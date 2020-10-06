Военное обозрение
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США передали ВСУ технику для восстановления аэродромов. Эксперты считают, что для возможности приёма бомбардировщиков ВВС США

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352-й отдельный инженерно-аэродромный батальон Воздушных сил Украины, дислоцированный в Хмельницкой области, получил от Соединенных Штатов новое оборудование и агрегаты для ремонта искусственных покрытий военных аэродромов. На данный момент подразделения этой воинской части одновременно обновляют несколько объектов, принадлежащих ВС ВСУ, поэтому современное оборудование и инструменты им понадобятся.


Об этом сообщает информационное агентство министерства обороны Украины «АрмияInform».

Мощные компрессоры, электростанции, современные отбойные молотки, бензорезы и другое оборудование значительно усилят возможности батальона во время строительства и ремонта военных аэродромов и инфраструктуры.

- говорится в сообщении.

Такая военно-техническая помощь из США на первом этапе оценивается примерно в 2,6 миллиона гривен, или около семи миллионов рублей. В дальнейшем финансирование планируют продолжать.

Эксперты предполагают, что Пентагон выделяют средства для того, чтобы в будущем иметь больше возможностей по приёму украинскими аэродромами бомбардировщиков, транспортников и самолётов разведки ВВС (ВМС) США. Напомним, что несколько дней назад впервые в истории американские B-52 пролетели в небе над Украиной.

На данный момент на Украине существует 18 действующих аэродромов, принадлежащих ВСУ и Национальной гвардии. К примеру, из них можно отметить аэродром в Кульбакино под Николаевом, где базируются 33-й центр подготовки летного состава и 299-я штурмовая бригада, оснащенные Су-25 и L-39, а также 10-я морская авиационная бригада со своей техникой. В Мелитополе Запорожской области располагается 25-я транспортная авиабригада, в распоряжении которой находятся Ил-76, Ил-78 и Ан-26. Отметим также 831-ю бригаду тактической авиации в Миргороде Полтавской области. На вооружении у нее стоят Су-27. В Староконстантинове Хмельницкой области расположен аэродром 7-й авиабригады, оснащенной Су-24М и Су-24МР.

В то же время за годы независимости на Украине было расформировано 45 военных аэродромов.
65 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:33 Новый
    +13
    Дальше больше...в перспективе Украина станет реальным плацдармом для НАТО и США в частности для войны с Россией.
    Вообщем США намеренно идет на обострение ситуации у границ нашей страны.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:50 Новый
      +11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Дальше больше...в перспективе Украина станет реальным плацдармом для НАТО и США в частности для войны с Россией.


      В перспективе,причём не столь отдалённой.

      Об этом давно много говорилось. В том числе о том,что для размещения в недорейхе американских баз не обязательно членство в НАТО,а достаточно элементарного межгосударственного договора.
      Сомнений,что таковой появится,на самых выгодных для США условиях пожалуй ни у кого нет.
      Американцы давят и продвигает свою военную инфраструктуру вплотную к границам РФ.

      А кто-то продолжает молча хлопать ушами...
      1. Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:54 Новый
        +2
        Сомнений,что таковой появится,на самых выгодных для США условиях пожалуй ни у кого нет.

        Яркий пример Польша...заключила договор с США на размещение войск США на территории Польши...почитал прослезился ...это реально надо быть недоумком чтобы подписать такой неравноценный для Польши договор.
        В случае чего Польше отвешают люлей по полной программе и наши и американцы.
        1. Храмов
          Храмов Сегодня, 11:03 Новый
          +3
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Вообщем США намеренно идет на обострение ситуации у границ нашей страны.

          Ну мы мужественно отправим супостату ноту протеста! fellow
          Пусть знают, что наше правительство недовольно. laughing
          Обычно оно (правительство) довольно, а тут нет,нет и еще раз нет. stop

          И на этом усё! laughing
          1. Тот же ЛЕХА
            Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:04 Новый
            +4
            Ну мы мужественно отправим супостату ноту протеста!

            Какой к черту протест...будет выражение озабоченности и непонимания партнеров.
            Наш МИД как всегда будет садомазохизмом заниматься...будет много стонов,упреков но дальше этого страдания не усилятся.
      2. URAL72
        URAL72 Сегодня, 10:05 Новый
        -1
        Ну-у, не совсем молча. Достаточно одного голоса против, и в НАТО Украина не войдёт. Россия активно работает со многими членами НАТО. В первую очередь с Германией, Италией, есть надежда на Грецию и даже Турцию. Это не говоря о территориальных проблемах, которые согласно уставу НАТО плотно закрывают им туда дорогу. Но главное,- выдача паспортов РФ. Вот только нужно ускориться, а то очередь не реальная. Потом при малейшем обстреле, можно принять любые меры по защите своих граждан. Правда штаты могут в одностороннем порядке разместить свою базу, Но это другой вопрос...
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 10:12 Новый
          +6
          Цитата: URAL72
          Ну-у, не совсем молча. Достаточно одного голоса против, и в НАТО Украина не войдёт.

          Как "не членство в НАТО" повлияет на размещение сил США на Окраине ?
          Цитата: URAL72
          штаты могут в одностороннем порядке разместить свою базу, Но это другой вопрос...


          Вопрос крайне острой угрозы стратегическому балансу сил. И ни какой это не "другой вопрос" для России...
          1. WeAreNumerOne
            WeAreNumerOne Сегодня, 10:44 Новый
            -1
            Так что держитесь там - вы наш предохранитель от НАТО для Украины.
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 10:48 Новый
              +5
              Цитата: WeAreNumerOne
              держитесь там - вы наш предохранитель от НАТО для Украины.

              Мал "предохранитель"... Нам нужно возвратить свои территории утраченные в 2014м ,ибо находится в статусе Карабаха как-то не хочется...
              1. WeAreNumerOne
                WeAreNumerOne Сегодня, 10:51 Новый
                -4
                Ну тут уж как большие дяди решат, сам понимаешь, без нас никуда. И вообще поблагодарили бы за спасение
                1. Инсургент
                  Инсургент Сегодня, 11:01 Новый
                  +4
                  Цитата: WeAreNumerOne
                  И вообще поблагодарили бы за спасение

                  Наша благодарность выражена в верности в исполнении нашего союзнического долга России,как минимум.
                2. Храмов
                  Храмов Сегодня, 11:07 Новый
                  +1
                  Цитата: Инсургент
                  Нам нужно возвратить свои территории утраченные в 2014м

                  Вы хотели сказать в 1991 году наверное?
                  Лучше конечно рассмотреть границы нашей страны 1914 года.
                  Либо вернутся к итогам ВМВ.
                  Ну уж ни как ни к 2014 году.

                  Нельзя рассматривать Луганскую и Донецкую области отдельно от остальных территорий.
                  Не получается сейчас и не получится в дальнейшем.
                  1. Инсургент
                    Инсургент Сегодня, 11:14 Новый
                    +1
                    Цитата: Храмов
                    Вы хотели сказать в 1991 году наверное?

                    На данном этапе я руководствуюсь "программой минимум".
        2. frruc
          frruc Сегодня, 13:28 Новый
          -1
          А какая разница в нато она или не в нато, украину и так используют как угодно и по-разному как шлюху.
      3. kventinasd
        kventinasd Сегодня, 11:15 Новый
        +1
        Цитата: Инсургент
        А кто-то продолжает молча хлопать ушами...

        Темнейший после своей мюнхенской речи, последнее время только это и делает.
    2. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 10:29 Новый
      -3
      Для чего им база бомберов на Украине? Они и из Польши достанут всю европейскую часть РФ, куда летать собрались, за Урал? Или для транспортной авиации в первую очередь?
      1. Avis
        Avis Сегодня, 11:06 Новый
        +2
        Цитата: Vol4ara
        Для чего им база бомберов на Украине? Они и из Польши достанут всю европейскую часть РФ

        "Запас карман не тянет". Можно использовать как запасной (по погоде) аэродром, можно как аэродром рассредоточения. При гипотетическом уничтожении Польши Россией, эти аэродромы тоже пригодятся.
        1. Vol4ara
          Vol4ara Сегодня, 11:09 Новый
          0
          Цитата: Avis
          Цитата: Vol4ara
          Для чего им база бомберов на Украине? Они и из Польши достанут всю европейскую часть РФ

          "Запас карман не тянет". Можно использовать как запасной (по погоде) аэродром, можно как аэродром рассредоточения. При гипотетическом уничтожении Польши Россией, эти аэродромы тоже пригодятся.

          При гипотетическом уничтожении Польши, Украина гипотетически будет уничтожена раньше.
          1. Avis
            Avis Сегодня, 11:18 Новый
            0
            Цитата: Vol4ara

            При гипотетическом уничтожении Польши, Украина гипотетически будет уничтожена раньше.

