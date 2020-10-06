Военное обозрение
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На Украине представили версию лётчика-испытателя о причинах падения Ан-26

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На Украине представили версию лётчика-испытателя о причинах падения Ан-26

Украинское издание опубликовало заключение эксперта, изучавшего обстоятельства падения самолета Ан-26 с курсантами Харьковского национального университета воздушных сил.


Исследование летчика–испытателя Александра Пахольченко значительно отличается от тех результатов, к которым пока пришли украинские военные. Напомним, что они утверждали об исправности двигателя самолета и высоком качестве подготовки экипажа. Однако мнение летчика-испытателя позволяет усомниться в словах высокопоставленных чинов ВСУ.

Как утверждает Пахольченко, самолет Ан-26 в тот злополучный день проводил «конвейерные тренировки» - то есть, не садился до конца, а приземлившись, сразу вновь шел на взлет. Такие тренировки обычно проводятся для повышения интенсивности занятий и с целью экономии дорогостоящего топлива.

Когда в очередной раз самолет пошел на взлет, резко ухудшились показатели левого двигателя. Давление масла измерителей оказалось на уровне 60 кг/см при норме в 91-94 кг/см. Поскольку всё происходило очень быстро, бортовому технику не удалось оперативно уточнить ухудшение показателя и сообщить о нем пилотам. Остановить взлет самолета пилоты не могли, поскольку по инструкции уже была пройдена точка невозврата.

По словам Александра Пахольченко, во время разгона самолета летчики вполне могли не заметить разницу двигателей в тяге. В результате командир экипажа не принял решение об отмене полета, и это стало той роковой ошибкой, которая привела к падению Ан-26.

Проблемы с левым двигателем бортовой техник обнаружил, когда самолет уже успел оторваться от земли. Находясь на высоте 150 метров, летчики стали снимать нагрузку с левого двигателя. Еще через три минуты стали снижать нагрузку и правого двигателя. Но по какой-то причине экипаж не стал выравнивать давление масла на обоих двигателях. Начала снижаться скорость. Когда она упала до 170 км/ч, произошло то, что специалисты называют флюгированием левого винта – лопасти переставили так, чтобы не создавать сопротивление воздуху и избежать произвольного вращения винта.

Затем самолет стал крениться на левое полукрыло на 50-70 градусов, и только после этого командир экипажа попытался остановить скольжение, давя на правую педаль. То есть, считают эксперты, командир Ан-26 продемонстрировал неумение действовать в такой ситуации и балансировать самолет с несимметричной тягой.


Среди ключевых причин падения самолета эксперт Пахольченко выделяет три: недостаточный уровень подготовки командира экипажа, ограниченную мощность двигателя, малую высоту полета. Именно эти факторы сыграли роковую роль в судьбе экипажа Ан-26 и находившихся на его борту курсантов военно-воздушного университета. Кроме того, группа управления полетами также не смогла оказать экипажу квалифицированную помощь в критической ситуации. Тот факт, что последний капремонт двигателей осуществлялся 30 лет назад, уже не рассматривается.

По понятным причинам, такая версия причин катастрофы совсем не выгодна командованию Воздушных сил Украины. Ведь она вскрывает те проблемы украинской военной авиации, которые являются системными. Прежде всего, это качество используемой военной техники и уровень подготовки личного состава, остающийся весьма низким.

Однако пока системные проблемы украинское командование будет не решать, а скрывать, избежать подобных ситуаций в будущем не удастся.
Автор:
Использованы фотографии:
ГО и ЧС Украины
21 комментарий
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  1. финиш
    финиш Сегодня, 12:16 Новый
    +3
    Турецкий оборонный гигант Baykar Makina, техническим директором которого является зять действующего президента Турции, ведёт переговоры с украинской компанией "Укрспецэкспорт" о локализации производства ударных беспилотников Bayraktar TB2 на территории страны.
    Минобороны Украины также запланировало приобретение от 6 до 12 беспилотных комплексов, которые включают соответствующее количество станций управления и 3-4 непосредственно БПЛА на каждый из них.
    Таким образом, при 48 планируемых к приобретению БПЛА Украина может стать одним из самых крупных иностранных получателей турецких ударных беспилотников, а с учётом крупноузловой сборки на территории страны стоимость каждого комплекса уменьшится на 35%.
    При этом, что интересно, украинская сторона не исключает внесения изменений в конструкцию и "начинку" БПЛА и дальнейший экспорт "модернизированных" аппаратов.
    По словам гендиректора "Укрспецэкспорта", уже существует "договоренность с турецкой стороной, что мы не идем в те страны, где они уже присутствуют с этой продукцией - в тот же Азербайджан."
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 12:35 Новый
      -1
      Донбасу пора изучать тактику Азербаджана..и думать как ответить..
  2. Тралл
    Тралл Сегодня, 12:18 Новый
    0
    такая версия причин катастрофы совсем не выгодна командованию Воздушных сил Украины

    Еще менее выгодна версия с сыном главкома ВВС Украины, находившегося на втором транспортнике, который пустили на посадку раньше имевшего проблемы АНа.
  3. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 12:20 Новый
    0
    Тот факт, что последний капремонт двигателей осуществлялся 30 лет назад,

    А есть где и чем ремонтировать.
    Прежде всего, это качество используемой военной техники и уровень подготовки личного состава, остающийся весьма низким.

