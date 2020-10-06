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Киргизская революция: В Бишкеке оппозиция силой захватывает власть

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Люди, захватившие мэрию столицы Кыргызстана, объявили, что новым городским руководителем стал Жоошбек Коеналиев. При этом прежний мэр, Азиз Сукарматов, заявление об отставке не подавал.


Об этом сообщает киргизское информационное агентство АКИpress.

Коеналиев уже осваивается в новой должности и даже начал проводить совещания. Новый мэр объявил о произошедшей в стране народной революции и призвал все городские службы к работе в усиленном режиме. Сам он старается поскорее разобраться в специфике своей должности:

Примерно ситуацией владею, но надо ознакомиться. Очень много вопросов есть, очень много людей заходят.

В это же время возле Дома правительства собралось множество людей, среди которых есть представители партий «Ыйман нуру», «Чон казат», «Реформа» и других.


По сообщению сотрудников Аппарата Правительства, в здании находятся оппозиционные политики Камчыбек Ташиев, Нуржигит Кадырбеков и Садыр Жапаров. Внутрь почти никого не пускают.

Ташиев, выйдя к собравшимся, сообщил, что, вероятнее всего, Садыр Жапаров станет новым премьер-министром. Также стало известно, что на должности министров предлагают поставить каких-то молодых людей.


По словам пока еще действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова, этой ночью в Кыргызстане произошла попытка переворота. Протестующие захватили ряд государственных учреждений столицы. Полиция применила резиновые пули и другие спецсредства. В результате столкновений с правоохранителями погиб один человек и пострадало около шестисот.

Главы трех регионов уже уволились с должностей. Банки приостановили работу, а школы перешли на дистанционное обучение.
Использованы фотографии:
https://ky.wikipedia.org/
101 комментарий
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  1. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 11:17 Новый
    +10
    О как! Молнееносное народное воляизлияние.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 11:21 Новый
      +4
      Обкладывают су... (собачьи самки) Россию со всех сторон... По периметру.
      1. kventinasd
        kventinasd Сегодня, 11:23 Новый
        +18
        Цитата: Victor_B
        Обкладывают су... (собачьи самки) Россию со всех сторон... По периметру.

        Да ничего не обкладывают. Очередные бараны выбирают себе нового пастуха, с подачи местного криминалитета..Омерига и гейсоюз там вообще не при делах
        1. Храмов
          Храмов Сегодня, 11:25 Новый
          +28
          В это же время возле Дома правительства собралось множество людей, среди которых есть представители партий «Ыйман нуру», «Чон казат», «Реформа» и других.
          По сообщению сотрудников Аппарата Правительства, в здании находятся оппозиционные политики Камчыбек Ташиев, Нуржигит Кадырбеков и Садыр Жапаров.


          Очень хорошо, что нам подробно рассказали что там и кто там. good
          ясно, что представители пратий «Ыйман нуру», «Чон казат», на месте.
          А где представители пратий "Юмнат кулдыр" и "Журан кузгыл"? Непонятно.
          И тревожно, что ни чего не слышно о партиях Ызрым караш" И "Зурапн шумжын"

          wassat laughing wassat

          И про политиков обязательно нужно выяснить.
          Где сейчас Кулумбек Бурсатов и Арзылат Жрымсоев. wassat

          И еще...

          ПОЧЕМУ "Киргизская революция..."
          "захватившие мэрию столицы Кыргызстана"
          а с "сообщает киргизское информационное"

          Доколе будет этот маразм с наименованием?
          Определитесь уже киргизия, кыргыстан или куругстон или каргызстын.

          Почему мы говори по-русски РИМ и не паримся, что другие говорят РОМА.
          Почему нас заставляют говорить КЫРГЫЗСТАН? request
          Или вместо Алма-Ата нычне нужно говорить Алаты? fool
          Что за идиотизм?
          1. Храмов
            Храмов Сегодня, 11:43 Новый
            +3
            Цитата: Храмов
            Или вместо Алма-Ата нычне нужно говорить Алаты?

            Ни фига, сегодня правильное название города Алматы!
            о цука! wassat
            1. Тралл
              Тралл Сегодня, 12:08 Новый
              +18
              Ну кто теперь скажет, что белорусский ОМОН действовал излишне жестко?
              Если силовики не будут поддерживать на 100% власть, а она - силовиков, то после каждых выборов, вне зависимости от их результатов, толпа будет менять руководство в стране.
              А что творят со стадом водометы - просто загляденье:
              1. Храмов
                Храмов Сегодня, 12:26 Новый
                +5
                Смыли тараканов и прочую грязь! good

                Чистота залог здоровья! good
                1. Revival
                  Revival Сегодня, 13:05 Новый
                  -1
                  Таракана не смыли, не видел на видео, да и чего ему там делать
              2. Владимир_6
                Владимир_6 Сегодня, 12:32 Новый
                +3
                Цитата: Тралл
                А что творят со стадом водометы - просто загляденье:

                Заодно и площадь освежил.
          2. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 11:49 Новый
            +7
            Цитата: Храмов
            И тревожно, что ни чего не слышно о партиях Ызрым караш" И "Зурапн шумжын"

            О партии "Бамбарбия Киргуду" не беспокоитесь? Она вообще была вынуждена в подполье уйти. laughing
          3. Шалтай
            Шалтай Сегодня, 11:50 Новый
            +2
            good
            Цитата: Храмов
            Доколе будет этот маразм с наименовани

            Костя Сапрыкин по кличке "Кирпич"
          4. Jager
            Jager Сегодня, 12:38 Новый
            +1
            Напоминает бородатый анекдот:
            Задержаны опасные кавказские террористы Ушат Помоев и Рулон Обоев.
            1. Dikson
              Dikson Сегодня, 13:35 Новый
              0
              А задержал их тоже достаточно геройский Камаз Омонов...
        2. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 11:28 Новый
          -5
          Цитата: kventinasd
          Да ничего не обкладывают.

          То есть уши госдепа Вы, в данном случае, не видите?
          Всё сами?
          1. kventinasd
            kventinasd Сегодня, 11:32 Новый
            +4
            Цитата: Victor_B
            То есть уши госдепа Вы, в данном случае, не видите?

            Абсолютно. Чо амерам там у киризов брать, чуйскую долину или Иссык-куль?
            1. Victor_B
              Victor_B Сегодня, 11:33 Новый
              -9
              Цитата: kventinasd
              Чо амерам там у киризов брать, чуйскую долину или Иссык-куль?

              А под дверь России нагадить?
              Весь периметр загадили...
              1. unaha
                unaha Сегодня, 11:37 Новый
                +2
                Клановая война в чистом виде. Возможно участвуют Турция и/или Китай, но пресловутый "госдеп" не при делах.
              2. kventinasd
                kventinasd Сегодня, 11:38 Новый
                +6
                Цитата: Victor_B
                А под дверь России нагадить?
                Весь периметр загадили.

                Там китайское лобби куда сильнее. Вот за это и бодаются.
                Китайцы ни в коей мере не позволят звездно-полосатым у себя в подбрюшье иметь что-то интересное америкосам. Хотя не исключаю возможности западным спецслужбам расшатать ОДКБ.
                1. Шалтай
                  Шалтай Сегодня, 11:45 Новый
                  +3
                  Цитата: kventinasd
                  Там китайское лобби куда сильнее. Вот за это и бодаются.

                  Не в китайских интересах кипиш устраивать.
                  Цитата: kventinasd
                  Китайцы ни в коей мере не позволят звездно-полосатым у себя в подбрюшье иметь что-то интересное америкосам.

                  Китайцы они ооччень долго предупреждают.
                2. халпат
                  халпат Сегодня, 13:46 Новый
                  0
                  Цитата: kventinasd
                  Цитата: Victor_B
                  А под дверь России нагадить?
                  Весь периметр загадили.

                  Там китайское лобби куда сильнее. Вот за это и бодаются.
                  Китайцы ни в коей мере не позволят звездно-полосатым у себя в подбрюшье иметь что-то интересное америкосам. Хотя не исключаю возможности западным спецслужбам расшатать ОДКБ.

