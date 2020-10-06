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«У России нет проблем с возможной поставкой С-400 Ирану»: высказывание посла о скором снятии эмбарго

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Россия будет готова поставить Тегерану комплексы ПВО С-400 сразу после окончания режима эмбарго, наложенного резолюцией Совета Безопасности ООН на Исламскую Республику в 2015 году. А срок его действия истекает 18 октября.


Такое заявление сделал посол Российской Федерации в Тегеране Леван Джагарян во время интервью иранской газете Resalat.
При этом Россия не намерена подчиняться требованиям США не продавать оружие в Иран.

Как вы знаете, С-300 были поставлены. У России нет проблем с поставкой С-400, и это не было проблемой с самого начала.

- заявил Джагарян.

И если в Тегеране заинтересуются российскими зенитными ракетными комплексами, этот вопрос можно будет рассмотреть после 18 октября.

Администрация Трампа не смогла убедить поддержать продление эмбарго на поставки оружия Ирану даже своих ближайших союзников – Германию, Великобританию и Францию.

Журналисты издания Al-Monitor считают, что пока трудно судить, насколько серьезно предложение Джагаряна. Но если комплексы С-400 все же будут поставлены в Иран, это станет пощечиной Дональду Трампу и вызовет недовольство в Израиле. К тому же российская система дальней противовоздушной обороны является высокоразвитой и может представлять угрозу для американских самолетов, эксплуатируемых Соединенными Штатами и их региональными союзниками, в случае конфликта США с Ираном.
42 комментария
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:40 Новый
    +13
    При этом Россия не намерена подчиняться требованиям США не продавать оружие в Иран.
    У нас даже если бы были какие то причины не продавать, то санкциями против нашего ВПК, США их устранили сами.
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 13:27 Новый
      +4
      Цитата: Trapp1st
      У нас даже если бы были какие то причины не продавать, то санкциями против нашего ВПК, США их устранили сами.

      Иран сейчас может стать союзником против турецкой агрессии в Н.К. Противовес... Азербайджанцев в Иране полно, и Ирану совсем не улыбается турецкая экспансия в Азербайджан. Да и в Аджарию.
    2. military_cat
      military_cat Сегодня, 13:29 Новый
      -1
      Цитата: Trapp1st
      У нас даже если бы были какие то причины не продавать, то санкциями против нашего ВПК, США их устранили сами.
      Не думаю, что желание нашего руководства не ссориться с Израилем куда-либо устранилось. Во всём, что они делали, всегда просматривалось только желание по максимуму избегать возможных конфликтов.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:41 Новый
    -2
    Ведмедева верните во власть, этот начудачит -век помнить будем! Глава шестой колонны от власти. ...
  3. Airdefense
    Airdefense Сегодня, 12:46 Новый
    -3
    Израиль может и поворчит, но не такая уже это большая трагедия для него будет.
    По последним трендам нужно начинать серьезный НИОКР по новым ПВО/РЭБ против БПЛА с расчетом что они будут летать "роями", десятками или даже сотнями на узком участке фронта.
    1. oleg123219307
      oleg123219307 Сегодня, 13:05 Новый
      +10
      Цитата: Airdefense
      Израиль может и поворчит, но не такая уже это большая трагедия для него будет.
      По последним трендам нужно начинать серьезный НИОКР по новым ПВО/РЭБ против БПЛА с расчетом что они будут летать "роями", десятками или даже сотнями на узком участке фронта.

      Судя по вполне себе целому Хмеймиму все нормально у нас с ПВО. Вопрос квалификации операторов.
      1. Airdefense
        Airdefense Сегодня, 13:13 Новый
        0
        Сейчас дроны не летают стаями в среднем оператор-дрон, проблемы начнутся когда дроны будут летать роями, с десятками дешевых макетов для отвлечения ресурсов ПВО. Сотня дронов на каком-то участке приведёт к истощению ресурса, любого текущего ПВО.
        1. oleg123219307
          oleg123219307 Сегодня, 13:27 Новый
          +4
          Цитата: Airdefense
          Сейчас дроны не летают стаями в среднем оператор-дрон, проблемы начнутся когда дроны будут летать роями, с десятками дешевых макетов для отвлечения ресурсов ПВО. Сотня дронов на каком-то участке приведёт к истощению ресурса, любого текущего ПВО.

