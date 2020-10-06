Новый повод для критики СП-2 в прессе Европы: ФРГ не проверила расчеты России

Противники «Северного потока-2» нашли новый повод придраться к газопроводу. Теперь они обвиняют правительство Германии в том, что оно не проверяло данные, предоставляемые российской стороной.Немецкая газета Tagesspiegel опубликовала материал, в котором утверждается, что Министерство экономики ФРГ, отстаивая целесообразность строительства газопровода, опиралось лишь на данные российских компаний. Эту версию охотно подхватило польское СМИ Do Rzeczy, в чем тоже нет ничего удивительного, учитывая, что сейчас США используют Польшу как один из главных инструментов своего политического влияния в Европе, и Варшава следует в интересах США даже в ущерб своим собственным экономическим интересам.Все началось с того, что немецкий депутат Оливер Кришер, представляющий в бундестаге партию зеленых (а зеленые, как мы знаем, активно используются США в борьбе против российских интересов), подал запрос о том, сможет ли Германия обойтись без российского газа.В Министерстве экономики ФРГ дали ответ, основанный на расчетах Nord Stream 2 AG, исходя из которых потребности Европы в газе будут увеличиваться в среднем на 100 млрд кубометров в год. Напомним, что СП-2 позволит поставлять в Европу до 55 млрд кубометров газа в год, а ведь еще какая-то часть российского газа по-прежнему будет поступать в европейские страны и по другим газопроводам.Однако, как пишет немецкая и польская пресса, при этом специалисты Минэкономики ФРГ не стали проверять расчеты, сделанные заинтересованной в реализации проекта российской компанией (Nord Stream 2 AG – «дочка» корпорации «Газпром»). Это обстоятельство и дало повод для очередных претензий как к газопроводу, так и к действиям немецкого правительства.Впрочем, как мы видим, когда нет никаких реальных оснований выступать против «Северного потока-2», его противники начинают цепляться даже к таким мелким поводам. Что бы изменила проверка расчетов российской компании, даже если правительство Германии заказало бы независимую экспертизу этих расчетов у каких-то сторонних организаций? Потребность Европы в газе растет – это объективный факт.Те же самые экологи должны понимать, что газ приходит на смену менее экологичным видам топлива из нефтепродуктов в автотранспорте. Не зря Клаус Эрнст, председатель комитета по экономике и энергетике в бундестаге ФРГ, не столь давно говорил о том, что как раз «Северный поток-2» внесет большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы и поможет реализовывать «водородную стратегию», о которой столь много говорят сейчас немецкие власти.Многие независимые эксперты говорят о том, что именно Германия станет основным выгодоприобретателем от строительства «Северного потока-2», если не считать Россию, разумеется. Газ будет поступать в ФРГ и цены на этот вид топлива действительно могут снизиться. Кроме того, выиграют и страны, подключенные к немецкой газовой системе, такие как Нидерланды, Дания и даже Польша – один из самых ярых противников запуска СП-2.Однако что такое выгода населения и даже экономики, если на кону – американские экономические и политические интересы в Европе. Поэтому для критиков газопровода главное – не допустить его строительства, чтобы США смогли реализовывать в Европе свой СПГ. Ради доминирования на топливном рынке Евросоюза Вашингтон подключил все свои возможности – от санкций до провокационных статей в европейской прессе.Но понятно, что пока Германия отказываться от выгодного для нее газопровода не собирается. Маловероятно, что даже в случае смены федерального канцлера Берлин пойдет на такой вредоносный для самого себя шаг как отказ от запуска СП-2.