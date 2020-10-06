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«Кремлёвский мечтатель» против «филистера»: 100 лет встрече Владимира Ленина и Герберта Уэллса

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В Москве, ровно сто лет назад, 6 октября 1920 года состоялась встреча английского писателя Герберта Уэллса и Владимира Ильича Ленина. C Лениным, тогда главой молодой Советской России, встречались многие люди со всего мира. Герберт Уэллс имел свое представление о справедливом мироустройстве и путях построения счастливого и благополучного общества и был к тому времени уже известным писателем-фантастом, публицистом, автором философских эссе и исторических очерков. Поэтому встреча имела взаимный интерес.


Ленина интересовала реакция мировой, частности английской прессы, общества на революцию в России. Обсудили статьи и труды, о революции и ситуации в России, опубликованные за рубежом. Особенно его волновал вопрос, почему западный мир не поддерживает нашу революцию и не свергает капитализм по примеру России. Ленин был в то время одержим идеей мировой революции и очень рассчитывал, что она скоро случится. Уэллс пытался выяснить, что дала народу социальная революция, совершенная большевиками, а также что намерен делать Ленин со страной, какое государство он хочет построить в итоге, и что делается для преодоления имеющихся экономических и социальных проблем.

Ленин трезво оценивал ситуацию в стране и признавал наличие масштабных проблем в деле построения коммунизма, трудностей в экономике и социальной сфере из-за военной разрухи, а также из-за внешней угрозы и неприятия капиталистическим окружением советской России. Ленин выяснял у Уэллса его впечатления от увиденного в России и слышал в ответ его мнение о неприемлемости и жесткие оценки происходящего, неприятные впечатления от состояния страны.

Ленин рассказал Уэллсу о планах преобразования страны, в том числе, об электрификации России, намерениях построить крупные электростанции, для нужд населения, транспорта и промышленности, об обеспечении светом губерний России, о восстановлении разрушенных железных дорог и их электрификации, строительстве шоссейных дорог по всей стране, об индустриализации, и как через это будет создана новая и счастливая коммунистическая страна.

Уэллс выражал большие сомнения по поводу всех этих ленинских планов, о чем не стеснялся говорить. Эти описания чудесного будущего и уверенность вождя революции в их реальности, оптимизм и напор Ленина на фоне разрухи в стране побудили Уэллса назвать Ленина «кремлевским мечтателем» - определение, ставшее крылатой фразой. Хотя позднее несколько поправил свое мнение и сказал, что «Ленин был, по меньшей мере, действительно великим человеком». Говорил и о народном просвещении. Уэллс похвалил меры советской власти в этом вопросе. Прощаясь, Ленин сказал: «Приезжайте снова через десять лет и посмотрите, что сделано в России за это время». Свои впечатления Уэллс описал в очерке «Россия во мгле», которую Ленин внимательно прочитал и назвал Уэллса мещанином и филистером.

Р.S. Филистер - презрительное название человека с узкими взглядами, преданного рутине; самодовольного мещанина, невежественного обывателя, отличающегося лицемерным, ханжеским поведением.
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36 комментариев
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  1. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 16:42 Новый
    +19
    Вот уж точно, большевики с Россией смогли сделать такое, что даже фантастам не снилось!!! good
    Из убогой крестьянской страны сделали мировую космическую державу за полвека!!! drinks
    Разгромив при этом наголову самую мощную армию мира! Честь и хвала!!! fellow
    1. Kaw
      Kaw Сегодня, 16:51 Новый
      -14
      Это всё сделал не Ленин, а Ленин разочаровался в идеях Маркса и начал строить НЭП.
      1. tatra
        tatra Сегодня, 17:05 Новый
        +8
        Нет ,в отличии от врагов коммунистов ,захвативших Россию ,которые уже со 2 января 1992 года шарахнули по российскому народу капитализмом ,большевики ради блага страны и народа устроили 8 лет переходного периода от капитализма к социализму ,они и сами занялись развитием ,модернизацией страны ,и российским и иностранным буржуям позволили работать .
        1. Ezoterik
          Ezoterik Сегодня, 17:54 Новый
          -6
          Ну да, позволили. Добренькие какие. Особенно дедушка Ильич. Расстрелять, извести под корень, загнать в концлагеря - вот это добренький дедушка очень уважал. Деваться им было некуда. Он наверное думал, что народ в глубоком порыве начнет работать за бесплатно,коммунизм строить, прямо мечтает его строить, в драных штанах и с голодным брюхом. Крестьянские восстания, забастовки рабочих - хотя казалось бы,с чего это гегемону бастовать,он же стал хозяином страны.
          Однако хозяином страны стали Ленин с сотоварищами. И не надо о том, что он видете ли картошечку ел. Кремлевская столовая в те времена очень хорошая была. Интересно почитать воспоминание Бабеля об этом времени. Как он приехав в Питер,и подавшись в ЧК, к друзьям своим, раскуривал папиросы Александра Третьего, которые ему в подарок турецкий султан прислал, и его халат на себя примерял, и удивлялся тому, что он штопанный.
          Зверства Бела Куна и Землячки вообще не поддаются нормальному осмыслению. Тут скорее что то демоническое. Что касается Сталина, то благодарность ему в том, что он уничтожил всю эту банду.
          1. апро
            апро Сегодня, 18:03 Новый
            +5
            Цитата: Ezoterik
            Однако хозяином страны стали Ленин

