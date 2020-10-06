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Минобороны Азербайджана опубликовало кадры с захваченными позициями противника и взятыми трофеями

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Минобороны Азербайджана опубликовало кадры с захваченными позициями противника и взятыми трофеями

Азербайджанская армия демонстрирует кадры с территории ведения боевых действий. Министерство обороны Республики Азербайджан сообщает о том, что войскам удалось взять под свой контроль село Чахырлы в Джебраильском районе.


По административно-территориальной классификации непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Джебраильский район является частью Гадрутского района НКР. В ООН признают эти территории оккупированными Арменией. Именно поэтому в Баку используют термин "деоккупация".

На кадрах, которые опубликовало Минобороны Азербайджана, видно, что от Чахырлы мало что осталось в результате проходивших на этих территориях боёв. Видны разрушенные и полуразрушенные строения на безлюдной местности.


Также азербайджанское военное ведомство продемонстрировало и кадры с захваченных позиций противника. В частности, можно увидеть трофеи азербайджанских войск. Это несколько единиц ствольной артиллерии, ящики с боеприпасами, включая осколочно-фугасные снаряды.

На кадрах с армянских позиций видны брошенные цинки с патронами и из-под патронов. Также видны уничтоженные армейские автомобили и средства бронетехники. Среди прочего – на кадрах армейский УАЗ, мобильный пункт связи и другая военная техника.


Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются вторую неделю. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что закончатся бои лишь в тот момент, когда "азербайджанские территории будут полностью освобождены".
104 комментария
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:41 Новый
    +3
    Ну, ничего удивительного. Такой силы удар при реально полученной внезапности... Уже могли бы и в Степанакерте быть... А пока - село. Сейчас на картах посмотрю...
    1. g1v2
      g1v2 Сегодня, 14:48 Новый
      +17
      По югу наступают - около границы с Ираном. Судя по всему хотят НКР отрезать от Ирана. Правда хз что это им даст, если граница с ним есть у Армении. request Чего то мне это напоминает наступление укров вдоль границы, приведшее к южным котлам. Если у армян есть резервы, то они могут попробовать организовать что-то похожее. Бпла конечно вещь хорошая, но купировать удар серьезной бронегруппы по растянутым коммуникациям , поддержанный батальоном пехоты , они точно не смогут. Мое имхо.
      1. yehat2
        yehat2 Сегодня, 14:54 Новый
        0
        возможно, у Азербайджана планы на полную экономическую блокаду Армении, где окружение будет замыкать Грузия.
        1. g1v2
          g1v2 Сегодня, 14:58 Новый
          +20
          Грузия конечно участвует в блокаде, но у Армении есть граница с Ираном , через которую грузы и идут. request А вообще ситуация с Арменией и Грузией мне напоминает Белоруссию и Литву. Многовекторность, дружба взасос , торговля в пику РФ, а потом раз - и оказалось , что лучшие друзья тебе как делают и бежать кроме как к дяде Вове и не к кому. laughing
          1. Храмов
            Храмов Сегодня, 15:08 Новый
            -3
            брошенные цинки с патронами и из-под патронов.

            wassat
            Главное написать как можно скорее! good
            Кто первый написал - тому морковку вот такую fellow
            1. g1v2
              g1v2 Сегодня, 15:15 Новый
              +5
              Вроде как не моя цитата? Если вы хотели написать первым, так предупредили бы, я обязательно бы дождался пока вы не напишете ваше ценное мнение. За первенством не гонюсь . request
      2. новичок
        новичок Сегодня, 14:56 Новый
        -5
        Они не карабахскую, а армяно иранскую перекрыть хотят, путём взятия южного перешейка Армении.
        1. g1v2
          g1v2 Сегодня, 15:05 Новый
          +4
          Даже не смешно. Алиев прекрасно понимает, что это будет шаг на который ОДКБ , А ТОЧНЕЕ РФ НЕ СМОЖЕТ НЕ ОТРЕАГИРОВАТЬ. Тч даже несмотря на попытки армян его спровоцировать на удары по самой Армении, он это делать не будет. Наоборот он подчеркивать будет, что по Армении удары не наносятся, а война идет только на признанной территории Азербайджана. request И предъявить ему по факту никто ничего не может - в своем праве. Даже обстрелы Степанокерта , после обстрелов Гянджи уже не раскрутишь.
          Тч Алиев точно не даст повода для вот этого.

          1. новичок
            новичок Сегодня, 15:14 Новый
            0
            Вы малёха в пылу многословны. Территория Армении уже обстреливались. Степанакерт начали бомбить чуть ли не с первых дней. Да не про Азербайджан с Алиевым речь_ расходный материал, путём которого Эрдоган хочет подмять Кавказ, грузин уже нагнул laughing . Здесь, коллега интересами Азербайджана и не пахнет, здесь решаются две проблемы: подчистить остатки Армении, извечного врага османов, плюс наклонить конкурента по влиянию в регионе. Да и подумайте над своими словами :"...отрезать карабахскоиранскую границу". Где смысл данного глупого и опрометчивого шага как с военной, так и политической точки зрения?
            1. g1v2
              g1v2 Сегодня, 15:24 Новый
              +2
              Не стоит сбрасывать со счетов интересы конкретных стран и все вешать на серого волка, госдеп или еще кого. request Конфликт в Карабахе начался задолго до султана. Для Азербайджана это точно больной вопрос. И кстати израильского и российского вооружения у Азери куда больше, чем турецкого. Хочет ли Эрдоган продвигать свои интересы в регионе? Ясен хрен, но пока что в этом конфликте он осторожен и сильно не лезет. Хотя конечно его Афринский почерк виден и советники из Турции явно в азербайджанском генштабе есть. request
              А насчет глупости этого прорыва вдоль границы, так я это и написал. Что вижу наступление , которое может привести к контратаке и потере наступающей группы и не вижу в нем смысла .Могу только предположить, что азери наступают там , где оборона поддается. Хотя возможно, что они повернут на север и попытаются окружить Физули. Увидим что будет дальше. hi
              1. новичок
                новичок Сегодня, 15:33 Новый
                -4
                Вы опять таки многословны и сумбурны. Давайте тезисно. Пока волки выходят на охоту, жертвам спасу нет. Это я сейчас про геополитику, вы слишком переоценивает значение Азербайджана, даже по меркам Кавказа. А про взятие армянского южного "хвостика"_ перешейка, это не моя выдумка. Эту тактику разгадали российские воен.аналитики , правдивость которой мы видим в движениях азербайджанцев. На север поворачивать смысла, уже нет, утеряно тактическое время.
                1. neden
                  neden Сегодня, 16:49 Новый
                  -2
                  Никто ничего не разгадывал. Там местность просто такая, более удобная
            2. neden
              neden Сегодня, 16:48 Новый
              -2
              С чего это вдруг извечные врвги. Армяне носили имя верный народ, до конца 19 века. Просто они по ситуации легко из верного превращаются во врага. Вы тож уже начали на себе это испытывать с приходом пашиняна
          2. Mr.X
            Mr.X Сегодня, 15:20 Новый
            +1
            Алиев уже ничего не решает.
          3. Владимир_6
            Владимир_6 Сегодня, 16:11 Новый
            0
            Цитата: g1v2
            Даже не смешно. Алиев прекрасно понимает, что это будет шаг на который ОДКБ , А ТОЧНЕЕ РФ НЕ СМОЖЕТ НЕ ОТРЕАГИРОВАТЬ.

            Виталий, и Алиев и Пашинян поняли самое главное. Никто в их войнушке принимать участия не намерен.
            Было именно СОГЛАСОВАННОЕ заявление Путина, Трампа и Макрона с требованием прекратить боевые действия. Совбез ООН так же выразил обеспокоенность по поводу боевых действий, призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь, и приступить переговорам.
            Теперь главы МИД США, России и Франции готовят совместное заявление.
            Ни какого участия ОДКБ в этом конфликте не предвидится.
            Россия, США и Франция готовят совместное заявление министров иностранных дел по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
            "Сейчас мы готовим заявление министров иностранных дел трех стран, но и, конечно же, надо думать не только о заявлениях, а о тех конкретных шагах, которые можно предпринять для прекращения кровопролития и все-таки возвращения ситуации в русло переговоров", - сказал министр.
            Как отметил Лавров, Россия поддерживает контакты с Арменией и Азербайджаном, а также обсуждает тему Нагорного Карабаха с другими государствами, в частности с Турцией и Ираном.
            1. g1v2
              g1v2 Сегодня, 17:16 Новый
              0
              Пока территория самой Армении не под ударом, никто вмешиваться и не будет. О чем я и писал. В НКР Алиев может спокойно воевать, но в случае перехода границы самой Армении будут задействованы механизмы ОДКБ. Тч соответственно красная линия очерчена и понята всеми сторонами.
          4. orionvitt
            orionvitt Сегодня, 16:15 Новый
            +1
            Цитата: g1v2
            Алиев прекрасно понимает,

            Мне так кажется, что Алиев, нифига не понимает. Вертят его как пацана, с одной стороны штаты, с другой эрдогаша. Перевод затяжного конфликта в горячую фазу, может стоить азербайджану, его места на рынке углеводородов. То есть основной части доходов. На помидорах столько не заработаешь. Страны маленькие (что одна, что другая), современными средствами поражения, простреливаются насквозь. Нефтепроводы и месторождения, очень уязвимы. А война, "удовольствие" очень дорогостоящее. Где денег брать будут? Азербайджанским торгашам на Российских рынках, введут негласный "военный налог"?
            1. g1v2
              g1v2 Сегодня, 17:28 Новый
              0
              20 процентов территории - это много. Конфликт затянутый на 30 лет - очень долго. Коронакризис и ограничения , помноженный на кризис экономический , снижение цен на углеводороды и падение уровня жизни населения - верный путь к майдану. Тч сбросить напряжение в обществе в военном конфликте, отвоевав часть своей территории , вполне логично. request В чем Алиев не логичен то?
              А насчет места на рынке углеводородов, так у него есть Турция. Турки - импортер углеводородов, Азербайджан - экспортер. request Нефтепроводы и месторождения Каспия конечно уязвимы. Но вот НКР их достать вряд ли может, а рискнет ли Армения провести такую акцию? Увидим.
              Но конечно если война перерастет в открытую войну с Арменией, а не НКР , то обе республики серьезно пострадают и отходить от нее будут десятилетиями. Но вот чего то не верю, что Пашинян на это пойдет. request
      3. Vol4ara
        Vol4ara Сегодня, 15:37 Новый
        +1
        Цитата: g1v2
        удар серьезной бронегруппы по растянутым коммуникациям , поддержанный батальоном пехоты , они точно не смогут. Мое имхо.

