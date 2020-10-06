Военное обозрение
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Глава СВР России заявил о переброске в Закавказье боевиков «Джебхат ан-Нусры»

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Турция открыто поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией. Это стало принципиально новым внешним фактором в ситуации с Нагорным Карабахом.


Это заявление главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина распространило сегодня пресс-бюро ведомства.

Открытая и однозначна поддержка Анкарой Баку, но мнению Нарышкина, оказывает значительное влияние на характер конфликта в Закавказье.

Помимо этого, вооруженное противостояние Азербайджана и Армении притягивает, как магнит, различные группы радикалов, прежде всего, из стран Ближнего Востока. Эти люди являются членами международных террористических организаций. В частности, есть информация о переброске в зону конфликта боевиков из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ). Глава СВР говорит о том, что они переброшены в Закавказье из Сирии.

Помимо этого, в регионе стали появляться представители международных террористических вооруженных формирований* «Султан Мурад» и «Фиркат Хамза», а также курдских групп. При этом речь идет не об единичных случаях, а о сотнях и даже тысячах радикалов.

Нарышкин также отметил, что России небезразлична судьба жителей закавказских государств:

Для России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ недопустима новая война в регионе. Нам также далеко не безразлично, что в ходе боевых действий гибнут представители дружественных нам армянского и азербайджанского народов.
Использованы фотографии:
http://www.svr.gov.ru/
126 комментариев
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  1. mig29mks
    mig29mks Сегодня, 16:30 Новый
    +12
    Мы их в дверь они в окно!!!
    1. stas
      stas Сегодня, 17:01 Новый
      +2
      Наверное не тех бомбили в Сирии, если они остались живы и лезут в окно!

      На херы РФ в Турцию ведет газ и строит им АЭС за российские деньги?
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 17:09 Новый
        +4
        Наверное их плодят быстрее чем уничтожают.
        1. stas
          stas Сегодня, 17:10 Новый
          -10
          За 3 года родившиеся не превращаются в басмачей. Не тех бомбили!
    2. ЯсеньПосейдонов
      ЯсеньПосейдонов Сегодня, 17:12 Новый
      +2
      Расплодятся бармалеи в Азербайджане, захотят потом революцию сделать, а там и до России не далеко. Надо теперь думать как мочить их.
      1. iomoe
        iomoe Сегодня, 17:29 Новый
        -5
        В общем придумали под каким соусом удерживать отжатое армянами и дальше.
    3. stas
      stas Сегодня, 17:12 Новый
      -6
      Почему у нынешней власти народ не союзник, а полиция и военные!
    4. stas
      stas Сегодня, 17:21 Новый
      -7
      Где фото, где доказательства. Армянское радио об этом постоянно говорит и без шефа разведки!
    5. Балу
      Балу Сегодня, 17:46 Новый
      +2
      Цитата: mig29mks
      Мы их в дверь они в окно!!!

      Израильтяне ни кого не спрашивают , просто с сопредельной территории обстреливают все вражеское, и даже Россию не стесняются. Хорошая тактика в локальном конфликте.
    6. stas
      stas Сегодня, 17:59 Новый
      +1
      То что сообщает шеф разведки всем давно уже известно и это прогнозировалось!
      Для этого не надо быть шефом разведки!
      Разведка должна действовать а не сведения распространять. Если есть доказательства почему они не в ООН представлены, или а Совет Европы.
  2. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 16:31 Новый
    +12
    Давно уже всем понятно, кто всякими "нусрами" рулит. Но ведь "партнеры" же, иху маму. На первом месте - всякие газовые и нефтяные "потоки", которые стараются пропихнуть хоть чёрту.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 16:40 Новый
      +6
      Цитата: Piramidon
      Давно уже всем понятно, кто всякими "нусрами" рулит. Но ведь "партнеры" же, иху маму. На первом месте - всякие газовые и нефтяные "потоки", которые стараются пропихнуть хоть чёрту.

      Ладно потоки, хотя и туда деньги напрасно выкинули.. Но С-400 и АЭС.. это вообще за гранью, учитывая что друг Эрдоган Пешкова сбил и явно бармалеев прикрывает.. Не удивительно и предсказуемо, что сейчас он тех же бармалеев будет использовать..
      Полумеры они только оттягивают поражение.. а полумеры у нас во всем..
    2. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 16:59 Новый
      +1
      Цитата: Piramidon
      Давно уже всем понятно, кто всякими "нусрами" рулит.

