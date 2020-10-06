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В прессе США: Факт уничтожения десятков танков в Карабахе за короткий срок может говорить о том, что время танков прошло

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В прессе США: Факт уничтожения десятков танков в Карабахе за короткий срок может говорить о том, что время танков прошло

Сегодня практически по всему миру следят за тем, как разворачиваются события в Нагорном Карабахе. Внимание на вооружённый конфликт обращают и в американской прессе.


В издании The National Interest вышла статья, в котором рассматривает роль бронетехники в конфликте, вспыхнувшем с новой силой между Арменией и Азербайджана. Автор приводит статистику сторон, касающуюся потерь в танках и других видах бронемашин. Минобороны Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили о том, что за неделю уничтожили 137 танков, БМП и БТР азербайджанских войск. В свою очередь, Азербайджан говорит об уничтожении 130 танков и других бронемашин противника.

Часть из них была поражена ПТУР, часть подорвалась на установленных минах, часть была уничтожена ствольной артиллерией, часть – с применением БПЛА.

В статье американского медиаресурса:

Тот факт, что десятки танков в Карабахе были уничтожены в короткие сроки, может свидетельствовать о том, что день танка прошёл - что такая платформа могла оказаться слишком уязвима для самолетов и ударных беспилотников.


Однако автор сразу же добавляет, что есть и иное мнение. Состоит он в том, что дело вовсе не в танках, а в провале тактической подготовки.
NI пишет, что для использования танков в условиях Кавказа, «нужен особый подход». Из статьи:

Но проблема состоит в том, что командование Армении и Азербайджана, судя по всему, никак не может этого осознать.


Автор отмечает, что если в одних армиях (например, в британской) принимается решение о сокращении числа танков в войсках, то в других (например, в индийской) число танков увеличивают. Это свидетельствует о том, что у разных стран разные подходы. Одни уверены в том, что важны именно тактические принципы применения танков и других видов бронетехники, чтобы добиваться успеха, а не превращать бронемашины на поле боя в горящие спички. Другие считают, что время танков осталось позади.
101 комментарий
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  1. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 14:15 Новый
    +19
    Факт уничтожения десятков танков в Карабахе за короткий срок может говорить о том
    что пришло время КАЗ с полным перекрытием полусферы, может хоть этот пример наконец то заставит понять это наше МО
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 14:23 Новый
      +18
      танков с обеих сторон почти три сотни уничтожено как заявляется. а кадры одни и те же , максимум десяток танков с разных ракурсов. а должна же целая "прохоровка" быть.где ?
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 15:07 Новый
        0
        Цитата: Аэродромный
        танков с обеих сторон почти три сотни уничтожено как заявляется.

        Интересно, а сколько их всего было на вооружении каждой стороны? Вроде бы, ни те, ни другие бронетехнику не производят.
        1. bistrov.
          bistrov. Сегодня, 15:49 Новый
          -2
          Цитата: Piramidon
          сколько их всего было на вооружении каждой стороны?

          Армения -110. Азербайджан -570.
          1. CSKA
            CSKA Сегодня, 17:47 Новый
            0
            Цитата: bistrov.
            Армения -110

            Откуда цифра?
      2. Альф
        Альф Сегодня, 15:21 Новый
        +1
        Цитата: Аэродромный
        танков с обеих сторон почти три сотни уничтожено как заявляется. а кадры одни и те же , максимум десяток танков с разных ракурсов. а должна же целая "прохоровка" быть.где ?

        Рудель радостно хлопает в ладошки-появились последователи..
      3. Ростислав Прокопенко
        Ростислав Прокопенко Сегодня, 16:01 Новый
        0
        Ага, почти 9 (!) танковых полков штатной комплектации laughing
      4. МВГ
        МВГ Сегодня, 18:18 Новый
        0
        Американцы традиционную наивную доверчивость проявляют, когда сказки сторон конфликта за чистую монету принимают. На ум приходит комментарий американцам Задорнова. Да и фраза Лаврова тоже
    2. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 14:25 Новый
      +29
      КАЗ не спасет от глупости . посмотрите все видео. танки практически статические цели. нет организации ПВО и маскировки. нет противодействия наведению. по сути танки используют как в борьбе с бородатыми как простую огневую точку. на такой открытой местности это эпичная дурость. даже если в первый день это было сюрпризом то в последующие дни командование обязано было это исправлять.
      1. _Ugene_
        _Ugene_ Сегодня, 14:28 Новый
        +4
        да и при всей этой дурости КАЗ кардинально изменил бы ситуацию, до такой степени что после ряда неудачных попыток совсем отказались бы атаковать танки таким образом, какой смысл в пустую тратить боеприпасы?
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 14:35 Новый
          +2
          Цитата: _Ugene_
          да и при всей этой дурости КАЗ кардинально изменил бы ситуацию

          Не думаю.
          КАЗ от глупости действительно не поможет.

          Его и продавить можно, и вывести из строя его элементы (к примеру, комбинируя обстрел артиллерией с ЗОП на "осколок" или снарядами с ГПЭ и применение управляемых боеприпасов и ПТУР)
          1. _Ugene_
            _Ugene_ Сегодня, 18:04 Новый
            0
            к примеру, комбинируя обстрел артиллерией с ЗОП на "осколок" или снарядами с ГПЭ и применение управляемых боеприпасов и ПТУР
            представляете сколько гемороя и попыток вывести его из строя, насколько это усложняет процесс, сколько это даст времени экипажу? а сейчас расстреливают как в тире
            1. Лопатов
              Лопатов Сегодня, 18:12 Новый
              0
              Цитата: _Ugene_
              представляете сколько гемороя и попыток вывести его из строя, насколько это усложняет процесс, сколько это даст времени экипажу?

              Вообще-то это стандартный сценарий ещё со времён СССР. И нет там ничего особо сложного.

              Цитата: _Ugene_
              а сейчас расстреливают как в тире

              И с КАЗ будут расстреливать. К примеру, стреляя "дуплетом"
              КАЗ не вундерваффе.
              1. _Ugene_
                _Ugene_ Сегодня, 18:30 Новый
                0
                Вообще-то это стандартный сценарий ещё со времён СССР. И нет там ничего особо сложного. И с КАЗ будут расстреливать. К примеру, стреляя "дуплетом"
                КАЗ не вундерваффе.
                ага, есть подтверждения на практике этой болтовни? хоть один танк, например с трофи, так уничтожили? не повторяйте глупую болтовню, неужели непонятно что расстреливать как в тиру и пытаться преодолеть КАЗ это совсем не одно и тоже, хотя как я уже написал, вы правы, зачем все эти сложности, танков у нас в резерве полно, а танкистов бабы ещё нарожают
                1. Лопатов
                  Лопатов Сегодня, 18:34 Новый
                  0
                  Цитата: _Ugene_
                  ага, есть подтверждения на практике этой болтовни?

                  Конечно есть. Эта "болтовня" чёрным по белому в боевых уставах описана.

                  Цитата: _Ugene_
                  хоть один танк, например с трофи, так уничтожили?

                  "Хоть один танк например с трофи" воевал с нормальной армией?
                  А у "ХАМАС", уж извиняйте, артиллерийских дивизионов нет.

                  Цитата: _Ugene_
                  зачем все эти сложности

                  Это не "сложности", это нормальная стандартная практика. Только так и надо действовать вне зависимости от того, есть у противника КАЗ или нет.
        2. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 14:41 Новый
          +4
          не изменил бы. просто для уничтожения цели противник применит другие вариации для его преодоления. если разведка работает правильно то фактор наличия КАЗ на технике как минимум повлияет на планирование атак. КАЗ это возможность выдержать первый удар а не панацея для неуязвимости. конечно это шикарно когда один боеприпас уничтожает цель . но ничего не мешает комбинировать средства поражения и увеличить их количество. доразведка после первого применения и в них полетит не один а три например перегрузив его возможности. танки стоят на открытой местности . без движения. тупо мишени. организовать ложные огневые точки. маскировку реальных видимо религия не позволяет. а это минимальные действия которые обязаны делать командиры тех подразделений которые в бою участвуют.
          1. _Ugene_
            _Ugene_ Сегодня, 18:07 Новый
            0
            КАЗ это возможность выдержать первый удар а не панацея для неуязвимости.
            не знал что КАЗ одноразовый, и насчет "перегрузить" это досужие домыслы, много раз израильский трофи перегрузили? а вообще вы правы, зачем такие сложности, танков у нас в резерве полно, а танкистов бабы ещё нарожают
            1. Лопатов
              Лопатов Сегодня, 18:36 Новый
              0
              Цитата: _Ugene_
              не знал что КАЗ одноразовый, и насчет "перегрузить" это досужие домыслы,

              laughing laughing laughing laughing
              Летят два "Корнета" в одну "Меркаву" с одной установи. КАЗ в наличии. Угадайте с одного раза, что будет с танком.
    3. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 14:30 Новый
      +1
      и почему, собственно, только танки, по этой логике вообще время бронетехники прошло? да и любой технике на передовой, а ещё они группы солдат так же атаковали
    4. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 14:32 Новый
      +11
      Самый лучший КАЗ верхней полусферы - это ПВО.
      Танк - всего лиш защищеннай подвижная огневая точка. От всего бронёй его не защитишь, иначе получится "маус", не способный сдвинуться с места.
      Танки должны прикрываться зенитками и авиацией , поддерживаться пехотой и артиллерией, действовать в координации с остальными силами.
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 14:38 Новый
        -1
        Цитата: Пиджак в запасе
        Самый лучший КАЗ верхней полусферы - это ПВО

        К каждому танковому взводу панцирь придать? БПЛА будут вооружены на уровне мотострелкового отделения. Микро/мини/камикадзе дроны уже норма, массовое производство доведёт их стоимость до РПГ-7.
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 14:56 Новый
          +7
          Цитата: OgnennyiKotik
          К каждому танковому взводу панцирь придать?

          Зачем?
          Надо просто прикрыть район, в котором располагаются или ведут боевые действия танковые взвода.
        2. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 15:35 Новый
          0
          Цитата: OgnennyiKotik
          К каждому танковому взводу панцирь придать?

          А почему нет?
          Ну если не "Панцирь", то хотя бы "Деривацию"
          Кстати, БПЛА-перехватчик можно вообще каждому танку придать , и даже по паре-тройке, чтоб наверняка хватило.
          1. loki565
            loki565 Сегодня, 16:09 Новый
            +2
            Работа Деревации по БПЛА еще нигде не демонстрировалась, кстати панцирь пушками тоже весьма плохо себя показал. Тут спасет только КАЗ плюс пеленгация местоположения операторов БПЛА.
            1. ЗЭМЧ
              ЗЭМЧ Сегодня, 18:11 Новый
              0
              Цитата: loki565
              Работа Деревации по БПЛА еще нигде не демонстрировалась, кстати панцирь пушками тоже весьма плохо себя показал. Тут спасет только КАЗ плюс пеленгация местоположения операторов БПЛА.

              Про РЭБ забыли)) - дешевле и эффективней, они не по проводам управляются
      2. Альф
        Альф Сегодня, 15:25 Новый
        +2
        Цитата: Пиджак в запасе
        Танки должны прикрываться зенитками и авиацией , поддерживаться пехотой и артиллерией, действовать в координации с остальными силами.

        Такое впечатление, что и с одной стороны и с другой request эту простую истину просто не знают.
    5. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:38 Новый
      +10
      "что пришло время КАЗ с полным перекрытием полусферы"////
      ----
      Совершенно верно. Например, известно, что на Меркава-4 есть мертвая зона сверху,
      куда Трофи не дотягивается.
      Придется ставить на танк пятый радар (направленный вверх) и еще одну (третью) "стрелялку".
      Что поделать, новое оружие нападения - новая защита.
      1. yehat2
        yehat2 Сегодня, 14:50 Новый
        0
        меркаву уже давно нужно переименовать в пил или хар
        еще один девайс на кар-4 звучит гораздо яснее )))
    6. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:48 Новый
      +4
      В глаза бросается отсутствие должной маскировки техники, как и отсутствие комплексной ПВО, отсюда и такие потери. Коли воевать с умом, так танки себя еще покажут, а данный конфликт это пособие по глупости, по нежеланию даже маскировать нормально технику на позициях.
    7. CSKA
      CSKA Сегодня, 17:46 Новый
      0
      Цитата: _Ugene_
      что пришло время КАЗ с полным перекрытием полусферы, может хоть этот пример наконец то заставит понять это наше МО

      А с чего вы взяли, что они это не понимают? И основная масса бронетехники была уничтожена либо артиллерией, либо БПЛА. Тут КАЗ бесполезен.
  2. yehat2
    yehat2 Сегодня, 14:20 Новый
    -4
    Цитата: _Ugene_
    Факт уничтожения десятков танков в Карабахе за короткий срок может говорить о том
    что пришло время КАЗ с полным перекрытием полусферы, может хоть этот пример наконец то заставит понять это наше МО