        В горах, ага
        1. g1v2
          g1v2 Сегодня, 17:32 Новый
          -1
          Там серьезная сеть грунтовок. Плюс азери наступают вдоль склонов . Армяне - держат верх. Почему нет? request
    2. ВПП
      ВПП Сегодня, 14:54 Новый
      +3
      Какой силы? Чем достигли внезапности? В «кино» - брошенные «позиции» при выполнении упражнения № 56.
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 14:57 Новый
        +2
        Цитата: ВПП
        Какой силы? Чем достигли внезапности

        Какой силы? Расклад сил и средств мне не известен, но ширина фронта атак говорит сама за себя. И Пашинян со своей "соросятиной" очевидно проспал подготовку к наступлению и теперь не знает, что делать! Неужели армяне простят ему такое головотяпство?
    3. финиш
      финиш Сегодня, 15:14 Новый
      +7
      По поступающей с армянской стороны информации Джебраил снова перешел под контроль НКР. И Пашинян сам приехал в Карабах.
      1. Bakinec
        Bakinec Сегодня, 16:01 Новый
        -5
        Да конечно. При этом уничтожили 100 турецских самолетов Ф16, 2 пакистанских авианосца, 100000 сирийских боевиков и инопланетный корабль.
        Очнись парень. армянские солдаты галопом скачут в сторону армении побросав всю технику.
        1. Грица
          Грица Сегодня, 16:27 Новый
          +1
          Цитата: Bakinec
          армянские солдаты галопом скачут в сторону армении побросав всю технику

          Судя по видео, никто позиции артиллерии даже не пытался оборонять, бросили все в спешке. Хоть бы взорвали, что ли....
    4. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 15:47 Новый
      +8
      Цитата: Горный стрелок
      А пока - село.

      видно, что от Чахырлы мало что осталось в результате проходивших на этих территориях боёв. Видны разрушенные и полуразрушенные строения на безлюдной местности.

      Разрушения в селе старые. Село до начала этого конфликта было уже не жилое.
      1. Oquzyurd
        Oquzyurd Сегодня, 15:57 Новый
        +2
        Никто не жиль с 1994 года..Это азербайджанское село,и 1992-94 годах всех бомбежками выгнали,захватили деревни,потом первые годы же захвата разобрали как вторичный строй материал эти города и селы,для построек армянонаселенных деревень и поселков.Остатки построек за прошедший 25-27 лет приобрели вот такой вид.Таких населенных пунктов,с таким же ужасным видом в Карабахе боле 800 шт.Во всех их жили азербайджанцы.Это для понимания,почему мы не оставим этот не справедливость безнаказанным.Мы возвращаемся туда,чтоб построит,вернут тех людей и их детей к своей земле.Те люди,детишки, которых ВЫГНАЛИ вместе с родителями,сегодня,они же,выросшие солдаты и офицеры ВС Азербайджана ВОЗВРАЩАЕТСЯ на танках к своим домам,к своей земле.
        1. frog
          frog Сегодня, 16:23 Новый
          0
          По переписи 1926 года, население области составляло 125,2 тысяч человек, среди которых армяне составляли 89.2% (по другим данным — 94%). Однако к 1989 году доля армян снизилась до 76,9% населения автономной области.
        2. Грица
          Грица Сегодня, 16:29 Новый
          +2
          Цитата: Oquzyurd
          Те люди,детишки, которых ВЫГНАЛИ вместе с родителями,сегодня,они же,выросшие солдаты и офицеры ВС Азербайджана ВОЗВРАЩАЕТСЯ на танках к своим домам,к своей земле.

          Вы уверены, что они там будут жить и мирно пасти скот?
          1. Oquzyurd
            Oquzyurd Сегодня, 16:31 Новый
            -3
            ДА,боле чем..
            1. Грица
              Грица Сегодня, 16:50 Новый
              +3
              Цитата: Oquzyurd
              ДА,боле чем..

              А вот я бы не стал жить на пороховой бочке. Зная, что в любой момент может из кустов выйти партизан - тот, кто раньше в этом доме жил и с радостью лупанул в окошко из гранатомета. не будет там мирной жизни. Теперь злобы между армянами азербайджанцами станет еще больше. Так что, не уверен в большом количестве желающих переселяться на эти кровавые земли.
              1. Oquzyurd
                Oquzyurd Сегодня, 17:01 Новый
                -2
                Советник Пашиняна: "Наша цель - удары по гражданскому населению Азербайджана" ВИДЕО
                17:51

                Бывший министр обороны Армении, советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян в эфире российского телеканала открыто признался в том, что Армения целенаправленно обстреливает мирные города Азербайджана.

                «Сейчас мы выработали тактику нанесения ударов по артиллерии. А в дальнейшем наносим удары по мирным населенным пунктам, чтобы вызвать панику…», - заявил Вагаршак Арутюнян в интервью телепередаче «Вести» на телеканале Россия 1.

                Примечательно, что российские журналисты, понимая, что советник Никола Пашиняна открыто признался в военных преступлениях, резко прервали его речь и продолжили сюжет кадрами с благотворительного концерта. https://haqqin.az/news/191045
                ..................................................................................................................
                Это для понимания,с кем и с чем дело имеет Азербайджан.
              2. Oquzyurd
                Oquzyurd Сегодня, 17:06 Новый
                -3
                Не поверите,люди беженцы стоят на ногах,ждут возвращения.Их число известно,до самого последнего младенца.Государства за очень короткие сроки им построит красивые поселки,благо опыт большой есть.И деньги на эти цели есть.Всем миром мы азербайджанцы построим заново Карабах.И никакие "партизаны"этому не помешают.
    5. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 16:21 Новый
      +2
      Вот именно, Евгений!
      Девять дней боёв, сотни потерянных жизней, а в итоге - опорные пункты, похожие на придорожные туалетные будки, разбитые позиции с сожжёнными УАЗиками и УРАЛами, и руины азербайджанских сёл, разрушенных ещё в 1994 году.
      Которые Алиев гордо именует "захваченными населёнными пунктами врага..."
      Насмотрелся я на кадры ударов азерских беспилотников по технике и л/с НКР.
      Эффектно.
      Только победу определяет не оператор дрона в тылу.
      А сапог пехотинца на поле боя.
      Пока с этим у алиевцев - успехов "ноль целых xpен десятых."
      Нужны амбициозные планы наступлений. Танковые клинья. Неудержимое движение вперёд..."За Родину! За Алиева!.."
      Но окопались - и колошматят по позициям друг друга. Теряя по несколько сотен в день.
      Потому и пленных почти нет - откуда им взяться? Если нет наступлений?
      А так - либо боеприпасы кончатся, либо новобранцы, либо терпение у России... stop
      1. Oquzyurd
        Oquzyurd Сегодня, 16:36 Новый
        -2
        Напомню,что сегодня не 1941-45 год. А так все по плану,потихоньку выдавливается оккупант,никто не кидается грудью на амбразуру.Это не кино
        1. Пауль Зиберт
          Пауль Зиберт Сегодня, 16:43 Новый
          +2
          Да, Джейхун - это не кино.
          Реальных людей теряете.
          Каждый божий день. Ради прифронтовых руин без крыш.
          Ради амбиций Алиева и Эрдогана... request
          1. Oquzyurd
            Oquzyurd Сегодня, 16:56 Новый
            -3
            Ничего подобного.Мы возвращаем свои земли,и этого требуют 10 миллионов населения Азербайджана,40 миллионов азербайджанцев всего мира,уже в течении 26 лет.Алиев выполняет требования народа,которая готовь жертвовать собою,сыновьями,ради своих земель,ради своей страны.И,оккупант должен быть наказан,не должно злодеяния проглатываться,забываться,так как это порождает дальнейший апетит у оккупанта.Любая страна так поступит,если имеет уважение к себе и своему народу.Мало примеров чтоль для вас по истории.
            1. Пауль Зиберт
              Пауль Зиберт Сегодня, 17:04 Новый
              +2
              Вам нужна земля.
              И не нужны люди.
              С армянами НКР что будете делать?
              Печки ими топить? В зинданы посадите? На цепь прикуёте?
              А ведь они родились на этой земле. И всю жизнь прожили.
              И они умрут, защищая эту землю...
              Ты знаешь, Джейхун, что с народом воевать бесполезно?
              Пусть у тебя и беспилотников - попой ешь? wink
              1. Oquzyurd
                Oquzyurd Сегодня, 17:10 Новый
                -3
                Армяне Карабаха наши граждане,Если из них кто то решит,что он не гражданин Азербайджана,это его воля,может уехать.Кто останется,они будут полноправными гражданами,такими же,как 30 тыс. живущие в Баку армяне.
                1. Пауль Зиберт
                  Пауль Зиберт Сегодня, 17:16 Новый
                  +2
                  такими же,как 30 тыс. живущие в Баку армяне.

                  Лично вывозил в 1990 году армянских беженцев их Баку.
                  Эшелонами, караванами.
                  Еразы на их место приехали. В квартиры вселились.
                  А что потом снова начали армян завозить?
                  30 тысяч?
                  Откуда? Из Ирана?
                  В 1991 году Арменикенд пустой стоял.
                  Мёртвый квартал... winked
                  1. Oquzyurd
                    Oquzyurd Сегодня, 17:28 Новый
                    -1
                    Даже в Гяндже,после армянского ракетного удара по городу,одна из раненных была армянкой,Григорян Карина. Армяне есть,и их не мало.Вот такой же вопрос можете задать здесь армянам,сколько азербайджанцев они найдут в Армении? Заранее скажу,что если они двух человек найдут,то заслуживают премию Нобеля.
            2. Пауль Зиберт
              Пауль Зиберт Сегодня, 17:08 Новый
              +3
              Россия с Чечнёй десять лет возилась.
              Потеряли столько солдат и бронетехники...
              Стоило часть народа обратить на свою сторону - победа не заставила себя ждать...
              И нам нужна была не территория., а люди...
              Вот так-то, Джейхун! yes
              1. Oquzyurd
                Oquzyurd Сегодня, 17:13 Новый
                -2
                Советник Пашиняна: "Наша цель - удары по гражданскому населению Азербайджана" ВИДЕО
                17:51

                Бывший министр обороны Армении, советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян в эфире российского телеканала открыто признался в том, что Армения целенаправленно обстреливает мирные города Азербайджана.

                «Сейчас мы выработали тактику нанесения ударов по артиллерии. А в дальнейшем наносим удары по мирным населенным пунктам, чтобы вызвать панику…», - заявил Вагаршак Арутюнян в интервью телепередаче «Вести» на телеканале Россия 1.

