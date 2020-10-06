Военное обозрение
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Формат самой опасной армии в мире: рассуждения экспертов

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Современная геополитическая обстановка такова, что и войны существенно видоизменились в сравнении с прошлым. Причём речь о прошлом, не столь далёком. Если ещё несколько десятилетий назад в качестве основы войны выделяли прямые боевые действия с противником, включая действия по широкому фронту, то теперь акценты заметно сместились. На смену войне классической пришла война гибридная.


Существенно важную роль играют вооружения, военная техника, но назвать эту роль исключительно единственной главной уже невозможно. Добавляется целый ряд составляющих, включая кибернаправление, элементы экономического давления, поддержка нерегулярных вооружённых формированиях на отдельных территориях.

Нужно отметить, что многое из этого применялось и раньше, однако сейчас это сформировалось фактически в новый принцип ведения войны. И теперь самая опасная армия в мире уже не та, у которой численно больше самолётов, танков и ракет, а та, которая в большей степени гибридна, которая способна трансформироваться и создавать перевес там, где его не ожидают.

Об особенностях современных войн, о формате самой опасной армии в мире рассуждают на канале «День» Игорь Шишкин и доктор военных наук Константин Сивков.

Использованы фотографии:
Фейсбук/Шушан Степанян
9 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:16 Новый
    +4
    войны существенно видоизменились в сравнении с прошлым

    А что глобально, принципиально изменилось то???
    Да, получили развитие новые средства ведения боя, но они не столь уж принципиально новые ... видо измененные скорей! Соответственно и тактика должна быть изменена с учётом новых средств.
    А в основе, всё то же! Пока пехотный боец не занял отвоеванную территорию, ничего и никак не закончено!
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 11:37 Новый
      +5
      Цитата: rocket757
      А в основе, всё то же! Пока пехотный боец не занял отвоеванную территорию, ничего и никак не закончено!

      Вопрос лишь в том,что пехотинец будет делать занимая территорию - лениво разгребать берцами пепел и ошмётки,или проливать свою кровушку нарываясь на не вскрытые узлы обороны противника ...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:27 Новый
        0
        И что, полосатики ровняли Ракку до состояния щебня, а потери пехота иракских сил всё равно несли!
        Конечно, полосатиков интэрэсовало только нефтяные поля и инфраструктура!!! Остальное можно было ровнять с землёй!
        Но, такие разрушительные операции можно проводить только ЛОКАЛЬНО, разовые операции. На большие территории просто боеприпасов ни у кого не хватит! Все ведь конечно и бомбы кончаются тоже!
        Потом, противник может, может поступать тактически правильно .... передислокация основных сил, качественные убежища, сокрытие войск и прочее, прочее, позволяющее нивелировать последствия, потери от масштабных ударов агрессора!
        Короче, нет и не будет возможности просто заровнять все в пыль и пройтись лёгким маршем, если противник тактически поступит правильно. Так не бывает.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:19 Новый
    +2
    Рассуждать можно сколько угодно, а вот разрабатывать, производить, обучать личный состав нужно здесь и сейчас!
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 12:06 Новый
      +2
      Цитата: Alien From
      а вот разрабатывать, производить, обучать личный состав нужно здесь и сейчас!

      Ярчайший пример недавнего ролика. Армия Армения. Нет даже намёка на маскировку. Собираются кучками и чего то там обсуждают. Итог, два удара, двух отделений как не бывало
  3. Игорь Литвин
    Игорь Литвин Сегодня, 11:26 Новый
    +5
    Изменилось название - "гибридная". Суть практиковалась всегда, примеров предостаточно: возьмите т.н. "Жемайтийское восстание 1408" - когда под этикеткой и при некотором участии жамойтов войско ВКЛ воевало против тевтонов. Возьмите поход "взбунтовавшегося" войска Люциана Желиговского, захватившего Виленский край и присоединившего его к Польше. А множество войн, которые вел СССР - анекдот про лётчика с фамилией Ли Си Цын помните?
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 11:35 Новый
      +1
      ну кстати да- новое это хорошо забытое старое..
  4. Tneбурашка
    Tneбурашка Сегодня, 12:11 Новый
    0
    Главное чтоб понятие воин не поменялось
  5. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:12 Новый
    0
    Да, верно в коменнтах. Придумали новое название и только.
    А принцип - воюй там, где силен, и не там, где слаб, известен давно.

    Не силен в общевойсковом бою - значит гибридная, инфармационная или еще как.
    Не силен в гибридной - значит "локальные операции","принуждение к миру" да "выпрямление границы"