    у нас армию готовят не получить превосходство, а выполнить задачу.
    Сколько танкистов при этом не вернется, не особо заботит наших стратегов.
    У нас до сих пор даже подготовленный персонал часто ценят ниже техники.
    Хорошо хоть в авиации дефицит пилотов привел к пониманию порочности этой схемы.
    1. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 14:29 Новый
      -3
      Цитата: yehat2
      у нас армию готовят не получить превосходство, а выполнить задачу.
      Сколько танкистов при этом не вернется, не особо заботит наших стратегов.

      Ну, и сколько раз армия, выстроенная на таком принципе, сможет выполнить задачу? Один, три, пять? А потом что? Раз "не шмогла я", пока лс ещё оставался, то "сдаёмсу", так как лс кончился?
    2. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 14:37 Новый
      0
      Цитата: yehat2
      у нас армию готовят

      Да ну?
      А как по мне- не особо то и готовят. К сожалению.
      Танковые биатлоны и показные учения- не в счёт.
      1. yehat2
        yehat2 Сегодня, 14:46 Новый
        0
        готовят, но этот уровень в среднем сильно ниже, чем то, что называется боеготовая часть.
    3. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 14:59 Новый
      +2
      любая техника и любые подразделения работающие в непосредственном близком контакте всегда будут нести потери. и выполнять задачи не смотря на этот риск. и всегда такие потери будут прогнозироваться и на них будут идти. превосходства можно добиться в воздухе или море намного легче чем на земле. там нет городов и застроек. там нет пещер и гор и ландшафтов и т.д. по списку.
    4. CSKA
      CSKA Сегодня, 17:50 Новый
      0
      Цитата: yehat2
      у нас армию готовят не получить превосходство, а выполнить задачу.

      Как можно выполнить задачу не получив превосходство?)))))
      Цитата: yehat2
      Сколько танкистов при этом не вернется, не особо заботит наших стратегов.

      На чем основывается это ваше мнение?
  3. Prahlad
    Prahlad Сегодня, 14:22 Новый
    -12
    А мы только Армату выпустили... обидно блин!
    1. nnm
      nnm Сегодня, 14:26 Новый
      +3
      Точно,давайте слушать всех западных экспертов! Скажут- у нас появился рельсотрон и время РВСН ушло, - приедем всю триаду не задумываясь.
      Вопрос только почему глупые американцы танковую программу не убивают останется..
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 14:38 Новый
        -1
        Цитата: nnm
        Вопрос только почему глупые американцы танковую программу не убивают останется..

        Как сказать....
        Морпехи как раз таки убивают...
        1. nnm
          nnm Сегодня, 14:58 Новый
          +1
          Так там и численность Корпуса почти на 10% режут...
        2. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 15:11 Новый
          -1
          Цитата: Лопатов
          Морпехи как раз таки убивают.

          Точнее Абрамсы убирают, колесный танк могут и закупить. У них в планах есть закупка некой новой машины 8*8. LAV-25 исполняет в КМП все роли кроме колесного танка.
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 15:16 Новый
            -1
            Цитата: OgnennyiKotik
            колесный танк могут и закупить

            Какой?
            Нет у них "колёсных танков"
            1. OgnennyiKotik
              OgnennyiKotik Сегодня, 15:22 Новый
              0
              Любой который есть на рынке или новый сделают. В планах это стоит на 23-25 года.
              У них Страйкер с 105 мм пушкой есть, могут и у Италии купить и Японии. Я ошибся, есть LAV-105 или LAV-AG.
              1. Лопатов
                Лопатов Сегодня, 15:26 Новый
                +1
                Цитата: OgnennyiKotik
                LAV-AG

                Light Armored Vehicle-Assault Gun
                Это не танк, это "штурмовое орудие".
                Сиречь боевая машина огневой поддержки прямой наводкой.
                Даже местом в боевом порядке отличается.
                Если танк находится впереди пехотной "линии", то машины этого типа- позади.
      2. Галеон
        Галеон Сегодня, 14:57 Новый
        +2
        Цитата: nnm
        почему глупые американцы танковую программу не убивают останется..

        Они без господства в воздухе не воюют. А если воздух контролируют, можно и танки выкатывать, и САУ. За кем воздух, за тем и поле боя.
    2. Тралл
      Тралл Сегодня, 14:28 Новый
      +5
      Цитата: Prahlad
      А мы только Армату выпустили... обидно блин!

      Мы пахали - я и трактор?
      1. Комментарий был удален.
    3. SSR
      SSR Сегодня, 14:39 Новый
      -1
      Цитата: Prahlad
      А мы только Армату выпустили... обидно блин!

      А что с Арматой? Нет РЛС? Ах да БПЛ ещё на проводочке не презентовали обществу.
      Но обществу обидно и общество не дремлет.)))
      Не обижайтесь, все работают, но не забывайте читать между строк, наши военные не нацелены на задачу, район в 112000 или больше м2 брать месяц, наши военные при огромных проблемах, на пятый день были готовы взять Тбилиси в 08.08.08 наши военные за короткий срок деокупировали Крым, наши военные, за короткий срок и малыми силами переломили ситуацию в Сирии не смотря на помощь от Сша, Турции, Израиля и косвенно Ирака.
      Дроны камикадзе еще могут гдето падать на одиночные цели, но страна и нужная столица уже будут обезоружены и если надо Ламанш не поможет. И пожалуйста, не забывайте, что только в США и России есть беспилотные автомобили и что в России отработана хотя бы на начальных демонстрационных показах, управление роем дронов, больше ни один даже могучий во всех бпла еврей, этого не делал.
      Камрады израильтяне, фас но как говорится, говорить правду, - терять друзей. Ваши отличные БПЛА и БПЛА других стран, в случае большого замеса и без ЯО, погоды никому не сделают, Россия способная уничтожить спутники в космосе, заду с БПЛА, решит по любому.
    4. sergo
      sergo Сегодня, 15:48 Новый
      +2
      Не переживайте, Армату никто никуда не выпустил. Это парадный танк, дальше красной площади не поедет.
      1. CSKA
        CSKA Сегодня, 17:53 Новый
        0
        Цитата: sergo
        Не переживайте, Армату никто никуда не выпустил. Это парадный танк, дальше красной площади не поедет.

        Ну такую же чушь мы в свое время слушали и про С-400, и про ОТРК Искандер, и про Су-35, и про Ка-52. Собаки лают караван идет.
    5. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 16:25 Новый
      0
      Зато у них нормальных танков нет, надо их вообще как боевые единицы обхаять.
  4. Грибок
    Грибок Сегодня, 14:24 Новый
    +4
    ПВО если есть и нормальная артиллерия то танки будут целы
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:24 Новый
    +5
    Ну - во первых судя по тамошним сводкам вообще непонятно, кто воюет - вроде уже всех за неделю перебили с обеих сторон.. А потом - ещё арабо-израильские войны показали, что бронетехника без ПВО и средств усиления - просто мишень. Ничего нового тут нет. Просто армию надо вооружать правильным образом. И учить..
    1. Альф
      Альф Сегодня, 15:30 Новый
      0
      Цитата: paul3390
      Просто армию надо вооружать правильным образом. И учить..

      И командование должно быть соответствующим, а не эти торговцы помидорами-персиками.
  6. финиш
    финиш Сегодня, 14:25 Новый
    -2
    Азербайджанским военным приказано готовить удары по военно-стратегической инфраструктуре противника с применением оружия большой разрушительной силы: РИА
    И это сразу после визита главы МИД Турции
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 16:06 Новый
      0
      "Азербайджанским военным приказано готовить удары по военно-стратегической инфраструктуре противника с применением оружия большой разрушительной силы" Если армяне будут стрелять Искандерами. Почему вы это пропустили,не дописали. Кого вы обманываете?
    2. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 16:12 Новый
      0
      ВОТ полный текст,финишкину обману финиш.
      .........................................................
      Как сообщается на сайте Минобороны, в ходе совещания была проанализирована текущая ситуация в проводимой контрнаступательной операции и дано указание продолжить планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника.

      Министр обороны поручил войскам принять жизненно важные и необходимые меры на освобожденных территориях.

