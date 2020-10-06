Киргизская революция: В Бишкеке оппозиция силой захватывает власть

Примерно ситуацией владею, но надо ознакомиться. Очень много вопросов есть, очень много людей заходят.

Люди, захватившие мэрию столицы Кыргызстана, объявили, что новым городским руководителем стал Жоошбек Коеналиев. При этом прежний мэр, Азиз Сукарматов, заявление об отставке не подавал.Об этом сообщает киргизское информационное агентство АКИpress.Коеналиев уже осваивается в новой должности и даже начал проводить совещания. Новый мэр объявил о произошедшей в стране народной революции и призвал все городские службы к работе в усиленном режиме. Сам он старается поскорее разобраться в специфике своей должности:В это же время возле Дома правительства собралось множество людей, среди которых есть представители партий «Ыйман нуру», «Чон казат», «Реформа» и других.По сообщению сотрудников Аппарата Правительства, в здании находятся оппозиционные политики Камчыбек Ташиев, Нуржигит Кадырбеков и Садыр Жапаров. Внутрь почти никого не пускают.Ташиев, выйдя к собравшимся, сообщил, что, вероятнее всего, Садыр Жапаров станет новым премьер-министром. Также стало известно, что на должности министров предлагают поставить каких-то молодых людей.По словам пока еще действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова, этой ночью в Кыргызстане произошла попытка переворота. Протестующие захватили ряд государственных учреждений столицы. Полиция применила резиновые пули и другие спецсредства. В результате столкновений с правоохранителями погиб один человек и пострадало около шестисот.Главы трех регионов уже уволились с должностей. Банки приостановили работу, а школы перешли на дистанционное обучение.