            Почему? Где больше амерских баз? На Украине пока ноль, а в Польше уже контингент, переведённый из Германии. Польша выше в списке потенциальных целей.
            1. Vol4ara
              Vol4ara Сегодня, 11:35 Новый
              0
              Цитата: Avis
              Цитата: Vol4ara

              При гипотетическом уничтожении Польши, Украина гипотетически будет уничтожена раньше.

              Почему? Где больше амерских баз? На Украине пока ноль, а в Польше уже контингент, переведённый из Германии. Польша выше в списке потенциальных целей.

              Потомучто невозможно уничтожить государство не введя туда пехоту
      2. frruc
        frruc Сегодня, 13:35 Новый
        0
        Это может быть и не база бомберов. Можно использовать в качестве аэродромов подскока (запасных) для истребительной , разведывательной и штурмовой авиации, дозаправки, и др.
    3. iouris
      iouris Сегодня, 10:46 Новый
      -2
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      в перспективе Украина станет реальным плацдармом для НАТО и США

      Перспектив нет. Для ремонта западной демократии требуются запчастя. Вы не догадываетесь, где их можно взять?
    4. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:15 Новый
      -1
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Дальше больше...в перспективе Украина станет реальным плацдармом для НАТО и США в частности для войны с Россией.
      Вообщем США намеренно идет на обострение ситуации у границ нашей страны.

      Не станет ,там разрушено все что можно .Надо ремонтировать ж.д. мосты ,дороги ,инфраструктуру на линиях основного удара. .Это громадные средства Но вот аэродромом подскока ,складским комплексом ,с ремонтными мастерскими и базами боеприпасов и имущества ,скорее всего да.
    5. Ivan Tixiy
      Ivan Tixiy Сегодня, 12:05 Новый
      0
      А для чего всё затевалось? Задержка была только из за "неоправдавшего" надежд США Крыма. Пошли разговоры о возрождении к жизни аэродрома "Сагайдак" в г. Кривом Роге(бывшего места дислокации одного из авиаполков военно-транспортной авиации - 363-го Черкасского орденов Суворова и Богдана Хмельницкого ВТАП (в/ч 22527)), вот коммент с одного из сайтов
      "По состоянию на июль 2018, аэродром закрыт для посещения гражданскими, охраняется военнослужащими. Рядом с КПП стоит строительная и армейская техника, вроде как аэродром восстанавливают."
      Это после того как на аэродроме проводились гонки, рокфестивали и вообще он был в общем доступе.
  2. spech
    spech Сегодня, 09:35 Новый
    +4

    военно-техническая помощь из США на первом этапе оценивается примерно в 2,6 миллиона гривен, или около семи миллионов рублей.
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:41 Новый
      +2
      в 2,6 миллиона гривен, или около семи миллионов рублей.

      what
      89 596.44 USD...негусто чего так мало то свидомых...масштаба для воровства тут мало...не развернешься на такие гроши.
      1. dzvero
        dzvero Сегодня, 09:59 Новый
        -1
        На пары-тройки б/ушных бумеров али мерсов (не знаю что у них в почете) должно хватить smile
      2. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 11:52 Новый
        -1
        Перекинули в страну 404 для себя, потом поняли что вывозить дороже чем оставить местным, простенько так
  3. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 09:38 Новый
    0
    Затягивают гады огненную петлю вокруг России.
    Может пора начинать более радикальные меры по восстановлению стратегическооо баланса.
    Буферная зона не помешала бы...
    1. keeper03
      keeper03 Сегодня, 09:46 Новый
      +1
      Надеюсь наши заводы клепают ракеты и патроны ! angry А нам бы пора бы уже показать зубы, ибо периметр лихорадит - не к добру всё это ! request soldier
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:53 Новый
      +2
      Цитата: Livonetc
      Буферная зона не помешала бы...

      По очертаниям границ СССР на 1991й год...
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 10:09 Новый
        0
        Но на самообеспечении
    3. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 10:24 Новый
      +1
      Цитата: Livonetc
      Затягивают гады огненную петлю вокруг России.
      Может пора начинать более радикальные меры по восстановлению стратегическооо баланса.
      Буферная зона не помешала бы...

