США передали ВСУ технику для восстановления аэродромов. Эксперты считают, что для возможности приёма бомбардировщиков ВВС США

352-й отдельный инженерно-аэродромный батальон Воздушных сил Украины, дислоцированный в Хмельницкой области, получил от Соединенных Штатов новое оборудование и агрегаты для ремонта искусственных покрытий военных аэродромов. На данный момент подразделения этой воинской части одновременно обновляют несколько объектов, принадлежащих ВС ВСУ, поэтому современное оборудование и инструменты им понадобятся.
Об этом сообщает информационное агентство министерства обороны Украины «АрмияInform».
Мощные компрессоры, электростанции, современные отбойные молотки, бензорезы и другое оборудование значительно усилят возможности батальона во время строительства и ремонта военных аэродромов и инфраструктуры.
- говорится в сообщении.
Такая военно-техническая помощь из США на первом этапе оценивается примерно в 2,6 миллиона гривен, или около семи миллионов рублей. В дальнейшем финансирование планируют продолжать.
Эксперты предполагают, что Пентагон выделяют средства для того, чтобы в будущем иметь больше возможностей по приёму украинскими аэродромами бомбардировщиков, транспортников и самолётов разведки ВВС (ВМС) США. Напомним, что несколько дней назад впервые в истории американские B-52 пролетели в небе над Украиной.
На данный момент на Украине существует 18 действующих аэродромов, принадлежащих ВСУ и Национальной гвардии. К примеру, из них можно отметить аэродром в Кульбакино под Николаевом, где базируются 33-й центр подготовки летного состава и 299-я штурмовая бригада, оснащенные Су-25 и L-39, а также 10-я морская авиационная бригада со своей техникой. В Мелитополе Запорожской области располагается 25-я транспортная авиабригада, в распоряжении которой находятся Ил-76, Ил-78 и Ан-26. Отметим также 831-ю бригаду тактической авиации в Миргороде Полтавской области. На вооружении у нее стоят Су-27. В Староконстантинове Хмельницкой области расположен аэродром 7-й авиабригады, оснащенной Су-24М и Су-24МР.
В то же время за годы независимости на Украине было расформировано 45 военных аэродромов.