          Вопрос высоты/скорости. Если дрон летит выше 5-6 км, так что на его поражение приходится тратить ракету, то и стоит он соответственно. Бо двигатель, аппаратура, планер... И ресурсы у производителя дронов кончатся раньше. А если речь о мелких дронах каммикадзе, разведчиках и обманках, так для этого есть Панцири и Торы. Задолбуться в стоимости со снарядом от пушки зенитной соревноваться. Я уж не говорю о том, что БПЛА имеют эффективную дальность в 150-200 км по сигналу управления, да и подавляются РЭБ довольно легко, и я б очень хотел понять, что операторы "стаи БПЛА" будут делать с прилетевшим по их души через минуту после старта Искандэром? Или Калибром? Или Краснополем на худой конец? Как показала практика в Сирии - дохнуть они будут. БПЛА эффективны только в таких войнах, когда у противника либо вообще нет дальнобойного оружия, либо он не может его применять по политическим причинам... В остальных случаях БПЛА это игрушка. Нормально прикрытый РЭБ и ПВО объект для них неуязвим даже без авиации своей в небе. А с ней этим моделькам лучше вообще не взлетать. Ну что БПЛА может против современного истребителя? Хоть их 50 штук будет. Это как Су-35 и И-15 сравнивать по боевым возможностям. По вашему и мы и американцы совсем мозгов не имеем, потому что на БПЛА полагаемся лишь в разведывательных и вспомогательных задачах?
          1. Airdefense
            Airdefense Сегодня, 13:40 Новый
            -1
            тратить ракету, то и стоит он соответственно. Бо двигатель, аппаратура, планер...И ресурсы у производителя дронов кончатся раньше

            Как авиамоделист (хобби), есть стойкое подозрение что высокая цена дронов это пока отбивают разработку, плюс пока относительно небольшое число поставщиков. Сам планер и двигатель не дорогие, оптика, электроника, связь да стоят дорого, но это тоже вопрос массовости. Ну и плюс если нет возможности снизить цену на электронику, то всегда можно рядом пустить дешевые пустышки.

            да и подавляются РЭБ довольно легко

            Да не так уж и легко иначе бы вообще такой проблемы не стояло, плюс против РЭБ так же есть способы борьбы. И развитие технологий не стоит на месте, идея автономного дрона который бы сам распознавал цели и атаковал, так же уже в стадии реализации.

            и я б очень хотел понять, что операторы "стаи БПЛА" будут делать с прилетевшим по их души через минуту после старта Искандэром? Или Калибром? Или Краснополем на худой конец?

            Такого еще ни разу ни где не было, ни в Сирии, ни в Ливии, ни сейчас в Армении и мало вероятно в прокси войнах и локальных конфликтах, которые набирают обороты.
        2. Капитан Пушкин
          Капитан Пушкин Сегодня, 13:54 Новый
          0
          Цитата: Airdefense
          проблемы начнутся когда дроны будут летать роями, с десятками дешевых макетов для отвлечения ресурсов ПВО.

          Они уже начались - таким способом Израиль в Сирии смог уничтожить пару Панцирей. Легкая ракета для Панциря, это реакция на подобную угрозу. Но это только начало противостояния дрон-ПВО.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:10 Новый
      -7
      Цитата: Airdefense
      Израиль может и поворчит, но не такая уже это большая трагедия для него будет.
      По последним трендам нужно начинать серьезный НИОКР по новым ПВО/РЭБ против БПЛА с расчетом что они будут летать "роями", десятками или даже сотнями на узком участке фронта.

      Да плевали в РФ на наше недовольство. Ну так мы особо и не сомневались. Надеюсь и у РФ не будет обид на Израиль.
      1. g1washntwn
        g1washntwn Сегодня, 13:25 Новый
        +3
        Цитата: Арон Заави
        Надеюсь и у РФ не будет обид на Израиль.

        Что такое антисемитизм? Это занять много денег у еврея и ни за что не отдавать laughing
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 13:56 Новый
          0
          Цитата: g1washntwn
          Цитата: Арон Заави
          Надеюсь и у РФ не будет обид на Израиль.

          Что такое антисемитизм? Это занять много денег у еврея и ни за что не отдавать laughing

          Таки вы займите сначала. tongue tongue
      2. Airdefense
        Airdefense Сегодня, 13:41 Новый
        0
        Да ну к чему такие ворчания, поставленные в Иран С-400 мало повлияют на общий расклад сил. Наоборот пусть Иран сидит на российских С-400 в экспортном варианте, чем запилит что-то свое.
  4. stas
    stas Сегодня, 12:47 Новый
    -13
    Наши буржуи С-400 в Иран не поставят, поскольку своё бабло хранят в США!
    Кто захочет лишиться своих кровно-наворованных?
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 12:52 Новый
      +10
      Цитата: stas
      Наши буржуи С-400 в Иран не поставят, поскольку своё бабло хранят в США!
      Кто захочет лишиться своих кровно-наворованных?

      Сам то понял, что написал? Методичку давно пора сменить.
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 12:57 Новый
        +6
        Цитата: stas
        Наши буржуи

        А есть в свободном доступе поименный список "наших буржуев"? smile
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 13:04 Новый
          +5
          Буржуи для него те, у кого денег больше чем у него
          1. stas
            stas Сегодня, 13:23 Новый
            -1
            Сайт как и Россия оккупирована Едоками России, но ни что не вечно под Луной!
            Будет и у российского народа праздник освобождения от этих едоков!
            1. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 13:28 Новый
              +2
              Цитата: stas
              Сайт как и Россия оккупирована Едоками России

              А вы уже не кушаете? Святым духом питаетесь?
              1. stas
                stas Сегодня, 13:40 Новый
                -3
                Кушай едочёк! Придет время и подавитесь своим же дерьмом!