                  пока там видно несколько вещей:
                  1. моя твоя труба шатал - местные разборки.
                  2. несостоявшееся государство - Киргизия.
                  3. несостоятельность России, которая не может навести порядок даже в своём самом ближнем зарубежье, хотя и тратит на это немалые ресурсы.

                  Ну что ж, раз так, то кто-то эту территорию обязательно приберёт к рукам.
                  Видимо НЕ Россия.
            2. APASUS
              APASUS Сегодня, 13:48 Новый
              0
              Цитата: kventinasd
              Цитата: Victor_B
              То есть уши госдепа Вы, в данном случае, не видите?

              Абсолютно. Чо амерам там у киризов брать, чуйскую долину или Иссык-куль?

              Американцам ничего не надо от киргизов Им нужен военный конфликт,через который они влияют на Россию ,а еще лучше если смогут ее втянуть в войну.Какая она будет ,религиозная,криминальная,меж расовая или водная не важно.
              Что получила Америка от войны в Карабахе ?
              А нас поставили в цугцванг.Сейчас нам придется сделать выбор и все равно будут обиженные на нас
          2. Шалтай
            Шалтай Сегодня, 11:40 Новый
            +4
            Цитата: Victor_B
            То есть уши госдепа Вы, в данном случае, не видите?
            Всё сами?

            Там не уши а хвосты торчат . 2 штуки . Про один хвост догадались наверно ? Про второй подумайте.
            1. LiSiCyn
              LiSiCyn Сегодня, 13:13 Новый
              0
              Цитата: Шалтай
              Про один хвост догадались наверно ? Про второй подумайте.

              Ок. В связи с тем, что первым делом освободили Атамбаева, предположу, что "первый хвост" это Россия. А второй кто? Казахстан? Навряд ли... Узбекистан? Сомневаюсь... Турция? Могет быть, но тоже скорей всего нет... Остаются арабы всякие, но про их влияние в Киргизстане, ничего не слышал. what
              Намекните хоть... wink
              1. Шалтай
                Шалтай Сегодня, 13:17 Новый
                +1
                Цитата: LiSiCyn
                Ок. В связи с тем, что первым делом освободили Атамбаева, предположу, что "первый хвост" это Россия.

                Россия не пределах . Узбекистан тем более . Но Вы человек все равно догадливый.
                1. LiSiCyn
                  LiSiCyn Сегодня, 13:25 Новый
                  0
                  Цитата: Шалтай
                  Но Вы человек все равно догадливый.

                  belay Разве? С Россией не угадал... laughing
                  Турки и арабы? what
                  1. Шалтай
                    Шалтай Сегодня, 13:47 Новый
                    0
                    Цитата: LiSiCyn
                    и арабы?

                    Арабов не вижу.
          3. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 11:41 Новый
            +2
            Цитата: Victor_B
            Всё сами?

            Это уже третья тамошняя "цветная революция", пора привыкнуть.
            1. Piramidon
              Piramidon Сегодня, 12:34 Новый
              0
              Это очередные выборы так проходят. Если и дальше так пойдет, можно будет сэкономить на всяких урнах, избирательных участках и комиссиях... А что, вышла толпа, флагами и лозунгами помахала - "демократические" выборы состоялись.
          4. Роман13579
            Роман13579 Сегодня, 11:54 Новый
            -9
            А представить, что кто-то может без ушей быть чем-то недовольным - вы не способны??)

            Теперь понятно, почему, если я что-то против Путина пишу - меня сразу к госдепу причисляют.. некоторые люди просто в силу физических особенностей не могут это переварить в голове..))
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 12:04 Новый
              -2
              судя по минусам у вас в голове каша)))))
              1. Перейра
                Перейра Сегодня, 12:16 Новый
                -8
                Каша, не каша, а вот эта фраза правильная.
                почему, если я что-то против Путина пишу - меня сразу к госдепу причисляют.

                И так практически везде. Многие жалуются.
                Не госдепом единым жив человек.
            2. синдикалист
              синдикалист Сегодня, 12:35 Новый
              -3
              Цитата: Роман13579
              А представить, что кто-то может без ушей быть чем-то недовольным - вы не способны??)

