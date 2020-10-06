Военное обозрение
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«В режиме кабриолета»: западная пресса обсуждает полёт истребителя Су-57 с открытой кабиной

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В американской медиасреде обратили внимание на фрагмент ролика, вышедшего на днях на канале Минобороны и посвященного 100-летию Государственного лётного испытательного центра. Американский обозреватель Томас Недвик опубликовал статью, в которой говорится о том, что российский лётчик-испытатель выполнил впечатляющий манёвр. Это было пилотирование новейшего истребителя Су-57 в кабине без «фонаря».

Американский журналист назвал такой вариант испытательного полёта «полётом на истребителе-кабриолете».

Томас Недвик:

Полёт Су-57 без «фонаря», вероятно, был связан с оценкой процедур аварийного покидания самолёта. Видно, что ветровое стекло кабины остается на месте, а задняя часть полностью удалена, включая каркас.

Американский военный обозреватель также обращает внимание на лётный костюм российского пилота. Этот лётный костюм он называет «нестандартным» - способным помочь лётчику выдерживать крайне низкие температуры при выполнении полёта в «режиме кабриолета».

Американский автор отмечает, что такой вариант полёта напоминает вылет, совершённый в Британии лётчиком-испытателем Кейтом (Китом) Хартли на истребителе Panavia Tornado в 1988 – во время разработки самолёта. Тогда британская компания-разработчик сообщила, что вариант испытаний проводился именно для отработки процедуры аварийного покидания самолёта.

Видео Минобороны, где запечатлён фрагмент обсуждаемого испытательного полёта Су-57:


42 комментария
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  1. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:47 Новый
    -10
    Без особых мер летчика выдернуть из кабины запросто может при резком маневре...учитывая какие фигуры высшего пилотажа способен этот самолет осуществлять...мое почтение летчику.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 08:51 Новый
      +10
      Американский военный обозреватель также обращает внимание на лётный костюм российского пилота. Этот лётный костюм он называет «нестандартным» - способным помочь лётчику выдерживать крайне низкие температуры при выполнении полёта в «режиме кабриолета».


      Как это ещё лётчика-испытателя не назвали "Vatnik"... Странно...
      1. vVvAD
        vVvAD Сегодня, 10:32 Новый
        +3
        Чего Вы волнуетесь: сейчас дочери офицеров подтянутся - и всё объяснят wink
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 09:04 Новый
      +18
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Без особых мер летчика выдернуть из кабины запросто может

      Меры не "особые", а стандартные. Страховочные ремни, которыми пристегнут летчик, очень прочные. Мы такими машины застрявшие из грязи выдергивали.
      1. Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:06 Новый
        -20
        Страховочные ремни очень прочные.

        А застежки ...а крепление...не может ли летчик случайно их отстегнуть?
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 09:07 Новый
          +20
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Страховочные ремни очень прочные.

          А застежки ...а крепление...не может ли летчик случайно их отстегнуть?

          Ну, если ума нет, то может.
          1. Тот же ЛЕХА
            Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:09 Новый
            -17
            Ну если ума нет, то может.

            Это к тому что в авиации всякое бывает...то понимаешь пальнут из пушки на учениях по своему самолету...то вертолетчики ракетами случайно своих обстреляют...анекдотично...но это же было.
            1. КВУ-НСвД
              КВУ-НСвД Сегодня, 09:34 Новый
              +9
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Это к тому что в авиации всякое бывает...т

              Везде бывает всякое . Но конкретно в этом полёте вряд ли стояла задача показывать высший пилотаж и всё там проверили-перепроверили с ремнями безопасности .
              1. Тот же ЛЕХА
                Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:35 Новый
                -10
                А если нештатная ситуация...птица попала например в двигатель...что делать будем?
                1. КВУ-НСвД
                  КВУ-НСвД Сегодня, 09:37 Новый
                  +13
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  А если нештатная ситуация...птица попала например в двигатель...что делать будем?

                  При нештатной ситуации испытатель переводит её в штатную . При невозможности штатно катапультируется .
                  1. Тот же ЛЕХА
                    Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:38 Новый
                    -8
                    Ну что за народ...на все находит ответ. smile .
                2. Piramidon
                  Piramidon Сегодня, 11:40 Новый
                  +2
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  А если нештатная ситуация

                  А если бы он вёз патроны? laughing
                3. К-36
                  К-36 Сегодня, 13:23 Новый
                  0
                  птица попала например в двигатель...что делать будем?

                  Вот приведу пример, коему сам был наземным свидетелем. Мой пост от 4 июня 2015г. :
                  "Итак, подготовка к Параду 9 Мая. Алабино. Контрольный прогон всей авиации, задействованной в этом мероприятии. Су-34 занял место внутри фигуры "Боевое крыло"
                  ( это когда 7-10 самолётов максимально прижимаются друг к другу с целью "обуть" операторов РЛС противника, прикинувшись одной большой малоскоростной целью.Чтобы потом, в нужный момент рассыпаться поодиночке и приступить к выполнению индивидуальной боевой задачи) yes . При подходе к контрольной точке ( где внизу находится высокое оценивающее начальство ) Су-34 ловит в лоб два гуся ( это птицы такие, которые любят по весне возвращаться из жарких стран в свою любимую Россию wink ). Одна птица пробивает остекление фонаря штурмана ( который находится в одной кабине с командиром экипажа правее его ), а вторая - в правый двигатель. В кабине шум врывающегося потока воздуха, перья, вонь и заляпанный кровью штурман. А правый движок...встал winked
                  Так вот к-р экипажа не вышел из строя,группа получила "зачёт!",а после этого Су-34 на одном двигателе возвернулся на свой аэродром ( а это - 450 км к югу от Алабино) "
                  hi
        2. val43
          val43 Сегодня, 09:36 Новый
          +1
          Сдуру можно и лом сломать. Но вообще то там есть предохранители, они легкодоступные, но случайно их выключить не получится. На С-4 это была обычная подпружиненная скоба, которая в рабочем состоянии блокировала нажатие гашеток открытия подвесной. Причем случайно ее зацепить было нельзя, мешали все те же гашетки, надо было специально подковырнуть пальцем.
          1. К-36
            К-36 Сегодня, 10:52 Новый
            +3
            На С-4 это была обычная подпружиненная скоба

            Я извиняюсь, но приведённый Вами пример абсолютно из другой оперы. А что касаемо К-36, то поясной и плечевой притяги притягивают к креслу подвесную систему лётчика. И, даже если лётчик откроет замки ОСК-2 ( Отцепки Свободных Концов парашюта), то он всё равно не вывалится из самолёта, т.к. его подвесная система притянута к К-36 поясными и плечевыми притягами yes Правда, безопасно катапультироваться с расстёгнутыми замками ОСК-2 он уже не сможет, т.к. заголовник вместе со спасательным парашютом улетит в чистое небо, а лётчик вывалится из кресла в подвесной системе, но... без парашюта.
            hi
            1. древний
              древний Сегодня, 12:27 Новый
              +1
              Цитата: К-36
              а лётчик вывалится из кресла в подвесной системе, но... без парашюта.

              Абсолютно верно, вот только..с ИПС (или как по инструкции ПСУ -36) есть "проблемка"....так называемый .."шейный люфт" и если сам не прижмёшься к заголовнику..то могут пострадать шейные позвонки crying и при длительных отрицательных nу можно .."зависнуть" даже полностью притянутым...а для лётчиков с ..невысоким ростом это уже .."проблемка" wink
              А вот в старых креслах К-36Д, там сразу одеваешь подвесную систему,которая уже вмонтирована в кресле и "район" шеи так же притягивается тросом ( крепится к спинному матрасу )..вот там люфта практически нет.
              ИПС хорошо для "удобства"..на земле одел,подогнал и вперёд .."на посадку"...а на старом ,ну как и на других типах,не оборудованных К-36-ми ,надо..влезать...а если в "демисезонке" или даже в кожанке, но..с большими габаритами...уже .."проблематично"
        3. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 12:05 Новый
          0
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          А застежки ...а крепление...не может ли летчик случайно их отстегнуть?

          А Вы часто себя в машине случайно отстёгиваете?
    3. К-36
      К-36 Сегодня, 10:34 Новый
      +5
      Без особых мер летчика выдернуть из кабины запросто может при резком маневре...