      Опять полосатые уши вылезли. Как где в мире начинается заварушка, ищи полосатые уши и обязательно найдёшь
      1. stas
        stas Сегодня, 17:19 Новый
        -5
        Где полосатые там и ушастый Липчанин!
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 16:31 Новый
    +19
    Для России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ недопустима новая война в регионе. Нам также далеко не безразлично, что в ходе боевых действий гибнут представители дружественных нам армянского и азербайджанского народов.
    Ну раз такое дело давайте влупим по Анкаре и по военным базам Турции десятком "Тополь" Всё равно снимают его с вооружения .Заменяя на "Ярс" .Что воду в ступе толочь? Решим молниеносно кучу проблем.Санкции и так будут.НАТО ...Да где будет это НАТО.Ну раз такое дело.Надо же чтото решать.Зачем эта смертоубийственная война?Зачем столько горя? В бывших республиках СССР.Турки хотят империю.Ну пусть поймут что это тяжело быть империей.Зачем наши жизни тратить.Давайте потратим жизни будущих имперцев турков.И захотят они потом быть империей.
    1. mig29mks
      mig29mks Сегодня, 16:38 Новый
      +6
      Мощно так вдарить!!! Что бы у всяких там на западе, все вопросы к России сразу отпали ))
      1. stas
        stas Сегодня, 17:15 Новый
        +1
        Некому вдарять, он не Сталин, у него всё давно отпало!
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 17:16 Новый
        +1
        Цитата: mig29mks
        Мощно так вдарить!!! Что бы у всяких там на западе, все вопросы к России сразу отпали ))

        А-а-а!!! Россия доказывает свою агрессивную сущность мирному, демократическому Западу, даже на их агрессивном сайте ВО. laughing Партнеры же просто хотят направить нас на истинный, только им ведомый, путь, чтобы мы поделились несметными богатствами, несправедливо доставшимися дикой невменяемой стране. sad
        1. финиш
          финиш Сегодня, 17:30 Новый
          +1
          Может не в этом случае и это вариант точек соприкосновения? Сегодня Британия и Канада выразили поддержку заявлениям тройки (РФ США Франция).
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 17:48 Новый
            0
            Цитата: финиш
            Может не в этом случае

            В каком случае? Посмотрите кому и на что я ответил. Я имел ввиду местных диванных "стратегов" постоянно здесь, по любому поводу, призывающих "ВДАРИТЬ" по Вашингтону, Анкаре, Киеву... ядрен-батонами и балдеющих от "плюсиков", которые им лепят такие же недоумки, совершенно не задумываясь о последствиях.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 16:52 Новый
      -2
      Давно говорю нечего своих терять в таком противостоянии выжечь источник этой всей мерзости и забыть.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 17:51 Новый
        0
        Цитата: Incvizitor
        Давно говорю нечего своих терять в таком противостоянии выжечь источник этой всей мерзости и забыть.

        Даешь третью мировую с ядрен-батонами? Вот только ни забыть, ни помнить после этого уже будет некому.
        1. Incvizitor
          Incvizitor Сегодня, 17:57 Новый
          0
          Кто же за царька будет в огне ЯО гореть?
    3. keeper03
      keeper03 Сегодня, 16:58 Новый
      +1
      Отличное предложение и заодно пролив "построим" ! good soldier
      1. stas
        stas Сегодня, 17:16 Новый
        -2
        По которому ни кто не будет ни плавать ни ходить, как моряки!
        1. keeper03
          keeper03 Сегодня, 18:05 Новый
          -2
          Это смотря какой ширины он будет ! yes Рыбам уж точно понравится ! wassat
          1. stas
            stas Сегодня, 18:08 Новый
            -1
            Так иди и понравься рыбакам. Они из тебя уху на поминках сварят!
          2. stas
            stas Сегодня, 18:13 Новый
            0
            Ты бомби у себя под одеялом, только масочку одевай от вони!
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:31 Новый
    +4
    Конечно недопустима - ведь по результатам этой войны и проигравшая, и выигравшая сторона в массовом порядке переедут на ПМЖ в Россию..
  5. инженер74
    инженер74 Сегодня, 16:32 Новый
    +21
    Когда начинали войну в Сирии, одной из целей, если кто помнит, было недопущение бармалеев на Кавказ и к границам России...
    Партнёров так себе выбираем. sad
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 16:35 Новый
      +6
      Причем здесь партнеры ? Террористов немало побили в Сирии..
      1. инженер74
        инженер74 Сегодня, 16:37 Новый
        +1
        А в Нагорный Карабах они по своей инициативе пришли?
        То, что в Сирии побили, там и осталось, и эти бы остались, если бы не "партнёры"!
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 16:39 Новый
          +3
          Партнеров хоть выбирай хоть не выбирай- ни на что не влияет. Они просто есть, хотим мы того или нет.
        2. iomoe
          iomoe Сегодня, 17:34 Новый
          -4
          Т.е. оккупировать территорию нормально, никто так не возбуждался, а теперь странно, что туда (якобы) потянулась всякая мразь (правда, для кого мразь, а для кого и освободители, если они действительно, приехали). Главное правильный ярлык навесить перед замачиванием в сортире.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:39 Новый
      +6
      Похоже - таки не тех бомбили.. И не тем газопроводы строим, АЭС, С-400 продаём, да и вообще всячески облизываем... Ибо турки - добра не помнят принципиально, а любые уступки - воспринимают как откровенную слабость.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 16:52 Новый
        0
        А мы их облизывали ? Я что то не заметил... А кому строить ? В Китай построили, осталась Индия. И все ?
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 16:56 Новый
          0
          Ну - если простить убитого посла, сбитый самолёт, гибель наших военных в Сирии, а вместо наказания за это - сплошной дождь ништяков не означает облизывать... Кому строить - ну не откровенным врагам же..
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 17:06 Новый
            -2
            Цитата: paul3390
            Ну - если простить убитого посла, сбитый самолёт, гибель наших военных в Сирии, а вместо наказания за это - сплошной дождь ништяков не означает облизывать... Кому строить - ну не откровенным врагам же..

            Ну если не считать убитых на территории Сирии турков, то да - одни ништяки.
            1. paul3390
              paul3390 Сегодня, 17:07 Новый
              0
              И что? Как это туркам помешало? Ну убили сотню-другую - сухой осадок-то какой? Они ушли из Идлиба? Перестали гадить изо всех сил? Это что - победа?
              1. 1976AG
                1976AG Сегодня, 17:14 Новый
                +1
                А мы говорили что победили турок ? Я что то не слышал такого. А наших побили - мы ушли из Сирии ? Оно нас этим победили ? Тоже нет.
      2. Борис ⁣Бритва
        Борис ⁣Бритва Сегодня, 17:17 Новый
        +3
        Цитата: paul3390
        турки - добра не помнят принципиально, а любые уступки - воспринимают как откровенную слабость

        Так это и была слабость, а не уступки. Болгария от потока отказалась и деваться нам было некуда, в условиях так и не решенной за десятки лет зависимости от экспорта сырья. Разве это сильная позиция?
    3. Перейра
      Перейра Сегодня, 16:43 Новый
      +3
      Когда начинали войну в Сирии, одной из целей, если кто помнит, было недопущение бармалеев на Кавказ и к границам России...

      Помним. Это к вопросу, в действительно ли выиграна Сирийская кампания?
      1. Dikson
        Dikson Сегодня, 16:46 Новый
        +7
        Это наверное к вопросу, через сколько дней в Дагестане они появятся... и в других точках Кавказа.. - остался только один вопрос, и это вопрос времени..
      2. Svarog
        Svarog Сегодня, 16:48 Новый
        -3
        Цитата: Перейра
        Когда начинали войну в Сирии, одной из целей, если кто помнит, было недопущение бармалеев на Кавказ и к границам России...

        Помним. Это к вопросу, в действительно ли выиграна Сирийская кампания?

        Шойгу уже трижды об этом объявил..
        1. Перейра
          Перейра Сегодня, 16:49 Новый
          -3
          Вот и цена его объявам.
        2. 1976AG
          1976AG Сегодня, 16:58 Новый
          +5
          Ни разу не сказал, что Сирийская кампания выиграна.
        3. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Сегодня, 17:26 Новый
          +3
          Цитата: Svarog
          Шойгу уже трижды об этом объявил

          Проблема не в военных, а в тех - кто отдает им приказы. В частности, приказы на эту странную череду перемирий. Вот того, кто эти приказы отдает, и следует наградить, причем трижды.
          Выпустить специальную медаль: "За полную и, на сей раз уж точно, окончательную победу над террористами в Сирии". И заставить все 3 медали разом носить.
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 17:34 Новый
            0
            Перемирия и сирийской армии тоже были нужны. Или думаете там мало сирийцев погибло? Нужна была и передышка и перегруппировка. А то вас послушать, так армия Сирии была полна сил и решимости добить врага, а мы им помешали.
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 16:54 Новый
        -2
        А что у нас вообще выиграно за последние 20 лет? Не считая Крыма..
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 16:59 Новый
          +5
          Цитата: paul3390
          А что у нас вообще выиграно за последние 20 лет? Не считая Крыма..

