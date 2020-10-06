«Эрдоган отдаляется от Европы»: в Брюсселе обеспокоены политикой Турции

Эрдоган всё дальше отдаляется своей политикой от Европы.

В Евросоюзе заговорили о растущем отчуждении между европейскими странами и Турцией. Одна из главных причин – агрессивная внешняя политика Реджепа Эрдогана.Комиссия Евросоюза, которая занимается вопросами вступления Турции в эту организацию, на днях представила свой очередной ежегодный отчет. В нем обращается внимание на тот факт, что Анкара все дальше отодвигается от Брюсселя.По мнению европейских чиновников, не решены проблемы с защитой прав человека, демократией, независимостью судебной власти. ЕС выражает беспокойство по поводу арестов оппозиционных деятелей, преследования журналистов и общественных активистов. Но понятно, что подобные обвинения в адрес турецкой стороны – лишь предлог, маскирующий другие, более значимые для Брюсселя разногласия с Анкарой.В первую очередь, в Европе недовольны турецкой политикой в Восточном Средиземноморье и, особенно, постоянными нападками Турции на Кипр. Территориальный спор вокруг Северного Кипра до сих пор не решен, Противоречия с Кипром нельзя рассматривать в отрыве и от проблем в отношениях Турции и Греции. Две страны, являющиеся, между прочим, союзниками по Североатлантическому альянсу, в действительности – лютые враги. И Анкара, и Афины, вооружая и модернизируя свои армии, не скрывают, что рассматривают друг друга как вероятных противников.В то же время, в ЕС отмечают значительные продвижения Турции в направлении решения миграционной проблемы. Как мы знаем, миграция из Азии в Европу – одна из «болевых точек» Евросоюза, на которые умело давит Эрдоган. Турецкий президент не раз шантажировал европейские страны тем, что откроет границы для сирийских, иракских, афганских беженцев не будет препятствовать им в проникновении на территорию Греции. Из Греции эти потоки мигрантов и беженцев хлынут в Восточную, Центральную и Западную Европу. Но пока Эрдоган держит ситуацию под контролем и в Евросоюзе этим довольны.Главным противником Турции в ЕС, если не брать в расчет Грецию, можно назвать Францию. Париж прямо соперничает с Анкарой в Ливии, конкурирует за средиземноморский шельф. Кроме того, в Анкаре очень недовольны той однозначной поддержкой, которую Франция оказывает Армении.Кстати, война в Нагорном Карабахе уже стала еще одним поводом для ряда европейских стран обвинять Турцию в агрессивной политике. Впрочем, Эрдогану, судя по всему, давно надоело надеяться на вступление Турции в ЕС. Сейчас он почувствовал вкус власти лидера региональной державы и стремится реализовывать свой неоосманистский проект на сопредельных территориях. Постоянно стенающая о правах человека объединенная Европа в данном случае рассматривается турецким лидером лишь как досадная помеха, от которой уже больше вреда, чем пользы.Однако Эрдоган забывает, что современная Турция – отнюдь не Османская империя времен Сулеймана Великолепного. Сейчас у Анкары в любом случае ограниченные ресурсы и множество врагов или потенциальных врагов. По сути, Турция со всех сторон окружена неприязненно относящимися к политике Эрдогана государствами: на юге – Сирия, чуть дальше – Египет, хоть и не имеющий прямых границ с Турцией, но противостоящий ей в Ливии и Восточном Средиземноморье; на западе и юго-западе – Греция и Кипр, да и Сербию с Болгарией союзниками Турции не назовешь; на северо-востоке – Армения, а совсем недалеко – Россия; на востоке – Иран. Свои претензии к Эрдогану есть у Франции, Италии, Германии и даже у единоверцев из Саудовской Аравии. Так что ухудшение турецко-европейских отношений фатальным для Турции не станет, но лишних проблем подкинуть может.