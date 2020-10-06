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Новый повод для критики СП-2 в прессе Европы: ФРГ не проверила расчеты России

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Противники «Северного потока-2» нашли новый повод придраться к газопроводу. Теперь они обвиняют правительство Германии в том, что оно не проверяло данные, предоставляемые российской стороной.


Немецкая газета Tagesspiegel опубликовала материал, в котором утверждается, что Министерство экономики ФРГ, отстаивая целесообразность строительства газопровода, опиралось лишь на данные российских компаний. Эту версию охотно подхватило польское СМИ Do Rzeczy, в чем тоже нет ничего удивительного, учитывая, что сейчас США используют Польшу как один из главных инструментов своего политического влияния в Европе, и Варшава следует в интересах США даже в ущерб своим собственным экономическим интересам.

Все началось с того, что немецкий депутат Оливер Кришер, представляющий в бундестаге партию зеленых (а зеленые, как мы знаем, активно используются США в борьбе против российских интересов), подал запрос о том, сможет ли Германия обойтись без российского газа.

В Министерстве экономики ФРГ дали ответ, основанный на расчетах Nord Stream 2 AG, исходя из которых потребности Европы в газе будут увеличиваться в среднем на 100 млрд кубометров в год. Напомним, что СП-2 позволит поставлять в Европу до 55 млрд кубометров газа в год, а ведь еще какая-то часть российского газа по-прежнему будет поступать в европейские страны и по другим газопроводам.

Однако, как пишет немецкая и польская пресса, при этом специалисты Минэкономики ФРГ не стали проверять расчеты, сделанные заинтересованной в реализации проекта российской компанией (Nord Stream 2 AG – «дочка» корпорации «Газпром»). Это обстоятельство и дало повод для очередных претензий как к газопроводу, так и к действиям немецкого правительства.

Впрочем, как мы видим, когда нет никаких реальных оснований выступать против «Северного потока-2», его противники начинают цепляться даже к таким мелким поводам. Что бы изменила проверка расчетов российской компании, даже если правительство Германии заказало бы независимую экспертизу этих расчетов у каких-то сторонних организаций? Потребность Европы в газе растет – это объективный факт.

Те же самые экологи должны понимать, что газ приходит на смену менее экологичным видам топлива из нефтепродуктов в автотранспорте. Не зря Клаус Эрнст, председатель комитета по экономике и энергетике в бундестаге ФРГ, не столь давно говорил о том, что как раз «Северный поток-2» внесет большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы и поможет реализовывать «водородную стратегию», о которой столь много говорят сейчас немецкие власти.

Многие независимые эксперты говорят о том, что именно Германия станет основным выгодоприобретателем от строительства «Северного потока-2», если не считать Россию, разумеется. Газ будет поступать в ФРГ и цены на этот вид топлива действительно могут снизиться. Кроме того, выиграют и страны, подключенные к немецкой газовой системе, такие как Нидерланды, Дания и даже Польша – один из самых ярых противников запуска СП-2.

Однако что такое выгода населения и даже экономики, если на кону – американские экономические и политические интересы в Европе. Поэтому для критиков газопровода главное – не допустить его строительства, чтобы США смогли реализовывать в Европе свой СПГ. Ради доминирования на топливном рынке Евросоюза Вашингтон подключил все свои возможности – от санкций до провокационных статей в европейской прессе.

Но понятно, что пока Германия отказываться от выгодного для нее газопровода не собирается. Маловероятно, что даже в случае смены федерального канцлера Берлин пойдет на такой вредоносный для самого себя шаг как отказ от запуска СП-2.
Автор:
Использованы фотографии:
Twitter/Nord Stream 2 Corp.
53 комментария
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  1. comradChe
    comradChe Сегодня, 09:55 Новый
    -2
    Пусть « горит синим пламенем » ентот прожэкт!
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:00 Новый
      -3
      Пусть « горит синим пламенем »

      Долго же ему придется гореть...осталось немного какая то сотня км до Германии потерпите уж. smile
      Толи еще будет...то ли еще будет ой ой ой.
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 10:01 Новый
        -2
        именно Германия станет основным выгодоприобретателем от строительства «Северного потока-2», если не считать Россию,

        Россию считать действительно не стоит.
        Население получит болт.

