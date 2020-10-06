Наблюдение за пылью может помочь найти утечку воздуха на МКС

Космонавты, находящиеся сейчас на МКС, обратили внимание на снимки движущихся в помещении пылинок. Вполне возможно, что с их помощью они помогут найти место утечки воздуха на станции.
Как сообщает агентство РИА Новости, об этом узнали по записям переговоров экипажа станции с Землей, которые транслирует НАСА.
Снимки пылинок были сделаны в российском модуле «Звезда» Международной космической станции. Космонавты из России Иван Вагнер и Анатолий Иванишин установили в промежуточной камере модуля на ночь с воскресенья на понедельник видеокамеры GoPro. Предположительно, где-то здесь находится место утечки воздуха.
Камеры должны были зафиксировать, куда уходит воздух, наблюдая за поведением индикаторов, то есть тонких полосок, на которые действуют воздушные микропотоки. Материал, из которого изготовлены полоски – это пластик и конфетти. Просмотрев снимки, экипаж заметил две пылинки, движущиеся в сторону правого борта.
Эту информацию Иванишин передал в российский Центр управления полетами. Там ему пообещали внимательно изучить снимки.
Воздушную утечку на МКС обнаружили более года назад, но не стали обращать на нее внимания. Искать ее начали после того, как воздух стал уходить в пять раз быстрее. Если в сентябре прошлого года станция теряла 270 граммов воздуха в сутки, то через год утечка достигла 1,4 килограмма. Опасности для жизни и здоровья она не представляет, но из-за этого, как считает директор по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, придется чаще пополнять воздушные запасы. А ведь воздух на станцию доставляют с Земли.