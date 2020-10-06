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«Эрдоган отдаляется от Европы»: в Брюсселе обеспокоены политикой Турции

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В Евросоюзе заговорили о растущем отчуждении между европейскими странами и Турцией. Одна из главных причин – агрессивная внешняя политика Реджепа Эрдогана.


Комиссия Евросоюза, которая занимается вопросами вступления Турции в эту организацию, на днях представила свой очередной ежегодный отчет. В нем обращается внимание на тот факт, что Анкара все дальше отодвигается от Брюсселя.

Эрдоган всё дальше отдаляется своей политикой от Европы.

По мнению европейских чиновников, не решены проблемы с защитой прав человека, демократией, независимостью судебной власти. ЕС выражает беспокойство по поводу арестов оппозиционных деятелей, преследования журналистов и общественных активистов. Но понятно, что подобные обвинения в адрес турецкой стороны – лишь предлог, маскирующий другие, более значимые для Брюсселя разногласия с Анкарой.

В первую очередь, в Европе недовольны турецкой политикой в Восточном Средиземноморье и, особенно, постоянными нападками Турции на Кипр. Территориальный спор вокруг Северного Кипра до сих пор не решен, Противоречия с Кипром нельзя рассматривать в отрыве и от проблем в отношениях Турции и Греции. Две страны, являющиеся, между прочим, союзниками по Североатлантическому альянсу, в действительности – лютые враги. И Анкара, и Афины, вооружая и модернизируя свои армии, не скрывают, что рассматривают друг друга как вероятных противников.

В то же время, в ЕС отмечают значительные продвижения Турции в направлении решения миграционной проблемы. Как мы знаем, миграция из Азии в Европу – одна из «болевых точек» Евросоюза, на которые умело давит Эрдоган. Турецкий президент не раз шантажировал европейские страны тем, что откроет границы для сирийских, иракских, афганских беженцев не будет препятствовать им в проникновении на территорию Греции. Из Греции эти потоки мигрантов и беженцев хлынут в Восточную, Центральную и Западную Европу. Но пока Эрдоган держит ситуацию под контролем и в Евросоюзе этим довольны.

Главным противником Турции в ЕС, если не брать в расчет Грецию, можно назвать Францию. Париж прямо соперничает с Анкарой в Ливии, конкурирует за средиземноморский шельф. Кроме того, в Анкаре очень недовольны той однозначной поддержкой, которую Франция оказывает Армении.

Кстати, война в Нагорном Карабахе уже стала еще одним поводом для ряда европейских стран обвинять Турцию в агрессивной политике. Впрочем, Эрдогану, судя по всему, давно надоело надеяться на вступление Турции в ЕС. Сейчас он почувствовал вкус власти лидера региональной державы и стремится реализовывать свой неоосманистский проект на сопредельных территориях. Постоянно стенающая о правах человека объединенная Европа в данном случае рассматривается турецким лидером лишь как досадная помеха, от которой уже больше вреда, чем пользы.



Однако Эрдоган забывает, что современная Турция – отнюдь не Османская империя времен Сулеймана Великолепного. Сейчас у Анкары в любом случае ограниченные ресурсы и множество врагов или потенциальных врагов. По сути, Турция со всех сторон окружена неприязненно относящимися к политике Эрдогана государствами: на юге – Сирия, чуть дальше – Египет, хоть и не имеющий прямых границ с Турцией, но противостоящий ей в Ливии и Восточном Средиземноморье; на западе и юго-западе – Греция и Кипр, да и Сербию с Болгарией союзниками Турции не назовешь; на северо-востоке – Армения, а совсем недалеко – Россия; на востоке – Иран. Свои претензии к Эрдогану есть у Франции, Италии, Германии и даже у единоверцев из Саудовской Аравии. Так что ухудшение турецко-европейских отношений фатальным для Турции не станет, но лишних проблем подкинуть может.
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Использованы фотографии:
Twitter/Вооруженные силы Турции, Фейсбук/Эрдоган
11 комментариев
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 13:32 Новый
    +3
    "Турция со всех сторон окружена неприязненно относящимися к политике Эрдогана государствами: "

    Российские и Турецкие военные участвуют в совместных партулях.
    Здороваясь за руку офицеры снимают перчатки не взирая на ковид.
    Нам не обязательно обожать Турцию.
    Достаточно с ними налаживать конструктивное взаимодействие.
    Получается, пусть и не без оговорок.
    По всякому на порядок конструктивнее чем с мелкобритами и френчами.
    1. халпат
      халпат Сегодня, 13:53 Новый
      0
      именно так smile «в ... партулях»
      ибо турки во всю поддерживают многотысячную тусню исламских террористов в Идлибе.
      а русские - сирийского президента Асада.
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 13:54 Новый
      0
      Цитата: Livonetc
      По всякому на порядок конструктивнее чем с мелкобритами и френчами.

      но ножик то в печёнку,турок воткнёт скорее чем британец или француз. yes
  2. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 13:36 Новый
    0
    По мнению европейских чиновников, не решены проблемы с защитой прав человека, демократией, независимостью судебной власти.

    А по моему причина в другом
    Комиссия Евросоюза, которая занимается вопросами вступления Турции в эту организацию,

    Ну и сколько уже лет они занимаются этим вопросом.
    Надоело Туркам возле закрытой двери стоять
  3. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 13:38 Новый
    0
    Эдику с его манией-величия давно пора к доктору. Только вот кто лечить будет?
    1. грохот
      грохот Сегодня, 13:51 Новый
      0
      Цитата: kventinasd
      Эдику с его манией-величия давно пора к доктору. Только вот кто лечить будет?


      Да-а... "Ну и рожа у тебя, Шарапов..." С такой рожей

      ...давно пора к доктору. Только вот кто лечить будет?
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 13:39 Новый
    +2
    ухудшение турецко-европейских отношений фатальным для Турции не станет, но лишних проблем подкинуть может.

    Ну у стран, которые противодействуют Турции своих проблем тоже хватает, однако и Турция может бо-о-льшие неприятности доставить. Отомстит ЕС за то, что так долго за нос водили, но так и не приняли.
  5. боеприпас
    боеприпас Сегодня, 13:43 Новый
    +1
    Узел завязался .. как мощная мина. Пока Турция вела себя мирно - мина была незаметна.
    Сейчас дело идёт к тому . что эта мина рванёт.
    Иран , Греция , Египет ! .. и события ползут к тому , что Турки перекроют проливы. И не оставят России никакого другого выхода .. кроме как .. шандарахнуть.
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 13:49 Новый
      0
      Цитата: боеприпас
      И не оставят России никакого другого выхода .. кроме как .. шандарахнуть.

      Так он может для России и не закрывать
  6. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 13:44 Новый
    +1
    Турки это воинствующие азиаты-завоеватели и они никогда не разделят европейские ценности, но разве что материальные и то в свою пользу.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 13:57 Новый
      0
      Цитата: Федор Соколов
      Турки это воинствующие азиаты-завоеватели

      Турки - торгаши. Торговаться с ними себе дороже.