        Скорее цена на газ для русских в очередной раз поднимется дабы компенсировать затраты на строительство трубы.
        Ну не за счет же акционеров трубы строить!
        И не за счет футболистов.
        Эхо москвы содержать нужно.

        Да малоли куда бабло получаемое с распродажи природных богатств России деть можно!
        Карманов много.

        Да пусть они все замерзнут нахрен в этой стране нацистов.
        Они на смерть несут регулярно, а наши обладатели народного достояния им тепло поставляют.

        Интересно в планах газпрома есть газификация России? Домов где живут обычные русские люди.
        Или нам, ватникам, угля достаточно?
        1. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 10:04 Новый
          -6
          Вот ведь неугомонные какие.. Все бы им козни стоить и гадости гадить
          1. СРЦ П-15
            СРЦ П-15 Сегодня, 10:49 Новый
            +1
            Новый повод для критики СП-2 в прессе Европы: ФРГ не проверила расчеты России

            Сколько можно с этим недостроенным СП-2 возиться? Надо накачать в уже опущенные трубы газ, они всплывут, а Газпром будет добавлять недостающие трубы на нашем берегу и двигать весь газопровод в сторону Германи. Немцам останется только ловить его конец и не дать ему уйти вместо Германского берега куда-нибудь в Польшу! Отчисления положенные мне за рацпредложение прошу Газпром присылать на карту номером ************! laughing wassat
            Как уже достал этот газопровод!!! yes
            1. Храмов
              Храмов Сегодня, 12:03 Новый
              +2
              Интересно, кто тебе минуса ставит за рацуху? laughing

              Вот тут совсем хорошо про немцев good
              Цитата: СРЦ П-15
              Немцам останется только ловить его конец
              wassat
            2. Undecim
              Undecim Сегодня, 13:30 Новый
              0
              Отчисления положенные мне за рацпредложение
              В качестве отчислений - ловите конец.
        2. Рагнар лодброк
          Рагнар лодброк Сегодня, 10:06 Новый
          +4
          Да,так и есть.Забавно было наблюдать,как тут в комментариях жгли за трубы,словно акции у них за пазухой были."Срочно трубы проложить!""Даешь трубы!""Черского туда!""Затопим запад газом!"Умора...С таким же рвением лучше бы заводы строили,а не природные кладовые распродавали.
          1. Ded_Mazay
            Ded_Mazay Сегодня, 10:43 Новый
            -4
            Цитата: Рагнар лодброк
            Да,так и есть.Забавно было наблюдать,как тут в комментариях жгли за трубы,словно акции у них за пазухой были.

            Вы хотите что бы недополученное в бюджет от налогов и дивидендов газпрома, минфин добыл из вашего кошелька?
            P.S. Кстати говоря, а чем вас не устраивают ГПЗ и ГХК в Усть-Луге и на "амуре" строящиеся газпромом как раз таки с доходов от так не уважаемых вами труб?
          2. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 10:56 Новый
            -6
            Цитата: Рагнар лодброк
            Да,так и есть.Забавно было наблюдать,как тут в комментариях жгли за трубы,словно акции у них за пазухой были."Срочно трубы проложить!""Даешь трубы!""Черского туда!""Затопим запад газом!"Умора...С таким же рвением лучше бы заводы строили,а не природные кладовые распродавали.

            Если отступимся, то легче точно не станет, потому как после этого, любой экономический проект с участием России будут валить наглухо ещё в зачаточном состоянии. Сейчас вы возразите - мол надо у себя всё отстроить и обеспечить. Надо, не спорю, но это дело явно не трёх дней и даже не трёх лет. Да и велика ли ёмкость этого внутреннего рынка с покупательской способностью населения равной двум-трём прожиточным минимумам? Высокотехнологические товары продавать? А дохрена ли у нас этих товаров, что бы за ними забугорные рынки в очередь стояли? Вопрос завершения СП-2 из разряда "экономического проекта" уже перерос в разряд "принципиально-политического", причём не только для России. Надо завершать, на зло матрасам.
            1. Ded_Mazay
              Ded_Mazay Сегодня, 11:20 Новый
              -3
              Цитата: Ныробский
              Если отступимся, то легче точно не станет, потому как после этого, любой экономический проект с участием России будут валить наглухо ещё в зачаточном состоянии. Сейчас вы возразите - мол надо у себя всё отстроить и обеспечить. Надо, не спорю, но это дело явно не трёх дней и даже не трёх лет. Да и велика ли ёмкость этого внутреннего рынка с покупательской способностью населения равной двум-трём прожиточным минимумам? Высокотехнологические товары продавать? А дохрена ли у нас этих товаров, что бы за ними забугорные рынки в очередь стояли? Вопрос завершения СП-2 из разряда "экономического проекта" уже перерос в разряд "принципиально-политического", причём не только для России.

