Военное обозрение
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ВС Турции перебрасывают ЗРК С-400 в Причерноморье

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ВС Турции перебрасывают ЗРК С-400 в Причерноморье

В турецкой медиасреде появились материалы о том, куда именно военное командование страны решило отправить полученные ранее из России системы ПВО С-400 «Триумф». Напомним, что Турция по сей день находится под давлением со стороны США, которые пытаются отговорить Анкару от развёртывания уже приобретённых ЗРК С-400 и от новых закупок таких комплексов у России.


В турецкой блогосфере появились кадры, на которых можно видеть переброску военной техники. Техника запечатлена, как заявлено, в городе Самсун. Это 600-тысячный город, который находится на побережье Чёрного моря.

В материалах турецких журналистов сообщается о том, что переброска ЗРК С-400 в Причерноморье связана с тем, что именно на этих территориях начаты военные учения. В ходе этих учений ВС Турции планируют задействовать различные виды авиации, включая беспилотную. Военные маневры с привлечением средств ПВО продлятся на севере Турции до 16 октября.


Комментарии турецких журналистов в Твиттере:

Довольно иронично, что Турция будет испытывать С-400 у Черного моря, прямо близ территории России.

CAATSA грядёт…

Для справки: CAATSA – американский санкционный пакет, который предусматривает ограничения для той или иной страны, которая имеет контакты с Россией в военно-технической сфере.
69 комментариев
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 15:11 Новый
    +15
    Как бы не получилось, что нашим же салом нам же и по мусалам.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 15:18 Новый
      +6
      Збигнев наш Бжезинский: "...против России, на обломках России, за счёт России, ... " В общем, сама-сама. Эрдогану не откажешь в умении расставлять акценты.
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 15:27 Новый
        +4
        Учебные стрельбы из C-400 намечены на 20 октября в районе Синопа.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 17:34 Новый
        +2
        Цитата: iouris
        Збигнев наш Бжезинский: "...против России, на обломках России, за счёт России, ... "

        ВВ Путин на слова Бжезинского - "Если в этом мире не будет России, то зачем нам нужен этот мир". Надеюсь на то, что причастные к плану обнуления России его услышали.
    2. новичок
      новичок Сегодня, 15:21 Новый
      +12
      Так и будет. Вот только 400ми султан вряд ли сможет воспользоваться против РФ. А вот сам регион закипает по немного. Обратите внимание на карту: вокруг РФ одни вспышки региональных мясорубок. Ничего не напоминает?
      1. iouris
        iouris Сегодня, 15:26 Новый
        -3
        Цитата: новичок
        Ничего не напоминает?

        Нет. А что? У нас всё хорошо. Успешно боремся с запрещённым ужасным вирусом.
        1. новичок
          новичок Сегодня, 15:35 Новый
          +2
          Счастливый вы человек. Завидую, честно.
          1. iouris
            iouris Сегодня, 15:36 Новый
            -1
            А Вы нет? Тогда мы летим к Вам! И будет Вам счастье.
            1. новичок
              новичок Сегодня, 15:39 Новый
              +2
              Буду рад. Гостям мы всегда рады.
      2. cniza
        cniza Сегодня, 15:32 Новый
        +6
        Цитата: новичок
        Так и будет. Вот только 400ми султан вряд ли сможет воспользоваться против РФ. А вот сам регион закипает по немного. Обратите внимание на карту: вокруг РФ одни вспышки региональных мясорубок. Ничего не напоминает?


        Это реализация плана США по созданию пояса конфликтов вокруг России...
        1. новичок
          новичок Сегодня, 15:37 Новый
          +2
          Виктор, hi ты как всегда прозорлив.
          1. cniza
            cniza Сегодня, 15:47 Новый
            +3
            hi
            Это не я , это знают все , кто смотрел планы США по России , которые периодически корректируются и не скрываются...
        2. askort154
          askort154 Сегодня, 16:14 Новый
          +3
          cniza....зданию пояса конфликтов вЭто реализация плана США по соокруг России...

          Это называется "петля анаконды" с тремя вариантами "сжатия"
          , разработанная ещё при Рейгане. Два варианта они уже выполнили :
          - "первое сжатие кольца анаконды" стало разрушение
          Варшавского договора,
          - "второе сжатие кольца анаконды" стал развал СССР.
          - "третье сжатие кольца анаконды" - планируется развал России,
          на "осколки" , вот и жгут костры по периметру границы России, чтобы оторвать от неё все постсоветские республики. Основная ставка делается на Украину, сделать её главным плацдармом , так как у неё самая протяжённая граница с Россией в европейской части (1500 км) и близкое расположение к центру России. Тем более, Украина
          сама жаждет получить такую роль. Яценюк с Порошенко не раз заявляли, что Украина защитный рубеж Европы от России. США начали понимать, что старо-европейское НАТО натравить на Россию не получится, решили ставку сделать на
          младо-натовцев (поляко-прибалтов) и рвущимся к ним украино-грузинам. Упорно разжигают костры вокруг России - "третье кольцо анаконды"
      3. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 16:02 Новый
        +2
        Ничего не напоминает?

        Ну а что должно напоминать? Напомните пожалуйста.
      4. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:15 Новый
        0
        Цитата: новичок
        Так и будет. Вот только 400ми султан вряд ли сможет воспользоваться против РФ. А вот сам регион закипает по немного. Обратите внимание на карту: вокруг РФ одни вспышки региональных мясорубок. Ничего не напоминает?

        Напоминает, Российская Федирация теряет влияние с катастрофической скоростью, очень не хотелось бы наблюдать очередной карачун. hi
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:29 Новый
      -1
      Ну, "лом "против своих же С400 у нас найдется, главное, чтобы турки к ним сшу не подпускали, или не давали им запрашиваемую по С400 информацию .
    4. KCA
      KCA Сегодня, 15:30 Новый
      +5
      Времена безудержного целования с Западом в дёсна давно прошли, не удивлюсь, если в экспортных С-400 задний проход(backdoor) такого размера, что можно на танке въехать не пригибаясь
      1. Airdefense
        Airdefense Сегодня, 16:17 Новый
        -1
        Нет ни каких backdoor-ров, Турция в здравом уме такое оружие покупать бы не стала, ну а второе их несложно найти будет и обнародовать.
        Говорят, нечто подобное есть у F-35, но там страны, покупающие их, сразу подписывают обязательства, об обновление софта и удаленном контроле, но это может быть и ОБС.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 16:41 Новый
          0
          Да ладно, и как вы бэкдор обнаружите? Вы просто гений, для всего мира проблема, а вы прям рраз и "несложно найти", несложно найти то, что вам перед глазами повесят, а просканировать весь комплекс ПО, которое применяется в ЗРК не хватит и жизни, тем более что пишут его не на бейсике или паскале, а на специально разработанном языке программирования, его команды и операторы вам никто никогда не даст, вы двоичный код анализировать будете? Удачи, встретимся лет через 100500, расскажите, где засада была
          1. Airdefense
            Airdefense Сегодня, 17:01 Новый
            -2
            Да ладно, и как вы бэкдор обнаружите? Вы просто гений, для всего мира проблема, а вы

            А кто сказал, что для всего мира эта проблема, это вопрос цены и количества привлеченных ресурсов, я думаю, что США сделают реверсинжиниринг поставленных в Турцию С-400, но это не великая трагедия. Второе направление "бэкдора" тоже понятно где искать, это возможность удаленного отключения комплекса, но я считаю, что его в принципе нет, это глупо и огромный риск, вскрытый бэкдор подставляет всех покупателей оружия. Либо нужно сразу в договоре оговаривать, что производитель имеет возможность удаленного отключения комплекса, вот по такому-то криптопротоколу.

            что пишут его не на бейсике или паскале, а на специально разработанном языке программирования

            Какое отношение высокоуровневый язык программирования имеет к рерверсинжинирингу, тем более, что я бы поставил на то что используют С ну может быть сейчас С++ (хотя в мое время только С и ассемблер)