    Вот где собачка порылась
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:57 Новый
      +2
      Кому у нас это интересно, это проблемы украины. Самолет разбился, люди погибли, пусть занимается их прокуратура . Зачем это событие у нас ворошить.
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 12:59 Новый
        +1
        Ну если с утра проблемы учителей обсуждали, значит и эту можно
  4. Ясная
    Ясная Сегодня, 12:20 Новый
    +2
    По понятным причинам, такая версия причин катастрофы совсем не выгодна командованию Воздушных сил Украины.
    К сожалению, любые выводы по резонансным событиям, сначала рассматривают с точки зрения политической целесообразности. И наплевать на людей.
  5. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 12:23 Новый
    -2
    сколько можно мусолить эту тему, ну подохло 28 бандерюгент, так туда им и дорога, чем больше тем лучше
    1. iouris
      iouris Сегодня, 12:44 Новый
      +2
      Цитата: rotkiv04
      ну подохло 28 бандерюгент, так туда им и дорога

      А вот это не надо. Лучше промолчать.
      1. rotkiv04
        rotkiv04 Сегодня, 13:41 Новый
        +1
        это люди, которые давали клятву бандеровской власти, их отцы уничтожали моих родственников на Донбассе, они мои враги и поэтому я им желаю только смерти
      2. fn34440
        fn34440 Сегодня, 13:44 Новый
        +1
        "А вот это не надо. Лучше промолчать."
        А ничего,шо бравые хлопци после окончания Харьковского национального университета воздушных сил.,проходят переподготовку под руководством учебно-авиационного командования ВВС США и командования глобальных ударов ВВС США. Резервного командования ВВС США. Космического командования ВВС США. ... Командования ВВС в зоне Тихого океана (Pacific Air Force) (штаб — авиабаза Хиккам, Гавайи). Включает 5-ю (Япония), 7-ю (Республика Корея), 11-ю (Аляска) и 13-ю (Гавайи) воздушные армии. Командования ВВС США в Европе и Африке (U.S. Air Force in Europe) (штаб — авиабаза Рамштайн, Германия). Включает 3-ю и 17-ю воздушные армии. ... Учебное авиационное командование. Рэндольф, Техас. 19-я воздушная армия. Рэндольф, Техас. 12-е учебное крыло. T-1A, T-6A, T-38C, T-43A.?
        А против кого натаскивают всю эту свору,а так же немцев,поляков,грузин,корейцев,прочих бельгийцев и израильтян ?
      3. frruc
        frruc Сегодня, 13:55 Новый
        0
        Это комментарии официальных уродов на падение самолета с хором им. Александрова 25.12.2016
        Одним из самых скандальных оказалось мнение Юрия Бирюкова, советника Порошенко.
        Он, видимо, решил «остроумно» связать гибель российского военного самолёта и другую трагедию — смертельное отравление десятков человек в Иркутске. На своей странице в Facebook чиновник написал: «Грохнулся самолёт МО РФ... Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника».
        Слов, как говорится, нет.
  6. KCA
    KCA Сегодня, 12:30 Новый
    +2
    Всё это очень странно, АН-26 без особенных проблем садились на 1-м двигателе не один раз, а уж на малой высоте и малой скорости посадить вообще не вопрос
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 12:43 Новый
      -1
      Цитата: KCA
      Всё это очень странно, АН-26 без особенных проблем садились на 1-м двигателе не один раз, а уж на малой высоте и малой скорости посадить вообще не вопрос

      Да ничего странного
      Прежде всего, это качество используемой военной техники и уровень подготовки личного состава, остающийся весьма низким.
    2. loki565
      loki565 Сегодня, 13:00 Новый
      0
      Все зависит от навыков экипажа, у нас тоже были случаи сваливания при посадке.
  7. iouris
    iouris Сегодня, 12:41 Новый
    +1
    Да хоть двух. Версия есть версия: моё слово против твоего.
    Обсуждать следует только акт, который выдаст комиссия по расследованию. Ну отработает комиссия, выяснит, что катастрофа была неизбежна, но в связи с отсутствием финансирования было принято решение лететь, патамушта происходит "агрессивная гибридная война" ... А война всё спишет. А на какой политической платформе стоит это лётчик-испытатель?
  8. loki565
    loki565 Сегодня, 12:53 Новый
    0
    Тут уже звучат версии что приоритет посадки дали сыну одного чиновника вместо аварийного борта.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 13:00 Новый
      -1
      Это - ерунда. Но если это сработает и удастся отвести внимание "общественности" от реальных тяжких проблем, то это не ерунда.
  9. kit88
    kit88 Сегодня, 13:16 Новый
    +2
    А ведь это мнение не диванного эксперта. Это анализ для следствия летчика-испытателя ГП "Антонов".
    Получается что.
    Летчик-инструктор не умеет летать.
    Группа руководства полетами не в состоянии оказать помощь экипажу в критической ситуации.
    Катастрофическая ситуация начала складываться из-за отказа техники, следовательно много вопросов к ИТС.
    Про бесконечное продление ресурсов (и неизвестно как они еще продлялись) лучше вообще помолчать.

    Вот так обстоят дела в авиации...
    Порядочный главком ВВС после таких выводов просто обязан достать из сейфа своего Макарова с одним патроном.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:33 Новый
      +1
      Цитата: kit88
      Порядочный главком ВВС после таких выводов просто обязан достать из сейфа своего Макарова с одним патроном.

      Где Вы видели порядочных главкомов в нынешней Украине? Обвинит экипаж, выразит соболезнование - все
  10. veritas
    veritas Сегодня, 13:39 Новый
    0
    Ведь она вскрывает те проблемы украинской военной авиации, которые являются системными.

    Почему то системные проблемы на постсоветском пространстве принято скрывать. Может в этом и есть общая беда?