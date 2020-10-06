«В режиме кабриолета»: западная пресса обсуждает полёт истребителя Су-57 с открытой кабиной

Полёт Су-57 без «фонаря», вероятно, был связан с оценкой процедур аварийного покидания самолёта. Видно, что ветровое стекло кабины остается на месте, а задняя часть полностью удалена, включая каркас.

В американской медиасреде обратили внимание на фрагмент ролика, вышедшего на днях на канале Минобороны и посвященного 100-летию Государственного лётного испытательного центра. Американский обозреватель Томас Недвик опубликовал статью, в которой говорится о том, что российский лётчик-испытатель выполнил впечатляющий манёвр. Это было пилотирование новейшего истребителя Су-57 в кабине без «фонаря».Американский журналист назвал такой вариант испытательного полёта «полётом на истребителе-кабриолете».Томас Недвик:Американский военный обозреватель также обращает внимание на лётный костюм российского пилота. Этот лётный костюм он называет «нестандартным» - способным помочь лётчику выдерживать крайне низкие температуры при выполнении полёта в «режиме кабриолета».Американский автор отмечает, что такой вариант полёта напоминает вылет, совершённый в Британии лётчиком-испытателем Кейтом (Китом) Хартли на истребителе Panavia Tornado в 1988 – во время разработки самолёта. Тогда британская компания-разработчик сообщила, что вариант испытаний проводился именно для отработки процедуры аварийного покидания самолёта.Видео Минобороны, где запечатлён фрагмент обсуждаемого испытательного полёта Су-57: