Баку начал масштабное наступление в Нагорном Карабахе - сообщают в Минобороны Армении

Каждый должен быть на стороне правды. Есть оккупант и есть жертва оккупации. Справедливость на стороне Азербайджана. Странам, в том числе России, необходимо быть на стороне справедливости.

Армия Азербайджана проводит широкомасштабные наступательные действия на южном направлении в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом сообщает Министерство обороны Армении.Вчера впервые с начала обострения в Нагорном Карабахе непризнанную республику посетил армянский премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом изданию «Арменпресс» сообщили в его пресс-службе. Он побеседовал с президентом НКР Араиком Арутюняном и высшими военными чинами. Министр обороны Республики Арцах генерал-майор Джалал Арутюнян отчитался о проведенных контратаках и дальнейших действиях перед руководителями двух армянских государств.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью турецкому телеканалу TRT Haber, что Анкара готова совместно с Российской Федерацией способствовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Он отметил, что его следует решить «в корне». При этом Чавушоглу прозрачно намекнул, что Москве пора перестать поддерживать Ереван: