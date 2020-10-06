Глава СВР России заявил о переброске в Закавказье боевиков «Джебхат ан-Нусры»

Для России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ недопустима новая война в регионе. Нам также далеко не безразлично, что в ходе боевых действий гибнут представители дружественных нам армянского и азербайджанского народов.

Турция открыто поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией. Это стало принципиально новым внешним фактором в ситуации с Нагорным Карабахом.Это заявление главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина распространило сегодня пресс-бюро ведомства.Открытая и однозначна поддержка Анкарой Баку, но мнению Нарышкина, оказывает значительное влияние на характер конфликта в Закавказье.Помимо этого, вооруженное противостояние Азербайджана и Армении притягивает, как магнит, различные группы радикалов, прежде всего, из стран Ближнего Востока. Эти люди являются членами международных террористических организаций. В частности, есть информация о переброске в зону конфликта боевиков из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ). Глава СВР говорит о том, что они переброшены в Закавказье из Сирии.Помимо этого, в регионе стали появляться представители международных террористических вооруженных формирований* «Султан Мурад» и «Фиркат Хамза», а также курдских групп. При этом речь идет не об единичных случаях, а о сотнях и даже тысячах радикалов.Нарышкин также отметил, что России небезразлична судьба жителей закавказских государств: