоне....Никогда яничего не замышлйте против России, ибо на любую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью

      А более грамотные и умные люди - говорили :
      "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будите получать дивиденды вечно.....С русскими стоит - или играть честно, или вообще не играть "
      (Отто фон Бисмарк) .
  13. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 07:56 Новый
    +2
    Ведь запад нам не оставляет другого чем в случае когда нас припрут в угол покончить с их капитал змом,так-как по другому их не победить. И опять идти по пути социализма только уже в ей европой .
  14. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 08:24 Новый
    0
    Ничего удивительного, что понять не могут. Меркель еще в 2014 заявляла
    Во время беседы с американским лидером канцлер ФРГ сказала, что после общения с Путиным у нее не было уверенности, «сохранил ли господин Путин связь с реальностью». По выражению Меркель, российский лидер находится «в другом мире».
  15. Юрахип
    Юрахип Сегодня, 08:28 Новый
    +1
    Так Бисмарк кажется ещё про это говорил,что Россия ответит на их хитрость такой(как им кажется) глупостью!
    А потом м чешут репку : а глупость ли это?!