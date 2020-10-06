Минобороны Азербайджана опубликовало кадры с захваченными позициями противника и взятыми трофеями

Азербайджанская армия демонстрирует кадры с территории ведения боевых действий. Министерство обороны Республики Азербайджан сообщает о том, что войскам удалось взять под свой контроль село Чахырлы в Джебраильском районе.По административно-территориальной классификации непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Джебраильский район является частью Гадрутского района НКР. В ООН признают эти территории оккупированными Арменией. Именно поэтому в Баку используют термин "деоккупация".На кадрах, которые опубликовало Минобороны Азербайджана, видно, что от Чахырлы мало что осталось в результате проходивших на этих территориях боёв. Видны разрушенные и полуразрушенные строения на безлюдной местности.Также азербайджанское военное ведомство продемонстрировало и кадры с захваченных позиций противника. В частности, можно увидеть трофеи азербайджанских войск. Это несколько единиц ствольной артиллерии, ящики с боеприпасами, включая осколочно-фугасные снаряды.На кадрах с армянских позиций видны брошенные цинки с патронами и из-под патронов. Также видны уничтоженные армейские автомобили и средства бронетехники. Среди прочего – на кадрах армейский УАЗ, мобильный пункт связи и другая военная техника.Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются вторую неделю. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что закончатся бои лишь в тот момент, когда "азербайджанские территории будут полностью освобождены".