              Россиян власть может иметь любым способом - на площадь они выйдут лишь за печеньки Госдепа
              1. Revival
                Revival Сегодня, 13:09 Новый
                +1
                Не выйдут за печеньки.
                Вообще не выйдут
        3. ЯсеньПосейдонов
          ЯсеньПосейдонов Сегодня, 12:06 Новый
          +2
          Согласен. Местные "князьки" делят власть.
        4. AlexVas44
          AlexVas44 Сегодня, 12:43 Новый
          -1
          Цитата: kventinasd
          . Очередные бараны выбирают себе нового пастуха,

          Пастух своих баранов пасти(кормить), естественно, не сможет, и бараны с его пастбища попрут на чужие. Ждём-с... на нашем.
          1. Шалтай
            Шалтай Сегодня, 13:09 Новый
            0
            Цитата: AlexVas44
            Цитата: kventinasd
            . Очередные бараны выбирают себе нового пастуха,

            Пастух своих баранов пасти(кормить), естественно, не сможет, и бараны с его пастбища попрут на чужие. Ждём-с... на нашем.

            А что ждать ? Вот к примеру уже - нападение и поджог предприятия с российскими инвестициями почти на 400 мл.$
            https://reporter.akipress.org/news:102923/
      2. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 11:29 Новый
        0
        Цитата: Victor_B
        Обкладывают су... (собачьи самки) Россию со всех сторон... По периметру.


        При полнейшем бездействии руководства РФ... Киргизия,какие это по счёту "грабли" ?
        1. krops777
          krops777 Сегодня, 12:34 Новый
          +1
          При полнейшем бездействии руководства РФ.


          Скорее, просто наблюдают, что у нас что за лужей. Сейчас приоритет, дать по соплям зарвавшемуся султану.
      3. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 11:51 Новый
        -9
        Что.. и тут вездесущий запад??)
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 11:53 Новый
          -2
          Цитата: Роман13579
          Что.. и тут вездесущий запад??)

          Нет, здесь на лицо вопиющее уклонение России от исполнения своей исторически-цивилизационной миссии по сплочению вокруг себя малых народов так или иначе входящих в зону её жизненно важных интересов ...
          1. Перейра
            Перейра Сегодня, 12:18 Новый
            0
            Мысленно я с кыргызами. Поддерживаю во всём. Вы свободные люди - Фигачьте друг друга.
            1. LiSiCyn
              LiSiCyn Сегодня, 13:19 Новый
              0
              Цитата: Перейра
              Вы свободные люди - Фигачьте друг друга

              И вы, будете не далеко от истины... Киргизстан, условно можно поделить на "северных" и "южных". И фигачиться они могут начать легко. + фактор узбеков, проживающих на юге. Правда их ненавидят и те, и другие...
      4. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:05 Новый
        +1
        киргизами обложить сложно, зачуханное государство, туда и при Союзе ЖД ветка тупиковая была а сейчас и подавно
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 11:24 Новый
      +2
      Цитата: Баберметис
      О как! Молнееносное народное воляизлияние.

      Тенденция какая-то нехорошая проявляется...

      В Кремле и эту "революцию" проспали...

      Алё ! Владимир Владимирович ! Это вокруг России происходит ...
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 11:38 Новый
        +7
        Проспали не в Кремле.
        Вы букву не правильно в слове поставили и место указано не верно.
        Прос.рали в Беловежской пуще.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 11:40 Новый
          0
          Цитата: Храмов
          Проспали не в Кремле.
          Вы букву не правильно в слове поставили и место указано не верно.
          Прос.рали в Беловежской пуще.

          То было давней изменой и предательством,хоть и по сей день кровоточащей.

          Но речь о сегодняшних ошибках и возможно преступном бездействии...
          1. Карт
            Карт Сегодня, 12:12 Новый
            +3
            Преступном? О как!
            Так надо делать что - срочно как в Киргизии?
            Есть ли понимание, что это тоже самое?
            1. Владимир_6
              Владимир_6 Сегодня, 12:48 Новый
              +2
              Цитата: Карт
              Преступном? О как!

              Ему с дивана видней. Он и Путину уже позвонил
              Алё ! Владимир Владимирович ! Это вокруг России происходит ...