      Сообщаю Вам ( в качестве ликбеза по креслу с моей аватарки ), что кресла семейства К-36 имеют эксплуатационные притяги подвесной системы : поясной и плечевой yes . А в случае катапультирования они становятся аварийными, то есть притягивают лётчика к креслу "на всю катушку".
      И ещё ( для развития ) пообщайтесь с Героем России А.Ю. Гарнаевым в его блоге. Он, как лётчик - испытатель, однозначно говорит, что полёты без фонаря кабины входят в ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ программу испытаний любого нового истребителя. И этот полёт как раз таковым и является.
      hi
      1. древний
        древний Сегодня, 12:04 Новый
        +1
        Цитата: К-36
        в качестве ликбеза по креслу с моей аватарки ), что кресла семейства К-36 имеют эксплуатационные притяги подвесной системы : поясной и плечевой

        Не много добавлю ( к вашему ликбезу а вашей аватаркой wink ) вы запамятовали про..ножные обхваты( лопухи).."чёрненькие такие " лопухи вокруг РУС'ов.
        Цитата: К-36
        полёты без фонаря кабины входят в ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ программу испытаний любого нового истребителя

        Здесь подверждаю полностью и на этапе ЛКИ и на этапе ПСИ ( но только на самолётах ИА,ША и ФБА)...на "длинных машинах" пробовали на Ту-22М)....но в последствии уже на 1,2 и 3-ках не проводились.
        1. древний
          древний Сегодня, 12:05 Новый
          +1
          Цитата: древний
          ."чёрненькие такие " лопухи вокруг РУС'ов.

          Наглядная иллюстрация wink
        2. К-36
          К-36 Сегодня, 12:58 Новый
          0
          Древний, категорически приветствую drinks
          Про ножные притяги я специально не стал упоминать, т. к. это не эксплуатационная система, а чисто аварийная. И про механизм подъёма сиденья по росту лётчика тоже промолчал ( потому как к плечевому и поясному притягам он "никаким боком" ). Кресло это я 12 лет преподавал на курсах нач ПДС в 4 ЦБП и ПЛС. lol
          По поводу ИПС-72. Она, кажись, только на Су-25 и осталась. Ну а чтоб не "зависать" в перевёрнутом полёте, то надоть поясной притяг потуже перед вылетом затянуть wink А голову к заголовнику прижимать перед катапультированием все Инструкции велят ( потому как ремней притяга ЗШ к заголовнику кресла нетути wink
          Чёй-то вспомнился уважаемый мною во все времена v a f love
          C уважением, hi
        3. К-36
          К-36 Сегодня, 13:18 Новый
          0
          ."чёрненькие такие " лопухи вокруг РУС'ов.

          Вспомнилось : " Малыш, я так не играю..." ( мультик "Малыш и Карлсон, который живёт на крыше" ).
          Древний, тудыть - растудыть. Не вокруг РУС -ов, а по бокам от РУС-ов stop А то при катапультировании ступни оторвёт laughing
          Засим всё одно с превеликим уважением, soldier
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 08:52 Новый
    +17
    Есть летная элита в стране - это космонавты. А есть элита-элит - это летчики-испытатели. Эти повелители, бриллианты небес...
    Слова не мои, один из конструкторов НПО МИГ сказал.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:09 Новый
    +2
    Эта процедура, необходимое лётное испытание, а матрасам все только мажорить..
  4. yehat2
    yehat2 Сегодня, 09:11 Новый
    0
    летчик-то не отстегнется, но вот потоки ветра могут и ему навредить и разрушать кабину.
    что-то схожее привело к гибели пилота при испытаниях будущего су-27
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 10:52 Новый
      0
      Может при катапультировании об хвост ударить тогда вообще грустно будет.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:11 Новый
    +2
    У-у-у какой глазастый журналист! Все разглядел! Завидуйте молча! У вас таких летчиков и нету.
  6. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 09:13 Новый
    +8
    Программа испытаний может включать (и включает) множество элементов. Порой совершенно неожиданных для дилетантов wassat

    В режиме кабриолета... Как романтично laughing ! Жаль одноместный, телок не покатать... А вообще, такая ассоциация многое говорит об уровне журналиста, у которого она возникла.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 10:46 Новый
      +2
      Хорошая новость касаемо испытаний Су-57,фото которого с Изделием 180 появилось в интернете.

