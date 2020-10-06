На Украине представили версию лётчика-испытателя о причинах падения Ан-26

Украинское издание опубликовало заключение эксперта, изучавшего обстоятельства падения самолета Ан-26 с курсантами Харьковского национального университета воздушных сил.
Исследование летчика–испытателя Александра Пахольченко значительно отличается от тех результатов, к которым пока пришли украинские военные. Напомним, что они утверждали об исправности двигателя самолета и высоком качестве подготовки экипажа. Однако мнение летчика-испытателя позволяет усомниться в словах высокопоставленных чинов ВСУ.
Как утверждает Пахольченко, самолет Ан-26 в тот злополучный день проводил «конвейерные тренировки» - то есть, не садился до конца, а приземлившись, сразу вновь шел на взлет. Такие тренировки обычно проводятся для повышения интенсивности занятий и с целью экономии дорогостоящего топлива.
Когда в очередной раз самолет пошел на взлет, резко ухудшились показатели левого двигателя. Давление масла измерителей оказалось на уровне 60 кг/см при норме в 91-94 кг/см. Поскольку всё происходило очень быстро, бортовому технику не удалось оперативно уточнить ухудшение показателя и сообщить о нем пилотам. Остановить взлет самолета пилоты не могли, поскольку по инструкции уже была пройдена точка невозврата.
По словам Александра Пахольченко, во время разгона самолета летчики вполне могли не заметить разницу двигателей в тяге. В результате командир экипажа не принял решение об отмене полета, и это стало той роковой ошибкой, которая привела к падению Ан-26.
Проблемы с левым двигателем бортовой техник обнаружил, когда самолет уже успел оторваться от земли. Находясь на высоте 150 метров, летчики стали снимать нагрузку с левого двигателя. Еще через три минуты стали снижать нагрузку и правого двигателя. Но по какой-то причине экипаж не стал выравнивать давление масла на обоих двигателях. Начала снижаться скорость. Когда она упала до 170 км/ч, произошло то, что специалисты называют флюгированием левого винта – лопасти переставили так, чтобы не создавать сопротивление воздуху и избежать произвольного вращения винта.
Затем самолет стал крениться на левое полукрыло на 50-70 градусов, и только после этого командир экипажа попытался остановить скольжение, давя на правую педаль. То есть, считают эксперты, командир Ан-26 продемонстрировал неумение действовать в такой ситуации и балансировать самолет с несимметричной тягой.
Среди ключевых причин падения самолета эксперт Пахольченко выделяет три: недостаточный уровень подготовки командира экипажа, ограниченную мощность двигателя, малую высоту полета. Именно эти факторы сыграли роковую роль в судьбе экипажа Ан-26 и находившихся на его борту курсантов военно-воздушного университета. Кроме того, группа управления полетами также не смогла оказать экипажу квалифицированную помощь в критической ситуации. Тот факт, что последний капремонт двигателей осуществлялся 30 лет назад, уже не рассматривается.
По понятным причинам, такая версия причин катастрофы совсем не выгодна командованию Воздушных сил Украины. Ведь она вскрывает те проблемы украинской военной авиации, которые являются системными. Прежде всего, это качество используемой военной техники и уровень подготовки личного состава, остающийся весьма низким.
Однако пока системные проблемы украинское командование будет не решать, а скрывать, избежать подобных ситуаций в будущем не удастся.