          Принуждение к миру Грузии.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 17:05 Новый
            +3
            А мы её принудили? И каких результатов добились? В Грузии нет НАТО или турок? Мы установили там дружественное нам правительство? Мы окончательно убрали угрозу с грузинской границы? Увы - мы просто дали грузинам в морду. Что само по себе конечно не плохо, но хотелось бы и позитивных результатов этого телодвижения.. Вместо этого - мы зачем-то остановились на подступах к Тбилиси и оставили жить режим Саакашвили..
            1. 1976AG
              1976AG Сегодня, 17:08 Новый
              +3
              Цитата: paul3390
              А мы её принудили? И каких результатов добились? В Грузии нет НАТО или турок? Мы установили там дружественное нам правительство? Мы окончательно убрали угрозу с грузинской границы? Увы - мы просто дали грузинам в морду. Что само по себе конечно не плохо, но хотелось бы и позитивных результатов этого телодвижения.. Вместо этого - мы зачем-то остановились на подступах к Тбилиси и оставили жить режим Саакашвили..

              Результатом являются десятки тысяч уцелевших мирных граждан Южной Осетии и Абхазии и отсутствие на этих территориях грузинских и НАТОвских войск. Этого мало ?
        2. Комментарий был удален.
      4. 1976AG
        1976AG Сегодня, 16:54 Новый
        +6
        Цитата: Перейра
        Когда начинали войну в Сирии, одной из целей, если кто помнит, было недопущение бармалеев на Кавказ и к границам России...

        Помним. Это к вопросу, в действительно ли выиграна Сирийская кампания?

        Она еще не выиграна, раз не вся территория Сирии подконтрольна Асаду, но разве зря там террористов били ? Сейчас бы не 5000 боевиков ломанулись бы на Кавказ, а 120 000. Это лучше ?
        1. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Сегодня, 17:30 Новый
          +1
          Цитата: 1976AG
          разве зря там террористов били ?

          Этого ни кто под сомнение не ставит. Наоборот. Били - и следовало добить. А вот почему не дали добить - к этому как раз и есть вопросы.
      5. халпат
        халпат Сегодня, 17:06 Новый
        -2
        Цитата: Перейра
        Когда начинали войну в Сирии, одной из целей, если кто помнит, было недопущение бармалеев на Кавказ и к границам России...

        Помним. Это к вопросу, в действительно ли выиграна Сирийская кампания?

        Только что «отдуплились»: ИГИЛ разгромлен. Не пустили ни одного террориста на российскую территорию.
        Что ж теперь? раздупляться прикажете? smile

        Меня вообще смущает эффективность работы соответствующих российских (спец)служб.
        А может они-то как раз отрабатывают, докладывают, а там куда это всё докладывается - всё и затухает?
        Но такое забавное ощущение складывается:
        1. Навальный - проспали.
        2. Белоруссия - проспали
        3. Карабах - ...
        4. Киргизия - аналогично пп.1-3
        Такое ощущение, что власти сами всё узнают «из газет», спрашивают службы, а те... или ещё сами не читали газет... или говорят: а там папочка у вас зелёная...надысь отправлена нами была...
        Нет?
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 17:11 Новый
          +2
          Для вас наверно это будет новостью, но террористы имеют возможность перемещаться из одного государства в другое, а помимо этого вербовка боевиков никогда не прекращалась, так что наличие боевиков удивлять не должно и это не является показателем эффективности работы нашей группировки.
          1. халпат
            халпат Сегодня, 17:22 Новый
            -2
            Ну, то есть, всё-таки это политическое руководство «тупит». Так?
            1. 1976AG
              1976AG Сегодня, 17:23 Новый
              +1
              В чем тупость ?
              1. халпат
                халпат Сегодня, 17:57 Новый
                +1
                Цитата: 1976AG
                В чем тупость ?