            И сколько бабла поднял Ильичь?где яхты .дворцы?счета в инбанках.гражданство ингосударств?за революцию ему кайзер бабла отвалил?
            1. Ezoterik
              Ezoterik Сегодня, 18:14 Новый
              -2
              А зачем они были ему? Что покупать то? И так все есть. А денежки в коминтерн. Ему они нужнее, чем народу нищему. Коминтерн поддерживал коммунистов в тех странах, где они уже были. Первое время французы были «гордые» — до 1922 года не брали денег от иностранцев, финансировали себя сами. Но потом все-таки взяли. Бюджеты компартий в Словакии, Чехии, Италии, Англии — от 200 до 500 тысяч рублей золотом.
              "Немцы с самого начала деньги брали, и в одном только в 1921 году получили больше 5 с половиной миллионов марок «на революцию». Это был фонд поддержки неудавшейся немецкой революции 1923 года.
              В ноябре 1921 года миссия Фрунзе увезла миллион рублей золотом Кемаль-паше на развитие революции в Турции.
              В марте 1922 года (когда начиналась кампания по «изъятию церковных ценностей») по бюджету Коминтерна распределили 5 536 400 золотых рублей, а через внебюджетные фонды — 600 тысяч золотых рублей на революцию в Корее, 13 тысяч — компартии Эстонии, 15 тысяч — компартии Финляндии, 20 тысяч — компартии Латвии.
              Причем системы отчетности практически не было совершенно. Сугубая секретность! Единственный способ распределять деньги был прост: через доверенных лиц. «Доверенный» получал деньги и драгоценности, писал расписку… А куда тратил, никому не говорил, — разве что ему давал расписку функционер рангом пониже".
              1. апро
                апро Сегодня, 18:23 Новый
                0
                Цитата: Ezoterik
                А зачем они были ему?

                Странный Вы какой то...он же хозяин.или Вы что то не договариваете?взял власть гуляй всласть...это по русски.
                А эти циферки... это ВИЛенин переводил бабло как сейчас правильные русские переводят в офшор?грабил россию?или проводил эфективную монетарную политику?или маньяком был?
          2. tatra
            tatra Сегодня, 18:06 Новый
            0
            Да не надо мне антисоветских методичек ,и лицемерного "человеколюбия " врагов СССР и советского народа ,которое у вас включается исключительно в вашей лживой и лицемерной антисоветчине для оправдания захвата вами СССР . Чем мне нравится ВО -здесь все-таки враги коммунистов повыше по интеллекту и самосознанию ,чем все остальные враги коммунистов . НО всё равно иногда попадаются вот такие .
        2. Thunderbringer
          Thunderbringer Сегодня, 18:00 Новый
          -3
          Это ложь, как всегда у коммунистов.
          Сами коммунисты собственную страну и продали.
          Из коммунистов стали буржуями, как давно мечтали.
          1. tatra
            tatra Сегодня, 18:08 Новый
            0
            Ха ,а есть хоть что-нибудь из 103 лет после Октябрьской революции ,к чему вы ,враги коммунистов ,были бы "при чем ", кроме того ,что вы ПОИМЕЛИ после уничтожения СССР ,и из-за чего всем вам и "а сейчас лучше ,чем при коммунистах в СССР "?
      2. Valerikk
        Valerikk Сегодня, 17:58 Новый
        +1
        Ленин всему этому положил начало - спас Россию.
        Да и НЭП - это вовсе не разочарование в идеях Маркса.
        «Эту политику мы проводим всерьез и надолго, но, конечно, как правильно уже замечено, не навсегда»
    2. stas
      stas Сегодня, 17:34 Новый
      +6
      Не хватает сейчас Ленина в Кремле с большевиками.
      У многих Едоков России апетит пропал бы воровать, в ЧК!
      1. Thunderbringer
        Thunderbringer Сегодня, 18:00 Новый
        -5
        Ага, надо опять миллионов 20 положить в борьбе за счастье коммунистов.
        1. stas
          stas Сегодня, 18:04 Новый
          +2
          Если нет ума не лезь в прогнозирование! История развивается только вперед, по восходящей спирали вверх. Китай обошелся и 3 тысячами!
          А в России хватил и 50 буржуев посадить и не убивать, остальные сами вернут деньги государству и народу.
        2. Pavel57
          Pavel57 Сегодня, 18:18 Новый
          -1
          Товарищ Троцкий со сделки по закупке паровозов себе в карман положил круглую сумму.
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 17:44 Новый
      +2
      Цитата: parusnik
      которую Ленин внимательно прочитал и назвал Уэллса мещанином и филистером.
      ..."Филистер о революционере"Статья Л.Д.Троцкого.1924 г

