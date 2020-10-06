Военное обозрение
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Крупный отряд ВС Азербайджана попал в тактическую ловушку - заявление Минобороны Армении и НКР

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В министерстве обороны Армении делятся своим видением того, как развиваются события в Нагорном Карабахе. В частности, сообщается о применении армией Нагорно-Карабахской Республики (непризнанной) «особого тактического приёма».


Этот приём, как утверждается, состоял в том, чтобы создать у противника иллюзию отступления.

Из заявления пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян:

Противник, пытаясь быстро занять оставленные армянскими силами позиции, оказался в ловушке. Затем в результате мощного артиллерийского удара была уничтожена большая часть азербайджанского подразделения.

В заметке утверждается, что азербайджанские войска понесли большие потери – только невозвратных – «более двухсот».

Из сообщения Шушан Степанян:

Противник в итоге беспорядочно бежал.

В НКР заявили, что крупный азербайджанский отряд угодил в тактическую ловушку, которая была организована на одном из важнейших направлений.

Минобороны Азербайджана потери традиционно опровергает.

Тем временем продолжают публиковать кадры с применением противотанковых вооружений. На кадрах оборонного ведомства Армении – уничтожение танка вооружённых сил Азербайджана.


Нужно добавить, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если есть необходимость переговорном процессе при международном посредничестве, то в группу посредников должна быть введена Турция.
58 комментариев
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  1. Инсургент
    Инсургент Сегодня, 07:32 Новый
    0
    Крупный отряд ВС Азербайджана попал в тактическую ловушку - заявление Минобороны Армении и НКР
    Тем временем продолжают публиковать кадры с применением противотанковых вооружений. На кадрах оборонного ведомства Армении – уничтожение танка вооружённых сил Азербайджана.


    Смотрел видео,и так понял,что ПТУР танк "схлопотал" в/под нижний лобовой бронелист ?
    1. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 07:45 Новый
      +5
      Турция уже как заноза в заднице.
      1. Рагнар лодброк
        Рагнар лодброк Сегодня, 08:04 Новый
        +9
        Аполитично рассуждаете,товарищ...
        [media=https://youtu.be/wWKgKvViXPc]
        Путин с туркой братья навек))))
  2. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:32 Новый
    -3
    в результате мощного артиллерийского удара была уничтожена большая часть азербайджанского подразделения.

    А где доказательства?...не фэйковые конечно.
    Обе стороны упражняются в таких вбросах ...
    1. финиш
      финиш Сегодня, 07:45 Новый
      0
      Обещали видео доказательства сегодня предосьавить.
      1. Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:49 Новый
        -2
        Ждемс документальных свидетельств. hi
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 07:57 Новый
          0
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Ждемс документальных свидетельств

          Документы из Генштаба?
    2. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:56 Новый
      -3
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      А где доказательства?...не фэйковые конечно.

      Какие именно?
      1. Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:59 Новый
        -7
        Какие именно?

        Заключения патологоанатома...характер повреждений ...а еще звания...имена... фамилии...номер войсковой части и обстоятельства кончины...ну многое еще другое под закуску и водку.
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 08:00 Новый
          -3
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Заключения патологоанатома...характер повреждений ...а еще звания...имена... фамилии...номер войсковой части и обстоятельства кончины...ну многое еще другое под закуску и водку.

          Ну тогда на другие статьи времени точно не хватит laughing
        2. Лара Крофт
          Лара Крофт Сегодня, 08:12 Новый
          0
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Какие именно?

          Заключения патологоанатома...характер повреждений ...а еще звания...имена... фамилии...номер войсковой части и обстоятельства кончины....

          Такие доказательства только у армян спрашиваете почему то.....
          1. Тот же ЛЕХА
            Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:23 Новый
            0
            Такие доказательства только у армян спрашиваете почему то.....