      Не помешала бы, поэтому надо было брать Мариуполь силами республик, а не давать отмажку "стоп"
  4. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:43 Новый
    +6
    Республика когда-то строящая турбины и космические ракеты, грузовики и самолеты радуется отбойным молоткам... Это тупик..
  5. Airdefense
    Airdefense Сегодня, 09:44 Новый
    -2
    Ну хотят американцы гонять свои бомберы на аэродромы Украины, пускай гоняют, лишний раз потренируем свое ПВО, летчики произведут перехваты над ЧМ, американцы опять выложат видео с этими “сумасшедшими” русскими пилотами, которые чуть не начали третью мировую, не reedit-e будет пара тысяч комментариев.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:49 Новый
    +1
    Мощные компрессоры, электростанции, современные отбойные молотки, бензорезы и другое оборудование значительно усилят возможности батальона во время строительства и ремонта военных аэродромов и инфраструктуры

    Остаётся надеяться на вороватых укропных прапоров или зампотехов!!! иначе полосатики получат аэродромы подскока у наших границ.
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 09:50 Новый
    0
    Напомним, что несколько дней назад впервые в истории американские B-52 пролетели в небе над Украиной.
    ...Все временное становится постоянным...
  8. fn34440
    fn34440 Сегодня, 09:51 Новый
    -4
    МО Украины и Пентагон не тратят ВОЕННЫЕ бюджеты на шикарные разорительные культово-религиозные сооружения и ковидные лазареты.
    Этим,у них,занимаются специализированные министерства. С невоенным бюджетом.
    1. Maverick78
      Maverick78 Сегодня, 09:57 Новый
      -3
      С ковидными лазаретами у нас совсем туго... не знаю откуда вы взяли что вообще какое то министерство этим занимается)
  9. maktub
    maktub Сегодня, 09:55 Новый
    +1
    Сегодня вычитал, что Украина закупит 12 комплексов Bayraktar TB2,т.е 48 беспилотников,а также создает СП с Baykar Makina для локализации производства в Украине.Сейчас на вооружение ВСУ 3 станции и 6 бпла Bayraktar TB2
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:06 Новый
      +1
      Цитата: maktub
      Сейчас на вооружение ВСУ 3 станции и 6 бпла Bayraktar TB2

      ПЯТЬ БПЛА Bayraktar TB2

      Один из ранее закупленных,ваши уникумы уже разбили(зламали)... Странно,что при этом ещё ни одной станции управления не потеряли( не загубили)...
      1. maktub
        maktub Сегодня, 10:11 Новый
        -1
        Не боги горшки обжигают
        В период эксплуатации всяко бывает
        Значит в основном новость вам понравилась laughing
        Ссылку кинуть?
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 10:14 Новый
          +2
          Цитата: maktub
          Значит в основном новость вам понравилась
          Ссылку кинуть?

          Для меня это не новость. Ссылка излишня,ибо знаком с информацией.
  10. maktub
    maktub Сегодня, 09:59 Новый
    -3
    Аэродромы восстанавливают под Узином,Нежином , Полтавой и Стрыем
    1. MoJloT
      MoJloT Сегодня, 10:06 Новый
      -1
      Аэродромы восстанавливают под Узином,Нежином и Стрыем
      Пора им в родную гавань... а то поздно будет.
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:41 Новый
      +1
      Цитата: maktub
      Аэродромы восстанавливают под Узином,Нежином , Полтавой и Стрыем

      К стати wink ,что там с "Великим будiвництвом" ВАЗелинского ("Большой стройкой") ? Фсё ? laughing

      1. maktub
        maktub Сегодня, 11:05 Новый
        -1
        Да нет, продолжается.Скажу больше,в бюджет закладывается статья под БС 21
        Н.Я. конечно умный мужик,но давно не был дома
        Если нанимать одного подрядчика,то ввиду
        изношенности дорог, можно ждать восстановления ,до морковного заговения
        Раньше тендера на постройку дорог выигрывали приближенные к власти персоны и аффилированные с ними компании, сейчас кто предлагает лучшие условия
        Для более полной картины по теме "БС"-2020 советую отследить поездки Зе по регионам (не рекламные ролики,а ро новостям)
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 11:11 Новый
          +1
          Цитата: maktub
          Для более полной картины по теме "БС"-2020 советую отследить поездки Зе по регионам

          По каким регионам ? Тем что вымирают от COVID-19,в силу того,что выделенные Евросоюзом деньги для борьбы с напастью,вы целенаправленно "закатали в асфальт Большой стройки " в буквальном смысле,а попросту разворовали ?
          Европа,к стати, по этому вопросу,мягко говоря в недоумении...

          И на кой чёрт,на безлюдных,вымерших территориях ,нужны будут ваши дороги ?
          1. maktub
            maktub Сегодня, 11:23 Новый
            +1
            Откуда инфа что вымирают?
            Прекращайте пользоваться методичками( по крайней мере со мной,россиянам рассказывайте как у нас все печально ,сидя в Донецке)
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 11:27 Новый
              0
              Цитата: maktub
              Откуда инфа что вымирают?


