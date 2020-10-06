В прессе США: Факт уничтожения десятков танков в Карабахе за короткий срок может говорить о том, что время танков прошло

Сегодня практически по всему миру следят за тем, как разворачиваются события в Нагорном Карабахе. Внимание на вооружённый конфликт обращают и в американской прессе.
В издании The National Interest вышла статья, в котором рассматривает роль бронетехники в конфликте, вспыхнувшем с новой силой между Арменией и Азербайджана. Автор приводит статистику сторон, касающуюся потерь в танках и других видах бронемашин. Минобороны Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили о том, что за неделю уничтожили 137 танков, БМП и БТР азербайджанских войск. В свою очередь, Азербайджан говорит об уничтожении 130 танков и других бронемашин противника.
Часть из них была поражена ПТУР, часть подорвалась на установленных минах, часть была уничтожена ствольной артиллерией, часть – с применением БПЛА.
В статье американского медиаресурса:
Тот факт, что десятки танков в Карабахе были уничтожены в короткие сроки, может свидетельствовать о том, что день танка прошёл - что такая платформа могла оказаться слишком уязвима для самолетов и ударных беспилотников.
Однако автор сразу же добавляет, что есть и иное мнение. Состоит он в том, что дело вовсе не в танках, а в провале тактической подготовки.
NI пишет, что для использования танков в условиях Кавказа, «нужен особый подход». Из статьи:
Но проблема состоит в том, что командование Армении и Азербайджана, судя по всему, никак не может этого осознать.
Автор отмечает, что если в одних армиях (например, в британской) принимается решение о сокращении числа танков в войсках, то в других (например, в индийской) число танков увеличивают. Это свидетельствует о том, что у разных стран разные подходы. Одни уверены в том, что важны именно тактические принципы применения танков и других видов бронетехники, чтобы добиваться успеха, а не превращать бронемашины на поле боя в горящие спички. Другие считают, что время танков осталось позади.