      Российский истребитель Су-57 был впервые замечен с новой ракетой класса «воздух-воздух» К-77, конструкция которой частично основана на существующей в настоящее время Р-77, пишет американское издание The Military Watch.


      Российские источники сообщают, что дальность действия «Изделия 180» – 193 км (у американской ракеты AIM-120D этот показатель равен 180 км, у китайской PL-15 – примерно 250-300 км). Технологии наведения ракеты делают K-77 чрезвычайно точной даже против небольших и маневренных целей на экстремальных дистанциях. Сложная электронная начинка в носовой части ракеты может преодолеть проблему «поля обзора» радара, позволяя ракете удерживать обзор 360 градусов вокруг себя и тем самым не позволяя истребителям уклониться от нее.

      https://topcor.ru/16787-su-57-vpervye-pokazali-s-novejshej-raketoj-izdelie-180.html
  7. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 09:15 Новый
    +2
    Может и у них такие лётчики есть. Просто они не все подробности испытаний в телек сливают.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:20 Новый
      +3
      Цитата: Пиджак в запасе
      Может и у них такие лётчики есть. Просто они не все подробности испытаний в телек сливают.

      Конечно есть ! Как и определённые разведданные по отдельным событиям (к примеру о сбитом у нас "Боинг" МН-17) , которые они - имеют,но опубликовать не могут...
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 09:33 Новый
      +5
      Цитата: Пиджак в запасе
      Может и у них такие лётчики есть.

      Без "может". Зачем гадать, если даже в статье написано:
      такой вариант полёта напоминает вылет, совершённый в Британии лётчиком-испытателем Кейтом (Китом) Хартли на истребителе Panavia Tornado в 1988 – во время разработки самолёта. Тогда британская компания-разработчик сообщила, что вариант испытаний проводился именно для отработки процедуры аварийного покидания самолёта.
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 09:44 Новый
        0
        Цитата: Piramidon
        Без "может". Зачем гадать

        Это когда створку фонаря срывает,на взлете,то далее полет совершается в подобном режиме,испытателями становятся по-неволе.
    3. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 11:54 Новый
      0
      есть, конечно есть!
  8. Варнава
    Варнава Сегодня, 09:30 Новый
    +2
    Да-да, кабриолета, всё верно.
    А если лётчик нажмёт синюю кнопку справа, то самолёт трансформируется в робота, а если чёрную, то космическим истребителем будет! laughing
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:48 Новый
    +3
    Идут испытания,нормальный процесс.Всегда должны быть инструкции ,при технических неполадках
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:54 Новый
    +2
    Такая у испытателей служба/работа, проверять все нештатные ситуации.
  11. dzvero
    dzvero Сегодня, 09:54 Новый
    0
    А что, прикольно смотрится. Не каждому дано прокатиться так "с ветерком".
  12. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:55 Новый
    -5
    Это для оценки Стелс возможностей.
  13. ender
    ender Сегодня, 10:10 Новый
    0
    30% несчастных случаев происходят после фразы: "Смотри как я могу!"
    Остальные 70 % после слов: "Фигня! Смотри как надо" ... (с)
  14. Кушка
    Кушка Сегодня, 12:01 Новый
    0
    Встречаются Боинг и Пингвин. В Пингвине
    молодой, горячий асс, а в Боинге седой дед.
    Пингвин - а смотри как я могу- как завернул
    бочку с двумя кувырками через хвост. А ты?
    10 мин, 15 мин - Боинг летит ровненько-
    голос в эфире- а я сходил в хвост, выпил кофе,
    погладил стюардессу по попке, позвонил в
    свой ресторан, заказал фуа-гра на 20-00....
  15. Тень041
    Тень041 Сегодня, 13:25 Новый
    0
    Все правильно,испытания должны быть всесторонними. Фонарь в бою может быть пробит и экипировка пилота должна позволить сохранить летчику боеспособность и в таких условиях