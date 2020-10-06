Крупный отряд ВС Азербайджана попал в тактическую ловушку - заявление Минобороны Армении и НКР

В министерстве обороны Армении делятся своим видением того, как развиваются события в Нагорном Карабахе. В частности, сообщается о применении армией Нагорно-Карабахской Республики (непризнанной) «особого тактического приёма».
Этот приём, как утверждается, состоял в том, чтобы создать у противника иллюзию отступления.
Из заявления пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян:
Противник, пытаясь быстро занять оставленные армянскими силами позиции, оказался в ловушке. Затем в результате мощного артиллерийского удара была уничтожена большая часть азербайджанского подразделения.
В заметке утверждается, что азербайджанские войска понесли большие потери – только невозвратных – «более двухсот».
Из сообщения Шушан Степанян:
Противник в итоге беспорядочно бежал.
В НКР заявили, что крупный азербайджанский отряд угодил в тактическую ловушку, которая была организована на одном из важнейших направлений.
Минобороны Азербайджана потери традиционно опровергает.
Тем временем продолжают публиковать кадры с применением противотанковых вооружений. На кадрах оборонного ведомства Армении – уничтожение танка вооружённых сил Азербайджана.
Нужно добавить, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если есть необходимость переговорном процессе при международном посредничестве, то в группу посредников должна быть введена Турция.