              Сейчас Путин зубы почистит, выпьет кофия. Потом вызовет Шойгу и Патрушева. К вечеру в Киргизии все будет в ажуре.
          2. Храмов
            Храмов Сегодня, 12:14 Новый
            +3
            Да ладно вам.
            Ежели сейчас начнут бабки вливать в киргизов, то вой поднимется по всей Руси.

            Преступное бездействие правительства внутри России важнее киргизских разборок.

            Кто-нибудь в России объяснит жителям страны что мы строим или не строим, куда идем или зачем стоим.

            А вы про киргизов.
            киргизские революционные ряды коронавирус не косит?
            Или они в масках? wassat

            Илон МАСК! laughing Это он МАСКи по всему свету распространяет! Точно!
            Вот где собака порылась!!! Сектанты!!! wassat
            Я раскрыл заговор! Срочно в номер! (или в палату lol )

            А вы про каких-то киргизов!
      2. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 11:40 Новый
        +9
        Цитата: Инсургент
        В Кремле и эту "революцию" проспали...

        Проспали....
        Тем временем протестующие освободили из СИЗО пророссийского политика Атамбаева, закрывшего в своё время американскую военную базу
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 11:43 Новый
          +2
          Цитата: Лопатов
          Тем временем протестующие освободили из СИЗО пророссийского политика Атамбаева, закрывшего в своё время американскую военную базу

          Что собственно не говорит ничего. В ходе таких бунтов,на "революционной волне" освобождают зачастую всех "пострадавших от режима".. И уголовников и "политических"...
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 11:45 Новый
            +2
            Цитата: Инсургент
            В ходе таких бунтов освобождают всех "пострадавших от режима"

            И кого ещё освободили?
            1. К-612-О
              К-612-О Сегодня, 11:48 Новый
              +3
              Премьера бывшего, сидевшего за коррупцию
              1. Лопатов
                Лопатов Сегодня, 11:54 Новый
                +1
                Цитата: К-612-О
                Премьера бывшего, сидевшего за коррупцию

                Соратника Атамбаева?
                1. Храмов
                  Храмов Сегодня, 13:46 Новый
                  0
                  Цитата: Лопатов
                  протестующие освободили из СИЗО пророссийского политика Атамбаева

                  Атамбаева в президенты!
                  Ура!
                  Это единственный киргиз (или он кыргыз winked ) которого я знаю. Вернее слышал о нём! laughing
                  И этот факт дает мне право требовать вернуть его в президенты! good
                  Тем паче он пророссийский! Иными словами он МОЛОДЕЦ! good
        2. К-612-О
          К-612-О Сегодня, 11:45 Новый
          +2
          Ну он еще чутка и протурецкий, да и 3 ляма долларов из Турции перед выборами на их "прозрачное проведение" тоже не по доброте душевной дали
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 11:47 Новый
            +1
            Цитата: К-612-О
            Ну он еще чутка и протурецкий, да и 3 ляма долларов из Турции перед выборами на их "прозрачное проведение" тоже не по доброте душевной дали

            Протурецкий, прокитайский. Но не проамериканский.
            1. Шалтай
              Шалтай Сегодня, 12:06 Новый
              +2
              Цитата: Лопатов
              Протурецкий, прокитайский. Но не проамериканский.

              Без китайцев все . Думаю и без американцев , им это не в кассу сейчас. Все заинтересованные со стороны - к вам ближе.
              1. LiSiCyn
                LiSiCyn Сегодня, 13:31 Новый
                0
                Цитата: Шалтай
                Все заинтересованные со стороны - к вам ближе

