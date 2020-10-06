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Наблюдение за пылью может помочь найти утечку воздуха на МКС

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Космонавты, находящиеся сейчас на МКС, обратили внимание на снимки движущихся в помещении пылинок. Вполне возможно, что с их помощью они помогут найти место утечки воздуха на станции.


Как сообщает агентство РИА Новости, об этом узнали по записям переговоров экипажа станции с Землей, которые транслирует НАСА.

Снимки пылинок были сделаны в российском модуле «Звезда» Международной космической станции. Космонавты из России Иван Вагнер и Анатолий Иванишин установили в промежуточной камере модуля на ночь с воскресенья на понедельник видеокамеры GoPro. Предположительно, где-то здесь находится место утечки воздуха.

Камеры должны были зафиксировать, куда уходит воздух, наблюдая за поведением индикаторов, то есть тонких полосок, на которые действуют воздушные микропотоки. Материал, из которого изготовлены полоски – это пластик и конфетти. Просмотрев снимки, экипаж заметил две пылинки, движущиеся в сторону правого борта.

Эту информацию Иванишин передал в российский Центр управления полетами. Там ему пообещали внимательно изучить снимки.

Воздушную утечку на МКС обнаружили более года назад, но не стали обращать на нее внимания. Искать ее начали после того, как воздух стал уходить в пять раз быстрее. Если в сентябре прошлого года станция теряла 270 граммов воздуха в сутки, то через год утечка достигла 1,4 килограмма. Опасности для жизни и здоровья она не представляет, но из-за этого, как считает директор по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, придется чаще пополнять воздушные запасы. А ведь воздух на станцию доставляют с Земли.
Использованы фотографии:
Twitter космонавта Ивана Вагнера
21 комментарий
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:50 Новый
    -1
    Как вариант, повреждение внешней обшивки микрометеоритом, возможно, искуственного происхождения. К такому варианту событий на Земле в ЦУПе выходит, были явно не готовы, раз это микроотверстие столько времени не могут найти.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 15:59 Новый
      +2
      Если в сентябре прошлого года станция теряла 270 граммов воздуха в сутки, то через год утечка достигла 1,4 килограмма. Опасности для жизни и здоровья она не представляет,
      да ну нафиг...где гарантия,что вмиг всё не выйдет ? ведь увеличивается же потеря,значит ..."дырка" всё больше стаёт.а есть "критическая" точка,когда...дальше даже думать страшно.
    2. Комментарий был удален.
      1. slipped
        slipped Сегодня, 17:05 Новый
        +1
        Цитата: eklmn
        К утру вторника выяснилось, что утечка происходит в служебном модуле «Звезда», главном модуле на российской стороне станции.


        В переходной камере. Это небольшая, герметически отделяемая служебная зона за жилым отсеком, ведущая к заднему осевому стыковочному узлу.
        1. eklmn
          eklmn Сегодня, 17:12 Новый
          +1
          Да-да, спасибо, в статье есть об этом:
          “Но к среде они (НАСА И Роскосмос) сузили его до цилиндрической «переходной камеры» Звезды, небольшой камеры у туалета модуля, которая ведет к стыковочному порту.”
          Я только не понимаю редакцию - прошла неделя, а она (редакция) ещё не владеет информацией!
          1. slipped
            slipped Сегодня, 17:17 Новый
            +1
            В случае, если место утечки не найдут, придется эту камеру временно закрыть, пока не придумают как найти где там течет.
            1. ДымОк_в_дЫмке
              ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:51 Новый
              0
              Как вариант: камеру закрыть и повысить в ней давление в пределах допустимого, чтобы "свистело" интенсивнее.
  2. Бесконечность
    Бесконечность Сегодня, 15:53 Новый
    +2
    Именно из-за этого мне не нравится идея продлевать эксплуатацию станции, как уже предлагают, до 2028 года. То разгерметизация в нашем сегменте, то утечка аммиака в сентябре в американском, то бензол... Можно, конечно, смеяться про очередное "сверление", но, скорее всего, это уже сама конструкция даёт. Очень жалко, конечно, МКС - это эпохальный проект, но нет ничего вечного. А огромные финансовые ресурсы можно потратить и на новые, не менее интересные проекты. На окололунною станцию, например, проекты исследования и колонизации Луны и Марса, национальную ОС.
    1. slipped
      slipped Сегодня, 17:12 Новый
      +2
      Цитата: Бесконечность
      А огромные финансовые ресурсы можно потратить и на новые, не менее интересные проекты. На окололунною станцию, например, проекты исследования и колонизации Луны и Марса, национальную ОС.