      «Министр обороны заявил, что в случае применения противником оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные действия. Министр приказал Азербайджанской Армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой», – сказано в сообщении Минобороны.
      1. финиш
        финиш Сегодня, 16:34 Новый
        0
        А разве они уже не применяются?
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 16:38 Новый
          0
          Видимо пока не применяли.
  7. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 14:27 Новый
    +1
    Перебили много танков?
    Ну так они же приоритетная цель, за ними идет охота в первую очередь.
  8. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 14:29 Новый
    -4
    Время ОБТ 70-80ых годов точно прошло. Западные танки давно перешагнули массу 70т, они уже тяжелее Королевского Тигра. По факту произошло сново разделение на легкие (колесные), средние и тяжелые танки. Сейчас актуальные подвижная техника с КАЗ и хорошей противоминной защитой и они закупаются современными армиями, тяжелые танки (бывшие ОБТ) для городских боев.
    БПЛА делают бесполезными укреплённые позиции, они уже в окно залетают двигающегося Урала. А беспилотников становятся все больше и больше. У тех же Турок в разработке 36 моделей, у США за сотню.
    1. CSKA
      CSKA Сегодня, 18:00 Новый
      0
      Цитата: OgnennyiKotik
      Время ОБТ 70-80ых годов точно прошло. Западные танки давно перешагнули массу 70т, они уже тяжелее Королевского Тигра.

      Западные танки как раз 80-х годов. И с чего вы взяли, что вес играет роль?
  9. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:30 Новый
    +2
    Не прошло время танков, пришло время серьёзной электронной защиты этих же танков!
  10. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 14:33 Новый
    +1
    Сколько людей , столько и мнений.Опять же новое время,новая тактика....И потом если оценивать сводки воюющих сторон,прикинув слегка, можно придти к выводу, что по идее ,они уже все расстреляли и уничтожили не одну армию противника, а общие потери, можно сравнить наверное со сталинградскими...
  11. d4rkmesa
    d4rkmesa Сегодня, 14:35 Новый
    +1
    Настало время сменить подходы. Нужна тотальное внедрение КАЗ, танки и БМП с бронекапсулами. Тяжелые БМП, навроде Т-15 должны уметь сшибать всякую мелочь на подлете и отбиваться КАЗами от боеприпасов. А также, надо пересмотреть подходы к мобильным ЗРК. Тот же "Тор" решает задачи на уровне дивизии, но с его дальностью ему место чуть-чуть дальше поля боя. А там, где раньше полагали место "Торам", нужны уже "Буки" или что-то аналогичное по дальности.
  12. Garris199
    Garris199 Сегодня, 14:37 Новый
    +4
    Как будто во вторую мировую, на западном фронте, новейшие немецкие танки не выносились в основном именно авиацией союзников. Только после этого что-то никто не говорил, что время танков прошло. Как будто ИЛ-2 или «Штука» не были тем еще «головняком» для танков. Прикрывать технику нужно, и завоевывать превосходство в воздухе.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:41 Новый
    0
    КТО УЧИЛ АРМИЮ АЗЕРБАЙДЖАНА??? ЧЬИ ОФИЦЕРЫ/СОВЕТНИКИ ТАМ ШУРШАТ? ТУРКИ и ещё раз ТУРКИ!
    А может кто ни будь вспомнить, когда у них выходило хоть раз, удачное применения танков в бою? Может вспомним, как их ЛЕОПАРДЫ партизаны пожгли!!!
    Не в коня корм!
    Больше и обсуждать нечего.
    Кстати, армянские военные учились у НАС! И тренируются, в учениях они принимали участие С НАМИ!
    Шоб там новая власть не наворотила, армию раздербанить они пока не успели.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 14:45 Новый
      +3
      Цитата: rocket757
      Может вспомним, как их ЛЕОПАРДЫ партизаны пожгли!!!

      Может вспомним как наши танки в Чечне и Афганистане жгли? Глупости не пишите.
      1. Альф
        Альф Сегодня, 15:36 Новый
        -1
        Цитата: OgnennyiKotik
        Может вспомним как наши танки в Чечне и Афганистане жгли? Глупости не пишите.

        А Вы цифры потерь танков в первую чеченскую и во вторую сравните, там разница.
        А в Афгане танкам вообще делать нечего было, так как-то по горам скакать не обучен.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 15:47 Новый
          -1
          Сейчас меры предприняли, как технические, так и организационные!
          А в войне всегда так, поначалу отсев некачественного командного состава, это ведь стандартный процесс .... генералы/командиры мирного и военного времени отличаются, как день и ночь. Впрочем так со всеми происходит.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:44 Новый
        -2
        Тот мудрец, кто учится на своих ошибках, а ещё лучше на чужих!
        Было, было, был разброд в стране и бардак в армии. Тяжёлые уроки, но мы, в значительной степени выучили и начали ошибки исправлять.
    2. Грица
      Грица Сегодня, 16:10 Новый
      -1
      Цитата: rocket757
      А может кто ни будь вспомнить, когда у них выходило хоть раз, удачное применения танков в бою? Может вспомним, как их ЛЕОПАРДЫ партизаны пожгли!!!
      Не в коня корм!
      Больше и обсуждать нечего.
      Кстати, армянские военные учились у НАС!

      Ну и что? Ведь судя по приведенным потерям, они практически равны. Правда аз. танки в наступлении, а ар. танки в обороне.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:45 Новый
        0
        Трудно сказать, а тем более подсчитать ... вранья много со всех сторон. Военная пропаганда, она такая, особенная.
        Главное, люди гибнут с обеих сторон ... а поджигатель радостно лапки потирает.
  14. yehat2
    yehat2 Сегодня, 14:43 Новый
    -3
    Цитата: Сидор Аменподестович
    А потом что?

    а потом "мы еще не готовы отказаться от общего призыва"
    не готовы отказаться от устава, написанного при царе горохе
    и много чего еще не готовы.
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 14:55 Новый
      +1
      Цитата: yehat2
      не готовы отказаться от устава, написанного при царе горохе

      ?
      В 2005 году
      1. yehat2
        yehat2 Сегодня, 14:56 Новый
        -2
        там есть пункты, которые попали в устав в 17 веке, когда солдаты были крепостные и 40 лет служили.
        и которых нет нигде в Европе. Не важно, когда его утвердили.
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 14:58 Новый
          +1
          Цитата: yehat2
          там есть пункты, которые попали в устав в 17 веке

          Ну и что?
          Уставы у нас традиционно либеральные к командирам, готовым думать головой. Не американские филдмануалы с максимальным разжёвыванием.
          1. yehat2
            yehat2 Сегодня, 15:09 Новый
            -6
            лично меня бесит бесправность солдат.
            солдат по факту не может отказаться от службы, не может выбрать где служить, не может никак обсудить приказ, а если его отправляют на верную смерть,
            то он может только потом подать апелляцию из загробного мира.
            Исправить мучительный быт часто для солдата тоже невозможно.
            ИНОГДА это оправданно, но постоянно - это точно перебор
            по правилам для офицеров, в целом я не вижу больших косяков

            сам я не служил, но был как раз в 2005 году у брата в гостях в армии - насмотрелся, как они там живут.
            шокировало буквально всё. Но самая жесть - это неуставщина, которую офицеры не только не останавливали, а сделали частью системы.
            1. Лопатов
              Лопатов Сегодня, 15:15 Новый
              +1
              Цитата: yehat2
              лично меня бесит бесправность солдат.

              Это никакого отношения к уставам не имеет.
              Не путайте общевоинские и боевые, это разные вещи.
              На поле боя применяются именно боевые.

              Ну а остальное... Если есть нормальная боевая подготовка, то есть и уставщина. Конечно, большинство срочников двумя руками проголосовало бы за дедовщину, но в конечном счёте офицерам проще именно по Уставу всё делать. Меньше вероятность сильно нарваться, доверяя "дедушкам" Но просто многие этого не понимают.
            2. bars1
              bars1 Сегодня, 15:54 Новый
              +2
              Цитата: yehat2
              лично меня бесит бесправность солдат.
              солдат по факту не может отказаться от службы, не может выбрать где служить, не может никак обсудить приказ, а если его отправляют на верную смерть,
              то он может только потом подать апелляцию из загробного мира.
              Исправить мучительный быт часто для солдата тоже невозможно.
              ИНОГДА это оправданно, но постоянно - это точно перебор
              по правилам для офицеров, в целом я не вижу больших косяков

