Военное обозрение
Войти Регистрация

Баку начал масштабное наступление в Нагорном Карабахе - сообщают в Минобороны Армении

6

Армия Азербайджана проводит широкомасштабные наступательные действия на южном направлении в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом сообщает Министерство обороны Армении.


Вчера впервые с начала обострения в Нагорном Карабахе непризнанную республику посетил армянский премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом изданию «Арменпресс» сообщили в его пресс-службе. Он побеседовал с президентом НКР Араиком Арутюняном и высшими военными чинами. Министр обороны Республики Арцах генерал-майор Джалал Арутюнян отчитался о проведенных контратаках и дальнейших действиях перед руководителями двух армянских государств.


Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью турецкому телеканалу TRT Haber, что Анкара готова совместно с Российской Федерацией способствовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Он отметил, что его следует решить «в корне». При этом Чавушоглу прозрачно намекнул, что Москве пора перестать поддерживать Ереван:

Каждый должен быть на стороне правды. Есть оккупант и есть жертва оккупации. Справедливость на стороне Азербайджана. Странам, в том числе России, необходимо быть на стороне справедливости.
Использованы фотографии:
https://vk.com/military_az
6 комментариев
Объявление

Нашим проектам требуются авторы в новостной и аналитический отделы. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно на политические и экономические темы. Работа оплачивается. Обращаться: editor@topcor.ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. stas
    stas Сегодня, 18:33 Новый
    +1
    Гитлер тоже масштабно наступал, принёс много горя всем, потом сам застрелился в спину, с горя!
  2. TampaRU
    TampaRU Сегодня, 18:33 Новый
    +1
    Каждый должен быть на стороне правды. Есть оккупант и есть жертва оккупации. Справедливость на стороне Азербайджана. Странам, в том числе России, необходимо быть на стороне справедливости.

    .... Справедливость на стороне Сирии. Странам, в том числе и Турции, необходимо быть на стороне справедливости....
    Точка. hi
  3. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 18:35 Новый
    +1
    Интересно тюрки пляшут.
    Злой полицейский сказал своё слово.
    Далее очередное продвижение армии азербайджана.
    Следующий акт, выход на сцену доброго полицейского.
  4. demo
    demo Сегодня, 18:35 Новый
    +2
    Каждый должен быть на стороне правды. Есть оккупант и есть жертва оккупации. Справедливость на стороне Азербайджана. Странам, в том числе России, необходимо быть на стороне справедливости.
    А что, простите уважаемый Мевлют Чавушоглу, турецкая армия делает на территории суверенной Сирии?
    Случаем турецкие войска не являются оккупантами, наравне с американскими.
    И о какой справедливости идет речь, когда ваш действующий президент организовал своему сыну бизнес, в виде выкачивания нефти из недр Сирии и продажи ее на Запад.
  5. Pavlos Melas
    Pavlos Melas Сегодня, 18:35 Новый
    0
    Каждый должен быть на стороне правды. Есть оккупант и есть жертва оккупации.

    Странам, в том числе России, необходимо быть на стороне справедливости.
    Твоими устами Чавушоглу мед бы пить ... только во всех регионах мира а не только в Закавказье .
  6. Алена-Баку
    Алена-Баку Сегодня, 18:36 Новый
    0
    Посмотрите на это видио перед тем писать коменты
    https://youtu.be/Zey09DjXsL0