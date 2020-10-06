Формат самой опасной армии в мире: рассуждения экспертов

Современная геополитическая обстановка такова, что и войны существенно видоизменились в сравнении с прошлым. Причём речь о прошлом, не столь далёком. Если ещё несколько десятилетий назад в качестве основы войны выделяли прямые боевые действия с противником, включая действия по широкому фронту, то теперь акценты заметно сместились. На смену войне классической пришла война гибридная.
Существенно важную роль играют вооружения, военная техника, но назвать эту роль исключительно единственной главной уже невозможно. Добавляется целый ряд составляющих, включая кибернаправление, элементы экономического давления, поддержка нерегулярных вооружённых формированиях на отдельных территориях.
Нужно отметить, что многое из этого применялось и раньше, однако сейчас это сформировалось фактически в новый принцип ведения войны. И теперь самая опасная армия в мире уже не та, у которой численно больше самолётов, танков и ракет, а та, которая в большей степени гибридна, которая способна трансформироваться и создавать перевес там, где его не ожидают.
Об особенностях современных войн, о формате самой опасной армии в мире рассуждают на канале «День» Игорь Шишкин и доктор военных наук Константин Сивков.