      А что этот филистёр создал в своём воспалённом мозгу? На Марсе --- суперцивилизацию киборгов-вампиров. На Земле в будущем --- переход от капитализма к каннибализму. На Луне --- гуманную миролюбивую цивилизацию, однако неспособную себя защитить. На океанских глубинах --- расу ящериц, ничем по существу не отличаются от нас. А остров доктора Моро --- ""сказки садиста-гуманиста""...
      1. Thunderbringer
        Thunderbringer Сегодня, 18:02 Новый
        -4
        А ленин что создал?
        Если бы не Сталин всей его конструкции пришёл бы конец ещё в 30-е.
    4. ArioN
      ArioN Сегодня, 18:12 Новый
      +2
      Цитата: Корона без вируса
      Вот уж точно, большевики с Россией смогли сделать такое, что даже фантастам не снилось!!! good
      Из убогой крестьянской страны сделали мировую космическую державу за полвека!!! drinks
      Разгромив при этом наголову самую мощную армию мира! Честь и хвала!!! fellow

      Сам читая историю Советской России ,многому удивляюсь ,как такое возможно..Это по истине нечеловеческие возможности такое создать из отсталой безграммотной ограбленной и обескровленной страны (гражданской войной и т.д.) Индустриальное государство и еще потом сломать хребет фашистской европе и стать мировой державой первопроходцем в Космосе и т.д. Кто помогает России ? И даже в 90-х фактически страна на боку и вдруг опять начинается подъем..Это фантастика !
  2. Svarog
    Svarog Сегодня, 16:43 Новый
    +11
    Р.S. Филистер - презрительное название человека с узкими взглядами, преданного рутине; самодовольного мещанина, невежественного обывателя, отличающегося лицемерным, ханжеским поведением.

    Вот оказывается как нужно называть нашу "элиту"
    1. апро
      апро Сегодня, 16:55 Новый
      +7
      Цитата: Svarog
      Вот оказывается как нужно называть нашу "элиту"

      Нет слишком мудрёно..это просто бандиты.
  3. апро
    апро Сегодня, 16:53 Новый
    +10
    Если ВИЛенин был в кремле мечтатель.то кто сегодня в кремле? сказочный...
    Он говорил о индустриализации и электрофикации....сегодня о чём говорят?об оптимизации.
  4. tatra
    tatra Сегодня, 17:01 Новый
    +11
    А представим себе ,что сейчас большевики во главе с Лениным захватили Россию . И на чьей стороне был бы народ ,на стороне большевиков ,или на стороне чиновников ,богатых и богатейших буржуев ,"элиты "? Ответ очевиден .
    1. апро
      апро Сегодня, 17:04 Новый
      +6
      Цитата: tatra
      Ответ очевиден .

      Не так всё просто уважаемая Татра...если самосознание на преждем уровне.то не факт.народом надо заниматься.
      1. tatra
        tatra Сегодня, 17:09 Новый
        +6
        Народ готов ,чего так безумно боятся враги коммунистов ,поэтому и как только еще до последних "выборов Путина " они увидели быстро растущую популярность кандидата на выборах Грудинина у патриотов России ,они обрушились на него со всей из злобой и ненавистью ,хамством и оскорблениями ,потому что боятся даже "бледной тени " Ленина .
        1. Ezoterik
          Ezoterik Сегодня, 18:19 Новый
          -2
          Всегда нравятся такие коммунисты. Они всегда за то, что бы кто то строил коммунизм. Кто то, не они сами, лично, боже упаси, по колено в грязи возводили великие стройки. Их удел блистать речами, и направлять "народную массу", что за гадкое слово, на великие свершения. Самому брать лопату, не, не, это не дело руководящих товарищей.
          Большая беда в том, что в России власть взяли в руки не меньшевики. Это было нормальное социал-демократическое течение. Что и произошло бы, не разгони большевики учредительное собрание, где на свободных выборах народ их "прокатил".Не впечатлился ими народ. Ну а ответ от большевиков был типичным - расстрел в Питере демонстрации рабочих в поддержку Учредительного собрания из пулеметов.
          1. апро
            апро Сегодня, 18:33 Новый
            0
            Цитата: Ezoterik
            Их удел блистать речами, и направлять "народную массу", что за гадкое слово, на великие свершения. Самому брать лопату, не, не, это не дело руководящих товарищей