                я не могу знать, но могу предположить, судя по тому, как идёт российский новостной поток.
                Объясню:
                1. В России есть единственный человек принимающий решения - Путин Владимир Владимирович. Все остальные - массовка разной степени публичной известности.
                2. Если это действительно так, как я написал в п.1, то и «исполнители» работают следующим образом.
                Составил доклад: изложил ситуацию абсолютно верно и точно, даже проанализировал и возможно талантливо.
                И ничего более. Ни своего мнения, ни своих предложений. Не моя епархия - не мой уровень принятия решений(высунешься - ещё и виноватым останешься, коллеги по иерархической лестнице с удовольствием в этом помогут).
                А одному ВВП, даже с 2-3 или 5 самыми близкими и преданными рядом, просто не объять необъятное.
                Вот как-то так.
                Грубая аналогия - СССР перед началом Великой Отечественной войны.
                Не похоже?
    4. Борис ⁣Бритва
      Борис ⁣Бритва Сегодня, 17:12 Новый
      0
      Цитата: инженер74
      недопущение бармалеев на Кавказ и к границам России

      Поэтому мы собрали бармалеев со всей Сирии, посадили их в автобусы и доставили к султану, а он их на борта посадил - и прямиком на Кавказ.
      Кто-то там у нас великим умом наделен, не иначе...
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 17:37 Новый
        -3
        Легче воевать на один фронт, чем на три. Армия Сирии не так сильна, чтобы одновременно атаковать террористов на всех направлениях.
        1. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Сегодня, 18:10 Новый
          0
          Цитата: 1976AG
          Легче воевать на один фронт, чем на три. Армия Сирии не так сильна, чтобы одновременно атаковать террористов на всех направлениях.

          Следуя вашей логике, после того, как прорывается фронт противника, нарушаются его коммуникации, а его войска дробятся на мелкие группы, вынужденные держать обособленную оборону, без связи друг с другом - вот тут то противник и становится особенно силен.
          Триандафиллов бы просто прослезился от таких откровений.
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 18:34 Новый
            0
            Я считаю, что проще изолировать и потом ликвидировать один очаг сопротивления, чем держать в окружении, а потом штурмовать в условиях городской застройки три и более очагов сопротивления.
  6. финиш
    финиш Сегодня, 16:32 Новый
    +4
    ⚡️В Азербайджан перебросят две партии боевиков из Пакистана и Афганистана⚡️
    Об этом сообщают источники @wargonzo в Стамбуле, те самые, которые первыми рассказали о присутствии наёмников из Сирии в Азербайджане. В итоге информация подтвердилась.
    Итак, в дополнение к заявлению главы СВР Нарышкина информацией - они подтверждают следующее.
    Помимо сирийских «джихадистов», Баку собирается привлечь для операции на карабахском фронте до 1000 боевиков из Центральной Азии.
    Речь идёт о наемниках из Пакистана и Афганистана. Естественно - религиозных радикалах.
    Нам в @wargonzo это не кажется удивительным, потому что у Баку помимо Турции тесные связи с Исламабадом именно по военной линии. В Пакистане Азербайджан закупает оружие и тренирует отдельных военных специалистов.
    В свою очередь, наш источник в Стамбуле объясняет переброску этих боевиков тем, что азербайджанские военные не справляются с ожесточенными ближними боями, которые иной раз доходят до рукопашной. Мотивация отсутствует. Другое дело «джихадисты», которые готовы погибать за радикально-религиозные убеждения.
    К тому же, между Алиевым и Эрдоганом возникли определенные недопонимания. Алиев не выполнил данное президенту Турции обещание закончить войну блиц-криг
    1. svoit
      svoit Сегодня, 16:56 Новый
      +1
      А что разве Алиев не в курсе, что обещать не значит женится? И обещенного три года ждут? Насчёт блицкрига можно не переживать, никто на него и не рассчитывал и вряд ли он был возможен
  7. Попуас
    Попуас Сегодня, 16:33 Новый
    +4
    Все заявляют,озабоченность проявляют...Так бомбите или сбивайте ! Или бородатые в Закавказье не так опасны,как на ближнем востоке... request
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 16:37 Новый
      +6
      Возможно официальное заявление СВР и является озвучиванием намерений по их уничтожению.
      1. Попуас
        Попуас Сегодня, 16:41 Новый
        +8
        По мне так в данном случае, надо поступать как израильтяне,сначала уничтожить,а потом декларировать!
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 16:43 Новый
          +3
          Нанесение ударов Россией по террористам не останется незамеченным, значит надо его официально обосновать.
          1. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 18:08 Новый
            0
            Цитата: 1976AG
            Нанесение ударов Россией по террористам не останется незамеченным, значит надо его официально обосновать.

            Там и армяне не плохо с этими "бомжахедами" справляются. Уже более сотни "туристов" уконтропупили. Вчера где то выкладывали переписку одного из выживших, который своим побратимам в Сирию слёзно отписался в том плане, что там куда он приехал творится ад и почти всех с кем он был уже убили, а посему он хочет домой, воевать "по старинке" - позавтракал, сходил пострелял, Аллах акбар поорал, получил денег за день, вернулся домой, полюбил жену т.к. с гуриями встретиться не вышло и так далее. По сравнению с Карабахом, рутина...
        2. Svarog
          Svarog Сегодня, 16:48 Новый
          +4
          Цитата: Попуас
          По мне так в данном случае, надо поступать как израильтяне,сначала уничтожить,а потом декларировать!

          Однозначно выигрышная тактика.
      2. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:43 Новый
        +2
        Цитата: 1976AG
        Возможно официальное заявление СВР и является озвучиванием намерений по их уничтожению.

        Весь мир неделю это уже озвучивает. Только дошло?! Да ладно!
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 16:44 Новый
          +5
          Цитата: GELEZNII_KAPUT
          Цитата: 1976AG
          Возможно официальное заявление СВР и является озвучиванием намерений по их уничтожению.

          Весь мир неделю это уже озвучивает. Только дошло?! Да ладно!

          Конечно не только дошло, просто такие заявления просто так не делаются.
      3. Борис ⁣Бритва
        Борис ⁣Бритва Сегодня, 17:40 Новый
        +1
        Цитата: 1976AG
        Возможно официальное заявление СВР и является озвучиванием намерений по их уничтожению

        Тоже проскочила подобная надежда. Но только как это практически реализовать? В отличае от Сирии боевые порядки бармалеев в Карабахе будет, например, прикрывать азербайджанская ПВО. Бармалеи будут перемешаны с азербайджанскими военными. И т.д. и т.п. Для работы по бармалеям с воздуха сначала придется эту ПВО выносить, а потом месить бармалеев вместе с сынами Азербайджана. Это уже война не с бармалеями, а с Азербайджаном получается.
        Так что здесь скорее всего наше "противостояние террористам" выльется (если вообще будет реализовано) лишь в поставки вооружений Армении и, может быть, приезд небольшого количества "отпускников" из РФ.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 17:50 Новый
          0
          Да, с воздуха очень сложно и опасно. Видимо придется точечными ударами ракет различных классов...
          1. Борис ⁣Бритва
            Борис ⁣Бритва Сегодня, 18:27 Новый
            0
            Цитата: 1976AG
            Видимо придется точечными ударами ракет различных классов...

            А куда бить? Разведку чем вести для "точечных ударов", если небо для нас закрыто?
            Если вы проводите аналогии с ударами евреев по, якобы, иранским объектам в Сирии, то совершенно напрасно. Во-первых, евреи и так с Сирией по-сути в состоянии войны, так что реальная "точность" их ударов отношения между двумя странами еще хуже не сделает. Во-вторых, над территорией Сирии постоянно летают в разведцелях наши "партнеры" (ни кто им этого не запрещает), которые свободно сливают собраную информацию Израилю. И даже в этих условиях, что-то не видно, чтобы Иран в панике выводил своих из Сирии. Военная эффективность этих ударов - под большим вопросом. Они скорее носят ритуальный характер. Такое характерно для государств с соответствующей системой "ценностей", но абсолютно бесполезно для нас.
            1. 1976AG
              1976AG Сегодня, 18:30 Новый
              0
              Цитата: Борис ⁣Бритва
              Цитата: 1976AG
              Видимо придется точечными ударами ракет различных классов...

              А куда бить? Разведку чем вести для "точечных ударов", если небо для нас закрыто?
              Если вы проводите аналогии с ударами евреев по, якобы, иранским объектам в Сирии, то совершенно напрасно. Во-первых, евреи и так с Сирией по-сути в состоянии войны, так что реальная "точность" их ударов отношения между двумя странами еще хуже не сделает. Во-вторых, над территорией Сирии постоянно летают в разведцелях наши "партнеры" (ни кто им этого не запрещает), которые свободно сливают собраную информацию Израилю. И даже в этих условиях, что-то не видно, чтобы Иран в панике выводил своих из Сирии. Военная эффективность этих ударов - под большим вопросом. Они скорее носят скорее ритуальных характер.

              Вот поэтому я и говорю, что ситуация очень сложная...
    2. Dikson
      Dikson Сегодня, 16:54 Новый
      +1
      От сбивания турки уже подстраховались -перебросили на Черное море свою С-400.. теперь надо самим смотреть, чтобы очередных помидоров не нажраться за кровавый счёт Российско-Турецкой дружбы...
    3. Грица
      Грица Сегодня, 17:02 Новый
      +1
      Цитата: Попуас
      Все заявляют,озабоченность проявляют...Так бомбите или сбивайте ! Или бородатые в Закавказье не так опасны,как на ближнем востоке..

      Обрадовать Алиева, что он в течении 24 часов вывозит из страны всех бармалеев. В противном случае начинается контр террористическая операция. Кто не спрятался, я не виноват.
  8. fn34440
    fn34440 Сегодня, 16:39 Новый
    +10
    Не слабо Турецкий фюрер,подловил на кукан,Алиева-сына Председателя КГБ СССР.,повязав его с бывшимиИГИЛовцами(бывшие в могилах?).
    Такой позор. Как наш,теперь с этой продажной ...... будет общаться ?
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 16:44 Новый
      +4
      Так же как и с остальными продажными.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 17:14 Новый
      +2
      С хунтой из 404 же общался.
    3. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 17:14 Новый
      +3
      Цитата: fn34440
      Не слабо Турецкий фюрер,подловил на кукан,Алиева-сына

      Да, Ильхам, конечно, совершил большую ошибку пойдя на поводу у Эрдогана и привлёк для ведения боевых действий сирийских боевиков. Теперь у Армении появился козырь - они воюют против мирового терроризма, пособником которых получается является Алиев. Если уже СВР России делает такое заявление, то скорее всего Россия начнёт оказывать помощь Армении в борьбе с террористами, хотя до этого Россия не вмешивалась, и призывала только к переговорам и прекращению огня. Не удивлюсь, что полетят транспортники ИЛ-76 через Иран с вооружением для Еревана.
  9. askort154
    askort154 Сегодня, 16:43 Новый
    +5
    Эрдоган нагло лезет в Закавказье , вековую вотчину России, а весь мир притих, запасся попкорном и ждёт, как поведёт себя Россия ? Ведь Армения член ОДКБ !
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 16:56 Новый
      +2
      Вот только Нагорный Карабах не член.
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 17:11 Новый
      -1
      А повод запустить протоколы ОДКБ? Война идёт в НКР, а не в Армении. Драться на де-юре азербайджанской территории с ВС АЗербайджана? Отдать Баку Турции? Потерять кредитоспособного экономического партнера в период падающих цен на нефть и мировой экономики в целом? Получить полномасштабную войну против Асада в Сирии? Не умнО. Сбалансированная миротворческая политика вместе с контактами с обеими воюющими сторонами закрепит позиции РФ в Закавказье и подвинет турков. Все силовые варианты приведут к имиджевым, финансовым, политическим и человеческим потерям РФ.
      1. финиш
        финиш Сегодня, 17:34 Новый
        -1
        Все то Вы хорошо сказали! А как быть с завезенными и прилетающими боевиками? Какая-то часть останется.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 17:46 Новый
          +1
          Цитата: финиш
          Все то Вы хорошо сказали! А как быть с завезенными и прилетающими боевиками? Какая-то часть останется.

          А вот над этим пусть думают те, у кого есть вся полнота информации по обстановке и кто располагает соответствующими ресурсами.
        2. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 18:25 Новый
          0
          Какая то часть чеченских боевиков живет в Грузии и Азербайджане. Мы их сильно чувствуем? Кроме того, уцелевшие будут переправлены, в основной своей массе, в Идлиб и Ливию и не знаю ещё куда. Это люди, которым предоставляют работу большие дяди, а в шиитском и светском Азербайджане им делать просто нечего.
      2. Борис ⁣Бритва
        Борис ⁣Бритва Сегодня, 17:52 Новый
        0
        Цитата: Krasnodar
        Сбалансированная миротворческая политика вместе с контактами с обеими воюющими сторонами закрепит позиции РФ в Закавказье и подвинет турков.