            Ха ... belay товарищи азербаджанцы поделитесь доказательствами потерь армянской стороны.
            Мне совершенно без разницы...они там сами друг друга предпочитают убивать ...я их призываю к миру...ну не хотят они мира.
          2. Mr.X
            Mr.X Сегодня, 08:25 Новый
            0
            У кого ещё спрашивать? Сами у себя ведь не спросЮт!
    3. Черный_Ватник
      Черный_Ватник Сегодня, 08:22 Новый
      +2
      А где доказательства?...не фэйковые конечно.
      Обе стороны упражняются в таких вбросах ...


      Любопытно. Вас заминусили только потому, что вы попросили доказательств)
      1. Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:28 Новый
        0
        .
        Вас заминусили только потому, что вы попросили доказательств)

        Нормальное явление...подоспел новый отряд информационных войск...не знаю правда с чьей стороны...как интересно развивается сражение на нашем форуме. hi
  3. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 07:34 Новый
    +1
    В гусянку попала ракета.
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:40 Новый
      -4
      А как же комплексы активной защиты...неужто танки не оборудованы ими...тогда это просто расстрел ...горят хорошо после этого танки ...даже экипаж не успевает выскочить. what
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 07:43 Новый
        -2
        Только в Израиле и США.
      2. vkl.47
        vkl.47 Сегодня, 07:44 Новый
        -1
        Ракета может быть тондемной.тогда от активной защиты толку мало.
        1. Sentinel-vs
          Sentinel-vs Сегодня, 08:14 Новый
          +2
          Товарищ эксперт, поясните, как тАндемный, а не тОндемный, боеприпас поможет при воздействии активной защиты? Или вы что-то напутали с динамической защитой?
  4. Avis
    Avis Сегодня, 07:38 Новый
    -3
    Из какого то советского фильма про заключительный этап ВОВ: "В газетах пишут, что наши войска отошли на заранее подготовленные позиции, фронт выровнялся и это позволит нанести контрудар".
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 07:43 Новый
      +2
      Цитата: Avis
      Из какого то советского фильма про заключительный этап ВОВ: "В газетах пишут, что наши войска отошли на заранее подготовленные позиции, фронт выровнялся и это позволит нанести контрудар".


      Если контрудар в заключительный этап ВОВ,то очевидно речь о немецкой прессе с её ободрительными публикациями ...

      Вы сравниваете положение дел у ВСАрмении и АО НКР с таковым на финальном этапе войны у немцев ? На каком основании ?
      1. Avis
        Avis Сегодня, 07:47 Новый
        +3
        Цитата: Инсургент

        Если контрудар в заключительный этап ВОВ,то очевидно речь о немецкой прессе с её ободрительными публикациями ...

        Угу. Вполне очевидно.

        Вы сравниваете положение дел у ВСАрмении и АО НКР с таковым на финальном этапе войны у немцев ? На каком основании ?

        Просто аналогия прослеживается, на мой взгляд. Обе стороны который день что то заявляют (обычно без доказательств) и делают вид, что "всё идёт по плану", даже если свои вооружённые силы отступают. Кто врёт больше — не могу сказать.
        1. seregin-s1
          seregin-s1 Сегодня, 07:56 Новый
          +1
          И кто из них СССР?
          1. Avis
            Avis Сегодня, 08:13 Новый
            0
            Цитата: seregin-s1
            И кто из них СССР?

            Аналогии редко подходят на все 100%.
            Пока всё похоже на делание хорошей мины при плохой игре. В подобных делах врут обе стороны. Кто врёт больше — покажет время.
  5. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 07:39 Новый
    +4
    Санкции в отношении Турции все же стартовали.
    Канада официально остановила поставку комплектующих для производства турецких БПЛА "Байкатар".
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 07:47 Новый
      +1
      Цитата: Livonetc
      Санкции в отношении Турции все же стартовали.
      Франция официально остановила поставку комплектующих для производства турецких БПЛА "Байкатар".

