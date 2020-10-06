От шасси до центроплана: какие турецкие детали требуют замены в F-35

По крайней мере до 2022 года Соединенные Штаты будут по-прежнему закупать в Турции примерно 900 компонентов, необходимых при производстве боевого самолёта F-35. Отказ от них был обозначен после приобретения Анкарой ЗРС С-400 у России, однако насколько он реален?Внесение изменений в производственную цепочку потребует солидных вложений, которые составят около миллиарда долларов. Как заявили в Госдепе, как минимум до 2022 года придётся полагаться на поставки из Турции. Здесь выпускается множество элементов американского истребителя. Какие именно требуют для F-35 в США замены? Это детали шасси, центроплана, фюзеляжа, воздухозаборников, клапанов.Такие компании как Aselsan, Havelsan и Kale Aero поставляют важные составляющие авионики и двигателей. Выпуск ряда изделий осуществляется исключительно в Турции. Отказ от них приведёт к задержкам при выпуске самолётов.При этом ранее Белый дом намеревался заменить турецкие детали до марта 2020 года. Затем заговорили уже о 2021 годе. Теперь график снова сдвигается. Как призналась Эллен Лорд, заместитель государственного секретаря по вопросам заказов и непрерывности поставок для нужд Минобороны, было принято решение не спешить с переносом выпуска деталей из Турции на другую производственную площадку.