        Ага. Уже закрепила и подвинула. Только вы нас и турков местами перепутали.
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 18:31 Новый
          0
          Напоминаю, что большая часть оружия - от стрелкового до артиллерийского, танкового и боевых самолётов и вертолетов все таки российского производства.
          Кроме того, По итогам 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил 3,022 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем за последние десять лет. При этом республика имеет отрицательный торговый баланс с РФ на сумму 1,555 миллиарда долларов. Они закупают у РФ больше.
          Насчёт ниши Турции - высокоточное вооружение типа беспилотников, наверняка одежда, медицина и, разумеется, культурная экспансия - за ней. Но это естественно. У них один язык - фильмы, книги, туризм. С этим ничего не поделать, да и не нужно.
  10. Николай Петров
    Николай Петров Сегодня, 16:49 Новый
    0
    Ну так в чём дело? И силы и средства в наличии! Или что, "элита" читай пятая колонна боится санкций. Как то неправильно всё это.
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 16:50 Новый
    +3
    Значит РФ все равно порядок придется наводить, турецким... не должно быть места на окраинах нашей страны.
  12. prior
    prior Сегодня, 16:56 Новый
    +4
    Чем "бармалеи" в составе азербайджанской армии лучше или хуже сирийских "бармалеев" ?!
    Значит нужна антитеррористическая операция в Азербайджане.
    По примеру, как делает это Израиль в Сирии с проиранской Хизбаллой - нашли, определили координаты, раздолбали.
    И привет Алиеву, который их пригрел с подачи Турции.
  13. dzvero
    dzvero Сегодня, 16:57 Новый
    -1
    Трое крупных игроков сделали неслабое заявление и очень похоже что определились с к.озлом опущения. Не удивлюсь, если следующий шаг будет объявить Азербайджан и Турцию террористическими государствами, если не пойдут на прекращение огня.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 17:02 Новый
      +1
      Государства террористическими не объявят, а вот нанесение ударов санкционировать могут.
    2. Борис ⁣Бритва
      Борис ⁣Бритва Сегодня, 17:58 Новый
      0
      Цитата: dzvero
      Не удивлюсь, если следующий шаг будет объявить Азербайджан и Турцию террористическими государствами, если не пойдут на прекращение огня.

      Вы заявления определенных игроков за истиную их позицию - абсолютно напрасно принимаете.
  14. финиш
    финиш Сегодня, 16:59 Новый
    +2
    Иран предупредил воюющие стороны, что не потерпит "прилёта" снарядов на свою территорию из зоны конфликта в Карабахе и примет более жёсткие меры в случае повторения недавних инцидентов.
    Отметим, что одной из возможных реакций Тегерана может быть уничтожение позиции, с которой произошёл обстрел.
  15. Malkavianin
    Malkavianin Сегодня, 17:05 Новый
    +6
    Если знают, что террористов завозят турки, то почему их не вышибают? Или интересы бизнеса: Аккую, Турецкий поток и помидоры перевесили угрозу терроризма?
  16. дон-1500
    дон-1500 Сегодня, 17:08 Новый
    0
    Цитата: 1976AG
    Партнеров хоть выбирай хоть не выбирай- ни на что не влияет. Они просто есть, хотим мы того или нет.

    Т. е. по вашему ведение собственной "игры" во внешней политике невозможно? Даже для такой страны как Россия? Тверже нужно быть в принципиальных вопросах изначально, что бы не было потом проблем.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 17:20 Новый
      0
      А мы собственную игру и ведем.
  17. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 17:09 Новый
    +2
    Colonel Cassad сообщает что в Конгресс США внесен проект резолюции осуждающей действия Турции и Азербайджана в Нагорном Карабахе и позиционирующей их виновниками войны.

    Так недалеко от пособничества в терроризме и санкциях. И если у недосултана еще есть шанс открутится, то азербайджанецы сполна отхватят от американской любви.
  18. maktub
    maktub Сегодня, 17:17 Новый
    0
    Мнится мне что "бармалеи "пойдут после Карабаха на Дагестан
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 17:25 Новый
      +1
      А оттуда в б/У ССР
      1. maktub
        maktub Сегодня, 17:40 Новый
        0
        Да далековато однако, Дагестан поближе будет,да и схроны в горах наверняка уже подготовлены и турецкая разведсеть активизированна
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 17:42 Новый
          +1
          Далековато, но аппетит приходит во время еды. Вторая чеченская началась потому, что им оказалось мало Чечни и они пошли в Дагестан. Взяв Дагестан они бы тоже не остановились..
          1. maktub
            maktub Сегодня, 17:48 Новый
            0
            Вот о чем я и веду речь,а вы троллингом занимаетесь
            1. 1976AG
              1976AG Сегодня, 17:58 Новый
              0
              Никогда этим не занимался.
              1. maktub
                maktub Сегодня, 18:04 Новый
                0
                На счёт б/У ССР, нет?
                1. 1976AG
                  1976AG Сегодня, 18:18 Новый
                  0
                  А вас это задело ? По моему мнению это должно задевать только тех, кто стыдится прошлого. А я это самое прошлое захватил и для меня это лучшее время жизни....
  19. Комментарий был удален.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 17:41 Новый
      0
      1. Кто их называл друзьями ?
      2. А почему вы до сих пор не признали независимость Нагорного Карабаха?
  20. Tneбурашка
    Tneбурашка Сегодня, 17:33 Новый
    0
    Как быстро по заказу заинтересованных лиц Бармалей перемещаться могут,а если б их в Сирии не прорядили , страшно и подумать