      Что возможно никак не повлияет(в краткосрочной перспективе) на производство этих БПЛА. Вероятнее всего на складах компании «Baykar Makina» накоплен достаточный их запас...
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 07:48 Новый
        +2
        Ошибся я со страной.
        Канада а не Франция.
        На краткосрочную перспективу конечно не повлияет.
        Интересен сам факт.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 07:51 Новый
          +5
          Цитата: Livonetc
          Ошибся я со страной.
          Канада а не Франция.

          Вы это... Поаккуратней yes А то ведь знаете,как оно бывает (не Новый Год конечно,но актуально)...

          1. Livonetc
            Livonetc Сегодня, 07:54 Новый
            +3
            Так тут уже поздно пить боржоми.
            Вот и в Бишкеке запылало цветной революцией.
            Что то живенько, по периметру события разгораются.
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 07:54 Новый
      +1
      Байкатаров там немного - в основном израильские Элбит Хермес 450, камикадзе Хароп и разведывательные по израильской лицензии выпускаемые
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 07:58 Новый
        +3
        По камикадзе возможно так.
        Но вот сообщения в части применения ударных бпла, идут в основном о Байкатарах.
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 07:59 Новый
          +1
          Ну дык - реклама турецким товарищам )). Плюс психологический фактор - это работало в Сирии и Ливии, теперь эффективно здесь
          1. Livonetc
            Livonetc Сегодня, 08:01 Новый
            +1
            А у вас есть какая то информация о слабых сторонах Байкотаров?
            Если есть возможность, поделитесь пожалуйста информацией.
            hi
            1. Тот же ЛЕХА
              Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:07 Новый
              +3
              А у вас есть какая то информация о слабых сторонах Байкотаров?
              Если есть возможность, поделитесь пожалуйста информацией.

              У израильских товарищей с этим строго... smile утром деньги вечером стулья...вечером деньги утром стулья.
            2. Sentinel-vs
              Sentinel-vs Сегодня, 08:08 Новый
              +4
              У меня уже глаза кровоточат от местных экспертов. Байрактар!!! Не байкатар, не байкотар. Байрактар - знаменосец, флагшток с турецкого.
              тОндемная боевая часть... Аааа... Экспердиза на марше.
              1. Livonetc
                Livonetc Сегодня, 08:16 Новый
                +2
                Дорогой, зачем обижаешь.
                Я к примеру не эксперт ну никак.
                Ошибся в названии да.
                А это, как то, на их технические характеристики или факты применения влияет?
                Здесь не конструкторское бюро и не генштаб.
                Просто площадка где мы можем пообщаться, поделиться информацией узнать что то новое.
                За науку всегда благодарны.
                И вы можете поделиться информацией, если не жвлко.
                hi
            3. Krasnodar
              Krasnodar Сегодня, 08:12 Новый
              +1
              Я в БПЛА особо не разбираюсь, если честно laughing
              Думаю, хороший дрон
            4. oleg1263
              oleg1263 Сегодня, 08:16 Новый
              +2
              Слабая сторона "Байрактаров" - это "Тор М2" , но их нет пока в Карабахе....
  6. 210окв
    210окв Сегодня, 07:43 Новый
    +1
    Обе стороны хвастаются успехами. Только есть один факт-разные весовые категории у противников Армяне вдолгую не смогут вести войну.
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:46 Новый
      0
      Армяне вдолгую не смогут вести войну.

      Война настоящая еще не началась...пока что это приграничные столкновения...
    2. Грац
      Грац Сегодня, 07:53 Новый
      +4
      для захвата территории нужно активно применять пехотные(мотострелковые) подразделения, одними ударами с беспилотников войны не выигрываются по захвату территории максимум какую то инфраструктуру можно уничтожить
      1. Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:00 Новый
        +2
        Вот и я о том же...шума много в информационном пространстве .
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:47 Новый
    +2
    Судя по сообщениям сторон о потерях, которые несут обе стороны, война должна закончится в ближайшее время..Населения не хватит.
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:52 Новый
      +2
      В 2020 году численность населения Азербайджана увеличится на 144 122 человек и в конце года будет составлять 10 527 544 человека.