                А С-400 наши буржуи не поставят в Иран, хоть на уши встань перед царём!
                1. Липчанин
                  Липчанин Сегодня, 13:43 Новый
                  +1
                  Цитата: stas
                  Кушай едочёк!

                  Кушаю. Аж 3 раза в день.
                  А ты наверное с голода великого такой злой? recourse
                  Поработать и денег на еду заработать не пробовал?
      2. stas
        stas Сегодня, 13:07 Новый
        -11
        Место хранения российских денег надо сменить и буржуев из власти убрать.
        А лизать власти пятую точку это не всякий человек сможет! Но у тебя получается, по кремлёвской методичке!
    2. Airdefense
      Airdefense Сегодня, 13:00 Новый
      -1
      Так у ваших буржуев максимум из рабочего что есть это Буки советские
    3. iouris
      iouris Сегодня, 13:05 Новый
      -2
      Цитата: stas
      Кто захочет лишиться своих кровно-наворованных?

      Этих денег уже нет можно начинать с чистого листа. США будут выходить из кризиса не только и не столько за свой счёт.
    4. Варяг71
      Варяг71 Сегодня, 13:18 Новый
      0
      Абсолютно верно.Иначе сразу некоторые патриоты получат персональные санкции.
  5. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 12:53 Новый
    0
    сразу после окончания режима эмбарго, наложенного резолюцией Совета Безопасности ООН на Исламскую Республику в 2015 году. А срок его действия истекает 18 октября.

    Значит дальше продлят
  6. Dave36
    Dave36 Сегодня, 12:54 Новый
    0
    Посол РФ Леван Джагарян...финиш...
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 12:58 Новый
      +9
      Цитата: Dave36
      Посол РФ Леван Джагарян...финиш...

      Президент США Барак Обама. smile
      1. Dave36
        Dave36 Сегодня, 13:16 Новый
        +4
        Негр, зашквар полный
      2. kit88
        kit88 Сегодня, 13:47 Новый
        0
        Цитата: Тралл
        Президент США Барак Обама

        Барак Хуссейн
        Обама
        попрошу заметить
  7. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 12:54 Новый
    +4
    Можно и поставить. И даже неплохо бы.

    Мы таким образом помогаем если не союзнику, то временному попутчику, получаем деньги в бюджет и предприятиям на развитие более новых комплексов С-500. Укрепляем военно-техническое сотрудничество (ВТС), привязываем к нашей технике. ВТС обычно приводит и к политическим выгодам.

    Плюс мы снижаем доступность полетов в регионе для "партнеров", а это весьма хорошо.

    Ну и с технической стороны. Этот регион имеет гористую местность, рельеф там не только пустынный. То есть по некоторым направлениям подсвет целей при помощи РЛС покупателей будет виден и отмечен уже нашими комплексами. Я о том, что работающая РЛС в Иране излучает, а отраженный сигнал видим в том числе уже мы, причем от целей, обнаружение которых иначе затруднено. Наши специалисты же ставят системы на наших частотах, мы легко декодируем сигнал. А если еще и официально по договору будем радиолокационными полями делиться, то вообще отлично.
  8. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 12:56 Новый
    +2
    ,"это станет пощечиной Дональду Трампу и вызовет недовольство в Израиле.".

    "Тьфу на вас.
    Тьфу на вас еще раз".
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 13:07 Новый
      +2
      Цитата: Livonetc
      "это станет пощечиной Дональду Трампу и вызовет недовольство в Израиле.

      Можно и посмачнее laughing
  9. Antidote
    Antidote Сегодня, 12:57 Новый
    +1
    в общем-то и раньше ничего не мешало продать, кроме воли сторон.
    https://www.un.org/securitycouncil/ru/node/63339
    https://www.unroca.org/categories
  10. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 12:57 Новый
    +1
    Как много общего у шиитского Ирана и современной России, даже больше, чем кажется на первый взгляд. Почему правители двух стран не стали сильнейшими гео-политическими и экономическими союзниками? Подобный союз пошел бы на пользу обеим странам.
  11. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 13:00 Новый
    +2
    А при чем тут ссылка на эмбарго? Запрет касается поставок наступательного вооружения, формальных ограничений на поставку комплексов ПВО нет. На принятие решения о поставках другие факторы влияют.
  12. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 13:05 Новый
    +1
    Зачем С - 400? Взять из наличия ВКС С - 300, откапиталить до ПМУ - 2 и пусть пользуются.
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 13:26 Новый
      0
      Цитата: ТермиНахТер
      Зачем С - 400?

      Ну если им нужен именно С-400. зачем им другой?
      Они его просто не купят
  13. Антоха
    Антоха Сегодня, 13:27 Новый
    0
    И если в Тегеране заинтересуются российскими зенитными ракетными комплексами, этот вопрос можно будет рассмотреть после 18 октября.

    А что, эмбарго распространяется и на проявление интереса? По сути 18-го поставки могли бы начаться.
  14. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 13:33 Новый
    -1
    вопрос только есть ли у Ирана на это деньги
  15. zontov79
    zontov79 Сегодня, 13:55 Новый
    0
    Если запросят поставить нужно обязательно . Это гарантия того что сша не разорят ещё одну страну.