              Не владеете статистикой о распространении коронавируса в регионах Окраины,и при этом обвиняете в использовании методичек. По-окраински yes
              1. maktub
                maktub Сегодня, 11:54 Новый
                0
                Ну я же в отличии от вас не штатный пропагандист и не тролль.
                Официальной статистике не сильно и доверяю
                Скажу так,в моем окружении и окружении моих знакомых ни одного случая заражения" короной" не выявлено
                Был случай у знакомой моей дочери, лежавшей с пневмонией, когда ей предлагали записать диагноз covid19( на сколько правда без малейшего понятия)
            2. ТермиНахТер
              ТермиНахТер Сегодня, 12:07 Новый
              -1
              Информация от туда, что сейчас в бандерлянде постоянно проживает около 30 млн. жителей. Есть некоторое кол - во периодически приезжающих, но они очень хотят остаться на ПМЖ, там где работают и думаю, рано или поздно добьются своего. Для борьбы с коронавирусом не делается практически ничего. Если не считать дурацкого карантина, который никто не выполняет, да и толку от него хрен, да ни хрена. Смертность вдвое превышает рождаемость - это официальные данные Госстата бандерлянда, полагаю, что реальные цифры еще хуже.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:08 Новый
    +1
    получил от Соединенных Штатов новое оборудование и агрегаты для ремонта искусственных покрытий военных аэродромов
    Просто так ни чего не делается тем более американцами. И к сожалению эксперты вероятнее всего правы - американцы стараются исключительно для себя. И зачем спешить принимать Украину в НАТО когда она сегодня рада выпрыгнуть из шаровар ради предоставления своей территории Сша.
  12. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 10:24 Новый
    -1
    Нате гуцульску - о восстановлении. Дам ссылкой, чтоб портал лишним не напрягать
    https://www.youtube.com/watch?v=D_UQIhPIigI&feature=emb_rel_end
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:30 Новый
      +3
      Цитата: Cowbra
      Нате гуцульску - о восстановлении. Дам ссылкой, чтоб портал лишним не напрягать

      Вообще,такому "контенту" не место на ВО...
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 10:39 Новый
        -1
        Почему? Как раз коротко и упрощенно, чего они бегут сосвоей цеевропы, и сказал не я. Иль ты уперся, что гуцул - значит скачет москалив на ноль помножить? Ты ж сам знаешь, они никогда не бежали, им родина - мама-австрия, что для них первый в Европе концлагерь соорудила. И песня-то именно об этом, опа!
        У него родина не там. где раздолбали - она за краем. за границей - прямой текст
  13. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:29 Новый
    -1
    Чего тут говорить, вспомним лица бравшие печеньки....
  14. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 10:45 Новый
    -1
    Вот если В-52 , выпуска эдак года 1962 воткнется в землю, где-нибудь в Стрые, имея ЯО на борту, я знаю кто будет виноват! lol
    1. TampaRU
      TampaRU Сегодня, 12:32 Новый
      0
      Если мне не изменяет зрение, то около часа назад над Харьковом прошел Б-52 в сопровождении двух СУшек ВСУ.. Хотя могу ошибаться. Возможно и какой-то военно-транспортный самолет НАТО в серой раскраске...
  15. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:32 Новый
    0
    А с алиэкспресса не дешевле было заказать?
  16. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:01 Новый
    0
    Базировать тяжелые стратегические бомбардировщики рядом с русской границей?)))) Сколько от Николаева до Крыма?))) про Мелитополь я вообще молчу, от Джанкоя можно доплюнуть)))
    1. maktub
      maktub Сегодня, 12:18 Новый
      0
      А от Нежина или Полтавы до Москвы?
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 12:54 Новый
        0
        А при чем тут Москва? И Мелитополь, и Николаев накрываюся "искандером" из Крыма, никто даже испугаться не успеет, с учетов отсутствия там ПВО, даже такого смешного, как бандероЗРК))))
        1. maktub
          maktub Сегодня, 13:24 Новый
          0
          Искандер не панацея, и в случае большой войны как бы Крым не"подавили" в качестве целей "первой очереди"
          А Москва, так для В-52 подлетное время на максимальной скорости из Нежина,в районе часа +/-
  17. Pulse
    Pulse Сегодня, 12:20 Новый
    0
    Сколько новых товаров на продажу!