Военное обозрение
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От шасси до центроплана: какие турецкие детали требуют замены в F-35

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По крайней мере до 2022 года Соединенные Штаты будут по-прежнему закупать в Турции примерно 900 компонентов, необходимых при производстве боевого самолёта F-35. Отказ от них был обозначен после приобретения Анкарой ЗРС С-400 у России, однако насколько он реален?


Внесение изменений в производственную цепочку потребует солидных вложений, которые составят около миллиарда долларов. Как заявили в Госдепе, как минимум до 2022 года придётся полагаться на поставки из Турции. Здесь выпускается множество элементов американского истребителя. Какие именно требуют для F-35 в США замены? Это детали шасси, центроплана, фюзеляжа, воздухозаборников, клапанов.

Такие компании как Aselsan, Havelsan и Kale Aero поставляют важные составляющие авионики и двигателей. Выпуск ряда изделий осуществляется исключительно в Турции. Отказ от них приведёт к задержкам при выпуске самолётов.

При этом ранее Белый дом намеревался заменить турецкие детали до марта 2020 года. Затем заговорили уже о 2021 годе. Теперь график снова сдвигается. Как призналась Эллен Лорд, заместитель государственного секретаря по вопросам заказов и непрерывности поставок для нужд Минобороны, было принято решение не спешить с переносом выпуска деталей из Турции на другую производственную площадку.
8 комментариев
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  1. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 08:08 Новый
    +1
    Внесение изменений в производственную цепочку потребует солидных вложений, которые составят около миллиарда долларов

    А это опять на цене скажется.
    Ничего, теже пшеки раскошелятся
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 08:19 Новый
      0
      Поляки пока ни на чего не раскошелились и на это не будут. Они живут за счет кредитов.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 08:09 Новый
    +1
    Как призналась Эллен Лорд, заместитель государственного секретаря по вопросам заказов и непрерывности поставок для нужд Минобороны, было принято решение не спешить с переносом выпуска деталей из Турции на другую производственную площадку.
    Дают шанс Турции "одуматься" или "коронокризис"?
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 08:15 Новый
      +1
      Цитата: svp67
      или "коронокризис"?

      Скорее всего и это тоже
    2. askort154
      askort154 Сегодня, 08:16 Новый
      0
      svp67.....Дают шанс Турции "одуматься" или "коронокризис"?

      Или ЦРУ готовит новое покушение-переворот ?
  3. Юрахип
    Юрахип Сегодня, 08:20 Новый
    0
    Некрасивый самолёт,сосиська с крыльями!
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 08:24 Новый
      0
      Цитата: Юрахип
      Некрасивый самолёт,сосиська с крыльями!

      Крепко прилипшее прозвище "Пингвин" говорит о многом...
  4. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 08:21 Новый
    0
    языком крутить не бетон мешать ... все громкие заявления об отказе они от политиков ... те кто занимается производством понимают ... что быстрая замена невозможна ... а если и заморочиться ... то это выливается в большие расходы ...
    для справки ... менее технологичное и более простое производство iPhon так и не могут перенести в США ...