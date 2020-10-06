В прессе США: Факт уничтожения десятков танков в Карабахе за короткий срок может говорить о том, что время танков прошло

Тот факт, что десятки танков в Карабахе были уничтожены в короткие сроки, может свидетельствовать о том, что день танка прошёл - что такая платформа могла оказаться слишком уязвима для самолетов и ударных беспилотников.

Но проблема состоит в том, что командование Армении и Азербайджана, судя по всему, никак не может этого осознать.