              Совершенно верно.
              Что бы раскрутить свою промышленность нужно расчистить для нее собственный рынок сбыта. Например, выдавливать иностранцев из госзаказа. К слову это уже делается.
              Так же, как я понимаю, пришли к решению напрячь госкомпании обязательством по инвестициям в производство, за счет средств что должны были уйти в бюджет в виде дивидендов и размазаться тонким слоем без какого либо проку. Пример с газпромом и строящимися им ГПЗ и ГХК я уже приводил. РЖД как я понял сейчас впрягли в расширение пропускной способности БАМа и транссиба.
              Но судя по количеству минусов под нашими комментариями, не очень то публика желает задаваться нудными вопросами, а желает все и сразу.
          3. Игорь Авиатор
            Игорь Авиатор Сегодня, 11:26 Новый
            0
            Цитата: Рагнар лодброк
            С таким же рвением лучше бы заводы строили,а не природные кладовые распродавали.

            Привет, всепропальщик! Что, неужели "опять все прос..ли полимеры?" Может, лучше вокруг посмотришь?Ладно, так и быть утешу: в настоящий момент в РФ строится 18 гигантских заводов:
            1. Амурский ГПЗ - 790 млрд рублей

            2. Амурский ГХК - 700 млрд рублей

            3. Запсибнефтхим - 650 млрд рублей

            4. Арктик СПГ-2 - 600 млрд рублей

            5. Баимский ГОК - 500 млрд рублей

            6. Ямал СПГ (4-я очередь) - 300 млрд рублей.

            7. Олефиновый комплекс ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» - 234 млрд рублей.

            8. Удоканский ГМК - 200 млрд рублей.

            9. Гремячинский ГОК - 180 млрд рублей.

            10. Усольский калийный комбинат - 180 млрд рублей.

            11. Усть-кутский ГПЗ - 170 млрд рублей.

            12. Богучанский алюминиевый завод - 160 млрд рублей.

            13. Судоверфь Новатэк в Белокаменке (ЦСКМС, ранее известна как Кольская верфь) - 120 млрд рублей.

            14. Тайшетский алюминиевый металлургический завод - 120 млрд. рублей

            15. Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край, бухта Большой Камень) - 117 млрд рублей.

            16. Балтийский СПГ

            17. Балтийский ГХК

            18. Балтийский ГПЗ (общие инвестиции последних трёх проектов 1.1 трлн рублей).
            подробности здесь: https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/18-gigantskih-zavodov-kotorye-seichas-stroiatsia-v-rossii-5f71d1424fade30a2a6c214d
            Или этого мало? А! Ну, да!, сейчас начнёшь ныть, что "это не для простого гражданина..." Как вы, нытики, достали! С грантами от госдепа облом - им самим сейчас мало? Иди, чтоль, работать, а?
            1. Комментарий был удален.
            2. pmkemcity
              pmkemcity Сегодня, 12:52 Новый
              -2
              Цитата: Игорь Авиатор
              Иди, чтоль, работать, а?

              Вы забыли про завод бытовых роботов-федоров в Сколково. А так то да - все перечисленные Вами проекты направлены на то, что бы "слезть с нефтяной иглы".
        3. Лесовик
          Лесовик Сегодня, 10:18 Новый
          -2
          Цитата: Храмов
          Интересно в планах газпрома есть газификация России? Домов где живут обычные русские люди.

