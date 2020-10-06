«У России нет проблем с возможной поставкой С-400 Ирану»: высказывание посла о скором снятии эмбарго

Как вы знаете, С-300 были поставлены. У России нет проблем с поставкой С-400, и это не было проблемой с самого начала.

Россия будет готова поставить Тегерану комплексы ПВО С-400 сразу после окончания режима эмбарго, наложенного резолюцией Совета Безопасности ООН на Исламскую Республику в 2015 году. А срок его действия истекает 18 октября.Такое заявление сделал посол Российской Федерации в Тегеране Леван Джагарян во время интервью иранской газете Resalat.При этом Россия не намерена подчиняться требованиям США не продавать оружие в Иран.- заявил Джагарян.И если в Тегеране заинтересуются российскими зенитными ракетными комплексами, этот вопрос можно будет рассмотреть после 18 октября.Администрация Трампа не смогла убедить поддержать продление эмбарго на поставки оружия Ирану даже своих ближайших союзников – Германию, Великобританию и Францию.Журналисты издания Al-Monitor считают, что пока трудно судить, насколько серьезно предложение Джагаряна. Но если комплексы С-400 все же будут поставлены в Иран, это станет пощечиной Дональду Трампу и вызовет недовольство в Израиле. К тому же российская система дальней противовоздушной обороны является высокоразвитой и может представлять угрозу для американских самолетов, эксплуатируемых Соединенными Штатами и их региональными союзниками, в случае конфликта США с Ираном.