      Численность населения Армении по состоянию на 1 января 2020 года превысила 2.959 млн.

      what Поживем увидим.
    2. Грац
      Грац Сегодня, 07:54 Новый
      +3
      я думаю все заявления сторон надо делить минимум на 5
      1. МВГ
        МВГ Сегодня, 08:05 Новый
        +1
        Делите смело на десять
        1. Avis
          Avis Сегодня, 08:14 Новый
          +1
          Цитата: МВГ
          Делите смело на десять

          Зачем? "Пиши сорок тысяч! Что этих басурманов жалеть?".
    3. МВГ
      МВГ Сегодня, 08:06 Новый
      +2
      Судя по сообщениям сторон о потерях другой стороны, там еще вчера должны были кончится и техника и живая сила
  8. Tneбурашка
    Tneбурашка Сегодня, 07:52 Новый
    +1
    Прям армянское радио
  9. Мастер
    Мастер Сегодня, 07:52 Новый
    +2
    По заявлениям армия нкр каждый день по 400-450 "уничтожают" и по 2-3 самолёта что вы)) По моим расчетам у азербайджана уже авиации вообще не осталось.
    Какие потери у нкр? 213 всего. Как сообщают в самой Армении. Интересно что в первые 2 дня. когда все еще только начиналось. Сами сообщали о 87 погибших. Потом чудесным образом за последние 8 дней всего 100 потеряли. И еще как красиво звучит "тактическое отступление" наверно поэтому Азербайджан позавчера взял целых 3 танка и несколько гаубиц д30 . Не говоря уже о грузовиках и бк. Нет, эти танки не бросили. потому что их подбили . Никакиех повреждений на технике нету они совершенно целые, это просто тактическое отступление такое. Они специалтно оставили эти техники. Чтоб потом артиллерией уничтожить весь дивизион
    И да я знаю. Что Азербайджан не сообщает о своих о своих потерях. Но лучше молчать. Чем нести х..н такую
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:55 Новый
    +1
    Сейчас азербайджанская сторона обьяснит:что засады ни какой не было,и вообще вэтом районе их войск нету от слова совсем.И стреляли армяне по оставленным своим позициям.Может хватит воевать? hi
  11. iomoe
    iomoe Сегодня, 08:01 Новый
    +1
    Зачем трепаться о своих уловках? В следующий раз могут не клюнуть.
  12. МВГ
    МВГ Сегодня, 08:04 Новый
    +1
    «особого тактического приёма» - оборжаться можно. Даже приемы применяют не простые или сложные и тактические или стратегические, а исключительно "особые" и наверно еще "эксклюзивные". А еще будут "VIP", "люкс" и "суперлюкс"
  13. svp67
    svp67 Сегодня, 08:07 Новый
    +2
    Единичного тактичного успеха мало, что бы это переросло в стратегический перелом. Одно скажу, что артиллерия армян работает выше всяких похвал, хорошо подготовлены.
  14. ALEX_SHTURMAN
    ALEX_SHTURMAN Сегодня, 08:11 Новый
    +2
    В Тактическую ловушку попала Россия, при любом исходе данной войны Россия может потерять остаток своего влияния на Кавказе. Если Азербайджан одержит верх Турция еще более усилит свое влияние на Кавказе, а возможно и прямое проникновение и создание военных баз у нас под носом. Если тов Пашинян и его соросята велика вероятность, что они попросят помощи не у России, а например у Франции или напрямую у Сша. Тогда встанет вопрос о закрытии военной базы и разрыва соглашения с Россией. А у нас как никто не занимался постСоветским пространством так никто и не занимается. Это не наша война, но она нам совсем не нужна! И если ничего делать не будем, то сделают всё за нас, либо Турция либо гейропа во главе с США.
  15. Мастер
    Мастер Сегодня, 08:15 Новый
    -1
    Тактический прием удался. Армения "тактически отступила" оставив на поле боя технику.



  16. Юрахип
    Юрахип Сегодня, 08:22 Новый
    -1
    Заманили до Моск...э до Эревана!