Пресса Франции: Западные лидеры никак не могут решить головоломку Путина

Обнаруживается то, что Путин практически не считается с мнением западных коллег, включая французского.

В крупном французском издании Le Figaro вышел материал обозревателя Лор Мандевиль, в котором автор пытается ответить на вопрос, как Западу вести диалог с «путинской Россией».В статье указывается на то, что такой диалог пытались выстраивать многие американские и европейские лидеры – от Джорджа Буша младшего и Николя Саркози до Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.В статье «Фигаро» говорится о том, что, по большому счёту, диалог с «путинской Россией» всякий раз превращается для глав западных государств в «настоящую головоломку».Отмечено, что причиной тому может являться выбранный российскими властями антизападный курс. Этот курс Лор Мандевиль считается базисом легитимности российской власти. При этом стоит отметить, что антироссийский курс на Западе автор французского издания почему-то не рассматривает. В материале посыл примерно такой: Запад «старается наладить диалог, а антизападная Россия будет этому препятствовать, так как это выгодно власти для поддержания своей легитимности».Приводится в пример ситуация с Навальным. Автор пишет, что Эммануэль Макрон обратился к Путину с просьбой предоставить разъяснения по «отравлению». Не поясняя того, а причём здесь вообще Макрон, во французском издании заявляют, что Путин «предоставить разъяснения отказался», заявив, что Навальный мог отравиться сам.Из материала:Вообще говоря, было бы странно это мнение принимать за основу, особенно если учесть, что западные лидеры фактически постоянно упражняются в том, какие санкции и ограничения ввести против России, не видя «бревна» в собственном глазу.В статье говорится о том, что надежды Макрона на диалог с Путиным выглядят «всё бледнее», а Запад никак не может решить головоломку Путина.