              Вот именно с таких призывов к ,,демократизации уставов" и началось стремительное разложение российской армии начиная с февраля 1917 года. Желаете повторить?
              1. yehat2
                yehat2 Сегодня, 16:05 Новый
                -2
                А зачем в крайности кидаться? Нужно лишь, чтобы солдат был не рабом, над которым издеваются, а реальным солдатом. Конечно, демократические комитеты вводить идиотизм, но и
                то что есть сейчас, просто не соответствует ни конституции, ни нормальному взгляду на бытие военных. Да что говорить, у нас даже нормально сотни смертей солдат на службе не расследуются, постоянно на тормозах спускается.
                Например, сколько солдат уже задавили под Читой наши доблестные танкисты? Там уже счет на сотни. И что-то изменилось? Ровно ноль.
  15. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 14:48 Новый
    +1
    Это не время танков прошло, просто прибавилось время прикрытия этих танков с воздуха.
  16. dzvero
    dzvero Сегодня, 14:51 Новый
    -1
    Танки устарели, за день пожгли 100500... И еще пожгут! Ведь когда еще было сказано, что "при 250 стволов на километр фронта о противнике не докладывают".
  17. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:52 Новый
    +1
    Танк на поле боя при одиночных применениях, без прикрытия ПВО и пехоты - просто мишень. КАЗ с полной полусферой - хорошо бы, да где она?
  18. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 14:52 Новый
    +1
    Судя по тому, как они (все: и те, и другие) на них воюют, стоя в незамаскированных капонирах и выезжая, как на смотре, так это для ПТУР и остальных просто статичные цели и ничего больше. Даже мне, как противотанкисту в далёком прошлом это видно не задумываясь. Тактика некудышная. Думается, всё дело в отвратительной выучке. Вернее, в прямом отсутствии таковой. Но, для России это даже в некотором смысле хорошо: пожгут эти - новые придут покупать.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 15:40 Новый
      +1
      Цитата: Акс Мэтт
      Но, для России это даже в некотором смысле хорошо: пожгут эти - новые придут покупать.

      Хорошо, если бы покупать, а то в кредит будут выпрашивать. С последующим списанием.
      1. Акс Мэтт
        Акс Мэтт Сегодня, 16:14 Новый
        0
        Чтобы халява кредитная с дальнейшим списанием (а это деньги налогоплательщиков!) у этих неопределившихся закончилась, надо иметь конкретную жёсткую политику для таких любителей повоевать за чужой счёт. Мне кажется, сейчас как раз такая и налаживается: ни единого патрона без конкретных ВЫГОДНЫХ ДЛЯ РФ (!) обязательств!
        1. Альф
          Альф Сегодня, 16:28 Новый
          0
          Цитата: Акс Мэтт
          Мне кажется, сейчас как раз такая и налаживается: ни единого патрона без конкретных ВЫГОДНЫХ ДЛЯ РФ (!) обязательств!

          Хорошо бы, коли так.
          В вопросах подобной выгоды хорошо бы нам поучиться у "партнеров", эти уже собаку съели на этой теме.
  19. iouris
    iouris Сегодня, 15:01 Новый
    -1
    Генералы готовятся к прошлой войне, а пришло время совсем других войн. Кроме того, тот, кто готовится к нанесению удара первым, всегда имеет преимущество. При отсутствии "стратегической глубины" этот фактор часто являются решающим. Время имеет огромное значение, поэтому война должна вестись с максимальным напряжением всех сил и ресурсов, с учётом пространства, характера рельефа на ТВД и логистических возможностей. Азербайджанская армия плохо использует преимущества, поэтому следует ожидать усиления турецкого фактора. Не совсем ясна конечная цель администрации Пашиняна: удержание или всё же сдача Карабаха со ссылкой на обстоятельства непреодолимой силы? Говорить то можно всё что угодно.
  20. FreeDIM
    FreeDIM Сегодня, 15:04 Новый
    +1
    На азеровском ролике последний "танк" какой то подозрительный.. Одному мне показалось, что у него вместо пушки поломанное в двух местах бревно?.. smile
    1. Garris199
      Garris199 Сегодня, 15:16 Новый
      0
      Похоже. А вот это как вам? Кто-то может объяснить что это?
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 16:06 Новый
        0
        это надувной макет
      2. loki565
        loki565 Сегодня, 16:15 Новый
        +1
        А как вам Оса, разве не похожа?)))
        1. Garris199
          Garris199 Сегодня, 16:33 Новый
          +1
          Очень даже похоже, только «Град» прям вообще на «отвали» сделали, криво-косо. Однако оператору БПЛА хватило)
      3. Акс Мэтт
        Акс Мэтт Сегодня, 16:17 Новый
        +1
        Чётко видно: РСЗО "Град" с открытым капотом. Долго не обслуживалась и стояла в парке - перегрелся движок... как вариант.