            Да...да....в точь как сегодняшняя правящая партия....только результаты другие.не знаете почему?может языком чесали более эфективно?и умело?
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:27 Новый
    +1
    которую Ленин внимательно прочитал и назвал Уэллса мещанином и филистером.
    ..."Филистер о революционере"Статья Л.Д.Троцкого.1924 г
  6. TAMBU
    TAMBU Сегодня, 17:28 Новый
    +2
    Это был разговор разных по уровню развития людей. Один был с передовыми знаниями и мышлением, второй Уэллс, которому Ленин дал по своему обычаю очень точное и вероятно единственно возможное определение - филистер...
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 17:35 Новый
      +2
      Ленин дал по своему обычаю очень точное и вероятно единственно возможное определение - филистер...
      ...Это нам известно со слов Троцкого Л.Д. из статьи "Филистер о революционере".
  7. Valerikk
    Valerikk Сегодня, 17:32 Новый
    +7
    В 1920: "Ленин, который, как подлинный марксист, отвергает всех "утопистов", в конце концов сам впал в утопию, утопию электрификации. Он делает все, от него зависящее, чтобы создать в России крупные электростанции, которые будут давать целым губерниям энергию для освещения, транспорта и промышленности. Он сказал, что в порядке опыта уже электрифицированы два района. Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла торговля и промышленность?"

    В 1934: "Теперь, просматривая свою, написанную четырнадцать лет назад книгу, я должен признать, что Ленин был, по меньшей мере, действительно великим человеком"
  8. Radikal
    Radikal Сегодня, 17:35 Новый
    +3
    Уэллс похвалил меры советской власти в этом вопросе. Прощаясь, Ленин сказал: «Приезжайте снова через десять лет и посмотрите, что сделано в России за это время».
    Автор статьи почему-то не написал, что Г.Уэллс вернулся, правда не через 10, а через 14 лет, и 23 июля 1934 года получил интервью у Сталина. sad
    1. Советкин Сергей
      Советкин Сергей Сегодня, 18:34 Новый
      0
      Потому, что речь о встрече с Лениным, а не со Сталиным. Да и это больше новостная информация к 100 летию события
  9. stas
    stas Сегодня, 17:42 Новый
    +1
    Едоки России шабашат на ВО, как черти в Аду!
    Но есть Бог - справедливость и совесть человеческая, которую Едокам России не понять!
    Подождем и Едоки России получат своё место на нарах в Магадане!
  10. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 18:15 Новый
    -1
    Цитата: Kaw
    Это всё сделал не Ленин, а Ленин разочаровался в идеях Маркса и начал строить НЭП.

    НЭП сильно страну вытянул из нищеты которую революция принесла
  11. anjey
    anjey Сегодня, 18:16 Новый
    0
    Хоть что не говорил великий Уэллс а идеи социализма живы и до сих пор и тихой сапой внедряются в завуалированной форме на капиталистическом Западе, там "хозяева жизни" стараются не ввергать свой электорат в промозглую нищету,наученные на нашем "революционном опыте",а наши олигаторы ,дорвавшись до народных ресурсов,о простом народе думают в последнюю очередь,уходя в глубокий финансовый отрыв laughing ...
  12. ArioN
    ArioN Сегодня, 18:25 Новый
    0
    Заслуга Ленина это заложенный фундамент Советского государства !
    Борьба с безграматностью ,план ГОЭРЛО (электофикация всей страны) ,борьба с беспризорниками (помните детские дома "республика "ШКИД" ,Макаренко и т.д.) Тогда ковались идейные кадры великой страны СССР! Жаль эти кадры воспитанные повыбивали сразу в первые годы ВОВ ,ведь они шли добровольцами и т.д. Это все как то стараются сейчас не афишировать и наоборот грязью обливать ..Но память народа не стереть .