            вы двоичный код анализировать будете

            Не поверите, именно так и делают, когда реверсят еще могут послойные фото снимать, ну конечно есть тулы для распространённые архитектур, которые двоичный код транслируют в команды ассемблера, могут различные визуализации строить что упрощать анализ. Я не знаю какая архитектура процессоров используется конкретно в системах С-400, но все процессоры, которые разрабатывают/производят в России или по российским заказам в Тайване известны.
            1. KCA
              KCA Сегодня, 17:20 Новый
              0
              Почему вдруг в системах ПВО России будет использована х86 ОС? Там всё не так, никакой дизассемблер не справится, послойное фото чего? Микросхем? Алгоритмы тоже по фото снимут? Если в ассемблере есть команда goto, то как дизассемблер распознает команду "И бегом бл..!". Для военных систем не надо мегасуперпупер процессоров, которые заказывают на SMTC, F-22 летает под управлением i80386DX 40MHz, подобное создать хватит и "Микрона" с запасом лет на 100
              1. Airdefense
                Airdefense Сегодня, 17:38 Новый
                0
                Почему вдруг в системах ПВО России будет использована х86 ОС?
                Что такое х86 ОС? x86 это архитектура, на которой может работать какая ОС. Но в целом это независимые сущности.

                Там всё не так, никакой дизассемблер не справится, послойное фото чего? Микросхем?

                Конечно снимут, так и делают можете погуглить ревесинжениринг микросем по фото, к примеру самое простое http://www.righto.com/2013/09/understanding-z-80-processor-one-gate.html

                вот к примеру реверс Лейки https://alexhude.github.io/2019/01/24/hacking-leica-m240.html это делал один человек/

                Алгоритмы тоже по фото снимут?
                Дались вам эти алгоритмы, как будто только в России специалисты по DSP, радиолокации и пр, наших "партнеров" больше интересуют возможности комплекса в сборе. Сам по себе реверс без конструкторской документации не приятен, но не критичен, только если реверсеры не найдут явный баг, который можно эксплуатировать, что маловероятно. Тем более, что повторюсь наши “партнеры” могут испытывать комплекс, как угодно, получить любые параметры какие они хотят.

                Для военных систем не надо мегасуперпупер процессоров, которые заказывают на SMTC, F-22 летает под управлением i80386DX 40MHz, подобное создать хватит и "Микрона" с запасом лет на 100
                Согласен, многие алгоритмы реализуются в "железе" и мультитач военным не нужен.

                F-22 летает под управлением i80386DX 40MHz, подобное создать хватит и "Микрона" с запасом лет на 100
                Тем проще отреверсить.

                Но F-22 он большой и грузоподъемность солидная, а вот для БПЛА уже нужно ужиматься и нужна современная элементная база.

                Насчет реверса, Ирану очень помог посаженный американский беспилотник в своей программе.
                1. KCA
                  KCA Сегодня, 17:54 Новый
                  0
                  "Резал" западные мсх(реверсинженирил) ещё СССР, но даже вскрытие внутренних команд процессора не даст никакого представления о системе в общем, особенно, как принято у нас, нет полного приоритета ЦПУ, есть разнесённые контроллеры
                  1. Airdefense
                    Airdefense Сегодня, 17:58 Новый
                    0
                    Мы сейчас, о чем спорим, о возможности найти закладки позволяющие удаленное управление/отключение комплекса или разреверсить до получения полного аналога КД и возможности организации производства копий?
                    Я говорю про первое, второе не имеет большого смысла, по деньгам будет сопоставимо с разработкой комплекса с нуля.
    5. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:48 Новый
      -2
      Цитата: Федор Соколов
      Как бы не получилось, что нашим же салом нам же и по мусалам.

      Ну и что? Турки за свой счет испытают в боевых условиях С-400, правда, на наших же самолетах.
    6. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 15:56 Новый
      +3
      Больше чем уверен, что разработчики, заложили в экспортный вариант С-400, (тем более для такого "друга" как Турция), энное количество "закладок". Тем более, что это постоянная практика производителей высокотехнологичного вооружения. Российские учёные, не глупее западных. Так что, по вопросу применения турками, Российских зенитных комплексов, против России, я как то не сильно переживаю.
      1. Airdefense
        Airdefense Сегодня, 16:12 Новый
        -2
        Это будет глупость и удар по престижу, если такие закладки будут обнародованы, а если они есть, то найти их это вопрос времени, то России придется долго восстанавливать авторитет как поставщик надежного оружия.
        Более того, как сейчас не знаю, но 15 лет назад, экспортные варианты по желанию заказчика могли комплектоваться из иностранных комплектующий, в частности вычислительные модули.
        1. orionvitt
          orionvitt Сегодня, 16:30 Новый
          +2
          Цитата: Airdefense
          из иностранных комплектующий, в частности вычислительные модули

          В том то и дело, что одна из "фишек" современных ЗРК, вовсе не в "навороченной электронике" (в области которой Россия якобы отстаёт), а в алгоритме обработки сигналов обнаружения цели, управления и наведения. Скажу вам по "секрету", что военная вычислительная техника, радикально отличается, от той, к которой мы привыкли. У неё своё ПО, своя "конфигурация" и своя электронная начинка (к тому же залитая компаундом и зачастую расчитанная на самоуничтожение при не санкционированном доступе). Боюсь, что западные "вычислительные модули", там не помогут. Как говорил один персонаж, "гранаты у них не той системы"
          1. Airdefense
            Airdefense Сегодня, 16:36 Новый
            -1
            Скажу вам по "секрету", что военная вычислительная техника, радикально отличается, от той, к которой мы привыкли.

            Мне не нужно говорить) и может растрою вас принципиально не отличается.

            С У неё своё ПО, своя "конфигурация" и своя электронная начинка (к тому же залитая компаундом и зачастую расчитанная на самоуничтожение при не санкционированном доступе). Боюсь, что западные "вычислительные модули", там не помогут.

            ПО свое, но поддается реверсинжинирингу.

            своя электронная начинка (к тому же залитая компаундом и зачастую расчитанная на самоуничтожение при не санкционированном доступе). Боюсь, что западные "вычислительные модули", там не помогут.

            Как вы думаете почему Т-90 в Сирии не взорвался, его электроника не превратилась в кирпич, когда его захватили бармалеи? Ответ простой, потому, что нет никакой системы самоуничтожения, это бессмысленно и более того опасно, сложность системы, стоимость обслуживания увеличивается многократно.
            1. orionvitt
              orionvitt Сегодня, 16:53 Новый
              +2
              Цитата: Airdefense
              это бессмысленно и более того опасно,

              Что бы уничтожить электронные блоки, их не обязательно взрывать. Достаточно выжечь цепи. Что может быть сделано программно, или по сигналу извне. К тому же, на танке электроника на порядки проще, так что пример не совсем удачный.
              1. Airdefense
                Airdefense Сегодня, 17:08 Новый
                0
                Опять же я не могу утверждать, как это сейчас, но раньше блоки самоуничтожения считались бессмысленным усложнением, оператор должен сам принять меры к выведению техники из строя в случае угрозы попадания ее в руки противника.
                Исключения могут составлять системы связи, из которых можно извлечь ключи шифрования, но в этом я не участвовал могу только догадываться, что ущерб от получений противником возможности к расшифровки многократно превышает, установку и обслуживание систем “самоуничтожения”, поэтому есть смысл сделать систему "окирпичивания".
          2. KCA
            KCA Сегодня, 16:51 Новый
            +3
            Компаундом это дешёвка, или экспортный вариант, видел я микросборки, залиты керамикой, ни маркировки, ничего, торчат выводы в разные стороны, диапазон температур рабочий от -50 до +120 градусов, заливали всё, от блоков питания, до процессоров, красивая такая керамика, блестящая, серо-фиолетовая
            1. orionvitt
              orionvitt Сегодня, 16:54 Новый
              +2
              Цитата: KCA
              красивая такая керамика, блестящая, серо-фиолетовая

              Или так, не спорю. good
    7. frruc
      frruc Сегодня, 15:56 Новый
      +1
      Нет, будут тренироваться по американским беспилотникам.
    8. APASUS
      APASUS Сегодня, 16:05 Новый
      0
      Цитата: Федор Соколов
      Как бы не получилось, что нашим же салом нам же и по мусалам.

      Эрдоган еще не настолько окреп ,что бы еще и поссориться с русскими .Это так сказать демонстрация силы,чисто в южном менталитете
  2. cniza
    cniza Сегодня, 15:20 Новый
    +2
    Довольно иронично, что Турция будет испытывать С-400 у Черного моря, прямо близ территории России.