                Примечательно, что российские журналисты, понимая, что советник Никола Пашиняна открыто признался в военных преступлениях, резко прервали его речь и продолжили сюжет кадрами с благотворительного концерта. https://haqqin.az/news/191045
                ..................................................................................................................
                Это для понимания,с кем и с чем дело имеет Азербайджан.
                1. Пауль Зиберт
                  Пауль Зиберт Сегодня, 18:07 Новый
                  +1
                  Мне вот этот Пашинян - вообще ни во что не упёрся!
                  Соросёнок, сосущий из груди госдепа США.
                  Журношлюшка средней руки, возомнившая себя Давидом Сасунским.
                  Разменявшая дружбу с Россией на зелёную бумагу с мёртвыми президентами...
                  Пойми, Джейхун, воевать будете не с ним. А с армянским народом. А по численности он сопоставим с вашим.
                  Если по миру посчитать...
                  Среди них полно достойных и даже великих людей.
                  Народ древний и храбрый.
                  И не побежит.
                  Я не умаляю достоинств азербайджанцев. Вы не менее древний народ из самого сердца Ирана, ветхие огнепоклонники Ахурамазды.
                  Великие строители, звездочёты и поэты...
                  Так зачем же учинять бойню в центре Закавказья?
                  Уважайте всех. Уважайте себя !
                  Не надо крови !
                  Победа здесь невозможна!
                  Только всеобщее поражение и смерть! stop
  2. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 14:43 Новый
    +3
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что закончатся бои лишь в тот момент, когда "азербайджанские территории будут полностью освобождены"
    . Понятно.За стол переговоров не сядут.Стороны закусили удила.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 15:07 Новый
      +2
      На кадрах, которые опубликовало Минобороны Азербайджана, видно, что от Чахырлы мало что осталось в результате проходивших на этих территориях боёв. Видны разрушенные и полуразрушенные строения на безлюдной местности.
      ну,на кадрах,нечто,даже село не напоминающее.. какие то кошары шлакоблочные,без признаков былого жилья. "незачёт".а вот трофеи,да,это присутствует.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:44 Новый
    +4
    Да, подобие блицкрига турки совместно с азербаджанцами устоили в Карабахе. Отсутствие нормальной ПВО, и методов противодействия ударным беспилотникам налицо. Это и нашей власти звонок, ибо у нас тех же ударных беспилотников только пара прототипов, хоть у Ирана покупать ихние. ..
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 17:08 Новый
      +3
      У нас проблема не с беспилотниками....
      У нас три бааальших проблемы:
      1 Кибернетика (полное наличие отсутствия современных микроконтроллеров и микропроцессоров и наборов микросхем к ним отечественного производства, а так же высокоточных приводов, сетевого оборудования и т д. "Железа" короче)
      2 Кибенематика (Нет сетевых и криптографических протоколов, Отсутствуют сетевые и серверные ОС отечественной разработки. Прошу, AstraLinux и прочие "Балгеносы" не упоминать. ФСБ РФ получила коды ОС Microsoft и "царствует лежа на боку" в области криптографии. А генштаб родимый в середине нулевых подписал ту же мелкомягкую компанию на разработку компилятора "Ада" и на ней, родной, систему электронного бумагаоборота разработал).
      3 Генетика ("Верхние" Неизвестные-Отцы-Командиры в современных информационных технологиях ничего не понимают и понимать не хотят, за исключением упомянутого выше бумагаоборота. Все свое служебное время "Арбатские художники" тратят на сведение местнических счетов. Такими темпами скоро новый "национальный проект" появится - строительство пятнадцати этажного здания МЕСТНИЧЕСКОГО ПРИКАЗА. Который, кстати. был упразднен Петром I.

      По старой доброй военной традиции, заложенной Шарнхорстом и Гнейзенау, предлагаю начать решение проблем с пункта 3 - лишить "Арбатских художников" штанов с лампасами и продать конфискованные штаны с аукциона. На вырученные деньги решить проблемы 1 и 2.
      С Уважением
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 17:40 Новый
        +1
        И предлагаю с решением вышеперечисленных проблем не затягивать - Война на пороге...
  4. iouris
    iouris Сегодня, 14:46 Новый
    0
    Алиев - пропагандист и на войне много врут. А правда ли, что НГШ РА - русский шпиён?
    1. новичок
      новичок Сегодня, 14:51 Новый
      +5
      Я был рад коли так.. laughing laughing laughing
    2. новичок
      новичок Сегодня, 15:04 Новый
      +3
      Вы путаете РА (Республика Армении) с АР (Азербайджанская Республика). laughing
      1. iouris
        iouris Сегодня, 15:21 Новый
        +1
        Извините. Спасибо, за поправку. А, может, я не только оговорился. но и предвидел? Жизнь не столько прекрасна, сколько удивительна.
  5. Мисак Хананян
    Мисак Хананян Сегодня, 14:47 Новый
    +10
    Турция стала новым фактором в нынешнем обострении в Карабахе – глава СВР России http://svr.gov.ru/smi/2020/10/o-situatsii-vokrug-nagornogo-karabakha.htm?fbclid=IwAR3IAPpQM4YtwuyhbI2RlgrD_vwkAgFbjicTua2IG1y4oYhnMyzJdyIoB5o

    Это уже официальное сообщение. Делайте выводы господа, и продолжайте "поддерживать" Азербайджан, государство которое призвало террористов даже тут.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:02 Новый
      +6
      Мисак Ханакян -а вы тогда продолжайте молится на пашиняна, и требовать и дальше вывода той нашей военной базы из Гюмри , которая гарантирует ваше мирное существование. ...
    2. Даниил Коноваленко
      Даниил Коноваленко Сегодня, 15:05 Новый
      +1
      Мое личное мнение,обе стороны необходимо посадить за стол переговоров и не выпускать, пока окончательно не договоритесь.Что бы больше конфликтов не было, даже по пьяни,за одним столом.
      1. Greenwood
        Greenwood Сегодня, 15:17 Новый
        +5
        Бесполезно. Алиев на это отвечает, что они 30 лет пытались договориться и больше не хотят тратить время. Тем более ,что Пашинян сам начал провоцировать своими криками "Карабах - это Армения", приправленными русофобией и антироссийскими лозунгами.
        1. Даниил Коноваленко
          Даниил Коноваленко Сегодня, 15:23 Новый
          +2
          Как-то кардиналы не могли выбрать папу, верующим надоело.Заперли кардиналов в одном помещении, поставили стражу и не выпускали до тех пор,пока папа не был избран.Две недели кардиналы сидели под замком.Так нужно поступить с Пашиняном и Алиевым.Жизни людские они не вернут.
      2. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 15:19 Новый
        0
        Договариваться можно лишь в одном случае - когда правители будут находиться на передовой на линии огня.. вместе со своим народом..
        Тогда сразу могут возникнут в голове какие-то неожиданные мысли о том, как сохранить (свои) жизни.. и решить конфликт..
        А без этого войны будут продолжаться бесконечно.. Каждый будет упрямо гнуть свою линию..
      3. astepanov
        astepanov Сегодня, 16:42 Новый
        +1
        Цитата: Даниил Коноваленко
        необходимо посадить за стол переговоров и не выпускать, пока окончательно не договоритесь