                Да ладно.... Казахстан??? А на фига ему это надо? Экспансия, с целью объединить два "братских" народа?
                Не зря, в Сов. время говорили.... Фрунзе это большая деревня Алма-Аты. laughing
      3. К-612-О
        К-612-О Сегодня, 11:42 Новый
        +3
        Боюсь не проспали, а как говорится молотком по г. вну бить не стали
    3. Комментарий был удален.
    4. 210окв
      210окв Сегодня, 12:54 Новый
      0
      Как, опять? Не надоело?
  2. iouris
    iouris Сегодня, 11:18 Новый
    0
    Ну, что делать бум? Дальше наблюдать как развивается гласность и происходит перестройка? Так можно донаблюдаться до шнобелевскрой премии мира.
    1. Карт
      Карт Сегодня, 12:14 Новый
      +1
      Думаю будем дальше громогласно ныть на ВО.
      Россия в это время будет делать то, что ей надо.
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:18 Новый
    +5
    Так может власть должна поддерживать порядок более жёсткими мерами? В Киргизии кажется уже 3 революция.
    1. serzh.kost
      serzh.kost Сегодня, 11:21 Новый
      +3
      изменилась ли жизнь к лучшему после этих майданов? ничуть... удивляет то, что власть постоянно воспроизводит систему, которая каждый раз неизбежно приводит к одному и тому же финалу...
      кто там на очереди? Таджикистан? России и Казахстану также подготовиться...
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 11:22 Новый
        +2
        Клановая война, южные против северных.
        1. К-612-О
          К-612-О Сегодня, 11:28 Новый
          +6
          Это при том, что южан большинство в стране, логично что выборы они всегда будут выигрывать. Поэтому эта дискотека будет вечной, до прихода русского генерал - губернатора
      2. tatra
        tatra Сегодня, 12:08 Новый
        +1
        А как может быть иначе ,если все враги коммунистов на территории СССР одинаковые ? Они за 30 лет после захвата ими республик СССР меняли друг друга во власти -и путем их "выборов ", и путем их "цветных революций ", и не меняли ,как Назарбаева и Путина по несколько десятилетий ,и во всех захваченных ими республиках СССР всегда всё одинаково -деградация ,обнищание страны, обнищание народа и обогатившиеся за счет страны и народа враги коммунистов .
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:25 Новый
      +3
      У них чей клан сильней, того и тапки. Когда хотели и могли тогда были жёсткие меры. Наши только сопли жуют, вытурят наши базы окончательно, мы только озабоченность выразим.
      1. for
        for Сегодня, 11:41 Новый
        0
        Цитата: НДР-791
        У них чей клан сильней, того и тапки.

        А у нас как то иначе.
    3. unaha
      unaha Сегодня, 11:39 Новый
      +2
      Как уже писали, не было там никаких "революций" - формация никак не меняется, меняются лишь кланы у кормила власти.
    4. iouris
      iouris Сегодня, 12:01 Новый
      0
      Цитата: AlexGa
      Так может власть должна поддерживать порядок более жёсткими мерами?

      Вот только не надо: "власть" - "оппозиция". Это плохо организованные банды. Все в принципе заодно, но им всем приходится делить шкуру уже убитого медведя. Скоро придут серьёзные люди и всё организуют.
    5. Владимир_6
      Владимир_6 Сегодня, 13:24 Новый
      0
      Цитата: AlexGa
      Так может власть должна поддерживать порядок более жёсткими мерами? В Киргизии кажется уже 3 революция.

      Во время службы в СА 1972-1974 г.г среди прочих были в нашей роте призывники из Киргизии.
      Не говорю за всех киргизов, но эти, из окрестностей г. Ош - самые не адекватные среди личного состава.
      Власть знает свой и народ, и видимо боится, что события могут приобрести более жесткий характер.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:20 Новый
    -2
    Ака Сооронбая, Бишкек кырдык. Вай, Вай, Вай !
  5. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:20 Новый
    +4
    Абсолютный "беспредел" !
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:20 Новый
    0
    Осеннее обострение что ли?
    Побузят и ..... до следующего раза.
  7. bober1982
    bober1982 Сегодня, 11:21 Новый
    +1
    Примерно ситуацией владею........ заявляет самопровозглашенный градоначальник.
    Можно сказать не примерно,а точно : сейчас толпа начнёт куражиться,не успеет разобраться в специфике своей должности.
  8. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 11:23 Новый
    +5
    Новый мэр объявил о произошедшей в стране народной революции и призвал все городские службы к работе в усиленном режиме.
    Вот так вот... Я теперь власть, а вы работайте...усиленно.
  9. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 11:30 Новый
    +1
    Сам он старается поскорее разобраться в специфике своей должности:

    Сейчас "консультантов" понаедет, подскажут... в смысле прикажут как и что надо делать какие слова говорить. Ну и так далее.
  10. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 11:32 Новый
    +1
    Новый мэр объявил о произошедшей в стране народной революции
    Какая по счёту ? Очередной виток киргизского сериала о клановых войнах .
  11. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 11:35 Новый
    0
    Цитата: Баберметис
    О как! Молнееносное народное воляизлияние.