      Недавно представлен проект новой Российской орбитальной служебной станции, выглядеть она будет приблизительно так:

  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:55 Новый
    +2
    Попробуй там найди это место утечки за обшивкой многослойной. Сверхзадача какая-то. Проще определить район утечки и потом искать место снаружи. Но там люди не дурней меня, обойдутся без моих советов. Помоги Бог!
    1. Avior
      Avior Сегодня, 16:11 Новый
      +2
      Снаружи не найти, там обшивка с термоизоляцией
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 16:55 Новый
        0
        Тогда дело плохо. Еще и ТЕРМОизоляция - и тепловизором не определишь.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 16:35 Новый
      0
      Цитата: Галеон
      ......... за обшивкой многослойной........ Помоги Бог!

      Американцами зафиксированы в скафандрах астронавтов, пробывших в вакууме, под облучением не только жёсткой ЭМ-радиацией, но хуже того корпускулярной, всего несколько часов, многочисленные микропробоины, вызванные ударами релятивистскими тяжёлыми ядрами солнечного генезиса (т.н.космическими лучами)! Это всего несколько часов! А ведь у скафандров обшивка тоже многослойная. Да и космическое корпускулярное излучение --- страшная штука! Свидетельство того окраска лунного грунта, меркурианского и астероидного.
      Поэтому правы те, кто за замену МКС более модернизированной станцией. Как пел В. С. Высоцкий --- ""терпенью машины бывает предел"".
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 17:03 Новый
        +1
        Интересно. Спасибо! Только вопросы появляются: как американцам пришла в голову мысль проверки скафандров? Каким оборудованием они это делали, чтобы обнаружить пробоины атомарных величин?? Я не подвергаю сомнению ваш рассказ, но интересно.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 17:52 Новый
          0
          Я это читал довольно давно. В конце прошлого века. recourse В журнале, помню. А именно---нет. Буду искать , прсое Вашего вопртса стал вспоминать. laughing много оет об этрм нп думал, а тут , вдруг recourse
    3. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 16:55 Новый
      0
      А послать ка им пачку сигарет , пусть покурят , может и увидят куда дымок тянет . ))))
      Исследуют так самолеты и автомобили в трубе , неужели нельзя создать исскуственно дым , естественно без опасности пожара . Насчет сигарет конечно шутка .
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 17:32 Новый
        +1
        Проблема что работают системы СЖО на станции, воздух гоняют вентиляторами, гиродины поддерживают ориентацию станции из за чего появляется различная турбулентность и тд
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:00 Новый
    -1
    Возможно закачать газ в отсек ,который на пример меняет свет при ультрафиолетовом облучении Потом сканировать станцию снаружи на предмет утечки .По моему не такая уже и сложная задача .Как решают задачи в нефтянке,металлообработке,газохимии? Опять инфа не переходит из одной отрасли в другую
    1. Цой
      Цой Сегодня, 16:22 Новый
      +2
      [quote][решают задачи в нефтянке,металлообработке,газохимии? Опять инфа не переходит из одной отрасли в другую/quote]

      Не забывайте что они в космосе в условиях ограниченного пространства и искусственной атмосферы. Не все так просто как на земле. Никто не даст гарантии что произойдет если применять газ для поисков. Лишний риск.
      По информации роскосмоса отверстие не больше 0.2-0.5 мм. Его даже ультразвуковым прибором для поиска течи не могут уже неделю найти. Утечка в Звезде рядом со шлюзом к которому Прогресс пристегнут. На крайний случай этот переход можно закрыть, но тогда мкс потеряет один стыковочный отсек. В планах закрыть место утечки на несколько дней чтобы убедиться что проблема только там.
      1. slipped
        slipped Сегодня, 17:20 Новый
        +1
        Цитата: Цой
        На крайний случай этот переход можно закрыть, но тогда мкс потеряет один стыковочный отсек.


        В следующем году на РС МКС придут пять свободных стыковочных узлов на УМ "Причал".
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:04 Новый
    +2
    Космонавты, находящиеся сейчас на МКС, обратили внимание на снимки движущихся в помещении пылинок. Вполне возможно, что с их помощью они помогут найти место утечки воздуха на станции.

    Скорее эти пылинки найдут фильтры системы вентиляции! Для кого это написано? Если отключат систему вентиляции, то получат кучу сгоревших приборов( в невесомости конвекции нет, если кто не знает) и проблемы с дыханием(газы будут плохо пермешиваться)!
  6. dgonni
    dgonni Сегодня, 18:17 Новый
    0
    Утечка порядка 1.2 куба воздуха в сутки. Некисло так сифонит некисло. Учитывая что объём утечки нарастает то оптимизм роскосмоса мне лично не понятен