          Насчёт Газпрома не уверен, но:
          Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации страны к 2024 году и 2030 году.
          Также поручено сформировать источники финансирования мероприятий по подключению россиян к газораспределительным сетям без привлечения их средств[i][/i]; утвердить обязательные стандарты к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения технологических работ по подаче на газоиспользующее оборудование газа ("последняя миля"), в том числе к его минимальному комплекту и обслуживанию; заключить комплексный договор на поставку газа, техническое обслуживание и подключение сопутствующего оборудования с использованием "единого окна" и многофункциональных центров, которые позволяют выполнять сбор сведений от имени заявителя.
          поживём-увидим.
          1. Лесовик
            Лесовик Сегодня, 10:27 Новый
            -2
            Судя по реакции местная "местная богема" категорически против газификации России за чьи-бы то ни было средства, кроме средств обычных людей... Мдя...
        4. Грибок
          Грибок Сегодня, 10:21 Новый
          -3
          Жил бы в России знал бы что ежегодно тысячи населённых пунктов газифицируют.
          1. Храмов
            Храмов Сегодня, 10:30 Новый
            +1
            Так вышло, что я живу в России, но, блин, не в тех пунктах о которых ты тут пишешь.
            И еще несколько десятков миллионов не в тех пунктах живут.
            Но конечно мы сами виноваты, что не в тех пунктах родились. laughing .

            А так, да рапортуют знатно!
            И Москва вместе с собяниным впереди планеты всей.
            Там и самые длинные катки в мире и дома рушим и новые строим и пенсии ого-го и бесплантые лекарства если короной заболел.
            Вообще они там молодцы. В Москве.

            А мы в России (это чуть далее Москвы) живем и в ус не дуем.
            1. WeAreNumerOne
              WeAreNumerOne Сегодня, 10:47 Новый
              -3
              Надо просто немного потерепеть, не повезло, у нас все таки федерация, вот свои власти и шевелите. Нечего на Москву пенять, Москва тут не для решения проблем у каждого россиянина, у когорого чего-то там не хватает.
        5. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 10:54 Новый
          -2
          Цитата: Храмов
          Или нам, ватникам, угля достаточно?

          Валежник есть.
        6. Комментарий был удален.
      2. Vol4ara
        Vol4ara Сегодня, 10:13 Новый
        -13
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Пусть « горит синим пламенем »

        Долго же ему придется гореть...осталось немного какая то сотня км до Германии потерпите уж. smile
        Толи еще будет...то ли еще будет ой ой ой.

        Треска отнерестилась, много уже построили?
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:16 Новый
          -7
          Треска отнерестилась, много уже построили?

          Хоть какая то польза от СП-2...сроки сдачи объекта сдвигаются вправо вроде как обещают конец 2021 года...а там глядишь американцы еще какую нибудь гадость придумают...а если серьезно эти перипетии никак не повлияли на жизнь рядовых граждан России как жили так и живем.
          1. Тралл
            Тралл Сегодня, 10:24 Новый
            -2
            Собаки лают, а караван идёт. Давление на СП-2 не прекратится никогда. Есть заказ, и он даже не политический. И пока это в в экономических интересах США, то Лёшика Навального будут травить Новичком снова и снова smile Потом можно луддитов(разрушителей машин из прошлых веков) реанимировать для атак с мотыгами на трубы СП-2...
            Нужно тупо продавливать достройку, ввод в эксплуатацию и выход на полную мощность газопровода. Ну и не забыть переизбрать Дональда в ноябре smile
            1. Vol4ara
              Vol4ara Сегодня, 10:33 Новый
              -6
              Цитата: Тралл
              Собаки лают, а караван идёт. Давление на СП-2 не прекратится никогда. Есть заказ, и он даже не политический. И пока это в в экономических интересах США, то Лёшика Навального будут травить Новичком снова и снова smile Потом можно луддитов(разрушителей машин из прошлых веков) реанимировать для атак с мотыгами на трубы СП-2...
              Нужно тупо продавливать достройку, ввод в эксплуатацию и выход на полную мощность газопровода. Ну и не забыть переизбрать Дональда в ноябре smile

              Зачем что то продавливать, вот сейчас можно строить, иди и достраивай. Ну так сколько достроили, от трески уже недели 2 как прошло? Может проблема в том, что мы не можем её достроить, а помогать из за санкций никто не хочет? Не, не рассматриваете такой вариант?
              1. Тралл
                Тралл Сегодня, 10:36 Новый
                0
                Цитата: Vol4ara
                мы не можем её достроить

                Можем-не можем... Что за "ромашка" такая? Есть такое слово - надо. И дело уже не только в газе.
                1. Vol4ara
                  Vol4ara Сегодня, 10:47 Новый
                  -5
                  Цитата: Тралл
                  Цитата: Vol4ara
                  мы не можем её достроить

                  Можем-не можем... Что за "ромашка" такая? Есть такое слово - надо. И дело уже не только в газе.