    Порадовали! bully А ведь и правда, изливается в данном случае! Нужно брать власть, пока окончательно воды не отошли...
    Волеиз'ьявление народа - закон fellow
  12. Владимир_6
    Владимир_6 Сегодня, 11:38 Новый
    0
    В сентябре экс-посол Кыргызстана в России Раимкул Аттакуров высказал предположение о вхождении Кыргызстана в состав России
    "Историческая судьба нам предопределила быть вместе. Уже много веков мы вместе. У нас общая история и, будем надеяться, будущее на протяжении долгого времени. Сейчас у многих кыргызов даже возникают мысли обратиться к Российской Федерации, чтобы как одна из республик войти в состав России", - сказал Аттакуров.

    Только вот вопрос, нужно ли это России?
  13. Оператор
    Оператор Сегодня, 11:39 Новый
    +1
    "В Бишкеке оппозиция силой захватывает власть" - шо, опять? laughing
  14. VictorM
    VictorM Сегодня, 11:41 Новый
    -4
    В Грузии, Украине, Армении опоздали и все проморгали, в Беларуси еще ситуация окончательно не ясна, Киргизию опять промухали, хотя даже обычный блогер clouncassad и тот это предсказывал...

    Ну хорошо, Армению на место сейчас поставит Азербайджан, которого и хлебом не корми, и который только и мечтал об этом. Главное не опоздать и тут, а то наша армия как раскачается окончательно возьмет такие темпы, что до Иревана дойдет и глазом моргнуть не успеете laughing Придется перезаключать договор по 102 базе уже с нами laughing а мы не нищая Армения, арендная плата явно будет - на уровне мировых цен, по которым Россия продает нам вооружение laughing

    Если по делу.
    Судя по событиям в Средней Азии, это окружение даже не просто европейской части РФ, а в плотную подходят и приближаются к регионам России где, ну так между делом упомяну, находятся основные части РВСН... Дальность минимальная, полетное время минимальная, средства поражения более простые и дешевые чем возможно обеспечение массовости производства, ну и применения в последующем.
    Ослабление России никому из соседей не выгодно, но ощущение, что в России делается все, причем частью собственного руководства и госструктур, чтобы ослабить ее по максимуму... - пятая колонна и к гадалке не ходи hi
    Причем зашевелились все именно сейчас... Думаю и Пашинян выделывался как мог и выпрашивал у Азербайджана неспроста, и это часть более глобального плана.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:07 Новый
      -1
      ничего нам не угрожает
  15. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 11:42 Новый
    -3
    Теперь будет ещё на кого показать пальцем: "Вы что, хотите как в Киргизии? Нет? Так сидите тихо, не трепыхайтесь, пока мы тут пилим бюджеты."
  16. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 11:47 Новый
    0
    Окружают Россию. Воистину, армия и фдот- наши единственные союзники
  17. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:48 Новый
    0

    По словам пока еще действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова, этой ночью в Кыргызстане произошла попытка переворота.
    Это уже какой по счёту? request
  18. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:53 Новый
    +1
    Одним словом полный беспредел. А дальше будет только хуже. Что-то пока не видел всадников из глухих аилов (айылов) гордо гарцующих по площадям и "делающих" революцию.
  19. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 12:00 Новый
    0
    Многие тут так удивляются , будто в Киргизии такое в первый раз :-) Господа , в этой стране такое постоянно !
    Со стороны может показаться что воду мутят американцы или иллюминаты на худой конец - но по факту там просто одни ворующие кланы у власти сменяют другие ворующие кланы . А воровать там есть чего -ресурсами страна богата а по степени адекватности восприятия происходящего киргизы с нами на примерно одном уровне .

    Вот такие союзнички с нами остались , к сожалению..
  20. Tneбурашка
    Tneбурашка Сегодня, 12:15 Новый
    0
    Да там сам черт ногу сломает ещё с советских времён