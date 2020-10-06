ВС Турции перебрасывают ЗРК С-400 в Причерноморье

В турецкой медиасреде появились материалы о том, куда именно военное командование страны решило отправить полученные ранее из России системы ПВО С-400 «Триумф». Напомним, что Турция по сей день находится под давлением со стороны США, которые пытаются отговорить Анкару от развёртывания уже приобретённых ЗРК С-400 и от новых закупок таких комплексов у России.
В турецкой блогосфере появились кадры, на которых можно видеть переброску военной техники. Техника запечатлена, как заявлено, в городе Самсун. Это 600-тысячный город, который находится на побережье Чёрного моря.
В материалах турецких журналистов сообщается о том, что переброска ЗРК С-400 в Причерноморье связана с тем, что именно на этих территориях начаты военные учения. В ходе этих учений ВС Турции планируют задействовать различные виды авиации, включая беспилотную. Военные маневры с привлечением средств ПВО продлятся на севере Турции до 16 октября.
Footage appears to be showing that Turkey has moved S-400s to Black Sea city of Samsun— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 6, 2020
A NOTAM was released that closes the airspace for 10 days due to air defense system/ drone exercises in Sinop, which might be the final destination via @kamerkncpic.twitter.com/vz1xtoP7vc
Комментарии турецких журналистов в Твиттере:
Довольно иронично, что Турция будет испытывать С-400 у Черного моря, прямо близ территории России.
CAATSA грядёт…
Для справки: CAATSA – американский санкционный пакет, который предусматривает ограничения для той или иной страны, которая имеет контакты с Россией в военно-технической сфере.