                  Ага, партия сказала надо, комсомол ответил есть. По факту партия сказала надо, Трамп сказал санкции, подрядчики сказали "на х е р надо", свернулись и уехали. И оказалось, что помимо лозунгов, сами мы сейчас реализовать проект не в состоянии. И это это даже больший репутационный ущерб, чем потерянная прибыль
                2. Храмов
                  Храмов Сегодня, 10:53 Новый
                  -1
                  Цитата: Тралл
                  Есть такое слово - надо.

                  Кому надо?
                  Вот положа руку на сердце скажи кому нужен этот трубопровод?

                  Вот пусть на пальцах правительство объяснит зачем гражданину России газопровод "надо".

                  Сейчас газопровода нет. И мы живем как живем.
                  Значит когда он появится мы будем жить лучше?
                  Правительство все переводит на бабло, вот пусть объявит сумму на которую каждый из нас станет жить лучше.

                  А ежели не могут, то пусть уж заткнутся со своей трубой.

                  Или правительство хватает лишь на то, чтобы распродовать ресурсы, валюту торговать на бирже и на вырученные рубли содержать социалку дабы не было гражданского бунта?
                  Всё?
                  В этом весь смысл существования современного государства российского?

                  Каждый сам за себя и немного на пенсию, но пенсию чуть позже?
                  1. Игорь Авиатор
                    Игорь Авиатор Сегодня, 11:34 Новый
                    +5
                    Цитата: Храмов
                    А ежели не могут, то пусть уж заткнутся со своей трубой.

                    Лучше бы ты сам заткнулся! Еще один нытик- всепропальщик! Иди, работай! Нечего тут сырость разводить! Если тебе на жизнь нехватает - "неча на ... правительство... пенять!"
          2. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 10:57 Новый
            -2
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            вроде как обещают конец 2021 года..

            А акционер Газпромо, Вадик 237, обещал к февралю энтого года трубы соединить.
        2. pmkemcity
          pmkemcity Сегодня, 12:54 Новый
          -1
          Цитата: Vol4ara
          Треска отнерестилась

          Килька пошла на нерест...
      3. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 10:55 Новый
        -6
        осталось немного какая то сотня км


        Подобные расстояния нужно считать в годах..
        Например, расстояние до Альфа-Центавры 4,3 световых годах..
        А до окончания строительства сколько ещё терпеть??)
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:59 Новый
          -4
          А до окончания строительства сколько ещё терпеть??)

          Товарищ Трамп знает...все вопросы по достройке СП-2 к нему.
    2. iouris
      iouris Сегодня, 11:00 Новый
      -6
      А зачем тогда нужна "эта страна"?
    3. iouris
      iouris Сегодня, 11:02 Новый
      -6
      Цитата: comradChe
      Пусть « горит синим пламенем » ентот прожэкт!

      А зачем тогда нужна "эта страна"?
  2. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 09:56 Новый
    -4
    "сможет ли Германия обойтись без российского газа"
    Конечно сможет, если продолжит использовать в энергетике, как сейчас, массово уголь.
    Может и увеличить использование этого, крайне экологического чистого ископаемого.
    А трубы оно конечно зло однозначно.
    Прямая угроза безопасности.
    1. vVvAD
      vVvAD Сегодня, 10:49 Новый
      +1
      Ну да: и детали для эйрбаса, и комбайны, и металлопрокат, и ГМС, и пшеница - всё прямая угроза безопасности. Янкесы научат покупать без угроз безопасности и ... с угрозами wink
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Svarog
      Svarog Сегодня, 10:01 Новый
      -3
      Цитата: Храмов
      Ну не за счет же акционеров трубы строить!
      И не за счет футболистов.

