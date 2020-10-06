«Кремлёвский мечтатель» против «филистера»: 100 лет встрече Владимира Ленина и Герберта Уэллса

В Москве, ровно сто лет назад, 6 октября 1920 года состоялась встреча английского писателя Герберта Уэллса и Владимира Ильича Ленина. C Лениным, тогда главой молодой Советской России, встречались многие люди со всего мира. Герберт Уэллс имел свое представление о справедливом мироустройстве и путях построения счастливого и благополучного общества и был к тому времени уже известным писателем-фантастом, публицистом, автором философских эссе и исторических очерков. Поэтому встреча имела взаимный интерес.
Ленина интересовала реакция мировой, частности английской прессы, общества на революцию в России. Обсудили статьи и труды, о революции и ситуации в России, опубликованные за рубежом. Особенно его волновал вопрос, почему западный мир не поддерживает нашу революцию и не свергает капитализм по примеру России. Ленин был в то время одержим идеей мировой революции и очень рассчитывал, что она скоро случится. Уэллс пытался выяснить, что дала народу социальная революция, совершенная большевиками, а также что намерен делать Ленин со страной, какое государство он хочет построить в итоге, и что делается для преодоления имеющихся экономических и социальных проблем.
Ленин трезво оценивал ситуацию в стране и признавал наличие масштабных проблем в деле построения коммунизма, трудностей в экономике и социальной сфере из-за военной разрухи, а также из-за внешней угрозы и неприятия капиталистическим окружением советской России. Ленин выяснял у Уэллса его впечатления от увиденного в России и слышал в ответ его мнение о неприемлемости и жесткие оценки происходящего, неприятные впечатления от состояния страны.
Ленин рассказал Уэллсу о планах преобразования страны, в том числе, об электрификации России, намерениях построить крупные электростанции, для нужд населения, транспорта и промышленности, об обеспечении светом губерний России, о восстановлении разрушенных железных дорог и их электрификации, строительстве шоссейных дорог по всей стране, об индустриализации, и как через это будет создана новая и счастливая коммунистическая страна.
Уэллс выражал большие сомнения по поводу всех этих ленинских планов, о чем не стеснялся говорить. Эти описания чудесного будущего и уверенность вождя революции в их реальности, оптимизм и напор Ленина на фоне разрухи в стране побудили Уэллса назвать Ленина «кремлевским мечтателем» - определение, ставшее крылатой фразой. Хотя позднее несколько поправил свое мнение и сказал, что «Ленин был, по меньшей мере, действительно великим человеком». Говорил и о народном просвещении. Уэллс похвалил меры советской власти в этом вопросе. Прощаясь, Ленин сказал: «Приезжайте снова через десять лет и посмотрите, что сделано в России за это время». Свои впечатления Уэллс описал в очерке «Россия во мгле», которую Ленин внимательно прочитал и назвал Уэллса мещанином и филистером.
Р.S. Филистер - презрительное название человека с узкими взглядами, преданного рутине; самодовольного мещанина, невежественного обывателя, отличающегося лицемерным, ханжеским поведением.