    Султан все мудрит , ходы запутывает...
  3. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 15:26 Новый
    +1


    Ну так между прочим. Максимальная дальность ракет нашего комплекса 400 км.
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 15:48 Новый
      +2
      Кто сказал что Турции поставлены ракеты с такой дальностью? Их, насколько я знаю, и у нас не густо.
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 15:49 Новый
        0
        А кто сказал что не поставлены?
        1. Wedmak
          Wedmak Сегодня, 15:50 Новый
          +3
          Я ооочень сильно сомневаюсь, что в экспортных модификациях есть эти ракеты. Сильно уж вкусное блюдо получается.
          Кроме того, чтобы стрелять на дальность 400 км, нужно внешнее целеуказание, наземный радар С-400 будет видеть на таком расстоянии только сильно высотные цели.
          1. Airdefense
            Airdefense Сегодня, 16:21 Новый
            +1
            Поставить то могу, в том плане, что чисто физически ракета способна пролететь 400 км, а вот что бы что-то сбить на таких дистанциях нужна дополнительная инфраструктура, ну либо атаковать что-то очень высотное.
    2. loki565
      loki565 Сегодня, 16:02 Новый
      -2
      Ну так между прочим. Максимальная дальность ракет нашего комплекса 400 км.

      а у С 300 дальность будет 300км? в реале будет поменьше)))
    3. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 17:14 Новый
      0
      Там и никаких конфронтации нет у РФ и турок.
  4. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 15:27 Новый
    +1
    Турецкий гамбит?
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 15:32 Новый
      +3
      Цитата: Даниил Коноваленко
      Турецкий гамбит?

      Эрдогана бомбит.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 15:48 Новый
        +4
        Скоро его колбасить начнет не по детски...
        1. Livonetc
          Livonetc Сегодня, 15:54 Новый
          +3
          Так его и не переставало колбасить с момента попытки вооруженного переворота.
          Теперь ему с властью расставаться не с руки.
          Что бы власть удержать, ему нужно стать победоносным.
          А свершилась ли у него хоть одна реально серьезная победа?
          Кроме подавления переворота не вспомню.
          1. cniza
            cniza Сегодня, 16:03 Новый
            +2
            Лишь бы агония не началась или мания , вот тогда дров нарубит...
  5. fn34440
    fn34440 Сегодня, 15:42 Новый
    +6
    Учения, в ходе которых турецкие военные планируют испытать закупленные у России С-400, будут проходить на Синопском ракетном полигоне с 5 по 16 октября. Предполагается, что ЗРС должны будут поразить десять воздушных целей. При этом разрешение на пуск каждой ракеты военные должны получать лично от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    С 29 июля по 10 августа Турция проводила совместные военные учения с Азербайджаном. В них были задействованы артиллерийские установки, бронетехника, боевые и транспортные вертолеты ВВС, силы ПВО и зенитно-ракетные подразделения армий Азербайджана и Турции. Маневры проводились в том числе у границы с Арменией. Пашиняна и его Генштаб это не насторожило.
    Может наш Генштаб сделает выводы из ошибок Армениии гениального полководца Пашиняна,немного отвлеччась от сооружения помпезных религиозных сооружений и освоения неисчерпанного бюджета МО на строительство ковидных лазаретов.?
    И вопрос: а стоит ли экспортировать Covid- 19 из Турции,отправляя туда на заклание десятки тысяч неразумных русских заложников,потенциальных.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 16:04 Новый
      +1
      Цитата: fn34440
      закупленные у России С-400, будут проходить на Синопском ракетном полигоне

      Это самая Северная часть Турции, по центру Чёрного моря. Из этого региона в 400 км зоне находятся Севастополь, Симферополь, Новороссийск, Сочи. До других стран настояния намного больше.
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 16:12 Новый
        +3
        Цитата: OgnennyiKotik
        Это самая южная часть Турции, п

        северная
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 16:13 Новый
          +1
          Спасибо за поправку.
  6. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 15:47 Новый
    +4
    Вова просто гений, продать собственные зенитные системы откровенно враждебной стране, которая сбила его военный самолет, это надо быть альтернативно одаренным.
    1. Airdefense
      Airdefense Сегодня, 16:24 Новый
      +1
      Ну так в банке то пауков больше чем два и всем приходиться лавировать, недосултан враг России, но сейчас он не менее враг для ЕС, генератор проблем в НАТО, и продажа зенитного комплекса выглядит неплохим набросом говна на вентилятор внутри НАТО. В глобальном плане эти поставки не меняют баланса сил.
  7. Radikal
    Radikal Сегодня, 16:02 Новый
    -2
    Цитата: Федор Соколов
    Как бы не получилось, что нашим же салом нам же и по мусалам.