        Бесполезно. Азербайджанцы не пьют.
    3. Revival
      Revival Сегодня, 15:41 Новый
      +1
      Выводы о чем?
      Азербайджан начал операцию по возвращению своих аккупированных территорий.
      Вроде всеми признаны окуппированными, следовательно он имеет право вернуть территории и при использовании армии, в том числе при поддержке сторонних государств.
      Особенно учитывая ограниченность территории ведения боевых действий окупированными территориями.

      Ну если мы вообще про законность...
  6. Глеб Вышинский
    Глеб Вышинский Сегодня, 14:54 Новый
    +6
    Цитата: Мисак Хананян
    Турция стала новым фактором в нынешнем обострении в Карабахе – глава СВР России http://svr.gov.ru/smi/2020/10/o-situatsii-vokrug-nagornogo-karabakha.htm?fbclid=IwAR3IAPpQM4YtwuyhbI2RlgrD_vwkAgFbjicTua2IG1y4oYhnMyzJdyIoB5o

    Делайте выводы. Официальное сообщение.

    Это уже не шуточки.
  7. Мисак Хананян
    Мисак Хананян Сегодня, 15:08 Новый
    -1
    Цитата: Бережливый
    Мисак Ханакян -а вы тогда продолжайте молится на пашиняна, и требовать и дальше вывода той нашей военной базы из Гюмри , которая гарантирует ваше мирное существование. ...


    А вы продолжайте хе-ню писать, даже не представляя что происходит. Придет этот сброд к вам и будет мирное существование.
    1. ultra
      ultra Сегодня, 15:22 Новый
      +6
      Цитата: Мисак Хананян
      Придет этот сброд к вам и будет мирное существование.

      За нас не переживайте.Мы найдём место где их закопать.
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 15:29 Новый
      +9
      Поэтому России надо срочно помочь Армении? ))
      Я своим знакомым и друзьям армянам давно говорил - не считайте азербайджанцев лохами. Они смеялись - азербайджанецы Торгаши, а не вояки, говорили.
      - У Вас идёт адаптация армии советского образца к карабахским реалиям, возражал я. - Азербайджан тем временем закупается новейшей израильской и российской техникой.
      - Да не поможет им это - смеялись в ответ ребята. - Им только помидорами на рынке торговать! Зелен, шмелен... а у Армении новая разработка - пулемёт с оптическим прицелом! И добровольцы из диаспоры - из Асалы в том числе! Страшные люди! Кровожадные...
      Ну вот и доигрались. На армянских новостных сайтах 8/10 материала посвящено дипломатической реакции тех или иных стран на конфликт, призывам к ЕС, ОБСЕ, Франции, реакции Путина и Макрона и мэра Лос-Анджелеса и т. д.
      А статьи про пулемёт с оптическим прицелом так и не видел request
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 15:35 Новый
        +4
        Краснодар hi -редкий случай, когда я полностью с вами согласен! Смешки от армян я часто слышал, недооценка противника и привела к тому положению, что сейчас сложилось на фронте.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:39 Новый
      +1
      Мисак Ханакян -укажите в моем комментарии" х---ню"!А , чтобы к нам "незваные гости " не пришли, мы готовимся к ЛЮБОМУ повороту событий! Россия не начинает войны -она их заканчивает, отвадим любого, кого не звали.
      1. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 15:43 Новый
        +1
        Так толпу как-то собрать надо ))
    4. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 16:15 Новый
      +2
      Цитата: Мисак Хананян
      Придет этот сброд к вам и будет мирное существование.

      А сброд уже здесь, ага, - и "этот", и "тот". Расползлись по стране аки тараканы, а как только их начинают щемить, тут же начинают размахивать купленным гражданством. am
      1. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 16:29 Новый
        +1
        Здрасьте! hi
        Я тоже понаехавший, дружу и работаю с армянами, азербайджанцами, русскими, украинцами и даже с евреями - такими же, как я Никого нигде не надо щемить - ибо попахивает антисемитизьмомъ! laughing
        А вообще - тема мутная. Ну ее на фиг здесь поднимать. drinks
    5. frog
      frog Сегодня, 16:27 Новый
      0
      А он и так уже у нас. Всякий. С обеих сторон. Вряд ли сможете этим удивить.
    6. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 16:46 Новый
      0
      Сброд-те кто наскакал на площади этого... в 18 году, и сам он по виду от тех же террористов не отличается.
  8. финиш
    финиш Сегодня, 15:12 Новый
    +1
    По имеющейся в Службе внешней развездки информации, в зону карабахского конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности "Джебхат ан-Нусра", "Фиркат аль-Хамза", "Султан Мурад", а также "экстремистских курдских группировок".

    Речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне.
    Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
    1. iouris
      iouris Сегодня, 15:24 Новый
      +1
      Ну это можно было и без СВР ущучить. Делать то что, после того как СВР указал объекты действия? Азербайджан Азербайджаном, а террористы "запрещённые в РФ". К тому же их уже победили где-то под Пальмирой (два раза). Теперь вот они в Баку. Мерси боку...
    2. SSR
      SSR Сегодня, 15:34 Новый
      +3
      Цитата: финиш
      Речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне.
      Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

      Блин, видать директор твиттера главнее и быстрее Нарышкина!)))

      https://mobile.twitter.com/elizrael/status/1312701459469946884
    3. Грица
      Грица Сегодня, 16:38 Новый
      +3
      Цитата: финиш
      Речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне.

      А вот этих товарищей можно хоть сейчас начинать мочить в сортире. Не дожидаясь условий применения всяких уставов ОДКБ и прочих дипломатических бумажек. Поскольку эти бармалеи вне закона. И пусть после этого Алиев не обижается, что на какую нибудь военную базу, где скучковались эти бородачи, где нибудь около Баку прилетят "Калибры" с Каспийского моря.
      Эх, жаль, мы не Израиль. Евреи уже давно бы так поступили и делали глупое лицо - мол, ничего не знаем, комментариев не даем.
  9. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 15:13 Новый
    +2
    Цитата: Горный стрелок
    Цитата: ВПП
    Какой силы? Чем достигли внезапности

    Какой силы? Расклад сил и средств мне не известен, но ширина фронта атак говорит сама за себя. И Пашинян со своей "соросятиной" очевидно проспал подготовку к наступлению и теперь не знает, что делать! Неужели армяне простят ему такое головотяпство?

    Не простят.
    Но потом.
    Даже если армяне удержат часть Карабаха.
    Потом Пашиняна все одно снесут.
    Вопрос какие силы получат власть в дальнейшем
  10. Greenwood
    Greenwood Сегодня, 15:14 Новый
    +5
    На кадрах, которые опубликовало Минобороны Азербайджана, видно, что от Чахырлы мало что осталось в результате проходивших на этих территориях боёв. Видны разрушенные и полуразрушенные строения на безлюдной местности.
    Судя по внешнему виду руин - это руины ещё той войны начала 90-х, давно заброшенные и заросшие травой. Походу никто тут не жил все эти годы. Могу ошибаться.
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 15:43 Новый
      0
      Никто не жиль с 1994 года..Это азербайджанское село,и 1992-94 годах всех бомбежками выгнали,захватили деревни,потом первые годы же захвата разобрали как вторичный строй материал эти города и селы,для построек армянонаселенных деревень и поселков.Остатки построек за прошедший 25-27 лет приобрели вот такой вид.Таких населенных пунктов,с таким же ужасным видом в Карабахе боле 800 шт.Во всех их жили азербайджанцы.Это для понимания,почему мы не оставим этот не справедливость безнаказанным.Мы возвращаемся туда,чтоб построит,вернут тех людей и их детей к своей земле.Те люди,детишки, которых ВЫГНАЛИ вместе с родителями,сегодня,они же,выросшие солдаты и офицеры ВС Азербайджана ВОЗВРАЩАЕТСЯ на танках к своим домам,к своей земле.
      1. hohol95
        hohol95 Сегодня, 16:17 Новый
        +4
        Рами́ль Сахи́б оглы Сафа́ров в 2004 году был именно этим был мотивирован, когда убивал армянского офицера Гургена Маргаряна?
        За это он получил в подарок квартиру и был повышен до майора, с выплатой жалования за восемь лет, которые он провёл в венгерской тюрьме.
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 16:30 Новый
          0
          Ему никто памятник не ставил,как в армении террористу Мелконяну и фашисту Нжде. Сафаров в другой стране не вытерпел оскорбления в адрес своей страны,своего флага,отсидел 9 лет за содеянное,возвратили домой.
  11. Глеб Вышинский
    Глеб Вышинский Сегодня, 15:14 Новый
    +4
    Цитата: Дедкастарый
    На кадрах, которые опубликовало Минобороны Азербайджана, видно, что от Чахырлы мало что осталось в результате проходивших на этих территориях боёв. Видны разрушенные и полуразрушенные строения на безлюдной местности.
    ну,на кадрах,нечто,даже село не напоминающее.. какие то кошары шлакоблочные,без признаков былого жилья. "незачёт".а вот трофеи,да,это присутствует.