      У них еще есть ресурс.. могут предложить по смс деньги собирать.
  4. Labrador
    Labrador Сегодня, 09:58 Новый
    +1
    Учитывая то, что эуропа стремится отказаться от угля и атома, потребность в газе не снизится
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:00 Новый
    0
    Ничего принципиально нового. Зеленые отрабатывают свои зарплаты, грантики и прочие плюшки от большого босса.
    Так то борьба за экологию это понятно, правильно, но во всём надо находить разумный компромисс!!!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:15 Новый
    +1
    Эту версию охотно подхватило польское СМИ Do Rzeczy
    Так это совершенно не удивительно. Поляк появляется из ни от куда когда дело касается очередной пакости для России. Немецкие зеленные вроде как бы борцы за экологию, но больше фашиствующие русофобы. А русофоб русофоба видит из далека тем более в Европе.
  7. Грибок
    Грибок Сегодня, 10:22 Новый
    +2
    Достроят обязательно. Немцам газ нужен позарез. А нам деньги.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 11:00 Новый
      -3
      Цитата: Грибок
      А нам деньги.

      В кармане денежки, а, ну, налей, любите, девочки, меня скорей!
  8. parusnik
    parusnik Сегодня, 10:22 Новый
    -2
    А может и правда, пусть на американский СПГ переходят?..Странная какая-то забота России об экономике Германии, они нам санкции, а мы им газ.Россия -щедрая душа? Газпром - не все мечты сбылись...менеджеров, директоров...
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 10:32 Новый
      +3
      Цитата: parusnik
      А может и правда, пусть на американский СПГ переходят?

      Даже Китай с Вами не согласен smile
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 10:34 Новый
        0
        Ух, ты ...даже так.. laughing
  9. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:26 Новый
    -1
    Да, интересно что победит, бабло или забота о собственной стране....
  10. Роман13579
    Роман13579 Сегодня, 10:51 Новый
    -5
    Российское судно трубоукладчик Академик Черский после нескольких месяцев стоянки в Германии отправился в Калининград. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает агентство Прайм со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

    Указано, что судно стояло в немецком порту Мукран – логистической базе газопровода Северный поток-2.

    Трубоукладчик несколько отдалился от Мукрана 2 октября и опять встал на якорь. Теперь же Черский снова пришел в движение и взял курс на Калининград, куда он должен прийти 7 октября
  11. Роман13579
    Роман13579 Сегодня, 10:53 Новый
    -6
    потребности Европы в газе будут увеличиваться в среднем на 100 млрд кубометров в год. Напомним, что СП-2 позволит поставлять в Европу до 55 млрд кубометров газа в год


    Кто это выдумал??
    Будь оно так - то по два потока в год бы строилось..))
    1. dragy52rus
      dragy52rus Сегодня, 11:14 Новый
      +2
      по вашему мнению отказ от угля и атома, чем сможет заменить Европа и в каких количествах?
      1. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 11:45 Новый
        -5
        По-нашему без понятия..
        Но цифры +100млрд. ежегодно.. это как-то не укладывается в моей голове..
        На этом фоне СП2 с 50 млрд вообще ничего не изменит..))
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:05 Новый
    +1
    Странный повод для критики и материал достаточно мутный. Расчет стоимости строительства газопровода СП 2 идет по западным ТУ и финансовым нормам.В России такие газопроводы обошлись гораздо дешевле .В чем проблема ,мало попросили денег с Германии ?
  13. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 11:37 Новый
    +3
    Немецкая газета Tagesspiegel опубликовала материал... Эту версию охотно подхватило польское СМИ Do Rzeczy

    Скорее, поляки вбросили Шпигелю фейк а потом сами подсели за ксерокс...типа мы тут не при чем.
    Хотя, не суть. Выгодоприобретатель вообще за Ла-Маншем эти просто чревовещают.
  14. Alexey-74
    Alexey-74 Сегодня, 11:41 Новый
    -1
    Блин все не успокоятся, тема реально уже достала всех....
  15. Бармал
    Бармал Сегодня, 11:52 Новый
    0
    отказываться от СП2 Германия не собирается, но и не спешит его заканчивать. А плюнуть в партнёра - плюёт и санкциями трясёт. Вот и получается - проще лишить её газа вообще и сразу. Чем тратить деньги на это строительство. и продвижение СП2. Заморозить стройку. Газ отключить. придёт дедушка Мороз, тогда и поговорим. Просто зима была тёплая.