    По-моему достаточно посмотреть видео встреч Янычара с Гарантом, где первый на второго смотрит с еле скрываемой снисходительностью, и пренебрежением, поэтому удивляться действиям турок не приходится. sad
  8. Dikson
    Dikson Сегодня, 16:03 Новый
    -1
    вот что пишут ещё про друга нашего турецкого и про боеготовность )) "Во вторник, 6 октября, на телеграмм-аккаунте «Военный обозреватель» появилась информация о том, что над военной базой РФ в армянском городе Гюмри, был замечен неизвестный разведывательный самолет. Согласно источникам канала, изначально боевая машина передала в эфир недостоверные сведения о своем статусе, а затем вторглось в воздушное пространство Армении. Крылатая машина пролетела прямо над российской аваибазой в Гюмри, а затем зашла в турецкое воздушное пространство. При этом экипаж машины выключил транспондер."
    1. maktub
      maktub Сегодня, 16:45 Новый
      +1
      "Бизнес-джет" Bombardier
      1. Dikson
        Dikson Сегодня, 16:47 Новый
        0
        Я уже посмотрел.. )) это всё равно говорит о том, что кто-то не ловит мышей..))
        1. maktub
          maktub Сегодня, 16:55 Новый
          0
          Там же армянские С-300 должны нести БД?
          1. Dikson
            Dikson Сегодня, 16:59 Новый
            0
            А вот интересно, можно ли в крылатую ракету запихать транспондер от стоящего ( в ремонте например ) борта и запулить по аэродрому противника или "партнёра"?
  9. Dikson
    Dikson Сегодня, 16:06 Новый
    0
    В общем и целом можно сказать, что Турция вполне готова к тому, что ОДКБ пойдёт навстречу призывам Пашиняна и влезет в драку.. Или ОДКБ заставят влезть в драку.. Это даст Турции замечательное поле для ответных ударов по дружеской России. А там глядишь, и разногласия с НАТО забудутся - тут ведь такая возможность вырисовывается!..
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 16:16 Новый
      +3
      А там глядишь, и разногласия с НАТО забудутся....


      НАТО и не пикнет. Прекрасная возможность туркам получить сапогом в головку и отстать от греков.

      тут ведь такая возможность вырисовывается!..


      Какая ета возможность? Получить изза Турции 5400 ядерных заряда? laughing

      Можете войти хоть в Варшаву, хоть в Константинополь. Все будут заняты делами.
    2. keeper03
      keeper03 Сегодня, 16:55 Новый
      0
      Будем делать пролив в районе Самума ! wassat soldier
  10. сет сетов
    сет сетов Сегодня, 16:25 Новый
    +1
    Турция на своей территории имеет полное право перебрасывать любое вооружение в любую точку страны. И вопросов это ни у кого не должно вызывать и тем более раздувать из мухи слона глупо.
    Мы же ни кого не спрашиваем разрешения на переброску вооружения в Крым или Калининград. Почему Эрдоган должен поступать по-другому .
  11. Dmitry10SPb
    Dmitry10SPb Сегодня, 16:30 Новый
    -2
    Цитата: cniza
    Это реализация плана США по созданию пояса конфликтов вокруг России...

    А мне кажется, что это происки анчутки, беса лукавого. Разве может в Беларуси либо в Киргизии надоесть народу местная власть, исправно фальсифицирующая выборы? Власть - оно от Бога. Точно, происки лукавого. Не стоит США в любую бочку затычкой вставлять. Не влезает.
  12. Dikson
    Dikson Сегодня, 16:41 Новый
    0
    Коридор воздушный прикрывают по переброске бармалеев к нам поближе.. Воздушный мост в Азербайджан.
  13. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 17:21 Новый
    -1
    Как бы не всадили ракетой по российскому же самолёту. Османам не впервой гадости делать.
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 18:03 Новый
      -1
      ниче, плешивый помидоры не будет у них покупать
  14. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 18:02 Новый
    -1
    плешивому туркам надо еще продать пару полков С-400 и в нагрузку Су-35 или сразу Су-57, стратег блин недоделанный