    В этой прифронтовой зоне (если это именно эта зона) уже лет 30 никто не живет и там и так все разрушено
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 15:23 Новый
      +2
      На Кипре целый город призрак между греческой и протурецкой частью.
  12. Комментарий был удален.
  13. fn34440
    fn34440 Сегодня, 15:20 Новый
    +5
    Армяне разочаровали. На что надеялись? Какие -то мазанки глинянные из камешков. Где бетонные надолбы и противотанковые рвы?Где бетонные и деревоземлянные ДОТы и ДЗОТы? Почему подступы к позициям не заминированы,почему нет минных полей,надолбов,ежей,проволочных заграждений? И проч. и проч.
    Сам рельеф местности-шикарный для создания укреп.района. Коррупция.? Слабоумие и отвага ?
    Кто мог свалил в Россию,Францию и проч,бросив на произвол судьбы неимущие слои армянского населения ? Скорее всего,так и получается.
    Школа маршалов Баграмяна,Бабаджаняна,Худякова растоптана и забыта.
    Был маршал инженерных войск Аганов(умер в 1996 г.),хотя бы у него поучились.....
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 15:49 Новый
      0
      Почему азербайджанцы освободившие свою деревню вас не радуют,а потерявшие азербайджанскую деревню армяне вас разочаровали???
      1. Неважно
        Неважно Сегодня, 16:24 Новый
        +2
        Этот вопрос Вам следует задать туркам.
      2. fn34440
        fn34440 Сегодня, 16:27 Новый
        0
        "Почему азербайджанцы освободившие свою деревню вас не радуют,а потерявшие азербайджанскую деревню армяне вас разочаровали???"
        Азербайджанские ребята,гибнущие за безумную мечту Турецкого фюрера,вызывают не меньшее разочарование и скорбь.
        Турция находится на пороге вхождения в аналог Гитлеровской Германии 1941г.-"эйфория и успех".
        Но всё кончилось в 1945г.
        Алиев-тряпка,на конце горящего факела войны Эрдогана.
  14. Мисак Хананян
    Мисак Хананян Сегодня, 15:25 Новый
    0
    Цитата: ultra
    Цитата: Мисак Хананян
    Придет этот сброд к вам и будет мирное существование.

    За нас не переживайте.Мы найдём место где их закопать.



    Ну ну.
    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 16:13 Новый
      +4
      Мисак, Вы сейчас запугиваете русских турецкой экспансией, чтобы они вписались за Армению? Вы почти 30 лет независимы, обладаете советскими инфраструктурами, высочайшим интеллектуальным потенциалом, богатой диаспорой в РФ, Франции и США.
      Израиль (1948 г.р.), в 1978 году уже свои самолёты (По сворованным у французам чертежам) выпускал, обладал ЯО, провёл войны против арабской группировки с тысячами танков и сотнями реактивных самолётов, а Вы все ещё боитесь развивающейся страны - Турции. Проблема тут одна - при создании Израиля евреи толпой хлынули в свою страну, армяне - в РФ, США и Европу.
      Пока сами свои проблемы не решите - никто за Вас их решать не будет.
  15. 416D
    416D Сегодня, 15:34 Новый
    +2
    Цитата: fn34440
    Армяне разочаровали. На что надеялись? Какие -то мазанки глинянные из камешков. Где бетонные надолбы и противотанковые рвы?Где бетонные и деревоземлянные ДОТы и ДЗОТы? Почему подступы к позициям не заминированы,почему нет минных полей,надолбов,ежей,проволочных заграждений? И проч. и проч.


    На передней линии обороны все выше перечисленное присутсвовало
  16. финиш
    финиш Сегодня, 15:39 Новый
    0
    Заявления Нарышкина и потихоньку меняющаяся тональность СМИ и их заголовок ( для обработки мнения народа) говорит о том, что скоро Россия скажет свое резкое слово...
  17. Мисак Хананян
    Мисак Хананян Сегодня, 15:42 Новый
    -2
    Цитата: Бережливый
    продолжайте молится на пашиняна, и требовать и дальше вывода той нашей военной базы из Гюмри

    -продолжайте молится на пашиняна, и требовать и дальше вывода той нашей военной базы из Гюмри- вот это то, что вы пишите даже не хе-ня. Это выше хе-ни. Такие разговоры были тогда, когда солдат из этой базы зарезал всю армянскую семью вместе с детьми. И это было при прошлой власти.
    1. hohol95
      hohol95 Сегодня, 16:12 Новый
      +2
      Такие разговоры были тогда, когда солдат из этой базы зарезал всю армянскую семью вместе с детьми. И это было при прошлой власти.

      Кроме этого преступления был другой криминал со стороны российских солдат?
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:52 Новый
      0
      Цитата: Мисак Хананян
      Такие разговоры были тогда, когда солдат из этой базы зарезал всю армянскую семью вместе с детьми. И это было при прошлой власти.

      Это понятно . А сколько Русских людей за это время зарезали ваши не в меру горячие соотечественники в России ? Сколько изнасиловано женщин Русских твоими соотечественниками . Обворовано старух и стариков Русских ... Так , что не тычьте этим придурком в глаза .. А лучше задумайтесь о том , что произойдёт с Армянами и Арменией . И пойдёт ли Россия за Армению свою Русскую кровь лить ?Лично я , совершенно в этом не уверен , Сами разбирайтесь с турками!
  18. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:12 Новый
    -1
    Удивляет на кадрах съемки ,что всегда на занятых территориях нет мирного населения или пленных .Походу на этой войне в плен не берут .....................
  19. Мисак Хананян
    Мисак Хананян Сегодня, 16:14 Новый
    0
    Цитата: hohol95
    Такие разговоры были тогда, когда солдат из этой базы зарезал всю армянскую семью вместе с детьми. И это было при прошлой власти.

    Кроме этого преступления был другой криминал со стороны российских солдат?


    ты что д-ил??? Совсем ду ина??? Совсем мозгов нету? В Японии американский солдат на Окинаве изнасиловал японку, вся Япония поднялась против баз. Тут всю семью с малышами зарезали, и что должны были молчать?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:22 Новый
      +1
      Мисак, не хамите, и не будите обхамлены в ответ! Вдахните полной грудью, подумайте о чём-то приятном, глядишь, оно и исполнится. ...
  20. Мисак Хананян
    Мисак Хананян Сегодня, 16:16 Новый
    0
    Цитата: Krasnodar
    Мисак, Вы сейчас запугиваете русских турецкой экспансией, чтобы они вписались за Армению?



    Почитай Нарышкина и поймешь кто запугивает